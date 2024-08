10 najlepszych aplikacji na ADHD dla dorosłych w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii zwiększających wydajność. Nie ma on na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia ADHD lub jakiegokolwiek innego warunku zdrowotnego

Żyjąc z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), nawet pozornie najprostsze czynności mogą wydawać się próbą przeniesienia góry. Według CDC jest to wyzwanie, z którym boryka się około 4,4% dorosłych Amerykanów, przy czym częstość występowania jest wyższa u mężczyzn (5,4%) niż u kobiet (3,2%) i najczęściej objawia się u osób rasy białej innej niż latynoska. Pokazuje to, jak ważne jest znalezienie skutecznych strategii radzenia sobie dla osób z tą diagnozą.

Typowe objawy ADHD u dorosłych obejmują trudności ze skupieniem uwagi, utrzymaniem porządku i trudnościami z realizacją określonych lub ważnych zadań. Może to być poważny problem, gdy twój szef pyta cię: "Co dzisiaj osiągnąłeś?" A ty nie masz się czym pochwalić! Na szczęście istnieją pewne sposoby, aby pomóc ludziom pozostać zorganizowanym, ustalać priorytety zadań i trzymać się ważnych terminów. Aplikacje dla osób z ADHD są wyposażone w funkcje, które pozwalają uporządkować dni i utrzymać wzrok na celu, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, szkołę, czy coś tak prostego, jak tworzenie listy zakupów. 🛒

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych aplikacji dla osób z ADHD Aplikacje ADHD do organizowania ważnych zadań w życiu lub w pracy, dzięki czemu będziesz mieć więcej dni wolnych od niepokoju i pozostaniesz skupiony. 💪

Czego należy szukać w aplikacjach na ADHD?

Skuteczne aplikacje ADHD powinny mieć następujące cechy:

Łatwość użytkowania : Aplikacja powinna mieć przejrzysty interfejs i dobrze zorganizowane zakładki i sekcje, które ułatwiają nawigację

: Aplikacja powinna mieć przejrzysty interfejs i dobrze zorganizowane zakładki i sekcje, które ułatwiają nawigację Wydajność i funkcje planowania : Powinna oferować różne opcje tworzenia listy rzeczy do zrobienia, strukturyzowania codziennych, tygodniowych i miesięcznych działań oraz zarządzania zadaniami lub terminami ich wykonania

: Powinna oferować różne opcje tworzenia listy rzeczy do zrobienia, strukturyzowania codziennych, tygodniowych i miesięcznych działań oraz zarządzania zadaniami lub terminami ich wykonania Uniwersalność : Podręczna aplikacja powinna działać bezproblemowo na różnych systemach operacyjnych, aby można było z niej zawsze korzystać, niezależnie od lokalizacji

: Podręczna aplikacja powinna działać bezproblemowo na różnych systemach operacyjnych, aby można było z niej zawsze korzystać, niezależnie od lokalizacji Łatwość współpracy : Aplikacja ADHD powinna umożliwiać dodawanie innych osób do twoich list i projektów, aby mogły one sprawdzać twoje postępy i rozliczać cię (ostatecznie działać jak narzędzie do zarządzania projektami)

: Aplikacja ADHD powinna umożliwiać dodawanie innych osób do twoich list i projektów, aby mogły one sprawdzać twoje postępy i rozliczać cię (ostatecznie działać jak narzędzie do zarządzania projektami) Możliwość dostosowania: Użytkownik powinien mieć możliwość edytowania kolorów, motywów i stylów aplikacji oraz tworzenia środowiska, które odpowiada jego osobowości i potrzebom

10 najlepszych aplikacji dla osób z ADHD w 2024 roku

Aplikacje te nie są magicznymi różdżkami, które sprawią, że objawy ADHD znikną, ale osoby z objawami ADHD mogą chcieć zobaczyć, w jaki sposób mogą potencjalnie pomóc.

Narzędzia te mogą również pomóc umożliwić ci przejęcie kontroli nad swoim dniem i życiem, a ostatecznie do zrobienia tego, co zostało zrobione . ☑️

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania zadaniami

Twórz wyczyszczone, wielofunkcyjne listy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i już nigdy o niczym nie zapomnieć

ClickUp to solidne narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy z niesamowitym interfejsem i niezliczonymi cennymi funkcjami do zarządzania terminami i wszystkimi zadaniami w jednej przestrzeni.

