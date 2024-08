Spraw, by prezenty firmowe działały: Podziękuj dzięki tym doskonałym pomysłom na prezenty dla klientów!

Niezależnie od jakości oferowanego produktu lub usługi, nic nie sprawia tak magicznego wrażenia, jak dobrze przemyślany prezent dla klienta. Podobnie jak uścisk dłoni przypieczętowuje umowę, starannie dobrane prezenty mogą podnieść relacje biznesowe, zwiększyć patronat, a nawet poprawić ROI dzięki większej liczbie poleceń i pozytywnych opinii. 🍀

Z sezon wakacyjny zbliża się, jest to doskonała okazja, aby wyrazić swoje uznanie i wdzięczność wobec cenionych klientów i silnych relacji partnerskich, które zbudowałeś. Ale żeby odnieść się do słonia w pokoju: Wybór odpowiedniego elementu prezentu może być korporacyjnym koszmarem!

Zazwyczaj chcemy podarować coś spersonalizowanego, co pozostawi trwałe wrażenie, ale pomysły na prezenty dla klientów w przestrzeni korporacyjnej są zazwyczaj bardzo ogólne i powierzchowne.

Naprawmy to i dobrze wykorzystajmy budżet na prezenty - zebraliśmy je razem:

Sugestie ekspertów, aby ulepszyć strategię prezentów firmowych

Listę 25 przemyślanych pomysłów na prezenty dla klientów, które odpowiadają różnym gustom i cenom

Jakie są korzyści z prezentów dla klientów?

Rynek upominków korporacyjnych jest OGROMNY i rozwija się z każdym rokiem - mówimy tu o projekcie rynkowym wynoszącym ponad 300 miliardów dolarów do 2027 roku ! Dlaczego więc dawanie prezentów przez klientów jest tak ważne?

Powód: nie tylko wyrażasz wdzięczność, ale wzmacniasz relacje B2B i B2C, promujesz lojalność klientów i wzmacniasz wizerunek swojej marki dzięki prostemu, ale przemyślanemu prezentowi. Pokazuje to, że wartość klienta jest dla ciebie ważna i zależy ci na jego zadowoleniu.

W ten sposób budujesz więź i solidarność z klientami, co pomaga Ci utrzymać przewagę na konkurencyjnych rynkach. A spersonalizowana wiadomość na upominku dla klienta pokazuje, że są oni najważniejsi.

Według badania ankiety przeprowadzonej przez Forbes ponad 80% firm biorących udział w badaniu doświadczyło lepszych relacji z klientami dzięki upominkom korporacyjnym. Niektóre wymierne korzyści obejmują:

Zatrzymanie klientów i długoterminowe partnerstwo

Zwiększona świadomość marki

Pozytywne opinie o firmie i wartość firmy 🥳

Nowi klienci (dzięki poleceniom i pozytywnym opiniom)

Prezenty dla klientów mogą być bardziej korzystne, jeśli element jest oznaczony marką firmy - towar służy jako subtelne przypomnienie o twoim biznesie i utrzymuje widoczność i znaczenie twojej marki. Branding musi być jednak subtelny, ponieważ nie chcesz wydzielać tandetnych promocyjnych wibracji - zamiast tego spersonalizowane prezenty, które pokazują, że robisz dodatkowy krok.

Strategia wręczania prezentów firmowych: Jak zarządzać prezentami dla klientów

Zanim zagłębimy się w pomysły na prezenty, przyjrzyjmy się dwóm najlepszym praktykom w celu ulepszenia strategii wręczania prezentów firmowych:

Zapoznaj się z klientem: Zrozumienie potrzeb biznesowych klienta i kultury firmy pomaga być bardziej wrażliwym i przemyślanym podczas wybierania prezentów dla klientów. Na przykład, jeśli twój klient ceni zrównoważone praktyki biznesowe, może uwielbiać ekologiczne spersonalizowane prezenty Pobierzoprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) narzędzie: Ręczne zarządzanie potrzebami i preferencjami wielu klientów może spowolnić pracę firmyPR lub zespół HRdlatego ważne jest, abykorzystać z potężnego CRM do obsługi logistyki prezentów firmowych

Opanuj zarządzanie prezentami firmowymi jak profesjonalista dzięki ClickUp!

