Zwięzły przewodnik po 6 stylach pracy, o których powinieneś wiedzieć

Zespół nie jest jednorodną grupą ludzi - choć wszyscy mogą dążyć do tego samego celu, każdy członek zespołu obiera unikalną ścieżkę do jego osiągnięcia. Niektórzy skupiają się na szerszej perspektywie, podczas gdy inni zajmują się drobiazgami. Niektórzy członkowie zespołu rozwijają się w grupach, podczas gdy inni cenią sobie samotność i niezależność.

Niezależnie od tego, czy chcesz zrozumieć swoją własną osobowość zawodową, czy dowiedzieć się, co sprawia, że członkowie twojego teamu działają, znajdziesz odpowiedzi, których potrzebujesz, oceniając różne style pracy. W tym przewodniku omówimy sześć najbardziej powszechnych z nich, aby pomóc ci dowiedzieć się, jak dostosować swój cykl pracy do różnych podejść zawodowych.

Czym jest styl pracy?

Styl pracy to nasze dominujące podejście do pracy, konkretnych zadań i środowiska pracy. Jest on determinowany przez szeroki zakres czynników, w szczególności:

Cechy osobowości

Styl komunikacji

Nawyki

Przekonania i wartości

Doświadczenia z przeszłości

Preferencje

Styl pracy wpływa na każdy aspekt codziennej pracy. Odzwierciedla on sposób, w jaki organizujesz swoje zadania, przyjmujesz informacje zwrotne i radzisz sobie z trudnymi dniami pełnymi stresu i chaosu. Wskazuje również, czy dobrze czujesz się w zespole, czy wolisz być samotnym wilkiem. 🐺

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizacji zadań i wsparcia wszystkich stylów pracy

Podczas gdy style pracy są względnie stałe, nie są one ustawione w kamieniu. Twój dominujący styl może ewoluować w czasie lub zmieniać się, aby dostosować się do konkretnych zadań i projektów.

Zrozumienie swojego stylu ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności i poziomu zadowolenia z pracy. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem zespołu, znajomość stylów pracy członków twojego zespołu przynosi szyk korzyści, w szczególności:

Efektywne oddelegowanie do pracy

Usprawniona współpraca

Zwiększona integracja

Lepsza synergia w zespole

Sześć rodzajów stylów mojej pracy

Style pracy można podzielić na sześć szerokich kategorii, które mają swoje mocne i słabe strony. Poniżej znajduje się przegląd każdego z nich, a następnie kilka pomocnych porad dotyczących zarządzania zespołem z różnymi podejściami zawodowymi. Podzielimy się również kilkoma przyjaznymi wskazówkami dotyczącymi poprawy własnego stylu pracy, więc bądź na bieżąco! 🤩

1. Logiczny/niezależny

Ludzie z logicznym stylem pracy są niezależni rozwiązujący problemy którzy ponad wszystko cenią sobie rozsądek i autonomię. Podążają za własnym kompasem i mają bardzo systematyczne podejście do pracy, analizując wszystko aż do najdrobniejszych niuansów. 🔬

Dzięki swojemu nastawieniu na dążenie do celu, logicznym/niezależnym pracownikom można zaufać, że wykonają swoją pracę bez ociągania się. Nie potrzebują (i często nienawidzą) trzymania za rękę, więc mikrozarządzanie jest jednym z ich najgorszych koszmarów. Tacy ludzie wykonują swoją najlepszą pracę, gdy dasz im niezbędny wkład i ustawisz ich na właściwej drodze.

Kluczowe mocne strony osób o logicznym stylu pracy to efektywność, skupienie i wyjątkowe krytyczne myślenie. Osoby te nie wymagają również dużego nadzoru, co czyni je wysoce niezawodnymi i godnymi zaufania.

Twórz szczegółowe pulpity dla ogólnego widoku każdego projektu i łatwo podejmuj strategiczne decyzje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

Z drugiej strony, pracownicy, którzy należą do tej kategorii nie zawsze grają dobrze z innymi. Prawdopodobnie nie zobaczysz "doskonałego gracza zespołowego" w ich CV, a ich umiejętności komunikacyjne mogą wymagać trochę pracy. W niektórych przypadkach mogą mieć również problem z autorytetem, ponieważ uważają, że to ich droga lub autostrada.

