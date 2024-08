50 niezbędnych terminów i definicji związanych z zarządzaniem projektami

Adekwatność i produktywność dla profesjonalisty w każdej branży wymaga bycia na bieżąco ze zmianami i ewoluowania wraz z branżą, która osiąga coraz wyższe poziomy. The zarządzanie projektami dlatego też oferujemy Ci tę wnikliwą listę terminów związanych z zarządzaniem projektami, aby Ci pomóc!

A-E: od Agile do Earned Value Management (zarządzanie wartością wypracowaną)

Agile

Nie zadowalaj się niczym innym, jeśli potrzebujesz podejście do zarządzania projektami które umożliwia uzyskiwanie informacji zwrotnych od klientów w czasie rzeczywistym na każdym etapie rozwoju projektu. Agile wspiera współpracę, osobistą organizację i skalowalność w zależności od potrzeb projektu i interesariuszy. Rozbija złożone i duże produkty na krótkie i łatwe w zarządzaniu fragmenty zwane sprintami.

Zwinne zarządzanie projektami Zwinne zarządzanie projektami jest łatwo adaptowalną metodą zarządzania projektami używaną przez programistów i menedżerów produktu. Dzieli ona projekt na fazy, które wymagają okresowego przeglądu zadań w zależności od opinii klienta. Wnosi iteracyjny styl i elastyczność do zarządzania projektami, koncentrując się na zadowoleniu klienta i współpracy.

Przeciągnij i upuść dowolne zadanie do następnej kolumny, aby automatycznie zaktualizować jego status w widoku tablicy Kanban w ClickUp

Zwinne planowanie projektów

"Nie to miałem na myśli!" Aby uniknąć takich opinii klientów, warto rozważyć zastosowanie skalowalnej metodologii projektowej, która dzieli projekt na dwutygodniowe sprinty. Kto nie potrzebuje rekordowych czasów realizacji z informacjami zwrotnymi, przejrzystością, zarządzaniem czasem i w ramach budżetu?

Blueprint

Kiedy pojawia się zamieszanie związane z interpretacją terminów w programowaniu, należy winić za to plan. Plan to zestaw powiązanych, ale subtelnie różniących się pomysłów. Termin zarządzania projektem odnosi się również do graficznej reprezentacji projektu oprogramowania. Daje on podsumowaną wizualną prezentację złożonego projektu lub koncepcji.

Studium przypadku

Studium przypadku to dogłębna opowieść o rzeczywistych kwestiach i zastosowaniu koncepcji w społeczeństwie. Wiele anegdot nadaje praktyczny aspekt teoretycznym koncepcjom związanym z zarządzaniem projektami.

Wskaźnik wydajności kosztowej

Podczas oceny wydajności projektu w odniesieniu do budżetu, wskaźnik wydajności kosztowej (CPI) pokazuje, czy projekt jest opłacalny. Czy mieści się on w budżecie, poniżej lub powyżej niego? Wzór to CPI= wartość wypracowana (EV) / koszt rzeczywisty (AC).

Zarządzanie projektem łańcucha krytycznego

Podejście do zarządzania, które integruje zestaw zadań, harmonogramów i zasobów wymaganych do zapewnienia terminowego ukończenia projektu w ramach budżetu. Ocenia zdolność zespołu do ukończenia projektu w oparciu o potrzeby i dostępne zasoby.

Metoda ścieżki krytycznej

Ścieżka krytyczna identyfikuje najważniejsze elementy wymagane do ukończenia zadania. Wszystko to ma na celu poprawę wydajności poprzez wyeliminowanie nieistotnych i marnujących czas czynności. W razie potrzeby więcej zasobów można przeznaczyć na krytyczne zadania, aby przyspieszyć zakończenie projektu.

Ścieżka krytyczna sprawdza wszystkie zadania na wykresie i określa zestaw, którego dostosowanie wpłynęłoby na ogólny termin realizacji projektu

Krytyczny czynnik sukcesu

67% projektów kończy się niepowodzeniem z powodu niewłaściwego zarządzania czasem lub pieniędzmi. Bystrzy kierownicy projektów unikają kłopotów, formułując plan strategiczny. Krytyczne czynniki sukcesu składają się na plan strategiczny lub plan pracy, który gwarantuje powodzenie projektu.

Kierownicy projektów powinni zidentyfikować czynniki krytyczne, takie jak wymaganiakamienie milowe, rezultatyoprogramowanie i plany otwartej komunikacji.

