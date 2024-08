10 najlepszych alternatyw i konkurentów Basecamp w 2024 r

szukasz fantastycznych alternatyw dla Basecamp?

Przyznajmy Basecampowi uznanie tam, gdzie jest ono należne; to pionier w komunikacji zespołowej.

A ich liderzy, a mianowicie Jason Fried i David Heinemeier Hansson, głośno mówili o redefinicji Basecampa pracy i kultury pracy .

Ale wracając do Basecamp_, produktu /%href/

Mimo że ma ugruntowaną pozycję i istnieje od kilku lat, może nie być już właściwym narzędziem do współpracy zespołowej i oprogramowanie do zarządzania projektami for you.

W tym poście omówimy niektóre z jego kluczowych funkcji i przyjrzymy się dziesięciu najlepszym alternatywom Basecamp w 2023 roku, wraz z ich zaletami, wadami, cenami i ocenami klientów.

Do dzieła!

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Basecamp?

Już słyszymy to pytanie: Skoro Basecamp do zrobienia, to po co w ogóle szukać alternatywy?

Osoby zarządzające projektami otrzymały te kluczowe funkcje w Basecamp 3:

Doskonała platforma do przesyłania wiadomości, która promuje wysokiej jakości pracę zespołową

Poręczne, uniwersalne wyszukiwanie

Scentralizowane miejsce do udostępniania plików i dokumentów

Proste funkcje zarządzania zadaniami (świetne dla małych list rzeczy do zrobienia)

Automatyczne pytania meldunkowe

Portal dla zewnętrznych interesariuszy do widoku zadań i komunikacji

Raportowanie zadań

Basecamp jest całkowicie wystarczający narzędzie do zarządzania projektami na wiele sposobów.

nikt nie jest tu po to, by go oczerniać, ani do zrobienia czegokolwiek przez zespół, który za nim stoi

Konkurencyjny rynek napędza innowacje, a choć Basecamp może być przydatny, rynek przyniósł silną konkurencję w postaci narzędzi takich jak Zoho Project , TeamWork , Wrike oraz Trello .

Basecamp istnieje już od jakiegoś czasu. Został założony w 1999 roku.

tak, to 22 lata temu..._ 🗿

Nie ma nic złego w wieku, ale zdolność adaptacji jest koniecznością, a Basecamp był nieco opieszały w aktualizowaniu swojego narzędzia dla użytkowników we współczesnym świecie.

Na przykład, Basecamp nadal nie ma profesjonalnego hierarchii zespołów i oferuje tylko zewnętrzne integracje do śledzenia czasu.

Basecamp został również zaprojektowany z myślą o oldschoolowym systemie wodospadowym i nie jest idealny dla Zwinne zarządzanie projektami .

Nawet Asana poświęciła czas na dodanie aplikacji Tablica Agile widok na ich zasoby.

dlaczego nie widzieliśmy tego na Basecamp?

Kolejną oczywistą zaletą, jaką może przynieść alternatywa, jest niższa cena.

Przy 15 $ miesięcznie za użytkownika, etykieta cenowa Basecamp nie jest łatwa dla portfela.

czy naprawdę musisz tyle płacić?

po co rozbijać bank (i okulary), skoro można mieć więcej funkcji za mniej (lub nawet za darmo)?

Z ClickUp korzystasz z całej platformy, tak, wszystkich funkcji i nieograniczonej liczby użytkowników, za $$$a miesięcznie!

**Uwaga: Możesz zaimportować dane z Basecamp do ClickUp za pomocą pliku CSV! Oto jak to zrobić.

Funkcje idealnej alternatywy dla Basecampa

Wybór alternatywy dla Basecamp do zarządzania projektami będzie oznaczać zachowanie niektórych funkcji, które Basecamp ma dobrze.

Mądry konkurent uczy się na powodzeniach Basecamp, jednocześnie ulepszając je i dodając własne innowacje.

Unikanie archaicznego designu, dodawanie zaawansowanych funkcji i trzymanie się naszych wartości pozwoliło ClickUp wyróżnić się na wysoce konkurencyjnym rynku.

Na przykład, każdy prawdziwy konkurent będzie potrzebował prostego projektu i wygodnej aplikacji mobilnej, dwóch mocnych stron Basecamp. Będą jednak potrzebować znacznie bardziej rozsądnych cen i aktualizowanego oprogramowania raz na jakiś czas.