Przekonasz się, że wykorzystanie CRM ClickUp i Sales Teams Suites może znacznie usprawnić cykl prezentów dla klientów - od burzy mózgów po ostateczną komunikację. Pokażemy Ci, jak najlepiej wysyłać i wybierać prezenty dla klientów. ClickUp to kompleksowe narzędzie, które pomaga w organizowaniu kontaktów, śledzeniu interakcji i zarządzaniu zadaniami związanymi z prezentami w płynny i wydajny sposób.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Dzięki ClickUp możesz tworzyć szczegółowe konta klientów zawierające atrybuty, takie jak preferencje dotyczące prezentów, specjalne daty i przeszłe rekordy prezentów. Zbieraj informacje o klientach poprzez Formularze ClickUp i użyj Pola niestandardowe do grupowania zebranych danych, aby wszystko było łatwe do sortowania i filtrowania.

Oprócz pełnienia funkcji scentralizowanego centrum danych klientów, ClickUp pomaga w zarządzaniu cyklem pracy związanym z prezentami korporacyjnymi. Możesz:

Ustawić zadania i listy kontrolne: Zaplanuj i zarządzaj zadaniami związanymi z prezentami dla klientów, upewniając się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Możesz utworzyćZależności zadań (np. zamawianie prezentu dopiero po zatwierdzeniu przez kierownictwo) dla uporządkowanego cyklu prezentów

Zaplanuj i zarządzaj zadaniami związanymi z prezentami dla klientów, upewniając się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Możesz utworzyćZależności zadań (np. zamawianie prezentu dopiero po zatwierdzeniu przez kierownictwo) dla uporządkowanego cyklu prezentów Śledzenie interakcji z klientem : Dźwignia15+ widoków ClickUp do śledzenia relacji z klientami poprzez przeglądanie wcześniejszych interakcji, historii prezentów i liczby przychodów

: Dźwignia15+ widoków ClickUp do śledzenia relacji z klientami poprzez przeglądanie wcześniejszych interakcji, historii prezentów i liczby przychodów Śledzenie zamówień i wpływów:Widoki ClickUp, takie jak oś czasu iKalendarz pomagają wizualnie śledzić zakładki z datami zamówień lubharmonogramy prezentów* Korzystanie z automatyzacji: Ustawienie wyzwalaczy dla automatycznych zadań prezentowych. Można na przykład skonfigurować system do wysyłania kuponów podarunkowych o określonych porach lub po określonych interakcjach z klientem 🥰

Szablon CRM sprzedaży od ClickUp

Potrzebujesz pomocy w organizacji swoich potencjalnych klientów? ClickUp oferuje kilka wstępnie zaprojektowanych szablonów Szablony CRM które pomagają uporządkować listy klientów według typu konta, statusu prezentu lub dowolnego innego parametru. Ogólnie rzecz biorąc, ta darmowa platforma jest niezbędna, jeśli chcesz być na bieżąco z cyklami pracy CRM i tworzyć spersonalizowane prezenty dla klientów.

25 modnych pomysłów na prezenty dla klientów (+1 element bonusowy!)

Zbadaliśmy kilka nowych trendów na rynku prezentów korporacyjnych i wygląda na to, że coraz więcej klientów wybiera prezenty przyjazne dla środowiska, empiryczne i zwiększające wydajność.

**Starannie wybraliśmy 25 wyjątkowych pomysłów na prezenty dla klientów, które pomogą ci w niezapomniany sposób wyrazić swoją wdzięczność i uznanie

Ale najpierw mamy dla ciebie zabójczy element bonusowy!

Bonusowy wybór wewnętrzny: Rok ClickUp

Chociaż na pierwszy rzut oka nie jest to prezent z głównego nurtu, wysłuchaj nas! ClickUp, jako wszechstronne rozwiązanie do pracy i narzędzie do zarządzania wydajnością to prezent, który nie przestaje dawać!

