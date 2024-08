10 najlepszych alternatyw Hubspot dla zespołów marketingowych w 2024 roku (recenzje i ceny)

HubSpot jest świętym Graalem dla marketerów na całym świecie i może pochwalić się ponad 194 000 klientów w ponad 120 krajach na całym świecie. Oferuje funkcje marketingowe, w tym formularze, czat na żywo, e-mail marketing i dobrze zintegrowany CRM sprzedaży.

Ale czy to oznacza, że HubSpot jest najlepszym rozwiązaniem do zrobienia najlepsze oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla Ciebie?

Cóż, tylko dla niektórych.

Głównym problemem związanym z HubSpot jest jego cena. HubSpot wycenia każdy produkt inaczej - na przykład Marketing Hub, Sales CRM i Service Hub. Chociaż można kupić każdy produkt osobno, łączenie zwiększa całkowitą inwestycję.

Chociaż HubSpot jest liderem w dziedzinie automatyzacji marketingu, wiele mniejszych teamów szuka alternatywy, aby podnieść swoje strategie marketingowe na wyższy poziom.

Jeśli potrzebujesz niedrogiego oprogramowania dla małych i średnich Businessów, być może istnieje lepszy wybór niż HubSpot.

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych alternatyw dla HubSpot. Omówimy ich kluczowe funkcje, zalety i wady, ceny i oceny klientów, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze oprogramowanie do automatyzacji marketingu dostosowane do Twoich niestandardowych potrzeb biznesowych.

Czego należy szukać w alternatywie dla HubSpot?

HubSpot dostarcza kompleksowy zestaw funkcji, które pozwalają usprawnić operacje.

Jeśli jednak chodzi o konkretne przypadki użycia, możesz znaleźć na tej liście alternatywy, które lepiej się sprawdzą. Oto kilka kluczowych atrybutów, których należy szukać w alternatywie HubSpot:

Zaawansowane funkcje i możliwości: Poszukaj narzędzia, które wraz z funkcjami automatyzacji e-mail marketingu i CRM zapewni nieco więcej twojemu zespołowi marketingowemu

Poszukaj narzędzia, które wraz z funkcjami automatyzacji e-mail marketingu i CRM zapewni nieco więcej twojemu zespołowi marketingowemu Łatwość obsługi: Wybierz alternatywę dla HubSpot, która jest intuicyjna, łatwa w nawigacji i nie ma stromej krzywej uczenia się

Wybierz alternatywę dla HubSpot, która jest intuicyjna, łatwa w nawigacji i nie ma stromej krzywej uczenia się Możliwości integracji: Oceń swoją opcję pod kątem możliwości płynnej integracji z krytycznymi systemami oprogramowania

Oceń swoją opcję pod kątem możliwości płynnej integracji z krytycznymi systemami oprogramowania Ceny: Ceny HubSpot są istotną bolączką, szczególnie dla małych zespołów marketingowych i firm. Wybierz narzędzia, które są przystępne cenowo i oferują wartość w stosunku do ceny

10 najlepszych alternatyw HubSpot do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw HubSpot dla Twojego zespołu marketingowego w 2024 roku.

1. ClickUp

ClickUp jest kompleksowym free oprogramowanie do zarządzania projektami i wszystko w jednym narzędzie wydajności odpowiednie dla każdego zespołu marketingowego, niezależnie od jego wielkości czy branży.

The Obszar roboczy zarządzania projektami marketingowymi od ClickUp jest szczególnie przydatny w automatyzacji marketingu. Oferuje niezbędne funkcje, w tym widoki kalendarza, tablice Kanban i możliwości współpracy w czasie rzeczywistym.

Zarządzaj zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp

Burza mózgów, plan i realizacja programów marketingowych z ClickUp

Twórz kalendarze zawartości i zarządzaj harmonogramami publikacji za pomocą oprogramowania. Automatyzacja e-mail marketingu z ClickUp narzędzia do zwiększania wydajności poczty e-mail zwiększ swoją wydajność dzięki wbudowanym funkcjom szablony do zarządzania kampaniami marketingowymi i szybko wizualizować postępy za pomocą różnych pulpitów, które oferują wgląd we wszelkie wąskie gardła, zanim opóźnią projekt.

