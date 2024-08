20 najlepszych prezentów dla wysoce produktywnych przyjaciół

Czasami najtrudniej jest zrobić zakupy dla osób, na których najbardziej nam zależy - zwłaszcza, jeśli te osoby naprawdę mają wszystko pod kontrolą lub pracują nad tym, aby ich codzienna rutyna była jak najbardziej naukowa.

Ale nie martw się! Jesteśmy tutaj, aby pomóc i dokładnie wiemy, jak robić zakupy dla tych osób, ponieważ jesteśmy tego samego typu nerdami! Mamy obsesję na punkcie organizacji.

A jeśli twoja wyjątkowa osoba jest nowa w wydajność jeśli nie jesteś fanem stylu życia i chcesz zanurzyć się nieco głębiej, ta lista jest nadal świetnym miejscem do rozpoczęcia.

Odpal więc swoje ulubione wideo na Netflixie i przejrzyj 20 najlepszych pomysłów na prezenty, które pomogą każdemu na twojej liście w doskonaleniu swoich umiejętności w 2024 roku. 🎅🏼

20 najlepszych pomysłów na prezenty dla osób o wysokiej wydajności

Co sprawia, że zakupy dla wysoce wydajność tak trudne jest to, że zazwyczaj nie lubią gromadzić dużo bałaganu w swoim codziennym życiu, a zwłaszcza w obszarze roboczym.

Cenią intencje i strukturę w swoim życiu, ale lubią też próbować nowych rzeczy! Prawdopodobnie otrzymali niezliczoną ilość notatników i kalendarzy, ale ta lista to o wiele więcej.

Te elementy pomogą Twojemu wyjątkowemu orzechowi wydajności poczuć się kreatywnym, bardziej wydajnym i dadzą mu te świąteczne poranne motyle, dla których wszyscy żyjemy!

A jeśli ta osoba na twojej liście nie do końca ma swój cykl pracy w dół te pomysły pomogą im uzyskać przepływ soków wydajności w 2022 roku.

1.

ClickUp

Podaruj im prezent, który nie przestaje dawać - rok ClickUp !

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, inżynierem oprogramowania, czy kimś, kto czerpie dreszczyk emocji z dodawania naklejek do swojego codziennego planu dnia, ClickUp jest platformą dla Ciebie .

Pomyśl o ClickUp jako o najlepszy planer który nie wymaga papieru, nie zajmuje dodatkowej przestrzeni, nie gubi się i nie mówi, jak zorganizować swój dzień. A jednak to wciąż o wiele więcej! W ClickUp możesz:

Zrównoważyć życie osobiste i zawodowecele w jednym miejscu i ustawienieprzypomnienia przez cały dzień, aby nigdy nie przegapić żadnego rytmu

Miećcałkowitą kreatywną kontrolę nad wyglądem i funkcją obszaru roboczego dziękikonfigurowalne widoki,kolori nowe funkcje co tydzień, które pokochają osoby dbające o wydajność, aby być na bieżąco

PobierzRozszerzenie do Chrome ClickUp i użyj rozszerzeniaNotatnik aby wyeliminować zapasowe notatniki, makulaturę i karteczki samoprzylepne porozrzucane po lodówce i szafce nocnej. Dostęp do niego w każdej chwili na telefonie, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał się martwić, że zapomniałeś listy zakupów z Trader Joe's na kuchennej tabeli

Kupuj hurtowo dla wszystkich swoich przyjaciół i zaoszczędzić jeszcze więcej płacąc za cały rok 😉

To nie wszystko!

Zyskaj 15% zniżki na Unlimited używając kodu: GIFTGUIDE15 Masz już ClickUp? Nie ma problemu, oto 19 innych najlepszych pomysłów na prezent.

2.

Blok czasowy zegar biurkowy

KREDYT: Refinery29 Te timery są zaadaptowane z techniki Pomodoro dla wydajności. A czy wiesz, że pomodoro oznacza po włosku pomidor? To tylko sprawiło, że ten prezent jest 10x ładniejszy 🙂

Blokowanie czasu nie jest niczym nowym, ale jest bardzo skuteczne. W rzeczywistości istnieje wiele aplikacje do blokowania czasu dostępnych obecnie na rynku. Ustaw timer na dowolnej stronie, aby zablokować 5-30 minut na jedno zadanie. Zdziwisz się, jak wiele uda Ci się zrobić.

Pro tip: Jest to świetny element dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z wydajnością lub chce być bardziej efektywny w swoich dniach! Te timery pomagają zbudować nieco więcej struktury, a jednocześnie są zabawne 😉

3.

Moleskine smart notebook

KREDYT: Moleskine Okej, wiemy, że nie mówiliśmy o notatnikach, ale ten jest całkiem fajny - i nie wymaga papieru!

Pomyśl o tym notatniku jak o mini tablicy, która skanuje dokument bezpośrednio do telefonu.

