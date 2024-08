10 najlepszych programów do zarządzania portfelem projektów (narzędzia PPM) w 2024 roku

Pomimo żartów w biurze i rozmów przy chłodnej wodzie, oprogramowanie do zarządzania projektami jest Twoim zarządzanie projektami faktyczny najlepszy przyjaciel.

Bez względu na to, jaki projekt firma podjęła, stworzyła lub zamknęła, oprogramowanie do zarządzania projektami (PPM) widziało to wszystko - i pamięta o tym!

Z wieloma takimi samymi cechami, jak ulubione oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzia PPM tworzą połączenie między strategią a wdrożeniem dzięki funkcjom takim jak pulpity, zarządzanie zadaniami , wiele osób przypisanych, śledzenie postępów i wiele więcej.

Ale czy Twój Business potrzebuje oprogramowania PPM do zrobienia efektywnego biznesu?

TBH, prawdopodobnie tak. Jeśli jesteś w tej łodzi, lub jeśli wprowadziłeś skomplikowane systemy do zrobienia tej samej funkcji co oprogramowanie PPM - ten artykuł jest dla Ciebie.

Zbadaliśmy, wypróbowaliśmy i przetestowaliśmy najlepsze narzędzia PPM, aby przedstawić 10 najlepszych dostępnych obecnie na rynku, w tym szczegółowe podziały funkcji, wady, ceny i nie tylko.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów służy do organizowania i zarządzania całą dokumentacją projektów w ramach Businessu analizy wysokiego poziomu i raportowanie w celu monitorowania powodzenia wdrażania strategii i bieżących wyników. Pomyśl o sposobie, w jaki fotografowie organizują swoje odbitki w schludnych i strategicznie ułożonych albumach fotograficznych - z wyjątkiem tego, że oprogramowanie PPM jest o wiele bardziej bogate w funkcje, współpracę i dane.

Narzędzie to może być wykorzystywane do zatwierdzania lub odrzucania potencjalnych projektów na podstawie dostarczanych przez nie spostrzeżeń, a jego powodzenie zależy od zdolności do utrzymywania wszystkich pomysłów w zgodzie z ogólnymi celami firmy.

Narzędzia PPM mogą być wykorzystywane do porządkowania chaosu i priorytetyzacji napływu nowych pomysłów na projekty z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji zarządzania projektami i strategii opartych na danych.

Wizualizuj swoje projekty, zadania i postępy pod każdym kątem dzięki ponad 15 widokom w ClickUp

Tak więc, podczas gdy oprogramowanie PPM udostępnia wybór funkcji zarządzania projektami podobnie jak w przypadku innych rodzajów narzędzi, różnice polegają na mocy pulpitów i funkcji raportowania.

10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w portfolio

Funkcje raportowania i analizy mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o znalezienie najlepszego oprogramowania PPM, i ważne jest, aby wiedzieć, jak daleko ta funkcja sięga, zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek narzędzie!

Dobra wiadomość jest taka, że właśnie po to tu jesteśmy. 🏆

Skorzystaj z tego szczegółowego porównania najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, aby ukierunkować swoje poszukiwania. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby podzielić się najważniejszymi funkcjami, wadami, cenami i ocenami każdego oprogramowania, aby pomóc Ci znaleźć narzędzie, które najlepiej pasuje do stylu pracy i procesów Twojego zespołu.

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

ClickUp to platforma produktywności typu "wszystko w jednym" z setkami narzędzi wizualizacyjnych do analizy wydajności projektów z jednego obszaru roboczego. Będziesz mieć większy nadzór nad postępem wszystkich projektów i możliwość raportowania tego, co zostało osiągnięte. Ułatwia to wszystkim zaangażowanym nadążanie za ich indywidualnymi rolami i obowiązkami, jednocześnie będąc na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami!

Strategiczna i taktyczna strona zarządzania projektami to wysiłek grupowy. Dzięki ClickUp, Teams mogą osiągnąć wysoki poziom wydajności i efektywności, pozwalając im skupić się na stawianiu czoła większym wyzwaniom i powodzeniu w realizacji udanych projektów. ClickUp posiada funkcje, których potrzebujesz oraz integracje z Twoimi ulubionymi aplikacjami, abyś mógł śledzić wszystko. Rozpocznij pracę w ciągu kilku dni, a nie tygodni!

Sprawdź_ Przykłady pulpitu ClickUp aby zacząć już dziś.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Plan Unlimited: $5/miesiąc na członka

$5/miesiąc na członka Business Plan: $12/miesiąc na członka

$12/miesiąc na członka Plan Business Plus: $19/miesiąc za członka

$19/miesiąc za członka Enterprise Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

Capterra : 4.7/5 (3,500+ recenzji)

: 4.7/5 (3,500+ recenzji) G2: 4.7/5 (5,400+recenzji)

2. Planview

przez Planview Planview to oprogramowanie pomagające kierownikom projektów w zarządzaniu portfolio projektów. Dostarcza wygodny sposób na śledzenie obciążenia pracą, ustalania priorytetów zadań i monitorować postępy. Narzędzie posiada również potężne możliwości analityczne, które pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę projektów, prognozować potencjalne problemy i podejmować świadome decyzje.