To nie wszystko! Automatyzacja ClickUp umożliwia tworzenie cykli pracy przy użyciu ponad 50 różnych akcji. Wybierz jedną z ponad 100 gotowych automatyzacji ClickUp. Użyj ClickUp Automation, aby automatycznie aktualizować statusy, wysyłać wiadomości i przypisywać zadania lub komentarze.

Pozwól ClickUp Automatyzacja do zrobienia.

Pracuj we wszystkich aplikacjach na platformie współpracy ClickUp z gotowymi lub konfigurowalnymi cyklami pracy.

ClickUp oferuje również tysiące szablonów do tworzenia plany marketingowe , plany komunikacji oraz zawartość kalendarzy z różnymi pulpitami i widokami, abyś mógł na bieżąco śledzić realizację swoich celów.

Dodatkowo Asystent pisania ClickUp AI jest jednym z najlepszych Narzędzia do pisania AI które pomogą Ci szybko wygenerować niezbędne materiały marketingowe, takie jak briefy dotyczące zawartości, kampanie e-mail marketingowe, posty na blogu i studia przypadków.

Użyj asystenta pisania AI w ClickUp do generowania postów na blogu, burzy mózgów, komponowania e-maili i nie tylko ClickUp AI pomaga marketerom dopracować i spersonalizować komunikaty zgodnie z niestandardowymi potrzebami klientów i ich etapem zakupowym.

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja marketingu: Solidne funkcje automatyzacji marketingu z rozbudowanymi opcjami niestandardowymi upraszczającymi marketingowe cykle pracy

Solidne funkcje automatyzacji marketingu z rozbudowanymi opcjami niestandardowymi upraszczającymi marketingowe cykle pracy Zarządzanie zadaniami: Twórz powtarzające się zadania, komunikuj się z nimi i przypisuj je do odpowiednich interesariuszy w celu usprawnienia działań

Twórz powtarzające się zadania, komunikuj się z nimi i przypisuj je do odpowiednich interesariuszy w celu usprawnienia działań Konfigurowalne szablony: Dostęp do obszernej kolekcji konfigurowalnych szablonów, w tymniestandardowa podróż klienta i automatyzacja poczty e-mail szablony

Dostęp do obszernej kolekcji konfigurowalnych szablonów, w tymniestandardowa podróż klienta i automatyzacja poczty e-mail szablony Śledzenie pipeline'u: Potężna funkcja wizualizacji pipeline'u z ponad 10 wysoce adaptowalnymi widokami, w tym tablicami Kanban i widokami tabeli, do śledzenia kont sprzedaży w całym lejku

Potężna funkcja wizualizacji pipeline'u z ponad 10 wysoce adaptowalnymi widokami, w tym tablicami Kanban i widokami tabeli, do śledzenia kont sprzedaży w całym lejku Pomoc AI: Asystent AI ClickUp do usprawnienia danych powstania stron docelowych, postów w mediach społecznościowych, postów na blogu i innej zawartości

Limity ClickUp

Widok Gantt jest niestandardowy i elastyczny

Problemy z ładowaniem projektów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Notatka: ClickUp AI jest dostępny za 5 USD za obszar roboczy we wszystkich płatnych planach.

ClickUp opinie i oceny:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Nutshell

przez Nutshell Nutshell to rozwiązanie CRM, które wspiera obsługę klienta, automatyzację marketingu, prognozy sprzedaży i zarządzanie potokiem przychodów - wszystko na jednej platformie.

Nutshell dostarcza scentralizowane repozytorium do importowania, zarządzania i eksportowania danych kontaktowych. Jego potężne narzędzie do marketingu e-mailowego, Nutshell Campaigns, oferuje potężne funkcje filtrowania w celu ustalenia odbiorców oraz tworzenia i dostarczania e-maili, biuletynów i kampanii marketingowych sekwencje drip .

