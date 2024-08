10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla architektów

Sekret sprawnie działających projektów architektonicznych? planowanie, planowanie i jeszcze więcej planowania.

Trzymanie ręki na pulsie postępu projektu, zasobów, harmonogramu i niepowodzeń ma kluczowe znaczenie dla spełnienia obietnic złożonych wszystkim klientom, interesariuszom i członkom zespołu - do tego stopnia, że absolutnie konieczne jest zwrócenie się o pomoc do potężnych specjalistów oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc architektom pracować wydajnie.

Istnieje mnóstwo korzyści płynących z zarządzania projektami oprogramowanie z funkcjami pomagającymi zespołom zwiększyć produktywność, ale architekci muszą szukać dodatkowych funkcji, które przemawiają do ich unikalnych wyzwań, procesów i stylów pracy.

Ale jak dokonać wyboru?

Oprzyj się na tej szczegółowej liście 10 najlepszych rozwiązań zarządzanie projektami narzędzia dla architektów, aby znaleźć najlepsze narzędzie dla swoich potrzeb. Zwróć uwagę na wszystkie niezbędne funkcje, których należy szukać w wysokiej jakości oprogramowaniu i porównaj podziały aplikacji, wady, ceny i inne.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla architektów?

Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo funkcjonalnych narzędzi, ale każde z nich jest dostosowane do konkretnych przypadków użycia.

Dla architektów kluczowe są narzędzia do zarządzania harmonogramem, raportowania i współpracy. Ale jak te funkcje wyglądają na papierze?

Oto pięć niezbywalnych funkcji, których należy szukać w następnej aplikacji oprogramowanie do zarządzania projektami dla architektów:

Wiele widoków projektu do wizualizacji osi czasu, zadań i harmonogramu

do wizualizacji osi czasu, zadań i harmonogramu Niestandardowe udostępnianie i współpraca funkcje umożliwiające klientom dostęp, przeglądanie, komentowanie lub edytowanie materiałów w razie potrzeby *Śledzenie czasu i obliczenia czasu podlegającego rozliczeniu, aby zapewnić dokładność i terminowość faktur

funkcje umożliwiające klientom dostęp, przeglądanie, komentowanie lub edytowanie materiałów w razie potrzeby *Śledzenie czasu i obliczenia czasu podlegającego rozliczeniu, aby zapewnić dokładność i terminowość faktur Natychmiastowe raportowanie iśledzenie kamieni milowych aby wizualnie przedstawić postępy w kierunku ukończenia

Mnóstwo integracji, aby rozszerzyć funkcjonalność Twojej aplikacjizarządzanie projektami i wprowadzić więcej kontekstu do każdego zadania

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla architektów

Mając na uwadze budżet, zespół i niezbędne funkcje, skorzystaj z tej listy, aby pokierować swoimi poszukiwaniami oprogramowania.

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi zarządzanie projektami narzędzia dla architektów, aby znaleźć oprogramowanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Udane projekty architektoniczne wymagają starannego planowania i organizacji. Jednak śledzenie wszystkich ruchomych elementów projektu - od materiałów po harmonogramy, szacunki i listy kontrolne - może być trudne.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym remontem, czy budową na dużą skalę, platforma produktywności, taka jak ClickUp, pomaga architektom być na bieżąco z ich zadaniami od początku do końca!

ClickUp eliminuje domysły z zarządzania projektami dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wykresy Gantta, widok kalendarza i automatyzacja procesów. Możesz tworzyć zależności między zadaniami za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a także przypisywać zadania członkom zespołu i wykonawcom z dowolnego miejsca na świecie.

Ponadto ClickUp łatwo integruje się z innym oprogramowaniem i aplikacjami, dzięki czemu możesz zarządzać pracą z jednego, dynamicznego obszaru roboczego!

Najlepsze cechy ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Bezpłatny plan Forever

Plan nieograniczony: $5/miesiąc na członka

$5/miesiąc na członka Plan Biznesowy: $12/miesiąc na członka

$12/miesiąc na członka Plan Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen Oceny i recenzje ClickUp

Capterra : 4.7/5 (3,500+ recenzji)

: 4.7/5 (3,500+ recenzji) G2: 4.7/5 (5,400+recenzji)

2. Monografia

przez Monografia Monograph to oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu ułatwienia życia architektom. Usprawnia proces planowania, zapewniając wszystkie elementy planowania projektu w jednym miejscu, od planowania i budżetowania po spotkania i listy rzeczy do zrobienia. Monograph oferuje również wspólny kalendarz firmowy, dzięki czemu wszyscy zaangażowani w projekt mogą wygodnie współpracować w tej samej przestrzeni. Ponadto każdy użytkownik może dostosować swój interfejs, aby zachować cyfrową i zorganizowaną pracę.