Planview ułatwia tworzenie kompleksowych planów portfolio, dzięki czemu przyszłe projekty zostaną zakończone na czas i zgodnie z budżetem. Dzięki funkcjom takim jak raportowanie w czasie rzeczywistym i elastycznym opcjom niestandardowym, Planview zapewnia kierownikom projektów narzędzia potrzebne do powodzenia w zarządzaniu całym portfolio projektów.

Najlepsze funkcje Planview

Planowanie portfolio projektów w celu uszeregowania portfeli w oparciu o priorytety i czynniki

Analiza scenariuszy i priorytetyzacja projektów

Zarządzanie projektami i popytem na nie

Zarządzanie zasobami iplanowanie obciążenia Limity Planview

Przestarzały interfejs w porównaniu do innych projektówoprogramowanie do zarządzania portfolio* Brak funkcji zarządzania zadaniami

Ceny Planview

Skontaktuj się z Planview w sprawie cen

Oceny i recenzje Planview

Capterra: 4.2/5 (170+ recenzji)

4.2/5 (170+ recenzji) G2: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

3. Celoxis

przez Celoxis Celoxis to oprogramowanie do zarządzania projektami na poziomie Enterprise, zaprojektowane, aby pomóc kierownictwu analizować wydajność projektów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom Celoxis zapewnia kierownikom projektów wszystkie narzędzia potrzebne do realizacji celów biznesowych.

Celoxis oferuje wszechstronne możliwości monitorowania portfolio, aby pomóc menedżerom mieć oko na ich pracę. Oprogramowanie pozwala użytkownikom na szybkie śledzenie kosztów i budżetów w wielu projektach, zapewniając efektywną alokację zasobów i utrzymanie kosztów w ramach budżetu. Dostawca zapewnia również planowanie projektów funkcje pomagające menedżerom planować projekty z wyprzedzeniem i identyfikować potencjalne problemy, zanim się pojawią. Dodatkowo, zaawansowana analityka pozwala menedżerom być na bieżąco z trendami i zmianami.

Najlepsze funkcje Celoxis

Monitorowanie portfolio projektów z możliwością głębokiej analizy

Zarządzanie zasobami

Niestandardowe aplikacje cyklu pracy

Śledzenie czasu pracy

Limity Celoxis

Limit skalowalności dla złożonych programów i projektów

2 GB przestrzeni na pliki na użytkownika w planie Cloud

Ceny Celoxis

Chmura : $22.50/miesiąc dla minimum 5 użytkowników

: $22.50/miesiąc dla minimum 5 użytkowników On Premise: Skontaktuj się z Celoxis, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Celoxis

Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4. Łatwe projekty

przez Łatwe projekty Easy Projects oferuje zakres funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia całego procesu projektu, od inicjacji i planu do wdrożenia i zamknięcie projektu . Oprogramowanie to zapewnia kompleksową widoczność wszystkich projektów w trakcie realizacji, umożliwiając kierownikom projektów śledzenie postępów i dostarczanie wysokiej jakości produktów na czas i w ramach budżetu.

Platforma pozwala użytkownikom na ustawienie zautomatyzowane cykle pracy z wieloma scenami organizacyjnymi i zakresami odpowiedzialności. Pomaga zespołom w dzieleniu projektów na mniejsze podzadania, śledzeniu postępów poprzez raportowanie i analizować wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) w czasie rzeczywistym. Dzięki automatyzacji cyklu pracy, Teams nie muszą martwić się o śledzenie poszczególnych zadań i mogą skupić się na osiąganiu celów strategicznych.

Najlepsze funkcje Easy Projects

Narzędzie do archiwizacji zapewniające bardziej przejrzysty widok programów i projektów

Dostosowywanie osi czasu jednym kliknięciem w celu wsparcia postępu projektu

Raportowanie prognoz zapotrzebowania na potrzeby projektów

Ograniczenia danych użytkowników, portfolio i projektów

Ograniczenia Easy Projects

Zaawansowane funkcje wymagają integracji z innymi aplikacjami

Funkcja zależności między projektami jest dostępna tylko w planach Enterprise

Cennik Easy Projects

Teams : Od 12,58 USD/użytkownika miesięcznie

: Od 12,58 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Easy Projects w sprawie cen

Easy Projects oceny i recenzje

Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

4.4/5 (200+ recenzji) G2: 4.1/5 (ponad 200 recenzji)

5. Microsoft Project

przez Projekt MicrosoftMicrosoft Project to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom lepiej zarządzać projektami i programami. Jest przyjazny dla użytkownika i ma potężne możliwości, pozwalając Teams na planowanie, harmonogramowanie, ustalanie priorytetów, monitorowanie i raportowanie projektów klienta.

Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji współpracy w zespole i ułatwieniu odpowiedzialności. Wszystkie zadania są wyświetlane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu postępy wszystkich osób można śledzić bez względu na to, gdzie się znajdują. Dostarcza potężną funkcję opartą na chmurze, ułatwiając członkom zespołu współpracę, nawet gdy są zdalni. Ponadto integracja z popularnymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Office 365 i Outlook, pomaga zespołom zwiększyć wydajność operacyjną.

Discover the najlepsze alternatywy dla Microsoft Project !

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Dynamiczne planowanie w oparciu o wymagane wysiłki projektowe, czas trwania projektu i przydzielonych członków zespołu

Gotowe raporty do śledzenia postępów w projektach, zasobach, programach i portfelach

Widoki siatki, tablicy i osi czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramów

Wykorzystanie zasobów i zarządzanie

Limity Microsoft Project

Limit integracji z innymi produktami firm innych niż Microsoft

Możliwości współpracy zespołowej wymagają korzystania z aplikacji Microsoft Teams

Ceny Microsoft Project

Microsoft Project oferuje dwa płatne rozwiązania cenowe zależnie od potrzeb zespołu i oprogramowania: oparte na chmurze i lokalne

Oceny i recenzje Microsoft Project

Capterra: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) G2: 4/5 (ponad 1 500 recenzji)

6. ActiveCollab

przez ActiveCollab ActiveCollab to kompleksowe rozwiązanie narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc agencjom z łatwością zarządzać klientami i projektami. Możesz tworzyć szczegółowe plany projektów, przydzielać zadania członkom zespołu, śledzić postępy, pilnować terminów i omawiać projekty w środowisku współpracy.

ActiveCollab dostarcza agencji wszystkie niezbędne narzędzia zapewniające płynny cykl pracy, od planowania zadań i ustawienia terminów po śledzenie postępów i wymianę informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Wszystkie te funkcje pomagają być na bieżąco z potrzebami klientów, nie martwiąc się, że o czymś zapomnisz. To świetne rozwiązanie dla agencji, które chcą usprawnić swoje procesy realizacji projektów.

Najlepsze funkcje ActiveCollab

Widoki list, kolumn i osi czasu do zarządzania bieżącymi projektami

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Śledzenie budżetu, czasu i wydatków w aplikacji

Próbki projektów dla inspiracji

Limity ActiveCollab

Ograniczona skalowalność dla złożonych programów i projektów

Zaawansowane raportowanie jest dostępne w drogich planach

Cennik ActiveCollab

Pro : $8/miesiąc na członka

: $8/miesiąc na członka Plus : $9.50/miesiąc za 3 członków

: $9.50/miesiąc za 3 członków Pro + Get Paid: $11.75/miesiąc na członka

ActiveCollab oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

7. Jira Portfolio

przez JiraJira Portfolio to narzędzie zaprojektowane, aby pomóc menedżerom produktu i agencjom usprawnić procesy rozwoju. Dzięki Jira Portfolios, Teams mogą szybko i łatwo tworzyć szczegółowe mapy drogowe produktu, które kierują kluczowe kamienie milowe i rezultaty przez cały cykl życia rozwoju portfolio.

Teams mogą tworzyć dogłębne wykresy Gantta, aby zidentyfikować zależności między zadaniami i ustalić rozsądne osie czasu ich zakończenia. Dostarczając bardziej zorganizowany przegląd wszystkich elementów projektu, Teams mogą czuć się pewnie wiedząc, że ich mapy drogowe są dokładne od początku do końca.

Najlepsze funkcje Jira Portfolio

Zależności między projektami i zespołami

Testowanie map drogowych w celu wypróbowania różnych podejść

Algorytm planowania do realizacji projektów

Prognoza oczekiwanej prędkości sprintu

Jira Portfolio limits

Limit możliwości obsługiróżne style pracy i preferencje w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami i portfolio, takich jak ClickUp

Zaprojektowany dla Teams z doświadczeniem w metodologii SCRUM

Jira Portfolio pricing

Skontaktuj się z Jira, aby uzyskać wycenę

Jira Portfolio oceny i recenzje

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) G2: N/A

Check out these **Alternatywy dla Jira !

8. Basecamp

przez BasecampBasecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom wizualnie śledzić postęp projektu i współpracować w czasie rzeczywistym. Narzędzie to oferuje użytkownikom możliwość tworzenia niestandardowych harmonogramów projektów, przypisywania i ustalania priorytetów zadań, ustawienia przypomnień i powiadomień, przechowywania dokumentów i plików oraz wiele więcej.