Najlepsze funkcje

Zarządzanie pipeline'em: Wiele widoków pipeline'u, w tym rozwijana tablica i mapa wizualna

Wiele widoków pipeline'u, w tym rozwijana tablica i mapa wizualna Przypomnienia o działaniach: Narzędzie do sekwencjonowania z aktualnymi alertami dla niestandardowych działań następczych

Narzędzie do sekwencjonowania z aktualnymi alertami dla niestandardowych działań następczych Inteligentne formularze: Łatwe do osadzenia inteligentne formularze internetowe do pozyskiwania leadów

Łatwe do osadzenia inteligentne formularze internetowe do pozyskiwania leadów Automatyzacja sprzedaży: Znaczniki postępu sprzedaży z funkcją "przeciągnij i upuść" dla użytkowników do oznaczania potencjalnych klientów jako wygranych, anulowanych lub utraconych

Znaczniki postępu sprzedaży z funkcją "przeciągnij i upuść" dla użytkowników do oznaczania potencjalnych klientów jako wygranych, anulowanych lub utraconych CRM: Nieograniczone kontakty CRM i przechowywanie danych

Nieograniczone kontakty CRM i przechowywanie danych Raportowanie i analityka: Funkcja raportowania z punktami danych, takimi jak zamknięta sprzedaż, wydajność, prognozy przychodów itp. umożliwiające płynne generowanie prezentacji i wykresów

Ograniczenia

Niewygodny pasek kontaktu z leadem

Limity w niestandardowych ustawieniach i wyszukiwaniu słów kluczowych

Ceny w skrócie

Foundation: $16 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$16 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Pro: 42 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

42 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Power AI: 52 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

52 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: 67 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Każdy z darmowych planów można wypróbować za darmo przez 14 dni.

Oceny i recenzje Nutshell

G2: 4.2/5 (919+ recenzji)

4.2/5 (919+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (447+ opinii)

3. Brevo

przez Brevo Brevo (dawniej Sendinblue) to pakiet CRM z wieloma funkcjami automatyzacji marketingu ukierunkowanymi na szybszy rozwój.

Chociaż jego podstawą jest platforma e-mail marketingu dla małych i średnich Business, oferuje automatyzację marketingu do tworzenia i zarządzania stronami docelowymi, kampaniami reklamowymi w mediach społecznościowych i innymi funkcjami narzędzia marketingu przychodzącego .

Najlepsze funkcje Brevo

Automatyzacja sprzedaży: wielokanałowa personalizacja, analityka i wyzwalacze upraszczające cykl pracy sprzedażowej

wielokanałowa personalizacja, analityka i wyzwalacze upraszczające cykl pracy sprzedażowej Reklamy na Facebooku: Automatyzacja ponownego targetowania reklam w celu pozyskania właściwych leadów

Automatyzacja ponownego targetowania reklam w celu pozyskania właściwych leadów API: Dobrze zaopatrzony katalog API upraszczający integracje

Dobrze zaopatrzony katalog API upraszczający integracje Wiadomości przyjazne dla urządzeń mobilnych: Marketing SMS i WhatsApp w celu dotarcia do klientów w sposób przyjazny dla urządzeń mobilnych

Marketing SMS i WhatsApp w celu dotarcia do klientów w sposób przyjazny dla urządzeń mobilnych Dostosowywanie landing page'y: Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" do niestandardowego dostosowywania stron

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" do niestandardowego dostosowywania stron E-mail marketing: zautomatyzowana segmentacja listy e-maili w celu poprawy współczynnika klikalności

Limity Brevo

Ustawienia mogą być trudne dla początkujących

Nieporęczne dodawanie i usuwanie członków z planu

Ceny Brevo

Free Forever

Starter: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: $65/miesiąc (rozliczane rocznie)

$65/miesiąc (rozliczane rocznie) BrevoPlus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brevo

G2: 4.5/5 (680+ recenzji)

4.5/5 (680+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1910+ opinii)

4. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign to narzędzie do automatyzacji marketingu dla firm zorientowanych na użytkownika, które chcą napędzać wzrost z małym zespołem marketingowym.

