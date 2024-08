10 najlepszych narzędzi do współpracy w chmurze dla zespołów w 2024 r

Czy Twój zespół nadal przechowuje ważne pliki w swoich skrzynkach odbiorczych e-mail lub na dyskach twardych? Lokalne przechowywanie silosuje informacje firmy i utrudnia współpracę z zespołem.

Zamiast tego skorzystaj ze współpracy w chmurze, aby bezpiecznie przechowywać i udostępniać swoją pracę.

Najprawdopodobniej przechowujesz przynajmniej część poufnych informacji w jakimś rodzaju oprogramowania w chmurze - niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Na szczęście, narzędzia do współpracy online doskonale nadają się do udostępniania plików i burzy mózgów nad nowymi pomysłami w grupie. Narzędzie oparte na chmurze umożliwia przechowywanie wszystkiego na udostępnianej i bezpiecznej platformie, dzięki czemu cały zespół ma dostęp do czatów, dokumentów, obrazów i nie tylko. ⭐

Oczywiście nie wszystkie narzędzia do współpracy w chmurze są najlepsze w swojej klasie. Właśnie dlatego zrobiliśmy dla Ciebie badania, aby ujawnić najlepsze narzędzia do przechowywania danych.

W tym przewodniku omówimy najlepsze funkcje, których należy szukać w narzędziu do współpracy w chmurze. Przedstawimy 10 najlepszych narzędzi do współpracy w chmurze w 2024 roku, które usprawnią pracę zespołową i zwiększą wydajność.

Czym są narzędzia do współpracy w chmurze?

Narzędzia do współpracy w chmurze to rodzaj oprogramowania, które umożliwia członkom zespołu współpracę online, niezależnie od ich urządzenia lub lokalizacji. Narzędzia te są wyposażone w współpraca w czasie rzeczywistym funkcje ułatwiające zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików i komunikację w jednym miejscu. 📚

Narzędzia do współpracy oparte na chmurze były już popularne przed pandemią, ale to wydarzenie sejsmiczne doprowadziło do renesansu w przestrzeni współpracy w chmurze. Ponieważ coraz więcej firm oferuje hybrydową i zdalną organizację pracy, narzędzia w chmurze są niezbędne do współpracy zespołowej i wydajność - zwłaszcza jeśli zarządzasz zespołem zdalnym.

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy opartych na chmurze?

Najlepsze narzędzia online oprogramowanie do współpracy będzie zależność od Twojego zarządzanie projektami styl i cykl pracy. Mimo to zalecamy szukanie oprogramowania do współpracy z tymi kluczowymi funkcjami:

udostępnianie plików: Nikt nie ma czasu (ani przestrzeni) na wysyłanie dużych plików pocztą e-mail. Zamiast tego umieść wszystko w narzędziu do współpracy w chmurze. Przechowywanie w chmurze sprawia, że udostępnianie dużych plików między członkami zespołu jest dziecinnie proste, bez bólu głowy związanego z załącznikami lub limitami rozmiaru

Dobre narzędzia do współpracy oparte na chmurze posiadają funkcje, które sprawiają, że praca zdalna to bułka z masłem. Poszukaj funkcji takich jak komunikatory, udostępnianie ekranu i wideokonferencje, aby zbudować silną wirtualną przestrzeń roboczą dla swojego zespołu Analityka: Jesteś ciekawy wydajności swojego zespołu? Solidne narzędzia do współpracy w chmurze powinny zawieraćpulpity do zarządzania projektami które pomagają w zarządzaniu zespołem, klientem imonitorowanie projektu *Kompatybilność z urządzeniami: Twoi pracownicy prawdopodobnie korzystają z różnych urządzeń. Poszukaj narzędzia z aplikacją mobilną dla systemów iOS i Android. Dodatkowe punkty, jeśli posiada również aplikację na komputery Mac dla zagorzałych fanów Apple

10 najlepszych narzędzi do współpracy w chmurze w 2024 roku

Chcesz zwiększyć odpowiedzialność, wydajność i zaoszczędzić mnóstwo czasu? Zapoznaj się z naszymi propozycjami 10 najlepszych narzędzi do współpracy online dla Teams działających w dystrybucji:

Współpracuj nad pomysłami i twórz wspaniałe dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zarządzanie projektami i współpraca narzędzie dla Teams z różnych branż do przechowywania, współpracy i rozwijania swojej pracy - wszystko z poziomu jednej, bezpiecznej platformy. Dzięki setkom bogatych funkcji zarządzania projektami, ponad 1000 integracji i ogromnej bibliotece szablonów, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów, dla których priorytetem jest organizacja, oszczędne procesy i przejrzysta komunikacja.