Ponadto oferuje łatwy dostęp do raportowania i analiz w czasie rzeczywistym, dzięki czemu menedżerowie mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Na przykład, menedżerowie mogą szybko zidentyfikować, które działania trwają zbyt długo i dostosować zasoby, zanim staną się one blokerami wydajności.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wykresy wzniesień (Hill Charts) pozwalające wizualnie zobaczyć postępy w górę lub w dół w czasie

Oś czasu LineUp do widoku projektów od początku do końca

Pulpit projektu, zadania i harmonogramu na jednej stronie

System czatu i wiadomości w czasie rzeczywistym

Limity Basecamp

Brak zaawansowanych funkcji śledzenia postępu prac

Brak priorytetów zadań

Cennik Basecamp

Użytkownicy Unlimited : 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Dla freelancerów, startupów lub mniejszych zespołów: $15/miesiąc za użytkownika

Basecamp oceny i recenzje

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

9. 4castplus

przez 4castplus 4castplus to platforma do zarządzania projektami, która ułatwia kierownikom projektów organizowanie zadań, zasobów, harmonogramów i budżetów. Dzięki potężnej kombinacji funkcji, 4castplus usprawnia proces planowania projektu od początku do końca.

Ułatwia to menedżerom efektywne planowanie i monitorowanie aktywności w dowolnym programie w dowolnej liczbie Teams lub lokalizacji. Pozwala również Teams na podzielenie projektu na wyraźne produkty, dzięki czemu każdy może śledzić status i wyniki metryczne po drodze.

4castplus najlepsze funkcje

Pomiary postępu dla trwających projektów

Zarządzanie zleceniami zmian

Budżetowanie i prognoza

Zarządzanie zasobami i ocenami

4castplus limity

Interfejs jest przestarzały w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami

Limit możliwości zarządzania zdalnymi Teamsami

Ceny 4castplus

Skontaktuj się z 4castplus, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

4castplus oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) G2: 4.4/5 (8 recenzji)

10. Asana

przez Asana Asana to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga być na bieżąco ze wszystkimi projektami i zadaniami. Pozwala łatwo organizować i śledzić pracę, a także współpracować z zespołem. Asana umożliwia tworzenie zadań i przypisywanie ich do członków zespołu, ustawienie terminów, dodawanie komentarzy, załączanie plików i wiele więcej. Możesz także wyświetlać postępy w projekcie w czasie rzeczywistym, przypisując każdemu zadaniu status postępu lub oznaczając je kolorami w celu łatwego odniesienia.

Asana posiada rozbudowane funkcje filtrowania i wyszukiwania, a także narzędzia do raportowania i analizy. Pomaga to wszystkim członkom zespołu lepiej zrozumieć postępy w realizacji projektów. Raportowanie jest konfigurowalne, dzięki czemu na jednym pulpicie można wyświetlić wiele równoległych projektów, a na innym poszczególne projekty.

Sprawdź_ najlepsze alternatywy dla Asany !

Najlepsze funkcje Asany

Kategoryzacja kolorystyczna w kalendarzach projektów, która podwaja się jako wartość pól niestandardowych

Reguły automatyzacji do wysyłania żądań do członków zespołu lub projektów

Kilka widoków kalendarza dla projektów osobistych lub zespołowych

Rozszerzone osie czasu w celu optymalizacji wykorzystania zasobów

Limity Asany

Nie nadaje się do złożonych programów lub projektów

Brak funkcji wielu osób przypisanych

Ceny Asany

Podstawowy: Free

Free Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Asana

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 11 000 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

Niestandardowe pulpity dla praktycznie wszystkiego w ClickUp

Co jest większym wyzwaniem niż znalezienie najlepszego oprogramowania PPM dla swojego zespołu? Tworzenie skutecznych pulpitów i przedstawienie narzędzia zespołowi.

Chyba że korzystasz z ClickUp. 🙌🏼

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Konfigurowalne pulpity ClickUp są idealnym narzędziem do wizualnego śledzenia postępów w kierunku zakończenia projektu, monitorowania obciążenia pracą i utrzymania budżetu. Dzięki ponad 1000 integracji i setkom funkcji, ClickUp jest jedynym narzędziem PPM, które jest wystarczająco potężne, aby scentralizować całą pracę w różnych aplikacjach na jednej dynamicznej i opartej na współpracy platformie.

A czy wspomnieliśmy o obszernej bibliotece gotowych rozwiązań do zrobienia? szablonach portfolio projektów ?

Dowiedz się więcej o platformie i rozpocznij swój proces PPM korzystając z Szablon zarządzania portfolio przez ClickUp .

Nadzorowanie procedur, technik i narzędzi do oceny przeszłych, obecnych i przyszłych projektów w ClickUp

Pobierz ten szablon

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś .