10 strategii pozyskiwania klientów napędzających rozwój firmy

Strategie pozyskiwania nowych klientów są jak superbohaterowie skutecznego marketingu i rozwoju biznesu. Pomagają one uwolnić moc skutecznego pozyskiwania klientów, aby przyciągnąć potencjalnych klientów i zwiększyć długoterminową retencję.

Ten przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o podstawach strategii pozyskiwania klientów. Dodatkowo urozmaiciliśmy go o spojrzenie na różne metody pozyskiwania klientów, inspirujące historie sukcesu i sposoby pokonywania potencjalnych wyzwań. 📈🏆

Czym jest pozyskiwanie klientów?

Pozyskiwanie klientów odnosi się do przyciągania i zdobywania nowych klientów dla firmy. Podobnie, strategia pozyskiwania klientów ma na celu pozyskanie nowych płacących klientów i napędzanie rozwoju firmy.

Oto trzy podstawowe kroki, które można znaleźć w najskuteczniejszych strategiach pozyskiwania klientów:

Generowanie leadów: Firma przyciąga potencjalnych klientów ze swojego rynku docelowego za pomocą badań rynkowych i narzędzi takich jak npszablony profili klientów2. Pielęgnacja leadów: Firma pielęgnuje leady i buduje zaufanie dzięki starannemu marketingowi e-mailowemu i wdrażaniu narzędzi takich jakoprogramowanie do zarządzania leadami3. Konwersja leadów: Firma przekształca potencjalnych klientów w nowych klientów, w którym to momencie może wdrożyć narzędzia takie jakoprogramowanie do zatrzymywania klientów Chociaż na każdym etapie należy wziąć pod uwagę inne szczegóły, jest to podstawowy proces.

Organizuj nowych leadów i utrzymuj ich ruch w lejku sprzedaży dzięki automatyzacjom ClickUp

Oczywiście, można zaobserwować kilka wariantów każdego z tych kroków, w zależności od strategii marketingowych wybranych przez firmę lub specjalistę. Wszystko polega na wykorzystaniu najlepszych nowy klient strategia pozyskiwania nowych klientów dostosowana do celów, odbiorców i produktu lub usługi.

Rola lejka pozyskiwania klientów w rozwoju firmy

Lejek pozyskiwania klientów, inaczej lejek sprzedaży, odnosi się do podróży, jaką potencjalni klienci odbywają na drodze do zostania płacącymi klientami.

Jest to marketing zaprojektowany specjalnie w celu napędzania działań. 🏃

Osoba wchodzi do lejka pozyskiwania klientów, gdy dowiaduje się o produkcie lub usłudze i opuszcza go przy pierwszym zakupie. Stamtąd wchodzi w doświadczenie po zakupie, ale zachowamy ten temat na inny przewodnik.

Oto niektóre z korzyści płynących z wysokiej jakości lejka pozyskiwania klientów:

Zwiększona świadomość marki w celu zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności

Zwiększony rozwój firmy

Przychody umożliwiające inwestowanie w nowe pomysły i istniejące zasoby

Zademonstrowana wartość i trakcja dla zewnętrznych interesariuszy (np. inwestorów, partnerów lub influencerów)

Krótko mówiąc: strategie pozyskiwania klientów docierają do docelowych odbiorców i poprawiają wyniki finansowe firmy.

Bądź na bieżąco ze skutecznością swoich strategii sprzedaży i pozyskiwania klientów dzięki ClickUp Dashboards

Strategie i narzędzia wymagane do czerpania tych korzyści będą się różnić w zależności od firmy. Podobnie, istnieje szeroka gama różnych strategii sprzedaży i pozyskiwania klientów oprogramowanie customer success i narzędzia, które specjaliści ds. marketingu mogą wykorzystać do usprawnienia procesu pozyskiwania klientów.

Rodzaje Metody pozyskiwania klientów

Istnieje kilka metod pozyskiwania klientów - nie musisz wybierać tylko jednej. Czasami skuteczniejsze jest włączenie dwóch lub więcej metod do strategii pozyskiwania nowych klientów.

Poniżej wyróżniono zarówno opcje osobiste, jak i cyfrowe; skuteczność każdej z nich zależy od firmy, branży i odbiorców.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym z najpopularniejszych sposobów przyciągania i konwertowania nowych klientów, a także typom firm, dla których mogą być najlepsze.

