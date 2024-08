15 najlepszych aplikacji Pomodoro Timer do skupienia się w 2024 roku

Jeśli jesteś studentem potrzebującym zarządzanie czasem aby poprawić wydajność w godzinach nauki, porozmawiajmy o technice Pomodoro - metodzie, która dzieli długie sesje na krótkie, zorganizowane sesje bloki czasu .

Zdarza się to najlepszym z nas: Jesteśmy pół godziny na sesji nauki, a pięć minut później medley dźwięków - brzęczenie, ding, pop, bark - odciąga nas od zadania. Zanim się obejrzymy, miną dwie godziny. Mówimy sobie: "Och, egzamin dopiero za dwa tygodnie" i rezygnujemy z nauki na cały dzień. Poddajemy się rozpraszaczom nauki, takim jak YouTube, i nagle wkuwamy materiał z całego semestru na trzy dni przed egzaminem. 😱

Dzięki smartfonom rozpraszacze są stale na wyciągnięcie ręki, co sprawia, że łatwo tracimy koncentrację na naszych zadaniach i tracimy śledzenie czasu. Tak więc w dobie nadmiaru informacji i rozproszenia uwagi, do zrobienia, aby pozostać skupionym i odzyskać kontrolę nad swoim czasem?

Pewna studentka uniwersytetu znalazła na to sposób. ⏱

Czym jest aplikacja Pomodoro Timer?

W latach 80. włoski student Francesco Cirillo zmagał się z zakończonymi zadaniami uniwersyteckimi. Chciał zrozumieć, ile czasu zajmuje mu ukończenie zadań i starał się uzyskać więcej do zrobienia w krótszym czasie .

Mając tylko długopis, papier i kuchenny timer w kształcie pomidora, organizował krótkie sesje nauki, aby pomóc mu śledzenie czasu wykonywania zadań i poprawić swoją koncentrację. W ten sposób narodziła się Technika Pomodoro, a dekady później, ponad 2 miliony ludzi korzysta z tej metody zarządzania czasem, aby poprawić swoją wydajność!

Czego szukać w aplikacjach Pomodoro?

Interfejs użytkownika (UI): Aplikacja powinna być intuicyjna i łatwa w użyciu. Przejrzysty, pozbawiony rozpraszaczy interfejs pomoże ci skupić się na zadaniach. Dostosowanie: Poszukaj aplikacji, która umożliwia dostosowanie długości przerw w pracy i przerw, aby dopasować je do osobistego rytmu wydajności. Zarządzanie zadaniami: Niektóre aplikacje Pomodoro posiadają wbudowany system zarządzania zadaniamizarządzanie zadaniami funkcje. Mogą one pomóc w efektywnym organizowaniu zadań i ustalaniu ich priorytetów. Powiadomienia: Wybierz aplikację z dyskretnymi, ale skutecznymi powiadomieniami, które dadzą ci znać, kiedy nadejdzie czas na przerwę lub powrót do pracy. Możliwość synchronizacji: Jeśli pracujesz na wielu urządzeniach, aplikacja, która synchronizuje postępy pomiędzy nimi może być nieoceniona. Funkcje raportowania: Niektóre aplikacje oferują raportowanie wydajności na przestrzeni czasu. Może to być świetny sposób na śledzenie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Cena: Istnieją darmowe aplikacje Pomodoro, ale niektóre wersje premium oferują więcej funkcji. Weź pod uwagę swój budżet i to, jakie funkcje są dla ciebie najważniejsze.

15 najlepszych aplikacji i timerów Pomodoro w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze dla wydajności i zarządzania zadaniami

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z globalnym timerem w ClickUp ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami, umożliwiające śledzenie czasu , oznaczania terminów i organizowania zadań na jednej platformie. Zamiast biegać w kółko i robić rzeczy po omacku, ustalisz priorytety tego, co musi być zrobione w pierwszej kolejności, aby zacząć od razu. ClickUp's Free Plan to wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć projektować swoje dni tak, jak Ty pracujesz najlepiej. Nie ma warunku, aby uaktualnić do jednego z płatnych planów, ponieważ ClickUp jest darmowy na zawsze!

