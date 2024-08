10 najlepszych programów do zarządzania kontaktami dla usług profesjonalnych 2024

Szukasz idealnego narzędzia do uporządkowania swoich profesjonalnych danych kontaktowych?

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami pomaga agencjom i firmom świadczącym profesjonalne usługi w zarządzaniu danymi kontaktowymi, przechowywaniu rekordów kontaktów, śledzeniu interakcji z kontaktami i automatyzować powiązane zadania .

W tym artykule wyjaśniamy dokładnie, czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami i przedstawiamy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania kontaktami dla firm świadczących profesjonalne usługi w 2024 r.

Te rozwiązania do zarządzania kontaktami oferują różnorodne funkcje, które mogą pomóc w poprawie relacji z klientami, usprawnieniu operacji i zwiększeniu sprzedaży. 🥳

Czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami?

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami to narzędzie, które pomaga firmom przechowywać, organizować i śledzić dane kontaktowe lub informacje o klientach, potencjalnych klientach i innych ważnych osobach.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami może być używane do przechowywania podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. Można ich również używać do przechowywania bardziej szczegółowych informacji o klientach i firmie, w tym tytułów zawodowych, powiązań z firmą i historii zakupów.

Dodatkowo, narzędzia do zarządzania kontaktami działają w tym samym duchu, co Oprogramowanie CRM . Wraz z rekordami kontaktów, zespoły mogą wykorzystywać te informacje w procesie sprzedaży i rejestrować historię komunikacji, interakcje i aktualizacje.

Jaka jest różnica między oprogramowaniem do zarządzania kontaktami a CRM?

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami i systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) doskonale nadają się do śledzenia klientów i klientów. Jaka jest jednak różnica między tymi dwoma narzędzia do zarządzania klientami ?

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami polega na przechowywaniu i organizowaniu podstawowych danych kontaktowych, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. To świetny sposób na przechowywanie kontaktów w jednym miejscu i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

System CRM dla sprzedaży idzie o krok dalej, śledząc i analizując dane klientów. Mogą one pomóc w śledzeniu szans, interakcji z obsługą klienta i wszystkiego innego w lejku sprzedaży.

Systemy CRM automatyzują również zadania, takie jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail i planowanie spotkań. Dzięki temu zespół sprzedaży może skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak finalizowanie transakcji sales pipeline i zapewnienie doskonałej obsługi klienta.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania kontaktami?

Oto niektóre z kluczowych funkcji, których firmy świadczące profesjonalne usługi powinny szukać w najlepszym oprogramowaniu biznesowym, oprogramowaniu do zarządzania kontaktami i oprogramowaniu do zarządzania klientami:

Solidna baza danych kontaktów , która może przechowywać wszystkie kontakty i organizować dane potencjalnych klientów i klientów w lejku sprzedaży, a także inne ważne informacje kontaktowe, w jednym miejscu

, która może przechowywać wszystkie kontakty i organizować dane potencjalnych klientów i klientów w lejku sprzedaży, a także inne ważne informacje kontaktowe, w jednym miejscu Śledzenie interakcji do śledzenia wszystkich interakcji z kontaktami, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i spotkań

do śledzenia wszystkich interakcji z kontaktami, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i spotkań Automatyzacja zadań do automatyzacji podstawowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail - najlepiej za pomocą narzędzi do zarządzania projektami

do automatyzacji podstawowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail - najlepiej za pomocą narzędzi do zarządzania projektami Kompleksowe raportowanie, które zapewnia wgląd w dane kontaktowe i interakcje w celu śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy w procesie sprzedaży

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami to takie, które pomoże Twojej agencji lub firmie kultywować lepsze relacje z klientami, zwiększyć sprzedaż i poprawić ogólną wydajność danych biznesowych.

10 najlepszych narzędzi do raportowania klientów dla agencji cyfrowych 2024

Szukasz najlepszego oprogramowania do oprogramowanie do zarządzania leadami aby usprawnić proces raportowania w swojej agencji cyfrowej? Oto nasze wybory najlepszych CRM i opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami dla agencji, firm i zespołów sprzedaży.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp CRM to potężne narzędzie, które może pomóc w zarządzaniu listą kontaktów, śledzeniu procesu sprzedaży i zamykaniu większej liczby transakcji.