Co więc robi na liście najlepszych aplikacji ADHD?

Chociaż platforma nie została wyraźnie zaprojektowana do zrobienia problemów z zaburzeniami uwagi, to jednak może zdziałać cuda w ich łagodzeniu. Wymaga ona nietypowego, ale odsetkowego podejścia -myślenia o swoich dniach jako mini projektach_. Każdy projekt składa się z mniejszych zadań, które muszą zostać zakończone, aby osiągnąć postęp i dotrzeć do mety. 🏁

Podobnie jak w przypadku zadań w pracy, dzień składa się z mniejszych czynności, które należy skreślić z listy do zrobienia, aby pozostać na właściwym kursie i zakończyć dzień z poczuciem satysfakcji i spokoju. 🪷

ClickUp pomaga ci do zrobienia tego z jego Funkcja listy do zrobienia . Twórz lub przydzielaj zadania i podzadania za pomocą Przypomnienia ClickUp dzięki ClickUp możesz tworzyć listy zadań, zostawiać notatki i załączać pliki, aby zawsze być na bieżąco ze swoimi obowiązkami. Listy rzeczy do zrobienia ClickUp są wysoce konfigurowalne, pozwalając ci bawić się czcionkami i kolorami, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie.

Wiele osób cierpiących na ADHD potrzebuje od czasu do czasu dodatkowego wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół, współpracowników lub przełożonych. Śledzenie czasu w projekcie ClickUp umożliwia to dzięki swoim funkcjom współpracy. Dodaj inne osoby do swoich list, pozwalając im na śledzenie Twoich projektów i upewniając się, że nie zostaniesz w tyle.

Dzięki ClickUp nie musisz tworzyć swoich list do zrobienia od zera - możesz skorzystać z szablonów, takich jak np Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp . Pomaga tworzyć i grupować zadania w oparciu o priorytet i status oraz współpracować z innymi, aby osiągnąć swoje cele, niezależnie od tego, jakie one są.

Wizualizuj swoje codzienne zadania i ich postępy na szablonie do zarządzania zadaniami ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Fantastyczne opcje do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Wsparcie dla współpracy

Działa na komputerach i urządzeniach mobilnych

Oferuje wiele funkcji organizacyjnych, planowania izarządzanie zadaniami szablonów

Zachęca do kreatywności dzięki niestandardowym opcjom

Limity ClickUp

Maksymalizacja funkcji platformy wymaga nauki

Aplikacja mobilna mogłaby skorzystać na ulepszeniach

Ceny ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Inflow - najlepszy do zarządzania objawami ADHD

Via: Napływ Daj się ponieść przepływowi dzięki aplikacji mobilnej Inflow i zakończ więcej zadań bez poczucia przytłoczenia! ☑️

Należy pamiętać, że Inflow nie jest kalendarzem ani planem aplikacja do tworzenia szczegółowych list do zrobienia lub zarządzania zadaniami. Zamiast tego pomaga dowiedzieć się więcej o ADHD i wykorzystać tę wiedzę do skuteczniejszego zarządzania objawami.

Aplikacja została opracowana przez ekspertów w leczeniu ADHD i jest oparta na badaniach naukowych. Opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) która twierdzi, że nasze myśli, emocje i doznania fizyczne są ze sobą połączone.

Pomaga jednostkom przezwyciężyć problemy, dzieląc je na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części i przyjmując pozytywne podejście dla tych, którzy mają trudności z utrzymaniem koncentracji.

Dzięki Inflow możesz odkrywać bogactwo modułów związanych z ADHD, koncentrujących się na różnych aspektach tego zaburzenia, od lęku po prokrastynację i unikanie. Aplikacja dostarcza wgląd w unikalne zmagania i pomaga zrozumieć ich korzenie i mechanizmy. 🪟

Ta cenna wiedza pomoże ci określić, jakie metody zwiększania koncentracji i ustalania rutyny są dla ciebie najlepsze.

Kolejną fantastyczną funkcją oferowaną przez Inflow jest personalny trener ADHD. Pomaga on opracować spersonalizowane ścieżki prowadzące do osiągnięcia celu i zapewnia wsparcie na każdym kroku.

Aplikacja posiada również niesamowitą społeczność, w której można wymieniać się doświadczeniami, uzyskać wsparcie i odkryć sposoby na ADHD.

