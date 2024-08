10 szablonów do zarządzania klientami w PowerPoint i ClickUp

Niezbędna jest skuteczna komunikacja z klientami, jasne zrozumienie ich celów i przejrzyste plany działania, aby byli zaangażowani w proces wdrażania i nie tylko.

Wraz ze wzrostem portfolio, wyzwanie związane z zarządzaniem projektami i relacjami z klientami staje się coraz większe. Choć brzmi to przytłaczająco, istnieje proste rozwiązanie: szablony do zarządzania klientami! ✨

Opiszemy kompleksową kolekcję szablonów zaprojektowanych dla różnych funkcji, aby usprawnić proces zarządzania klientami. Szablony te są potężnymi narzędziami, które pomogą ci stworzyć plan w celu powodzenia projektu, śledzenia istotnych informacji i automatycznego aktualizowania danych klientów, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Czym jest szablon zarządzania klientami?

Zarządzanie klientami to proces nadzorowania sposobu, w jaki firma wchodzi w interakcje z potencjalnymi i obecnymi klientami w celu budowania i utrzymywania wzajemnie korzystnych relacji. Obejmuje to ścisłą współpracę z zespołem w celu zapewnienia terminowego zakończenia projektu i minimalnej rotacji klientów.

W tym miejscu zarządzanie klientami do gry wkraczają szablony. Zapewniają one przygotowany konspekt do śledzenia celów i wymagań potencjalnych i obecnych klientów, pozwalając na poprawę utrzymania, pozyskiwania i satysfakcji klientów. Umożliwiają one również monitorowanie postępu każdego projektu klienta za pomocą konfigurowalnych statusów, pól automatyzacji i spersonalizowanych list kontrolnych.

Główne korzyści płynące z używania szablonów do zarządzania klientami to m.in:

Oszczędność czasu: Szablony zawierają wstępnie zaprojektowane, ale konfigurowalne układy, co pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu do tworzenia dokumentów lub planów od podstaw Spójność: Zapewniają jednolite podejście do interakcji z klientem, umożliwiając udostępnianie przeglądów postępów klientom i zespołowi doinformować ich o każdej scenie projektu3. Wydajność: Korzystanie z szablonów usprawnia rutynowe zadania, umożliwiając skupienie się na działaniach wymagających dużej wiedzy, takich jak wymyślanie pomysłów na przyciągnięcie nowych klientów lub znajdowanie rozwiązań bieżących problemów klientów

Co składa się na dobry szablon do zarządzania klientami?

Wysokiej jakości szablon do zarządzania klientami powinien posiadać pewne kluczowe funkcje, takie jak:

Prostota : Powinien stosować prostą strukturę, aby twój zespół i klienci mogli łatwo zrozumieć i śledzić cele, priorytety i postęp każdego projektu

: Powinien stosować prostą strukturę, aby twój zespół i klienci mogli łatwo zrozumieć i śledzić cele, priorytety i postęp każdego projektu Elastyczność : Umożliwia niestandardowe dostosowanie do potrzeb biznesowych różnych klientów i ich projektów. Powinien dostosowywać się do różnych scen relacji z klientem, takich jak pierwszy kontakt, onboarding, odnowienie i bieżące zarządzanie

: Umożliwia niestandardowe dostosowanie do potrzeb biznesowych różnych klientów i ich projektów. Powinien dostosowywać się do różnych scen relacji z klientem, takich jak pierwszy kontakt, onboarding, odnowienie i bieżące zarządzanie Skalowalność : Dostosowuje się do wzrostu liczby klientów i/lub ich projektów

: Dostosowuje się do wzrostu liczby klientów i/lub ich projektów Możliwości integracji :Umożliwia integrację innych narzędzi z szablonem (e-mail, zarządzanie projektami, kalendarz) w celu usprawnienia komunikacji, śledzenia postępów i planowania zadań

:Umożliwia integrację innych narzędzi z szablonem (e-mail, zarządzanie projektami, kalendarz) w celu usprawnienia komunikacji, śledzenia postępów i planowania zadań Ochrona danych:Priorytetem jest prywatność dzięki zgodności z przepisami o ochronie danych, co zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych klienta