Tak długo, jak dajesz członkowi zespołu z takim stylem pracy swobodę i przestrzeń, możesz mieć pewność, że praca zostanie zrobiona dobrze.

2. Współpraca

W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii pracowników, członkowie zespołu nastawieni na współpracę są wszyscy razem. Znajdziesz ich burza mózgów pomaganie sobie nawzajem i bycie pierwszym w kolejce po drinka po pracy. 🍹

Tacy ludzie są łatwi we współpracy, a ich talent do spotkań towarzyskich sprawia, że są zabawni. Nie oznacza to jednak, że to tylko zabawa, a nie praca, ponieważ takie osoby są bardzo wydajni w projektach grupowych i mogą wnieść znaczący wkład swoimi pomysłami.

Niektóre z najlepszych cech osób o stylu pracy opartym na współpracy to:

Otwartość i ekstrawersja

Wysoka energia

Świetne umiejętności interpersonalne

Główną wadą pracowników nastawionych na współpracę jest brak samodzielności, jeśli chodzi o ważne zadania i podejmowanie decyzji . Mogą wahać się przed wykonywaniem dużych ruchów, chyba że ktoś jest w pobliżu, aby omówić sprawę, a praca w pojedynkę może prowadzić do bezproduktywnego niepokoju.

3. Wsparcie

Członkowie zespołu o wspierającym stylu pracy dzielą wiele cech ze swoimi współpracującymi rówieśnikami, choć są mniej widoczni i asertywni. Zazwyczaj nie zobaczysz ich przy sterze, ale pod pokładem, wykorzystujących swoją siłę i wytrwałość, aby utrzymać statek w żegludze. ⚓

Nie oznacza to, że profesjonaliści ze wsparciem nie tworzą dobrymi menedżerami . Wręcz przeciwnie - mogą dobrze prosperować w organizacjach, które wdrażają partycypacyjny styl zarządzania i motywują Teams aby dać z siebie wszystko.

Członkowie zespołu o wspierającym stylu pracy są kostką udanego zespołu z następujących powodów:

Są aktywnymi słuchaczami i empatami

Potrafią podnosić innych na duchu i budować atmosferę zaufania

Są gotowi wskoczyć i pomóc, gdy tylko zajdzie taka potrzeba

Ten ostatni punkt to miecz obosieczny, ponieważ jest on również źródłem największych kłopotów pracowników ze wsparciem. Mają oni tendencję do bezinteresownego przepełniania swojego harmonogramu, aby pomóc innym, co może skutkować wyczerpaniem. W połączeniu z niechęcią do szukania pomocy, może to łatwo prowadzić do chronicznego wypalenia .

Członkowie zespołu wsparcia unikają również konfliktów i często nie wyrażają swoich opinii, więc dobre pomysły mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Dlatego też należy zachęcać ich do zabierania głosu i bycia bardziej pewnym siebie.

4. Bliskość

Bliskościowy styl pracy charakteryzuje się ciągłym połączeniem. Ludzie, którzy go przyjmują, preferują bezpośredni kontakt twarzą w twarz z innymi zamiast DM-ów i e-maili, a także cenią sobie wartość współpracę w czasie rzeczywistym nad ustaleniami asynchronicznymi.

Członkowie zespołów nastawionych na bliskość są bardzo elastyczni, co jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony sprawia to, że są doskonałymi członkami zespołu, którzy dobrze pracują w różnych grupach i ustawieniach przyjmują zmiany łatwiej niż większość.

Jednak ta elastyczność może wymknąć się spod kontroli i uniemożliwić członkowi zespołu rozwijanie własnych procesów i opinii. Mogą zbytnio wtopić się w tło i nie dostarczyć unikalnych perspektyw. 😶

Osoba skoncentrowana na bliskości jest również wysoce zależna od instant, bieżącej informacji zwrotnej więc mogą potrzebować więcej wsparcia niż inni. Dlatego praca zdalna może nie być dla nich najlepszym wyborem.

