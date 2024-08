10 najlepszych aplikacji z listą rzeczy do zrobienia na Maca w 2024 roku

Czy jesteś na polowaniu na idealne zarządzanie zadaniami aplikacji, która pozwoli Ci utrzymać wydajność na najwyższym poziomie? Cóż, nie szukaj dalej. Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia dla komputerów Mac, które z pewnością zwiększą tempo pracy i pomogą osiągnąć wyznaczone cele.

Sprawdź nasze najlepsze propozycje i zacznij realizować swoje zadania jak profesjonalista - koniec z niedotrzymanymi terminami lub niezliczonymi notatkami, po prostu czysta wydajność. Zanurzmy się w najlepszych aplikacjach do zrobienia listy zadań na Maca!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej aplikacji do zrobienia listy zadań na Maca?

Wybierając idealną aplikację do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na MacBooku, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zwróć uwagę na te kluczowe funkcje i funkcjonalności:

Funkcje współpracy: Do pracy, odkryj aplikacje z listą rzeczy do zrobienia, które umożliwiają udostępnianie zadań, komentowanie i oddelegowanie zadań. i śledzenie postępów między członkami zespołu. Nawet w przypadku zadań osobistych,aplikacje z funkcjami współpracy takie jak te, pozwolą ci udostępniać notatki i zadania do wykonania rodzinie i znajomym.

Integracje z innymi aplikacjami : Aby usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność, oprogramowanie do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, które integruje się z innymi narzędziami, których już używasz na komputerze Mac - kalendarzami, e-mailami, obszarami roboczymi, takimi jak Slack i zarządzaniem zadaniami - jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

Kompatybilność z wieloma urządzeniami : Jeśli pracujesz na wielu urządzeniach, zalecamy wybranie platformy do zrobienia listy zadań, która jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Apple - iPad, Apple Watch, iPhone i innymi - a nie tylko z komputerem Mac. Taki wybór zapewni ci dostęp do zadań lub notatek w dowolnym miejscu, w którym będzie ci najwygodniej w dowolnym momencie tworzenia zadań w aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia.

Łatwy w nawigacji interfejs użytkownika : Niezależnie od tego, jaką aplikację do zrobienia listy zadań wybierzesz dla swojego Maca, powinna ona mieć przejrzysty i prosty interfejs. Ta prostota sprawi, że nie będziesz spędzać tak dużo czasu na rozgryzaniu aplikacji, że pozostanie ci niewiele czasu na tworzenie zadań lub zarządzanie nimi.

Możliwości niestandardowe: Przy wyborze rozwiązania do zrobienia listy zadań na komputerze Mac nie można zapomnieć o elastycznych opcjach niestandardowych, takich jak etykiety, terminy, przypomnienia i powiadomienia. Funkcje te pomogą dostosować aplikację do konkretnych potrzeb i uzyskać z niej największą wartość.

10 najlepszych list do zrobienia dla komputerów Mac

Aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia pomoże ci zachować porządek i być na bieżąco z zadaniami. Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na Maca, które pomogą ci wybrać odpowiednią dla twoich osobistych lub biznesowych potrzeb.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

ClickUp to pakiet zapewniający najwyższą wydajność - dzięki szerokiemu zakresowi konfigurowalnych funkcji do zarządzania zadaniami, projektami, Dokumenty i cele sprawiają, że jest to idealna aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia (i cyfrowy planer ). Aplikacja może pochwalić się również przyjaznym dla użytkownika interfejsem i bezproblemową integracją z ponad tysiącem innych rozwiązań zwiększających wydajność.

Tak więc, dla osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność - i teamów, które chcą osiągnąć (i przekroczyć) swoje cele kPI w zarządzaniu projektami clickUp jest najlepszą aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia dla komputerów Mac (jeśli sami tak twierdzimy).

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalne zadania: ClickUp pozwala łatwo tworzyć, przypisywać zadania i śledzić lub zarządzać zadaniami. Dzięki tej funkcji można również uprościć duże i złożone projekty, dzieląc je na podzadania. Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie zadaniami, ClickUp umożliwia ustawienie przypomnień o terminach, zmianę harmonogramu elementów listy i przypisywanie zadań innym osobom w razie potrzeby.

ClickUp pozwala łatwo tworzyć, przypisywać zadania i śledzić lub zarządzać zadaniami. Dzięki tej funkcji można również uprościć duże i złożone projekty, dzieląc je na podzadania. Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie zadaniami, ClickUp umożliwia ustawienie przypomnień o terminach, zmianę harmonogramu elementów listy i przypisywanie zadań innym osobom w razie potrzeby. Przestrzenie, foldery i listy: Dla łatwego śledzenia, ClickUp dostarcza strukturę hierarchii projektu, w której zadania są zorganizowane w listy, listy są podzielone na kategorie w folderach, a foldery są zapisywane w obszarach roboczych.

