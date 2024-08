10 najlepszych aplikacji do planowania dla właścicieli małych firm w 2024 roku

Jeśli jest coś, co ekscytuje nas bardziej niż kolorowe pliki i listy kontrolne, to jest to uporządkowany harmonogram. Nasze kalendarze dają nam poczucie kontroli w chaotycznym świecie. A najlepsze aplikacje do planowania pomagają nam utrzymać nasze kalendarze pod kontrolą bez konieczności organizowania wszystkiego ręcznie. 🙌

Nie zrozum nas źle - uwielbiamy ręcznie robione przedmioty. Ale nie uwielbiamy pisać ton e-maili, aby znaleźć czas spotkania, który będzie odpowiedni dla wszystkich.

Dzięki aplikacjom do planowania możemy zrobić wszystko, od organizowania spotkań zespołu, przez umożliwienie klientom rezerwowania spotkań, po planowanie zmian pracowników. I możemy to zrobić w krótszym czasie. ⏰

Oto 10 najlepszych aplikacji do planowania dla małych firm wszelkiego rodzaju. Aplikacje te mogą zaoszczędzić czas i pomóc w zarządzaniu czasem w tym samym czasie. A więc do dzieła!

Czego należy szukać w aplikacjach do planowania?

Niektóre funkcje potrzebne w aplikacji do planowania będą zależeć od tego, co planujesz. Ale jako minimum, najlepsze aplikacje do planowania dla małych firm powinny oferować te trzy rzeczy:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Twoi klienci, członkowie zespołu i klienci będą planować czas z Tobą za pośrednictwem tej aplikacji. Wybierz platformę, która priorytetowo traktuje łatwość użytkowania z prostymi funkcjami planowania i przyjaznym dla użytkownika wyglądem

Dobre aplikacje do planowania czasu integrują się z twoim kalendarzemulubioną aplikacją kalendarza dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie swoje spotkania w jednym miejscu. Jednak najlepsze aplikacje oferują dwukierunkową synchronizację kalendarza, dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie swoje spotkania w dwóch miejscach: w aplikacji kalendarza i w aplikacji do planowania 🗓️

Dobre aplikacje do planowania czasu integrują się z twoim kalendarzemulubioną aplikacją kalendarza dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie swoje spotkania w jednym miejscu. Jednak najlepsze aplikacje oferują dwukierunkową synchronizację kalendarza, dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie swoje spotkania w dwóch miejscach: w aplikacji kalendarza i w aplikacji do planowania 🗓️ Powiadomienia : Twoja aplikacja do planowania powinna powiadamiać Cię, gdy ktoś zarezerwuje u Ciebie czas. Powinna również wysyłać Tobie i Twojemu gościowi przypomnienia przed spotkaniem. Jeszcze lepiej, jeśli możesz dostosować powiadomienia i wybrać między e-mailem, wiadomością tekstową i przypomnieniami z kalendarza

10 najlepszych aplikacji do planowania spotkań w 2024 roku

Wybraliśmy 10 aplikacji do planowania spotkań, które wyróżniają się pod wieloma względami. Od zarządzanie obciążeniem pracą i planowanie pracowników do planowanie zadań i rezerwowanie spotkań z klientami, istnieje aplikacja z odpowiednimi funkcjami, aby dopasować się do potrzeb Twojej firmy.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Dla freelancerów i małych firm, które chcą planować spotkania, tworzyć harmonogramy projektów i planować pracę zmianową, ClickUp ułatwia śledzenie wszystkiego - dzięki czemu możesz przestać przeskakiwać między aplikacjami. 🐇

ClickUp integruje się z aplikacjami, z których już korzysta Twój zespół. Łączy się ze wszystkimi głównymi aplikacjami kalendarza i synchronizuje się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że zadania ClickUp pojawiają się w aplikacji kalendarza, a terminy w kalendarzu pojawiają się w ClickUp Workspace. Możesz również reorganizować swój harmonogram za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść", który pomoże Ci ustalać priorytety pracy .

Jeśli regularnie planujesz spotkania online ze swoim zespołem lub klientami, połącz ClickUp z Zoom, aby planować i organizować spotkania bez opuszczania aplikacji. Możesz również zsynchronizować go z Calendly, aby umożliwić innym dodawanie spotkań do Twojego kalendarza.

Dzięki wielu widokom, możesz wizualizować swoją pracę w kalendarzu, w planer dzienny lub na osi czasu.