Skorzystaj z ClickUp Tasks, aby upewnić się, że Twój zespół kontynuuje działania po rozmowach sprzedażowych. ClickUp AI asystent pisania może pomóc w pisaniu e-maili, które pomogą utrzymać silne relacje z klientami.

Aby uprościć śledzenie wszystkich tych informacji, możesz użyć jednego z szablonów ClickUp, takich jak Szablon zarządzania kontaktami ClickUp , szablon Szablon zarządzania kontem ClickUp lub Szablon ClickUp CRM .

Zarządzanie transakcjami

Zadania i notatki

Pola niestandardowe

Asystent AI

ClickUp CRM integruje się również z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami. Wszystkie te informacje można śledzić za pomocą Pulpity nawigacyjne projektów ClickUp .

Jeśli szukasz potężnego i łatwego w użyciu rozwiązania CRM, ClickUp CRM i Szablony CRM to świetne opcje do rozważenia.

Najlepsze cechy ClickUp

Skalowalność umożliwiająca rozwój

Oferuje różne plany cenowe dostosowane do różnych budżetów

Dostępnych jest ponad 1 000 integracji

Wybór spośród ponad 1 000 szablonów

Zarządzanie kontaktami i procesem sprzedaży

Integruje się z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami

Ograniczenia ClickUp

Złożony program, który wymaga szkolenia i cierpliwości do nauki

Aplikacja mobilna nie oferuje tylu funkcji, co wersja desktopowa (ale wkrótce będzie!)

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: 5 USD jako dodatek do dowolnego płatnego planu

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)

2. Vcita

przez Vcita Vcita to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania kontaktami i CRM dla dostawców usług dla małych firm. Pomaga zarządzać relacjami z klientami , spotkaniami i rozliczeniami. Pozwala również zautomatyzować zadania i zwolnić czas, aby lepiej obsługiwać klientów.

Vcita może zautomatyzować takie czynności jak planowanie spotkań, wysyłanie faktur i śledzenie płatności.

CRM umożliwia również onboarding klienta aby mogli rezerwować spotkania, przeglądać informacje o swoim koncie i płacić faktury za pośrednictwem samoobsługowego portalu.

Najlepsze cechy Vcita

Bardzo przyjazny i pomocny zespół obsługi klienta

Przystępne ceny, które są przyjazne dla małych firm

Główna platforma do zarządzania kontaktami oferuje przejrzysty, przyjazny wygląd

Ograniczenia Vcita

Częste problemy techniczne i usterki wpływające na funkcjonalność i dostępność

Ograniczona integracja poczty e-mail może być restrykcyjna dla niektórych osób

Ceny Vcita

Essentials : $24/miesiąc jeden użytkownik

: $24/miesiąc jeden użytkownik Business : $49/miesiąc jeden użytkownik

: $49/miesiąc jeden użytkownik Platinum: $83/miesiąc dla jednego użytkownika

Oceny i recenzje Vcita

G2 : 4.5/5 (63+ recenzji)

: 4.5/5 (63+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (249+ recenzji)

3. Zasięg

przez Zasięg Outreach pomaga firmom zautomatyzować i spersonalizować ich działania sprzedażowe.

Ta platforma zaangażowania sprzedaży i narzędzie do zarządzania kontaktami integruje się z różnymi najlepszych rozwiązań B2B CRM takich jak Salesforce, HubSpot CRM i Zoho CRM. Użytkownicy Outreach mogą importować swoje dane kontaktowe z oprogramowania do zarządzania kontaktami do Outreach.

Po zaimportowaniu danych z rozwiązania do zarządzania kontaktami, Outreach może być używany do automatyzacji i personalizacji kontaktów.

Chociaż Outreach może być dobrym wyborem dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta, nie jest to dedykowany system zarządzania kontaktami dla agencji lub firm usługowych.