Oferuje kompleksowe rozwiązanie CRM, narzędzia do e-mail marketingu oraz prostą, zautomatyzowaną komunikację wychodzącą i przychodzącą marketingowe cykle pracy aby pomóc Ci zapewnić niestandardową obsługę klienta.

ActiveCampaign wykorzystuje wcześniej ustalone wyzwalacze działań w potoku sprzedaży do generowania i wysyłania sekwencji e-maili na autopilocie, podobnie jak HubSpot. Oprogramowanie gromadzi dane użytkowników z mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, stron docelowych, czatu na żywo i innych materiałów online, aby celować w potencjalnych klientów o wysokiej intensywności.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Aktualne alerty: Automatyczne przypomnienia o ważnych datach dla klientów i działaniach następczych

Automatyczne przypomnienia o ważnych datach dla klientów i działaniach następczych Mapa automatyzacji: Wyczyszczony widok wszystkich zaawansowanych automatyzacji w jednym miejscu, aby ułatwić zaawansowane śledzenie i raportowanie tego, na co reagują niestandardowi klienci

Wyczyszczony widok wszystkich zaawansowanych automatyzacji w jednym miejscu, aby ułatwić zaawansowane śledzenie i raportowanie tego, na co reagują niestandardowi klienci Integracja z Shopify: Od e-maili powitalnych po powiadomienia o porzuceniu koszyka, wszystko może być zautomatyzowane w całym cyklu interakcji z klientem

Od e-maili powitalnych po powiadomienia o porzuceniu koszyka, wszystko może być zautomatyzowane w całym cyklu interakcji z klientem Funkcja oceny zaangażowania: Śledzenie działań lojalnych kupujących poprzez punktowanie ich działań

Śledzenie działań lojalnych kupujących poprzez punktowanie ich działań Wbudowane narzędzie do oceny potencjalnych klientów: Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie intencji i budżetu, aby podpowiedź w zarządzaniu potokiem sprzedaży

Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie intencji i budżetu, aby podpowiedź w zarządzaniu potokiem sprzedaży Wiadomości przyjazne dla urządzeń mobilnych: Automatyzacja marketingu SMS i wiadomości na miejscu

Limity ActiveCampaign

Raportowanie nie obejmuje atrybucji

Sporadyczne usterki i opóźnienia

Ceny ActiveCampaign

Lite: $29/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$29/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Plus: 49 USD/miesiąc za trzech użytkowników (rozliczane rocznie)

49 USD/miesiąc za trzech użytkowników (rozliczane rocznie) Professional: 149 USD/miesiąc za pięciu użytkowników (rozliczane rocznie)

149 USD/miesiąc za pięciu użytkowników (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Każdy z planów można wypróbować za darmo przez 14 dni.

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10675+ recenzji)

4.5/5 (10675+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2335+ opinii)

5. Keap

przez Keap Keap (dawniej InfusionSoft) to CRM i narzędzie do automatyzacji dla małych Business'ów w celu unowocześnienia ich procesów marketingu i automatyzacji sprzedaży.

CRM integruje się z funkcjami e-commerce, które automatyzują zarządzanie zapasami, działania następcze po zakupach i zbieranie faktur dla sklepu internetowego.

Keap oferuje scentralizowany pulpit nawigacyjny, który zapewnia wnikliwą analizę i kompleksowe raportowanie źródeł potencjalnych klientów, współczynników klikalności, zakończonych formularzy, śledzenia sprzedaży, powodzenia kampanii, przychodów, zarządzanie kontaktami działania i inne transakcje.