Cyfrowy marketing treści

Najlepsze dla następujących branż: Usługi, produkcja, technologia, finanse, edukacja, energetyka, handel detaliczny, e-commerce

Skoncentruj się na publikowaniu i rozpowszechnianiu treści, które są istotne i przydatne dla docelowych odbiorców. Wysokiej jakości treści przyciągają i angażują potencjalnych klientów, tworząc emocjonalną więź, która ostatecznie skłoni potencjalnych klientów do dokonania zakupów.

Oto kilka pomysłów na marketing cyfrowy, które pomogą Ci zacząć:

Media społecznościowe: Publikuj posty w mediach społecznościowych, które zaangażują odbiorców, niezależnie od tego, czy są to memy, wiadomości branżowe, coś pomiędzy lub wszystkie powyższe

Publikuj posty w mediach społecznościowych, które zaangażują odbiorców, niezależnie od tego, czy są to memy, wiadomości branżowe, coś pomiędzy lub wszystkie powyższe Filmy: Twórz treści wideo, które zapewniają edukację, rozrywkę lub prezentują produkty na platformach takich jak YouTube

Twórz treści wideo, które zapewniają edukację, rozrywkę lub prezentują produkty na platformach takich jak YouTube Podcasty : Prowadź ciągły podcast z cennymi informacjami, które są istotne dla twojego rynku docelowego; punkty bonusowe, jeśli współpracujesz z influencerami, gdy jesteś przy tym

: Prowadź ciągły podcast z cennymi informacjami, które są istotne dla twojego rynku docelowego; punkty bonusowe, jeśli współpracujesz z influencerami, gdy jesteś przy tym Infografiki : Tworzenie informacyjnych infografik; klienci często lubią i udostępniają wysokiej jakości infografiki, aby później do nich wrócić

Tworzenie informacyjnych infografik; klienci często lubią i udostępniają wysokiej jakości infografiki, aby później do nich wrócić Blog posty: Publikuj wiarygodne, praktyczne treści na swoim firmowym blogu lub w sekcji aktualności

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek

Najlepsze dla następujących branż: Usługi, żywność i napoje, technologia, nieruchomości, budownictwo, transport

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) poprawia sposób wyświetlania firmy na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

Użyj tablic ClickUp, aby połączyć mapy myśli z zadaniami i stworzyć potężną przestrzeń do planowania SEO

Specjaliści SEO robią to poprzez optymalizację stron docelowych, treści blogów i postów w mediach społecznościowych, aby pozycjonować treści wyżej, gdy odbiorcy wyszukują powiązane słowa kluczowe.

Dla firm przekłada się to na częstsze pojawianie się w organicznych wynikach wyszukiwania, generowanie ruchu organicznego, budowanie wiarygodności i zwiększanie świadomości marki.

Płatne reklamy

Najlepsze dla następujących branż: Technologia, transport, edukacja, handel detaliczny, usługi, żywność i napoje, produkcja, finanse, hotelarstwo, motoryzacja

Płacenie za reklamy tradycyjne, displayowe i płatne za kliknięcie (PPC) może potencjalnie zwiększyć widoczność każdej firmy.

Wybierając odpowiednie kanały marketingowe dla swojej branży i odbiorców, zwiększysz liczbę klientów wchodzących do lejka pozyskiwania klientów. A to zawsze dobra rzecz.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu, poniżej wymieniliśmy kilka potencjalnych miejsc, w których można płacić za reklamy:

Tradycyjne: telewizja, radio i media drukowane

telewizja, radio i media drukowane Display: platformy mediów społecznościowych, strony internetowe i aplikacje

platformy mediów społecznościowych, strony internetowe i aplikacje PPC: wyszukiwarki i platformy mediów społecznościowych

Marketing e-mailowy

Najlepsze dla następujących branż: Handel detaliczny, finanse, rozrywka, non-profit, usługi, handel detaliczny, e-commerce

Wysyłanie ukierunkowanych wiadomości e-mail do potencjalnych klientów z listy e-mailowej pielęgnuje potencjalnych klientów i zachęca ich do podjęcia działań.