Rozpoczynaj i dołączaj do spotkań bezpośrednio ze swoich zadań dzięki integracji ClickUp z Zoom

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok kalendarza ClickUp oraz automatyczna dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google, Outlookiem i Kalendarzem Apple

Możliwość zmiany harmonogramu zależności w celu jednoczesnego dostosowania harmonogramów projektów, a także integracja Zapier do planowania "Jeśli to, to tamto"

Darmowe szablony do planowania bardziej skomplikowanych przepływów pracy, takich jak harmonogramy projektów, zmiany pracowników,kalendarze treściorazzarządzanie czasem procesy

Dodatkowefunkcje zarządzania czasem, w tym widżety do śledzenia czasu pracy, karty czasu pracy i rozliczania czasu pracy w celu łatwego fakturowania

Bezpłatne szkolenia i 24-godzinne wsparcie klienta

Ograniczenia ClickUp

Ponieważ ClickUp oferuje tak wiele funkcji i integracji, na początku może wystąpić krzywa uczenia się

Funkcje w aplikacji mobilnej ClickUp nie są tak rozbudowane, jak w aplikacji internetowej

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Appoint.ly

przez Appoint.ly W Appoint.ly nie ma nic skomplikowanego i jest to część uroku tego narzędzia do planowania online. Umożliwia ono ustawienie harmonogramu i udostępnienie swojej dostępności za pomocą linku, który można wysłać do dowolnej osoby.

To oprogramowanie do planowania spotkań ma łatwy w użyciu interfejs i doskonale nadaje się dla pracowników zdalnych, zespołów rozproszonych i zespołów sprzedażowych. Jest również idealne dla profesjonalnych usługodawców z klientami w wielu strefach czasowych.

Najlepsze cechy Appoint.ly

Funkcje planowania online umożliwiają udostępnianie dostępności za pośrednictwem linku, który można udostępniać za pośrednictwem wiadomości, e-maili lub witryny internetowej

Synchronizacja stref czasowych ułatwia planowanie spotkań z ludźmi z całego świata i zmniejsza ryzyko niestawienia się

Integracja z Kalendarzem Google, iCloud, Outlookiem, Office 365 i Exchange

Ograniczenia Appoint.ly

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie otrzymują powiadomień o nowych spotkaniach, więc muszą regularnie sprawdzać swoje kalendarze pod kątem zmian

Aplikacja nie oferuje integracji z systemami przetwarzania płatności

Ceny Appoint.ly

Podstawowy plan : Darmowy

: Darmowy Plan Pro : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Appoint.ly

G2: 4.4/5 (ponad 12 recenzji)

4.4/5 (ponad 12 recenzji) Capterra: 3.3/5 (3+ recenzji)

3. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook jest tutaj dla freelancerów i małych firm, których działalność opiera się na propozycjach, umowach i fakturach - i dużej ilości kawy. ☕️

Chociaż HoneyBook nie zapewni dziennego spożycia kofeiny, pomoże ci prowadzić resztę działalności. Tak, to aplikacja do planowania, ale to nie tylko aplikacja do planowania.

Możesz reklamować swoje usługi, rezerwować spotkania z klientami, zarządzać dokumentami projektu (takimi jak propozycje, umowy i faktury) oraz zbierać płatności kartą kredytową w jednym miejscu. Możesz nawet wysyłać markowe formularze i kwestionariusze. Zasadniczo możesz usprawnić proces zarządzania klientami, gromadząc wszystkie swoje dane w jednym miejscu komunikacja z klientami w jednym miejscu.

Najlepsze cechy HoneyBook

Udostępniaj swoją dostępność za pomocą linku, który pozwala klientom zarezerwować spotkanie

Ustawianie wielu typów spotkań, dzięki czemu klienci mogą zarezerwować odpowiednią usługę i odpowiednią ilość czasu

Planowanie, fakturowanie i akceptowanie płatności z poziomu tej samej aplikacji

Brandowanie portalu planowania, umów, fakturowania i płatności, aby klienci wiedzieli, że kontaktują się z właściwą firmą

Ograniczenia HoneyBook

Wielu użytkowników zgłasza trudności z konfiguracją i doświadcza stromej krzywej uczenia się, gdy zaczynają pracować z funkcjami HoneyBook

Chociaż HoneyBook można używać zarówno do planowania, jak i przetwarzania płatności, użytkownicy zgłaszają, że czas przetwarzania płatności jest powolny

Ceny HoneyBook

Starter: $8 miesięcznie

$8 miesięcznie Essentials: $16 miesięcznie

$16 miesięcznie Premium: $33 miesięcznie

Oceny i recenzje HoneyBook

G2: 4.5/5 (135+ recenzji)

4.5/5 (135+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (580+ recenzji)

4. Calendly

przez Calendly Być może najbardziej znana aplikacja do planowania, Calendly jest jednym z twórców rezerwacji online. Wszystkie plany Calendly umożliwiają udostępnianie harmonogramu za pośrednictwem linku - ponieważ dzielenie się to troska. 💗

Po udostępnieniu linku ludzie mogą zobaczyć Twoją dostępność i zarezerwować u Ciebie czas. Calendly to świetne rozwiązanie dla freelancerów, ale także dla małych i dużych zespołów.