Korzystaj z najlepszych funkcji

Zarządzanie leadami: Używaj funkcji takich jak segmentacja, priorytetyzacja, dystrybucja i filtrowanie, aby zarządzać leadami i zamykać więcej sprzedaży

Używaj funkcji takich jak segmentacja, priorytetyzacja, dystrybucja i filtrowanie, aby zarządzać leadami i zamykać więcej sprzedaży Niestandardowe strony docelowe: Kreator kampanii typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia stron docelowych o wysokiej konwersji

Kreator kampanii typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia stron docelowych o wysokiej konwersji Import danych: Free migracja danych z platform takich jak Mailchimp i Constant Contact

Free migracja danych z platform takich jak Mailchimp i Constant Contact CRM: Synchronizacja z niestandardowymi cyklami pracy, które aktualizują każdą interakcję z potencjalnym klientem poprzez różne sceny sprzedaży

Synchronizacja z niestandardowymi cyklami pracy, które aktualizują każdą interakcję z potencjalnym klientem poprzez różne sceny sprzedaży Integracje: Bezproblemowa integracja z Zapier, Quickbooks i Shopify, dzięki czemu bardzo łatwo jest przechowywać wszystkie dane związane z poszczególnymi klientami w jednym miejscu

Bezproblemowa integracja z Zapier, Quickbooks i Shopify, dzięki czemu bardzo łatwo jest przechowywać wszystkie dane związane z poszczególnymi klientami w jednym miejscu Marketing e-mailowy: Korzystanie z funkcji takich jak szablony, autorespondery i filtry antyspamowe, aby utrzymać aktualność korespondencji e-mail

Kolejne limity

Szablony e-maili mają podstawowe projekty

Zduplikowane kontakty są trudne do zarządzania

Korzystne ceny

Keap oferuje trzy plany cenowe (dla minimum 2500 kontaktów):

Pro: 183 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

183 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Max: $229/miesiąc (rozliczane rocznie)

$229/miesiąc (rozliczane rocznie) Ultimate: $229/miesiąc (rozliczane rocznie)

Plany Pro i Max można wypróbować za darmo przez 14 dni.

Korzystaj z ocen i recenzji

G2: 4.2/5 (1465+ recenzji)

4.2/5 (1465+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1260+ recenzji)

6. Engagebay

przez Engagebay Engagebay oferuje różne narzędzia do automatyzacji marketingu i CRM, rozwiązania czatu na żywo i oprogramowanie help desk.

Jest to jednak korzystne jako narzędzie marketingowe dla startupów dostawca kompleksowego pakietu funkcji dla małych zespołów marketingowych i sprzedażowych.

Możliwości Engagebay w zakresie automatyzacji marketingu przychodzącego obejmują generowanie leadów, scoring, segmentację, przepływy pracy w witrynie i wiadomości SMS, zarządzanie kampaniami i wiele innych. Automatyzacja cykli pracy w marketingu e-mailowym poprzez tworzenie sekwencji e-maili i zautomatyzowane dostarczanie w oparciu o wyzwalacze zachowań klientów.

Najlepsze funkcje Angagebay

Raportowanie i analityka: Monitoruj wydajność swojego zespołu marketingowego, patrząc na liczbę odwiedzających, subskrybentów i współczynnik konwersji

Monitoruj wydajność swojego zespołu marketingowego, patrząc na liczbę odwiedzających, subskrybentów i współczynnik konwersji Analiza predykcyjna: Predykcyjna ocena leadów i rekomendacje oparte na AI

Predykcyjna ocena leadów i rekomendacje oparte na AI Dostosowywanie landing page'y: Korzystanie z funkcji takich jak darmowy kreator landing page'y typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia stron internetowych i przeprowadzania testów A/B w celu ich dalszej optymalizacji

Korzystanie z funkcji takich jak darmowy kreator landing page'y typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia stron internetowych i przeprowadzania testów A/B w celu ich dalszej optymalizacji Planowanie spotkań: Narzędzie do planowania spotkań zapewniające płynną obsługę

Narzędzie do planowania spotkań zapewniające płynną obsługę Obsługa klienta: Doskonałe wsparcie onboardingowe dla niezawodnej automatyzacji e-maili

Engagebay limit

Limity liczby węzłów w automatyzacji, nawet na wyższych poziomach

Krzywa uczenia się jest stroma

Ceny Engagebay

Free Forever

Basic: $13.79/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$13.79/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Growth: $59.79/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$59.79/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Pro: $110.39/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Angagebay

G2: 4.6/5 (210+ recenzji)

4.6/5 (210+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 600 recenzji)

7. Pipedrive

przez Pipedrive Pipedrive to oprogramowanie do zarządzania pipeline'ami sprzedażowymi i CRM prawie tak popularne jak HubSpot, szczególnie wśród zdalnych teamów sprzedażowych.