Godne uwagi funkcje śledzenia czasu w ClickUp obejmują:

🌐 Globalne śledzenie czasu: Dostęp do okna dialogowego śledzenia czasu z poziomu zadania, menu szybkich akcji, widoku listy, widoku Tablicy i Rozszerzenie Chrome ClickUp Integracje: wybieraj spośród 100 natywnych integracji wraz z popularnymi aplikacjami do śledzenia czasu - Harvest , Everhour , Toggl i nie tylko

📊 Raportowanie czasu pracy: budowanie śledzenia czasu pracy Pulpity w ClickUp dla wizualnego wglądu w trwające i zakończone zadania

✅ Zalety ClickUp

Planuj, zarządzaj i realizuj swoje zadania cele dzienne, tygodniowe, kwartalne i roczne * Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej odpowiedniPonad 15 konfigurowalnych widoków ClickUp ❌ Wady ClickUp

Brak funkcji eksportu pulpitu

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

💸 Cennik ClickUp

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

2. Paymo

Najlepsze dla freelancerów i właścicieli małych biznesów

przez Paymo Paymo to pełnoprawne rozwiązanie do zarządzania projektami, przeznaczone dla freelancerów i małych firm. Użytkownicy mogą śledzić swoje zadania i projekty, przekształcać wpisy i karty czasu pracy w raporty i faktury - a wszystko to przy jednoczesnym monitorowaniu rentowności. Jeśli chodzi o możliwości Pomodoro, użytkownicy mogą uruchomić stoper w aplikacji komputerowej, widżet na pulpicie lub użyć automatycznego timera.

✅ Zalety Paymo

Każda sesja Pomodoro jest połączona z konkretnym zadaniem, projektem itp.

Funkcje śledzenia czasu są częścią szerszego wyboru funkcji, w tym zarządzania zadaniami, planowania zasobów i fakturowania

❌ Wady Paymo

Przerwy Pomodoro przerywają wpisy czasu zarejestrowane na Kartach czasu pracy

Brak możliwości śledzenia czasu bez połączenia z Internetem

💸 Ceny Paymo

Paymo oferuje darmowe i płatne plany już od 4,95 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów PomoDone

G2: 4,6/5 (570+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (420+ recenzji)

3. PomoDone

Najlepsza samodzielna aplikacja Pomodoro

przez PomoDone

PomoDone to narzędzie zwiększające wydajność, ułatwiające stworzenie systemu śledzenia czasu przy użyciu Techniki Pomodoro. Sama aplikacja PomoDone jest wystarczającym timerem Pomodoro, ale w połączeniu z ulubionym oprogramowanie do zarządzania zadaniami jak ClickUp, możesz niestandardowy cykl pracy! Rozpocznij pracę z PomoDone i ClickUp w trzech prostych krokach:

Zainstaluj rozszerzenie PomoDoneApp Zaloguj się lub utwórz konto PomoDone Otwórz zadanie ClickUp, aby się połączyć i rozpocząć śledzenie czasu

Dodatkowo możesz pobrać aplikację komputerową PomoDone, aby zsynchronizować zadania z ClickUp, a także zsynchronizować dane timera z zadaniami i statusami ClickUp.

