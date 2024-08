10 najlepszych programów do śledzenia kamieni milowych w 2024 roku

Kamienie milowe służą jako kluczowe znaczniki do śledzenia postępów w projekcie - niezależnie od tego, czy jest to krótki sprint, czy złożony, wielozespołowy projekt

Kamienie milowe zapewniają poczucie motywacji i spełnienia, jednocześnie pomagając zmierzyć, jak dobrze projekt postępuje w stosunku do planowanego harmonogramu. Porównując rzeczywisty postęp z zaplanowanymi kamieniami milowymi, kierownicy projektów mogą wcześnie zidentyfikować wszelkie odchylenia, opóźnienia lub potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania, aby utrzymać projekt na właściwym torze.

Niestety, łatwo jest upuścić piłkę, gdy żongluje się wieloma krytycznymi zadaniami i kamieniami milowymi. Jeśli potrzebujesz pomocy, aby być na bieżąco z kamieniami milowymi i postępami w projekcie, te 10 najlepszych aplikacji do zarządzania kamieniami milowymi pozwoli ci wrócić na właściwe tory.

Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania kamieniami milowymi w projekcie?

Istnieje kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami dla kamieni milowych:

Łatwy sposób ustawienia kamieni milowych, dzięki czemu zarządzanie projektami zajmuje mniej czasu

Możliwość tworzenia wykresów kamieni milowych które wykreślają wszystkie zadania z zakresu projektu

Przyjazna dla użytkownika wizualizacja twoich kamienie milowe projektu które ułatwiają sprawdzenie, jak daleko znajduje się projekt w danym momencie i jak poszczególne zadania łączą się z celami projektu

Bezpośrednie połączenie między twoimi profesjonalnym ustawieniem celów a funkcjami kamieni milowych oprogramowania, aby zapewnić, że każdy kluczowy kamień milowy pomoże projektowi odnieść sukces

Podobne bezpośrednie połączenie między kamieniami milowymi, zadaniami i szczegółami pomaga skupić się na powodzenie projektu i ogólnym cyklu życia projektu

Nie wszystkie

free oprogramowanie do zarządzania projektami

oferuje funkcję kamieni milowych. Ale te, które to robią, muszą mieć wszystkie powyższe korzyści, aby zapewnić pełne wykorzystanie śledzenia i zarządzania kamieniami milowymi w fazie planowania i realizacji projektu.

10 najlepszych aplikacji do śledzenia kamieni milowych w 2024 roku

Ponieważ kamienie milowe są tak ściśle połączone z zarządzaniem projektami, niektóre z najlepszych platform oprogramowania do zarządzania projektami mają wbudowane funkcje śledzenia kamieni milowych. Istnieje również kilka dedykowanych narzędzi stworzonych specjalnie do śledzenia kamieni milowych.

Ta lista obejmuje to, co najlepsze z obu światów!

1.

ClickUp

Śledzenie kamieni milowych w ClickUp, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i dostarczają projekty na czas

ClickUp to jedno oprogramowanie do zarządzania projektami dla wszystkich procesów związanych z wydajnością i planowaniem projektów. Zarządzanie projektami, pulpity dla kluczowych rezultatów,

ustawienie celów

śledzenie czasu,

raportowanie postępów

-nazwij to i mamy to wszystko pod kontrolą.

Możesz łatwo przekształcić swoje zadania w kamienie milowe projektu. Następnie połączyć te kamienie milowe z celami i załączyć do nich więcej zadań i zależnych kamieni milowych. Dostępne są nawet gotowe do użycia szablony, takie jak

Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

do szybkiego tworzenia kamieni milowych projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

Kamienie milowe ClickUp umożliwiają łatwe połączenie Twoich zadań z Twoimi cele projektu i śledzenie postępów na wysokim poziomie

Bezpośrednie połączenie z Cele ClickUp aby zapewnić, że wszystkie kamienie milowe i połączone z nimi zadania są wyrównane do ostatecznych celów projektu

Biblioteka szablonów kamieni milowych i szablony ustawień celów z których użytkownicy mogą czerpać, aby rozpocząć tworzenie punktów orientacyjnych i kluczowych scen projektu

Elastyczne sposoby wyświetlania i śledzenia kluczowych kamieni milowych, w tym widoki Gantta, Tablicy i Pulpitu

Intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie wdrażanie nowych użytkowników wraz z szybkim ustawieniem projektu, od kamieni milowych po zadania i harmonogramy