W zależności od planu, możesz ustawić od jednego typu spotkania (np. 30-minutowe spotkanie) do nieograniczonej liczby typów spotkań (np. 15-minutowa rozmowa przy kawie, 40-minutowa rozmowa kwalifikacyjna i godzinny onboarding).

Jeśli masz płatny plan, możesz nawet użyć Calendly do organizowania złożonych spotkań - takich jak połączenia konferencyjne lub dyskusje w trybie round-robin - bez konieczności kontaktowania się z zespołem w sprawie dostępności.

Najlepsze funkcje Calendly

Łatwa rezerwacja online z linkiem do udostępnienia

Konfigurowalne przepływy pracy, które umożliwiają wysyłanie spersonalizowanych przypomnień tekstowych lub e-mailowych i działań następczych

Możliwość osadzenia linku do Calendly na swojej stronie internetowej lub w podpisie e-mail w celu usprawnienia procesu planowania

Integracja z wieloma aplikacjami kalendarza , systemami punktów sprzedaży, CRM i platformami komunikacyjnymi

Ograniczenia Calendly

Funkcje są bardzo ograniczone w darmowym planie, pozwalając jedynie na skonfigurowanie bezpłatnego planowania spotkań dla jednego rodzaju wydarzenia i jednej integracji kalendarza

Niektórzy użytkownicy zgłaszają usterki w integracji kalendarza, które doprowadziły do podwójnych rezerwacji lub nie udało się zaktualizować i pokazać ich dodatkowej dostępności po anulowaniu

Cennik Calendly

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Essentials: $8 za osobę miesięcznie

$8 za osobę miesięcznie Profesjonaliści: 12 USD za osobę miesięcznie

12 USD za osobę miesięcznie Zespoły: 16 USD za osobę miesięcznie

16 USD za osobę miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4.7/5 (1,895+ recenzji)

4.7/5 (1,895+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,800+ recenzji)

5. Square Appointments

przez Kwadratowe nominacje Jeśli szukasz najlepszej aplikacji do planowania spotkań dla salonów, spa, studiów jogi, centrów fitness i innych usług opartych na spotkaniach, to Square Appointments zdecydowanie spełnia te wymagania. 💇‍♀️

Ta aplikacja jest tworzona przez tę samą firmę, która tworzy Square, popularny system punktów sprzedaży. W przypadku firm, które już używają Square do przetwarzania płatności, ten program do planowania spotkań będzie idealnie pasował do istniejącego przepływu pracy.

Najlepsze cechy Square Appointments

Pozwala klientom rezerwować spotkania lub zajęcia z poziomu witryny internetowej

Wysyłanie automatycznych przypomnień o spotkaniach

Ustaw własne zasady anulowania i dodaj opłaty za nieobecność

Tworzenie profili klientów i zezwalanie klientom na przechowywanie kart w pliku

Korzystaj z funkcji e-commerce, aby sprzedawać produkty online oprócz usług opartych na spotkaniach

Ograniczenia Square Appointments

Godziny spotkań zawsze pojawiają się w strefie czasowej właściciela firmy. Nie są one aktualizowane do czasu użytkownika, co może być mylące dla klientów w różnych strefach czasowych

Aplikacja ma ograniczone opcje dodawania dodatkowych informacji o kliencie, kategoryzowania usług, publikowania zasad i dodawania formularzy rekrutacyjnych

Cennik Square Appointments

Darmowy

Plus: 29 dolarów miesięcznie

29 dolarów miesięcznie Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Square Appointments

G2: 4.3/5 (ponad 35 recenzji)

4.3/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 175 opinii)

6. Picktime

przez Picktime Picktime jest przeznaczony dla różnych firm, ale jest idealny dla firm, które muszą zaplanować lokalizacje i sprzęt na spotkania.