✅ Zalety PomoDone

Kliknij przycisk odtwarzania, aby od razu rozpocząć pracę nad zadaniem

Blok niektórych stron internetowych po rozpoczęciu Pomodoro, aby limit przerw

❌ Wady PomoDone

Dozwolonych jest do pięciu różnych przedziałów czasowych na pracę i krótkie przerwy

Nie nadaje się jako samodzielne narzędzie do zarządzania zadaniami

💸 Ceny PomoDone

PomoDone oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 4,96 USD/użytkownika miesięcznie

💬 PomoDone oceny klientów

G2: 4.1/5 (7 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (120+ recenzji)

4. Toggl Track

Najlepszy do śledzenia czasu i analizy

przez Toggl Track

Toggl Track jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania czasem które ma na celu skrócenie czasu wykonywania zadań administracyjnych. Członkowie mogą od razu rozpocząć pracę nad swoimi zadaniami badawczymi, korzystając z funkcji takich jak śledzenie w tle, automatyczne uruchamianie Pomodoro i wykrywanie bezczynności. Najlepszy timer Pomodoro, zintegruj Toggl Track z ClickUp !

✅ Zalety Toggl Track

Sugestie dotyczące wprowadzania czasu na podstawie aktualnie używanego oprogramowania

ponad 100 integracji aplikacji w celu kontynuowania bieżącego przepływu pracy

❌ Wady Toggl Track

Członkowie planu Free nie mogą przypinać najczęściej używanych wpisów czasu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Nie nadaje się jako samodzielne narzędzie do zarządzania zadaniami

💸 Ceny Toggl Track

Toggl Track oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 9 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Toggl Track

G2: 4,6/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 700 recenzji)

Bonus: Toggl Track Vs. Clockify

5. Pomofocus

Najlepsza aplikacja Pomodoro Timer do nauki

via Pomofocus

Pomofocus to konfigurowalny timer, który działa na przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych. Jego prosty interfejs pełni funkcję zakładek do przełączania się między sesjami i przerwami, okna wprowadzania zadań z szacunkowymi Pomodoros oraz niestandardowych interwałów timera, które można dostosować do dowolnych preferencji.

✅ Pomofocus plusy

Przejście kolorów do przełączania nastrojów między czasem pracy a czasem odpoczynku

Powiadomienia dźwiękowe na koniec okresu timera

❌ Wady Pomofocus

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami

Ograniczone możliwości śledzenia czasu w porównaniu do innych najlepiej ocenianych aplikacji Pomodoro

💸 Ceny Pomofocus

Pomofocus oferuje darmowe i płatne plany. Zapytaj Pomofocus o cenę

💬 Pomofocus oceny klientów

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Las

Najlepsze do zwalczania prokrastynacji za pomocą grywalizacji

przez Forest

Poprawa koncentracji może również pomóc środowisku! Po pomyślnym zakończeniu sesji Pomodoro, po otwarciu aplikacji Forest na telefonie, z nasionka wyrasta wirtualne drzewo. Obserwowanie, jak wizualizowany las rozprzestrzenia się w wyniku wszystkich zarejestrowanych godzin skupienia, jest satysfakcjonujące!

Jeśli jednak opuścisz aplikację podczas sesji pracy do zrobienia takich rzeczy jak sprawdzenie Instagrama lub odebranie tekstu, drzewo uschnie. Poczucie osiągnięcia, gdy widzisz kwitnący las, w którym każde drzewo reprezentuje twoje poświęcenie, motywuje cię do ograniczenia prokrastynacji i pomaga budować dobry nawyk zarządzania czasem!

✅ Leśni profesjonaliści

Użytkownicy mogą spieniężyć zgromadzone wirtualne monety, aby zasadzić prawdziwe drzewa dzięki partnerstwu Forest z Trees for the Future

Użytkownicy mogą niestandardowe etykiety dla każdego zadania, aby śledzić dystrybucję czasu

❌ Wady Forest

Aplikacja nie nadaje się jako narzędzie do zarządzania zadaniami

Aplikacja ogranicza liczbę prawdziwych drzew, które każdy użytkownik może zasadzić do pięciu

💸 Ceny aplikacji Forest

Forest jest dostępny za 3,99 USD z zakupami w aplikacji

💬 Forest - niestandardowe oceny klientów

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Focus Booster

Najlepsze dla zwiększenia koncentracji

przez Focus Booster

Focus Booster to prosty timer Pomodoro, który pomaga użytkownikom osiągać więcej i wizualizować postępy. Raporty na pulpicie podkreślają godziny, w których występują najbardziej wydajne momenty, a cotygodniowe raporty e-mail udostępniają dane z poprzednich tygodni. Dzięki wglądowi w poprzednie Pomodoro, użytkownicy mogą odpowiednio planować przyszłość!