Pipedrive oferuje narzędzia sprzedażowe, analitykę, ponad 300 integracji i inne funkcje do zarządzania zawartością i cyklami pracy, które napędzają proces sprzedaży.

Jego kompleksowy widok pipeline pokazuje status każdej szansy sprzedaży w lejku i pomaga zidentyfikować i złagodzić ewentualne wąskie gardła.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Automatyzacja powiadomień: Przypomnienia o działaniach dla przedstawicieli handlowych w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami

Przypomnienia o działaniach dla przedstawicieli handlowych w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami Automatyzacja sprzedaży: Sprzedaż iautomatyzacja cyklu pracy dla pipeline i zarządzania relacjami z klientami

Sprzedaż iautomatyzacja cyklu pracy dla pipeline i zarządzania relacjami z klientami Analiza predykcyjna: Rekomendacje AI pomagające zamykać więcej transakcji

Rekomendacje AI pomagające zamykać więcej transakcji Raportowanie i analityka: Szczegółowe raporty dotyczące transakcji sprzedaży, zadowolenia klientów i aktualizacji pipeline'u

Szczegółowe raporty dotyczące transakcji sprzedaży, zadowolenia klientów i aktualizacji pipeline'u Niestandardowe pola danych: Niestandardowe pola danych w CRM umożliwiają monitorowanie ważnych informacji o transakcjach, takich jak wartości, dane kontaktowe lub sceny sprzedaży

Niestandardowe pola danych w CRM umożliwiają monitorowanie ważnych informacji o transakcjach, takich jak wartości, dane kontaktowe lub sceny sprzedaży Marketing e-mailowy: Zarządzanie kontaktami, śledzenie interakcji z klientami i wyzwalanie cykli pracy e-mail poprzez integracje oparte na zautomatyzowanej korespondencji e-mail

Limity Pipedrive

Funkcje mobilne, takie jak wysyłanie przypomnień, mogą zostać ulepszone

Brak funkcji planowania kampanii

Ceny Pipedrive

Essential: $9.90/miesiąc za użytkownika

$9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc za użytkownika

$39.90/miesiąc za użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.2/5 (1716+ recenzji)

4.2/5 (1716+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2923+ opinii)

8. Drip

przez Kroplówka Drip to bogaty w funkcje CRM stworzony w celu wsparcia zespołów marketingowych e-commerce i umożliwienia im dostarczania swoim klientom hiper-spersonalizowanych produktów, usług i doświadczeń.

Drip nie jest pakietem marketingowym; zamiast tego sprzedaje pojedyncze rozwiązanie, które gromadzi indywidualne dane kontaktowe, niestandardowo dostosowuje cyfrową witrynę sklepu do konkretnego potencjalnego klienta, a następnie angażuje go poprzez e-mail, SMS i interakcje w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Drip

Zarządzanie relacjami z klientami: Powiadomienia o porzuconych koszykach i zarządzanie relacjami z klientami po zakupie

Powiadomienia o porzuconych koszykach i zarządzanie relacjami z klientami po zakupie Automatyzacja sprzedaży: Wstępnie zaprojektowane szablony e-mail i SMS oraz cykle pracy usprawniające przepływy pracy

Wstępnie zaprojektowane szablony e-mail i SMS oraz cykle pracy usprawniające przepływy pracy Wgląd: Zobacz zakończony wpływ swoich strategii marketingowych za pomocą szczegółowych pulpitów, aby modyfikować i ulepszać niestandardowe doświadczenia klientów w celu zwiększenia ich życiowej wartości

Zobacz zakończony wpływ swoich strategii marketingowych za pomocą szczegółowych pulpitów, aby modyfikować i ulepszać niestandardowe doświadczenia klientów w celu zwiększenia ich życiowej wartości Integracje: Integracja danych z witryn e-commerce, takich jak Shopify, WooCommerce itp

