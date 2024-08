Programiści, prawnicy i 11 innych zawodów wymagających częstego rozwiązywania problemów

Tylko około 14% pracowników cywilnych musi rozwiązywać problemy na co dzień, według Bureau of Labor Statistics . Ale niektóre zawody polegają na rozwiązywaniu problemów.

Patrząc na dane BLS 2022, ClickUp wykazało, że programiści, kadra kierownicza i prawnicy znajdują się wśród 13 zawodów, które wymagają najczęstszego rozwiązywania problemów. Zawody na liście zostały uszeregowane według szacowanego odsetka pracowników na każdym stanowisku, którzy musieli rozwiązywać problemy częściej niż raz dziennie.

W analizie uwzględniono ponad 100 zawodów i tylko te, w których ponad połowa pracowników rozwiązywała problemy kilka razy dziennie, znalazły się w rankingu. Prawie połowa stanowisk na liście wiąże się z obowiązkami kierowniczymi.

Pozycje kierownicze wiążą się z wieloma wymaganiami dotyczącymi rozwiązywania problemów ze względu na potrzebę nadzorowania ludzi i procesów; definiowania celów i dzielenia ich na mniejsze, możliwe do przypisania zadania; oraz podejmowania decyzji dotyczących zarządzania zasobami w oparciu o teorię i dane.

Pracodawcy cenią sobie umiejętność rozwiązywania problemów w miejscu pracy, ponieważ pracownicy z takimi umiejętnościami są w stanie samodzielnie stawiać czoła wyzwaniom, proponować nowe pomysły i rozwiązywać problemy usprawniać procesy i zaoszczędzić firmie oraz jej niestandardowym klientom czas i pieniądze.

Skupienie się i rozwijanie zaawansowanych, zniuansowanych i szybko reagujących umiejętności rozwiązywania problemów może nawet pomóc w pewnym stopniu odizolować niektórych specjalistów opartych na wiedzy od najbardziej destrukcyjnych skutków sztucznej inteligencji i technologii automatyzacji.

The MIT Sloan Management Review stwierdzono, że największe szanse na automatyzację mają te umiejętności, które można "ustandaryzować i skodyfikować" W badaniu odnotowano, że zadania wymagające fizycznego lub w czasie rzeczywistym rozwiązywania zazwyczaj miały niższe wskaźniki automatyzacji. Wynikało to z faktu, że tworzenie narzędzi, które mogą poradzić sobie z nieprzewidywalnością tych zadań, jest albo zbyt kosztowne, wymaga zbyt wiele pracy, albo może nie być jeszcze technologicznie osiągalne.

Rozwiązywanie problemów to umiejętność, którą można ćwiczyć i doskonalić. Dostępna jest szeroka gama literatury i kursów do nauki ustalonych metod rozwiązywania problemów, ze specjalizacjami w takich tematach jak myślenie równoległe, dekompozycja, badania i analiza. Nawet ćwiczenie łamigłówek słownych i logicznych w ramach spędzania wolnego czasu może pomóc w doskonaleniu umiejętności rozwiązywania problemów.

13. Inżynierowie elektrycy

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 51.7%

: 51.7% Zatrudnienie w całym kraju: 186 020 (1,32 na 1000 miejsc pracy)

Inżynierowie elektrycy projektują, rozwijają, testują i konserwują systemy i komponenty elektryczne. Mogą identyfikować problemy, projektować obwody i inne części oraz tworzyć prototypy w celu przetestowania swoich rozwiązań. I mogą napotkać niespodzianki.

Na przykład, w 1945 roku Percy Lebaron Spencer, inżynier elektryk w firmie Raytheon, pracował nad sprzętem radarowym i zauważył, że pasek cukierków w jego kieszeni stopił się. Stosując krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów, opracował serię testów, obserwacji i eksperymentów, ostatecznie wynajdując kuchenkę mikrofalową.

Praktyczne doświadczenie i rozwój zawodowy pomagają inżynierom elektrykom rozwijać umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Uczestnictwo w stowarzyszeniach zawodowych może również pomóc w rozwoju umiejętności komunikacji i pracy zespołowej, pozwalając im na efektywnie współpracować z kolegami i klientami .

