10 narzędzi oprogramowania do śledzenia produktywności pracowników w 2024 r

Przy dzisiejszym wzroście popularności pracy zdalnej i globalnie dystrybuowanych teamów, śledzenie wydajności pracowników może szybko stać się bólem głowy.

Nauka jak być bardziej wydajnym przyjmuje zniuansowane podejście. Niezależnie od tego, czy nadzorujesz pracowników stacjonarnych, czy zdalnych, oprogramowanie do monitorowania pracowników powinno być jednym z kluczowych elementów narzędzi zwiększających wydajność których używasz.

Oczywiście musisz znaleźć odpowiednią opcję dla swoich potrzeb. Najlepsze narzędzia do śledzenia wydajności pracowników powinny wnosić wartość dodaną do zaangażowania pracowników, a nie je umniejszać.

Czym są narzędzia do śledzenia wydajności pracowników?

Narzędzia do śledzenia wydajności pracowników pomagają uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność i zaangażowanie członków zespołu. Dzięki odpowiedniemu narzędziu można śledzić aktywność pracowników w zespołach zdalnych, na urządzeniach mobilnych i nie tylko.

Typowe funkcje oprogramowania do monitorowania wydajności pracowników obejmują:

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Analiza zachowań użytkowników

Szczegółowe raportowanie wydajności, wykorzystującewskaźniki wydajności i śledzenie czasu pracowników

Integracja zzarządzanie zadaniami oprogramowanie do śledzenia czasu spędzanego przez pracowników na wykonywaniu określonych zadań

Zdalna kontrola pulpitu w celu rejestrowania metryk, w tym rejestrowania naciśnięć klawiszy i śledzenia aplikacji komputerowych

Większość nowoczesnych narzędzi zwiększających wydajność wykorzystuje automatyzację. Oznacza to, że oprogramowanie do monitorowania pracowników będzie dynamicznie i stale analizować wydajność zespołu w tle. Na podstawie tych informacji można utworzyć szczegółowy raport, który pomoże efektywniej zarządzać wydajnością pracowników.

Właściwy oprogramowanie do monitorowania pracowników umożliwia zarządzanie obciążeniem pracą zespołu i poprawę wydajności. Pozwala nawet zidentyfikować i wyróżnić pracownika osiągającego najlepsze wyniki w danym okresie.

Wszystkie uzyskane informacje można wykorzystać do budowania lepszych, bardziej obiektywnych i skuteczniejszych rozwiązań przeglądy wydajności .

Korzyści ze śledzenia wydajności

Najlepsze oprogramowanie do monitorowania pracowników obejmuje nie tylko podstawowe funkcje śledzenia czasu pracy. Może ono pomóc w zdalnym monitorowaniu pracowników, ostatecznie przyczyniając się do poprawy wydajności całej organizacji.

Innymi słowy, może to być narzędzie do hack na wydajność na który czekał Twój Teams.

Użyj go, aby śledzić produktywność swojego zespołu kluczowe wskaźniki wydajności zoptymalizuj sposób, w jaki pracownicy zdalni spędzają godziny pracy, zidentyfikuj zagrożenia wewnętrzne dla wydajności zespołu i przejrzyj szczegółowe raportowanie projektów, aby zbudować bardziej wydajne cykle pracy.

Najlepsze jest to, że dzięki odpowiednim funkcjom monitorowania wydajności pracowników, narzędzia nie muszą zrażać do siebie członków Teams. Zamiast tego można je wykorzystać do zwiększenia wydajności modeli zarządzania, takich jak współpraca model dojrzałości zarządzania pracą pomagając zarówno pracownikom zdalnym, jak i stacjonarnym.

10 narzędzi do monitorowania wydajności pracowników w 202 roku4

1.

ClickUp

Śledzenie i zwiększanie wydajności pracowników dzięki pełnemu zestawowi narzędzi i szablonów ClickUp

Naszą listę rozpoczynamy od narzędzia, które jest czymś więcej niż zwykłym oprogramowaniem do monitorowania pracowników. Jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, które oczywiście obejmuje narzędzia do śledzenia i zarządzania zadaniami, aby pomóc zespołowi odnieść sukces.

Tak, zawiera podstawowe śledzenie czasu, ale ClickUp wykracza daleko poza tę podstawową funkcję. Skupia się na zaawansowanych narzędziach, które nadają się do analizy wydajności, takich jak szczegółowe raportowanie na poziomie zadania lub projektu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu ClickUp : Narzędzie do śledzenia aktywności pracowników, które może być używane na dowolnym urządzeniu w celu zwiększenia monitorowania wydajności. Zawiera nawet rozszerzenie do przeglądarki Chrome

Pulpity ClickUp : Narzędzie, które zapewnia kompleksowy i wysokopoziomowy wgląd w poszczególne projekty, zwiększając wydajność

ClickUp Cele : Funkcja, która łączy zamierzone wyniki z aktywną pracą, usprawniając zarządzanie zadaniami i czyniąc pracę bardziej strategiczną

Widoki projektów ClickUp : Dzięki różnorodnym opcjom, Twoje Teamsy uzyskują lepszy wgląd w swoją pracę w sposób, który im odpowiada

Dokumenty ClickUp : Funkcja edycji w czasie rzeczywistym, która zwiększa wydajność pracowników zdalnych i może być stosowana przez zespoły dowolnej wielkości

limity ClickUp

Nie jest to dedykowane oprogramowanie do monitorowania pracowników, co oznacza, że niektóre funkcje (takie jak śledzenie lokalizacji pracownika lub użycie myszy i klawiatury) nie są dostępne

Pewne ograniczone funkcje z innymi aplikacjami mobilnymi ClickUp, z zaawansowanymi funkcjami często dostępnymi tylko dla komputerów stacjonarnych i laptopów

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ opinii)

2. Teramind

Via Teramind Teramind to prostsze oprogramowanie do monitorowania pracowników. Dostawca ma możliwość monitorowania zachowania i lokalizacji pracowników na różnych urządzeniach, co pomaga zapobiegać zagrożeniom wewnętrznym, zwłaszcza wśród pracowników zdalnych.

Najlepsze funkcje Teramind

Zaawansowane raportowanie Business Intelligence, które przekształca monitorowanie aktywności użytkowników w przydatne informacje

Narzędzia do zarządzania prywatnością pracowników, które chronią krytyczne dane firmy bez uszczerbku dla skuteczności monitorowania

Zdalne nagrywanie wideo, które usprawnia monitorowanie pracowników i może potwierdzić ich podejrzane zachowanie

Rejestrowanie naciśnięć klawiszy i zdalny dostęp do pulpitu, które zapobiegają złośliwym działaniom, zanim staną się zagrożeniem dla firmy

Limity Teramind

Limit wsparcia dla macOS i brak wsparcia dla Linuksa, co oznacza, że tylko firmy działające na Microsoft Windows i urządzeniach mobilnych mogą realistycznie rozważyć tę opcję

Złożona początkowa konfiguracja może zmniejszyć natychmiastowe korzyści płynące z zaawansowanych narzędzi do monitorowania pracowników

Ceny Teramind

Starter: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika UAM: 23 USD/miesiąc za użytkownika

23 USD/miesiąc za użytkownika DLP: $27/miesiąc za użytkownika

$27/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Teramind

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 opinii)

3. Time Doctor

Via Time Doctor Być może najbardziej znana opcja śledzenia produktywności pracowników na tej liście, Time Doctor od dawna jest standardem śledzenia czasu i wglądu w produktywność.

Time Doctor rozwija się jednak nie tylko dzięki swojej reputacji. Instalacja zajmuje zaledwie pięć minut, dzięki czemu jest to pomocne narzędzie zarówno dla przełożonych, jak i indywidualnych specjalistów, którzy chcą śledzić swoje harmonogramy i poprawić wydajność.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Automatyczne uruchamianie po włączeniu komputera przez pracownika, co ułatwia śledzenie jego obecności i godzin pracy

Opcja automatycznego śledzenia czasu, co oznacza, że Time Doctor może rozpocząć monitorowanie, gdy tylko pracownik rozpocznie zadanie

Oceny wydajności dla poszczególnych witryn, pomagające członkom zespołu określić, gdzie ich czas byłby lepiej wykorzystany

Śledzenie bezczynności, wersja rejestrowania naciśnięć klawiszy, rozpoznaje, kiedy pracownicy nie używają klawiatury lub myszy i oznacza ich jako nieaktywnych

limity Time Doctor

Limit funkcji mobilnych, co może być trudne w przypadku pracy zdalnej

Złożony interfejs, który może być trudny w nawigacji

Ceny Time Doctor

Podstawowy: $5.90/miesiąc za użytkownika

$5.90/miesiąc za użytkownika Standard: $8.40/miesiąc na użytkownika

$8.40/miesiąc na użytkownika Premium: $16.70/miesiąc na użytkownika

$16.70/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4.4/5 (360+ recenzji)

4.4/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4. Whatfix

Via Whatfix Whatfix to cyfrowa platforma adopcyjna i analityczna. Chociaż nie zapewnia monitorowania pracowników w najściślejszym tego słowa znaczeniu, może pomóc zespołom spędzać mniej czasu na nauce nowego oprogramowania, a więcej na korzystaniu z jego zalet.

