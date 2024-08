10 najlepszych narzędzi do planowania wydajności (darmowych i płatnych)

Czy kiedykolwiek czułeś się tak przytłoczony nadchodzącym obciążeniem pracą, że nie miałeś pojęcia od czego zacząć?

My też. 🥵

Właściwe planowanie i zarządzanie obciążeniem zespołu jest kluczem do uniknięcia tej formy niepokoju. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie i utrzymanie idealnych limitów pracy - ile każdy członek może rozsądnie obsłużyć bez narażania kluczowych terminów i rezultatów projektu?

Istnieje mnóstwo obciążeń narzędzie do planowania zaprojektowane, aby pomóc pokonać tę przeszkodę.

Narzędzia do planowania obciążeń pomagają firmom tworzyć strategiczne i realistyczne plany biznesowe poprzez śledzenie aktualnych obciążeń pracowników i prognozę tego, co by się stało, gdybyś zatrudnił więcej osób. Poprzez dokładne zarządzanie siłą roboczą firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące celów, wyników i, co najważniejsze, swoich pracowników. 🫱🏼‍🫲🏾

Ten post obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć przed zainwestowaniem w kolejne obciążenie oprogramowanie do planowania w tym 10 najlepszych narzędzi do planowania obciążeń, kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny i oceny klientów!

Czym jest oprogramowanie do planowania obciążeń?

Narzędzia do planowania obciążenia mogą prognozować wzrost wykorzystania, śledzić kondycję systemu, identyfikować obszary wymagające poprawy i sugerować aktualizacje lub dodatki, które poprawią wydajność.

Kluczowe funkcje, których należy szukać w narzędziu do planowania obciążeń

Skalowalność

Automatyzacja

Dokładność

Optymalizacja

Wizualizacja

Współpraca

Elastyczność

Bezpieczeństwo

Raportowanie i analityka

Do czego służy narzędzie do zrobienia planu obciążenia? Planowanie obciążenia oprogramowanie pomaga firmom ocenić ich zapotrzebowanie na zasoby, aby nadążyć za wahaniami popytu na rynku.

Narzędzia te są wykorzystywane przez menedżerów, kierowników wyższego szczebla i kierowników działów do nadzorowania siły roboczej i określania ilości pracy, która może zostać zakończona przez obecny personel. Pozwalają również sprawdzić, ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych i czy są oni przepracowani lub niewykorzystani.

Kolejną ważną zaletą narzędzi do planowania obciążeń jest możliwość przewidzenia liczby nowych pracowników, których firma może lub będzie musiała zatrudnić w kolejnym roku, a także tego, jak koszty te mogą wpłynąć na biznes.

Inne istotne zalety korzystania z narzędzi do planowania obciążeń obejmują:

Wyeliminowanie zgadywania zplanowanie zasobów &poziomowanie zasobów* Łatwa identyfikacja istniejących lub potencjalnych wąskich gardeł

Usprawnia proces planowania obciążeń

Zarządzanie obciążeniami pracą i wydajnością

Automatyzacja rutynowych czynnościsystemy planowania zasobów* Zapewnienie obciążenia, aby sprostać wymaganiom

Kluczowym składnikiem jest tutaj - potrzebujesz dedykowanego narzędzia do planowania obciążenia, aby osiągnąć tego typu wydajność. A szablon do planowania obciążeń w Excelu nie wystarczy!

10 najlepszych narzędzi do planowania obciążeń w 2024 roku

Wybór narzędzia do planowania obciążenia spośród tysięcy dostępnych obecnie programów może wydawać się trudnym zadaniem, ale ważne jest, aby podejść do sprawy z jasnym wyobrażeniem o tym, czego dokładnie potrzebujesz.

Zanim wyrzucisz swoje pieniądze na jakiekolwiek stare oprogramowanie do planowania obciążeń, oto kilka głównych funkcji, na które warto zwrócić uwagę:

Raportowanie i analizy w czasie rzeczywistym w celu gromadzenia danych, które można wykorzystać w praktyce

Możliwości automatyzacji dozaoszczędzić czas na bezmyślnych działaniach

Integracje - mnóstwo integracji!

Na szczęście zrobiliśmy naszą pracę domową i przeszukaliśmy sieć w poszukiwaniu 10 najlepszych narzędzi do zrobienia planu obciążenia dostępnych obecnie na rynku. Zapoznaj się z tą starannie wyselekcjonowaną listą, aby jak najszybciej rozpocząć prognozowanie obciążenia pracą swojego zespołu.