Zależności

Współzależności w zarządzaniu projektami występują, gdy zadanie, warunek lub zdarzenie zależy od zakończenia poprzedniego zadania lub zadania następującego po nim. Zależności nadają priorytetowy kierunek relacje między zadaniami i ich kolejność w celu utrzymania stabilnego przepływu pracy.

Jak dodać zależność do relacji w ClickUp

Zarządzanie wartością wypracowaną

Zarządzanie projektami wymaga metodologii ilościowej do ciągłej oceny postępów projektu. Earned Value Management zapewnia parametry do oceny postępów projektu w stosunku do harmonogramu i alokacji budżetowej. Kierownicy projektów wykorzystują te wskaźniki do prognozowania projektu i dostosowywania się do pojawiających się odchyleń.

F-L: Fast Tracking to Lead Time

Szybkie śledzenie

Czasami zdarza się, że projekt spóźnia się z harmonogramem. Winą za to można obarczyć wypalenie zawodowe, brak zasobów, niejasne cele i słabą komunikację, ale nie oznacza to konieczności osiągnięcia kamieni milowych. Jak inaczej, jak tylko poprzez przyspieszenie projektu za pomocą sztuczek kompresji harmonogramu! Szybkie śledzenie obejmuje zatem takie taktyki, jak nakładanie na siebie zadań lub wykonywanie ich równolegle w celu ukończenia projektu w pierwotnym terminie.

Schemat blokowy

Jako narzędzie do rozwiązywania problemów, łączy segmenty projektu i usprawnia przepływ i przetwarzanie informacji. Ponadto oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych może pełnić inne funkcje, takie jak upraszczanie złożonych koncepcji, aby ułatwić ich wizualizację i zrozumienie.

Iteracyjny, przyrostowy proces/rozwój

Iteracyjny model tworzenia oprogramowania obejmuje powtarzanie czynności w cyklach lub iteracjach. Prowadzi to do produkcji nowej wersji oprogramowania, aż do opracowania pożądanej lub najlepszej wersji.

Metoda przyrostowa dzieli zadanie tworzenia oprogramowania na małe części. Rozwój każdej części ulepsza poprzednią, dzięki czemu projekt postępuje etapami. Iteracyjny proces przyrostowy, masz rację, łączy te dwa uzupełniające się podejścia, dzięki czemu ulepszenia projektu pojawiają się na każdym etapie rozwoju, a nie w sposób liniowy.

Tablica Kanban

A Tablica Kanban pozwala zobaczyć oczekujące, trwające i ukończone zadania w czasie rzeczywistym. Metoda Kanban dzieli projekt na zadania. W tej metodzie używa się karteczek samoprzylepnych lub kart Kanban do wizualnej reprezentacji zadań.

Tablica Kanban dostarcza informacji, które pomagają menedżerom wyeliminować nieistotne i marnotrawne zadania. Sprawia, że zespoły są wysoce produktywne, zwiększając ich koncentrację na kluczowych elementach procesu rozwoju.

Tablica Kanban pomaga wizualizować pracę w toku i maksymalizować wydajność

Kluczowe wskaźniki wydajności

Skuteczne zarządzanie projektami wymaga jasnego określenia celów lub zadań. Jak więc je uporządkować i ocenić według priorytetu? W tym miejscu z pomocą przychodzą kluczowe wskaźniki wydajności, które zapewniają metryki do pomiaru wydajności w osiąganiu kluczowych celów.

Wskaźnik śledzi wydajność tylko w zakresie kluczowych celów. Kluczowe wskaźniki wydajności różnią się w zależności od tego, co firma uważa za nadrzędny wskaźnik pomiaru swojego sukcesu.

Czas realizacji Czas realizacji określa czas potrzebny na realizację zamówienia po jego złożeniu przez klienta. Zapewnia on przewagę w wydajności firmy, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla wydajność pracy i zadowolenie klienta, niezależnie od etapu lub charakteru projektu. Obraca się wokół:

Tworzenie lub rozwój produktu: czas potrzebny na wprowadzenie żądanego produktu na rynek

Zarządzanie łańcuchem dostaw: czas od złożenia zamówienia do momentu, gdy produkt dotrze do klienta

Zarządzanie projektem: całkowity czas realizacji wszystkich zadań wymaganych przez projekt

M-P: Agenda spotkania do osi czasu projektu

Agenda spotkania

Otwarta i skuteczna komunikacja podczas spotkań zespołu pomaga jego członkom utrzymać cele w centrum uwagi. Jak najlepsze wykorzystanie spotkania wymaga agenda spotkaniaktóry jest zarysem zagadnień przeznaczonych do omówienia podczas sesji. Prosta lub formalna agenda spotkania pozwala uniknąć marnowania czasu na przyziemne sprawy, zbaczania z tematu i nie zajmowania się kluczowymi kwestiami projektu.

