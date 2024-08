10 najlepszych alternatyw i konkurentów Teamwork w 2024 r

Od uruchomienia w 2007 r, Praca zespołowa stała się popularną aplikacją do współpracy zespołowej i zarządzania projektami. Nie oznacza to jednak, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego zespołu. Wiele zespołów szuka alternatyw dla Teams, które lepiej odpowiadają ich potrzebom i preferencjom.

Na szczęście istnieje wiele alternatyw Teams do śledzenia ogólnej wydajności zespołu.

Przyjrzyjmy się kilku innym narzędzia do zarządzania projektami analizując ich funkcje, zalety, wady, ceny i oceny użytkowników. Zapoznając się z tymi alternatywami i opcjami Teams, uzyskasz cenny wgląd w ogólną wydajność oprogramowania i będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję o najbardziej odpowiedniej platformie dla swojego zespołu.

Czego należy szukać w alternatywach dla Teamwork?

Rozważając alternatywy dla Teams, kluczowe jest skupienie się na kluczowych funkcjach, które odpowiadają potrzebom twojego zespołu. Poszukaj rozwiązań, które oferują solidne możliwości zarządzania projektami, intuicyjne przydzielanie i śledzenie zadań oraz funkcje płynnej współpracy.

Omówmy kilka funkcji, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas oceny alternatyw Teamwork.

Solidne funkcje raportowania : Zwróć uwagę na narzędzie, które raportuje postęp projektu, powiadamia o zakończeniu zadania, daje wgląd w wydajność zespołu i śledzi czas

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Pulpity powinny być przejrzyste i intuicyjne. Po kliknięciu zakładki strony powinny ładować się szybko. Im bardziej złożony i obfity w dane jest projekt, tym szybciej powinien się ładować

Potężne możliwości zarządzania zadaniami: Potrzebujesz zakończonej widoczności statusu projektu, przydziału zadań, priorytetów projektu i ryzyka

10 najlepszych alternatyw dla Teamwork, o których powinieneś wiedzieć w 2024 roku

Poniżej omówimy, w jaki sposób każda z tych 10 alternatyw Teamwork może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp jest rozwiązaniem typu "wszystko w jednym" zarządzanie projektami platforma, która została zaprojektowana z myślą o wszechstronności. Może dopasować się do potrzeb zarządzania projektami każdego rodzaju zespołu - od firm programistycznych z cross-functional teams do agencje które muszą zarządzać i współpracować z klientami.

Jeśli Twój Teams chce pracować szybciej i większa wydajność clickUp ma mnóstwo potężnych funkcji, które mogą pomóc Twojemu zespołowi zarządzać swoim czasem i obciążeniem pracą bardziej efektywnie.

ClickUp najlepsze funkcje

Niesamowicie konfigurowalne pulpity pomagają zespołowi wizualizować jego codzienną pracę, tworzyć zadania i lepiej śledzić alokację zasobów

Ustaw i śledź cele, organizując OKR i kamienie milowe, które umożliwiają śledzenie postępów zespołu za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym

Sprawdź setki gotowychszablonówdlazarządzanie zadaniami i innych przypadków użycia. Następnie można je niestandardowo dostosować do własnych potrzeb i zautomatyzować cykle pracy

Automatycznie i ręcznieśledzenie czasu za pośrednictwem aplikacji komputerowych, mobilnych i przeglądarek. Tworzenie szacunków w celu ustawienia oczekiwań dla zespołu i dostęp do szczegółowych raportów w celu łatwego pomiaru postępów zespołu

Integracje z ponad 1000 popularnych narzędzi biznesowych, aby usprawnić każdy etap pracy

Limity ClickUp

Jeśli nigdy nie korzystałeś zoprogramowanie do zarządzania projektami może zająć Twojemu zespołowi trochę czasu, aby zaaklimatyzować się w ClickUp i zrozumieć, jak działają wszystkie jego zaawansowane funkcje

Użytkownicy korzystający z planu Free otrzymują tylko 100 MB przestrzeni dyskowej, ale plan za 5$ miesięcznie znosi to ograniczenie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. ProofHub

przez ProofHub Jedną z lepszych alternatyw dla Teamwork jest ProofHub. To narzędzie do zarządzania projektami pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu. Posiada tablice zadań do organizowania pracy, wątki dyskusyjne do czatów zespołowych i zintegrowany kalendarz do śledzenia terminów. Jest przyjazne dla użytkownika, solidne i nie obciąża budżetu - to świetny wybór dla Teams, które chcą usprawnić swój cykl pracy, śledzić postępy projektu, uzyskać dostęp do wykresów Gantta i zakończyć złożone projekty.

