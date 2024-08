Jak zoptymalizować przepływ pracy w okresie świątecznym?

Ahh, święta. Czy to już ten czas?

Niezależnie od tego, czy je kochasz, czy nie, święta prawdopodobnie przypomną Ci o dobrej jakości czasie spędzonym z przyjaciółmi i rodziną, wspaniałym posiłku, przerwie od pracy - i być może całej masie stresu prowadzącego do tego ostatniego wyjścia.

Nierzadko święta są również "najbardziej pracowitym okresem w roku" w firmie, zwłaszcza że przypadają one mniej więcej w tym samym czasie, w którym kończy się czwarty kwartał. Może to utrudniać pracownikom wnioskowanie o wolne, a w niektórych przypadkach prowadzić do wypalenia zawodowego.

Universal/ Teen Vogue Ale nie w tym roku! Wyeliminuj niepotrzebny stres ze swojego życia zawodowego dzięki naszym wskazówkom, jak zoptymalizować cykl pracy jak Główny Elf i rozsiewaj radość wśród swoich współpracowników!

Nie ma czasu jak teraz, aby osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym 🎁

Zoptymalizuj swój czas w pracy, aby zmaksymalizować czas spędzany z rodziną w domu. Zacznij od ustawienia obciążenia pracą na powodzenie ZANIM nadejdą święta.

P.S. Teraz jest czas na przygotowania, ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie bój się! Nigdy nie jest za późno!

Jeśli jeszcze nie korzystasz z oprogramowania do zarządzania projektami online, czas zacząć. I nie szukaj dalej niż ClickUp !

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która pozwala natychmiast zaoszczędzić czas poprzez integrację z obecnymi narzędziami jak Dysk Google lub Asana , aby skrócić czas, który zwykle spędzasz na przeszukiwaniu laptopa w poszukiwaniu zasobów projektu.

Przygotowanie to połowa sukcesu. A jeśli wierzyć nam - Twoim osobistym ekspertom w dziedzinie wydajności - te wskazówki pozwolą Ci uporządkują Twoje zadania do zrobienia i oczyść swój mózg z wakacyjnej mgły szybciej niż zdążysz powiedzieć "Kringle" 🎅🏼

Krok 1: Użyj ClickUp, aby stworzyć swoją listę (i sprawdź ją dwa razy)

Zacznij od wysokiego poziomu, tworząc listę Lista dla swojego projektu (lub projektów!) w ClickUp i wypełnij ją wszystkimi powiązanymi obecnymi i przyszłymi projektami zadania . Myśl całościowo, jeśli chodzi o zadania. Jakie są twoje główne elementy działania?

Następnie zrób krok bliżej. Dodaj treści do każdego zadania za pomocą szczegółowych opisy zadań , zagnieżdżone listy kontrolne oraz podzadania . Przypisanie zadania i podzadania do poszczególnych osób lub grup z zespołu i dodaj Pola niestandardowe aby pomóc skonsolidować informacje lub szybko filtrować dla grupy zadań.

Krok 2: Poznaj swoje obciążenie pracą Oceń obciążenie pracą widząc swoje zadania w sekcji

widok do wyboru, oraz sortowanie lub filtr w razie potrzeby, aby zawęzić swoje zadania tylko do tych, które stoją między tobą a twoją zimową świąteczną ucztą. 😎

MGM/ Popularne gify Nie wiesz, który widok najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy? Lista lub Widok kalendarza jest dobrym miejscem do rozpoczęcia, a następnie posortuj swoje zadania według ich termin aby sprawdzić, czy obciążenie pracą jest realistyczne w odniesieniu do czasu pozostałego na ich zakończenie. Idealnie byłoby, gdyby te terminy były równomiernie rozłożone w ciągu tygodnia. Jeśli jedno zadanie ma być wykonane w poniedziałek, a 15 zadań w piątek, jak możesz przesunąć obciążenie pracą na swoją korzyść?

wpisz: ClickUp's priorytety zadań_ _i szacunki czasowe .

Uszeregowanie zadań według normalnego, wysokiego lub pilnego priorytetu pomoże szybko zobaczyć, które rezultaty które muszą zostać obsłużone w pierwszej kolejności, a które w razie potrzeby mogą zostać przesunięte na późniejszy termin.

Podczas gdy priorytetyzując swoje zadania pomagają wizualizować, od czego zacząć, oszacowanie czasu, jaki ci to zajmie na zakończenie każdego zadania naprawdę pomoże ci wybrać optymalną ścieżkę wydajności.

Krok 3: Monitoruj swój postęp

Jeśli twoje zadania są częścią nadrzędnego projektu lub jeśli niektóre zadania są uzależnione od dotrzymania ścisłych terminów lub ważnych osiągnięć, Kamienie milowe w ClickUp pomogą Ci zarządzać postępami na każdym kroku. Przekształcanie dużych zadań w kamienie milowe daje wizualną reprezentację głównych punktów kontrolnych, które nie zostały jeszcze zakończone, a niestandardowe statusy zadań pozwalają dodać więcej szczegółów do każdej sceny, przez którą przechodzą zadania, zanim zostaną zakończone.