Podczas ustalania agendy spotkania należy skonsultować się z innymi członkami zespołu, aby umożliwić im przygotowanie się. Ponadto powinni oni wiedzieć, co należy zrobić przed i po spotkaniu oraz jakie są ich role podczas spotkania.

Protokoły ze spotkań

Po wzięciu udziału w spotkaniu możesz wyjść z osobistą listą wniosków z dyskusji i prezentacji. Są to zwykłe notatki lub notatki ze spotkania. Nie są to protokoły ze spotkań. Protokoły ze spotkań są oficjalną wersją notatek ze spotkania i są jednogłośnie zatwierdzane przez wszystkich uczestników jako prawdziwy zapis wszystkiego, co zostało omówione lub wydarzyło się podczas spotkania.

Kamień milowy

Każdy projekt ma kluczowe osiągnięcia lub punkty kontrolne wykorzystywane do identyfikacji główne etapy rozwoju projektu . Kamień milowy wskazuje zatem na istotne wydarzenie w projekcie rozwoju projektu. Pomaga zespołowi śledzić postępy w porównaniu z celami.

Bez tego niemożliwe byłoby uzyskanie perspektywy terminów lub struktury projektu. Różni menedżerowie wykorzystują czynniki, takie jak konkretne terminy zgodnie z harmonogramem projektu lub uzyskanie zgód interesariuszy projektu, aby opracować kamienie milowe.

Jak dodać kamień milowy w ClickUp

Mapy myśli

Jeśli wyobrażasz sobie drzewo z wieloma gałęziami, jesteś na dobrej drodze do zrozumienia tej koncepcji mapy myśli. A mapa myśli definiuje kluczową koncepcję z powiązanymi z nią pomysłami lub podkoncepcjami. Przydają się w zdalnym i wewnętrznym planowaniu i zarządzaniu projektami. Każda gałąź mapy myśli ma słowo kluczowe lub obraz, który z niej wypływa. Cały obraz ożywa dzięki różnym kolorom definiującym każdą sekcję. Łączy pomysły z główną koncepcją rozwiązywania problemów, organizacji, burzy mózgów i planowania.

Mapy myśli organizują informacje w hierarchię, aby pokazać relacje

Deklaracja misji

Gdybyś został poproszony o opisanie swojej firmy, miałbyś wiele do powiedzenia: jej znaczenie dla branży lub społeczeństwa, położenie geograficzne, działalność, cel, charakter usług lub produktów, klienci i wiele więcej. Podsumuj to w jednym zdaniu, a otrzymasz misję swojej firmy! Dobra deklaracja misji jest punktem sprzedaży, gdy rozpoznaje potrzeby klientów lub rozwiązania, które oferuje.

Cel

Rozwijanie firmy lub realizacja projektu nie muszą być skomplikowane, jeśli masz jasny cel. Cel lub zadanie obejmuje cele, które wyznaczasz, aby kierować swoimi zadaniami lub operacjami . Dzięki niemu można zwiększyć odpowiedzialność, zidentyfikować i rozwiązać problemy oraz skupić się na obszarach, które wymagają poprawy. Wspiera on wizję firmy zawartą w jej misji. Osiągnięcie celu prowadzi do jego realizacji.

Działania projektowe

Aktywność projektowa to zadanie z podzadaniami w jego ramach. Ukończenie podzadań prowadzi do osiągnięcia danego kamienia milowego lub zadania głównego. Na przykład w przypadku, gdy głównym zadaniem jest stworzenie prezentacji, podzadania obejmowałyby: gromadzenie treści, projektowanie zestawu slajdów, przeglądanie z kluczowymi interesariuszami i tworzenie ostatecznego produktu.