Współpraca jest podstawą każdej funkcji ClickUp. Dzięki ponad 15 różnym widokom obciążenia pracą i dynamicznej funkcji czatu w aplikacji, zespoły mogą wymieniać się informacjami, mediami, dokumentami i danymi z innymi członkami w czasie rzeczywistym. Ponadto przypisane komentarze mogą natychmiast przekształcić każdą myśl w element działania, jednocześnie grupując każdą rozmowę w zorganizowanych wątkach w ramach zadań.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Teams bez nakładania się w ClickUp Wykrywanie współpracy na żywo w zadaniach, ClickUp Docs, Tablicach i nie tylko sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest dziecinnie prosta. Zobacz, którzy członkowie zespołu są gdzie podczas edycji tekstu lub diagramów, aby dosłownie utrzymać zespół na tej samej stronie. 📃

Aby uzyskać lepszą współpracę w chmurze i udostępnianie plików w wysoce wizualny i bezpieczny sposób, wypróbuj Tablica ClickUp przed kolejnym dużym projektem. To narzędzie do współpracy wizualnej jest jedynym na świecie tablica cyfrowa oprogramowanie, które przekształca duże pomysły zespołu w wykonalne zadania. Wspólna burza mózgów w czasie rzeczywistym w wirtualnym środowisku - zakończona notatkami, bazgrołami, wizualizacjami i kolorami, które pomogą w realizacji pomysłów.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp oferuje wbudowane funkcje bezpieczeństwa z 256-bitowym protokołem SSL, fizycznym zabezpieczeniem centrum danych, uwierzytelnianiem dwuskładnikowym oraz niestandardowymi uprawnieniami i rolami. Jest również zgodny z RODO i SOC 2

ClickUp ma niesamowitą liczbę integracji. PołączonyClickUp to Zoom do spotkań online, Slack, Dropbox i ponad 1000 innych narzędzi, aby przenieść całą moją pracę na jedną platformę

Możesz pobrać plikSzablon ClickUp do prawie wszystkiego, od tworzenia wytycznych dotyczących marki po śledzenie wskaźników powodzenia klienta

Możliwość śledzeniaCele ClickUp wsparcie zdalnych zespołów dzięki automatycznej osi czasu i śledzeniu postępów

Limity ClickUp

Przechowywanie danych w chmurze i AI są dostępne tylko dla płatnych kont

Możesz tylkodostęp do pamięci masowej w chmurze w przeglądarce internetowej, a nie w aplikacji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Microsoft 365

Przez Microsoft 365 Microsoft 365 to rozbudowana, oparta na chmurze wersja pakietu Microsoft Office. To coś więcej niż tylko oprogramowanie do współpracy w chmurze: to zakończony pakiet do tworzenia dokumentów, przechowywania plików, czatowania z zespołem i nie tylko. Co najlepsze, użytkownicy planu Business Plus otrzymują po jednym terabajcie przestrzeni dyskowej oraz wersje programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook na urządzenia mobilne.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Microsoft 365 to w pełni biznesowa usługa dla firmpakiet wydajności z zakresem funkcji - tak naprawdę nie musisz opuszczać platformy do zrobienia swojej pracy

Zaloguj się do Microsoft Teams, aby czatować lub rozpocząć rozmowę wideo

Zarządzanie e-mailami, kalendarzem i zadaniami w Microsoft Outlook

OneDrive z niestandardowymi uprawnieniami dostępu i dużą ilością miejsca w chmurze

Limity Microsoft 365

Microsoft 365 może zarządzać niektórymi zadaniami, ale jego funkcje zarządzania projektami nie są zbyt zaawansowane

Użytkownicy często zgłaszają, że platforma Microsoft 365 jest nieporęczna i mało intuicyjna

Inni użytkownicy chcieliby, aby Teams miał więcej niestandardowych uprawnień

Ceny Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: $19.80/miesiąc na użytkownika

$19.80/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Apps for Business: $8.25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,6/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 300 recenzji)

3. Synchronizacja

Via Synchronizacja Chcesz być na bieżąco ze współpracownikami? Zaloguj się do Sync, aby przechowywać pliki i współpracować nad dokumentami ze swoim zespołem w chmurze. ☁️

Jest to stosunkowo nowe oprogramowanie do współpracy w chmurze, ale Sync ma świetne funkcje uprawnień. Możesz nawet zaprosić zewnętrznych partnerów i klientów do korzystania z Sync - bez obawy, że uzyskają dostęp do twoich wewnętrznych dokumentów.