Najlepsze funkcje Whatfix

Interaktywne instrukcje i narzędzia produktowe, co oznacza, że pracownicy mogą łatwo wdrożyć nowe oprogramowanie

Zaawansowany wgląd w to, gdzie pracownicy spędzają czas na platformie, umożliwiając bardziej odpowiednie możliwości szkoleniowe

Łatwa data powstania zawartości dla menedżerów wdrażających, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie i wydajność pracowników

Rozszerzenie biblioteki widżetów w celu niestandardowego dostosowania narzędzia zależnie od potrzeb

Whatfix limit

Działa najlepiej z aplikacjami o pojedynczym przepływie, więc ma trudności ze śledzeniem wydajności pracowników w przypadku większych aplikacji z wieloma ścieżkami

Brak zaawansowanej analityki, co utrudnia dalszy wgląd w aktywność pracowników

Ceny Whatfix

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ recenzji)

4.6/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ opinii)

5. Hubstaff

Via Hubstaff Jest to tak popularny program do śledzenia wydajności pracowników, że stworzyliśmy jego listę Alternatywy dla Hubstaff . Ale jego obszerna biblioteka funkcji, w tym zdalne zarządzanie pracownikami i automatyczne śledzenie czasu, nadal czyni go godnym dodatkiem do tej listy.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Zautomatyzowane karty czasu pracy ułatwiają śledzenie czasu i planowanie pracowników

Narzędzia do samodzielnego zarządzania wydajnością, takie jak śledzenie nawyków i codzienne monitorowanie stand-upów, z których mogą korzystać poszczególni członkowie zespołu

Geofencing śledzenia pracowników w celu monitorowania czasu spędzanego przez członków zespołu w każdym miejscu pracy

Integracje z Hubstaff Talent i Hubstaff Tasks, dodające zarządzanie zadaniami i zasobami ludzkimi do pakietu monitorowania pracowników

Hubstaff Limity

Śledzenie aktywnego i otwartego czasu pracy może być stresujące dla poszczególnych członków zespołu, potencjalnie wypaczając wskaźniki śledzenia wydajności

W niektórych raportach nie ma miejsc po przecinku dla godzin, co utrudnia monitorowanie zespołu na poziomie szczegółowym i optymalizację zarządzania czasem

Ceny Hubstaff

Starter: $4.99/miesiąc za użytkownika

$4.99/miesiąc za użytkownika Grow: $7.50/miesiąc za użytkownika

$7.50/miesiąc za użytkownika Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4,3/5 (ponad 420 recenzji)

4,3/5 (ponad 420 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1400 opinii)

6. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak wyróżnia się swoimi możliwościami analitycznymi. Chociaż oferuje większość tych samych narzędzi do śledzenia wydajności, co inne na tej liście, jego zaawansowane spostrzeżenia i pulpity wyróżniają go i mogą prowadzić do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje ActivTrak

Kompleksowy pulpit Workforce Intelligence zapewnia szeroki wgląd w wydajność zespołu

Automatyzacja śledzenia czasu i wgląd w lokalizację usprawniają śledzenie wydajności pracowników w dystrybucji

Analiza wpływu pomaga zidentyfikować potencjalny wpływ zmian organizacyjnych na wydajność zespołu

Zaawansowane raportowanie pozwala przeanalizować wydajność najlepszego pracownika w danym zadaniu i zastosować te spostrzeżenia do swojego zespołu

Limity ActivTrak

Instalacja i wdrożenie trwają dłużej niż w przypadku większości innych rozwiązań do monitorowania pracowników na tej liście

Kategoryzowanie stron internetowych i działań może zająć dużo czasu, opóźniając początkowe wyniki

Ceny ActivTrak

Free

Essentials: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Professional: $17/miesiąc za użytkownika

$17/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje ActivTrak

G2: 4.4/5 (210+ opinii)

4.4/5 (210+ opinii) Capterra: 4.6/5 (540+ opinii)

7. Zrobione

Via Gotowe do zrobienia I Done This to podstawowy program do monitorowania czasu pracy, który obejmuje zarządzanie zadaniami. Celowo nie zawiera wielu funkcji, aby umożliwić jak największą wydajność pracowników.

