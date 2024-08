10 szablonów lejka sprzedażowego do generowania większej liczby potencjalnych klientów

Jako skuteczny sprzedawca wiesz, że nie wszyscy potencjalni klienci mają takie same potrzeby. Właśnie dlatego lejki sprzedażowe mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia klientów przez ich ścieżkę, abyś mógł po drodze dokonywać sprzedaży.

Tworzenie lejków sprzedażowych może być jednak czasochłonne. Z pomocą przychodzą szablony lejków sprzedażowych. Te przydatne narzędzia oszczędzają czas podczas tworzenia struktury lejka, dzięki czemu możesz skupić swoje wysiłki na generowaniu leadów i zwiększaniu sprzedaży.

W tym poście omówimy, czym są szablony lejków sprzedażowych i podkreślimy korzyści płynące z korzystania z nich przez zespół sprzedaży. Podzielimy się 10 najlepszymi szablonami lejków sprzedażowych, aby wesprzeć zbieranie leadów i przekształcić potencjalnych klientów w niestandardowych klientów. 🌻

Co to jest szablon lejka sprzedażowego?

A lejek sprzedaży to wizualne przedstawienie podróży, jaką potencjalni klienci odbywają na drodze do zakupu produktów lub usług. Obejmuje to cały niestandardowa podróż klienta od poznania Twojej firmy do odkrycia produktów i wreszcie podjęcia działań.

Lejek sprzedażowy jest najszerszy na górze, gdzie zwykle znajduje się największa liczba potencjalnych użytkowników. Lejek zwęża się w miarę przechodzenia przez kolejne kroki, zatrzymując tylko najbardziej wartościowych klientów. 🙌

Łatwe tworzenie map przepływów pracy i budowanie dedykowanego lejka sprzedaży w ClickUp Whiteboards zarówno dla zespołów marketingowych, jak i sprzedażowych

Większość lejków sprzedażowych obejmuje zakres od trzech do sześciu scen, zależnie od potrzeb firmy i wysiłków marketingowych. Zazwyczaj obejmują one następujące cztery sceny:

Świadomość: Moment, w którym niestandardowi klienci po raz pierwszy zauważają Twoją markę - zazwyczaj poprzez reklamy, czytanie bloga lub pocztę pantoflową

Moment, w którym niestandardowi klienci po raz pierwszy zauważają Twoją markę - zazwyczaj poprzez reklamy, czytanie bloga lub pocztę pantoflową Odsetki: Ludzie biorą pod uwagę twoje usługi i to, czy pomogą im one rozwiązać jakiś problem

Ludzie biorą pod uwagę twoje usługi i to, czy pomogą im one rozwiązać jakiś problem **Zaangażowanie: potencjalni klienci zaczynają dowiadywać się więcej o ofercie, sprawdzają ceny i kontaktują się z przedstawicielami handlowymi

Działanie: Potencjalny klient staje się klientem poprzez dokonanie zakupu

Poszczególne sceny procesu sprzedaży są zazwyczaj pogrupowane w segmenty znane jako górna, środkowa i dolna część lejka. Celem lejka sprzedażowego jest zapewnienie wglądu w działania i myśli klientów na różnych etapach podróży zakupowej.

Korzyści z używania szablonu lejka sprzedaży?

Dzięki zrozumieniu potencjalnych klientów na różnych scenach procesu sprzedaży można stworzyć kampanie marketingowe w celu zapewnienia najlepszego przekazu dla niestandardowych potrzeb klientów. To, czego potrzebuje osoba na etapie poszukiwań - informacji o produktach, które rozwiązują jej problemy - różni się od tego, czego potrzebuje osoba gotowa do zakupu - na przykład niestandardowego oprogramowania.

Stworzenie lejka sprzedażowego pozwala na spotkanie się z klientem w miejscu, w którym się znajduje podróży zakupowej . Dodanie szablonu lejka sprzedażowego obok szablonu aplikacje sprzedażowe pozwala na zrobienie tego w o połowę krótszym czasie. 💪

Oto kilka korzyści płynących z korzystania z szablonu lejka sprzedażowego:

Analiza zasobów na wczesnym etapie: Uzyskując wgląd w plan, można lepiej przydzielić zasoby do różnych kampanii

Uzyskując wgląd w plan, można lepiej przydzielić zasoby do różnych kampanii Uzyskanie wglądu w postępy: Większość szablonów oferujeraportowanie sprzedaży funkcje, dzięki którym można śledzić postępy i zobaczyć, co działa dobrze