Oczywiście, wszyscy otrzymujemy wiele e-maili marketingowych, które usuwamy każdego dnia, ale marketing e-mailowy to tani sposób na zwiększenie możliwości zaangażowania odbiorców. Nigdy nie wiadomo, kiedy jeden z tematów wiadomości skłoni potencjalnego klienta do dokonania zakupu! 💡🤑

Ułatw sobie wysyłanie e-maili dzięki ClickUp AI - generuj spersonalizowane e-maile w kilka sekund i utrzymuj kontakt z odbiorcami

Influencer marketing

Najlepsze dla następujących branż: Żywność i napoje, hotelarstwo, rozrywka, motoryzacja, handel detaliczny

Współpraca z influencerami w branży buduje wiarygodność i rozszerza zasięg marketingu na większą liczbę odbiorców. Zwiększa również szansę na wirusowe rozprzestrzenianie się, co przynosi ogromne korzyści, a wszystko to przy minimalnym nakładzie pracy z Twojej strony.

Odpowiedni influencer może pomóc w budowaniu wiarygodności, zwiększaniu liczby obserwujących w mediach społecznościowych, generowaniu sprzedaży i uzyskiwaniu informacji zwrotnych, które pomogą ulepszyć firmę.

Marketing afiliacyjny

Najlepsze dla następujących branż: E-commerce, hotelarstwo, finanse, technologia, rozrywka, marketing

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami stowarzyszonymi, które promują Twoje produkty lub usługi za niewielką prowizję, generuje sprzedaż, rozszerzając Twój zasięg na szersze grono odbiorców.

Niektóre firmy wybierają marketing afiliacyjny zamiast marketingu PPC i innych metod, ponieważ jest to kolejna skuteczna strategia, która nie zakłóca przepływu gotówki. Partnerzy otrzymują wynagrodzenie, gdy klient dokona zakupu, więc płacisz tylko wtedy, gdy to działa.

Najlepsze dla następujących branż: Produkcja, edukacja, rozrywka, energia, żywność i napoje

Uczestnictwo lub sponsorowanie wydarzeń zwiększa widoczność marki i liczbę potencjalnych klientów, którzy nawiązują kontakt z Twoją firmą. Wydarzenia te nie muszą odbywać się osobiście; skuteczne są również webinaria i inne wydarzenia online.

Upewnij się, że wszyscy wiedzą, co robić podczas planowania i realizacji wydarzenia dzięki widokowi zadań, priorytetom i listom kontrolnym ClickUp

Będziesz chciał wybrać wydarzenia, które są rzeczywiście istotne i interesujące dla odbiorców, aby zobaczyć wyniki. Może to oznaczać przeprowadzenie ankiet wśród obecnych klientów, aby dowiedzieć się, od czego zacząć lub czy jest to dobry pomysł dla Twojej marki.

Partnerstwa i współpraca

Najlepsze dla następujących branż: Żywność i napoje, hotelarstwo, rozrywka, motoryzacja

Współpraca z innymi firmami lub organizacjami to prosty sposób na wzajemną promocję i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Współpraca z inną organizacją w celu osiągnięcia wspólnego celu nie tylko zwiększa widoczność. Zwiększa szanse na osiągnięcie celu w odpowiednim czasie, jednocześnie dzieląc finanse i zadania z korzyścią dla obu (lub wszystkich) stron.

Darmowe testy i próbki

Najlepsze dla następujących branż: E-commerce, SaaS, rozrywka, pudełka subskrypcyjne, edukacja, hotelarstwo, finanse

Bezpłatne wersje próbne i próbki to nie tylko taktyka marketingowa; to przekąski wielkości kęsa i interaktywne prezentacje tego, co oferujesz.

To tak, jakby dać potencjalnym klientom dostęp VIP do magii swojego produktu lub usługi, zanim się zaangażują, skutecznie pobudzając ciekawość i podekscytowanie, aby stać się płacącymi klientami. 🎉

Programy lojalnościowe i programy polecające

Najlepsze dla następujących branż: Usługi, e-commerce, hotelarstwo, finanse, pudełka subskrypcyjne

Programy lojalnościowe i polecające są często wykorzystywane w strategiach utrzymania klienta i nie bez powodu - działają!

Większość z nas przynajmniej kilka razy dokonała dodatkowego zakupu lub podjęła działania w celu uzyskania nagród od ulubionej marki. Spróbuj więc nagradzać obecnych klientów za powtórne transakcje i polecenia za pomocą zachęt, takich jak zniżki na przyszłe zakupy, ulepszenia planu lub ekskluzywne produkty.