✅ Zalety Focus Booster

Użytkownicy mogą kontynuować śledzenie Pomodoros, nawet bez połączenia z siecią

Użytkownicy mogą z łatwością przydzielać daty, etykiety, czasy trwania i daty wpisów

❌ Wady Focus Booster

Aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących firmy

Plan Free Plan jest ograniczony do 20 sesji Pomodoro miesięcznie

💸 Cennik Focus Booster

Focus Booster oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 4,99 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Focus Booster oceny klientów

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Focus Keeper

Najlepsze dla Teams i współpracy

przez Focus Keeper

Aplikacja Focus Keeper jest podobna do kuchennego timera w kształcie pomidora, a użytkownicy regulują go palcami, aby niestandardowo ustawić jego długość. Inteligentny interfejs w połączeniu z funkcjami takimi jak codzienne cele i dźwięki alarmu sprawiają, że jest to warta uwagi aplikacja dla tych, którzy chcą przejść na plan premium.

✅ Focus Keeper plusy

Użytkownicy mogą przypisać dowolne dźwięki oddzielnie dla krótkiej przerwy, długiej przerwy i sesji Pomodoro

Użytkownicy mogą niestandardowe powiadomienia dźwiękowe

❌ Wady Focus Keeper

Aplikacja nie jest odpowiednia dla przeglądarek na pulpicie

Free wersja aplikacji ogranicza niestandardowe ustawienia

💸 Cennik Focus Keeper

Focus Keeper oferuje darmowy plan z zakupami w aplikacji

💬 Oceny klientów Focus Keeper

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Pomello

Najlepsze dla użytkowników Trello

via Pomello

Wzywam wszystkich użytkowników Trello! Pomello to timer Pomodoro z możliwością płynnej synchronizacji z kartami Trello. Użytkownicy mogą tworzyć nielimitowane sesje Pomodoro i śledzić czas do woli w ramach planu Free.

Jednak niestandardowe ustawienia i elementy listy kontrolnej - niezbędne dla prawdziwego doświadczenia Pomodoro - są dostępne tylko dla członków planu premium.

✅ Zalety Pomello

Aplikacja jest dostępna za darmo na komputery Mac, Windows i Linux

Aplikacja wykorzystuje Trello do organizowania zadań

❌ Wady Pomello

Aplikacja ma krzywą uczenia się dla użytkowników innych niż Trello

Aplikacja ma ograniczony plan Free w porównaniu do innych najlepiej ocenianych aplikacji Pomodoro

💸 Ceny Pomello

Pomello oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 20 USD/użytkownika rocznie

💬 Niestandardowe oceny Pomello

G2: 4.6/5 (4 recenzje)

Capterra: N/A

10. Przypływ

Najlepsze dla integracji relaksu i uważności

przez Tide

Dla fanów dźwięków i wideo ASMR, aplikacja Tide jest właśnie dla ciebie! Jest to pięknie zaprojektowany timer skupienia i Pomodoro wypełniony naturalnymi scenami dźwiękowymi i melodiami, aby stworzyć wciągający obszar roboczy. Słuchaj krojonych warzyw, chrupiącego śniegu lub kropel deszczu na skałach. Niezależnie od tego, czy jesteś sam w akademiku, czy w bibliotece publicznej, włóż słuchawki, naciśnij start i gotowe!