Najlepsze funkcje ProofHub

Wykresy Gantta i tablice Kanban są dostępne dla zespołów, które używają ich do realizacji projektów

Śledzenie czasu, fakturowanie i inne funkcje finansowe w tym rozwiązaniu do zarządzania projektami

Integracja z najpopularniejszymi aplikacjami do przechowywania danych w chmurze

Dobra aplikacja mobilna dla kierowników projektów

Wbudowane narzędzia do współpracy i dyskusji ułatwiające komunikację w zespole

Limity ProofHub

Limit integracji z popularnymi aplikacjami i oprogramowaniem Business

Moduły szkoleniowe są nieliczne i mogą być mylące podczas realizacji projektów

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Ultimate Control: $89/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (80 opinii)

4.5/5 (80 opinii) Capterra: 4.6/5 (83 opinie)

3. Freedcamp

przez Freedcamp Freedcamp to solidna, ale dość podstawowa alternatywa Teamwork do zarządzania projektami bez zbędnego zamieszania. Posiada podstawowe funkcje potrzebne kierownikom projektów, takie jak zarządzanie projektami, śledzenie czasu i widok kalendarza, ale nie jest przytłaczający. Dzięki temu zarządzanie pracą jest bardzo łatwe.

A co najlepsze? Jest Free do podstawowego użytku.

Najlepsze funkcje Freedcamp

Listy zadań pomagają zespołom przydzielać zadania i śledzić postępy/status projektu oraz łatwo udostępniać zasoby, takie jak dokumenty i grafiki, między zadaniami

Kalendarze zespołów dostępne na pulpicie ułatwiająteams zobaczyć wszystkie zadania i priorytety które są do nich przypisane, co ułatwia planowanie

Dostępne są opcje zarządzania czasem umożliwiające sprawdzenie, ile czasu poświęcono na każde zadanie i w razie potrzeby tworzenie faktur

Limity Freedcamp

Podstawowepulpit projektu sprawiają, że trudno jest znaleźć podstawowe funkcje, takie jak dyskusje i raportowanie, bez konieczności wyszukiwania

Dostępnych jest bardzo niewiele natywnych integracji w porównaniu do innych narzędzia do zarządzania projektami na tej liście

Cennik Freedcamp

Free : Unlimited projekty i zadania

: Unlimited projekty i zadania Minimalistyczny : 1,49 USD/miesiąc za użytkownika

: 1,49 USD/miesiąc za użytkownika Business : $7.49/miesiąc na użytkownika

: $7.49/miesiąc na użytkownika Enterprise: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Freedcamp oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 460 recenzji)

4. Microsoft Teams

przez Microsoft TeamsMicrosoft Teams to nie tylko narzędzie do czatowania. To wszechstronny obszar roboczy i narzędzie do zarządzania projektami, które bez wysiłku integruje się z całym Microsoft Office Suite. Teams oferuje wideokonferencje, udostępnianie plików i niestandardowe przestrzenie do współpracy, dzięki którym praca zdalna staje się nieco mniej odległa.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Łatwa integracja z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, Excel i PowerPoint

Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym

Spotkania wideo i udostępnianie ekranu dla lepszej współpracy zespołu

Limity Microsoft Teams

Plany cenowe mogą być kosztowne dla większych zespołów

Brak kompatybilności, jeśli zespół nie korzysta wyłącznie z produktów i narzędzi Microsoft

Cennik usługi Microsoft Teams

Free: Podstawowe funkcje z limitami

Podstawowe funkcje z limitami Microsoft 365 Business Essentials: 4 USD za użytkownika miesięcznie

4 USD za użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Basic: 6 USD na użytkownika miesięcznie

6 USD na użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $12.50/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (13 0800+ recenzji)

4,3/5 (13 0800+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

5. Slack

przez Slack Slack jest jedną z najpopularniejszych aplikacji biznesowych do komunikacji i czatów dla członków zespołu. Jest to również jedna z najlepszych alternatyw dla Teamwork, jeśli chodzi o natywne funkcje czatu.