12. Menedżerowie ds. transportu, magazynowania i dystrybucji

goodluz // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 52.6%

: 52.6% Zatrudnienie w całym kraju: 144 640 (1,027 na 1000 miejsc pracy)

Kierownicy ds. transportu, magazynowania i dystrybucji zajmują się planowaniem, kierowaniem i koordynowaniem działań związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją.

Ci specjaliści ds. logistyki muszą organizować i zarządzać pracą podwładnych, efektywnie korzystać z oprogramowania analitycznego i inwentaryzacyjnego, oceniać i działać na podstawie danych i raportów oraz komunikować się i współpracować z innymi działami.

Pandemia COVID-19 była nieprzerwaną serią problemów do rozwiązania dla menedżerów transportu, magazynowania i dystrybucji, którzy musieli radzić sobie ze skokami popytu, niedoborami kierowców i rosnącymi kosztami magazynowania. Teraz rosnąca inflacja i schłodzenie popytu spowodują serię problemów w odwrotnym kierunku.

Bycie na bieżąco z ważnymi danymi, takimi jak zmieniające się przepisy, pogoda, innowacje w oprogramowaniu i taryfy, to tylko niektóre z kroków, jakie podejmują menedżerowie transportu, magazynowania i dystrybucji, aby być lepiej przygotowanymi do rozwiązywania problemów. Uzyskanie certyfikatów i ukończenie kursów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i innych pokrewnych pól studiów jest również korzystne dla ćwiczenia i rozwijania kluczowych umiejętności rozwiązywania problemów.

11. Menedżerowie systemów komputerowych i informatycznych

Materiał filmowy w ramce // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 54.0%

: 54.0% Zatrudnienie w całym kraju: 485 190 (3,444 na 1000 miejsc pracy)

Menedżerowie ds. komputerów i systemów informatycznych są odpowiedzialni za planowanie i koordynowanie działań związanych z komputerami w swojej organizacji. Aby być skutecznym, wymagany jest wysoki poziom wiedzy technicznej, a także umiejętności zarządzania ludźmi.

Obowiązki kierowników ds. komputerów i systemów informatycznych mogą obejmować zarządzanie całym personelem organizacji, który jest związany z jej systemami komputerowymi, a także konsultacje z użytkownikami końcowymi i interesariuszami w celu zapewnienia zgodności planów komputerowych z celami organizacyjnymi.

Bycie na bieżąco z najnowszymi badaniami i technologiami jest ważnym krokiem w przygotowaniach do lepszego rozwiązywania problemów jako menedżer systemów komputerowych i informacyjnych, tak aby być na bieżąco z najlepszymi praktykami, gdy nadejdzie czas na podjęcie decyzji lub doradzanie w jej sprawie.

Innym sposobem na poprawę umiejętności rozwiązywania problemów jest organizowanie rutynowych spotkań i zabieganie o informacje zwrotne od zespołu, jako sposób na pracę nad umiejętnościami komunikacyjnymi i upewnienie się, że oczekiwania i problemy są jasno rozumiane i rozwiązywane.

10. Menedżerowie ds. architektury i inżynierii

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 54.6%

: 54.6% Zatrudnienie w całym kraju: 187 100 (1,328 na 1000 miejsc pracy)

Kierownicy ds. architektury i inżynierii planują, kierują i koordynują działania na polu architektury i inżynierii, zgodnie z

bLS Occupational Outlook Handbook (Podręcznik perspektyw zawodowych BLS)

. Mogą oni na przykład nadzorować projekt budowlany i remontowy, opracowywać i przedstawiać propozycje projektów i ofert oraz nadzorować rekrutację pracowników do zespołów projektowych i inżynieryjnych.

Kierownicy ds. architektury i inżynierii muszą być w stanie skutecznie przewodzić i inspirować swoje Teams. Muszą również ściśle przestrzegać terminów realizacji projektów i wykazywać się doskonałymi umiejętnościami komunikacji pisemnej i ustnej, z których wszystkie wymagają zaawansowanych umiejętności rozwiązywania problemów.

Aby być lepiej przygotowanym do rozwiązywania problemów, kierownicy ds. architektury i inżynierii uczestniczą w pokazach projektowych, aby przyjrzeć się pracy innych profesjonalistów, skorzystać z możliwości kształcenia ustawicznego i wykorzystać okazje do zdobycia dalszego doświadczenia na polu.