1. ClickUp

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów ClickUp jest ostatecznym oprogramowanie do zarządzania projektami dla teamów dowolnej wielkości do zarządzania projektami, inteligentniejszej współpracy i łączenia całej swojej pracy między aplikacjami w jeden scentralizowany hub. Dzięki setkom konfigurowalnych funkcji, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania projektami oprogramowanie do planowania obciążeń do nadzorowania obciążeń pracą, zarządzanie zasobami efektywnie i zwiększając ogólną wydajność.

Istnieje ponad 15 elastycznych sposobów wizualizacji pracy w ClickUp, w tym unikalny Widok obciążenia pracą i niestandardowe raportowanie w czasie rzeczywistym zapewniające natychmiastowy przegląd postępów na wysokim poziomie. Teams i całe Businessy z różnych branż polegają na ClickUp, aby zrozumieć swoje obciążenia i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. A przecież ClickUp może zrobić dla Ciebie o wiele więcej! 😍

Funkcje ClickUp

Profesjonaliści ClickUp

Wady ClickUp

Widok obciążenia pracą nie jest oferowany w planie Free Forever

Mnóstwo zaawansowanych funkcji może wymagać nieco nauki

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Cennik ClickUp

Free Forever Plan : Unlimited zadania, członkowie i więcej za darmo

: Unlimited zadania, członkowie i więcej za darmo Unlimited Plan : $7 na członka, na miesiąc

: $7 na członka, na miesiąc Business Plan : 12 USD za członka, miesięcznie

: 12 USD za członka, miesięcznie Enterprise: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

Oceny użytkowników ClickUp

G2 : 4.7/5 (5,260+ opinii)

: 4.7/5 (5,260+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3,300+ opinii)

2. Resource Guru

przez Guru zasobów Resource Guru to oprogramowanie do zarządzania zasobami i narzędzie do planowania obciążenia, które pomaga zidentyfikować przeciążenie zasoby ludzkie gdy istnieje duże zapotrzebowanie, ale dostępność zasobów jest niska. Aplikacja ta może integrować się z oprogramowaniem ERP i CRM i oferuje popularne funkcje zarządzania pracą, które umożliwiają zarządzanie zadaniami wraz z zasobami projektu. Oprogramowanie to zawiera element współpracy, który pozwala zobaczyć, kto pracuje nad każdym zadaniem i kiedy je ukończy.

funkcje #### Resource Guru

Harmonogram dystrybucji zasobów równo pomiędzy członków Teams, aby uniknąć przeciążenia

Monitorowanie wykorzystania i alokacji zasobów za pomocąkalendarz zasobów* Zarządzanie urlopami, aby nadzorować czas wolny zespołu i odpowiednio dostosować obciążenia pracą

Booking Clash usprawnia systemy rezerwacji, aby uniknąć podwójnych rezerwacji

Zalety Resource Guru

Filtrowanie zasobów przy użyciu niestandardowych pól, takich jak umiejętności, dział itp.

Interfejs "przeciągnij i upuść" ułatwiający planowanie zasobów

Pasek dostępności, który pokazuje, kto jest wolny i kiedy

Wady Resource Guru

Brak oferowanej wersji Free

Brak natywnych integracji z popularnymi narzędziami w miejscu pracy

Brak funkcji wykresu Gantta

Ceny Resource Guru

Grasshopper Plan : 2,50 USD za osobę, za miesiąc

: 2,50 USD za osobę, za miesiąc Blackbelt Plan: $4.16 za osobę, za miesiąc

$4.16 za osobę, za miesiąc Master Plan: 6,65 USD za osobę miesięcznie

Oceny użytkowników Resource Guru

G2 : 4.7/5 (190+ recenzji)

: 4.7/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (410+ recenzji)

Bonus: Oprogramowanie do planowania produkcji !

3. DELIMAWorks Manufacturing ERP

przez DELMIAWorks Manufacturing ERP Dawniej IQMS, DELIMAWorks Manufacturing ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to aplikacja do planowania obciążenia dla dużych firm z branży motoryzacyjnej, opakowaniowej i innych dyskretnych branż produkcyjnych.

To narzędzie do zarządzania obciążeniami umożliwia śledzenie, monitorowanie i śledzenie pierwszych danych i działań produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw. Ponieważ jednak jest to głównie narzędzie do planowania zdolności produkcyjnych, DELIMAWorks Manufacturing nie jest najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju oprogramowania i innych zespołów zarządzania projektami.