I Done This najlepsze funkcje

Funkcja codziennej odprawy, która pozwala członkom zespołu szybko informować innych o postępach każdego ranka

Funkcja komentowania raportów, która pozwala na uzasadnienie różnych typów zadań

Synchronizacja zespołów umożliwia przełożonym i ich zespołom świętowanie powodzenia i uczenie się na błędach

Przejrzysty, usprawniony interfejs ułatwia wdrożenie i codzienne użytkowanie

Zrobione to ograniczenia

Celowe skupienie się na prostocie oznacza mniej funkcji niż w przypadku niektórych innych programów monitorujących na tej liście

Ograniczona funkcja wyszukiwania, utrudniająca znalezienie i pogodzenie poprzednich zadań

Ceny do zrobienia

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje do zrobienia

G2: 4.4/5 (10+ recenzji)

4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (120+ recenzji)

8. ProofHub

Via ProofHub Jeśli szukasz programu do śledzenia wydajności skupiającego się na zarządzaniu projektami, ProofHub jest dla Ciebie. Dodaje on usprawnione i intuicyjne zarządzanie projektami do podstawowych funkcji monitorowania pracowników, umożliwiając budowanie zaangażowania i wydajności w czasie.

Najlepsze funkcje ProofHub

Funkcje śledzenia czasu, które można bezpośrednio załączyć do poszczególnych zadań

Niestandardowe pola i cykle pracy umożliwiają realizację nawet najbardziej unikalnych projektów

Raportowanie na poziomie pracownika ułatwia monitorowanie zespołu

Integracje z usługami Slack i Microsoft Teams ułatwiają komunikację z pracownikami zdalnymi

Limity ProofHub

Ograniczony system powiadomień oznacza, że członkowie zespołu mogą nie otrzymywać przypomnień o zadaniach

Nie nadaje się do zaawansowanego zarządzania projektami, ponieważ brakuje mu takich funkcji, jak scentralizowane notatki, widoki wielu projektów i zaawansowane statystyki

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Ultimate Control: $89/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 opinii)

9. Praca zespołowa

Via Praca zespołowa Chociaż Teamwork jest przede wszystkim programem do zarządzania projektami, to nadal oferuje wiele opcji związanych z wydajnością pracowników. Dzięki śledzeniu czasu i zarządzaniu zasobami możesz budować zaangażowanie, a Twój zespół może zrobić więcej.

Najlepsze funkcje Teamwork

Zaawansowane raportowanie i funkcje zarządzania pomagają zrównoważyćobciążenie zespołu dla bardziej realistycznego, zrównoważonego obciążenia pracą

Funkcje zarządzania klientami pozwalają użytkownikom na przechowywanie dokumentacji klienta, w tym komunikacji i finansów, w jednej przestrzeni

Śledzenie czasu, budżetów i wydatków pozwala na lepsze zarządzanie stałymi przychodami

Limity pracy zespołowej

Niektóre zewnętrzne integracje, takie jak czat i funkcje CRM, nie działają tak dobrze, jak dedykowane rozwiązania

Rejestrowany czas nie zawsze jest intuicyjny, co ogranicza możliwości monitorowania pracowników

CenyTeamwork

Free Forever

Starter: $5.99/miesiąc za użytkownika

$5.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Grow: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje dotyczące pracy zespołowej

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

10. SmartTask

Via SmartTask SmartTask to kolejny dedykowany program do zarządzania projektami. Jego możliwości śledzenia czasu sprawiają, że jest to realne narzędzie do śledzenia wydajności. Każdy członek zespołu może śledzić czas spędzony na każdym zadaniu ręcznie lub automatycznie, zapewniając lepszy kontekst dla potrzeb i powodzenia projektu.

Najlepsze funkcje SmartTask

Śledzenie czasu i budżetu automatycznie przepływa do zaawansowanych raportów projektu, zapewniając bardziej kompleksowy wgląd

Rozszerzone opcje niestandardowe sprawiają, że narzędzie jest odpowiednie dla każdej branży i wielkości biznesu

Free training i onboarding ułatwiają początkowe ustawienia

Limity SmartTask

Funkcja śledzenia czasu może się zawiesić, gdy otwartych jest wiele zakładek, co ogranicza jej funkcję

Interfejs użytkownika jest zajęty, co utrudnia znalezienie podstawowych informacji o projekcie i zadaniach

Ceny SmartTask

Free Forever

Premium: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Business: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SmartTask

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

4,5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 30 opinii)

Zwiększ wydajność swoich pracowników dzięki narzędziom do monitorowania pracowników ClickUp

Znalezienie najlepszego oprogramowania do monitorowania pracowników może być trudne. Istnieje tak wiele opcji i sposobów na zapewnienie wydajności zespołu, że łatwo jest opóźnić decyzję.

Ale nie musisz tego robić. Po co szukać zewnętrznych narzędzi, skoro darmowe konto w ClickUp oznacza, że nie musisz szukać dalej? Załóż darmowe konto już dziś i zacznij czerpać korzyści z tego wszechstronnego narzędzia do zarządzania pracą!