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w widoku listy ClickUp

Opinie i referencje klientów

Najlepszy dla następujących branż: E-commerce, opieka zdrowotna, transport, budownictwo, pudełka subskrypcyjne, finanse

Zachęcanie lub motywowanie zadowolonych klientów do pozostawiania pozytywnych recenzji i referencji wpływa na potencjalnych klientów i buduje ich zaufanie.

Tak wielu doświadczonych kupujących spędza godziny na przeglądaniu recenzji i referencji różnych marek przed wydaniem ciężko zarobionych pieniędzy. Chcesz, aby Twoja firma wyróżniała się zadowolonymi klientami, szczerymi opiniami i wysokimi ocenami.

Wspólne wyzwania związane z pozyskiwaniem klientów

Prawdopodobnie napotkasz pewne przeszkody na swojej drodze do skutecznego pozyskiwania klientów i to jest w porządku!

Liczy się to, jak zareagujesz na każde wyzwanie. Jesteśmy tutaj, aby w tym pomóc. Poniżej przedstawiamy typowe wyzwania, z którymi możesz się spotkać, oraz potencjalne rozwiązania, dzięki którym Twoja strategia pozyskiwania klientów wróci na właściwe tory.

Zapoznaj się z nimi teraz lub dodaj ten przewodnik do zakładek i wróć do niego, gdy będziesz wiedział, z czym masz do czynienia.

Identyfikacja grupy docelowej

Wyzwanie: Zdefiniuj swoją grupę docelową, opracuj dokładną personę klienta i odpowiednio dostosuj działania marketingowe.

Rozwiązanie: Przeprowadź dokładną kampanię badań rynkowych, aby zidentyfikować zachowania, preferencje i dane demograficzne klientów. Przeanalizuj te dane, aby zidentyfikować grupę docelową. 🔍🎯

Konkurencja

Wyzwanie: Wyróżnij się na tle konkurencji i skutecznie rywalizuj o uwagę i wyróżnienie.

Rozwiązanie: Skoncentruj się na niszowych rynkach, podkreśl to, co wyróżnia Twoją firmę i opracuj unikalną propozycję wartości. Monitoruj konkurencję, aby pozostać na czele.

Łatwo organizuj informacje o swojej konkurencji za pomocą formatowania sformatowanego i polecenia ukośnika w ClickUp Docs

Koszt pozyskania klienta

Wyzwanie: Zrównoważyć koszt pozyskania klienta (CAC) i wartość życiową każdego klienta, aby poprawić wyniki finansowe.

Rozwiązanie: Skoncentruj się na optymalizacji kanałów marketingowych o wysokiej konwersji i wdrażaniu strategii poprawiających utrzymanie klientów. Regularnie oceniaj i dostosowuj swoją strategię CAC.

Efektywne kanały marketingowe

Wyzwanie: Zidentyfikuj najlepsze kanały marketingowe, aby dotrzeć do docelowych odbiorców i efektywnie wykorzystaj swoje zasoby.

Rozwiązanie: Eksperymentuj z różnymi kanałami marketingowymi, analizuj dane w oparciu o preferencje istniejących odbiorców i odpowiednio inwestuj.

Współczynnik konwersji optymalizacja

Wyzwanie: Przekształcenie większej liczby potencjalnych klientów w płacących klientów.

Rozwiązanie: Nieustannie testuj swoją witrynę i strony docelowe za pomocą testów A/B i podobnych strategii, aby określić, co rezonuje z odbiorcami. Zapewnij wyraźne wezwania do działania (CTA) i udoskonal swoją podróż klienta.

Skorzystaj z elastyczności ClickUp Whiteboards, aby zmapować swoją podróż klienta i dostosować ją, aby zoptymalizować współczynnik konwersji

Budowanie zaufania

Wyzwanie: Tworzenie emocjonalnej więzi i poczucia wiarygodności z potencjalnymi klientami (częste wyzwanie dla małych lub nowych firm).

Rozwiązanie: Ustanowienie solidnej obecności w Internecie, wykorzystanie dowodów społecznych (np. opinii klientów), zapewnienie przejrzystej komunikacji i oferowanie gwarancji lub wersji próbnych w celu zmniejszenia postrzeganego ryzyka dla potencjalnych klientów.