Limity ClickUp

Rozszerzenie automatyzacji może prowadzić do wielu alertów i przypomnień, szczególnie w przypadku złożonych i wielowarstwowych projektów

Kompleksowy charakter platformy, choć potężny, może początkowo przytłaczać użytkowników, którzy chcą wypróbować tylko funkcję Kamieni Milowych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ recenzji)

2. Plan Toggl

Via

Plan Toggl

Jako wizualizacja

narzędzie do zarządzania projektami

dla kierowników projektów, to naturalne, że Toggl Plan zawiera również możliwości śledzenia kamieni milowych projektu. W Toggl Plan, kamienie milowe stają się najbardziej istotne jako część osi czasu planowania projektu, gdzie każdy kamień milowy pojawia się jako oznaczony kolorem punkt kontrolny w większych ramach projektu.

Toggl Plan pełni również funkcję

zarządzanie obciążeniem pracą

system, w którym kamienie milowe zarządzania projektami mogą również odgrywać wyjątkową rolę. Na przykład kierownicy projektów, którzy są również odpowiedzialni za takie rzeczy jak harmonogramy zespołów i planowanie zasobów, mogą wykorzystać tę funkcję do połączenia kamieni milowych z innymi obszarami wymagań projektu (takimi jak limity budżetowe), które muszą osiągnąć.

Najlepsze funkcje Toggl Plan

Pełna niestandardowa konfiguracja kamieni milowych projektu, od czasu trwania kamieni milowych po dokładny kolor używany do wyróżnienia każdego kamienia milowego na wizualnej osi czasu projektu

Funkcje międzyprojektowe, w których pojedynczy nadrzędny kamień milowy (np. przegląd wszystkich projektów w całej organizacji) może zostać uwzględniony na wszystkich odpowiednich osiach czasu

Możliwość udostępniania nadrzędnych planami projektów które zawierają tylko kamienie milowe projektu, a nie poszczególne zadania, co pomaga zarządzającym projektami i zewnętrznym interesariuszom zachować przegląd na wysokim poziomie

Intuicyjny i nowoczesny interfejs, który sprawia, że łatwo jest wskoczyć i rozpocząć pracę z niską krzywą uczenia się

Limity Toggl Plan

Stosunkowo statyczna aplikacja internetowa, która limituje funkcje kamieni milowych dla swoich użytkowników

Integracje z aplikacjami innych firm są ograniczone, a celem Toggl Plan jest utrzymanie użytkowników w silosie w ramach własnego oprogramowania

Celowa prostota platformy może być problematyczna dla niektórych użytkowników, którzy szukają bardziej zaawansowanych rozwiązań narzędzi do zarządzania projektami wykraczających poza to, co jest wbudowane w Toggl Plan

Cennik Toggl Plan

Teams : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business: $13.35/miesiąc na użytkownika

Toggl Plan oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (37 recenzji)

: 4.3/5 (37 recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

3. Nifty

Via

Nifty

Mapy drogowe, listy zadań, dokumenty, czat, automatyzacja - Nifty ma to wszystko. Obejmuje to również solidną funkcję kamieni milowych.

Aby być pewnym, wszystko w jednym

narzędzie wydajności

niekoniecznie podkreśla funkcję kamieni milowych projektu jako główny punkt sprzedaży. Ale wciąż tam jest, ukrywając się wśród funkcji Zadań, aby organizować, ustalać priorytety i śledzić większe projekty.

Najlepsze funkcje Nifty

Konwertowanie list zadań na kamienie milowe, dzięki czemu kierownik projektu może śledzić postępy w realizacji całej listy zadań w ramach danego kamienia milowego

Kamienie milowe projektu pojawiają się w funkcji automatycznego raportowania, co pozwala na dynamiczne raportowanie procesów projektu wszystkim zainteresowanym stronom

Sortowanie według kamieni milowych w ramach projektu, organizowanie zadań zgodnie z ich poziomem i kluczowymi punktami kontrolnymi, które należy osiągnąć, aby utrzymać projekt w ruchu

Natywne integracje z narzędziami zwiększającymi wydajność takie jak Dokumenty Google i Kalendarz Google utrzymują członków zespołu w pętli, nawet poza platformą Nifty

Limity Nifty

Ograniczone funkcje powiadomień i przypomnień, takie jak brak możliwości ustawienia automatycznych przypomnień o nadchodzących kamieniach milowych i terminach zadań