Budżet projektu

A budżet projektu podaje całkowite szacunki lub przewidywane wydatki lub koszty wymagane do ukończenia projektu w określonym czasie. Podkreśla koszty na każdym etapie cyklu życia projektu. Błędne obliczenia w wymaganiach budżetowych mogą powodować deficyty lub niewłaściwe wykorzystanie funduszy, które utrudniałyby osiągnięcie rezultatów. Budżet projektu jest czynnikiem zatwierdzenia projektu, który mierzy wydajność.

Wykonywanie obliczeń między polami w zadaniu przy użyciu zarówno prostych, jak i zaawansowanych formuł

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to wyniki działań które składają się na projekt. Oznacza to, że rezultaty projektunie są ostatecznym rezultatem projektu. Rezultaty projektu to usługi lub produkty uzyskane w ramach projektu i dostarczone klientowi. Rezultat musi zostać zatwierdzony przez interesariuszy i odgrywać określoną rolę w realizacji celów projektu.

Cele projektu

Za każdym razem, gdy projekt dochodzi do skutku, zaczyna się od jasnego określenia pożądanego rezultatu . Oświadczenia te definiują cele projektu, określając ogólną prognozę tego, co projekt osiągnie. Jeśli cele projektu definiują tylko wyniki, stają się niejasne.

Można przeciwdziałać niejednoznaczności, zawężając je do konkretnych aspektów projektu, takich jak cele czasowe, cele dotyczące wydajności i cele dotyczące zasobów. Tak więc, jeśli planujesz mieć 20 nowych klientów w nadchodzącym roku, musisz ocenić i sprawdzić, czy twój cel jest osiągalny, określony w czasie, wymierny, realistyczny i konkretny, aby zakwalifikować się jako ważny cel projektu.

Cel projektu daje ogólny kontekst tego, co projekt osiągnie

Cykl życia projektu

Słyszymy, że prawie wszystko ma swój początek i koniec. Dotyczy to również projektu. A cykl życia projektu to proces, który projekt przechodzi od początku do końca. Jest to rzeczywiście zniechęcająca myśl, jeśli weźmie się pod uwagę, że oznacza to zarządzanie wszystkimi aspektami składającymi się na cykl życia projektu: rezultatami, zespołem, procesem i potrzebami klientów.

Project Management Institute

To stowarzyszenie non-profit zapewnia profesjonalne członkostwo kierownikom programów i kierownikom projektów. Ponadto PMI zapewnia swoim członkom Akredytacja Project Management Professional która jest uznawana na całym świecie. Certyfikat ten daje pracodawcom i klientom pewność co do kwalifikacji profesjonalisty w zarządzaniu projektami. Biorąc pod uwagę liczbę zasobów zaangażowanych w projekty, warto upewnić się, że za sterami zespołu stoi certyfikowany specjalista.

Project Manager

Jest to osoba odpowiedzialna za planowanie i kierowanie projektem aż do jego ukończenia, zapewniając dotrzymanie terminów, budżetu i rezultatów. Oni zapewniają kierunek cyklu życia projektu poprzez wykorzystywanie zasobów w celu maksymalizacji wydajności, zmniejszanie kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów oraz kształtowanie ogólnej misji i celów organizacji. Konkretne obowiązki PM zależą od charakteru ich branży i rodzajów projektów.

Cele projektu

Cele i zadania to różne terminy związane z zarządzaniem projektami. Cele projektu są konkretnymi stwierdzeniami dotyczącymi tego, co zespół musi osiągnąć, a zamierzonym rezultatem osiągnięcia celów jest cel. Cele projektu wymagają zwięzłej strategii i środków lub narzędzi do ich kwantyfikacji, takich jak pulpit nawigacyjny do śledzenia postępów, aby utrzymać projekt na właściwym torze.

Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie portfelem projektów to zadanie w zarządzaniu projektami obejmujące wybór, zamawianie i kontrolę projektu lub programu zgodnie z jego możliwościami i celami. Zapewnia wartość poprzez wybór projektów, dostosowanie ich do planu strategicznego firmy i optymalizację ograniczonych zasobów pod kątem synergii między projektami.

Dzięki takim środkom organizacja nie będzie angażować się w nieistotne projekty lub zbyt wiele projektów, co prowadzi do niepowodzenia z powodu braku odpowiedniego zarządzania i koordynacji.