Inflow najlepsze funkcje

Wykorzystuje fakty naukowe do wsparcia osób z ADHD

Ma wspierającą społeczność

Oferuje opcje budowania zdrowej, łatwej do opanowania rutyny

Osobisty trener ADHD

Limity napływu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że koncentruje się tylko na tych, którzy dopiero postawili sobie diagnozę

Dłuższa bezpłatna wersja próbna mogłaby być korzystna

Ceny Inflow

Zaczyna się od 0,55 USD dziennie

Inflow oceny i recenzje

Google Play : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) App Store: 4.3/5 (2,500+ recenzji)

3. Due - Najlepsza do walki z zapominalstwem

Via Z powodu Due to aplikacja do przypomnień która jest szczególnie korzystna dla dorosłych z ADHD, Due pomaga radzić sobie z zapominalstwem i hiperfikcją, oferując proste ustawienie timerów, które synchronizują się na wszystkich urządzeniach, czy to iCloud czy Dropbox.

To, co wyróżnia Due, to wyjątkowa możliwość uruchamiania wielu timerów jednocześnie, co czyni go zależnym wirtualnym asystentem. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić następne wirtualne spotkanie, czas w piekarniku, natychmiastowe zadanie, czy też kiedy upiec francuską pieczeń, Due oferuje pełny pakiet, a wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

W przeciwieństwie do zwykłego zegara iPhone'a, Due idzie o krok dalej dzięki dodatkowym funkcjom drzemki i konfigurowalnym terminom, z dokładnością co do minuty, za pomocą najprostszego dotknięcia ekranu.

Najlepsze funkcje Due

Usprawnij swoje zadania dzięki timerom wielokrotnego użytku, które mogą działać równolegle z innymi timerami.

Wybieraj spośród różnych motywów w zależności od preferencji dotyczących ciemnego, jasnego lub jaśniejszego tła ekranu.

Trwała drzemka powiadomień i automatyczna drzemka do momentu oznaczenia przypomnienia jako zakończonego.

Niestandardowe terminy z dokładnością co do minuty.

Limity terminów

Ustawienie zbyt wielu timerów jednocześnie może zaśmiecać ekran, przez co zarządzanie czasem wydaje się bardziej zdezorganizowane.

Struktura cen jest nieco złożona i może prowadzić do dodatkowych opłat lub subskrypcji za długoterminowy dostęp do niektórych funkcji.

Niestety, Due jest dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple, więc użytkownicy Androida będą musieli z niego zrezygnować.

Ceny Due

App Store dla urządzeń mobilnych, iPadów i zegarków : $7.99

: $7.99 Mac App Store: $14.99

Due oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Routinery - najlepsze do zarządzania czasem

Via: Routinery Aplikacja Routinery, dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android, może być narzędziem zmieniającym życie osób z ADHD, ale może również pomóc każdemu, kto zmaga się ze ślepotą czasową. ⏰

Aplikacja została zaprojektowana, aby pomóc ci zaplanować swój harmonogram w najdrobniejszych szczegółach i trzymać się go za pomocą przyjaznych przypomnień na urządzeniu mobilnym.

Routinery umożliwia tworzenie zadań i ustawienie dokładnego czasu trwania każdego z nich, aby uniknąć nadmiernego myślenia i marnowania czasu. Jego przypomnienia dźwiękowe i wizualne timery pomogą ci pozostać na szczycie rutyny i upewnić się, że nie błądzisz. 🚶

Aplikacja nagradza konsekwencję odznakami, które dają poczucie osiągnięcia i zachęcają do kontynuowania.

Co jeśli dzień nie pójdzie zgodnie z planem? Nie ma powodu do zmartwień, ponieważ Routinery pozwala zmienić kolejność zadań i stworzyć zaktualizowaną rutynę, która uwzględnia nieprzewidziane okoliczności.

Aplikacja działa w tle, nawet jeśli jej nie uruchomisz, więc nie musisz się martwić o pominięte przypomnienia i zakłócenie rutyny.