5. Zorientowany na szczegóły

Znasz osobę, która trzykrotnie sprawdza raportowanie, aby upewnić się, że nie umknęła jej żadna literówka? Albo tego miłośnika arkuszy kalkulacyjnych, który nie może się doczekać, aby nauczyć cię o VLOOKUP? Cóż, to idealny przedstawiciel stylu pracy zorientowanego na szczegóły. Zawsze idą o krok dalej, aby upewnić się, że nic ich nie ominie, a trudno znaleźć kogoś lepszego w tej dziedzinie organizując swój cykl pracy . 🤓

Mając to na uwadze, nie jest zaskoczeniem, że takie osoby rozwijają się jako księgowi, analitycy i specjaliści na innych pozycjach, które wymagają skrupulatnej pracy. Oprócz niezrównanej dbałości o szczegóły, ich główne zalety obejmują:

Niezawodność

Pracowitość

Rozwaga

Jeśli chodzi o wady, nierzadko zdarza się, że osoby zorientowane na szczegóły tracą z oczu cel końcowy. Mogą zatopić się w szczegółach do punktu, w którym staje się to obsesyjne, co może znacznie spowolnić ich pracę.

6. Zorientowany na pomysły

Każdy zespół potrzebuje wizjonera, który będzie marzył bardziej niż inni, inaczej znanego jako członek zespołu zorientowany na pomysły. W przeciwieństwie do osób z poprzedniej kategorii, nie przejmują się drobiazgami ani szczegółami problemu - chcą po prostu znaleźć innowacyjny sposób na jego rozwiązanie. 💡

Łatwo niestandardowe tablice poprzez dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów - idealne dla członków zespołu o stylu pracy zorientowanym na pomysły

Naturalnie, styl pracy zorientowany na pomysły rządzi sesjami burzy mózgów i jest wysoko otwarty na perspektywy innych i informacje zwrotne. Są oni idealnym rozwiązaniem, gdy natrafisz na mur, ponieważ znajdą sposób na jego zburzenie. Kluczowe zalety takich pracowników to:

Kreatywność i wyjątkowa wyobraźnia

Ambicja i optymizm

Postawa "do zrobienia"

Ciągłe myślenie nieszablonowe sprawia, że osoby zorientowane na pomysły są bardzo nieustrukturyzowane. Uwielbiają swój kreatywny chaos, który czasami może być zbyt trudny do opanowania. Tacy pracownicy mogą mieć trudności z trzymać się harmonogramu lub budżetu projektu, co może wyniknąć z wielu komplikacji.

Jak zarządzać zespołem o różnych stylach pracy

Jednym z głównych obowiązków menedżera jest zrozumienie stylów pracy swojego zespołu i dostosowanie się do nich. Nie jest to łatwe zadanie, więc podzielimy się kilkoma przydatnymi wskazówkami, które mogą wiele zmienić. 🏆

1. Używaj odpowiednich narzędzi dla każdego stylu pracy

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje na miejscu, czy w pełni zdalnie, prawdopodobnie korzystasz z różnych narzędzi dla ludzi i zarządzanie projektami z aplikacje do planowania do trackery wydajności . Ale czy te narzędzia są wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić różne style pracy?

Jeśli nie, potrzebujesz wszechstronnego rozwiązania, które uwzględni wszystkie wyżej wymienione cechy. Innymi słowy, potrzebujesz narzędzia takiego jak ClickUp . Oferuje kompleksowy zestaw funkcji zarządzania projektami, które pomagają maksymalnie wykorzystać każdego członka zespołu i utrzymać jego zaangażowanie.

Dzięki różnym Widoki ClickUp , możesz prezentować informacje na różne sposoby, które odpowiadają specyficznym stylom pracy pracowników. Użyj map myśli i osi czasu, aby mapy procesów dla osób myślących wizualnie lub przejść na listy lub tabele dla tych, którzy wolą prostsze struktury.