10 szablonów do zarządzania klientami, aby usprawnić ważne szczegóły w 2024 roku

Przyjrzyjmy się bliżej naszemu wyborowi 10 najlepszych szablonów do zarządzania klientami w PowerPoint i ClickUp które przeniosą Twoje relacje z nowymi i obecnymi klientami na zupełnie nowy poziom. ⚡

1. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Śledź aktualizacje w swoim pipeline sprzedaży za pomocą tego szablonu ClickUp Consultant

Szablon Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp polega na ułatwianiu współpracy w ramach i pomiędzy teamami w Twojej organizacji, czego ostatecznym celem jest zapewnienie nienagannej obsługi klienta. Ten przyjazny dla początkujących szablon listy został zaprojektowany w celu dostosowania wysiłków zespołów w celu zapewnienia płynnego podróż klienta od sprzedaży i onboarding klienta do wydajności.

Widok Endorsement Pipeline Tablica szablonu zapewnia wygodny w użyciu podgląd pozyskiwanie klientów wysiłków, kategoryzując klientów według ich pozycji w lejku. Łatwe monitorowanie miejsca klienta w lejku za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Nowy klient, Planowanie, Spotkanie i Zatwierdzony. Zaktualizuj status, po prostu przeciągając i upuszczając odpowiednią kartę klienta w odpowiednie miejsce na Tablicy.

Aby zapewnić płynną obsługę klienta, scentralizuj wszystkie istotne informacje zebrane podczas fazy sprzedaży i wdrażania w Dokumencie zatwierdzenia. Zrobisz to odpowiadając na predefiniowane, ale konfigurowalne pytania, takie jak:

Jakie są główne cele biznesowe klienta?

Jak możemy pomóc rozwiązać przeszkody klienta?

W jaki sposób klient zdecyduje, czy jesteśmy pomocni?

Jakich wskaźników powinniśmy użyć, aby określić, czy klient jest zadowolony?

Jaki jest preferowany styl komunikacji klienta?

Aby prowadzić rejestr potencjalnych akwizycji, skorzystaj z New Client Endorsement Form, w którym wpiszesz podstawowe informacje, takie jak nazwa firmy, jej wielkość i sektor. Następnie przejdź do szczegółów, takich jak data i czas trwania współpracy business agreement , imię i nazwisko menedżera ds. powodzenia klienta i inne.

2. Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp

Zbieranie informacji o kliencie jest dziecinnie proste dzięki szablonowi dokumentu agencji/klienta ClickUp

Szablon Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp oferuje doskonałe rozwiązanie do gromadzenia celów i wymagań klientów w jednym miejscu, podczas gdy powiązania są nadal tworzone.

Szablon składa się z Skryptu rozmowy, który pomaga zespołowi sprzedaży skuteczniej obsługiwać rozmowy z klientami. Dokument ten jest wstępnie napisanym scenariuszem dla początkowego komunikacji z klientem zaprojektowany, aby pomóc dzwoniącym w nawiązywaniu rozmów i zadawaniu odpowiednich pytań w celu określenia kwalifikowanych i niekwalifikowanych potencjalnych klientów.

Skorzystaj z Banku pytań, aby dowiedzieć się więcej o celach i motywacjach potencjalnych klientów i określić, czy są oni dobrym wyborem dla Twojej firmy.

Aby śledzić wszystkie informacje o potencjalnym kliencie, wypełnij Formularz rozmowy wyjaśniającej dla każdego potencjalnego klienta osobno podczas nawiązywania pierwszego kontaktu. Obejmuje to imię i nazwisko, firmę, numer telefonu, istotne szczegóły i ostateczną decyzję, czy klient jest dobrym wyborem.

3. Szablon powodzenia dla klientów ClickUp

Dodaj numery telefonów i inne ważne dane klienta, aby mieć do nich szybki dostęp

Z szablonem Szablon powodzenia dla klientów ClickUp , możesz łatwo monitorować poszczególnych klientów i obsługiwać ich płatności, zadania w projektach i wyniki dotyczące zdrowia powiązań. 🌻

Widok zaangażowania szablonu wyświetla wszystkich klientów według ich "stanu zdrowia" (Bardzo dobry, Średni, Zagrożony rezygnacją), dzięki czemu zawsze wiesz, które relacje należy traktować priorytetowo. Twoi klienci są zorganizowani w oddzielne listy oparte na poziomach. Wyższe poziomy są zarezerwowane dla klientów z lepszymi wynikami, podczas gdy niższe reprezentują relacje z klientami, które wymagają poprawy.