Funkcja wyszukiwania na platformie, która nie zawsze jest intuicyjna i nie zawsze zwraca najbardziej trafne wyniki

Wolne czasy ładowania, co może prowadzić do problemów z komunikacją w projektach, które muszą działać szybko i w czasie rzeczywistym

Cennik Nifty

Free

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Nifty Plan oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

4. GanttPRO

Via

GanttPRO

Jak sama nazwa wskazuje, GanttPRO koncentruje się głównie na tworzeniu wykresów Gantta. Platforma, pierwotnie zaprojektowana dla branży produkcyjnej, ale mająca zastosowanie we wszystkich przypadkach użycia, oferuje również alternatywne widoki (takie jak Kanban), aby pomóc kierownikom projektów w śledzeniu postępów i planowaniu kolejnego projektu. Możliwe jest tutaj planowanie cykli pracy, śledzenie kamieni milowych projektu, a nawet zarządzanie zasobami.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Funkcja ścieżki krytycznej, która uwzględnia wszystkie zadania, kamienie milowe projektu i osie czasu w ramach projektu oraz prognozuje najlepszy i najbardziej usprawniony sposób do zrobienia

Możliwość łatwego eksportu w celu wydrukowania i udostępniania wykresu Gantta interesariuszom, którzy nie korzystają z platformy GanttPRO

Intuicyjna kontrola wersji wszystkich projektów, która pozwala na cofnięcie się do historii projektu i przywrócenie poprzednich stanów projektu w dowolnym momencie

Limity GanttPRO

Brak nadrzędnego oś czasu projektu widoku wykraczającego poza zakończony wykres Gantta, co utrudnia użytkownikom zwykłe przeglądanie kamieni milowych projektu

Bardziej złożony niż wiele alternatyw w tym przewodniku, z naciskiem na funkcję nad łatwością obsługi, szczególnie dla nowych użytkowników, którzy mogą nie być zaznajomieni z wykresami Gantta

Brak aplikacji mobilnej do śledzenia zadań, kamieni milowych lub postępu projektu poza platformą internetową

Ceny GanttPRO

Podstawowy : 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,99 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $12.99/miesiąc za użytkownika

: $12.99/miesiąc za użytkownika Business : $19.99/miesiąc na użytkownika

: $19.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

GanttPRO oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (400+ recenzji)

: 4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

5. OpenProject

Via

OpenProject

Jako rzadkie rozwiązanie open-source, niemiecki OpenProject wyróżnia się w dwóch obszarach: elastyczności i bezpieczeństwa danych. Zaawansowane szyfrowanie zapewnia, że wszystko, co wprowadzisz, będzie bezpieczne, a otwarty charakter narzędzia sprawia, że jest ono elastyczne i odpowiednie dla każdej branży i każdego rodzaju strategii zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje OpenProject

Wizualny i intuicyjny widok osi czasu projektu jest domyślny w oprogramowaniu do zarządzania projektami, dzięki czemu zawsze można zobaczyć większe kamienie milowe na pierwszy rzut oka

Przejrzysty i wizualny zarys relacji między zadaniami, fazami i kamieniami milowymi projektu zapewnia przegląd tego, co należy zrobić, kiedy i dlaczego

Opcja Community jest zawsze Free, a jednocześnie oferuje wystarczająco dużo funkcji, aby była istotna i korzystna, szczególnie dla mniejszych firm

Limity OpenProject

Edycja projektów, zadań i kamieni milowych jest czasami sprzeczna z intuicją, zwłaszcza dla użytkowników zaznajomionych z innymi programami do zarządzania projektami

Domyślna oś czasu projektu jest świetna, ale jej niestandardowe dostosowanie może być trudne w przypadku bardziej unikalnych przypadków użycia lub projektów

Ograniczone możliwości automatyzacji nadal wymagają sporo ręcznego zarządzania osią czasu i zadaniami w projekcie

Ceny OpenProject

Społeczność : Free

: Free Basic : $7.25/miesiąc na użytkownika

: $7.25/miesiąc na użytkownika Professional : $13.50/miesiąc na użytkownika

: $13.50/miesiąc na użytkownika Premium : $19.50/miesiąc na użytkownika

: $19.50/miesiąc na użytkownika Korporacyjny: Kontakt w sprawie cen

OpenProject oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (20+ recenzji)

: 3.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (90+ recenzji)

6. nTask

Via

nTask

Jako jedno z najpopularniejszych dostępnych rozwiązań do zarządzania projektami, to naturalne, że nTask znalazł się na takiej liście. I rzeczywiście, kamienie milowe są naturalnym sposobem tworzenia projektów za pomocą nTask, w szczególności do reprezentowania krytycznych momentów na osi czasu projektu na drodze od rozpoczęcia do zakończenia projektu.