✅ Profesjonaliści Tide

Dostępna na iPhone'a, Androida, iPada i Chrome'a

Codziennie inspirujące cytaty

❌ Wady Tide

Brak integracji z narzędziami do zarządzania zadaniami

Ograniczone funkcje śledzenia czasu i personalizacji

💸 Cennik Tide

Tide oferuje darmowe i płatne plany. Zapytaj Tide o cenę

💬 Niestandardowe oceny klientów Tide

G2: N/A

Capterra: N/A

11. Be Focused

Najlepsze dla konfigurowalnych cykli Pomodoro

przez Be Focused

W prawdziwym stylu Pomodoro, Be Focused ma funkcje potrzebne użytkownikom do rozpoczęcia śledzenia czasu i zarządzania zadaniami. Aplikacja oferuje również niestandardowe raportowanie w celu szybkiego i łatwego zarządzania zadaniami śledzenie celów aby użytkownicy mogli zobaczyć postęp swojej pracy.

✅ Bądź skoncentrowany na zaletach

Wsparcie dla Apple Watch

Alarm aplikacji brzmi w tle

❌ Wady Be Focused

Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej konta w aplikacji nie jest dostępna w planie Free

💸 Ceny Be Focused

Be Focused oferuje darmowy plan z opcją uaktualnienia do planu premium

💬 Oceny klientów Be Focused

G2: N/A

Capterra: N/A

12. Marinara Timer

Najlepsze dla purystów techniki Pomodoro

via Marinara Timer

"Jako pracujący twórcy stwierdziliśmy, że metoda Pomodoro jest zbyt sztywna. 25-minutowe segmenty pracy z pięcio- lub 15-minutowymi przerwami nie są idealne dla wszystkich osób, firm lub branż" - powiedzieli twórcy Marina Timer. Użytkownicy mają możliwość wyboru jednego z trzech timerów: Pomodoro, Niestandardowy i Kuchenny, by dopasować je do swoich potrzeb i preferencji.

✅ Zalety Marinara Timer

Prosta i inteligentna funkcja aplikacji sprawia, że jest ona przyjemna w regularnym użytkowaniu

Aplikacja ma trzy różne ustawienia timera, dzięki czemu sesje Pomodoro są wyjątkowe

❌ Wady Marinara Timer

Aplikacja nie jest odpowiednim narzędziem do zarządzania zadaniami

Interfejs aplikacji jest przestarzały

💸 Ceny Marinara Timer

Marinara Timer jest Free

💬 Oceny klientów Marinara Timer

G2: N/A

Capterra: N/A

13. TimeCamp

Najlepsze do śledzenia wydajności Analityka

przez TimeCamp

TimeCamp to internetowy timer Pomodoro, który jest również wyposażony w zestaw funkcji śledzenia czasu w celu monitorowania czasu spędzonego na działaniach online. Może automatycznie skanować nazwy domen aplikacji i grupować je w predefiniowane kategorie.

✅ Zalety TimeCamp

Free Plan obejmuje bezczynność i automatyczne śledzenie czasu

Wpisy czasu mogą być dodawane, dostosowywane i usuwane

❌ Wady TimeCamp

Integracja z kalendarzem jest funkcją płatną

Raportowanie wydajności nie jest dostępne w planie Free

💸 Cennik TimeCamp

TimeCamp oferuje darmowe i płatne plany już od 6,30 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów TimeCamp

G2: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 540 opinii)

Check out these *alternatywy *_TimeCamp !

14. FocusList

Najlepsze do codziennego planowania i ustalania priorytetów

Przez FocusList

FocusList to świetna aplikacja z timerem Pomodoro i listą do zrobienia, która pomaga zachować koncentrację i efektywnie zarządzać zadaniami. Została zaprojektowana w oparciu o koncepcję blokowania czasu, dzieląc dzień na "sesje skupienia", które można poświęcić na poszczególne zadania. FocusList jest idealny dla każdego, kto chce zwiększyć wydajność i lepiej zarządzać czasem.

✅ Zalety FocusList

Umożliwia planowanie dnia, szacowanie czasu na zadania i śledzenie poświęconego czasu.

Aplikacja promuje technikę Pomodoro, która przeplata 25-minutowe sesje skoncentrowanej pracy z 5-minutowymi przerwami.