Możesz użyć widoku NPS (Net Promoter Score) Tablica, aby zobaczyć, jak każdy klient wypada na skali lojalności firmy. Wynik jest obliczany na podstawie danych wejściowych dostarczonych przez każdego klienta w Formularzu opinii szablonu.

Dostępny jest również oddzielny widok Listy dla klientów, którzy mają zostać Odnowieni oraz Strona Dokumentu Księgi Sukcesu Klienta, na której zostaną przedstawione zalecane działania na scenach Wdrażania Klienta, Upsellingu i Zapobiegania Odpadom.

4. Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal

Prowadź rejestr spraw wszystkich klientów bez wysiłku dzięki szablonowi do zarządzania klientami prawnymi ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz kancelarię prawną, czy działasz jako wewnętrzny radca prawny, szablon do Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal to fantastyczne narzędzie do nadzorowania postępów w sprawach klientów. Korzystaj z list kontrolnych i z łatwością kontroluj wydarzenia, zadania i terminy, zapewniając dostarczanie wyników na czas.

Ten szablon folderu ma widok listy, który w przejrzysty sposób wyświetla pracę związaną z klientem w oparciu o niestandardowe statusy. Użyj ich, aby łatwo zidentyfikować, które zadania znajdują się w fazie podpisanej, roboczej, w trakcie realizacji lub końcowej. Możesz także utworzyć Pola niestandardowe dla każdego zadania, aby monitorować osoby przypisane, priorytety i terminy.

Widok kalendarza szablonu pokazuje niezaplanowane i zaległe zadania. Planowanie zadania jest bardzo proste dzięki intuicyjnej funkcji przeciągnij i upuść.

Możesz także śledzić statusy i typy płatności w widoku listy płatności, dodając niestandardowe statusy dla każdego klienta osobno.

Szablon zawiera Widok dokumentu do przechowywania ważnych informacji o klientach. Utwórz dokument dla każdego klienta, aby śledzić jego sprawę, dane kontaktowe, e-mail i nie tylko. Ponadto, dostępna jest strona Chat, której członkowie zespołu mogą używać do omawiania i rozwiązywania problemów oraz dzielenia się pomysłami. 🤝

5. Szablon usług dla klientów ClickUp

Zorganizuj każdego potencjalnego klienta w listę ClickUp, aby śledzić całą aktywność i komunikację

Szablon Szablon usług dla klientów ClickUp to kompleksowy framework, który upraszcza zarządzanie projektami dzięki oddzielnym Listom i Dokumentom do monitorowania kont klientów, postępu każdego projektu w portfolio i nie tylko.

Pomimo zajmowania całej przestrzeni, jest to szablon Quick Start zaprojektowany, aby pomóc ci szybciej odnaleźć się w ClickUp. Skorzystaj z dokumentu Getting Started Doc i zadań szkoleniowych, aby zapoznać się z funkcjami platformy. Dokument zawiera Learn ClickUp List ze szczegółowymi instrukcjami i opisami pól niestandardowych i statusów, pozwalając dokładnie zrozumieć, jak i kiedy z nich korzystać.

Szablon zawiera pięć List, w tym następujące:

Konta klientów: Zapewnia przegląd wszystkich kont klientów z niestandardowymi statusami, takimi jak Aktywny, Potencjalny, Były dostawca, Zagrożony itp. Istnieje również oddzielna lista do widoku Kont zagrożonych , aby pomóc w zapobieganiu rezygnacji klientów

Zapewnia przegląd wszystkich kont klientów z niestandardowymi statusami, takimi jak Aktywny, Potencjalny, Były dostawca, Zagrożony itp. Istnieje również oddzielna lista do widoku , aby pomóc w zapobieganiu rezygnacji klientów Scoping Requests: Umożliwia obsługę wszystkich wniosków o scoping, aby pomóc zespołowi sprzedaży w finalizowaniu transakcji. Aby utworzyć nowe wnioski, należy wypełnić formularz Scoping Request Form