Zróżnicowane ustawienie funkcji ClickUp zapewnia wsparcie dla Businessu w każdej branży i na każdą skalę. Może przynieść korzyści klientom zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym poprzez:

Ułatwienie bez wysiłku zarządzanie czasem: Narzędzia ClickUp jak npŚledzenie czasu iCele umożliwi klientom płynne równoważenie zadań osobistych i zawodowych

zarządzanie czasem: Narzędzia ClickUp jak npŚledzenie czasu iCele umożliwi klientom płynne równoważenie zadań osobistych i zawodowych Wsparcie zadań kreatywnych : Pracujesz z klientami w sferze kreatywnej? PokochająTablice ClickUp'a oraz Komentarze iNarzędzia czatu do współpracy

: Pracujesz z klientami w sferze kreatywnej? PokochająTablice ClickUp'a oraz Komentarze iNarzędzia czatu do współpracy Eliminacja bałaganu w obszarze roboczym: Zelegancki Notatnik (dostępny również na stronieRozszerzenie Chrome ClickUp), Twoi klienci mogą pożegnać się z makulaturą i zabłąkanymi karteczkami samoprzylepnymi rozrzuconymi po całym obszarze roboczym

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Dając Roczna subskrypcja ClickUp , składasz oświadczenie, że dbasz o rozwój i powodzenie swoich klientów . Jest bardziej prawdopodobne, że zrobi to wrażenie na klientach, którzy dużo pracują z małymi Teamsami i naprawdę mogą skorzystać z organizacyjnego power-upu!

Szukasz innych pomysłów na prezent dla klienta? Mamy je dla Ciebie! 😎

1. Odręczna notatka z pudełkiem wysokiej klasy czekoladek lub słodyczy Niski budżet ? Nie możesz się pomylić z pudełkiem czekoladek lub słodyczy dla smakoszy!

Elle Hughes via Pexels Rozkoszuj się słodką stroną biznesu dzięki wykwintnym smakom i eleganckim opakowaniom. W świecie, w którym odrobina luksusu jest na wagę złota, te czekoladki oferują rozkoszny smak wyrafinowania. Są tokeny wdzięczności za współpracę z klientem. 🍫

Wybór czekoladek zależy od budżetu, ale zalecamy dodanie do nich odręcznie napisanej spersonalizowanej wiadomości. Pięknie wykaligrafowana notatka dołączona do prezentu dla klienta sprawi, że doceni on czas poświęcony na ten gest. Możesz nawet wykorzystać ClickUp AI , asystent pisania, aby wymyślić dostosowaną zawartość wiadomości!

2. Niestandardowy kalendarz

A kalendarz dla klientów to praktyczny, a jednocześnie doskonały prezent. Spersonalizowane z brandingiem Twojej firmy, kalendarze te zapewniają całoroczne przypomnienie o Twoim biznesie. Ten pomysł na prezent dla klienta to trwały dowód uznania, który łączy w sobie funkcję i rozpoznawalność marki w jednym, dobrze przyjętym pakiecie. 🗓️

3. Wellness gift box

Po długich dniach, miesiącach i latach spędzonych w świecie Businessu, każdy tęskni za chwilą relaksu i odmłodzenia. A zestaw upominkowy wellness został zaprojektowany, aby dać dostawcom możliwość odprężenia się i nadania priorytetu dbaniu o siebie.

Ten starannie dobrany zestaw może zawierać takie elementy, jak kojące świece, luksusowe sole do kąpieli i olejki aromaterapeutyczne, aby stworzyć w domu doświadczenie przypominające spa. To przypomnienie o tym, jak ważne jest zrobienie sobie przerwy i naładowanie baterii, dzięki czemu jest to znaczący prezent zarówno dla ciężko pracujących klientów, jak i pracowników. 🛀

4. Elementy przyjazne dla środowiska

gotowe przez Pexels Ekologiczne prezenty symbolizują pozytywne zmiany, które wspierasz, zarówno w świecie biznesu, jak i w świecie, który wszyscy dzielimy. 🌍

Firmy dokonujące ekologicznych wyborów mogą docenić jako prezenty zrównoważone produkty, takie jak torby na zakupy wielokrotnego użytku, bambusowe przybory kuchenne i ekologiczne środki czystości.