Większość szablonów oferujeraportowanie sprzedaży funkcje, dzięki którym można śledzić postępy i zobaczyć, co działa dobrze Niska krzywa uczenia się: Dzięki szablonowi można rozpocząć pracę bez wysokich umiejętności i poświęcić mniej czasu na skomplikowany plan

Dzięki szablonowi można rozpocząć pracę bez wysokich umiejętności i poświęcić mniej czasu na skomplikowany plan Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym: Współpracuj z całym zespołem sprzedaży dzięki natychmiast aktualizowanym i łatwym do udostępniania szablonom

10 szablonów lejka sprzedażowego do generowania większej liczby leadów w 2024 roku

Dzięki szablonowi lejka sprzedaży możesz poznać swoich klientów i dostosować oferty do ich potrzeb w różnych punktach lejka sprzedaży. Dzięki niestandardowemu podejściu dasz klientom to, czego chcą i kiedy tego potrzebują.

Ułatw sobie tworzenie lejka, korzystając z darmowego szablonu lejka sprzedaży z naszej listy. Szablony te oferują raportowanie, niestandardowe ustawienia i współpracę w czasie rzeczywistym, co pozwala zaoszczędzić czas i przyspieszyć proces pozyskiwania klientów. 👀

1. ClickUp Kroki tworzenia szablonu lejka sprzedaży

ClickUp Kroki do stworzenia szablonu lejka sprzedażowego

Kroki ClickUp do stworzenia szablonu lejka sprzedażowego jest szybkim i łatwym narzędziem do tworzenia darmowego szablonu lejka sprzedażowego od podstaw. Dźwignia CRM ClickUp aby uzyskać wgląd w rodzaje produktów i usług, których szukają Twoi niestandardowi klienci.

Zwracaj również uwagę na niestandardowe problemy, które klienci zgłaszają i na problemy, które mogą chcieć rozwiązać w oparciu o spostrzeżenia z Twojej strony oprogramowanie bazy danych niestandardowych klientów .

Wykorzystaj te spostrzeżenia do wypełnienia szablonu, w tym pomysłów na rozwijanie świadomości i generowanie ciekawości. Wizualizuj swoje podejście do potrzeb klientów za pomocą niestandardowych widoków, w tym widoków List, Kalendarza i Obciążeń pracą.

Następnie automatycznie twórz zadania w ClickUp i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu sprzedaży. Śledź postępy za pomocą wykresów Gantta i twórz powiadomienia po osiągnięciu kamieni milowych lub pojawieniu się problemów.

2. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Usprawnij swój pipeline i uzyskaj lepszy wgląd w swoich klientów dzięki Szablon Sales Pipeline firmy ClickUp . Ten szablon obszaru roboczego prowadzi Twój zespół sprzedaży od identyfikacji potencjalnych klientów po pielęgnowanie wykwalifikowanych potencjalnych klientów i zakończenie sprzedaży.

Użyj niestandardowych statusów, aby kategoryzować potencjalnych klientów jako zakwalifikowanych, utraconych, proponowanych lub w wersji demonstracyjnej. Dodawaj segmenty dla niestandardowych klientów, którzy znajdują się na scenie onboarding, nurturing lub wymagają uwagi. Twórz zadania i wyzwalacze działań, takie jak kolejne wiadomości e-mail, aby wesprzeć proces sprzedaży.

Szablon Sales Pipeline pozwala również na rozliczanie całych zespołów sprzedażowych i marketingowych. Przejdź do widoku zespołu, aby zobaczyć, nad czym pracują przedstawiciele handlowi, dostosować obciążenia pracą w oparciu o strategię marketingową i zarządzać zasobami na potrzeby kampanii e-mail marketingowych. 👨🏽‍💻

3. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon KPI sprzedaży od ClickUp umożliwia śledzenie wskaźników sprzedaży pod każdym kątem procesu zarządzania potokiem sprzedaży. Podkreśl obszary, w których osiągasz świetne wyniki i zidentyfikuj miejsca, w których Twój zespół musi się poprawić - niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie potencjalnych klientów, czy też zwracanie się do płacących klientów.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje nad nowymi stronami docelowymi, tworzy przyciski wezwania do działania (CTA) dla postów na blogu, czy też generuje odsetki za pomocą postów w mediach społecznościowych, chcesz zobaczyć, jak dobrze sobie radzą. Szablon KPI sprzedaży oferuje cotygodniowe i comiesięczne widoki raportowania w celu monitorowania postępów w całym lejku marketingowym.

Zacznij od utworzenia zadań dla każdego kPI sprzedaży . Może to obejmować cele dla współczynników konwersji, rejestracji lub widoków magnesów wiodących lub liczby nowych klientów na pokładzie. Następnie dodaj pola niestandardowe dla takich rzeczy jak przychody, próby upsellingu i liczba potencjalnych klientów.

