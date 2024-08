10 TeamGantt Alternatywy i konkurenci w 2024 r

W miarę jak projekty stają się coraz bardziej złożone, wybrane rozwiązanie do zarządzania projektami również staje się bardziej złożone. Odpowiednia platforma do zarządzania projektami pozwala zarządzać zadaniami i kamieniami milowymi oraz śledzić oś czasu i postępy projektu zarówno na poziomie szczegółowym, jak i z widoku ogólnego.

Oparta na chmurze platforma TeamGantt jest jednym z popularnych sposobów korzystania z wykresów Gantta i innych narzędzi do zarządzania projektami narzędzie do zarządzania projektami do zrobienia dokładnie tego. Ale czy jest to najlepsza platforma dla tych z nas, którzy kochają wykresy Gantta? 👀

Najlepsza alternatywa dla TeamGantt zależy od twoich potrzeb i wymagań projektu . Zbadaliśmy wiele alternatyw na rynku, abyś nie musiał tego robić, i poniżej przedstawiamy 10 najlepszych konkurentów TeamGantt.

Czego powinieneś szukać w alternatywach TeamGantt?

Najlepszą alternatywą TeamGantt jest ta, która najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom. Istnieje wiele opcji, od free Gantt chart software do droższych planów Enterprise Plan. Rozważ poniższe czynniki, aby upewnić się, że uzyskasz zamierzoną wartość biznesową z produktu, który wybierzesz do zarządzania projektami w swojej firmie:

Łatwość użytkowania: Rozwiązanie do zarządzania projektami, które jest trudne w użyciu, zwiększy frustrację bardziej niż wydajność, a odpowiednia alternatywa TeamGantt ułatwia budowanie i niestandardowe dostosowanieSzablony wykresów Gantta

Funkcje zarządzania projektami: Każdy Business ma inne potrzeby i inne sposoby zarządzania projektami, a jegooprogramowanie do zarządzania projektami powinno zapewniać funkcje ułatwiające realizację tych potrzeb

Elastyczność: Oprogramowanie do zarządzania projektami nie powinno ograniczać cię do jednego sposobu pracy, ale powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do twojego cyklu pracy

Cena: Oprogramowanie, które kupujesz, nie powinno złościć zespołu zarządzającego budżetem, ale powinno być wystarczająco wydajne, aby rozwijać się wraz z firmą. Integracje: Członkowie twojego zespołu skorzystają, gdy ich oprogramowanie do zarządzania projektami zintegruje się z narzędziami, których często używają

10 najlepszych alternatyw TeamGantt do wykorzystania w 2024 roku

Od prostych Przykłady projektów z wykresem Gantta do rozszerzenia funkcji, które pozwalają zarządzać zadaniami z najwyższą kontrolą, poniższa lista pomoże ci znaleźć idealną alternatywę TeamGantt.

Uzyskaj przejrzysty obraz swoich zadań i zależności w widoku ClickUp Gantt

ClickUp jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania projektami i narzędzie do zwiększania wydajności które może być dostawcą funkcji wielu aplikacji biznesowych na jednej zunifikowanej platformie. To czyni go jednym z najbardziej wydajnych programów do tworzenia wykresów Gantta na naszej liście. Osiąga tę wszechstronność na dwa sposoby: rozszerzenie dostosowywanego obszaru roboczego, który zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność kontrolę nad strukturą projektów oraz duży zbiór szablonów projektów, które obejmują zakres branż i cyklów pracy.

Funkcją specyficzną dla roli ClickUp jako alternatywy dla TeamGantt jest Wykres Gantta ClickUp. Zwiększa użyteczność wykresów Gantta dzięki kompleksowym narzędziom do doskonalenia procesów które pomogą Ci jeszcze efektywniej zarządzać zadaniami.

ClickUp najlepsze funkcje

Szablony projektów, npszablony osi czasu iSzablon wykresu Gantta ClickUpułatwiają zarządzanie projektami

Integracja z najpopularniejszym oprogramowaniem Business rozszerza jego funkcje

Łatwo tworzone automatyzacje mogązaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach i pomócśledzenie zależności* Niestandardowe rozszerzenie obszarów roboczych pozwala ClickUp przekształcić się w różnorodne narzędzia biznesowe w jednej aplikacji

Limity ClickUp

Odkrywanie i poznawanie wszystkich funkcji może wydawać się przytłaczające dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. GanttPRO

przez GanttPro GanttPRO jest również wysoko na naszej liście alternatyw TeamGantt. Jest to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga ludziom planować i zarządzać projektami poprzez kompleksowy zestaw funkcji wykraczających poza wykresy Gantta.