Funkcje DELIMAWorks Manufacturing ERP

Szczegółowe planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw

Zaawansowany system planowania i harmonogramowania zasobów

Moduł prognozy obciążenia daje obraz aktualnej zdolności produkcyjnej i projektowanego zapotrzebowania

Potrafi szybko zidentyfikować wszelkie wąskie gardła w cyklu pracy produkcyjnej

Zalety DELIMAWorks Manufacturing ERP

Wbudowany wykres Gantta do śledzenia zakończenia projektu

Możliwość eksportu danych do Microsoft Excel i Word

Wsparcie dla wspólnej prognozy przyszłych projektów w czasie rzeczywistym

Posiada funkcję śledzenia czasu i obecności dla łatwego zarządzania listą płac

DELIMAWorks Manufacturing ERP wady

Dostosowanie się do jego modułów może wymagać stromej krzywej uczenia się

Przestarzały wygląd interfejsu użytkownika

Brak integracji z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive

Ograniczona elastyczność standardowych raportów

Ceny DELIMAWorks Manufacturing ERP

Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

Oceny użytkowników DELIMAWorks Manufacturing ERP

G2 : 4.1/5 (30+ opinii)

: 4.1/5 (30+ opinii) Capterra: 4.1/5 (280+ recenzji)

Bonus: Best CRM for Manufacturing !

4. Teamup

przez Teamup Teamup to oparte na chmurze narzędzie kalendarza do organizowania teamów , planować pracę, zarządzać dostępnością i udostępniać sobie nawzajem wydarzenia. Jest to silna alternatywa dla zarządzania obciążeniami z dodatkowymi funkcjami współpracy nad dokumentami, udostępniania plików i aktualizowania kalendarzy z wieloma użytkownikami. Pozwala również na niestandardowe wydarzenia w zależności od potrzeb.

funkcje #### Teamup

Bezpieczne narzędzia do udostępniania kalendarzy i współpracy

Śledzenie aktywności i obecności

Przypomnienia o wydarzeniach z kalendarza

Automatyzacja planowania, rezerwacji i rezerwacji sal

Zalety Teamup

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Niestandardowe kodowanie kolorami pomaga śledzić wielu członków w jednym kalendarzu

Płynna synchronizacja z aplikacją mobilną

Lepsze rozwiązanie dla mniejszych teamów lub działów niż dla większych firm

Wady Teamup

Brak wielu cennych funkcji związanych z planowaniem obciążeń

Trudność w nadzorowaniu postępu konkretnych zadań lub projektów

Trudność w podejmowaniu ważnych decyzji przez większe Teams lub Business

Cennik Teamup

Podstawowy plan : Free

: Free Plus Plan : 8 USD miesięcznie

: 8 USD miesięcznie Premium Plan : 20 USD miesięcznie

: 20 USD miesięcznie Enterprise Plan: $80 miesięcznie

oceny użytkowników #### Teamup

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

Bonus: Planowanie wydajności w Excelu !

5. Kantata

przez Kantata Kantata, wcześniej znana jako Mavenlink, to oprogramowanie do planowania obciążeń z funkcjami do zarządzania zasobami, budżetami, współpracą zespołową i projektami. Jedną z głównych zalet Kantata jest jego zdolność do wizualnego przekazywania postępów na wiele sposobów, w tym za pomocą wykresów, diagramów, grafów i innych.

Funkcje Kantata

Raportowanie w czasie rzeczywistym dotyczące zasobów, śledzenia czasu, statusu projektu i nie tylko

Filtrowane wyszukiwanie w celu szybkiego znalezienia informacji

Planowanie i zarządzanie pracownikami

Śledzenie wykorzystania zasobów

Zalety Kantata

Silna baza danych i funkcje raportowania do śledzenia i obliczania informacji o zasobach

Oferuje szablony projektów wielokrotnego użytku

Wiele integracji, w tym integracja z pocztą e-mail

Łatwy w użyciu z rozbudowanymi funkcjami

Wady Kantata

Brak wsparcia dla aplikacji mobilnych

Trudności z wprowadzaniem zmian i edycji na platformie

Ceny Kantata

Teams : 19 USD za użytkownika, za miesiąc

: 19 USD za użytkownika, za miesiąc Professional: $39 za użytkownika, za miesiąc

Oceny użytkowników Kantata

G2 : 4.1/5 (1,200+ recenzji)

: 4.1/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (570+ recenzji)

6. Toggl

Uzyskaj szczegółową wydajność od poszczególnych współpracowników w TogglToggl to internetowy time tracker, który pomaga firmom mierzyć czas spędzony na projektach lub zadaniach, aby określić, gdzie mogą poprawić wydajność i zrozumieć, jak opłacalna jest ich działalność. Toggl jest doskonałym narzędziem do planowania obciążeń ze względu na jego zdolność do pomagania Teamsom w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych dotyczących zatrudniania, zarządzania cyklami pracy i identyfikowania obszarów możliwości.