Umożliwia obsługę wszystkich wniosków o scoping, aby pomóc zespołowi sprzedaży w finalizowaniu transakcji. Aby utworzyć nowe wnioski, należy wypełnić formularz Project Portfolio: Monitoruj wszystkie swoje projekty i ich kondycję za pomocą niestandardowych pól i statusów

Ponadto szablon zawiera Team Wiki Doc z określonymi sekcjami, w których ty i twój zespół możecie rejestrować szczegóły zespołu, zasoby, SOP i inne, zapewniając lepszą współpracę i komunikację między członkami Teams . 📞

6. Szablon głosu klienta ClickUp

Zbieraj i klasyfikuj oczekiwania i reakcje klientów na Twój produkt/usługę, aby zrozumieć, co możesz zrobić, aby je ulepszyć

Voice of the Customer (VoC) lub Voice of the Customer Translation Matrix to technika używana do lepiej zrozumieć myśli klienta i odczucia dotyczące Twojego biznesu i produktów. 🎙️

Opierając się na tej technice Szablon głosu klienta ClickUp pomaga w gromadzeniu, analizowaniu i organizowaniu opinii klientów w celu optymalnego ulepszenia produktu.

Zacznij od utworzenia listy opinii klientów zebranych za pomocą ankiet, analiz stron internetowych i opinii o produktach. Widok listy zawiera również kolumny Potrzeb klientów i Wymagań klientów. Tutaj możesz zająć się konkretnymi problemami i zasugerować potencjalne rozwiązania.

Szablon zawiera również Widok Tablicy, który przedstawia zarys opinii klientów pogrupowanych według źródła VoC. Pomaga to w wizualizacji podobieństw i różnic w opiniach pochodzących z różnych źródeł.

7. Szablon ClickUp CRM

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko dzięki szablonowi Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

Zarządzanie kontami, śledzenie możliwości biznesowych i utrzymywanie solidnych relacji z klientami może być zbyt trudne bez odpowiedniego szablonu CRM narzędzia do zarządzania klientami . ⚒️

Zamiast tworzyć liczne arkusze i listy, skorzystaj z funkcji Szablon ClickUp CRM . To kompleksowe rozwiązanie pomoże Ci zarządzać sprzedażą, leadami i relacjami z niestandardowymi klientami przy minimalnym wysiłku.

Jest to szablon Folder, który pozwala nadzorować relacje z klientami za pomocą pięciu gotowych widoków:

Widok dokumentu Sales Playbook : Pomaga w utrzymaniu kontroli nad celami sprzedaży, zarządzaniem czasem, modułami konta, cenami i rabatami, zasięgiem i nie tylko

: Pomaga w utrzymaniu kontroli nad celami sprzedaży, zarządzaniem czasem, modułami konta, cenami i rabatami, zasięgiem i nie tylko Widok listy szczegółów konta : Pokazuje konta pogrupowane według statusów, takich jak Proposal, Demo, Qualified Prospect i zamknięte

: Pokazuje konta pogrupowane według statusów, takich jak Proposal, Demo, Qualified Prospect i zamknięte Widok Tablicy : Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich kont na atrakcyjnej wizualnie tablicy w stylu Kanban, pogrupowanej według Niestandardowych statusów

: Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich kont na atrakcyjnej wizualnie tablicy w stylu Kanban, pogrupowanej według Niestandardowych statusów Widok kalendarza harmonogramów : Śledzenie niezaplanowanych i zaległych zadań po prawej stronie ekranu

: Śledzenie niezaplanowanych i zaległych zadań po prawej stronie ekranu Widok listy zamkniętych transakcji: Wyświetla wszystkie zamknięte konta w jednym miejscu

8. Szablon PowerPoint Zarządzanie relacjami z klientem autorstwa SlideTeam

Ustaw cele CRM i stwórz powodzenie planu działania z szablonem PowerPoint Zarządzanie relacjami z klientem by SlideTeam

Analiza cyklu życia lojalności klientów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania owocnej i trwałej współpracy. Możesz to zrobić i wiele więcej dzięki szablonowi PowerPoint do zarządzania relacjami z klientami od SlideTeam.