Posiada funkcje zarządzania zadaniami i zasobami oraz śledzenia czasu. The współpraca w ramach projektu funkcje pozwolą wszystkim być na bieżąco i ułatwią osobom pracującym nad dużymi projektami udostępnianie plików i bycie na bieżąco. Interfejs użytkownika (UI) umożliwia widok wszystkich projektów, ułatwiając śledzenie postępów i zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Intuicyjny interfejs ułatwia rozpoczęcie pracy

Dobrze wspierane aplikacje mobilne sprawiają, że jest on dostępny w podróży

Dobrze zaprojektowane narzędzia do współpracy są rozszerzone

Funkcja priorytetyzacji pomaga użytkownikom skupić swoją uwagę

Limity GanttPRO

Rozszerzenie funkcji może być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Cena jest wysoka dla osób o minimalnych potrzebach

Ceny GanttPRO

Podstawowy : $7.99/miesiąc za użytkownika

: $7.99/miesiąc za użytkownika Pro : $12.99/miesiąc za użytkownika

: $12.99/miesiąc za użytkownika Business : $19.99/miesiąc na użytkownika

: $19.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

GanttPRO oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (400+ recenzji)

: 4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

3. GanttProject

przez GanttProject Kolejną z naszych alternatyw TeamGantt jest GanttProject. To oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta jest rozwiązaniem typu open-source, które można pobrać za darmo i używać w całym biznesie. Posiada wszystkie podstawowe funkcje, jakich można oczekiwać od narzędzia do zarządzania projektami, w tym zarządzanie zadaniami i zasobami.

Użytkownicy mogą ustawić wartości bazowe, śledzić oryginalny plan projektu i monitorować postępy. GanttProject jest kompatybilny z istniejącymi Microsoft Project pliki i może je otwierać i zapisywać. Może również eksportować raporty w różnych formatach, takich jak PDF, HTML i CSV, w celu łatwego udostępniania i drukowania.

GanttProject najlepsze funkcje

Dobrze zaprojektowany generator raportów, który eksportuje do HTML lub PDF

Importuje i eksportuje pliki do i z projektu Microsoft Project

Jako oprogramowanie lokalne, działa bez połączenia z Internetem

Generuje wykresy oceny programu i techniki przeglądu

Limity GanttProject

Przestarzały interfejs, który nie jest tak usprawniony i intuicyjny jak alternatywy

Niewiele funkcji współpracy lub integracji z innymi narzędziami

Ostatnia duża aktualizacja miała miejsce w 2021 roku i może brakować wsparcia

Ceny GanttProject

Free Forever

GanttProject oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (50+ recenzji)

: 4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

4. Smartsheet

przez Smartsheet Ta opcja jest jedną z najbardziej wszechstronnych. Smartsheet to coś więcej niż narzędzie do zarządzania projektami . To platforma do wykonywania pracy, która zapewnia realizację projektów funkcje specyficzne dla branż, takich jak zarządzanie projektami, marketing, operacje, IT, budownictwo i inne. Jego konstrukcja ma na celu poprawę automatyzację cyklu pracy i pozwala na efektywne zarządzanie projektami. Aby zapewnić klasyczne funkcje zarządzania projektami, takie jak zarządzanie zadaniami i zasobami, Smartsheet wykorzystuje znajomy układ w stylu arkusza kalkulacyjnego, przekształcając złożone projekty w łatwiejszy do przyswojenia format.

Chociaż pulpity przybierają styl podobny do arkusza kalkulacyjnego, nadal zapewniają menedżerowi projektów zakończony widok oś czasu projektu potrzebnych do zrobienia tego, co do nich należy. Będą mogli łatwo wizualizować zadania, zobaczyć nadchodzące i przypisać je do odpowiednich członków zespołu.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Rozszerzenie integracji z innymi aplikacjami

Kilka funkcji ułatwiających automatyzację cykli pracy

Duża biblioteka filmów instruktażowych wideo

Automatyzacja przypomnień o zadaniach i deadline'ach

Limity Smartsheet

Niektóre integracje wymagają droższych poziomów

Interfejs użytkownika czasami działa wolno

Cennik Smartsheet

Free Forever

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (12,000+ recenzji)

: 4.4/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2500+ recenzji)

5. Gantter

przez Gantter Oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami, Gantter, to narzędzie do zarządzania projektami, które zapewnia łatwy do zrozumienia interfejs użytkownika, aby pomóc członkom zespołu w łatwiejszym zarządzaniu projektami. Podobnie jak inne opcje na liście, posiada funkcje zarządzania zadaniami i zasobami. Narzędzia do współpracy Teams obejmują przydzielanie zadań, udostępnianie plików i komunikowanie się za pośrednictwem platformy w celu planowania projektów. Zarządzanie projektami jest łatwe dzięki integracji oprogramowania z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google.