Funkcje Toggl

Śledzenie pracowników i zarządzanie obciążeniem pracą

Lista płac i śledzenie rozliczanego czasu pracy

Śledzenie czasu w trybie offline

Zalety Toggl

Solidne funkcje śledzenia czasu określają wydajność, powodzenie i koszty pracowników

Wiele produktów do zarządzania różnymi obszarami planowania obciążeń

Mnóstwo integracji

Usprawnia zarządzanie planowaniem i śledzeniem pracy

Wady Toggl

Ograniczone funkcje wydajności umożliwiające podejmowanie proaktywnych i skutecznych wyborów

Brak szczegółowego pulpitu nawigacyjnego inarzędzi do raportowania* Jedna z najmniej opłacalnych opcji na tej liście

Cennik Toggl

Free : Dla maksymalnie 5 użytkowników

: Dla maksymalnie 5 użytkowników Starter : $9 za użytkownika, za miesiąc

: $9 za użytkownika, za miesiąc Premium : 18 USD za użytkownika miesięcznie

: 18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Toggl, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny użytkowników Toggl

G2 : 4.6/5 (1,500+ recenzji)

: 4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,500+ recenzji)

7. Saviom

przez Saviom Saviom to oprogramowanie do planowania obciążenia, które wykorzystuje uczenie maszynowe do pomocy w alokacji zasobów i prognozy. Oferuje własne rozwiązanie do planowania zasobów, aby zmaksymalizować zasoby i ostatecznie rozciągnąć je na więcej projektów.

Funkcje Saviom

Prognoza popytu i planowanie obciążenia zasobów

Harmonogramowanie, zarządzanie projektami i zarządzanie cyklem pracy

Raportowanie i funkcje analizy bieżących zasobów, w tym talentów

Profesjonaliści Saviom

Wiele integracji

Pozwala wybrać, które informacje mają być synchronizowane i jak często

Wykres Gantta do monitorowania, kto pracuje nad którym projektem

Wady Saviom

Każdy plan cenowy jest niestandardowy i nie oferuje planu do zrobienia za darmo

Przestarzały interfejs użytkownika

Cennik Saviom

Skontaktuj się z Saviom, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

Oceny użytkowników Saviom

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

8. Prognoza

przez Prognoza Forecast to oparte na AI oprogramowanie do planowania projektów i obciążenia zasobów, umożliwiające planowanie, zarządzanie i porównywanie projektów między sobą. Jego wysoce wizualny i oznaczony kolorami interfejs ułatwia określenie stanu projektu i postępów każdego członka zespołu. Prognoza wyróżnia się, jeśli chodzi o zarządzanie najważniejszymi zasobami - ludźmi!

Funkcje Prognozy

Zarządzanie harmonogramem, przepływem pracy i zasobami

Wiele widoków projektów do zarządzania projektami

Pulpity i obliczenia dla dokładnych danych dotyczących kosztów, zysków i księgowości

Prognoza profesjonalistów

Funkcja automatycznego planowania ułatwia przydzielanie zadań w oparciu o dostępność pracowników

Wiele funkcji zarządzania projektami

Intuicyjny interfejs

Wady prognozy

Limit integracji

Brak kluczowych funkcji współpracy

Może dość szybko stać się drogie

Prognoza cenowa

Light : $$$a 29 za licencję, za miesiąc przy minimum 10 licencjach

: $$$a 29 za licencję, za miesiąc przy minimum 10 licencjach Pro : Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny Plus: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu wyceny

Prognoza oceny użytkowników

G2 : 4.2/5 (20+ opinii)

: 4.2/5 (20+ opinii) Capterra: 4.5/5 (50+ opinii)

9. Runn

przez Runn Runn to popularne narzędzie do planowania obciążeń, które zapewnia właścicielom firm, kierownikom projektów i zespołom zarządzającym dane potrzebne do planowania i prognozy złożonych projektów w czasie rzeczywistym. Narzędzie to posiada również wbudowaną kartę czasu pracy do monitorowania postępu projektów i porównywania planu z faktycznie przepracowanym czasem.