Widżet panelu portfolio w ClickUp

Harmonogram projektu

W każdej chwili chcesz być na bieżąco z postępami swojego projektu, zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczanie czasu. Odpowiedni zarządzanie czasem pomogą ci one w dotrzymywaniu terminów i przekazywaniu informacji o statusie projektu innym członkom zespołu i klientom. Narzędzia harmonogramu projektu wykraczają poza tradycyjny długopis, papier i kalendarze. Można tworzyć zadania, umieszczać je w określonych dniach i oznaczać ich oczekiwany czas rozpoczęcia i zakończenia za pomocą ikony kalendarz online.

Kalendarz projektu obsługuje planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie zasobami

Zakres projektu

Przed rozpoczęciem projektu należy szczegółowo określić wszystkie jego aspekty. To stwierdzenie to zakres projektuzawiera takie aspekty, jak wymagane zasoby, rezultaty, wszystkie zadania lub fazy związane z projektem, limity i harmonogramy. Jest to uzasadnienie projektu i dokumentuje jego konkretne cele i miary sukcesu.

Interesariusz projektu

A interesariusz projektu to osoba, grupa lub organizacja zainteresowana działaniami projektu lub uczestnicząca w nich na dowolnym poziomie. Podmioty te mogą stracić lub zyskać bezpośrednio na projekcie. Dobrzy menedżerowie muszą zidentyfikować interesariuszy oraz ich role i potrzeby, a także przekazać im zakres projektu.

Oś czasu projektu

Projekt musi mieć harmonogram. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, a sytuacje takie jak opóźnione kamienie milowe i zaległości są plagą projektów. A oś czasu projektu to chronologiczne uporządkowanie kluczowych wydarzeń i zadań projektu w celu zapewnienia, że przebiegają one zgodnie z harmonogramem. Przechwytuje i komunikuje terminy, zależności zadań, konkretne zadania i przewidywane czasy trwania zadań różnym zainteresowanym stronom.

Q-W: Zapewnienie jakości w zarządzaniu projektami kaskadowymi

Zapewnienie jakości

Jednym z terminów zarządzania projektami jest Zapewnienie jakości który jest zasada zarządzania projektami która chroni firmę przed powiększaniem błędów i unikaniem narażenia na ryzyko. Kieruje menedżerami w opracowywaniu wysokiej jakości produktów, ustalaniu standardów doskonałości i eliminowaniu pułapek. Zapewnienie jakości koncentruje się zatem na dostarczeniu nie tylko kompletnego pakietu, ale także najlepszych wyników w branży, aby utrzymać i rozwijać bazę klientów.

Zarządzanie jakością

Kierownicy projektów dążą do doskonałości nie jako jednorazowego hitu, ale jako stałego wysiłku. Zarządzanie jakością zapewnia spójne dostarczanie wysokiej jakości usług, produktów lub innych rezultatów przez cały cykl życia projektu. Jego możliwe do zidentyfikowania cechy obejmują funkcjonalność, wydajność, przydatność, spójność i niezawodność. Organizacja opracowuje swoje standardy pomiaru tych poziomów zgodnie z projektem.

Planowanie jakości

Ten aspekt planowania projektu pomaga zdecydować o priorytetach projektu. Występuje na etapie planowania i pomaga zespołowi i menedżerowi ustalić krytyczne kwestie prowadzące do udanego projektu. Zawiera listę wymaganych zasobów, zadań i celów. Ponadto krok ten określa standardy jakości, które projekt musi spełniać.

Wykres RACI

A Wykres RACI to diagram, który mapuje poziom zaangażowania danej osoby w projekt, dzięki czemu wszyscy jasno rozumieją role i obowiązki. RACI to akronim oznaczający Responsible (odpowiedzialny), Accountable (odpowiedzialny), Consulted (konsultowany) i Informed (poinformowany). Ten schemat zachęca do komunikacji i definiuje własność, więc działania w ramach oś czasu projektu poruszać się odpowiednio bez zamieszania.

Alokacja zasobów

Wydajne i wysokiej jakości zarządzanie wymaga alokacja zasobów, czyli strategiczne rozmieszczenie dostępnych zasobów w celu wsparcia przeznaczonych dla nich zadań. Prowadzi to do sprawnego funkcjonowania projektu, utrzymania produktywności i opłacalności projektu. Jednak dostępność zasobów i wymagania klientów mogą wpływać na alokację zasobów.