Najlepsze funkcje Routinery

Mnóstwo funkcji do tworzenia codziennych harmonogramów i rutyn

Nagradza konsekwencję za pomocą odznak

Zachęcające przypomnienia dźwiękowe

Możliwość dostosowania rutyn do nieoczekiwanych zmian w rutynie

Odpowiedni dla każdego, kto zmaga się z zarządzaniem czasem

Limity rutynowe

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne zawieszanie się aplikacji

Kilku użytkowników doświadczyło problemów z synchronizacją

Ceny Routinery

Free (pozwala na dwie darmowe procedury)

(pozwala na dwie darmowe procedury) Routinery Premium :

3,99 USD/mies 18,99 USD za sześć miesięcy 27,49 USD/rok

:

Routinery oceny i recenzje

Google Play : 4.6/5 (10,500+ recenzji)

: 4.6/5 (10,500+ recenzji) App Store: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

5. AutoSilent - najlepszy do zarządzania powiadomieniami

Via: App Store Z ADHD, najmniejsza uciążliwość może czuć się jak zrzucenie bomby na koncentrację, a powrót do strefy może być misją niemożliwą. 💣

Chociaż AutoSilent nie jest specjalnie skierowany do osób z ADHD i nie może pomóc w stworzeniu rutyny lub zwiększeniu wydajności, ta poręczna aplikacja na iOS może być przydatną bronią w walce o koncentrację.

Chociaż nie możesz przewidzieć, kiedy zadzwoni telefon, możesz zapewnić, że dźwięk nie zakłóci twojego przepływu dzięki AutoSilent. Aplikacja automatycznie wycisza telefon w wyznaczonych okresach, pomagając dokończyć czynności i minimalizując ryzyko rozproszenia uwagi. 📴

Oprócz wyciszania telefonu w zaplanowanych godzinach, AutoSilent może wykryć lokalizację (jeśli na to pozwolisz) i wyciszyć urządzenie, gdy jesteś w szkole, pracy, kinie lub bibliotece.

AutoSilent może nawet synchronizować się z kalendarzem i automatycznie wyciszać telefon podczas spotkań.

Najlepsze funkcje AutoSilent

Prosty w użyciu

Automatyczna synchronizacja z kalendarzem

Pomaga utrzymać koncentrację w różnych sytuacjach

Minimalizuje rozpraszanie uwagi

Może wyciszyć urządzenie na podstawie lokalizacji użytkownika

Limity funkcji AutoSilent

Jeśli chcesz dezaktywować aplikację, musisz wyłączyć jedno wydarzenie naraz

Wersja Free oferuje limit funkcji

Cennik AutoSilent

1,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje AutoSilent

App Store: 3.9/5 (150+ recenzji)

6. SimpleMind Pro - najlepsza do wizualizacji zadań

Via: SimpleMind Jeśli myślisz o swoich myślach i pomysłach jak o stosach książek rozrzuconych po całym pokoju, SimpleMind Pro działa jak półka na książki, która pomoże Ci zorganizować swoją bibliotekę i utrzymać ją w porządku i łatwo dostępną. 📚

SimpleMind Pro dostarcza ramy do uporządkowania wszystkiego, co dzieje się w twojej głowie, dzięki doskonałym opcjom wizualizacji. Możesz tworzyć funkcjonalne i estetyczne mapy myśli i zorganizuj swój tok myślenia, aby utrzymać go na właściwym torze. 🛤️

Aplikacja jest zakończona i może być dostosowana do konkretnych potrzeb. Użyj drag-and-drop design do reorganizacji i restrukturyzacji, dodawania pól wyboru do list rzeczy do zrobienia, wstawiania pasków postępu, połączenia tematów i załączania plików.

Opcje udostępniania aplikacji umożliwiają drukowanie map myśli, udostępnianie ich w formacie PDF, tworzenie pokazów slajdów lub eksportowanie ich do kalendarza.

Aplikacja SimpleMind Pro jest dostępna na urządzeniach z systemami Mac, Windows, iOS i Android. Jeśli korzystasz z platformy na wielu urządzeniach, z pewnością ucieszy cię fakt, że synchronizuje się ona automatycznie.