Dla łatwego śledzenia, ClickUp dostarcza strukturę hierarchii projektu, w której zadania są zorganizowane w listy, listy są podzielone na kategorie w folderach, a foldery są zapisywane w obszarach roboczych. Szablony : Oszczędzaj czas i energię, korzystając z gotowych i konfigurowalnych szablonów ClickUp dla różnych osobistych i biznesowych przypadków użycia, odkonspekty projektów doelementy działań, proste listy do zrobienia ,listy kontrolnei nie tylko.

: Oszczędzaj czas i energię, korzystając z gotowych i konfigurowalnych szablonów ClickUp dla różnych osobistych i biznesowych przypadków użycia, odkonspekty projektów doelementy działań, proste listy do zrobienia ,listy kontrolnei nie tylko. Śledzenie czasu dla komputerów Mac : ClickUp oferuje m.inzarządzanie czasem funkcja, która pozwala osobom fizycznym obliczyć czas trwania zadań i ustawić szacowany czas, poprawiając dokładność przyszłych planów i znacznie zmniejszając zużycie czasu.

Notatki : Robienie notatek idokumentuj projekty z dowolnego miejsca na świecie w dowolnym czasie za pomocą ClickUp. Funkcja notatnika pomaga w wypełnianiu Twoichlisty do zrobienia w podróży, aby nie zapomnieć o ważnych zadaniach.

: Robienie notatek idokumentuj projekty z dowolnego miejsca na świecie w dowolnym czasie za pomocą ClickUp. Funkcja notatnika pomaga w wypełnianiu Twoichlisty do zrobienia w podróży, aby nie zapomnieć o ważnych zadaniach. Załadowana wersja Free: ClickUp w wersji darmowej jest załadowany innymi aplikacjami do zarządzania zadaniami ifunkcje zarządzania projektami których nie znajdziesz w innych aplikacjach do zrobienia.

ClickUp limity

Krzywa uczenia się dla niektórych

Ograniczona kontrola nad ustawieniami powiadomień

Cennik ClickUp

Free Forever (wersja darmowa)

(wersja darmowa) Unlimited (wersja bezpłatna): $7/miesiąc za użytkownika

(wersja bezpłatna): $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny klientów

G2 : 4.7/5 (6,700+ recenzji)

: 4.7/5 (6,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ recenzji)

2. GoodTask

Via GoodTask GoodTask to intuicyjna aplikacja do zadań oparta na przypomnieniach i kalendarzach Apple. Służy zarówno jako lista kontrolna dla prostych rzeczy do zrobienia i aplikacji oprogramowanie do zarządzania zadaniami dla złożonych projektów.

Chociaż GoodTask jest świetny dla użytkowników komputerów Mac, łatwo synchronizuje się również z innymi urządzeniami w ekosystemie Apple, aby wyświetlać listy kontrolne, gdziekolwiek jesteś.

Najlepsze funkcje GoodTask

Świetny interfejs użytkownika

Szybkie akcje i fragmenty tekstów

Widok harmonogramu dziennego, tygodniowego i miesięcznego

Inteligentne listy

Kreator motywów do niestandardowego wyglądu aplikacji

Limity GoodTask

Aplikacja internetowa podatna na awarie

Nowe aktualizacje iOS czasami prowadzą do problemów z wydajnością

Nie ma funkcji takich jak inne aplikacje do zarządzania projektami na tej liście

Ceny GoodTask

$39.99

Niestandardowe oceny klientów GoodTask

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

3. Rzeczy 3

Via Kod kulturowy Things 3, stworzony przez Cultured Code, to wiodący menedżer zadań do codziennego planowania, zarządzania projektami i śledzenia postępów. Jego unikalny design i płynny interfejs użytkownika sprawiły, że stał się ulubieńcem użytkowników i zdobył uznanie jako dwukrotny zwycięzca Apple Design Award.

Niszowa aplikacja dla urządzeń Apple, Things 3 również ułatwia życie swoim użytkownikom, integrując się z obszarami roboczymi, takimi jak Slack i umożliwiając udostępnianie projektów.

Najlepsze funkcje Things 3

Wydarzenia i widoki kalendarza dla przypomnień o zadaniach i spotkaniach

Jednorazowy zakup aplikacji/płatność (na zawsze)

Estetyczny wygląd

Lista nadchodzących wydarzeń - do planowania tygodnia naprzód

Etykiety do grupowania zadań

Listy kontrolne

Ograniczenia Things 3

Brak wersji Free

Brak interfejsu aplikacji internetowej

Brak funkcji współpracy

Ceny Things 3:

Dla komputerów Mac : $49.99

: $49.99 Dla Apple watch i iphone : $9.99

: $9.99 Dla ipad : $19.99

: $19.99 Zakończone ustawienie: $80

Things 3 oceny niestandardowe

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/ 5 (130+ recenzji)

Bonus: Aplikacje do zarządzania zadaniami dla komputerów Mac !