Nie zapomnij o świętować swoje małe zwycięstwa po drodze! Stwórz możliwość śledzenia Cele dla siebie i swojego zespołu bezpośrednio w ClickUp poprzez połączenie zadań z różnymi celami Cele .

Twórz osobiste cele w ClickUp i ustaw cele, aby śledzić swoje postępy

Gdzie zainwestować swój dodatkowy czas

Ze wszystkimi czas, który ClickUp pozwoli Ci zaoszczędzić zainwestuj go z powrotem w miejsca, które są dla Ciebie ważne. AKA siebie, swoich współpracowników i swoją społeczność. 🎄

Nawet jeśli Twój zespół pracuje w systemie WFH, nadal istnieją sposoby na szerzenie świątecznej radości. w końcu to sezon oddawania.

Dobre uczynki dla zespołów stacjonarnych i zdalnych

Prawdopodobnie nie są ci obce świąteczne akcje charytatywne, a to dlatego, że są one skuteczne! Akcje charytatywne nigdy nie wychodzą z mody, ponieważ bez względu na to, ile zbierzesz, liczy się każda drobnostka.

Niezależnie od tego, czy logujesz się do pracy z domowego biura, czy na miejscu, oto kilka charytatywnych pomysłów, które sprawdzą się w każdym zespole:

Sponsorowanie rodziny to świetny sposób na wywarcie wpływu. Większość organizacji wysyła rodzinom kwestionariusz, dzięki czemu zespół wie, co i jak może wesprzeć

to świetny sposób na wywarcie wpływu. Większość organizacji wysyła rodzinom kwestionariusz, dzięki czemu zespół wie, co i jak może wesprzeć Szkoły! Przekaż darowiznę szkołom w Twojej okolicy lub nauczycielom z listy Amazon , aby pomóc lokalnym pracownikom pierwszej linii. I dzieci, zawsze dzieci 😌

, aby pomóc lokalnym pracownikom pierwszej linii. I dzieci, zawsze dzieci 😌 Przekaż pieniądze do fizycznej skrzynki lub na konto online, aby wysłać je do wybranej organizacji charytatywnej . Bądź rozważny i celowy! Zanim wybierzesz cel, pomyśl o swojej społeczności, ludziach na całym świecie, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy, wartościach Twojej firmy i pracownikach, aby dokonać wyboru, który coś dla Ciebie znaczy

. Bądź rozważny i celowy! Zanim wybierzesz cel, pomyśl o swojej społeczności, ludziach na całym świecie, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy, wartościach Twojej firmy i pracownikach, aby dokonać wyboru, który coś dla Ciebie znaczy Pozwól swoim pracownikom na zastosowanie kredytu pieniężnego, rabatu lub korzyści dla swoich niestandardowych klientów Może to mieć wiele zastosowań - bądź kreatywny! Może twoi pracownicy mogą podarować rabat lub kredyt na konto, które tego potrzebuje lub na to zasługuje. A może zaoferujesz im możliwość przekazania tych pieniędzy na wybraną przez nich organizację charytatywną?

Bonus: Dowiedz się, jak to zrobić

**używać ClickUp do zarządzania pracą non-profit

!

A jeśli Twój Teams spotyka się w biurze, jest jeszcze więcej okazji, aby się spotkać:

Twojemu lokalnemu schronisku dla zwierząt zawsze przyda się trochę miłości. Zbieraj zabawki dla zwierząt w pudełku na datki, aby rozweselić te, które wciąż szukają swoich domów na zawsze. I zanim zapomnimy... Alexa, zagraj "In the Arms of an Angel" Sarah Mclachlan

Universal/ Tenor

Zbiórka żywności w puszkach to niedrogi gest, który jest równie łatwy, co skuteczny. Wydłużone terminy ważności większości produktów w puszkach pozwalają organizacjom na korzystanie z nich przez cały rok, co ma kluczowe znaczenie, ponieważ ludzie są w potrzebie nie tylko w grudniu

Bieg charytatywny 5K! Biegacze i spacerowicze są mile widziani! Zazwyczaj odbywają się one w weekendy poza pracą, ale promują dobre samopoczucie i przynoszą korzyści w szczytnym celu. Nie ma nic złego w truchtaniu po mieście z przyjaciółmi z pracy przed świątecznym obciążeniem węglowodanami 😎

Universal/ Odyseja

Zafunduj swoim pracownikom przerwę i poświęć godzinę z dnia pracy na przygotowanie pudełek na datki dla potrzebujących ludzi i zwierząt przy użyciu elementów przyniesionych lub zakupionych przez zespół!

Pokaż zespołowi, jak bardzo Ci zależy

Nie potrzebujesz dużego budżetu ani czasu poza pracą, aby pokazać swojemu zespołowi, jak bardzo ich doceniasz. Poza tym, nie mógłbyś tego zrobić bez nich! Liczy się sama myśl.