Śledzenie postępów w ramach każdego zadania co tydzień i co miesiąc. Automatycznie generuj zadania, aby śledzić elementy, które nie radzą sobie dobrze. Przypisuj etykiety priorytetów, aby zespół wiedział, nad czym pracować w pierwszej kolejności w celu osiągnięcia jak największego powodzenia w sprzedaży.

4. Podpowiedzi ClickUp ChatGPT do generowania leadów

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do generowania leadów

Nawet jeśli wiesz, czego chcą niestandardowi klienci na różnych scenach lejka sprzedażowego, trudno jest wymyślić sposoby na ich zaangażowanie. Na szczęście istnieje szablon, który ułatwi ci życie. Generuj nowe perspektywy i przeprowadzaj burze mózgów w kampaniach marketingowych dzięki Podpowiedzi ChatGPT ClickUp do generowania leadów .

Ten szablon wykorzystuje podpowiedzi oparte na AI dla ChatGPT i alternatywy dzięki czemu możesz wymyślać nowe pomysły, które są dostosowane do Twojego biznesu. Podpowiedzi obejmują takie rzeczy, jak strategie marketingowe, które napędzają określone działania, pomysły na media społecznościowe, które budują zaufanie wśród klientów, oraz kampanie studium przypadku, które budują świadomość marki. 💡

Każda podpowiedź pozwala na niestandardowe działania. Wprowadź personę kupującego i pożądane działania w tekście podpowiedzi szablonu. Skorzystaj z podpowiedzi, aby stworzyć strategie generowania leadów i zwrócić się do właściwego celu.

5. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Najważniejsze jest to, że lejek sprzedażowy jest tak dobry, jak jego wyniki. Śledzenie postępów i budowanie skutecznego lejka sprzedażowego od podstaw z szablonem Szablon tygodniowego raportowania sprzedaży od ClickUp . Szablon ten ułatwia sprawdzenie, gdzie można osiągnąć powodzenie i zidentyfikować wąskie gardła na swojej drodze.

Aby rozpocząć, udostępnianie formularza raportu sprzedaży na koniec dnia w szablonie wszystkim swoim sprzedawcom. Dostosuj formularz, aby zawierał informacje takie jak lider zespołu, prognozy sprzedaży, przełożony i imię i nazwisko pracownika.

Utwórz pola niestandardowe, aby śledzić dane sprzedażowe, takie jak nowe leady, przekonwertowane połączenia i ustawione spotkania. Użyj widoku tygodniowego, aby uzyskać szeroki wgląd w to, nad czym wszyscy pracują przez cały czas trwania projektu.

Przejdź do widoku bieżącego tygodnia, aby uzyskać szczegółowy wgląd w zadania w harmonogramie na ten tydzień.

Użyj tego szablonu jako mapy drogowej i narzędzia do śledzenia. Automatyzacja usprawnia cykl pracy, a integracja z narzędziami takimi jak HubSpot ułatwia pracownikom udostępnianie projektów kampanii lub śledzenie ich godzin pracy.

6. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Szablon mapy podróży klienta ClickUp pozwala zidentyfikować punkty bólu w całej podróży kupującego. Dzięki głębszemu wglądowi w to, jak myślą i działają niestandardowi klienci, możesz tworzyć lepsze kampanie w celu zamykania transakcji i szybciej realizować cele sprzedażowe . 🏆

Wizualny Widok tablicy interaktywnej pozwala współpracować ze wszystkimi członkami zespołu w celu określenia etapów podróży klienta. Użyj notatek samoprzylepnych, aby wywołać różne działania w ramach niestandardowej bazy klientów. Zidentyfikuj punkty styku z subskrybentami, w tym opt-iny i zapisy na listę e-mail.

W oparciu o sesję burzy mózgów zidentyfikuj rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności sprzedaży. Rozwiązania te obejmują takie rzeczy, jak lepsza funkcja strony internetowej, dostosowane produkty i usługi oraz zwiększony zasięg w różnych kanałach marketingowych.

Błyskawicznie przypisz zadania w oparciu o nowo utworzony plan gry. Przypisuj priorytety i korzystaj z zależności, aby podkreślić zadania, które blokują inne i którymi należy zająć się w pierwszej kolejności.

7. Szablon planu powodzenia dla klientów ClickUp

Szablon planu powodzenia dla klientów ClickUp

Upewnienie się, że potrzeby klientów są spełnione, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia planu marketingowego. Użyj szablonu Szablon planu powodzenia klienta od ClickUp aby opracować strategiczną mapę drogową dla obsługi klienta na wszystkich etapach jego rozwoju.