4. Todoist

Zarządzaj swoimi zadaniami i listami do zrobienia za pomocą Todoist Todoist, jedna z najpopularniejszych aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia i zarządzania zadaniami, umożliwia dzielenie zadań na podzadania i nadawanie im priorytetów według własnego uznania. Todoist ma ugruntowaną pozycję jako narzędzie do planowania życia i współpracy z rodziną i przyjaciółmi, ale oferuje również Business Plan dla Teams, którzy chcą lepiej zarządzać swoimi oficjalnymi zadaniami.

Prosty interfejs użytkownika i pulpity aplikacji ułatwiają użytkownikom komputerów Mac szybkie organizowanie zadań, ocenę postępów, rozliczanie się i osiąganie lepszych wyników każdego dnia.

Najlepsze funkcje Todoist

Konfigurowalne listy

Szablony projektów

Przypomnienia

Integracje

Widoki filtrów

Podzadania

Limity Todoist

Podstawowe funkcje współpracy; nie nadaje się do zaawansowanego lub złożonego zarządzania projektami

Może być używany tylko z połączeniem internetowym; nie offline

Cennik Todoist

Free

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny klientów Todoist

G2 : 4.4/5 (750 opinii)

: 4.4/5 (750 opinii) Capterra: 4.6/5 (2200+ recenzji)

5. OmniFocus

Via Grupa Omni OmniFocus, od The Omni Group, jest przeznaczony dla zapracowanych profesjonalistów, którzy mogą być łatwo przytłoczeni wieloma zadaniami i projektami. Jeśli codziennie musisz zajmować się złożonymi zadaniami, powinieneś rozważyć użycie OmniFocus jako aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na komputerze Mac.

Oprogramowanie to sprawia, że wykonywanie najważniejszych zadań jest wygodne i elastyczne, ponieważ można łatwo uzyskać dostęp do list rzeczy do zrobienia na innych urządzeniach Apple, takich jak Apple Watch, iPhone i inne. W przeciwieństwie do innych narzędzi z tej listy, takich jak Todoist, Omnifocus umożliwia dostęp offline.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Synchronizacja w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach Apple

Edycja wsadowa

Możliwość dostosowania do Siri

Menu udostępniania - do importowania elementów akcji z dowolnej aplikacji na urządzeniu

Limity OmniFocus

Brak Free Planu

Cennik OmniFocus

Dla sieci : $4.99/miesiąc

: $4.99/miesiąc Pro : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc V3 Standard License : 49,99 USD - tradycyjna płatność jednorazowa

: 49,99 USD - tradycyjna płatność jednorazowa V3 Pro License: $99.99 - tradycyjna płatność jednorazowa

Oceny niestandardowe OmniFocus

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji) Sprawdź te alternatywy OmniFocus !

6. 2Do

Via 2Do Aplikacja 2Do, stworzona specjalnie do użytku osobistego, umożliwia planowanie zadań i dzielenie ich na małe kroki w celu szczegółowego śledzenia. Wersja aplikacji na komputery Mac to zakończony redaktor zadań, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

2Do umożliwia tworzenie zadań i aktualizowanie ich statusu - zaplanowane, w trakcie lub zrobione. 2Do pozwala również nadawać zadaniom etykiety, aby organizować je według odpowiednich kategorii lub podobieństw.

Najlepsze funkcje 2Do

Synchronizacja w chmurze z narzędziami takimi jak Dropbox, CalDAV i Toodledo

Kolorowe listy powiązanych projektów i zadań

Powiadomienia dźwiękowe lub tekstowe o niewykonanych zadaniach

Edycja wsadowa

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Inteligentne listy

Limity 2Do

Brak synchronizacji kalendarza

Słabe funkcje współpracy

Brak kompatybilności z urządzeniami z systemem Android

Ceny 2Do

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

Oceny niestandardowe 2Do

G2: 3.5/5 (2 recenzje)

3.5/5 (2 recenzje) Capterra: Niedostępne

7. TaskPaper3

Via TaskPaper Założona w 2016 roku, TaskPaper jest jedną z najstarszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia dla komputerów Mac. Jej najnowsza wersja TaskPaper3 zachowuje format zwykłego tekstu z oryginalnej aplikacji, ale z nowoczesnym akcentem.

Prosty format zwykłego tekstu narzędzia sprawia, że jest ono idealne dla użytkowników, którzy uważają zaawansowane aplikacje do zarządzania projektami za rozpraszające lub mylące. TaskPaper3 płynnie integruje się z systemem przypomnień na komputerze Mac, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej rzeczy z listy rzeczy do zrobienia.