Najlepsze funkcje nTask

Jasna definicja kamieni milowych projektu w porównaniu ze zwykłymi zadaniami, wraz z wieloma wskazówkami zapewniającymi ich prawidłowe wykorzystanie w całym kontekście projektu

Elastyczne widoki tablicy i kalendarza, które podkreślają kamienie milowe oraz ich połączenie z zadaniami znajdującymi się pod nimi i celami projektu znajdującymi się nad nimi

Możliwość raportowania kamieni milowych projektu w celu podzielenia projektów na mniejsze części i świętowania szybszych zwycięstw na długich osiach czasu projektu

Limity nTask

Ograniczone wprowadzanie na platformę z przewodnikiem, pozostawiające użytkownikom mniej lub bardziej samodzielne poruszanie się po oprogramowaniu do zarządzania projektami

Stosunkowo podstawowy widok kalendarza w porównaniu z niektórymi innymi opcjami na tej liście, w tym brak możliwości niestandardowych ram czasowych

Ceny nTask

Premium : 3 USD/miesiąc za użytkownika

: 3 USD/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

nTask oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (17 recenzji)

: 4.4/5 (17 recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

7. Scoro

Via

Scoro

Jako kompleksowa opcja oprogramowania do zarządzania pracą, Scoro jest optymalne dla agencji i innych firm z branży usług profesjonalnych, które poszukują narzędzi do współpracy zespołowej. Celem Scoro jest zapewnienie firmom wszystkiego, czego potrzebują do zarządzania swoją pracą i cyklem pracy, a kamienie milowe są ważną częścią tego równania.

Najlepsze funkcje Scoro

Elastyczny widok wykresu Gantta, który można skondensować do głównych zadań i kamieni milowych oraz rozszerzyć, aby uwzględnić wszystkie zależności i podzadania w celu uzyskania większej szczegółowości

Możliwość dodawania zadań do poszczególnych kamieni milowych, aby automatycznie przekształcić je w fazy projektu, które obejmują całe ramy czasowe dla wszystkich niekompletnych zadań w danym kamieniu milowym

Limity Scoro

Jest to droższa opcja w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Wiele najbardziej przydatnych funkcji związanych z kamieniami milowymi projektu, takich jak widok wykresu Gantta i zależności zadań, jest dostępnych tylko w wyższych warstwach cenowych

Ceny Scoro

Essential : 26 USD/miesiąc za użytkownika

: 26 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $37/miesiąc na użytkownika

: $37/miesiąc na użytkownika Pro : $63/miesiąc na użytkownika

: $63/miesiąc na użytkownika Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Scoro oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

8. Planer kamieni milowych

Via

Planista kamieni milowych

Dotarliśmy do pierwszego (i jedynego) dedykowanego oprogramowania do tworzenia kamieni milowych w projektach na tej liście. Milestone Planner nie udaje, że jest oprogramowaniem do zarządzania projektami, ale skupia się całkowicie na większym procesie planowania, co czyni go jednym z najprostszych i najprostszych narzędzi do śledzenia kamieni milowych, jakie można znaleźć.

Najlepsze funkcje Milestone Planner

Prosty i intuicyjny interfejs, który działa równie dobrze na pulpitach, tabletach i telefonach

Przeciągnij i upuść, aby utworzyć oś czasu projektu i dostosować kamienie milowe

Łatwe widoki wykresów Gantta, które można eksportować do plików PDF i innych formatów

Ograniczenia programu Milestone Planner

Brak możliwości wykorzystania go jako bardziej szczegółowego projektuzarządzanie cyklem życia lub zadaniami (w najlepszym przypadku Milestone Planner jest tylko narzędziem do planowania)

Nieco przestarzała grafika przypominająca połowę lat 2000

Ceny Milestone Planner

Professional Edition : $8.80/miesiąc (tylko pojedynczy użytkownik)

: $8.80/miesiąc (tylko pojedynczy użytkownik) Business Edition : 3,21 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,21 USD/miesiąc za użytkownika Team Edition : 6,38 USD/miesiąc na użytkownika

: 6,38 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise Edition: Kontakt w sprawie cen

Kamienie milowe Planner oceny i recenzje

G2 : 3/5 (1 recenzja)

: 3/5 (1 recenzja) Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

9. ProjectManager

Via

ProjectManager

Oto platforma, która wyróżnia się prostotą. Tak, interfejs może wyglądać bliżej Excela niż niektóre z bardziej wizualnych projektów interfejsu użytkownika na tej liście. Ale w zamian otrzymujesz potężną platformę do zarządzania projektami i pracą, która wykorzystuje śledzenie kamieni milowych projektu tak kompetentnie, jak każda inna alternatywa.