Strategie skalowania

Wyzwanie: Skalowanie wysiłków związanych z pozyskiwaniem klientów przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Ustawiaj i śledź cele dla swojej firmy za pomocą ClickUp Goals, aby wiedzieć, kiedy i jak skalować

Rozwiązanie: Wdrożenie skalowalnego narzędzia marketingowe dla małych firm , rozszerzyć skuteczne strategie i zainwestować w technologię zdolną do obsługi zwiększonej liczby klientów.

Dostosowanie się do zmian rynkowych

Wyzwanie: Dostosowanie się do stale zmieniających się zachowań i preferencji klientów.

Rozwiązanie: Bądź na bieżąco z trendami w branży, analizuj opinie klientów i w razie potrzeby dostosowuj swoje strategie. Chęć ewoluowania swojego podejścia i wprowadzania innowacji w razie potrzeby.

Skuteczne i pomyślne strategie pozyskiwania klientów w 10 krokach

A teraz część, na którą wszyscy czekaliśmy! Pozwól, że przedstawimy Ci nasz przewodnik krok po kroku po skutecznych strategiach pozyskiwania klientów.

1. Zdefiniuj docelową grupę odbiorców

Zidentyfikuj swoich idealnych klientów na podstawie danych demograficznych, zachowań i preferencji. Wykorzystaj te dane do stworzenia person klientów i dostosowania marketingu do ich zainteresowań i potrzeb.

Kompleksowe narzędzia do zarządzania klientami takie jak ClickUp upraszczają ten krok, dostarczając obszernych danych i analiz dotyczących obecnych klientów.

2. Tworzenie atrakcyjnych treści

Atrakcyjne treści, które oferują wartość, a jednocześnie rezonują z docelowymi odbiorcami, to marketingowe złoto. Korzystaj z blogów, filmów, infografik i innych treści, aby zaprezentować swoją wiedzę i przyciągnąć potencjalnych klientów.

ClickUp AI usprawnia proces tworzenia treści

3. Wdrożenie strategii SEO

Stwórz strategię SEO, aby poprawić widoczność i ruch organiczny w sieci. Używaj odpowiednich słów kluczowych i buduj linki zwrotne, aby poprawić swoje pozycje w wyszukiwarkach.

4. Wykorzystaj marketing w mediach społecznościowych

Zaangażuj docelowych odbiorców i istniejącą bazę klientów na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, TikTok, LinkedIn i Instagram. Udostępniaj angażujące treści, wchodź w interakcje z obserwującymi i korzystaj z ukierunkowanych reklam, aby dotrzeć do większej liczby osób.

Chcesz ułatwić sobie marketing w mediach społecznościowych? Automatyzacja ClickUp ułatwia planowanie i śledzenie postów społecznościowych.

5. Uruchomienie kampanii e-mail marketingowych

Angażuj i pielęgnuj relacje z potencjalnymi klientami za pośrednictwem ukierunkowanych kampanii e-mailowych, które zapewniają wartościowe treści, ekskluzywne oferty i spersonalizowaną komunikację. Punkty bonusowe, jeśli korzystasz z narzędzia takiego jak ClickUp!

Twórz i zapisuj szablony wiadomości e-mail w ClickUp, aby ułatwić sobie marketing

ClickUp i podobne narzędzia umożliwiają wykorzystanie funkcji zarządzania projektami w celu lepszego strategicznego pozyskiwania klientów. Uzyskasz również dostęp do przydatnych funkcji, takich jak marketing i szablony lejków sprzedażowych .

6. Zainwestuj w płatne reklamy

Przeznacz budżet na koszty marketingowe w kanałach takich jak reklamy Google czy Facebook. ClickUp dla zespołów sprzedaży poprawia wskaźnik sukcesu kampanii marketingowych dzięki integracji z najlepszymi obecnie narzędziami marketingowymi, szczegółowej analityce i narzędziom do budżetowania.

Ukierunkowane reklamy oparte na danych demograficznych, zainteresowaniach i zachowaniach online są skuteczne, zwłaszcza gdy obejmują retargeting. Retargeting odnosi się do płatnych reklam skierowanych do klientów, którzy wcześniej odwiedzili Twoje profile w mediach społecznościowych lub stronę internetową.

7. Zachęcaj do polecania

Wdrażaj programy poleceń, aby motywować lojalnych klientów do polecania rodziny, przyjaciół, współpracowników i kontaktów w mediach społecznościowych.