Najlepsze funkcje SimpleMind Pro

Łatwe ustawienie i użytkowanie

Mnóstwo konfigurowalnych funkcji do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i funkcjonalnych map myśli

Łatwe udostępnianie i eksportowanie map myśli

Działa na wielu platformach i płynnie się synchronizuje

Limity SimpleMind Pro

Niektórzy użytkownicy doświadczyli błędów w aplikacji mobilnej

Aplikacja wygląda nieco inaczej na Windows i Mac

Ceny SimpleMind Pro

Android: 8,49 USD

iOS: $10.99

Windows: Odwiedź stronę internetową, aby uzyskać opcje cenowe

Mac: Odwiedź stronę internetową, aby sprawdzić opcje cenowe

SimpleMind Pro oceny i recenzje

App Store : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Google Play: 4.7/5 (20,000+ recenzji)

7. Dwellingright - Najlepsza do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Via: Dwellingright Sporadyczne przeoczenie pewnych rzeczy jest częścią ludzkiej natury. Jednak osoby z ADHD mają skłonność do zrobienia tego częściej. O ile zapominanie o wyniesieniu śmieci może nie mieć poważnych konsekwencji, o tyle nie pamiętanie o zarejestrowaniu samochodu lub nakarmieniu zwierzaka nie jest już tak nieszkodliwe.

Dwellingright to idealna aplikacja do zapobiegania takim scenariuszom. Działa ona jak zewnętrzny dysk twardy, na który możesz skopiować każdy mały (i nie tak mały) obowiązek i zadanie, które musisz zakończyć w bliższej i dalszej przyszłości.

Dodawaj zadania i kategoryzuj je zależnie od ich kontekstu. Na przykład, możesz mieć listy do zrobienia dla podróży, prac domowych lub wizyt lekarskich.

Dzięki możliwościom AI, Dwellingright może nawet przewidywać nadchodzące zadania i pomóc ci stać się profesjonalistą w organizowaniu rutyny i planowaniu z wyprzedzeniem. 🦾

Mieszkasz z rodziną, współlokatorem lub partnerem? Dwellingright pozwala ci pozostać z nimi w połączeniu i zorganizować, kto ma co zrobić, aby zapobiec nieporozumieniom i błędnej komunikacji.

Najlepsze funkcje Dwellingright

Pomaga organizować zadania w kategorie

Dostępne na urządzeniach z Androidem i iOS

Sugestie oparte na AI

Umożliwia połączenie z członkami gospodarstwa domowego i wspólne zarządzanie zadaniami

Umożliwia załączanie dokumentów i zdjęć do list rzeczy do zrobienia

Nie wymaga subskrypcji

Limity aplikacji Dwellingright

Nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że aplikacja wysyła wiele e-maili bez widocznego sposobu na rezygnację z subskrypcji

Ceny Dwellingright

Free

Dwellingright oceny i recenzje

App Store : 4.7/5 (10+ recenzji)

: 4.7/5 (10+ recenzji) Google Play: 3/5 (50+ recenzji)

8. Brain Focus - Najlepszy dla koncentracji

Via: Google Play Brain Focus to aplikacja przeznaczona wyłącznie na urządzenia mobilne aplikacja do zarządzania czasem która może być przełomem dla tych, którzy walczą o skupienie się na właściwych zadaniach we właściwym czasie i określić priorytety .

Aplikacja jest oparta na popularnych technikach, takich jak 52/17 i Pomodoro, które polegają na pracy przez ustawione okresy i robieniu przerw pomiędzy nimi. Dzięki Brain Focus możesz dostosować czas trwania każdego okresu pracy.

Brain Focus jest niezwykle łatwy w użyciu - ustaw czas trwania sesji pracy i przerw i pozwól aplikacji poprowadzić cię przez wszystkie etapy poprawę procesów i cykli pracy.

Po zakończeniu określonego zadania możesz porównać szacowany i rzeczywisty czas, aby zobaczyć, na czym stoisz.

Ponieważ rozpraszanie uwagi jest jednym z najgorszych wrogów dla wielu osób z ADHD, aplikacja ta pozwala wyłączyć Wi-Fi i wyciszyć dzwonek podczas sesji pracy. Może to zwiększyć wydajność i zminimalizować ryzyko przerw.