Integracja danych z witryn e-commerce, takich jak Shopify, WooCommerce itp Automatyzacja reklam: Automatyzacja reklam w mediach społecznościowych z zawartością dostosowaną do potrzeb niestandardowych klientów

Automatyzacja reklam w mediach społecznościowych z zawartością dostosowaną do potrzeb niestandardowych klientów Kampanie wielokanałowe: Unifykomunikacja niestandardowa dzięki hipersegmentowanym e-mailom i SMS-om, wyskakującym okienkom na stronie oraz wstępnie zaprojektowanym szablonom i cyklom pracy automatyzacji

Limity Drip

Brak wizualnych pasków statusu cyklu pracy

Sporadyczne usterki

Ceny Drip

Drip oferuje jedną cenę - 39$ miesięcznie za minimum 2500 kontaktów e-mail.

Oceny i recenzje Drip

G2: 4.4/5 (457+ recenzji)

4.4/5 (457+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (180+ opinii)

9. Mailchimp

przez Mailchimp Mailchimp jest dobrze znaną platformą do automatyzacji e-mail marketingu dla rozwijających się Business. Rozszerzyła swoją ofertę o zarządzanie relacjami z klientami, projektowanie stron internetowych i inne ogólne narzędzia automatyzacji marketingu.

Mailchimp oferuje narzędzie Customer Journey Builder do personalizacji e-maili w celu konwersji klientów na dużą skalę i ustawienia wyzwalaczy w celu płynnego dostarczania w oparciu o wzorce zachowań, dane przeglądania i trendy zakupowe.

Pomaga również w sprzedaży krzyżowej produktów, odzyskiwaniu porzuconych koszyków, ponownym angażowaniu istniejących klientów i pozyskiwaniu nowych.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Analiza predykcyjna: Rekomendacje oparte na danych do optymalizacji kampanii marketingowych

Rekomendacje oparte na danych do optymalizacji kampanii marketingowych Segmentacja: Wykorzystaj zaawansowaną logikę, taką jak kwoty wydatków, zachowania zakupowe i przewidywane atrybuty, aby analizować wyniki kampanii za pomocą niestandardowych raportów, wizualizacji lejków i analiz porównawczych w branży

Wykorzystaj zaawansowaną logikę, taką jak kwoty wydatków, zachowania zakupowe i przewidywane atrybuty, aby analizować wyniki kampanii za pomocą niestandardowych raportów, wizualizacji lejków i analiz porównawczych w branży Wbudowane szablony: Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki wstępnie zaprojektowanych układów i zaawansowanych funkcji generatywnychNarzędzia AI do tworzenia zawartości mediów społecznościowych zgodnej z marką

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki wstępnie zaprojektowanych układów i zaawansowanych funkcji generatywnychNarzędzia AI do tworzenia zawartości mediów społecznościowych zgodnej z marką Funkcja pulpitu odbiorców: Uzyskanie wglądu w dane demograficzne, firmograficzne i behawioralne

Uzyskanie wglądu w dane demograficzne, firmograficzne i behawioralne FunkcjaContent Optimizer: Sugestie dotyczące zawartości oparte na AI w celu poprawy wizualizacji, układu i treści e-maili

Mailchimp limit

Funkcje automatyzacji są dostępne tylko w planach premium

Brak autonomii w zakresie projektowania e-maili

Ceny Mailchimp

Mailchimp oferuje cztery plany cenowe (dla minimum 500 kontaktów):

Free Forever

Essentials: $4.60/miesiąc (rozliczane rocznie)

$4.60/miesiąc (rozliczane rocznie) Standard: $6.88/miesiąc (rozliczane rocznie)

$6.88/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: $137.46/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4.3/5 (12390+ recenzji)

4.3/5 (12390+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (16703+ opinii)

10. Ontraport

przez Ontraport Ontraport jest automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie platforma CRM dla średnich i dużych firm, która pomaga im skalować procesy marketingowe i sprzedażowe za ułamek ceny klasy Enterprise.