A skoro już przy tym jesteśmy, to może by tak dorzucić opcję Tablica i Lista widoków, wraz z Wykresy Gantta ?

Inne funkcje potrzebne do zastąpienia Basecamp obejmują Śledzenie czasu , listy do zrobienia (poprzednio mocna strona Asany), narzędzia dla małych firm, doskonałe iPhone i Android aplikacja, kompleksowe zarządzanie członkami zespołu, rozbudowana funkcja wyszukiwania i wiele osób przypisanych.

czy wymagamy zbyt wiele od jednego narzędzia do zarządzania projektami?

poddaj się swoim pajęczym zmysłom i sprawdźmy dziesięć najlepszych alternatyw dla Basecamp!

10 najlepszych alternatyw dla Basecamp

Oto dziesięć najlepszych alternatyw dla Basecamp, które sprawią, że opuścisz ten obóz bazowy w drodze do powodzenia w zarządzaniu projektami. ⛰

1. ClickUp

ClickUp to wiodące na świecie narzędzie do zarządzania projektami .

Od zapewnienia zarządzania zasobami po usprawnienie komunikacji w zespole, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje ClickUp

Oto kilka powodów, dla których ClickUp jest świetną alternatywą dla Basecamp:

1. Globalny time tracker

Użyj Globalny timer aby sprawdzić, ile czasu członkowie zespołu poświęcają na poszczególne zadania lub projekt.

Można uruchamiać i zatrzymywać śledzenie czasu z dowolnego komputera, do którego jesteś zalogowany.

Co więcej, jeśli przestaniesz śledzić czas w aplikacji mobilnej, możesz zacząć od miejsca, w którym skończyłeś w aplikacji komputerowej.

zobacz, prawdziwie globalne! 🌎

Oto więcej informacji na temat śledzenia czasu w ClickUp .

2. Wiele widoków

Dzięki ponad 10 widokom do wyboru możesz oglądać swoje projekty tak, jak chcesz!

Oto niektóre z potężnych widoków ClickUp: Widok Tablicy .

Odwiedź Trello

7. Proofhub

Proofhub to alternatywa dla Basecampa, która pozwala Teamsom na posiadanie nieograniczonej liczby użytkowników, niezależnie od planu cenowego.

Ale z wielką mocą przychodzą jeszcze większe i głębsze kieszenie.💲

Plan cenowy tego narzędzia jest droższy niż większość alternatyw Basecamp.

Kluczowe funkcje Proofhub

wzmianki @, aby usprawnić współpracę i upewnić się, że komentarze są widoczne

Możliwość łatwego przydzielania zadań i ustawiania priorytetów

Potężna funkcja sortowania i grupowania

Widok osi czasu do śledzenia projektów

Profesjonaliści Proofhub

Brak opłaty za użytkownika, ponieważ otrzymujesz nieograniczoną liczbę użytkowników

Niestandardowe role dostosowane do potrzeb projektu

Automatyzacja przypomnień o zbliżających się terminach

Przestrzenie na dyskusje jeden na jeden i wiadomości grupowe

Wady Proofhub

Drogie

Nie jest przeznaczona dla większych teamów

Limit do 8 integracji

Cennik Proofhub

Ta aplikacja do zarządzania projektami ma plany cenowe, które zaczynają się od 50 USD miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Proofhub

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Odwiedź Proofhub

8. Kantata

via Kantata Kantata (dawniej Mavenlink) sprzedaje się jako kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji pracy i zarządzania zasobami, które oferuje możliwości łączenia. 😉

Przykładowo, kierownicy projektów mogą połączyć czas, wydatki i faktury członka zespołu z jego zadaniami i projektami w czasie rzeczywistym.