Oferuj zachęty, takie jak zniżki, konkursy, punkty lojalnościowe lub ekskluzywny dostęp do unikalnych treści lub produktów.

8. Oferowanie bezpłatnych wersji próbnych lub próbek

Pozwól potencjalnym klientom zapoznać się z Twoim produktem lub usługą, oferując bezpłatne wersje próbne lub próbki. Zmniejsza to postrzegane ryzyko i pozwala z pierwszej ręki spojrzeć na jakość oferowanych towarów lub usług, co przyciąga potencjalnych klientów i sprawia, że chcą więcej.

9. Skoncentruj się na zarządzaniu relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) poprawia retencję i zaufanie. Skuteczne CRM dla startupów często obejmuje programy lojalnościowe, spersonalizowane oferty i wysokiej jakości obsługę klienta. ClickUp CRM ułatwia wysyłanie wiadomości do klientów i poprawę ich obsługi. Ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania relacjami z klientami, pozwalając Ci

Aktualizować i organizować dane klientów

Śledzić potencjalnych klientów

Poprawiać interakcje z klientami

Zautomatyzować zarządzanie przepływem pracy

Zwiększyć sukces przy użyciu danych i analiz

Wizualizuj swój pipeline, usprawnij przepływy pracy z klientami i współpracuj nad możliwościami ze swoim zespołem w ClickUp CRM

10. Monitoruj i analizuj dane

Korzystaj ze wskaźników i narzędzi do analizy danych, aby uzyskać wgląd w zachowanie klientów w celu podejmowania świadomych decyzji, udoskonalania strategii i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Możliwości ClickUp w zakresie monitorowania i analizowania danych klientów ułatwiają wszystko. Ma to, czego potrzebujesz:

Gromadzić i organizować dane

Śledzić zadania i działania

Automatyzować przepływy pracy

Monitorować wskaźniki wydajności

Ochrona danych klientów

Jak mierzyć pozyskiwanie klientów

Po uruchomieniu strategii pozyskiwania klientów nadszedł czas, aby sprawdzić jej skuteczność. Przy stale zmieniającym się krajobrazie konsumenckim, wprowadzanie ulepszeń w oparciu o bieżące wskaźniki jest ciągłą koniecznością dla dalszego sukcesu. A my jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Oto zestawienie niektórych wskaźników, które warto śledzić:

Koszt pozyskania klienta

CAC odnosi się do całkowitego kosztu jednego nowego klienta w oparciu o koszty marketingu i zespołu sprzedaży.

Oto prosty wzór na obliczenie CAC:

CAC = (całkowite koszty marketingu i sprzedaży) / (liczba pozyskanych nowych klientów)

Współczynnik konwersji

Współczynniki konwersji mierzone na różnych etapach podróży klienta pozwalają określić, co działa, a co nie.

Będziesz śledzić, ilu potencjalnych klientów lub odwiedzających witrynę przechodzi do następnej fazy podróży klienta z każdego źródła (np. wizyty w witrynie do rejestracji w newsletterze).

Zorganizuj swoją strategię CRO za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym Listy, Tablicy i Kalendarza

Oto szybki wzór do obliczania współczynników konwersji:

Współczynnik konwersji = (liczba konwersji / liczba odwiedzających lub leadów) x 100.

Wartość życiowa klienta

Wartość życiowa klienta (LTV) odnosi się do przychodu, jaki klient powinien wygenerować od początku do końca relacji z Twoją firmą.

Oto podstawowy wzór do obliczania LTV klienta:

LTV = (średnia wartość zakupu x średnia liczba zakupów)

Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji (ROI) mierzy rentowność strategii pozyskiwania nowych klientów.

Oto prosty sposób na obliczenie ROI:

ROI = (zysk netto z pozyskania klienta - koszt pozyskania klienta) / (koszt pozyskania klienta) x 100

Klient spadek stopa

Wskaźnik rezygnacji klientów odnosi się do tego, ilu płacących klientów przestaje kupować produkt lub usługę w danym okresie. Im niższy wskaźnik rezygnacji, tym lepszy wpływ na sukces strategii pozyskiwania klientów.

