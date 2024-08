5 prawdziwych przykładów zarządzania projektami dla twojego zespołu

Niezależnie od tego, czy jest to projekt główny, czy biznesowy, prosty czy złożony z natury, sekretnym sosem do powodzenia projektów jest rozpoczęcie od odpowiedniego strategii i planu realizacji .

Możesz to zrobić (i zrobić to dobrze) z nastawieniem na cel, odpowiednim podejściem do zarządzania projektami i odpowiednimi narzędziami.

W tym artykule dowiesz się o blokach zarządzania projektami, w tym o kluczowych czynnikach powodzenia i fazach, a także o tym, jak zarządzanie projektami narzędzia mogą utrzymać je razem. Następnie pokażemy, jak to wszystko działa w praktyce na pięciu prawdziwych przykładach zarządzania projektami! 👌

4 fazy cyklu życia zarządzania projektami

Zarządzanie projektami od początku do końca może wiązać się z długim i czasochłonnym procesem złożonymi procesami . Tak więc, aby ułatwić wszystkim pracę, koncepcja cykl życia projektu został wprowadzony.

przez ClickUp

Cykl życia projektu lub proces zarządzania projektami składa się z czterech faz: inicjowania, planowania, wykonywania i zamknięcia. Jest to ustrukturyzowana ścieżka, przez którą przechodzą projekty, aby pomóc w przejściu od koncepcji do zakończenia i zapewnić, że cele projektu są realizowane na każdym etapie.

Przyjrzyjmy się, za co odpowiedzialny jest kierownik projektu w każdej fazie:

1. Faza inicjacji

Zaangażowanie wszystkich. Kierownik projektu określa cel organizacji, klienta lub klienta, identyfikuje kluczowych interesariuszy, zespół projektowy i zakres prac projektu i określa mierzalne cele dla Teams.

2. Faza planowania

Strategiczne przygotowanie i mapa projektu. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za stworzenie szczegółowego planu projektu i nakreślenie harmonogramu projektu, który obejmuje główne kamienie milowe projektu i opisuje, jakie zadania lub rezultaty składają się na każdy kamień milowy. Jest to ważne, ponieważ plan projektu jest dostawcą strategii i lista kontrolna projektu aby pomóc we właściwym zarządzaniu zasobami, budżetem i osią czasu w całym cyklu życia projektu.

3. Faza realizacji

Nadszedł czas. W tej fazie głównym zadaniem kierownika projektu jest nadzorowanie wysiłków zespołu i upewnienie się, że wszyscy rozumieją, czego się od nich oczekuje, jakie zadania należy wykonać oraz jak i kiedy zakończyć te zadania, aby upewnić się, że wszystko zostanie zrobione zgodnie z harmonogramem projektu.

4. Faza zamknięcia

Czas na zakończenie projektu. Kierownik projektu musi stwierdzić, że jego zespół zakończył wszystkie wymagane wyniki, a następnie przedstawić produkt końcowy interesariuszom, aby podpisali i oficjalnie zamknęli projekt.

📌 Kluczowe wnioski:

Postępując zgodnie z cyklem życia projektu, zapewniasz, że:

Uchwycenie oczekiwań klienta

Ustawienieprojektu na powodzenie z planem

Wykonywanie zadań w ramach projektu irozwiązywanie wszelkich problemów lub ryzyk związanych z projektem które się pojawią

Zamknięcie projektu w celu uchwyceniawszelkie wyciągnięte wnioski i ulepszyć kolejne projekty

Kluczowe czynniki powodzenia w zarządzaniu projektami

Kluczowe czynniki skutecznego zarządzania projektami mogą się różnić w zależności od projektu, ale oto kilka czynników, które powinny pozostać niezmienne bez względu na rodzaj projektu lub branżę:

✅ Ustawienie Cele SMART zrozumienie zakres projektu i zapobieganie pełzaniu zakresu

identyfikacja ryzyka związanego z projektem i stworzenie planu zarządzania projektami

✅ Wyczyszczone role i obowiązki

skuteczna komunikacja w teamie

utrzymanie wysokiego poziomu widoczności projektu

Jak oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia zespołom elastyczność

Przy tak wielu czynnikach, które mogą mieć wpływ na powodzenie projektu, wykorzystanie oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc w utrzymaniu wszystkich i wszystkiego na właściwym torze i przed zakrętami.