ClickUp oferuje również elastyczność, dzięki której każdy członek zespołu może wnieść dokładnie tyle wkładu, ile potrzebuje. Użycie ClickUp Clip aby zapewnić niezależnemu pracownikowi szybki przebieg jego zadania za pomocą nagrania ekranu i pozostawić go do zrobienia jak najlepszej pracy.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania łańcucha e-maili lub osobistego spotkania z ClickUp

Dla członków zespołu nastawionych na współpracę i pomysły, Tablice ClickUp to idealne rozwiązanie. Wspiera pracę zespołową i myślenie w szerszej perspektywie, pozwalając wszystkim pozostać na tej samej stronie. A dla osób zorientowanych na szczegóły, Dokumenty ClickUp oferuje nieograniczoną swobodę w tworzeniu solidnych SOP, które niczego nie pomijają. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nakreślić zarys małego, jednorazowego projektu, czy też cały Business Plan , ClickUp Docs może być doskonałym towarzyszem.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia solidnych wiki, opisów projektów i SOP

Wreszcie, członkowie zespołu nastawieni na wsparcie i bliskość docenią przypisane komentarze -łatwy sposób na tworzenie elementy akcji podczas współpracy w czasie rzeczywistym. Bez względu na to, jakie style pracy dominują w Twoim zespole, funkcja ClickUp jest dla każdego! 🙌

2. Dostosuj komunikację do różnych stylów pracy

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości zróżnicowanego teamu, musisz porzucić przestarzałe praktyki, takie jak stałe oceny wyników czy jednolite spotkania. Zamiast tego należy przyjąć bardziej elastyczne podejście, które uwzględnia określone style pracy, szczególnie w odniesieniu do preferencji komunikacyjnych. 🗣️

Na przykład, pracownicy zorientowani na bliskość docenią codzienne standupy lub inne częste spotkania kontrolne, podczas gdy niezależni członkowie zespołu mogą potrzebować nie więcej niż jednego spotkania w miesiącu.

Podobnie, osoby zorientowane na szczegóły zazwyczaj preferują stałe częstotliwość spotkań z góry ustalonymi datami, podczas gdy osoby zorientowane na pomysły nie mają nic przeciwko bardziej pobłażliwemu podejściu. Ci pierwsi cenią sobie również informacje zwrotne i wkład oparty na danych, podczas gdy ci drudzy są zadowoleni z pogawędek i burzy mózgów.

Jeśli nie masz pewności, jak podejść do każdego pracownika zgodnie z jego stylem pracy, najlepszą rzeczą do zrobienia jest również najprostsze - zapytanie. Zachęcaj członków Teams do informowania o swoich preferencjach, a z pewnością docenią to, że zostali wysłuchani.

3. Dopasuj zadania do mocnych stron

Jednym z głównych powodów, dla których warto zapoznać się ze stylami pracy swojego zespołu, jest wykorzystanie tej wiedzy podczas oddelegowywania zadań. W przeciwnym razie możesz zmarnować czyjś talent na pracę, która mu nie odpowiada. Jak powiedział Einstein: "Jeśli oceniasz rybę na podstawie jej umiejętności wspinania się na drzewo, przez całe życie będzie wierzyć, że jest głupia"

Dobrą wiadomością jest to, że po ustaleniu stylu pracy każdej osoby, przydzielenie odpowiednich zadań każdemu członkowi zespołu nie powinno stanowić problemu. Jeśli chodzi o ciężkie przetwarzanie danych, będziesz wiedział, że powinno to trafić do osoby zorientowanej na szczegóły, a nie do osoby zorientowanej na pomysły. Jeśli projekt ma wiele ruchomych części i zależności, będziesz chciał zaangażować pracowników do współpracy i znaleźć samodzielne zadanie dla osoby niezależnej.

Takie dopasowanie może nie być łatwe, zwłaszcza na początku, zanim ugruntujesz pewne cykle pracy. Jeśli potrzebujesz pomocy w kontrolowaniu obciążenia pracą swojego zespołu, Zadania ClickUp może zdziałać cuda do zrobienia porządku we wszystkim.