funkcje #### Runn

Planowanie zasobów i zarządzanie obciążeniami

Karta czasu pracy do planowania i raportowania

Narzędzia analityczne do identyfikacji i prognozy trendów

Profesjonaliści Runn

Możliwości importu i eksportu danych

Umożliwia dostosowanie zasobów w czasie rzeczywistym

Wiele sposobów zarządzania zespołem za pomocą tego oprogramowania

Wady Runn

Minimalne funkcje API

Brak wspólnych uprawnień i opcji udostępniania

Integracja funkcji może zająć trochę czasu

cennik #### Runn

Free Plan : Wsparcie dla maksymalnie pięciu osób i nieograniczonej liczby projektów

: Wsparcie dla maksymalnie pięciu osób i nieograniczonej liczby projektów Pro Plan : 10 USD za osobę, za miesiąc

: 10 USD za osobę, za miesiąc Enterprise Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny użytkowników Runn

G2 : 4.5/5 (1 recenzja)

: 4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.9/5 (10+ ocen)

10. Zarządzanie zasobami przez Smartsheet

przez Smartsheet Zarządzanie zasobami przez Smartsheet smartsheet - znany również jako 10,000ft przed rebrandingiem - jest narzędziem do zarządzania zasobami wykorzystywanym do planowania i obciążenia związanego z zatrudnianiem, wykorzystaniem i budżetem zespołu. W prawdziwym stylu Smartsheet, wszystko w tym oprogramowaniu jest oparte na arkuszach kalkulacyjnych, aby pomóc ci nadzorować pracę twojego zespołu w wielu projektach i dotrzymywać oś czasu projektów. Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem Excela, ale szukasz bardziej intuicyjnej i zaktualizowanej opcji, Smartsheet może być twoim nowym celem!

chcesz dowiedzieć się więcej o innych_ *Alternatywy dla Smartsheet* _? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!**_

Funkcje Smartsheet

Automatyzacja i zarządzanie cyklami pracy

Zarządzanie budżetem, w tym formuły i obliczenia

Śledzenie statusu projektów i zadań

Pulpity mogą być niestandardowe i wyświetlać na żywo dane z arkuszy lub raportów

Wyświetlanie projektów w widoku siatki, karty, Gantta lub kalendarza

Zalety Smatsheet

Łatwy w użyciu i udostępnianiu innym, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy w arkuszach kalkulacyjnych

Wiele opcji współpracy, które sprawiają, że arkusze kalkulacyjne są bardziej wartościowe dla zespołu

Szybkie i dostępne wskaźniki wydajności na poziomie portfolio

Płynna integracja Smartsheet z narzędziem do zarządzania zasobami

Wady Smartsheet

Brak kluczowych funkcji współpracy i raportowania

Ograniczone funkcje śledzenia czasu w celu efektywnego zarządzania zasobami

Mniej opłacalne niż inne narzędzia z tej listy

Cennik Smartsheet

Pro : $$$a za użytkownika, za miesiąc z maksymalnie 10 użytkownikami

: $$$a za użytkownika, za miesiąc z maksymalnie 10 użytkownikami Business : $$$a 25 za użytkownika, za miesiąc z minimum trzema użytkownikami

: $$$a 25 za użytkownika, za miesiąc z minimum trzema użytkownikami Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania wyceny

Oceny użytkowników Smartsheet

G2 : 4.4/5 (5 340+ opinii)

: 4.4/5 (5 340+ opinii) Capterra: 4.5/5 (2,220+ recenzji)

Klucz do szybszego, lepszego i silniejszego planowania obciążeń

Wybór odpowiedniego narzędzia do planowania obciążenia dla Twojego biznesu może być trudny przy tak wielu opcjach - ale nie musi! Twoje poszukiwania idealnego narzędzia zaczynają się i kończą na pierwszym oprogramowaniu na tej liście, ClickUp. 🙂

Widok ClickUp Box zapewnia wgląd w metryki projektu, obciążenia pracą i postępy, aby być o krok do przodu

Nawet poza widokiem obciążenia pracą, konfigurowalnymi pulpitami w czasie rzeczywistym i 1000 integracji, ClickUp jest wyposażony w bogate funkcje planowania obciążenia, aby podejmować mądrzejsze i bardziej strategiczne decyzje biznesowe tak szybko, jak to możliwe. Dodatkowo, ClickUp robi to wszystko za ułamek kosztów.

Uzyskaj dostęp do mnóstwa elastycznych funkcji, nieograniczonej liczby zadań, nieograniczonej liczby członków, 100 MB przestrzeni dyskowej, wielu widoków i wielu innych dzięki Free Forever Plan ClickUp. A gdy będziesz gotowy, aby jeszcze bardziej podnieść swoją wydajność, przejdź na bardziej zaawansowany plan cenowy już za 5 USD. Zarejestruj się w ClickUp today to make the most of your resources and prognoza your future powodzenia.