Dobry aplikacja do zarządzania projektami może zdjąć z barków tak wiele ciężaru zarządzania projektami, dostarczając teamom narzędzi potrzebnych do uzyskania wysokiego poziomu przeglądu ich pracy, usprawnienia procesów biznesowych, tworzenia wydajnych cykli pracy, skuteczniejszej komunikacji i uczynienia współpracy płynną i przyjemniejszą. ClickUp pomaga kierownikom projektów i zespołom planować, zarządzać, śledzić projekty i współpracować ze sobą - wszystko w jednym miejscu. Jego w pełni konfigurowalna platforma zapewnia zespołom elastyczność i zaawansowane narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć najbardziej efektywny cykl pracy, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i preferencjom projektowym.

A ponieważ platforma jest w pełni konfigurowalna, zespoły w ClickUp są w pełni przygotowane do obsługi każdego rodzaju projektu i wsparcia każdego typu metodologii zarządzania projektami w tym najpopularniejsze podejścia, takie jak Waterfall, Agile (Scrum i Kanban), Lean, Six Sigma i inne.

Monitorowanie aktualizacji projektu , zarządzaj ryzykiem i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Kluczowe funkcje ClickUp do efektywnego zarządzania projektami obejmują:

Dostosowywane widoki : Przeglądaj swoje projekty po swojemu; wybieraj spośród ponad 15 widoków, w tym wykresu Gantta, osi czasu i widoku obciążenia pracą

: Przeglądaj swoje projekty po swojemu; wybieraj spośród ponad 15 widoków, w tym wykresu Gantta, osi czasu i widoku obciążenia pracą Niestandardowa automatyzacja : Oszczędzaj czas, zachowaj spójność procesów i usprawnij cykl pracy

: Oszczędzaj czas, zachowaj spójność procesów i usprawnij cykl pracy Niestandardowe statusy zadań : Dodawaj i przypisuj różne sceny do swoich zadań, aby poprawić widoczność projektu

: Dodawaj i przypisuj różne sceny do swoich zadań, aby poprawić widoczność projektu Niestandardowe pola : Dodaj więcej kontekstu do swoich zadań i wyświetlaj ważne informacje

: Dodaj więcej kontekstu do swoich zadań i wyświetlaj ważne informacje Cele : Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia celów SMART dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

: Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia celów SMART dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów Kamienie milowe : Łatwe ustawienie kamieni milowych, które pomogą ci dotrzymać ważnych terminów i śledzić postępy zespołu w stosunku do głównych punktów kontrolnych

: Łatwe ustawienie kamieni milowych, które pomogą ci dotrzymać ważnych terminów i śledzić postępy zespołu w stosunku do głównych punktów kontrolnych Zależności : Dodawaj "blokujące" lub "czekające na" zależności między zadaniami, aby ustawić jasną kolejność działań, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, nad czym pracować w pierwszej kolejności

: Dodawaj "blokujące" lub "czekające na" zależności między zadaniami, aby ustawić jasną kolejność działań, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, nad czym pracować w pierwszej kolejności Lista kontrolna zadań : Utwórz listę do zrobienia w ramach każdego zadania, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały zakończone przed przeniesieniem zadania do przodu

: Utwórz listę do zrobienia w ramach każdego zadania, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały zakończone przed przeniesieniem zadania do przodu Pulpity : Zbuduj centrum kontroli misji dla każdego projektu, członka zespołu i nie tylko, aby zapewnić każdemuinteresariusz projektu posiada informacje, których potrzebuje, aby kontrolować ryzyko związane z projektem i utrzymać jego realizację w osi czasu

: Zbuduj centrum kontroli misji dla każdego projektu, członka zespołu i nie tylko, aby zapewnić każdemuinteresariusz projektu posiada informacje, których potrzebuje, aby kontrolować ryzyko związane z projektem i utrzymać jego realizację w osi czasu Globalne śledzenie czasu : Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, ustawienie szacowanych czasów, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca

: Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, ustawienie szacowanych czasów, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca Przypisane komentarze : Twórz i przypisujelementy działań bezpośrednio w komentarzu

: Twórz i przypisujelementy działań bezpośrednio w komentarzu Aplikacja mobilna : Zachowaj dostęp do swoich projektów gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej ClickUp

Integracja : Połącz ClickUp z ponad 1000 ulubionych narzędzi pracy, aby usprawnić cykl pracy Widok pełnej listy funkcji ClickUp przyjrzyjmy się teraz kilku rzeczywistym przykładom zarządzania projektami i dowiedzmy się, jak inni eksperci z branży z powodzeniem zrealizowali projekty przy użyciu odpowiedniej metodologii i narzędzi!