Podziel klientów na silosy i zdefiniuj kryteria, które są niezbędne do ich powodzenia. Optymalizuj kampanie dla klientów i śledź ich postępy, jeśli chodzi o decyzje zakupowe i pożądane działania.

Stwórz plany na kolejną scenę, aby poprawić retencję klientów. Zadbaj o to, aby ponownie przeanalizować swój plan powodzenia i zaktualizować go w oparciu o swoje ustalenia. Przydziel zadania odpowiednim członkom zespołu, aby monitorowali i wymyślali nowe pomysły na wsparcie użytkowników.

8. Szablon lejka sprzedaży Excel by SalesFlare

przez SalesFlare

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały biznes z kilkoma sprzedawcami, czy dużą firmę zajmującą się sprzedażą B2B, szablon ten ułatwia śledzenie klientów na wszystkich etapach procesu sprzedaży. Szablon arkusza kalkulacyjnego pozwala zarządzać potencjalnymi klientami w jednej przestrzeni.

Dodaj niestandardowe pola do śledzenia kluczowych wskaźniki potoku sprzedaży i monitoruj działania sprzedażowe od góry do dołu lejka. Wykorzystaj wgląd w szablon lejka sprzedaży, aby ulepszyć ofertę na stronie sprzedaży lub zapewnić nowe możliwości konwersji, takie jak webinaria lub darmowe e-booki. 📚

Pobierz szablon do wykorzystania w Arkuszach Google lub jako arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Ponieważ szablon ten jest tylko arkuszem kalkulacyjnym, będziesz musiał użyć innego narzędzia, takiego jak ClickUp aby faktycznie zaplanować zadania dla członków zespołu.

9. Szablon lejka sprzedaży Excel autorstwa Gong

przez Gong

Bez widoczności lejka sprzedaży trudno jest stwierdzić, które kampanie są skuteczne, a które pozostawiają potencjalnych klientów w tyle. Ten darmowy szablon ułatwia śledzenie powodzenia na wszystkich scenach lejka sprzedażowego.

Szablon lejka sprzedażowego Excel może być również używany w Arkuszach Google. Szablon można niestandardowo dostosować, dodając kampanie SEO i śledząc konwersje, takie jak połączenia telefoniczne lub rejestracje e-mail.

Aktualizuj arkusz w miarę podejmowania decyzji przez niestandardowych klientów. Szablon ma wbudowaną funkcję prognozy sprzedaży, która natychmiast dodaje liczby przychodów w oparciu o działania klientów. Skorzystaj z szablonu, aby śledzić postępy i uzyskać wgląd w najlepsze kampanie marketingowe. 🛠️

10. Szablon lejka sprzedaży PowerPoint autorstwa Slidehunter

przez Slidehunter

Popraw współpracę w zespole, niezależnie od tego, czy pracujesz w startupie, czy w dużej firmie sprzedażowej, dzięki szablonowi PowerPoint Sales Funnel od Slidehunter. Szablon prezentacji ułatwia udostępnianie wszystkich celów i oczekiwań bezpośrednio zespołowi.

Pokaz slajdów rozpoczyna się od podziału lejka sprzedaży, w którym można wyjaśnić, w jaki sposób klienci przechodzą przez istniejący lejek. Dodaj slajdy, aby wyjaśnić bieżące kampanie marketingowe i omówić możliwości nowych podejść.

Po zrobieniu prezentacji, przeprowadź burzę mózgów z zespołem, aby opracować strategię marketingową, która rozwiąże problemy niestandardowych klientów. Użyj innego oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzie do tworzenia zadań i śledzenia postępów.

Buduj lepsze lejki sprzedażowe w krótszym czasie dzięki ClickUp

Dzięki tym szablonom lejków sprzedażowych tworzenie map drogowych w celu lepszego zaspokojenia niestandardowych spotkań jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Użyj ich, aby uzyskać wgląd w podróż użytkownika i przeprowadzić burzę mózgów na temat nowych sposobów generowania potencjalnych klientów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować skuteczniejsze lejki sprzedażowe w o połowę krótszym czasie. Z ponad 1000 szablonów, istnieje mnóstwo różnych sposobów budowania niestandardowych lejków sprzedaży i śledzenia postępów.

Automatyzacja i priorytetyzacja zadań oznaczają, że zespół natychmiast otrzymuje informacje o tym, nad czym powinien pracować, dzięki czemu można szybciej spotkać się z celami sprzedaży. ✅