Najlepsze funkcje Sync

Tworzenie niestandardowego portalu plików dla klientów

Nieograniczone przechowywanie dokumentów, nawet w przypadku dużych plików

Sync oferuje dostęp offline

Oferuje również dzienniki aktywności i powiadomienia w czasie rzeczywistym

Limity Sync

Aplikacja nie ma zbyt wielu recenzji

Sync nie zawiera funkcji zarządzania projektami do współpracy online

Ceny Sync

Teams Standard: $6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Teams+ Unlimited: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Sync oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 35 recenzji)

4/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: N/A

4. Notion

Via Notion Notion mogło zaczynać jako aplikacja do robienia notatek, ale dziś jest solidną platformą do rozwoju projektów , dokumenty, a nawet wiki z bazą wiedzy.

Zamiast ukrywać wiedzę w mózgach zespołu lub skrzynkach odbiorczych e-mail, dokumentuj wszystko za pomocą wiki Notion. Dokumenty umożliwiają również współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym bez opuszczania platformy Notion.

Najlepsze funkcje Notion

Notion AI służy do podsumowywania notatek ze spotkań, generowania elementów działań i pisania tekstów

Notion zawiera kilka filtrów wizualnych, dzięki czemu możesz wizualizować swoje zadania w dowolny sposób

Wszystko odbywa się metodą "przeciągnij i upuść", dzięki czemu platforma Notion jest niezwykle przyjazna dla użytkownika

Dokumenty Notion zawierają fragmenty kodu, zwijane sekcje, połączone multimedia i wiele więcej

Limity Notion

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Notion zawiesza się, gdy zmieniają aplikację

Inni użytkownicy chcieliby, aby Notion miał bardziej zaawansowane możliwości wyszukiwania

Ceny Notion

**Free

Plus: $8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

5. Wrike

Via Wrike Wrike to popularne narzędzie do współpracy w chmurze zarówno dla przedsiębiorstw, jak i małych firm. Jest najbardziej znane ze swoich funkcji zatwierdzania, więc jeśli twój zespół przechodzi przez przepływy pracy QA / QC, Wrike może być tym, czego szukasz. Widok swojej pracy w chmurze Tablica Kanban lub wykres Gantta, aby uzyskać ogólny widok tego, co znajduje się na talerzu zespołu.

Najlepsze funkcje Wrike

Wrike zawiera automatyzację opartą na wyzwalaczach, aby zmniejszyć wysiłek ręczny

Integracja z ponad 400 innymi narzędziami

Wizualizacjaraportowanie statusu projektu i zadań w pulpicie nawigacyjnym Wrike

Narzędzie pozwala na etykiety między działami, jeśli masz wiele teamów

Limity Wrike

Użytkownicy Wrike twierdzą, że platforma mogłaby być bardziej przyjazna dla użytkownika

Inni użytkownicy platformy mieli więcej narzędzi wizualnych

Ceny Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 opinii)

6. Lucidspark

Via Lucidspark Lucidspark jest częścią większego ekosystemu oprogramowania Lucid. Jest to przede wszystkim oprogramowanie do współpracy w chmurze wizualnej, którego można używać jako tablicy. Posiada jednak wiele przydatnych funkcji, takich jak czat, etykiety, ankiety, timery i inne. ⏲️

Najlepsze funkcje Lucidspark

Lucidspark oferuje kilka szablonów map myśli

Lucidspark integruje się z szeregiem narzędzi, w tym Microsoft i Google

Możesz eksportować wykresy Lucid do innych usług lub importować pliki do Lucid

Limity Lucidspark

Lucidspark jest częścią pakietu narzędzi, więc bardziej sensowne jest zakupienie całego pakietu Lucid zamiast wybierania rozwiązań

Kilku użytkowników chciałoby, aby Lucidspark miał lepsze samouczki

Ceny Lucidspark

Free Plan

Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Lucidspark oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.7/5 9350+ recenzji)