Takie gesty wskazują, że wszyscy jesteśmy Team Earth, zachęcając do odpowiedzialnego i zrównoważonego życia, co samo w sobie jest bardzo ważne.

5. Organizer na elektronikę

Organizer na elektronikę ma na celu zapewnienie poczucia porządku i łatwości w codziennym życiu. Pozwala on utrzymać gadżety, kable i akcesoria w porządku, oszczędzając czas i zmniejszając bałagan. 🛠️

Sayan Majhi via Unsplash Podarowując to swojemu klientowi, dostarczysz mu narzędzie, które zwiększy jego codzienną wydajność i usprawni obsługę techniczną. Gest ten symbolizuje twój commit w ułatwianie życia klienta płynniejsze i bardziej zorganizowane .

6. Zegar biurkowy z blokiem czasowym

Kolejny element zwiększający wydajność na naszej liście: a zegar biurkowy z blokiem czasowym (gotta love how it rhymes!) to nie tylko sposób na śledzenie czasu ale potężne narzędzie do zarządzania czasem. Ten stylowy zegar jest również wyposażony w Pomodoro timer , który pomoże Twojemu klientowi efektywnie planować swój dzień i lepiej się skupić. ⏰

7. Inteligentny notatnik

A inteligentny notebook to cyfrowe narzędzie, które umożliwia digitalizację odręcznych notatek i szkiców, dzięki czemu są one łatwo dostępne na innych urządzeniach. Ten element jest idealny zarówno dla kreatywnych, jak i profesjonalistów. Ponadto zmniejsza zużycie papieru. 📝

8. Przenośna podstawka pod laptopa

Anete Lusina via Pexels Jednym ze sposobów na ulepszenie każdego obszaru roboczego jest posiadanie przenośnej podstawki pod laptopa. Dostosowuje się do idealnej wysokości i kąta, zapewniając ergonomiczny komfort i pomagając dostawcom utrzymać lepszą postawę. Zmniejsza obciążenie związane z długimi godzinami pracy, dzięki czemu jest genialnym prezentem dla klienta! 💻

9. Samonagrzewający się kubek do kawy

Jeśli kawa napędza wydajność dla Twojego klienta, spraw, by rozkoszował się aromatem świeżo zaparzonej kawy i tym orzeźwiającym pierwszym łykiem kofeiny! Innowacyjny samonagrzewający się kubek zapewnia, że kawa Twojego klienta jest zawsze w idealnej temperaturze, od pierwszego łyku do ostatniej kropli, pozwalając mu na skupić się na swojej pracy nieprzerwanie. 🍵

10. Książka

W oparciu o pracę lub preferencje klienta, możesz podarować mu książkę, która wyostrzy jego zmysł biznesowy. Wnikliwa lektura pełna strategii, mądrości i praktycznych porad może pomóc im wznieść swój biznes na nowe wyżyny. ⛰️

11. Kindle

Özgür via Pexels Jeśli trudno ci zdecydować się tylko na jedną książkę (lub masz większy budżet), nie możesz się pomylić z Kindle! Otwiera on drzwi do całej biblioteki możliwości. Dzięki tysiącom tytułów na wyciągnięcie ręki klient z przyjemnością poszerzy swój literacki świat. 📱

12. Darowizna na cele charytatywne

W duchu wdzięczności i odwdzięczania się, wybraliśmy znaczący prezent dla klienta, który może rezonować z niektórymi poprzez przekazanie darowizny na cele charytatywne. Zwróć uwagę na cele, które wspiera Twój klient i przekaż darowiznę na cele charytatywne w jego imieniu.