Dostarcza statystyki, które umożliwiają widok historii wydajności i odkrywanie wzorców wydajności.

Działa w trybie offline i synchronizuje się płynnie między urządzeniami, gdy jesteś online.

❌ Wady FocusList

Brak regularnych aktualizacji i wsparcia technicznego.

Dostępna tylko na urządzeniach Apple.

Brak możliwości wstrzymania timerów pomodoro po rozpoczęciu sesji.

💸 Cennik FocusList

Free

💬 Oceny klientów FocusList

Apple App Store: 3.2/5 (30+ recenzji)

15. Everhour

Najlepsze dla wydajności Teams

Przez Everhour

Everhour to tracker czasu i Pomodoro w jednej platformie. Jest to świetne narzędzie dla freelancerów, pracowników zdalnych i teamów, którzy chcą poprawić wydajność i skutecznie monitorować postępy w pracy.

✅ Zalety Everhour

Prosty i intuicyjny timer, który działa zgodnie z techniką Pomodoro.

Posiada szczegółową funkcję raportowania, która zapewnia wgląd w wydajność, zarządzanie czasem i obciążenie pracą.

Narzędzie pozwala na bezproblemową integrację z narzędziami do zarządzania projektami takimi jak Trello, Asana i Basecamp, zapewniając holistyczne podejście do śledzenia zadań i czasu.

Posiada funkcję rozliczania godzin, która jest świetna dla freelancerów i firm.

❌ Wady Everhour

Nie zapewnia powiadomień na pulpicie, co może ułatwić śledzenie czasu.

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z mobilną wersją aplikacji.

Brak dostępnej wersji Free, choć oferowana jest bezpłatna wersja próbna.

💸 Cennik Everhour

Everhour kosztuje 10 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od pięciu użytkowników.

💬 Oceny klientów Everhour

G2: 4.7/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 opinii)

Jak działa technika Pomodoro?

Zapisz swoje codzienne zadania na liście do zrobienia Wybierz jedno zadanie do wykonania Ustaw timer na 25 minut i rozpocznij pracę Zakończ zadanie po upływie timera Zrób 5-minutową przerwę Powtórz kroki 2-5, aby zakończyć trzy sesje Pomodoro Zrób dłuższą przerwę (20 minut) po czterech sesjach Pomodoro

Aby być uczciwym, Francesco Cirillo wymyślił to przed ewolucją mediów społecznościowych i smartfonów, więc nie musiał martwić się o polubienia, komentarze i powiadomienia. Ani odpowiadać na rodzinne czaty grupowe. 👥

Tak wygląda Technika Pomodoro dla dzisiejszego studenta:

Zapisz swoje codzienne zadania na liście do zrobienia na noc przed Dobrze się wyśpij Przygotuj swój umysł i otoczenie w porze dnia, w której masz najwięcej energii Zabierz przekąski i wodę Wyłącz telefon Okay, sprawdź powiadomienia one ostatni raz, a następnie wyłącz telefon **Odtwórz uspokajającą muzykę lub dźwięki otoczenia w tle Wybierz jedno zadanie do wykonania Ustaw timer na 25 minut i rozpocznij pracę Zakończ zadanie po upływie timera Zrób 5-minutową przerwę Powtórz kroki 2-5, aby zakończyć trzy sesje Pomodoro Zrób dłuższą przerwę (20-minutową) po czterech Pomodoro i wstań ze swojej licencji Powróć do kroku 9

ClickUp: Najlepsza aplikacja Pomodoro dla Twojego skupienia

Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie wydajności jest korzystanie z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania czasem. Zapobiegniesz wypaleniu zawodowemu i skrócisz czas potrzebny na planowanie obciążenia pracą. Jak spędziłbyś ten dodatkowy czas w ciągu dnia?

Zacznij od Natywna funkcja śledzenia czasu w ClickUp już dziś! ✨