9. Administratorzy edukacji K-12

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 54.8%

: 54.8% Zatrudnienie w całym kraju: 274 710 (1,95 na 1000 miejsc pracy)

Administratorzy edukacji K-12 planują, kierują i koordynują działania akademickie, administracyjne lub pomocnicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, zgodnie z BLS Occupational Outlook Handbook.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie nauczycielami, pomaganie uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami programowymi, czy nadzorowanie ulepszeń obiektów, administratorzy szkół podstawowych nieustannie rozwiązują problemy. Oczekuje się od nich tworzenia "dokładnych, szybkich, skutecznych i akceptowanych rozwiązań", w zależności od ich wizji "i programów rozwoju szkoły"

według badania z 2010 r

.

Bycie skutecznym administratorem szkolnym wymaga praktyki w budowaniu pozytywnych relacji, stawiania współpracowników i rodzin na pierwszym miejscu oraz stosowania strategii łagodzenia konfliktów i stresujących sytuacji.

Uczestnictwo w badaniach naukowych, udział w seminariach i zajęciach oraz dołączanie do profesjonalnych grup edukacyjnych to sposoby na bycie na bieżąco z najnowszymi narzędziami rozwiązywania problemów i trendami na tym polu.

8. Menedżerowie nauk przyrodniczych

VE.Studio // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 56.4%

: 56.4% Zatrudnienie w całym kraju: 74 760 (0,531 na 1000 miejsc pracy)

Według BLS Occupational Outlook Handbook, kierownicy ds. nauk przyrodniczych są zaangażowani w nadzorowanie pracy naukowców, w tym chemików, fizyków i biologów. Pracownicy ci są odpowiedzialni za działania związane z badaniami i rozwojem oraz koordynują testy, kontrolę jakości i wydajność.

Kierownicy ds. nauk przyrodniczych muszą wykorzystywać swoje wysoko rozwinięte umiejętności badawcze i obserwacji naukowej, a także wykorzystywać umiejętności swoich bezpośrednich podwładnych, aby odkrywać odpowiedzi na złożone problemy techniczne.

Od pracowników pełniących tę rolę oczekuje się wykonywania takich funkcji, jak opracowywanie strategii i projektów badawczych, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, zatrudnianie i kierowanie naukowcami, technikami i personelem wsparcia, a także wykonywanie obowiązków administracyjnych.

Ponieważ nauka rozwija się tak szybko, kierownicy ds. nauk przyrodniczych muszą stale czytać i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, aby mieć wiedzę i najlepsze praktyki do zastosowania w swojej pracy. Uczestnictwo w targach zdrowia, publikowanie artykułów i praca z mentorem naukowym to niektóre ze sposobów, w jakie menedżerowie nauk przyrodniczych budują umiejętności i wiedzę potrzebną do powodzenia w rozwiązywaniu problemów.

7. Programiści

Roman Samborskyi // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 58.4%

: 58.4% Zatrudnienie w całym kraju: 1 364 180 (9,683 na 1000 miejsc pracy)

Według BLS Occupational Outlook Handbook, programiści są odpowiedzialni za analizowanie potrzeb użytkowników oraz projektowanie i rozwijanie oprogramowania w celu zaspokojenia tych potrzeb. Projektują oni każdą część aplikacji lub systemu i koordynują sposób, w jaki każda z nich będzie ze sobą współpracować.

Informatyka sama w sobie jest nauką o rozwiązywaniu problemów, więc umiejętności rozwiązywania problemów są wpisane we wszystkie aspekty bycia programistą. Podczas projektowania i wdrażania kodu, rozwiązywania problemów i usuwania błędów oraz dokładnej i skutecznej komunikacji w ramach Teams i między nimi, programiści są mistrzami w rozwiązywaniu problemów.

Deweloperzy oprogramowania doskonalą swoje umiejętności rozwiązywania problemów poprzez doświadczenie zawodowe, uzyskiwanie dodatkowych certyfikatów i poświadczeń oraz bycie na bieżąco z szybkim rozwojem branży. Poza podstawowymi funkcjami zawodowymi, mogą oni wnosić swój kod do projektów open source, uczestniczyć w wyzwaniach związanych z kodowaniem i hackathonach lub poświęcać swój czas na wolontariat w grupach non-profit zajmujących się tworzeniem rozwiązań programowych dla wyzwań obywatelskich, takich jak Code for America.