7. Mrugnięcie

Via Mrugnięcie Blink reklamuje się jako "super-aplikacja", której można używać do zatrzymywania pracowników, komunikacji w zespole i analiz. Może to być nowy dzieciak na bloku, ale Blink ma wiele funkcji, w tym hub zawartości, ankiety, formularze cyfrowe i czat. 💬

Najlepsze funkcje Blink

Blink działa na każdym urządzeniu

Połączenie wszystkich pracowników z firmowym kanałem wiadomości

Wysyłanie Blink Kudos w celu wyróżnienia pracowników i teamów

Tworzenie portalu jednokrotnego logowania dla pracowników w celu szybkiego dostępu do informacji o firmie

Limity Blink

Blink jest bardziej narzędziem do komunikacji - nadal będziesz potrzebować oddzielnej platformy do zarządzania projektami i przechowywania danych w chmurze

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z korzystaniem z aplikacji bez połączenia z Internetem

Ceny Blink

Business: $6.18/miesiąc za użytkownika

$6.18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje Blink

G2: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

4.6/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 110 recenzji)

8. Obszary robocze Google

Via Obszar roboczy Google Obszar roboczy Google to gigant w świecie wydajności. Łączy e-mail, przechowywanie w chmurze, kalendarze, spotkania, czaty, dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje w jednym miejscu. Działa z prawie każdym urządzeniem i ma również solidne funkcje offline. 🌐

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Użyj Jamboard do tworzenia tablic z zespołem w czasie rzeczywistym

Wypróbuj Apps Script, aby tworzyć niestandardowe rozwiązania bez użycia kodu dla obszaru roboczego

Google Keep to prosta aplikacja do notowania w podróży

Google Meet działa w niektórych przeglądarkach bez konieczności instalowania oprogramowania lub rozszerzeń

Obszary robocze Google

W obszarze roboczym Google brakuje przydatnych narzędzi do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy końcowi twierdzą, że trudno jest uzyskać obsługę klienta

Obszar roboczy Google - ceny

Business Starter: 6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

12 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 600 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 600 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 100 recenzji)

9. Dropbox

Via Dropbox Dropbox mógł zaczynać jako prosta platforma do przechowywania danych w chmurze, ale dziś jest naprawdę potężny. To narzędzie do współpracy w chmurze zawiera produkty do nagrywania wiadomości wideo, tworzenia firmowych wiki i śledzenia aktywności dokumentów.

Najlepsze funkcje Dropbox

Łącza, które można śledzić, są dostarczane z analizami informującymi o tym, jak ktoś zaangażował się w łącze (i jak długo)

Edycja plików PDF bezpośrednio w Dropbox

Oszczędność czasu dzięki szablonom podpisów elektronicznych Dropbox

Dropbox ma rozbudowane funkcje zabezpieczeń dokumentów, takie jak ochrona hasłem, historia, odzyskiwanie plików i inne

Limity Dropbox

Dropbox nie oferuje narzędzi do zarządzania projektami

Wielu użytkowników twierdzi, że trudno jest uzyskać obsługę klienta

Ceny Dropbox

Podstawowy: Free

Free Plus: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Essentials: 18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

18 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Plus: 26 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

26 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enteprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 20 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 20 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 400 recenzji)

10. Miro

Via Miro Miro to oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy wizualnej. Zapewnia wsparcie dla wirtualnych tablic, ale to znacznie więcej. Platforma ta obejmuje wizualizację danych, zarządzanie projektami, mapowanie procesów, cykle pracy i integracje w celu usprawnienia dnia pracy. 🌼

Miro najlepsze funkcje

Tworzenie diagramów i udostępnianie ich zespołowi za pomocą połączonego linku

Poproś AI Miro o burzę mózgów w kilka sekund

Dodawanie komentarzy, notatek i Talktracks do dowolnej zawartości Miro

Stwórz osobisty lub zespołowy pulpit, aby mieć widok na analizy Miro w jednym miejscu

Limity Miro

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia wydajności podczas pracy z większymi tablicami

Miro ma wiele funkcji, ale niektórzy użytkownicy twierdzą, że brak dokumentacji uniemożliwia im efektywne korzystanie z platformy

Ceny Miro

Wersja Free

Starter: $8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Business: $16/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$16/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Miro oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 5 100 recenzji)

4,8/5 (ponad 5 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ opinii)