Jest to prezent, który wykracza poza to, co materialne, podkreślając twoje zaangażowanie nie tylko w partnerstwo zawodowe, ale także w poprawę świata. 💌

13. Smartwatch

Onur Binay via Pexels Smartwatch może być jednym z najlepszych pomysłów na prezent dla klienta dla osób dbających o elastyczność pracy i ogólne dobre samopoczucie. Oprócz tego, że jest osobistym asystentem na nadgarstku, pomoże klientowi być na bieżąco z harmonogramami, otrzymywać powiadomienia i monitorować stan zdrowia i kondycję w podróży. ⌚

14. Inteligentna butelka na wodę

Zapracowane osoby często zapominają o nawodnieniu. The inteligentna butelka na wodę jest tutaj, aby to zmienić. To innowacyjne narzędzie przypomni użytkownikom o regularnym piciu wody, śledzi ich postępy w nawodnieniu i płynnie synchronizuje się z urządzeniami typu smartfon.

Twój ceniony klient będzie miał o jedną rzecz mniej do zmartwienia, ponieważ ten prezent biznesowy pomoże mu utrzymać optymalny poziom nawodnienia w wymagającym harmonogramie. 🥤

15. Zajęcia online

Jeśli twój klient jest startupem próbującym "zaistnieć" na świecie, podarowanie mu zajęć online to świetny sposób, aby pomóc jego zespołowi podnieść poziom. Popularne kursy w przestrzeni prezentów korporacyjnych koncentrują się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ale niektóre firmy wybierają również prezenty sprzyjające budowaniu więzi, takie jak kursy kulinarne, medytacji lub zdobienia paznokci. 💅

Tego typu spersonalizowane prezenty mogą sprawiać wrażenie, że dajesz silną rekomendację do poprawy - więc upewnij się, że jest to przemyślany prezent, a nie prezent dla klienta.

16. Mapa zdrapka

Masz klienta ugryzionego przez bakcyla podróżowania? W takim razie mapa zdrapka będzie idealnym płótnem dla ich przygód. Z każdą odwiedzoną lokalizacją mogą zdrapać powierzchnię, aby odsłonić wybuch koloru pod spodem, tworząc spersonalizowany zapis podróży - i być może myśląc o tobie w tym procesie! 🗺️

17. Sukulenty

Angèle Kamp via Pexels Dla tych, którzy większość czasu spędzają w biurze, odrobina natury może być mile widzianym wytchnieniem. W tym miejscu z pomocą przychodzą soczyste prezenty. Te wytrzymałe i wdzięczne rośliny oferują coś więcej niż tylko estetyczny urok - są powiewem świeżego powietrza w skądinąd pracowitym dniu pracy, przekształcając każdą przestrzeń biurową w piękną przystań. 🪷

18. Bilety do escape roomu

Bilety do escape roomu to nie tylko prezent; to paszport do przygody i współpracy. Zarówno fizyczne, jak i wirtualne pokoje ucieczki (te drugie są idealne do zdalnych teamów ) stanowią wyzwanie dla umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej każdego zespołu, a wszystko to przy dobrej zabawie. Promują koleżeństwo, poprawiają komunikację i zapewniają niezapomniane wrażenia team-building doświadczenie. 🎟️

19. Spersonalizowane portfolio

Jeśli zależy Ci na profesjonalnym geście z osobistym akcentem, spersonalizowane padfolio jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. To coś więcej niż tylko kolejne akcesorium biznesowe do przechowywania dokumentów.

Po dodaniu imienia lub inicjałów klienta do elementu, dodaje on spersonalizowaną wiadomość i wymiar, pokazując dbałość o szczegóły i zaangażowanie w jego powodzenie. 🗂️

20. Inteligentny plecak

W świecie, w którym ludzie są zawsze w ruchu, plecak staje się niezbędnym towarzyszem do przenoszenia wszystkiego, co potrzebne.