Microsoft Project jest dużym graczem w przestrzeni narzędzi do zarządzania projektami, więc Gantter może łatwo otwierać i edytować dane projektów, które tworzy to oprogramowanie. Pozwala to kierownikom projektów na łatwe przejście do tej alternatywy TeamGantt przy minimalnym zakłóceniu cyklu życia projektu.

Najlepsze funkcje Ganttera

Integracja z Google Drive i G-Suite

Otwiera i edytuje pliki Microsoft Project

Silnik rozpoznawania oparty na społeczności

Tysiące wstępnie zaprojektowanych szablonów

Limity Ganttera

Trudna krzywa uczenia się dla początkujących

Ograniczone funkcje i opcje integracji

Ceny Ganttera

Gantter Cloud : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Gantter dla Google Drive : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Gantter dla obszaru roboczego Google: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Gantter oceny i recenzje

G2 : 4/5 (3 recenzje)

: 4/5 (3 recenzje) Capterra: 4.1/5 (36 recenzji)

6. Skrót

przez Skrót Oryginalna nazwa tej alternatywy TeamGantt brzmiała Clubhouse. Jej celem jest stworzenie zwinne zarządzanie projektami platforma, która jest prosta w użyciu i dostarcza narzędzi do powodzenia we wspólnych projektach typowych dla procesów zwinnych. Oznacza to, że oprócz funkcji wykresu Gantta, Skrót posiada narzędzia do sprintów, epic, backlogów i innych funkcji, które metodologie zwinne wykorzystują do realizacji projektów.

Te zwinne narzędzia zapewniają również kompleksową platformę zarządzania projektami, która ułatwia planowanie, współpracę i śledzenie projektów. Członkowie Teams mogą rzucić okiem na postęp projektu na każdym poziomie procesu zwinnego.

Skrót najlepsze funkcje

Skuteczne narzędzia do współpracy

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia pracę początkującym użytkownikom

Funkcja mapy drogowej pomaga wplanowanie awaryjne i ustalaniu priorytetów

Integruje się z innymi popularnymi narzędziami

Limity skrótów

Brak materiałów do nauki

Funkcja przeciągnij i upuść nie wszędzie działa zgodnie z oczekiwaniami

Ceny skrótów

Free Forever

Teams : $8.50/miesiąc za użytkownika

: $8.50/miesiąc za użytkownika Business : $12.00/miesiąc za użytkownika

: $12.00/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje skrótów

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (300+ recenzji)

7. Trello

przez Trello Trello to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania projektami. Sprawia, że tworzenie, edytowanie i przypisywanie zadań do konkretnych osób jest proste. Mimo, że oprogramowanie to oferuje duże możliwości w zakresie śledzenie projektów narzędzia, nie ma wykresu Gantta po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego polega na integracji z oprogramowaniem do tworzenia wykresów Gantta, takim jak BigPicture, aby uzupełnić tę funkcję. Na szczęście ta integracja jest Free dla wszystkich użytkowników, podobnie jak wiele innych, które pomagają przekształcić Trello w dobrze zaokrągloną platformę do zarządzania projektami, odpowiednią do różnych zamierzonych celów biznesowych.

Dużą zaletą Trello jest prosty interfejs typu "przeciągnij i upuść". Przenoszenie zadań jest tak proste, jak przeciąganie ich z jednej tablicy zadań na inną. Tablice te mogą oznaczać status zakończenia, ustalać priorytety zadań i pełnić wiele innych funkcji. Ponieważ do kart zadań można załączyć różne typy plików, Trello pełni również funkcję skutecznego narzędzia do zarządzania dokumentami. Porównanie Trello z Jira !

Najlepsze funkcje Trello

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs

Rozbudowane możliwości niestandardowego dostosowania do potrzeb i preferencji wszystkich użytkowników

Doskonałe wsparcie międzyplatformowe ułatwia pracę z dowolnego miejsca

Dobra integracja z innymi aplikacjami i usługami

Limity Trello

Może się zagracać w przypadku złożonych projektów

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Cennik Trello

Free Forever

Standard : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,000+ recenzji)

8. Toggl

przez Toggl Toggl umożliwia swoim użytkownikom śledzenie czasu wykonywania różnych zadań w ramach projektu za pomocą timera, który jest dostępny na wielu platformach i urządzeniach. Prowadząc szczegółowy rejestr czasu trwania każdego zadania, kierownicy projektów mogą efektywnie realizować harmonogramy i lepiej szacować czas postępu projektu.

Funkcja kamieni milowych Toggl pozwala podzielić oś czasu projektu na mniejsze cele i śledzić postępy w ich zakończeniu bezpośrednio z wykresu Gantta projektu. Daje to kierownikom projektów szybki widok statusu projektu. Dodatkową pomocą w zarządzaniu projektami jest wgląd w informacje dostarczane przez oprogramowanie. Ponieważ wie, gdzie członkowie Teams spędzają czas, może pomóc zidentyfikować wąskie gardła i obszary nieefektywności.