Najlepsze cechy Outreach

Wysyła automatyczne wiadomości e-mail do potencjalnych klientów

Organizuje i usprawnia proces wsparcia sprzedaży

Sekwencje, szablony i fragmenty są bardzo przyjazne dla użytkownika

Ograniczenia Outreach

Skomplikowana konfiguracja i wyzwanie dla zespołów szkoleniowych, według niektórych recenzentów

Recenzenci uważali, że niektóre funkcje, takie jak personalizacja, nie działają płynnie

Może być trudny w przypadku jednorazowych sekwencji w porównaniu do innych systemów zarządzania kontaktami

Ceny Outreach

Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje #### Outreach

G2 : 4.3/5 (3,233+ recenzji)

: 4.3/5 (3,233+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (289+ recenzji)

4. Nextiva

przez Nextiva Nextiva jest jak punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb komunikacji biznesowej.

Rozwiązanie do zarządzania kontaktami oferuje usługi telefoniczne VoIP, wideokonferencje, wiadomości, SMS-y, czat, ankiety i wiele więcej narzędzia do współpracy aby pomóc w budowaniu głębszych relacji z klientami.

Nextiva posiada kilka innych narzędzi i funkcji do zarządzania kontaktami, które umożliwiają przechowywanie i zarządzanie informacjami kontaktowymi, śledzenie interakcji i tworzenie niestandardowych raportów.

Jeśli jednak szukasz dedykowanego oprogramowania do zarządzania kontaktami lub CRM, istnieje wiele innych opcji, które oferują szerszy zakres funkcji zarządzania kontaktami.

Najlepsze cechy Nextiva

Doskonałe opcje dodatków, które ulepszają usługę

Łatwy w użyciu z pomocną obsługą klienta

Doskonała jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych

Ograniczenia Nextiva

Usługa może być czasami niestabilna z przerwanymi połączeniami i rozłączeniami

Usługa jest podatna na problemy techniczne związane z oprogramowaniem do zarządzania kontaktami

Trudne do rozwiązania problemy techniczne, nawet z pomocą techniczną

Cennik Nextiva

Business Communication Essential: $26/miesiąc za użytkownika

$26/miesiąc za użytkownika Business Communication Professional: $31/miesiąc za użytkownika

$31/miesiąc za użytkownika Business Communication Enterprise: $41/miesiąc za użytkownika

$41/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Nextiva oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,496+ recenzji)

: 4.4/5 (2,496+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (229+ reviews)

5. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatyzacja sprzedaży zwiększa sprzedaż poprzez poprawę sposobu pozyskiwania, weryfikacji i angażowania potencjalnych klientów.

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami pozwala śledzić wszystkie kontakty i informacje o klientach, a także automatyzować powtarzalne zadania. Możesz automatycznie wysyłać osobiste wiadomości e-mail do każdego nowego potencjalnego klienta, tworzyć powiadomienia o spotkaniach lub tworzyć kontakt Salesforce po odwiedzeniu strony.

ActiveCampaign może być doskonałym wyborem dla firm B2C, aby połączyć dane klientów z potokami i automatyzacjami w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Najlepsze cechy ActiveCampaign

Wiele opcji dostosowywania oprogramowania do zarządzania kontaktami

Duża funkcjonalność dla rozwoju biznesu

Solidne opcje automatyzacji, możliwość konfigurowania wielu scenariuszy

Ograniczenia ActiveCampaign

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika

Wymaga stromej krzywej uczenia się i jest wiele do zapamiętania

Integracja z wieloma adresami e-mail dla osób z więcej niż jedną firmą

Brak darmowej wersji

Cennik ActiveCampaign

Plus : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Professional : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (1,500+ recenzji)

: 4.4/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,254+ recenzji)

6. Zendesk Sell

przez Zendesk Sell Zendesk Sell to rozwiązanie CRM dla sprzedawców, które pomaga zarządzać danymi klientów, śledzić interakcje i automatyzować zadania.

Platforma relacji z klientem oferuje różnorodne funkcje kontaktu i automatyzacji zadań funkcje zarządzania podróżą klienta takie jak baza danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzacja zadań.

Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie kontaktami za pomocą oprogramowanie bazy danych klientów lub CRM, Zendesk Sell może być świetną opcją!