Dzięki ponad 35 wszechstronnym aplikacjom ClickApp, możesz używać zadań ClickUp do wszystkiego, od codziennego planowania do dużego obrazu strategie operacyjne . Ustawienie zadań z niestandardowymi statusami, zależnościami i listy kontrolne aby utrzymać wszystkich na tej samej stronie i zapewnić płynną współpracę.

Wyszukaj, ustaw lub posortuj statusy zadań w widoku listy ClickUp, aby zobaczyć postęp we wszystkich pracach

ClickUp zawiera również mnóstwo automatyzacji i przydatnych funkcji, takich jak powtarzające się zadania, które pozwalają uniknąć przyziemnej pracy i zwolnić więcej czasu na optymalizację cyklu pracy zgodnie z różnymi stylami pracy.

Jak poprawić swój styl pracy

Zrozumienie osobistego stylu pracy to nie tylko wykorzystanie swoich mocnych stron. Jak zauważyłeś, każde podejście wiąże się z określonymi niedociągnięciami, które możesz wyeliminować, aby przenieść swoje zawodowe ja na wyższy poziom. Chociaż poszczególne kroki do zrobienia tego różnią się w zależności od stylu, oto dwie uniwersalne wskazówki do naśladowania.

1. Obserwuj swój dzień pracy

Jeśli wykonujesz tę samą pracę od jakiegoś czasu, to naturalne, że w pewnym momencie włączasz tryb autopilota. To sprawia, że trudno jest zauważyć jakiekolwiek obszary wymagające poprawy, więc zrób krok wstecz, aby uważnie ocenić swój dzień pracy.

Do zrobienia tego, skup się na rzeczach, które możesz uznać za irytujące, niepotrzebne lub przytłaczające. Na przykład, możesz zdać sobie sprawę, że nie potrzebujesz tak wielu punktów kontaktowych z liderem zespołu lub że trudno jest ci ustalić priorytety swojej pracy.

Po zidentyfikowaniu tych bolączek sprawdź, co możesz zrobić samodzielnie, aby je naprawić. Na przykład, możesz użyć Priorytety zadań ClickUp aby zorganizować obciążenie pracą lub Cele ClickUp aby uzyskać wizualny przegląd swoich postępów. 📈

Twórz osobiste cele w ClickUp i ustaw cele, aby śledzić swoje postępy

Eksperymentuj z różnymi taktykami, aby dostosować swój cykl pracy do preferowanego stylu. Zdziwisz się, jak ogromną różnicę może zrobić kilka drobnych zmian!

2. Porozmawiaj z przełożonymi

Możesz nie mieć zakończonej swobody w dostosowywaniu pracy do preferowanego stylu. Niektóre procesy są kwestią polityki firmy lub decyzji kierownictwa, których musisz przestrzegać, dopóki nie dostaniesz zielonego światła na zmianę czegokolwiek.

Dlatego ważne jest, aby przedyskutować swój własny styl pracy z liderem zespołu i innymi osobami decyzyjnymi. Nie wahaj się wyrazić swoich obaw lub zasugerować zmiany. W końcu zmiana może przynieść korzyści całemu zespołowi, więc przełożony powinien być otwarty na jej wdrożenie.

Jeśli czujesz, że twoje umiejętności i podejście do pracy mogą być lepiej wykorzystane, sprawdź, co można zrobić, aby to zrobić. Będziesz szczęśliwszy i bardziej wydajny, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na wykonywaniu swojej najlepszej pracy. 🌟

Stwórz silną synergię

Jeśli kierujesz zespołem o zróżnicowanych stylach pracy, masz okazję stworzyć ścisły cykl pracy, w którym wszyscy się uzupełniają. Mieszanie i dopasowywanie zadań do mocnych stron pozwala każdemu członkowi zespołu zabłysnąć, jednocześnie minimalizując ryzyko nieefektywności i wypalenia.

Dodając do tego platformę do zarządzania projektami, taką jak ClickUp, możesz mieć pewność, że nie pogubisz się we wszystkich specyficznych stylach pracy i procesach. Utwórz konto ClickUp i zmieńmy Twoją drużynę w graczy klasy A! 🥇