6. Fizycy

indukas // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 60.3%

: 60.3% Zatrudnienie w całym kraju: 20 020 (0,142 na 1000 miejsc pracy)

Fizycy to naukowcy, którzy badają interakcje materii i energii. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę klimatu, poszukiwanie nowych cząstek subatomowych, czy wymyślenie, jak sprawić, by ciasto czekoladowe rosło szybciej, fizycy rozwiązują problemy wokół nas.

Od epickich po codzienne, fizycy używają podejścia krok po kroku, stosują wcześniejsze rozwiązania do nowych problemów, schematyzują procedury i weryfikują wyniki.

Fizycy przygotowują się do rozwiązywania problemów, zgłębiając podstawy swojego pola, ucząc się i ćwicząc strategie rozwiązywania problemów oraz uczestnicząc w organizacjach zawodowych. Mogą również rozwiązywać zadania słowne z fizyki i łamigłówki w wolnym czasie, a następnie udostępniać rozwiązania i strategie kolegom.

5. Dyrektorzy generalni

Gorodenkoff // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 61.8%

: 61.8% Zatrudnienie w całym kraju: 200 480 (1,423 na 1000 miejsc pracy)

Według BLS, kierownicy najwyższego szczebla planują strategie i polityki, aby zapewnić, że organizacja osiągnie swoje cele, co obejmuje koordynowanie i kierowanie działaniami firmy i organizacji.

Rozpoznawanie luk między tym, gdzie znajduje się organizacja, a jej celami - oraz opracowywanie i wdrażanie rozwiązań, często w czasie rzeczywistym - jest podstawą roli kierownika.

Wprowadzanie struktur w celu opracowywania nowych produktów, przezwyciężanie niedoborów budżetowych, dotrzymywanie kroku konkurencji, poruszanie się po przepisach oraz zarządzanie osobowościami i rozwojem kariery pracowników to rodzaje problemów, które kadra kierownicza musi rozwiązywać.

Kierownicy biorą udział w szkoleniach i programach rozwojowych, aby poprawić swoje umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania. Mogą oni przekazać swoje doświadczenie w zarządzaniu organizacji non-profit lub zostać mentorem dla młodszego menedżera. Kierownicy uczestniczą w konferencjach i warsztatach oraz są na bieżąco z nowinkami branżowymi, aby rozwijać swoje umiejętności, w tym rozwiązywania problemów.

4. Pielęgniarki

Monkey Business Images // Shutterstock

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 62.4%

: 62.4% Zatrudnienie w całym kraju: 234 690 (1,666 na 1000 miejsc pracy)

Według BLS, pielęgniarki diagnozują i leczą ostre, epizodyczne lub przewlekłe choroby, niezależnie lub jako część zespołu opieki zdrowotnej, i mogą skupiać się na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom. Mogą być zaangażowani w zamawianie, wykonywanie lub interpretowanie badań laboratoryjnych i rentgenowskich, a także mogą przepisywać leki.

Pielęgniarki są wzywane do stosowania swojej różnorodnej wiedzy w celu radzenia sobie z różnymi sytuacjami podczas zmian w stale zmieniającym się środowisku. Mogą stosować rozwiązania z jednego ustawienia pacjentów do innego.

Na przykład, jedna z pielęgniarek opisała jak lek przeciwbólowy, który działał u pacjentów z cukrzycą z neuropatią, pomógł pacjentowi po amputacji cierpiącemu na głęboki ból nerwów, który nie reagował dobrze na tradycyjne opioidy.

Dostawcy opieki zdrowotnej, którzy są na bieżąco z najnowszymi badaniami, zgłaszają lepsze wyniki pacjentów. Pielęgniarki mogą stosować podejście oparte na dowodach naukowych, aby stosować systematyczny proces przeglądu, analizy i przekładania na rzeczywisty świat najnowszych dowodów naukowych i dotyczących opieki zdrowotnej. Szkolenia, konferencje i media społecznościowe zapewniają również inne źródła informacji, które pozwalają doskonalić umiejętności i wiedzę.