Pulpity nawigacyjne ClickUp są w pełni konfigurowalne, aby zapewnić wgląd w zachowania klientów, wskaźniki rezygnacji i wszystko, co musisz wiedzieć o swojej firmie

Wskaźnik rezygnacji można obliczyć za pomocą tego prostego wzoru:

Churn rate = (całkowita liczba klientów utraconych w danym okresie / całkowita liczba klientów na początku danego okresu) x 100

Kanały pozyskiwania klientów

Śledzenie wydajności różnych kanałów pozyskiwania klientów podkreśla skuteczność każdej metody w strategii pozyskiwania klientów.

Porównywanie współczynników konwersji i zwrotu z inwestycji z każdego kanału pozyskiwania klientów ułatwia określenie, gdzie można znaleźć najwięcej (i najbardziej wartościowych) klientów.

Przykłady z życia wzięte Skuteczne strategie pozyskiwania klientów

Innym sposobem na udoskonalenie strategii jest uczenie się na podstawie studiów przypadków i historii sukcesu.

Poniżej wyróżniliśmy niektóre z najlepszych przykładów z życia wziętych skutecznych strategii pozyskiwania klientów, aby zainspirować Twój zespół marketingowy. Gotowy na inspirację (i może trochę zazdrości)?

1. Airbnb

Wyróżniona metoda: Program poleceń

Airbnb znacząco zwiększył swój wzrost dzięki programom poleceń, ustanawiając nowy standard. Marka zachęcała obecnych użytkowników do polecania znajomych, oferując kredyty podróżne, które mogli wykorzystać do obniżenia kosztów rezerwacji lokalizacji, i to zadziałało.

Ich zwycięska strategia zachęcała obecnych użytkowników do promowania platformy, zapewniając reklamę szeptaną, która przyciągała nowych użytkowników, budowała zaufanie i wzbudzała emocje.

2. Dollar Shave Club

Wyróżniona metoda: Wirusowe wideo

Dollar Shave Club zyskał międzynarodową uwagę, zwiększając bazę klientów i podnosząc swój sukces dzięki viral video który wykonał świetną robotę, podkreślając zalety swojego produktu.

Dzięki integracjom ClickUp połączysz najwyższej klasy oprogramowanie do zarządzania projektami z narzędziami, na których już polegasz, umieszczając treści wirusowe w zasięgu ręki

Innymi słowy, stworzyli zabawny i szczery film, który prezentował unikalne punkty sprzedaży, jednocześnie rozśmieszając klientów. W ten sposób wygenerowali miliony nowych klientów i jeszcze więcej wyświetleń.

3. Warby Parker

Wyróżniona metoda: Program przymierzania w domu

Gigant handlu elektronicznego Warby Parker zrewolucjonizował branżę okularów, wprowadzając możliwość przymierzania i kupowania do zakupów online dzięki nowemu programowi przymierzania w domu.

Może teraz nie brzmi to zbyt dobrze, ale było to odważne posunięcie, które pozwoliło firmie konkurować z markami projektantów. Warby Parker uatrakcyjnił ofertę darmową wysyłką i możliwością przymierzenia kilku oprawek przed podjęciem decyzji - wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

4. Casper

Wyróżniona metoda: Content marketing

Ta słynna obecnie firma produkująca materace w pudełkach zyskała sławę inwestując w dobry marketing treści cyfrowych. Ich sukces jest świadectwem siły przydatnych, istotnych treści.

Casper publikował zabawne, lekkie treści, które edukowały konsumentów na temat korzyści płynących z wysokiej jakości snu i (oczywiście) ich materacy. To pozycjonowało firmę jako autorytet w branży i budowało zaufanie konsumentów.

Marka miała nawet przez pewien czas magazyn drukowany o nazwie Woolly, zanim ponownie skupiła się na treściach cyfrowych.

Przyciągnij nowych klientów dla lepszego rozwoju firmy

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy działasz już od jakiegoś czasu, każda firma może skorzystać z solidnej strategii pozyskiwania nowych klientów.

Sekretem są zadowoleni klienci. Oznacza to, że musisz zadbać o relacje z klientami i dostarczać im najwyższej jakości produkty lub usługi.

Wskazówka dla profesjonalistów: Kiedy znajdziesz coś, co działa, podwajaj to! ✅🙌

Gotowy, aby rozwinąć swój biznes, obniżyć CAC i zwiększyć LTV klientów? Mamy dla Ciebie najlepsze narzędzia w grze!

Na co czekasz? Wskocz do pociągu ClickUp -to nic nie kosztuje! 🚂