Jeden mały akt życzliwości może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza dla zdrowia psychicznego. Nigdy nie wiadomo, kto może potrzebować resetu w ciągu dnia, a nawet zwykłego śmiechu. Unikaj wypalenia i utrzymuj morale przy życiu (na ekranie i poza nim)!

Universal/ gfycat Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, czy osobiście, poświęć godzinę (lub mniej!), aby ożywić dzień jednym z tych zabawnych pomysłów na dzień pracy:

Świąteczna klasa pieczenia ciasteczek lub koktajli . Znajdź świąteczny i szybki przepis dla swojego zespołu. Jeśli twój zespół jest zdalny, wyślij listę potrzebnych elementów z tygodniowym wyprzedzeniem, aby każdy mógł się przygotować i zorganizować zajęcia na Zoomie!

. Znajdź świąteczny i szybki przepis dla swojego zespołu. Jeśli twój zespół jest zdalny, wyślij listę potrzebnych elementów z tygodniowym wyprzedzeniem, aby każdy mógł się przygotować i zorganizować zajęcia na Zoomie! Zastąp typowe spotkanie zespołu 3-minutowymi prezentacjami każdego członka zespołu na dowolny temat. Jest to świetny sposób, aby współpracownicy poznali się nawzajem, nauczyli się nowych rzeczy i pozwolili swoim osobowościom zabłysnąć

każdego członka zespołu na dowolny temat. Jest to świetny sposób, aby współpracownicy poznali się nawzajem, nauczyli się nowych rzeczy i pozwolili swoim osobowościom zabłysnąć Wakacyjne bingo biurowe ! Niech trwa przez cały miesiąc i oferuj wielopoziomowe nagrody za to, ile elementów zostanie usuniętych z tablicy. Nie bój się zaoferować PTO! 😉

! Niech trwa przez cały miesiąc i oferuj wielopoziomowe nagrody za to, ile elementów zostanie usuniętych z tablicy. Nie bój się zaoferować PTO! 😉 Wyślij zespołowi kredyt pieniężny na lunch lub kawę na ciebie !

! Godzina dobrego samopoczucia z jogą, medytacją lub zajęciami ruchowymi. Może to być prowadzone przez członka Teams lub istnieje mnóstwo nagranych materiałów online, które pomogą wprowadzić grupę w spokojniejszy stan umysłu bez dodatkowych kosztów

Jeśli twój Teams spotka się osobiście:

Niespodzianka w postaci firmowego lunchu lub śniadania jest zawsze trafiona i doceniana. Jeśli masz balkon w biurze i jest ładna pogoda, rozważ zorganizowanie tego na świeżym powietrzu! Każdemu przyda się trochę światła dziennego

jest zawsze trafiona i doceniana. Jeśli masz balkon w biurze i jest ładna pogoda, rozważ zorganizowanie tego na świeżym powietrzu! Każdemu przyda się trochę światła dziennego Dodaj trochę radości do swojego dnia pracy dzięki szybkiemu konkursowi dekorowania ciasteczek . Daj każdemu puste ciasteczko, kilka materiałów do dekoracji i ścisły 2-minutowy limit. Niech każdy pochwali się swoim ciasteczkowym bałaganem, a następnie ciesz się nim!

. Daj każdemu puste ciasteczko, kilka materiałów do dekoracji i ścisły 2-minutowy limit. Niech każdy pochwali się swoim ciasteczkowym bałaganem, a następnie ciesz się nim! Jeśli twój team jest otwarty na aktywności poza pracą, poszukaj zewnętrznych świątecznych wystaw świetlnych lub biletowanych wydarzeń w twoim mieście, w których ludzie mogą uczestniczyć z grupą lub z rodzinami

Universal/ gfycat

Powrót do pracy z energią "nowy rok, nowa ja" Przygotowanie jest wszystkim . Wykonaj pracę na kilka dni przed wyjazdem na wakacje, aby pierwsze dni po powrocie nie były tak przerażające - i pozwól ClickUp zająć się ciężką pracą.

ClickUp pomoże Ci wykorzystać wolne dni do ostatniej sekundy. Unikaj gonitwy myśli w nocy przed powrotem do pracy, przygotowując swoje przyszłe zadania przed wyjazdem.

Pobierz Rozszerzenie ClickUp dla Chrome do śledzenia nadchodzących zadań i przypomnienia z dowolnej strony internetowej. Polecenia / slash i edycję tekstu sformatowanego w rozszerzeniu Chome Skrót do Twojego Notatnik ClickUp pomoże ci szybko uporządkować myśli, lub utworzyć nowe zadanie w kilka sekund bez opuszczania przeglądarki.

Pobierz rozszerzenie ClickUp do przeglądarki Chrome, aby uzyskać dostęp do Notatnika, utworzyć zadanie, dodać je do ulubionych i nie tylko, z dowolnego miejsca w sieci

Nawet jeśli te nowe zadania nie są jeszcze szczegółowe, pozwolą ci one wejść na ścieżkę wydajności w nowym roku.

Na co więc czekasz? Zacznij optymalizować swój cykl pracy z ClickUp aby zaoszczędzić więcej dla ludzi i rzeczy, które kochasz w tym sezonie świątecznym.