3. Osobisty doradca finansowy

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 67.1%

: 67.1% Zatrudnienie w całym kraju: 263 030 (1,867 na 1000 miejsc pracy)

Według BLS, doradcy finansowi oceniają potrzeby finansowe swoich klientów i doradzają im w zakresie decyzji inwestycyjnych oraz poruszania się po przepisach podatkowych i ubezpieczeniach. Pomagają swoim klientom w realizacji krótko- i długoterminowych celów, takich jak oszczędzanie na studia i emeryturę.

Oszczędzanie na emeryturę w środowisku rosnących stóp oprocentowania, radzenie sobie z rosnącymi kosztami studiów i decydowanie o tym, co zrobić z wpływami ze sprzedaży domu, to tylko niektóre z problemów, które mogą pojawić się u klientów osobistego doradcy finansowego i które wymagają dopasowanych rozwiązań.

W każdym przypadku osobisty doradca finansowy definiują problemy klienta, identyfikują przyczyny, badają i decydują o rozwiązaniach i wdrażają je, według dyrektora zarządzającego Vesticor Advisors Michaela Sciortino.

Certyfikaty, takie jak certyfikowany planista finansowy, dyplomowany analityk finansowy lub dyplomowany doradca finansowy, lub kursy rozwoju zawodowego mogą poprawić umiejętności osobiste doradców finansowych i zapewnić zorganizowane możliwości uczenia się i stosowania sprawdzonych strategii rozwiązywania problemów.

Uczestnictwo w programie pro bono za pośrednictwem profesjonalnej organizacji pozwala doradcy wykorzystać swoją wiedzę, aby pomóc osobom, rodzinom i społecznościom w potrzebie, jednocześnie uzyskując dodatkowe możliwości ćwiczenia w rozwiązywaniu nowych i pilnych problemów.

2. Prawnicy

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 68.1%

: 68.1% Zatrudnienie w całym kraju: 681 010 (4,834 na 1000 miejsc pracy)

Doradzanie i reprezentowanie osób fizycznych, Businessu i agencji rządowych w kwestiach prawnych i sporach to jedne z głównych obowiązków prawników.

Prawnicy muszą badać i analizować problemy prawne oraz udzielać porad swoim klientom. Oceniają oni wszelkiego rodzaju decyzje prawne - takie jak rozważanie zalet i wad złożenia wniosku o wydanie wyroku w porównaniu do zaoferowania ugody w danej sprawie - negocjują umowy i odpowiadają na pisma o zaprzestaniu działalności. Rozwiązywanie problemów jest tak kluczowe w zawodzie prawnika, że zostało

umieszczone na pierwszym miejscu w raporcie Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników

na temat podstawowych umiejętności dla prawników, nawet przed analizą prawną.

Prawnicy przygotowują się do rozwiązywania problemów poprzez aktywne słuchanie, skupianie się na szczegółach sprawy i czytanie o najnowszych sprawach i strategiach prawnych. Specjalistyczne warsztaty rozwiązywania problemów, ćwiczenia, odgrywanie ról i symulacje - to tylko niektóre z nich czasami organizowane przez stowarzyszenia zawodowe -to inne sposoby, w jakie prawnicy mogą rozwijać swoje umiejętności.

1. Podiatrzy

Canva

Udział pracowników, którzy rozwiązują problemy częściej niż raz dziennie : 85.5%

: 85.5% Zatrudnienie w całym kraju: 8 840 (0,063 na 1 000 miejsc pracy)

Podiatrzy zapewniają opiekę medyczną i chirurgiczną osobom z problemami stóp, kostek i podudzi, zgodnie z BLS Occupational Outlook Handbook.

Pacjenci zgłaszają się do podiatrów z takimi problemami jak ból pięty, haluksy, wrastające paznokcie oraz problemy z chodem. Podiatrzy wysłuchują i diagnozują problem oraz przepisują rozwiązania zależnie od potrzeb, takie jak wkładki ortopedyczne, kremy medyczne lub fizykoterapia.

Podolodzy doskonalą swoje umiejętności rozwiązywania problemów, ćwicząc i ucząc się nowych i sprawdzonych metod diagnozowania oraz uczestnicząc w sesjach szkoleniowych i konferencjach. Ponadto regularnie ćwiczą i szukają informacji zwrotnych od pacjentów i współpracowników, aby poprawić swoje techniki i wyniki pacjentów.

Guest Writer:

ben Popken_