To oprogramowanie do zarządzania projektami jest najlepsze dla projektów opartych na fazach. Dzieląc pracę na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania etapy w Monograph, można lepiej śledzić postępy, identyfikować obszary, które wymagają dalszej uwagi, a nawet wykrywać potencjalne problemy, zanim staną się większymi problemami. Celem jest zawsze szybsze ukończenie projektu przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Najlepsze cechy Monograph

Śledzenie czasu i wydatków za pośrednictwem MoneyGantt

Timer w aplikacji do śledzenia czasu podlegającego i niepodlegającego rozliczeniu

Raporty z projektów porównywanie bezpłatnej wydajności

Narzędzia do zarządzania zasobami i prognozowania personelu

Ograniczenia monografii

Brak różnorodnych widoków projektów

Eksport dziennika czasu jest ograniczony do formatu CVS

Ceny Monograph

Monograph zaczyna się od 40 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje monografii

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.3/5 (2 recenzje)

3. Newforma

przez Newforma Kolejnym oprogramowaniem do zarządzania projektami dla architektów jest Newforma. To narzędzie zostało zaprojektowane specjalnie dla firm architektonicznych i inżynieryjnych. Oferuje szeroki zakres funkcji, które usprawniają procesy i zwiększyć produktywność. Dzięki Newforma architekci mogą szybko uzyskać dostęp do materiałów projektowych, tworzyć harmonogramy i listy zadań, przechowywać dokumenty, udostępniać informacje kolegom i współpracownikom, przeglądać plany projektowe i monitorować postępy w czasie rzeczywistym. W rezultacie architekci są w stanie łatwo utrzymać się na szczycie swoich projektów i ukończyć je na czas.

Newforma przyda się architektom na każdym poziomie doświadczenia. Intuicyjny interfejs ułatwia konfigurację i zarządzanie projektami, a zaawansowane funkcje zapewniają architektom pełną kontrolę nad procesem. Od zarządzania ofertami i wykonawcami po śledzenie zleceń zmian i kosztów projektu, Newforma pomaga utrzymać porządek.

Najlepsze funkcje Newforma

Serwer plików, SharePoint Online, BIM 360 i ProjectWise dostępne w jednym widoku

Submittals and RFI Dashboard do monitorowania zaległych i nadchodzących pozycji

Dodatek do Outlooka do przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail do folderu projektu

Centrum projektu do zarządzania kluczowymi dokumentami

Ograniczenia Newforma

Aplikacja Newforma Plans obsługuje tylko urządzenia Apple

Ograniczona funkcjonalność edycji plików PDF

Ceny Newforma

Skontaktuj się z Newforma, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Newforma

Capterra: 3.8/5 (8 recenzji)

3.8/5 (8 recenzji) G2: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4. Outplanr

przez Outplanr Outplanr to potężne narzędzie dla menedżerów i zespołów, które pozwala im przekształcić przyziemne listy rzeczy do zrobienia w kompleksowe plany działania. Dzięki Outplanr zespoły mogą szybko i łatwo tworzyć projekty, dzieląc zadania na możliwe do zarządzania kroki. Widząc całe zadanie na raz, zespoły mogą upewnić się, że są na tej samej stronie, unikając zamieszania i blokad produktywności.

Outplanr ułatwia śledzenie postępów, dając zespołom możliwość monitorowania swoich planów działania w atrakcyjny wizualnie sposób. Mogą przeglądać przegląd wszystkich zadań związanych z każdym projektem, co pomaga im zachować porządek i być na bieżąco z postępami zespołu. Ponadto zespoły mogą dostosowywać swój harmonogram w oparciu o wszelkie zmiany lub nowe wydarzenia, co daje im większą kontrolę nad projektem architektonicznym.

Najlepsze cechy Outplanr

Widżet śledzenia czasu

Widżet przesyłania do śledzenia postępów w uzupełnianiu plików

Rzeczywiste i szacunkowe czasy ukończenia projektu

Natywne aplikacje dla systemów iOS, Android i macOS oraz Windows Desktop

Ograniczenia Outplanr

Brak opcji dostosowywania widoków projektów

Ograniczone natywne integracje

Ceny Outplanr

Zaczyna się od 15 USD/miesiąc dla 3 osób

Oceny i recenzje Outplanr

Capterra: N/A

N/A G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

5. ArchiSnapper

przez ArchiSnapper Oprogramowanie do zarządzania projektami ArchiSnapper ułatwia generowanie dokładnych raportów terenowych i współpracę z innymi nad projektami architektonicznymi. Jest to potężne rozwiązanie, które pomaga zespołom szybko uchwycić wiele wymiarów pracy, upewniając się, że wszystkie projekty są rozliczane. Intuicyjna konstrukcja aplikacji ArchiSnapper umożliwia łatwe śledzenie szczegółów dotyczących zadań, zadań i innych typów danych.