Niestety, krzywa uczenia się tego narzędzia jest stosunkowo wysoka, więc być może będziesz musiał poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, jak wszystko połączyć.

kluczowe funkcje #### Kantata

Wbudowane wykresy Gantta

Szablony wielokrotnego użytku

Szczegółowe raportowanie projektów dla dokładnego wglądu w projekt

Zalety Kantata

Integruje się z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Jira

Łatwy wgląd w obciążenie pracą, umiejętności i dostępność członków zespołu

Dostęp do szczegółowych ustawień uprawnień w celu kontrolowania, do czego każdy członek projektu ma dostęp, w ramach cyklu pracy projektu

Wady Kantata

Limit skrótów klawiaturowych usprawniających pracę

Brak możliwości edycji komentarzy do zadań

To narzędzie do współpracy ma wysoką krzywą uczenia się

Ceny Kantata

Skontaktuj się z firmą Kantata, aby uzyskać informacje na temat planów cenowych.

Niestandardowe oceny klientów Kantata

G2: 4.1/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 400 opinii)

Odwiedź Kantata

9. Paymo

Paymo to oprogramowanie do współpracy dla dużych teamów i zespołów zdalnych, które muszą widzieć kto, nad czym, kiedy i gdzie pracuje.

ale po co płacić za to narzędzie, skoro można uzyskać taką samą funkcjonalność i więcej dzięki ClickUp?

Kluczowe funkcje Paymo

Powtarzające się zadania usprawniające powtarzające się wydarzenia

Widoki listy, tabeli i tablicy

Raportowanie kart czasu pracy

Możliwość łatwego ustawienia zależności między zadaniami

Zalety Paymo

Potężne aplikacje komputerowe i mobilne

Nieograniczone faktury, szacunki i wydatki

Teams scheduler pomaga lepiej zarządzać cyklem pracy zespołu

Wbudowane śledzenie czasu pracy

Wady Paymo

Free Plan pozwala użytkownikom na utworzenie do 3 faktur

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami w planie Free Plan

Integracje dostępne tylko w planie płatnym

Cennik Paymo

Ta aplikacja do zarządzania projektami ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $11,95 / użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Paymo

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 opinii)

Odwiedź Paymo

10. Freedcamp

Idziemy, kolejna wycieczka kempingowa.

Freedcamp to po prostu bardziej darmowa wersja Basecamp.

Mówimy poważnie, Freedcamp oferuje podobne funkcje za znacznie mniej niż 99$ miesięcznie i jest świetnym narzędziem do współpracy dla freelancerów!

Niestety, jedną z wad tego narzędzia do zarządzania projektami jest brak możliwości ustawienia uprawnień, co jest pewnym problemem dla każdego zespołu kreatywnego, który zarządza projektami dla wielu klientów.

Kluczowe funkcje Freedcamp

Wbudowane listy zadań

Tablice Kanban z funkcją przeciągnij i upuść

Możliwość dzielenia dużych projektów na mniejsze podzadania

Zalety Freedcamp

Funkcja fakturowania, która pozwala łatwo wystawiać rachunki klientom na podstawie wpisów śledzenia czasu

Przechowywanie wszystkich kontaktów i potencjalnych klientów w aplikacji dla łatwej organizacji i łatwego dostępu

Wydajna aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Wady Freedcamp

To narzędzie do zarządzania zadaniami ma wysoką krzywą uczenia się

OdsyłaczWykres Gantta nie jest tak funkcjonalny, jak inne darmowe alternatywy Basecamp

Uprawnienia użytkowników nie mogą być niestandardowe

Cennik Freedcamp

To oprogramowanie do współpracy ma dostępny darmowy plan. Ich minimalistyczny plan zaczyna się od 2,49 USD/użytkownika miesięcznie. Jednak za większość funkcji trzeba zapłacić 7,49 USD/użytkownika.

Freedcamp - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Odwiedź Freedcamp Bonus: Więcej narzędzi takich jak Basecamp sprawdź ten przewodnik !

Opuszczenie Basecamp na dobre ⛺

Nie ma wątpliwości, że Basecamp zmienił zarządzanie projektami, współpracę w zespole i wydajność na lepsze.

Ale rzeczy ewoluują i pojawiają się nowe technologie i perspektywy.

To, co sprawdzało się w przeszłości, może nie być już istotne i być może nadszedł czas, aby wybrać nową alternatywę dla Basecamp.

Otwórz drzwi możliwości i przekonaj się, dlaczego ClickUp to najwyżej ocenianym oprogramowaniem do zarządzania projektami! Zostaw swój Basecamp za sobą i pobierz ClickUp za darmo aby wspiąć się na nowe wyżyny!