Możesz wybrać firmowy plecak antykradzieżowy z przegródkami na gadżety i inne niezbędne rzeczy. Takie prezenty dla klientów mogą stać się ich towarzyszem podróży i pracy, zwiększając ich mobilność i zapewniając, że są dobrze wyposażeni przez cały czas. 🎒

21. Tracker kafelkowy

Wyobraź sobie, że już nigdy nie będziesz musiał szukać zgubionych kluczy lub portfela. Na tym właśnie polega magia tile tracker dzięki technologii śledzenia Bluetooth, klient zawsze będzie wiedział, gdzie znajdują się jego rzeczy, co ułatwi mu codzienne życie. 🏷️

22. Urządzenie z białym szumem

A urządzenie z białym szumem to dobry prezent dla zestresowanych klientów.

Wiele osób ma trudności z zasypianiem po długim, wymagającym dniu pracy. Gadżet z białym szumem oferuje szeroki zakres dźwięków, od uspokajającego białego szumu po kojące melodie. Ten prezent biznesowy pozwala klientowi dostosować środowisko snu do własnych preferencji, zapewniając, że obudzi się odświeżony i gotowy do stawienia czoła każdemu nowemu dniu z wigorem. 🎼

23. Pierścienie przeciwlękowe

Jeśli chcesz, aby Twój prezent był związany z promocją zdrowia psychicznego, kolce pierścienie przeciwlękowe (zwane również pierścieniami sensorycznymi) mogą być świetną opcją. Są one dostępne luzem, są bardzo przyjazne dla budżetu i mogą być naprawdę przydatne dla pracowników korporacyjnych podatnych na stres i niepokój lub tych, którzy cierpiących na ADHD . Pierścienie te działają poprzez aktywację zakończeń nerwowych i punktów nacisku w palcach, wyzwalając efekt uspokajający.

24. Grawerowany brelok do kluczy

Dla klientów dynamicznych świecie nieruchomości gdzie klucze są kluczem do niezliczonych możliwości, grawerowany brelok jest czymś więcej niż tylko dowcipnym prezentem. Symbolizuje on twoje uznanie dla ich niestrudzonego wysiłku w otwieraniu drzwi do domów i inwestycji. Na breloku można wyryć imię lub specjalną wiadomość, zależnie od preferencji klienta. 🗝️

25. Dodatki zdrowotne i pielęgnacyjne

Chcesz okazać klientowi trochę troski? Spróbuj podarować mu odpowiednie dodatki zdrowotne i pielęgnacyjne! Te elementy zazwyczaj obejmują produkty luksusowych marek, które mają na celu zrównoważenie uszkodzeń ciała i skóry spowodowanych długimi godzinami pracy i spędzaniem czasu przed ekranem.

Mówimy tu o suplementach zdrowotnych, chłodzących maseczkach pod oczy i na twarz, serum nawilżającym i tonikach do pielęgnacji włosów - są to elementy unisex i każdy je uwielbia! 💆

Uprość plany prezentów dla klientów dzięki ClickUp!

Gdy już zdecydujesz, co chcesz podarować, przygotuj skrupulatny plan prezentowania i dostarczania elementów w rozsądnych terminach - nikt nie chce otrzymać świątecznego prezentu po Nowym Roku!

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Na szczęście, zarządzanie klientem staje się dziecinnie proste dzięki ClickUp. Wykorzystaj to narzędzie do zarządzania projektami w celu usprawnienia procesów wręczania prezentów na każdej scenie niestandardowej podróży klienta . Użyj ClickUp, aby:

Śledzenia zapasów prezentów: Miej zakładki na temat tego, jakie prezenty masz pod ręką, którzy klienci co otrzymali i kiedy Ustawienie przypomnień: Zaplanuj przypomnienia dla zadań takich jak zamówienie lub wysyłka prezentu Zarządzanie budżetem: Kontroluj wydatki związane z prezentami i upewnij się, żeprzydzielając zasoby dobrze Współpracuj ze swoim zespołem: Udostępnianie zadania burzy mózgów i zarządzania prezentami swojemu zespołowi, wspierając poczucie jedności i współodpowiedzialności w tym okresie świątecznym

So, zarejestruj się w ClickUp i zamień obowiązek dawania prezentów w radosne świętowanie! 🎄