W przypadku zespołów pracujących zdalnie, ArchiSnapper pomaga utrzymać wszystkich w kontakcie. Umożliwia prostą i wydajną komunikację między działami i lokalizacjami, a szczegółowe aktualizacje statusu są natychmiast dostępne. Ponadto można również udostępniać dokumenty innym osobom, dzięki czemu wszyscy są zawsze na tej samej stronie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczym projektem, czy wieloma zadaniami w kilku lokalizacjach, ArchiSnapper zapewnia tworzenie dokładnych raportów terenowych oraz szybką i efektywną współpracę z zespołem.

Najlepsze cechy ArchiSnapper

Dostosowane raporty terenowe i listy wykroczeń

Numerowane wskaźniki na planach do wizualizacji pracy opartej na lokalizacji

Funkcja adnotacji na rysunkach dostępna w aplikacjach internetowych, iOS i Android

Szablony wiadomości e-mail

Ograniczenia ArchiSnapper

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych narzędzi

Ograniczone funkcje wykresu Gantta

Cennik ArchiSnapper

Od 29 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ArchiSnapper

Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

4.6/5 (40+ recenzji) G2: N/A

6. Xledger

przez Xledger Kierownicy projektów architektonicznych potrzebują narzędzia księgowego, które pozwoli im na bieżąco kontrolować finanse, koszty projektu i wydatki. Xledger to świetne rozwiązanie usprawniające zarządzanie pracą na miejscu i operacje księgowe. Przyjazna dla użytkownika platforma zapewnia łatwy dostęp i szereg funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia procesu.

Xledger pozwala architektom być na bieżąco z planowaniem finansowym dzięki wielu potężnym narzędziom analitycznym. Zautomatyzowane raporty, konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szczegółowe prognozy są możliwe dzięki tej solidnej platformie. Dzięki Xledger będziesz w stanie szybciej podejmować mądrzejsze decyzje, co pozwoli Ci szybko i skutecznie realizować cele.

Najlepsze cechy Xledger

ponad 200 predefiniowanych i standardowych raportów

Zautomatyzowane rozliczanie czasu i wydatków

Aplikacja mobilna Xledger na telefony z systemem iOS, Android i Windows

Kalkulacja kosztów projektu, raportowanie i działania następczeprojekty budowlane Ograniczenia Xledger

Ograniczona zdolność do obsługi różnych poziomów złożonych projektów

Brak możliwości komunikacji w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Xledger

Skontaktuj się z Xledger, aby uzyskać szczegóły planu cenowego

Oceny i recenzje Xledger

Capterra: 4.7/5 (6 recenzji)

4.7/5 (6 recenzji) G2: 4.5/5 (2 recenzje)

7. Heeros

przez Heeros Heeros (wcześniej Taimer) jest projektem narzędzie do planowania dla zespołów, które potrzebują lepszego sposobu, aby być na bieżąco z zadaniami, terminami i budżetami. Zespoły mogą łatwo skonfigurować powiadomienia, aby śledzić postępy i planować projekty w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki integracji z istniejącymi systemami przepływu pracy, takimi jak DocuSign, Kalendarz Google i HubSpot, Heeros eliminuje żmudne śledzenie i zwiększa produktywność, pomagając firmom architektonicznym szybciej realizować projekty.

Heeros koncentruje się również na pomocy zespołom w planowaniu zasobów. Widoki Gantt i Grid pokazują terminy, obciążenie pracą i pojemność, dzięki czemu kierownicy projektów mogą planować z pełną przejrzystością. Na przykład, widok Gantta pozwala kierownikom projektów zobaczyć fazy projektu osi czasu projektu i zaplanuj zależności.

Najlepsze cechy Heeros

Planowanie i pozyskiwanie zasobów z priorytetyzacją zadań

Tablice Kanban do współpracy

Wbudowany rejestr czasu do budżetowania, śledzenia i przypisywania godzin w oparciu o możliwości zespołu

Rachunki,zamówienia zakupui zarządzanie wydatkami

Ograniczenia Heeros

Ograniczona zdolność do obsługiróżne style pracy i preferencje

Zarządzanie projektami jest płatną funkcją w ramach planu biznesowego

Cennik Heeros

Darmowy plan

Skontaktuj się z Heeros, aby uzyskać szczegóły płatnego planu

Oceny i recenzje Heeros

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaTeamwork to narzędzie do współpracy zaprojektowane, aby pomóc zespołom współpracować nad projektami. Jego łatwy w użyciu interfejs pozwala członkom zespołu przypisywać zadania, ustalać terminy i cele, śledzić postępy i komunikować się ze sobą w jednym centralnym centrum. Dzięki Teamwork liderzy mają również dostęp do raportów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą być na bieżąco z postępami swojego zespołu.