Wyobraź sobie: łatwa w nawigacji platforma, na której cała komunikacja jest podzielona na kanały. Dzięki Slack możesz pożegnać się z chaosem e-maili i przywitać zorganizowaną, usprawnioną komunikację.

Aplikacja nie oferuje jednak wielu natywnych funkcji, które są bezpośrednio związane z zarządzaniem projektami, planowaniem projektów i zarządzaniem zasobami.

Najlepsze funkcje Slack

Bezpośrednie wiadomości i rozmowy wideo do komunikacji w zespole

Możliwość udostępniania plików

Doskonałe funkcje bezpieczeństwa i prywatności

Integracja z aplikacją Slack z wieloma popularnymi aplikacjami innych firm

Limity Slack

Sporadyczne problemy z wydajnością w okresach największego obciążenia

Może łatwo rozpraszać uwagę ze względu na wszystkie dostępne opcje komunikacji i ciągłe powiadomienia

Niewiele natywnych funkcji można wykorzystać do śledzenia zadań i innych aspektów zarządzania projektami niezwiązanych z komunikacją i współpracą

Cennik Slack

Free

Pro: $7.25/miesiąc za użytkownika

$7.25/miesiąc za użytkownika Business Plus: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 31 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji) porównanie Slack vs Asana !

6. Taskworld

przez Taskworld Taskworld to jedno z rozwiązań do zarządzania projektami w przestrzeni, które koncentruje się na współpracy między członkami zespołu i zarządzaniu zadaniami. Taskworld umożliwia tworzenie wizualnych osi czasu projektu, przydzielanie zadań i czatowanie z zespołem - wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Taskworld

Zarządzanie projektami jest łatwe i pozwala zespołom śledzić postępy w realizacji projektów dzięki wygodnym listom kontrolnym do śledzenia postępów w realizacji zadań

Interfejs użytkownika jest przejrzysty i nie zajmuje dużo czasu, aby się w nim zorientować

Limity Taskworld

Potrzeba więcej opcji integracji z aplikacjami zewnętrznymi =

Trudno importować dane z innych platform i narzędzi do Taskworld

Cennik Taskworld

Free: Podstawowe funkcje z limitami

Podstawowe funkcje z limitami Premium: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Taskworld oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (80 recenzji)

4.4/5 (80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (220 recenzji)

7. Celoxis

przez Celoxis Celoxis to oprogramowanie do zarządzania projektami, które jest idealne dla osób zorientowanych na szczegóły. Oferuje dużą liczbę funkcji w cenie przystępnej dla większości teamów. Chociaż może nie mieć zaawansowanych funkcji i wielu opcji integracji, jest bardzo konfigurowalny.

Celoxis umożliwia łatwe śledzenie zadań, zarządzanie zasobami i generowanie szczegółowych raportów. Jest to idealne narzędzie dla Businessu, który ceni sobie podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Najlepsze funkcje Celoxis

Bardzo konfigurowalne cykle pracy i funkcje zarządzania projektami

Elastyczne opcje niestandardowe do tworzenia pulpitu, który działa najlepiej dla Ciebie

Wiele dostępnych szablonów projektów z gotowymi wskaźnikami KPI

Limity Celoxis

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej jest trudny w użyciu

Brak funkcji rozliczania i fakturowania w porównaniu z innymi alternatywami Teamwork

Ceny Celoxis

Chmura: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika On-Premise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Celoxis

G2: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

4.4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (290 recenzji)

8. Strefa pracy

przez Strefa pracy Workzone to intuicyjna i przyjazna dla użytkownika platforma, która posiada zrównoważony zestaw funkcji do efektywnego zarządzania obciążeniami pracą. Workzone oferuje zarządzanie projektami, szablony projektów i śledzenie czasu. Ale to, co ją wyróżnia, to spersonalizowane, indywidualne listy do zrobienia i łatwe do zrozumienia raportowanie obciążenia pracą w celu zarządzania projektami we wszystkich obszarach.

Platforma ta jest idealna dla Teams szukających narzędzia, które łączy prostotę z funkcją, dzięki czemu zarządzanie projektami staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Ceny są jednak nieco wygórowane - zwłaszcza dla małych Teams.