Najlepsze cechy Zendesk Sell

Przystępna cena w porównaniu do innych opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami na tej liście

Doskonały dla zespołu sprzedaży lubkomunikacja z klientami potrzebujących zwięzłych danych kontaktowych

Intuicyjny system, który jest łatwy w użyciu

Ograniczenia Zendesk Sell

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z integracją poczty e-mail i aplikacji telefonicznej

Ograniczone możliwości dostosowywania i widoki z trudnościami w filtrowaniu

Ograniczone możliwości raportowania dla administratorów

Cennik Zendesk Sell

Zespół sprzedaży: 19 USD/miesiąc dla 5 agentów

19 USD/miesiąc dla 5 agentów Sell Growth: $55/miesiąc dla 5 agentów

$55/miesiąc dla 5 agentów Sell Professional: $115/miesiąc na agenta

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (477+ recenzji)

: 4.2/5 (477+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

7. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to potężny CRM, który pomaga firmom każdej wielkości zarządzać i angażować klientów.

Oferuje również bezpłatne oprogramowanie do zarządzania kontaktami, które umożliwia przechowywanie danych kontaktowych. Możesz łatwo tworzyć kontakty i rekordy kontaktów, rejestrować powiązane działania sprzedażowe i przeglądać historię komunikacji z klientami.

HubSpot CRM pozwala przechowywać wszystkie dane kontaktowe klientów w jednym miejscu, śledzić interakcje z klientami, automatyzować zadania i generować raporty.

Najlepsze funkcje HubSpot

Płynnie integruje zarządzanie relacjami z klientami i automatyzację sprzedaży

Przyjazna dla użytkownika platforma z ogromną biblioteką szkoleniową, blogiem i pomocnymi zasobami

Świetne automatyzacje z łatwymi do tworzenia przepływami pracy

Ograniczenia HubSpot

Niektórzy użytkownicy narzekają na możliwości integracji i funkcjonalność oprogramowania do zarządzania

Może być drogie, gdy potrzebujesz więcej funkcji i aktualizacji

Niektóre narzędzia mają ograniczone możliwości dostosowywania

Cennik HubSpot

Darmowy

Starter : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Profesjonalny : $1,600/miesiąc

: $1,600/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10,624+ recenzji)

: 4.4/5 (10,624+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,788+ recenzji)

8. Pipedrive

przez Pipedrive PipeDrive oferuje wizualny pipeline sprzedaży, który ułatwia sprawdzenie, gdzie każda transakcja znajduje się obecnie w procesie sprzedaży. Zawiera również funkcje zarządzania zadaniami, ustawiania przypomnień i generowania raportów.

Wizualny pipeline PipeDrive ułatwia sprawdzenie, gdzie znajduje się każda transakcja w procesie, dzięki czemu można zarządzać zadaniami, ustawiać przypomnienia i śledzić postępy.

PipeDrive generuje również raporty, które pomagają śledzić wyniki sprzedaży i identyfikować trendy.

Ogólnie rzecz biorąc, PipeDrive to potężne oprogramowanie CRM do sprzedaży, które może pomóc firmom każdej wielkości w zamykaniu większej liczby transakcji.

Najlepsze cechy Pipedrive

Zapewnia świetny stosunek jakości do ceny

Platforma jest szybka i łatwa w użyciu

Znakomite wizualne podejście do zarządzania potokami

Ograniczenia Pipedrive

Ograniczone zaawansowane opcje dostosowywania

Interfejs i wydajność aplikacji mobilnej wymagają poprawy

Kilku recenzentów skarży się, że wygląd aplikacji wymaga aktualizacji

Ceny Pipedrive

Zaawansowany : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Business : $28/miesiąc za użytkownika

: $28/miesiąc za użytkownika Professional : $50/miesiąc na użytkownika

: $50/miesiąc na użytkownika Power : $65/miesiąc na użytkownika

: $65/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,662+ recenzji)

: 4.2/5 (1,662+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,866+ recenzji)

9. Freshworks

przez Freshworks Oparte na chmurze i CRM oparty na sztucznej inteligencji freshworks pomaga firmom efektywniej zarządzać interakcjami z klientami.

Freshworks oferuje również pakiet produktów zaprojektowanych, aby pomóc firmom każdej wielkości usprawnić obsługę klienta, wsparcie IT i procesy HR.