Toggl najlepsze funkcje

Oznaczone kolorami osie czasu ułatwiają zarządzanie

Łatwe udostępnianie osi czasu klientom i interesariuszom

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiająca naukę

Funkcje współpracy ułatwiają pracę zespołową

Limity Toggl

Brakuje integracji z aplikacjami innych firm

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje, jak mogłaby być

Ceny Toggl

Free Forever

Teams : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

Toggl oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,500+ recenzji)

: 4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

9. OpenProject

przez OpenProject Nasze kolejne rozwiązanie do zarządzania projektami jest dostępne zarówno jako opcja oparta na chmurze, jak i produkt hostowany samodzielnie. Narzędzia do zarządzania projektami dostępne w OpenProject umożliwiają łatwe zarządzanie zadaniami i zawiera rozszerzenie funkcji zarządzania dokumentami, aby to ułatwić. Zarządzanie projektami jest również ważną częścią oprogramowania, z funkcjami, które pomogą utrzymać harmonogram projektu na właściwym torze.

Kierownicy projektów, którzy preferują zwinne metody realizacji projektów, uznają funkcje Scrum i Kanban za szczególnie przydatne. Zadania projektowe można łatwo podzielić na sprinty i śledzić ich przebieg za pośrednictwem interfejsu użytkownika programu. Możliwość planowania projektów za pomocą wykresu Gantta sprawia, że OpenProject jest odpowiednią alternatywą dla TeamGantt.

Najlepsze funkcje OpenProject

Zwinne metodologie z widokami Scrum i Kanban

Wsparcie dla łatwego zarządzania wieloma projektami

Projektaplikacje do planowania aby wszyscy byli na bieżąco

Funkcje śledzenia czasu i raportowania kosztów

Limity OpenProject

Interfejs użytkownika nie jest tak atrakcyjny, jak w przypadku innych opcji

Krzywa uczenia się jest bardziej stroma niż w przypadku innych programów

Ceny OpenProject

Free Forever

Basic : $7.25/miesiąc za użytkownika

: $7.25/miesiąc za użytkownika Professional : $13.50/miesiąc na użytkownika

: $13.50/miesiąc na użytkownika Premium : $19.50/miesiąc na użytkownika

: $19.50/miesiąc na użytkownika Korporacyjny: Kontakt w sprawie cen

OpenProject oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (22 recenzje)

: 3.7/5 (22 recenzje) Capterra: 4.5/5 (100 recenzji)

10. Redbooth

przez Redbooth Redbooth to nasza ostatnia alternatywa dla TeamGantt do zarządzania projektami za pomocą wykresu Gantta. Jego funkcja oceny obciążenia pracą pozwala na lepsze zarządzanie projektami poprzez ostrzeganie kierownika projektu o członkach zespołu, którzy mogą być przeciążeni pracą. Narzędzia do zarządzania projektami obejmują śledzenie czasu, funkcje i narzędzia do udostępniania plików. Poprzez pulpit projektu , zespoły zarządzania projektami mogą zarządzać wieloma projektami, uzyskując przegląd przypisania wszystkich zadań.

Interfejs jest łatwy w użyciu, a funkcja przeciągnij i upuść zapewnia intuicyjną przestrzeń do zarządzania projektami dla początkujących i doświadczonych dostawców. Można łatwo gromadzić dane dotyczące projektu i pakować je w atrakcyjne i wnikliwe raporty, które informują kluczowych interesariuszy śledzących postępy w projekcie.

Najlepsze funkcje Redbooth

Pojedynczy widok na przypisanie zadań i do kogo

Wizualne zarządzanie zadaniami metodą "przeciągnij i upuść" z wykresami Gantta

Szczegółowe raportowanie wydajności całego projektu

Zintegrowane spotkania wideo HD obsługiwane przez Zoom

Limity Redbooth

Ograniczone funkcje do obsługi dużych lub złożonych projektów w porównaniu z innymi alternatywami TeamGantt na tej liście

Miejsce na ulepszenia w aplikacji mobilnej

Ceny Redbooth

Free Forever

Pro : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc na użytkownika

Redbooth oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (100 recenzji)

: 4.4/5 (100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (89 recenzji)

Zarządzaj projektami po swojemu

Nie chcesz tracić godzin na zarządzanie projektami. Mając do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie, Twój zespół będzie działał szybciej i bardziej efektywnie niż kiedykolwiek. Widok wykresu Gantta w ClickUp sprawia, że zarządzanie codzienną pracą jest proste, nawet jeśli cykl pracy nie jest. Ustawienie konta Free aby zacząć już dziś. 🤩