Teamwork usprawnia proces zarządzania projektami. Zespoły mogą nadążać za harmonogramami i upewniać się, że zadania są wykonywane poprzez tworzenie list kontrolnych i terminów. Mogą również udostępniać pliki i dokumenty na platformie oraz korzystać z narzędzi do współpracy, aby prowadzić produktywne rozmowy na temat tych elementów. Ułatwia to lepszą komunikację między członkami zespołu i ułatwia zespołowi śledzenie projektu, oferując kompleksowy widok całej historii projektu.

Najlepsze cechy Teamwork

Zarządzanie zasobami na co dzieńplanowanie wydajności* Szablony zarządzania projektami do współpracy zespołowej

Aplikacje desktopowe i mobilne do aktualizacji pracy na miejscu

Nieograniczona liczba bezpłatnych użytkowników klienckich

Ograniczenia pracy zespołowej

Nowi użytkownicy mogą być przytłoczeni nadmiarem funkcji i wyglądem interfejsu użytkownika

Platforma może potrzebować czasu, aby zaktualizować pola projektu podczas przypisywania zadań

Cennik Teamwork

Darmowy Na zawsze

Deliver : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Grow : 17,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: 17,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Teamwork

Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

9. TeamGantt

przez TeamGantt TeamGantt to poręczne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga firmom architektonicznym planować projekty za pomocą wykresów wizualnych. Wykorzystując moc wykresów Gantta, TeamGantt zapewnia architektom elastyczność w wizualizacji ich zadań i kamieni milowych. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom przeciągania i upuszczania, architekci mogą po prostu przesuwać oś czasu, aby śledzić najnowszy status. Pozwala im to szybko reagować na zmiany w wymaganiach projektowych, ułatwiając wykonywanie trudnych zadań.

Architekci mogą również identyfikować krytyczne ścieżki na osi czasu projektu, planować zasoby potrzebne do każdego zadania, a nawet śledzić problemy i opóźnienia. Wykresy Gantta TeamGantt zapewniają przejrzystość i porządek w projektach architektonicznych, umożliwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Zakładka zarządzania zasobami

Widoki i raporty portfolio

Szablony planów projektów

Planowana oś czasu a rzeczywista oś czasu

Ograniczenia TeamGantt

Złożona funkcjonalność zależności dla płynnego zarządzania projektami architektonicznymi

Śledzenie czasu jest funkcją płatną

Cennik TeamGantt

Lite : 19 USD/miesiąc za menedżera, rozliczane rocznie

: 19 USD/miesiąc za menedżera, rozliczane rocznie Pro : 49 USD/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie

: 49 USD/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie Enterprise: $99/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje TeamGantt

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

10. Basecamp

przez BasecampBasecamp to internetowe rozwiązanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom współpracować i być na bieżąco z ich projektami. Oferuje szereg funkcji, które pomagają zespołom współpracować, przypisywać zadania, zarządzać terminami, przechowywać pliki i skutecznie komunikować się ze wszystkimi zaangażowanymi w projekt.

Intuicyjna konstrukcja aplikacji pozwala zespołom dzielić zadania na łatwe do zarządzania fragmenty i nadawać im priorytety według ważności. Dzięki możliwości przydzielania zadań, ustalania terminów i omawiania celów w czasie rzeczywistym, zespoły mogą pozostać zorganizowane i produktywne. Narzędzia Basecamp ułatwiają utrzymanie wszystkich w pętli, umożliwiając użytkownikom udostępnianie plików, przesyłanie obrazów i komentowanie bezpośrednio na platformie.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wykresy wzniesień pozwalające wizualnie zobaczyć postępy w górę lub w dół w czasie

Indywidualne lub grupowe wiadomości bezpośrednie w aplikacji

Pulpit nawigacyjny projektu, zadania i harmonogramu na jednej stronie

System czatu i wiadomości w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Basecamp

Ograniczona funkcjonalność śledzenia postępów

Brak priorytetów zadań

Cennik Basecamp

Nieograniczona liczba użytkowników : 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Dla freelancerów, startupów lub mniejszych zespołów: $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Basecamp

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

Wybierz najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla architektów

Oprogramowanie do zarządzania projektami ma kluczowe znaczenie dla architektów, aby mogli efektywnie zarządzać swoimi projektami i zespołami. Spośród różnych dostępnych opcji, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze narzędzie. Dzięki intuicyjnemu projektowi, konfigurowalnym funkcjom i płynnej integracji z innymi narzędziami, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla architektów do łatwego zarządzania projektami, zadaniami i zespołami.

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem pracującym samodzielnie, czy kierujesz zespołem, ClickUp zapewnia elastyczność, przejrzystość i współpracę, których potrzebujesz, aby przenieść swoje projekty na wyższy poziom. Wypróbuj ClickUp już dziś !