ProjectManager najlepsze funkcje

Kamienie milowe bezpośrednio integrują się z funkcją raportowania platformy, ułatwiając każdemu użytkownikowi uruchamianie raportów dotyczących harmonogramu projektu i śledzenie ogólnego postępu projektu

Priorytetyzacja zadań i hierarchia w ramach kamieni milowych pomagają zespołowi projektowemu skupić się na najważniejszych pracach w danym harmonogramie projektu i cyklu życia projektu

Limity ProjectManager

Automatyzacja może uprościć niektóre komplikacje ProjectManagera, ale nadal jest to bardzo złożone oprogramowanie do kamieni milowych, więc prawdopodobnie nie nadaje się dla małych Business lub pojedynczych użytkowników

Aplikacja mobilna jest w dużej mierze nieużywana ze względu na limit funkcji i funkcji, które są dostępne tylko na głównej platformie internetowej

Ceny ProjectManager

Teams : $13/miesiąc za użytkownika

: $13/miesiąc za użytkownika Business : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ProjectManager oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (80+ recenzji)

: 4.4/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (300+ recenzji)

10. Xebrio

Via

Xebrio

Pierwotnie zaprojektowany dla zespołów programistów i zespołów IT zajmujących się sprzętem, Xebrio może pomóc w śledzeniu wszelkich kamieni milowych projektu od początkowego planu do wydania, bez względu na branżę. Pozwala podzielić projekt na mniejsze części i fazy, mierzyć powodzenie projektu w ramach tych faz i raportować powodzenie nawet najbardziej złożonych projektów zwinnych i kaskadowych.

Najlepsze funkcje Xebrio

Dedykowane narzędzie do śledzenia kamieni milowych projektu, dostępne zarówno w ramach projektów, jak i poza nimi, ułatwiające planowanie i raportowanie każdej fazy projektu

Możliwość przypisywania zadań i udostępniania odpowiedzialności za kamienie milowe członkom zespołu projektowego w celu budowania odpowiedzialności, co jest szczególnie korzystne w szybko zmieniających się sprintach rozwoju w planie projektu oprogramowania

Limity Xebrio

Aplikacja została pierwotnie zaprojektowana dla Teams IT, więc niektóre z jej najpotężniejszych funkcji mogą być najbardziej odpowiednie dla osób z branży IT

Tylko aplikacja internetowa ma powiadomienia, co oznacza, że możesz sprawdzać tylko samą platformę, aby otrzymywać alerty o etykietach, zadaniach i postępach w projekcie

Ceny Xebrio

Zarządzanie wymaganiami : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Wymagania i pokrycie testami : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Xebrio oceny i recenzje

G2 : 4/5 (1 recenzja)

: 4/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (2 recenzja)

Śledzenie kamieni milowych projektu w ClickUp

O ile twój projekt nie obejmuje tylko kilku podstawowych zadań i nie jest to jedyny projekt, którym zarządzasz w danym momencie, śledzenie wszystkiego może być prawie niemożliwe bez narzędzi do śledzenia kamieni milowych projektu.

Śledzenie kamieni milowych wprowadza hierarchię i pomaga zminimalizować ryzyko związane z projektem. Identyfikując kluczowe znaczniki projektu, fazy i istotne wydarzenia w harmonogramie projektu, można monitorować postępy na bardziej szczegółowym poziomie, nie zapominając o nadrzędnych celach projektu i osiach czasu.

Aby to osiągnąć, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania do zarządzania planem i osią czasu projektu. A dzięki planowi ClickUp Forever Free możesz sam zdecydować, czy ClickUp jest dla Ciebie odpowiednią opcją.

ClickUp to najlepsza aplikacja do zarządzania kamieniami milowymi, ale wiemy, że jesteśmy nieobiektywni. Wypróbuj ją sam.