Bądź kreatywny! Wizualizuj swój cykl pracy na stworzonym przez siebie wykresie. Pozwól swojemu umysłowi szaleć i bazgraj przez 15 minut jako reset w ciągu dnia. Albo zapisz ten niesamowity przepis na kurczaka piccata, o którym znajomy powiedział ci przez telefon. Ten notatnik zniesie wszystko.

A co najlepsze? Możesz wyeksportować swoje notatki do formatu PNG lub PDF i uporządkować je w ClickUp. 🤓

4.

Budzik o wschodzie słońca

KREDYT: Hatch Zegary te poprawiają jakość snu i nastrój, a szczęśliwa pobudka = szczęśliwy dzień! Dzień pełen wydajności zaczyna się od dobrego snu i spokojnej pobudki.

Stopniowe budzenie się przy świetle imitującym wschód słońca. Osiąga ono najwyższe ustawienie po około 30 minutach. Możesz jeszcze ustawić zegar tak, aby budził Cię o wybranej przez Ciebie godzinie, czasem także dźwiękiem!

Wkrótce wkroczymy również w okres, w którym wychodzimy do pracy po ciemku i wracamy do domu po ciemku, potraktuj ten zegar wschodu słońca jako własne źródło terapii światłem!

5.

Oura ring

KREDYT: Oura Ring To jest drogie. Ale jeśli możesz to zrobić, to warto.

Wielu wydajnych ludzi uwielbia rzeczy. I nie mówimy tu o rzeczach jak w przypadku kolekcji 500+ ceramicznych żab - myślimy o gadżetach lub narzędziach, które pomogą im zwiększyć wydajność.

Pierścień Oura będzie ich kolejną obsesją.

Śledzenie kondycji, snu, poziomu stresu, gotowości, tętna, a nawet postępów w biznesie. To imponujące, jak wiele danych może pomieścić ten nieinwazyjny pierścień. I jest stylowy. 😎

6.

Narzędzie wielofunkcyjne Leatherman Rebar

KREDYT: Leatherman Prawie jak posiadanie ClickUp w kieszeni, to małe narzędzie spełnia 17 funkcji i może zaoszczędzić tyle samo czasu na drobnych pracach w szczypcie, co zaoszczędzić przestrzeń w szufladzie kuchennej.

7.

Poduszki powietrzne lub słuchawki bezprzewodowe

Wydajni ludzie są wielozadaniowi! Lubią działać szybko i wydajnie, a słuchawki bezprzewodowe mogą im w tym pomóc!

Podlewaj rośliny podczas rozmowy z babcią, słuchaj spotkania w pracy bez przeszkadzania swoim kolegom z WFH i ukrywaj swoją sekretną miłość do ścieżki dźwiękowej Wicked przed nieznajomymi podczas porannego spaceru do pracy.

8.

Klawiatura mechaniczna

KREDYT: mechanicalkeyboards.com Jeśli nie słyszałeś wcześniej o klawiaturze mechanicznej, przygotuj się na dodanie jej do swojej osobistej listy życzeń.

Znakiem rozpoznawczym i upiększeniem klawiatury mechanicznej jest satysfakcjonujący dźwięk click wydawany przez sprężyny w kluczach.

Może się wydawać, że to niewiele, ale zaufaj nam, to jest to, co przyciągnie Cię w pierwszej kolejności.

Klawiatury te również podświetlają się wraz z naciśnięciem klawiszy, są w pełni konfigurowalne, a dla osób, które spędzają dużo czasu przy komputerze, przyniesie to trochę zabawy i satysfakcji z dnia pracy, której nie wiedzieli, że im brakuje.

Ponadto, są one idealne dla entuzjastów lat 90-tych w swoim życiu.

9. Rok

Headspace Czasami najlepszym prezentem jest przypomnienie, że miłość własna jest najważniejsza!

Headspace oferuje medytację na stres, uważność, sen i nie tylko! Bez względu na doświadczenie.

Medytacja jest połączona z lepszym nastrojem, lepszym zdrowiem psychicznym, snem i większą wydajnością - wszystko to, co kochamy!

10.

Tile

KREDYT: Płytka To jak Find My iPhone, ale dla wszystkiego innego!

Lokalizuj elementy, takie jak klucze, portfel, ostatnia lokalizacja i nie tylko - i zsynchronizuj je z Amazon Echo lub Asystentem Google, aby nie zgadywać, gdzie ukrywają się Twoje niezbędne rzeczy po wyjściu z domu.

11. Książka jak

Essentialism Odrobina samokształcenia nigdy nikomu nie zaszkodziła, a książki o rozwoju osobistym mogą pomóc w ustaleniu priorytetów zadań i maksymalnym wykorzystaniu dnia. Wyglądają również bardzo imponująco na stole do kawy.

Sprawdź to lista książek zatwierdzonych przez ClickUp które z pewnością zapoczątkują zdrowe i wydajne nawyki.

12.

Ember kubek do kawy

KREDYT: pszczoła Niech Twoja kawa będzie mocna i gorąca! Przez cały czas!