To Szablon CRM ma profesjonalny układ i 50 gotowych, ale w pełni adaptowalnych slajdów. Możesz zmienić projekt, kolory i czcionki, aby zaimponować klientom spersonalizowanym wyglądem. Spraw, by Twoja prezentacja była łatwa do zrozumienia dzięki slajdom z kluczowymi frazami i cytatami lub wizualizuj swoje pomysły za pomocą wykresów, obrazów i kształtów.

Na przykład, możesz wzbogacić swoje slajdy o łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy, aby zaprezentować cele CRM lub wyjaśnić analityczny CRM. Szablon jest dostępny w standardowym i szerokoekranowym formacie i jest kompatybilny z Google Slides.

9. Szablon prezentacji zestawu powitalnego dla klienta od Poweredtemplate

Przedstaw nowym klientom swoją misję i wizję za pomocą szablonu prezentacji zestawu powitalnego dla klientów od Poweredtemplate

Aby zdobyć zaufanie klienta od samego początku, będziesz chciał zaprezentować swój biznes w jak najlepszym świetle. W tym celu z pomocą przychodzi Client Welcome Kit Presentation Template by Poweredtemplate z 20 profesjonalnie wyglądającymi gotowymi slajdami.

Niestandardowe slajdy można dostosować, dodając obrazy, zmieniając schemat kolorów i wybierając preferowaną czcionkę i rozmiar liter, aby pasowały do stylu marki. Pomóż klientom zapoznać się z obszarem roboczym i przedstaw ich członkom zespołu, wstawiając zdjęcia i krótkie opisy.

Możesz zagłębić się w szczegóły, edytując slajdy dotyczące usług, etyki pracy, narzędzi do współpracy i nie tylko. Szablon jest dostępny w standardowym formacie i jest kompatybilny z Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign i Adobe Acrobat.

10. Szablon prezentacji klienta w PowerPoint od Slidesgo

Przekonaj każdego klienta do wybrania Twoich usług za pomocą w pełni konfigurowalnego szablonu PowerPoint Client Pitch Deck by Slidesgo

Jeśli nie masz pomysłu na to, jak zaimponować potencjalnym klientom, PowerPoint Client Pitch Deck Template by Slidesgo jest świetnym miejscem do rozpoczęcia.

Szablon ten został starannie zaprojektowany, aby wzbudzić odsetki klientów dzięki szerokiemu wachlarzowi obrazów, układów i tekstur. Pomaga to przyciągnąć i utrzymać uwagę potencjalnego klienta podczas przeglądania slajdów i przedstawiania swoich pomysłów.

Wyróżnij się z tłumu, niestandardowo dostosowując ponad 30 slajdów pod względem obrazów, kształtów, czcionek, schematów kolorów i nie tylko. Przesuwaj elementy według własnego uznania, usuwaj slajdy, które nie pasują do twojej narracji i dodawaj nowe, wybierając układ, który najlepiej pasuje do twoich pomysłów. 💡

Jedną z unikalnych funkcji tego szablonu jest Storys Set Slide, w którym znajdziesz ilustracje, które możesz niestandardowo dostosować do swojej wizji. Wybierz preferowany styl, dostosuj kolory, wybierz tła i warstwy do wyświetlania i animuj je bez wysiłku za pomocą panelu animatora.

Wzmocnij relacje z klientami dzięki_ Prezenty dla klientów !

Zwiększ satysfakcję klienta dzięki szablonom do zarządzania klientami

Niezależnie od tego, czy próbujesz rozwinąć swój biznes, przyciągając nowych klientów, czy też poprawić relacje z istniejącymi, szablony zarządzania klientami są przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem, które pomoże ci na każdym kroku.

Przekształć każdy projekt w triumf i zapewnij minimalny odpływ klientów, wykorzystując pełen potencjał niektórych z nich wszechstronnych szablonów na naszej liście. Wykorzystaj ich konfigurowalne funkcje, aby zagwarantować nienaganną organizację w swojej firmie i wzmocnić relacje z klientami. 💪