Być może prowadzisz salon, w którym każdy ze stylistów musi zaplanować swój fotel, gdy wybierze swoją dostępność. Być może prowadzisz zajęcia z kształcenia ustawicznego i musisz zarezerwować salę lekcyjną i projektor. A może pracujesz w dużej firmie z ograniczoną liczbą sal konferencyjnych - a konkurencja o rezerwację jednej z nich może być zacięta! 🤼‍♀️

Picktime nie tylko pomoże ci zaplanować spotkania z klientami, ale także pomoże ci zaplanować wszystkie drobne szczegóły, których potrzebujesz, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Najlepsze cechy Picktime

Widżet rezerwacji na stronie internetowej umożliwia klientom rezerwację online 24/7

Formularze rezerwacji pomagają zrozumieć potrzeby klientów przed ich pierwszym spotkaniem

Powtarzające się spotkania wcyfrowy planer aby umożliwić klientom ustawianie stałych spotkań z Tobą

Przypomnienia e-mail i SMS zmniejszają liczbę nieobecności

Funkcje zarządzania zespołem dodadzą spotkania do osobistych kalendarzy członków zespołu, gdy je przypiszesz

Integracje z usługami Stripe i PayPal umożliwiają przyjmowanie płatności od klientów w momencie rezerwacji spotkania

Ograniczenia Picktime

Trudno jest powielać harmonogramy i inne dane, więc za każdym razem będziesz musiał wprowadzać informacje ręcznie

Musisz wysyłać powiadomienia indywidualnie, ponieważ nie ma możliwości jednoczesnego powiadomienia wszystkich o zmianie czasu lub lokalizacji

Ceny Picktime

Darmowy

Starter: $3 za użytkownika miesięcznie

$3 za użytkownika miesięcznie Pro: $2,25 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Picktime

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

4.8/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (45+ recenzji)

7. Setmore

przez Setmore Kolejna aplikacja do planowania stworzona dla małych firm, Setmore posiada funkcje dla branży kosmetycznej, wellness, opieki zdrowotnej, usług kreatywnych, usług profesjonalnych i specjalistów handlowych.

Ta aplikacja ma listę funkcji, które opisalibyśmy jako nie za dużo i nie za mało dla większości lokalnych firm. Dzięki tej aplikacji klienci mogą rezerwować i płacić online. I chociaż to wszystko, co robi ta aplikacja, może to być wszystko, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Setmore

Strona rezerwacji online z menu usług pomaga klientom zarezerwować odpowiednie spotkanie

Recenzje klientów wyświetlane na stronie rezerwacji, aby zachęcić nowych klientów do umówienia się na wizytę

Automatyczne potwierdzenia, przypomnienia e-mail i przypomnienia SMS zniechęcają do niestawienia się na wizytę

Integracje z Square i Stripe umożliwiają przyjmowanie płatności bezpośrednio ze strony rezerwacji

Ograniczenia Setmore

Zamiast harmonogramu spotkań pojawiającego się na Twojej stronie internetowej, klienci muszą przejść przez adres URL Setmore, aby zaplanować spotkania

Nie można tworzyć wielu formatów wiadomości e-mail, więc klienci zobaczą te same instrukcje niezależnie od rodzaju spotkania, które zarezerwują

Cennik Setmore

Darmowy

Pro : $5 za użytkownika miesięcznie

: $5 za użytkownika miesięcznie Zespół: 5 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Setmore

G2: 4.5/5 (240+ recenzji)

4.5/5 (240+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (940+ recenzji)

8. Planable

przez Możliwość planowania Ten jest dla naszych królów i królowych treści. 👑

Planable to aplikacja do planowania treści, która pozwala również tworzyć treści, formatować je dla różnych platform i uzyskiwać zatwierdzenie w tej samej przestrzeni. Jest to jednoczęściowa aplikacja do planowania i jednoczęściowa aplikacja do zarządzania projektami zaprojektowana specjalnie dla twórców treści, zespołów i agencji.

Wszystkie treści tworzone w Planable są ułożone tak, jak będą wyglądać w ostatecznej, opublikowanej formie. Treść jest wizualna, twórcy treści są wizualni, a interesariusze zdecydowanie chcą zobaczyć wizualizacje. 👀

Ta aplikacja pomaga przejść od wizualizacji postów do ich zatwierdzania i planowania w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Planable

Komentowanie i zatwierdzanie bezpośrednio obok posta

Automatyczne planowanie publikowania sezonowych i wiecznie zielonych treści

Publikowanie na Facebooku, Instagramie, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn i Google Moja Firma

Planowalne ograniczenia

Edycja zdjęć w aplikacji jest ograniczona, więc musisz edytować i zmieniać rozmiar obrazów dla każdej platformy mediów społecznościowych przed przesłaniem ich do harmonogramu postów

Powielanie celów i tagów z poprzednich postów może być trudne, więc może skończyć się na ręcznym wprowadzaniu tych samych informacji wiele razy