Najlepsze funkcje TaskPaper3

Planowanie zadań według daty

Funkcja przeciągnij i upuść do organizowania list

Interfejs bez rozpraszania uwagi

Eksport/import z aplikacją Przypomnienia

Tryb ciemny

Limity TaskPaper

Jeśli cenisz sobie grafikę i atrakcyjne wizualnie interfejsy użytkownika, TaskPaper nie jest dla Ciebie

Brak planu Free

Cennik TaskPaper

$28.99

TaskPaper niestandardowe oceny klientów

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępny

8. Any.do zrobienia

Via Any.do zrobieniaAny.do zrobienia to proste rozwiązanie do tworzenia list rzeczy do zrobienia dla osób indywidualnych i zespołów. Umożliwia współpracę nad projektami w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i monitorowanie procesów biznesowych.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Kolorowe etykiety

Czat w czasie rzeczywistym

Integracje z narzędziami innych firm, takimi jak Slack, Microsoft Teams, WhatsApp i nie tylko

Kalendarz i przypomnienia

ponad 100 szablonów dla różnych projektów i przypadków użycia

Synchronizacja z wieloma urządzeniami

Planer dzienny

Ograniczenia Any.do zrobienia

Nie nadaje się do zaawansowanego zarządzania projektami

Oferuje tylko kilka funkcji

Ceny Any.do zrobienia

Free

Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Teams: $5/miesiąc na użytkownika

Oceny klientów Any.do zrobienia

G2 : 4.1/5 (190+ opinii)

: 4.1/5 (190+ opinii) Capterra: 4.4/5 (160+ recenzji)

9. Microsoft do zrobienia

Via Microsoft Jeśli chodzi o aplikacje do zrobienia, które są kompatybilne z MacBookami, Microsoft To-do jest jedną z najbardziej solidnych opcji. Jest to szczególnie cenne dla zaawansowanych użytkowników Microsoft 365, którzy mogą połączyć funkcje planowania zadań To-do z innymi aplikacjami narzędziami zwiększającymi wydajność w hubie, takich jak Outlook, PowerPoint, OneDrive i inne.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft do zrobienia

Inteligentne i spersonalizowane sugestie do codziennego lub tygodniowego planowania zadań

Zaproszenia i funkcje udostępniania do współpracy ze znajomymi, rodziną i współpracownikami

Płynna integracja z innymi narzędziami Microsoft 365

Limity aplikacji Microsoft do zrobienia

Niewiele funkcji

Limitpriorytetyzacja zadań możliwości

Mylący interfejs użytkownika

Wymaga konta Microsoft do używania

Brak funkcji raportowania

Ceny do zrobienia w Microsoft

Free

Oceny klientów Microsoft do zrobienia

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2700+ recenzji)

10. Tick Tick

Przez Tick Tick Tick Tick to aplikacja 3 w 1 do zarządzania listami rzeczy do zrobienia, listami kontrolnymi i zadaniami. Pozwala organizować życie osobiste i zawodowe, ustawić terminy zadań i przypomnienia oraz sprawnie współpracować z innymi.

Dzięki ponad 30 funkcjom do zapisywania pomysłów i planowania codziennych czynności, Tick Tick jest jedną z aplikacji do zrobienia listy rzeczy, którą warto rozważyć jako użytkownik komputera Mac.

Najlepsze funkcje Tick Tick

Elastyczne widoki kalendarza

Wprowadzanie głosowe

Łatwe przekształcanie e-maili w zadania

Wiele przypomnień, aby uniknąć pominięcia istotnych terminów

Płynna synchronizacja z aplikacjami kalendarza

Sortowanie zadań według czasu, tytułu, etykiety, priorytetu lub niestandardowego filtra utworzonego przez użytkownika

Ograniczenia Tick Tick

Brak możliwości edycji, zakończenia lub usunięcia zadań bezpośrednio z połączonego konta Kalendarza Google

Wersja Free jest bardzo limitowana

Ceny Tick Tick

Free

Premium: $27.99/rok

Oceny niestandardowe Tick Tick

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

ClickUp: Aplikacja nr 1 do tworzenia list do zrobienia dla komputerów Mac

Zarządzanie zadaniami na Macu nigdy nie było łatwiejsze dzięki dużej liczbie dostępnych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Podczas gdy wszystkie inne aplikacje na tej liście oferują unikalne funkcje i korzyści, ClickUp jest z łatwością najlepszą aplikacją do zrobienia w Mac App Store.

Dzięki wszechstronnym i intuicyjnym funkcjom, ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami staje się dziecinnie proste. Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp jest jego elastyczność. W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia, ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" oprogramowanie do zarządzania projektami które umożliwia niestandardowe dostosowanie cyklu pracy do konkretnych potrzeb. Pobierz i wypróbuj ClickUp już dziś !