CRM oferuje szereg funkcji do tworzenia systemu zarządzania kontaktami, w tym bazę danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzację zadań.

Freshworks jest popularnym wyborem dla firm każdej wielkości, ponieważ oferuje szeroki zakres funkcji, jest łatwy w użyciu i przystępny cenowo. Został on również doceniony przez wiele organizacji, w tym Gartner, Forrester i Capterra.

Najlepsze cechy Freshworks

Funkcje automatyzacji pomagają zwiększyć wydajność i zapewnić terminową reakcję na potrzeby klientów

Integracja z innymi popularnymi narzędziami i platformami

Intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika ułatwia wdrożenie

Ograniczenia Freshworks

Sporadycznie powolna reakcja zespołu obsługi klienta

Wersja mobilna może wymagać poprawy pod względem funkcjonalności

Ograniczone możliwości dostosowywania przy korzystaniu z kombinacji aplikacji Freshworks

Ceny Freshworks

Wzrost : 29 USD/miesiąc za agenta

: 29 USD/miesiąc za agenta Pro : $69/miesiąc na agenta

: $69/miesiąc na agenta Enterprise: 109 USD/miesiąc na agenta

Oceny i recenzje Freshworks

G2 : 4.5/5 (7,310+ recenzji)

: 4.5/5 (7,310+ recenzji) Capterra: N/A

10. Miedź

przez Miedź Copper to łatwa w użyciu platforma CRM stworzona dla firm korzystających z Google Workspace.

Narzędzie do zarządzania kontaktami zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użyciu, nawet jeśli nie jesteś zaznajomiony z oprogramowaniem CRM.

Copper integruje się z Gmailem, Kalendarzem Google, Kontaktami Google i Dyskiem Google, dzięki czemu można łatwo śledzić kontakty, transakcje i działania.

Najlepsze cechy Copper

Łatwy w użyciu i zintegrowany ze wszystkimi narzędziami Google Workspace

Potrafi automatyzować zadania, takie jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail i planowanie spotkań

Dobrze pomaga w nawiązywaniu silnych kontaktów z klientami

Ograniczenia miedzi

Ze względu na wiele funkcji, początkowo może być nieco przytłaczający w użyciu

Ograniczone opcje generowania raportów

Nie zawsze rozpoznaje duplikaty kontaktów biznesowych

Ceny miedzi

Podstawowy : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Business : $99/miesiąc na użytkownika

: $99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Copper

G2 : 4.5/5 (1,111+ reviews)

: 4.5/5 (1,111+ reviews) Capterra: 4.4/5 (574+ recenzji)

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania kontaktami dla Twojej firmy

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla Twojej firmy będzie zależeć od Twoich konkretnych potrzeb i wymagań.

Powyżej dokonaliśmy przeglądu 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami, prezentując szeroki zakres funkcji i funkcjonalności, które pomogą Ci poprawić relacje z klientami. Teraz twoja kolej. Wypróbuj je, rejestrując się w bezpłatnej wersji próbnej, aby dowiedzieć się, co będzie najlepsze dla Twojej firmy.

Jeśli chodzi o podstawowe potrzeby związane z zarządzaniem kontaktami, zespoły sprzedaży i marketingu często potrzebują czegoś więcej niż tylko systemu zarządzania kontaktami. Aby śledzić potencjalnych klientów, zautomatyzować zarządzanie kontaktami i marketing e-mailowy, wspierać lejek sprzedaży, tworzyć automatyzację przepływu pracy oraz z łatwością obsługiwać zarządzanie danymi i śledzenie kontaktów, najbardziej pomocny jest CRM.

Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje relacje? Rozważ inne narzędzia biznesowe, takie jak oprogramowanie do zatrzymywania klientów , szablony raportów sprzedaży , Oprogramowanie OKR oraz szablony raportów z postępów jako uzupełnienie oprogramowania CRM lub narzędzi do zarządzania kontaktami!

ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla profesjonalnych usług i agencji, które oczekują skalowalności w miarę rozwoju. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, jak może pomóc Ci usprawnić zarządzanie kontaktami i projektami!