Planowanie cen

Plan darmowy

Podstawowy plan : $11 za użytkownika miesięcznie

: $11 za użytkownika miesięcznie Plan Pro : 22 USD za użytkownika miesięcznie

: 22 USD za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Planable oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (585+ opinii)

4.6/5 (585+ opinii) Capterra: 4.5/5 (305+ opinii)

9. Zastępca

przez Zastępca Ta aplikacja do planowania zmian pozwala sprawdzić dostępność pracowników, utworzyć harmonogram zmian i udostępnić go online. Jeśli masz wolne zmiany, możesz je opublikować i pozwolić członkom zespołu na ich wykorzystanie. Możesz też pozwolić pracownikom na zamianę zmian z każdym, kto się do tego kwalifikuje. Wszystko to odbywa się za pośrednictwem aplikacji.

Gdy pojawią się wezwania, zarządzaj harmonogramem za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bez względu na to, gdzie jesteś. Możesz wyraźnie wizualizować koszty pracy, a nawet używać sztucznej inteligencji do tworzenia inteligentnego harmonogramu.

Zastępca najlepsze funkcje

Tworzenie i udostępnianie harmonogramu zmian pracowników online

Wypełnianie zmian i zarządzanie wezwaniami w czasie rzeczywistym

Śledzenie kart czasu pracy pracowników

Integracja z systemami płac, punktami sprzedaży lub zasobami ludzkimi

Ograniczenia zastępcy

Powielanie niestandardowego szablonu harmonogramu może być trudne, a aplikacja nie zapamiętuje dostępności pracowników miesiąc po miesiącu, więc może się okazać, że za każdym razem będziesz ręcznie wprowadzać te same informacje

Aplikacja działa najlepiej na urządzeniach z systemem iOS. Jeśli korzystasz z systemu Microsoft, Linux lub Android, możesz nie mieć dostępu do wszystkich funkcji

Zastępca ds. cen

Darmowa

Premium: $4.90 za użytkownika miesięcznie

$4.90 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Zastępcze oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 240 recenzji)

4.6/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.6/5 (685+ opinii)

10. Acuity Scheduling

przez Acuity Scheduling Acuity Scheduling to kolejna świetna aplikacja dla salonów, specjalistów od urody i odnowy biologicznej, studiów fitness, trenerów życia i firm, które przyjmują spotkania osobiste i online.

Pozwala zarządzać harmonogramami dla wielu lokalizacji i pracowników, a także umożliwia klientom rezerwowanie wizyt online. Acuity Scheduling jest również dobrą opcją dla profesjonalistów, którzy prowadzą wszystkie swoje interesy poprzez spotkania online.

Najlepsze cechy Acuity Scheduling

Opcje dostosowywania strony rezerwacji, przypomnień e-mail i przypomnień SMS tworzą markowe doświadczenie

Automatyczne dostosowanie do różnych stref czasowych pozwala klientom zobaczyć harmonogram w ich czasie lokalnym

Integracja z oprogramowaniem do wideokonferencji ułatwia dołączanie do spotkań online

Formularze wstępne pomagają zrozumieć potrzeby klienta przed pierwszym spotkaniem

Integracje z Stripe, Square i PayPal umożliwiają przyjmowanie płatności, gdy klienci dokonują rezerwacji

Ograniczenia Acuity Scheduling

Nie ma możliwości wyboru kalendarza dla wielu zespołów, więc może to nie być najlepsza opcja dla dużych zespołów o złożonych potrzebach w zakresie planowania

Brak darmowego planu sprawia, że aplikacja może być niedostępna dla nowych firm

Ceny Acuity Scheduling

Rozwijający się: 16 USD miesięcznie

16 USD miesięcznie Rozwijający się: 27 USD miesięcznie

27 USD miesięcznie Powerhouse: $49 za miesiąc

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (395+ recenzji)

4.7/5 (395+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5,450+ opinii)

Czas jest wszystkim

Najlepsze aplikacje do planowania pozwalają planować zadania, terminy i spotkania w dogodnym dla wszystkich czasie. Podaj swoją dostępność, a następnie pozwól klientom i członkom zespołu wybrać czas, aby wszyscy byli zsynchronizowani.

Jeśli prowadzisz własną działalność lub jesteś właścicielem małej firmy, prawdopodobnie jesteś pochłonięty próbami zaplanowania codziennych zadań, harmonogramów projektów, spotkań zespołu, spotkań z klientami i zmian pracowników. Oznacza to, że nie może być lepszego momentu na zarejestrować się w ClickUp .

Zacznij korzystać z kompleksowej platformy ClickUp za darmo i zobacz, jak zorganizowany harmonogram uwalnia więcej czasu w ciągu dnia! 🤩