5 przykładów zarządzania projektami i wskazówek dotyczących powodzenia w realizacji projektów

1. Przykład projektu marketingowego: Tworzenie międzyfunkcyjnego cyklu pracy Jakub Grajcar marketing Manager w STX Next, kieruje zespołem specjalistów ds. zawartości i mediów społecznościowych, stoi na czele strategii generowania leadów i rozpoznawalności marki w dziale marketingu oraz współpracuje z wieloma działami w celu realizacji projektów. Typowy dzień pracy zespołu obejmuje realizację ponad pięciu projektów związanych z zawartością, przy czym Jakub często przegląda ponad 10 różnych projektów jednocześnie.

**Problem?

Praca z naszą firmą Projektowanie produktów> dział był chaotycznym procesem. Nasze zespoły zmagały się z komunikacją, ponieważ brakowało nam widoczności projektu - często nie mieliśmy jasnych informacji o tym, czy zadania są nadal analizowane, czy też wymagają więcej pracy. Bezwzględnie potrzebowaliśmy systemu, który pozwoliłby mi i szefowi działu Product Design uzyskać przegląd całego procesu i zorientować się we wszystkich pracach w toku i nadchodzących zadaniach.

Jakub Grajcar, kierownik ds. marketingu w STX Next

**Cele? Usprawnienie globalnej współpracy między działami i procesów content marketingowych, przyspieszyć zakończenie i dostarczenie projektu, a także utrzymać zespoły w zgodzie co do celów, oś czasu projektu i tak dalej poprzez tworzenie międzyfunkcyjny cykl pracy i standaryzacja procesów w ClickUp.

Oto jak Jakub i jego zespół zrealizowali tę inicjatywę:

Faza inicjacji

Zidentyfikowanie projektu: Stworzenie szablonów Sprintów Marketingowych i pulpitów zespołu

Stworzenie szablonów Sprintów Marketingowych i pulpitów zespołu Określenie pożądanego rezultatu: Zarządzanie wieloma projektami, usprawnienie kontaktów z partnerami i przyspieszenie procesu produkcji zawartości

Faza planowania

Metodologia zarządzania projektami: Agile

Faza realizacji

*Lista kontrolna zadań:

Ustawienie plikuHierarchia w ClickUp Utwórz foldery dla każdego działu i ustaw listy w każdym folderze Na każdej liście utwórz zadania i podzadania, aby jeszcze bardziej podzielić pracę Zapisz zadania jako szablon który może być ponownie użyty tyle razy, ile potrzeba

Ustawienie niestandardowych statusów zadań, aby nadać każdej scenie projektu odpowiednią nazwę

Dodawanie pól niestandardowych do każdej listy w celu wyświetlania i łatwego dostępu do kluczowych informacji

Dodanie niestandardowej automatyzacji w celu automatycznego wyzwalacza akcji i przejścia projektu do następnego kroku

Zapisanie Folderu jako szablonu do ponownego wykorzystania w kolejnym Sprincie i zachowanie spójności procesów

Zbudowanie niestandardowego pulpitu z raportowaniem w czasie rzeczywistym w celu wyświetlania kluczowych danych i poprawy widoczności zadań

Faza zamknięcia

Pod koniec projektu Jakub i Teams w STX Next przetestowali nowy szablon Sprintów Marketingowych i Pulpit, aby upewnić się, że proces był płynny dla wszystkich zaangażowanych w projekt, a wszystkie niestandardowe automatyzacje w ClickUp zostały prawidłowo ustawione.

użyj tego Szablon folderu marketingowego sprintu aby pomóc w planowaniu projektu, zapewnić widoczność i organizację działań projektowych oraz usprawnić procesy. Gotowe widoki Tablicy i Listy, możliwość szacowania zadań i automatyzacja z możliwością dostosowania! Pobierz szablon Folder sprintu marketingowego Jakuba

2. Przykład projektu SEO: Skalowanie wydajności zawartości Adele Payant , specjalista ds. SEO w ClickUp, jest odpowiedzialna za badanie możliwości i tworzenie briefów zawartości dla pisarzy, które służą jako przewodnik podczas tworzenia artykułów na stronę bloga. Aby napisać atrakcyjne briefy zawartości, musi przeprowadzić badania słów kluczowych,

analizę konkurencji i inne ważne powiązane zadania, a także upewnić się, że brief dotyczący zawartości jest szczegółowy i łatwy do naśladowania dla autorów.

**Problem?

Największym wyzwaniem w naszym cyklu pracy nad blogami SEO było skupienie się na skalowaniu naszej produkcji zawartości bez wpływu na jakość każdego bloga.

Adele Payant, specjalista ds. SEO w ClickUp

Cele?