Najlepsze funkcje Workzone

Doskonały pulpit nawigacyjny, który daje duży przegląd wszystkich teamów, projektów, a nawet klientów

Wygodne listy do zrobienia i automatyczne przypomnienia e-mail pomagają w ustalaniu priorytetów zadań

Solidne narzędzia do zarządzania plikami

Niestandardowa obsługa klienta

Workzone limits

Brak darmowej wersji poza bezpłatną wersją próbną

Przestarzały interfejs, który nie jest zbyt intuicyjny, zwłaszcza w przypadku przypisywania zadań i ustawienia priorytetów

Platforma wysyła wiele niepotrzebnych e-maili z aktualizacjami projektów

Cennik Workzone

Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $34/miesiąc za użytkownika

$34/miesiąc za użytkownika Enterprise: $42/miesiąc za użytkownika

Workzone oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (180+ recenzji)

9. Clarizen

przez Clarizen Clarizen (obecnie Planview AdaptiveWork) to bogate w funkcje, oparte na współpracy rozwiązanie do zarządzania projektami, stworzone specjalnie dla organizacji typu Enterprise.

Ta solidna platforma umożliwia zarządzanie projektami, automatyzację cykli pracy i efektywną współpracę - wszystko pod jednym dachem. Oferuje rozszerzony zestaw funkcji, w tym zarządzanie zadaniami, planowanie zasobów i śledzenie czasu. Ale co jest wisienką na torcie? To bogate możliwości zarządzania portfolio i projektami, które zapewniają ogólny widok operacji.

Clarizen jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują zaawansowanych, konfigurowalnych rozwiązań, które można skalować wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi.

Najlepsze funkcje Clarizen

Bardzo konfigurowalne pulpity i opcje automatyzacji cyklu pracy

Dobre funkcje interakcji społecznościowych i współpracy

Doskonała integracja z wieloma popularnymi narzędziami i dostawcami Business

Nowoczesny i elegancki interfejs

Limity Clarizen

Brak narzędzi do raportowania

Limity przestrzeni dyskowej dla niższych poziomów cenowych

Ceny Clarizen

Kontakt w sprawie szczegółów cenowych

Oceny i recenzje Clarizen

G2: 3.6/5 (ponad 40 recenzji)

3.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 10 recenzji)

10. Podio

przez Podio Witamy na osobistym placu zabaw w dziedzinie zarządzania pracą. Podio wyróżnia się konfigurowalnym podejściem, oferując platformę, która pozwala tworzyć własne cykle pracy.

Wybierz moduły, których potrzebujesz, zintegruj preferowane aplikacje, a nawet dostosuj własne pulpity. Na tym jednak nie koniec. Funkcje współpracy Podio, takie jak zintegrowane funkcje czatu i wideo, zapewniają połączenie zespołu i wspierają przejrzyste środowisko pracy.

W Podio chodzi przede wszystkim o zapewnienie autonomii, aby pracować tak, jak chcesz, zapewniając idealne dopasowanie dla firm, które chcą elastyczności i kontroli nad swoimi procesami pracy .

Najlepsza funkcja Podio

Bardzo konfigurowalne i intuicyjne pulpity projektów, które ułatwiają tworzenie zadań i automatyzację powtarzających się zadań

Dobrze zaprojektowany interfejs

Limity Podio

Brak regularnie rozwijanych nowych funkcji

Brak wsparcia, chyba że jesteś klientem Enterprise

Często występują przestoje

Dane są przechowywane w różnych aplikacjach i nie mogą być używane na całej platformie

Nie jest przyjazna dla urządzeń mobilnych

Ceny Podio

**Free

Plus: $14/miesiąc na użytkownika

$14/miesiąc na użytkownika Premium: $24/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Podio

G2: 4.2/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

Znajdź najlepszą alternatywę pracy zespołowej dla swojego Teams

Jeśli korzystasz obecnie z Teams i nie sprawdza się on dla członków twojego zespołu, dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele opcji do rozważenia przy poszukiwaniu najlepszego narzędzia do zarządzania projektami. Do zrobienia oceny wszystkich dostępnych narzędzi, upewnij się, że nie spiesz się z nimi i dokładnie zbadaj każdą platformę, aby znaleźć najlepszą alternatywę Teamwork.

Przedstawiliśmy już kilka opcji do rozważenia, ale jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, zacznij od ClickUp.