Jeśli sesja właśnie się zakończyła, ale czujesz się gotowy do dalszej pracy, możesz pominąć przerwę i skończyć pracę jeszcze szybciej. 💨

Najlepsze funkcje Brain Focus

Umożliwia niestandardowe ustawienie czasu trwania sesji i przerw

Możliwość wyłączenia Wi-Fi i wyciszenia urządzenia

Pozwala mierzyć czas na zakończenie określonych zadań

Pozwala kategoryzować zadania

Limity Brain Focus

Użytkownicy skarżyli się na brak wersji desktopowej

Kilku użytkowników stwierdziło, że aplikacja wyczerpuje baterię

Dostępna tylko na urządzenia z Androidem

Ceny Brain Focus

Free do pobrania, zawiera zakupy w aplikacji

Brain Focus oceny i recenzje

Google Play: 4.5/5 (14 500+ recenzji)

9. Wyczyszczone Todos - najlepsze do kategoryzowania zadań

Via: App Store Wiele aplikacji pozwala na tworzenie list do zrobienia, aby być na bieżąco. Jednakże, próbując pomóc ci być bardziej wydajnym wielu twórców aplikacji obiera zły kierunek i kończy się na nadmiernym komplikowaniu. 🪢

Jeśli potrzebujesz aplikacji z prostym, pozbawionym bałaganu interfejsem, która pozostaje wierna swojemu celowi - umożliwiając tworzenie list rzeczy do zrobienia i nic więcej - nie szukaj dalej niż Clear Todos! Pozwala ona tworzyć zadania i grupować je w różne kategorie, aby zapewnić maksymalną organizację i zapobiec chaosowi.

Widok Today aplikacji służy jako pomocne przypomnienie, utrzymując cię na bieżąco z zadaniami zaplanowanymi na dany dzień, abyś nie przegapił żadnego rytmu. 🎶

Po zakończeniu zadania możesz je odznaczyć i cieszyć się poczuciem osiągnięcia i satysfakcji! ❎

Wyczyszczone Todos najlepsze funkcje

Przejrzysty interfejs

Proste funkcje idealne dla osób z ADHD

Pozwala grupować zadania w kategorie

Widok dnia dzisiejszego z listą zadań na dany dzień

Opcje personalizacji

Wyczyszczone limity Todos

Dostępne tylko dla użytkowników iOS

Wyczyszczone ceny Todos

Free, ale obejmuje zakupy w aplikacji

Wyczyszczone Todos oceny i recenzje

App Store: 4.8/5 (300+ recenzji)

10. Productive-Habit Tracker - Najlepszy do śledzenia nawyków

Via: Productivepp Productive-Habit Tracker to jedna z najlepszych aplikacji do planowania dla osób z ADHD, pozwalająca zbudować pozytywną rutynę, trzymać się jej i poprawić swoje wyniki samodyscyplinę . Pozwala planować każdą część dnia, od trywialnych czynności, takich jak wieczorna pielęgnacja skóry, po zadania związane z pracą lub szkołą.

Dla każdego nawyku można zostawić notatki, aby monitorować swój postęp i zobaczyć, które elementy wymagają dodatkowej uwagi.

Aplikacja działa jak osobisty asystent, oferując wskazówki dotyczące nawyków i motywujące wiadomości, które pomogą ci dążyć do celu. Jeśli lubisz rywalizację, docenisz opcję wyzwań, w której możesz konkurować z innymi użytkownikami na całym świecie.

Productive-Habit Tracker jest w pełni konfigurowalny, pozwalając ci stworzyć spersonalizowany świat, w którym wszystko kręci się wokół twoich działań.

Najlepsze funkcje Productive-Habit Tracker

Pomaga budować zdrowe nawyki i utrzymywać motywację

Oferuje doskonałe funkcje analityczne do monitorowania postępów

Dostępny na urządzenia z systemem Android i iOS

Pozwala rywalizować z innymi użytkownikami

Wyjątkowe opcje niestandardowe

Ograniczenia Productive-Habit Tracker

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wersji premium

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że doświadczyli błędów

Cennik Productive-Habit Tracker

Free, ale obejmuje zakupy w aplikacji

Oceny i recenzje aplikacji Productive-Habit Tracker

Google Play : 4/5 (16,000+ recenzji)

: 4/5 (16,000+ recenzji) App Store: 4.6/5 (88 500+ recenzji)

Powrót na licencję z aplikacjami dla osób z ADHD

Aplikacje na ADHD są jak mosty, które pomagają przekroczyć zdradliwą rzekę i bezpiecznie dotrzeć do krainy wydajności i organizacji. 🌉

Te niesamowite narzędzia są wyposażone w funkcje, które pomogą Ci zmienić swoje dni, z łatwością żonglować swoim planem i stać się mistrzem planowania. 😎