Jeśli Twoja wyjątkowa osoba ma długie dni lub jest tak zajęta swoimi zadaniami, że zapomina o wypiciu kawy, pozwól jej zaoszczędzić na wycieczce do mikrofalówki i zapewnij jej gorący napój do ostatniej kropli.

Twoje napoje pozostaną gorące tak długo, jak potrzebujesz, a Ty możesz ustawić temperaturę według własnych upodobań.

Jest dostępny w pojemnościach 16 uncji lub 10 uncji i doskonale nadaje się do użytku w pomieszczeniach lub w podróży.

13. A

**Bank ładujący zasilany energią słoneczną Czy kiedykolwiek miałeś takie dni pracy, w których jedynym momentem, w którym czułeś światło słoneczne, było okno? Albo podczas spaceru do samochodu? Albo w ogóle go nie czułeś! Jest na to proste rozwiązanie.

Wydajność nie jest ograniczona do tradycyjnego biurka! Wyjdź na zewnątrz i nie daj się limitować gniazdkiem do zasilania swoich urządzeń.

Banki energii słonecznej pozwalają zabrać swoje ustawienie WFH niemal wszędzie, a wiele z nich ładuje się w około 6 godzin.

14.

Plecak autorski Timbuk2

KREDYT: Timbuk2 Pomieści MacBooka Pro 16″! Który jest ogromny! Dosłownie i w przenośni!

Jest również stylowy, neutralny pod względem płci i ma mnóstwo kieszeni.

Mogą się szybko wyprzedać, ale ten plecak tej samej marki będzie pasował do tego samego rozmiaru laptopa i ma podobny wygląd.

15. Uspokajająca roślina domowa

Jeśli nie możesz wyjść na zewnątrz podczas dnia pracy, przynieś odrobinę natury do siebie.

Rośliny oczyszczają powietrze, uspokajają pomieszczenie i dają poczucie dumy z opieki nad nimi. A czyste powietrze to pierwszy krok do czystego umysłu!

A dla tych, którzy nie mają zielonego kciuka, sukulenty są pełne kolorów, wymagają minimalnej ilości wody i są świetne do oglądania!

Bonus:_ **Pomysły na prezenty dla klientów !

16. Urządzenie do białego szumu lub snu

Zwłaszcza jeśli twoja wyjątkowa osoba ma dużo na głowie, urządzenia do snu są świetnym rozwiązaniem, aby lepiej spać i mieć lepsze dni.

Niektóre urządzenia mają nawet wbudowane budziki, dzięki czemu możesz obudzić się tak samo stopniowo, jak zasnąłeś!

17.

Roomba od iRobot Zdejmij jeszcze jedną rzecz ze swojej listy kontrolnej dzięki zautomatyzowanemu odkurzaczowi Roomba.

Pozwól, aby Roomba pomogła Ci utrzymać przestrzeń WFH w porządku i prawdopodobnie przestraszyła Twojego psa. Ale nie w zły sposób! Wystarczy na zabawne wideo na Instagramie.

PeacockTV/ GIFER

18. CBD

Nie martw się, nie ma tu żadnego śmiesznego biznesu. Jeśli jeszcze nie słyszałeś, przyjmowanie CBD przynosi mnóstwo korzyści i istnieje mnóstwo różnych rodzajów do różnych celów. Niektóre opcje CBD są nawet dostosowane do poprawy koncentracji w ciągu dnia i są wypełnione innymi witaminami, takimi jak B12, aby dać ci kopa, którego potrzebujesz, aby podbić dzień.

19.

Przenośna podstawka pod laptopa Uratuj swoją postawę i ból szyi dzięki przenośnej podstawce pod laptopa, która przechyla się w Twoją stronę, aby uniknąć garbienia się nad klawiaturą.

Ta przenośna opcja składa się na płasko, co ułatwia transport!

20.

Hamak na stopy

KREDYT: UPLIFT Desk Ahh, ostatni, ale nie mniej ważny, hamak na stopy. W porządku, jeśli uważasz, że jest trochę śmieszny, to część jego uroku. Ale prawdopodobnie również skrycie go pokochasz.

Odciąż się! Daj odpocząć stopom i zapewnij im komfortowy ruch.

Gotowi, ustawienie, zakupy czas jakości!

Zakupy świąteczne mogą być stresujące, ale nie muszą.

Najlepszą częścią każdego z tych wydajnych pomysłów na prezent jest to, że pokazują, jak wiele uwagi poświęcasz osobom z listy.

Ale w końcu najbardziej znaczącą rzeczą, jaką możesz komuś dać, jest dar czasu, dlatego nazywa się go prezentem. 🎁

Ty i ta wyjątkowa osoba możecie wykorzystać dodatkowy czas, aby obejrzeć świąteczny film, oddać się społeczności, a może przestać sprawdzać służbowe e-maile, podczas gdy oni cieszą się poranną kawą w 2022 roku.

Zaoszczędź więc jeden dzień każdego tygodnia w tym okresie świątecznym dzięki prezentowi w postaci ClickUp i wykorzystaj ten dodatkowy czas do zrobienia czegoś, co sprawi, że poczujesz się wesoło! 😌