Alokacja zasobów to proces strategicznego przydzielania zasobów w celu osiągnięcia celów projektu

Poziomowanie zasobów Poziomowanie zasobów to technika zarządzania, która usprawnia alokację zasobów, dostosowuje ją do harmonogramu projektu i ostatecznie eliminuje przydzielanie zbyt dużej lub niewystarczającej ilości zasobów. Jeśli jednak nie zostanie to zrobione prawidłowo, zasoby albo nie zapewnią optymalnej obsługi projektu, albo nie osiągną optymalnego wykorzystania, co prowadzi do marnotrawstwa. Dlatego też należy rozpoznać luki w zasobach projektu, dokonać realistycznych szacunków wymaganych zasobów oraz

stworzyć listę priorytetów dla obsługi zasobów i zadań.

Zarządzanie zasobami

Zasoby dają życie organizacjom i projektom, bez których są one narażone na pewne niepowodzenia. Zarządzanie zasobami zapobiega takim tragicznym skutkom. Definiuje strategie związane z planowaniem, organizowaniem i dystrybucją zasobów. Jest częścią zarządzania projektami i kontroluje zasoby niematerialne i materialne.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem identyfikuje, ocenia i łagodzi możliwe zagrożenia dla projektów. Bada, w jaki sposób projekt może zmienić swoje cele i wyniki z powodu narażenia na ryzyko. Proces ten dokumentuje oczekiwane wąskie gardła i sposoby ich przezwyciężenia.

Scope Creep

Pełzanie zakresu definiuje zjawisko, w którym produkty i wymagania projektu rosną wraz z jego postępem. Stanowi to obciążenie dla zasobów, ponieważ obejmuje działania wykraczające poza zakres projektu. Przy tej dodatkowej presji na zespół, zasoby i czas, projekt traci kierunek i grzęźnie lub kończy się niepowodzeniem.

Scrum

Scrum jest zwinne rozwiązanie do zarządzania projektami które dzieli projekty na małe segmenty zwane sprintami. Iterowane sprinty trwają od dwóch tygodni do miesiąca. Zbiera opinie klientów w każdym sprincie i wykorzystuje tablicę scrumową do dokumentowania celów i zadań sprintu w celu utrzymania lub poprawy tempa realizacji projektu.

Zarządzanie projektami Scrum Zarządzanie projektami Scrum jest odejściem od tradycyjnej metody zarządzania projektami, w której klient ogląda produkt projektu po jego zakończeniu. Nie dawało to klientowi możliwości przekazania informacji zwrotnej przed zakończeniem projektu. Wprowadź zarządzanie projektami Scrum, które dzieli projekt na role, artefakty i zdarzenia.

Te trzy elementy to narzędzia i role, dzięki którym program dzieli złożony projekt na segmenty zwane sprintami, trwające od dwóch do czterech tygodni. Pod koniec sprintu klient przekazuje informacje zwrotne, które pomagają zespołowi zarządzającemu w opracowaniu najlepszego możliwego i pożądanego produktu lub usługi dla klienta.

Sprint

A sprint to określony lub stały okres trwający od jednego do czterech tygodni. Jest to cykl rozwoju w życiu projektu. Dlatego też sprint scrumowy wywodzi się z rozbicia projektu na małe pudełka lub zadania które wymagają ukończenia i zatwierdzenia przez interesariuszy przed przejściem do kolejnego etapu.

Wyświetlanie list sprintów w ClickUp

Story Point

Pod koniec sprintu zespół przypisuje jednostki, aby przekazać informacje zwrotne na temat wysiłku wymaganego do wdrożenia backlogu dla zadania lub elementu w projekcie. Ta metryka kwantyfikuje abstrakcyjny aspekt wdrożenia zadania lub elementu w projekcie historia klientaw odniesieniu do ryzyka, złożoności i związanego z tym wysiłku. Odbywa się to na backlogu produktu.

Waterfall Project Management

To liniowa metodologia zarządzania projektami przedstawia sekwencyjny proces realizacji projektu. Wymaga ukończenia jednego etapu przed przejściem do następnego, a kroki lub fazy przepływają lub kaskadują się nawzajem jak woda spływająca w dół wodospadu. Może nie być elastyczny jak najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania, ale nadal podąża za zwykłymi fazami zarządzania projektami.

Dzięki tym terminom zarządzania projektami łatwo będzie zrozumieć i zmaksymalizować zasoby, aby wydobyć z nich to, co najlepsze zadania związane z zarządzaniem projektami. Zarejestruj się Newsletter na blogu ClickUp aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania projektami i otrzymać praktyczne wskazówki prosto do swojej skrzynki odbiorczej! 📧