Od segmentowania i organizowania potencjalnych klientów po ocenianie i kierowanie ich do odpowiednich przedstawicieli handlowych oraz utrzymywanie ujednoliconej historii kontaktów, Sales CRM firmy Ontraport jest potężnym rozwiązaniem.

Oferuje również łatwy w użyciu edytor typu "przeciągnij i upuść", który pomaga tworzyć niestandardowe i atrakcyjne wizualnie strony internetowe i formularze w celu pozyskiwania większej liczby potencjalnych klientów i przekształcania ich w klientów.

Najlepsze funkcje Ontraport

Automatyzacja sprzedaży: Tworzenie wiadomości e-mail iKampania SMS cykle pracy z wyzwalaczami do automatyzacji dostarczania, przypisywania przychodów w programach omnichannel i generowania niestandardowych odbiorców reklam na Facebooku

Tworzenie wiadomości e-mail iKampania SMS cykle pracy z wyzwalaczami do automatyzacji dostarczania, przypisywania przychodów w programach omnichannel i generowania niestandardowych odbiorców reklam na Facebooku Niestandardowe strony docelowe: Kreator stron i formularzy typu "przeciągnij i upuść"

Kreator stron i formularzy typu "przeciągnij i upuść" Zarządzanie pipeline: Wizualny widok pipeline do identyfikacji leadów o wysokim potencjale

Wizualny widok pipeline do identyfikacji leadów o wysokim potencjale Analiza predykcyjna: Automatyzacja wiadomości SMS na podstawie słów kluczowych. Po wykryciu określonych słów kluczowych system odwołuje się do modeli predykcyjnych, aby przewidzieć najbardziej prawdopodobną reakcję lub działanie związane z tymi słowami kluczowymi

Automatyzacja wiadomości SMS na podstawie słów kluczowych. Po wykryciu określonych słów kluczowych system odwołuje się do modeli predykcyjnych, aby przewidzieć najbardziej prawdopodobną reakcję lub działanie związane z tymi słowami kluczowymi Dodatkowe funkcje: Uzyskaj dostęp do CMS, wbudowanego procesora płatności cyfrowych i funkcji witryn członkowskich, które pomogą Ci prowadzić biznes oparty na subskrypcji

Ontraportowe limity

Wielu użytkowników nie może edytować cyklu pracy w tym samym czasie

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Ontraport

Basic: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Plus: $83/miesiąc za użytkownika

$83/miesiąc za użytkownika Pro: $124/miesiąc na użytkownika

$124/miesiąc na użytkownika Enterprise: 249 USD/miesiąc na użytkownika

Ontraport opinie i oceny

G2: 4.5/5 (207+ opinii)

4.5/5 (207+ opinii) Capterra: 4.2/5 (83+ opinii)

Znajdź lepszą alternatywę HubSpot dla swojego zespołu marketingowego

Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś automatyzować procesów swoich zespołów sprzedażowych i marketingowych - a jeśli HubSpot nie odpowiada Twoim potrzebom lub budżetowi, wybierz inne rozwiązanie!

Nasza kompleksowa lista 10 najlepszych alternatyw dla HubSpot powinna ci pomóc. Chcielibyśmy jednak pójść o krok dalej i polecić ClickUp!

ClickUp posiada solidną zarządzanie zadaniami system, rozbudowane narzędzia do automatyzacji, narzędzia do zarządzania kampaniami , gotowe szablony, natywne możliwości AI, możliwości współpracy w czasie rzeczywistym i nie tylko.

Znajdź koszt całych kampanii, rozliczalnych godzin i nie tylko dzięki zaawansowanym formułom w polach niestandardowych ClickUp

Od automatyzacji e-maili po zarządzanie zasobami marketingowymi, ClickUp to oprogramowanie do optymalizacji strategii marketingowej w celu przyspieszenia rozwoju biznesu.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, które oprogramowanie wybrać, pozwól nam zaprosić Cię do wypróbowania ClickUp za Free (poważnie, nie musisz płacić ani grosza!). Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby rozpocząć automatyzację działań marketingowych i sprzedażowych za pomocą ClickUp już dziś!