Stworzenie jasnego i powtarzalnego systemu, który pomoże naszemu zespołowi SEO zwiększyć ilość briefów bez uszczerbku dla ich jakości i ograniczyć niepotrzebną komunikację zwrotną.

Oto jak Adele zrealizowała ten projekt:

Faza inicjacji

Identyfikacja projektu : Stworzenie szczegółowego i ustrukturyzowanego szablonu briefu dotyczącego zawartości SEO

: Stworzenie szczegółowego i ustrukturyzowanego szablonu briefu dotyczącego zawartości SEO Określenie pożądanego rezultatu: Stworzenie ustrukturyzowanego i spójnego cyklu pracy do badania i tworzenia briefów zawartości oraz przyspieszenie procesu zatwierdzania

Faza planowania

Metodologia zarządzania projektami: Agile

Faza realizacji

*Lista kontrolna zadań:

Połączenie z zespołem redakcyjnym w celu zebrania informacji zwrotnych na temat bieżącego procesu

UtwórzBlog SEO lista kontrolna wDokumenty ClickUp Rozpocznij nowy dokument i użyj bogatych narzędzi do edycji, aby uporządkować swoją stronę Dodaj nagłówki, aby jasno zdefiniować sekcje w dokumencie Osadzaj połączone linki do przykładowych artykułów i innych kluczowych danych z badań słów kluczowych Dodaj zagnieżdżone strony, aby przechwycić notatki dla przypisanego autora do przejrzenia przed opracowaniem artykułu Zapisz dokument jako szablon



Faza zamknięcia

Aby upewnić się, że brief dotyczący zawartości bloga jest zgodny z oczekiwaniami, starszy menedżer ds. SEO, starszy specjalista ds. SEO i starszy menedżer ds. treści przejrzeli dokument i przedstawili szablon autorom zawartości w celu sprawdzenia czytelności i zebrania opinii. Projekt zostaje oficjalnie zamknięty po zatwierdzeniu przez wszystkich interesariuszy.

użyj tego Szablon SEO Content Brief aby jasno określić swoje cele i udostępnianie go swoim pisarzom w celu poprawy dostarczania zawartości. Pobierz szablon SEO Content Brief od ClickUp aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących zarządzania projektami SEO, zapoznaj się z artykułem Sr. SEO Managera ClickUp: Wskazówki dotyczące optymalizacji cyklu pracy ._

3. Projekt niestandardowy: Uruchomienie nowego programu Robin Wisner , administrator LMS ClickUp, jest odpowiedzialny za realizację nowej inicjatywy, która ma na celu zapewnienie klientom ClickUp zabawnego i interaktywnego sposobu nauki korzystania z ClickUp i maksymalizacji funkcji platformy.

Zespół Customer Enablement, którego członkiem jest Robin, uruchomił ClickUp University (CUU) w listopadzie 2021 roku. Nowy program spotkał się z niezwykle pozytywną reakcją użytkowników ClickUp i ostatecznie dał Teams zielone światło do uruchomienia kolejnej opcji, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania.

Aby to osiągnąć, poprowadziła inicjatywę uruchomienia Certyfikatów CUU - programu mającego na celu uznanie wiedzy użytkowników ClickUp o produkcie i nagrodzenie ich za zakończone egzaminy.

**Problem?

Największym wyzwaniem dla projektu tej skali było zarządzanie wieloma teamami o konkurujących ze sobą priorytetach> .

Robin Wisner, Administrator LMS, Customer Enablement w ClickUp

Cele?

Aby skutecznie oddelegować pracę i uruchomić nowy program certyfikacji na czas, aby zapewnić niestandardowym dostawcom wymierny proces powodzenia i poprawy ich doświadczeń jako użytkowników ClickUp.

Oto jak Robin i członkowie zespołu projektowego sprawili, że tak się stało:

Faza inicjacji

Identyfikacja projektu : Uruchomienie i promocja nowego programu certyfikacji

: Uruchomienie i promocja nowego programu certyfikacji Zdefiniowanie pożądanego rezultatu: Współpraca z różnymi Teams w celu zaprojektowania i uruchomienia nowego programu certyfikacji.

Faza planowania

Metodologia zarządzania projektami: Waterfall

Faza realizacji

*Lista kontrolna zadań:

Nakreślenie celów dla każdego poziomu certyfikacji i kursu w ClickUp Docs

Opracowanie grupy testów beta i SOP do testowania w ClickUp Docs

Zarys taksonomii diagramów i podróży klienta w Tablicach ClickUp

Tworzenie zadań ClickUp dla rozwoju zawartości i przypisz je do wyznaczonych członków zespołu

UżyjFormularz ClickUp aby przesłać prośbę o zaprojektowanie certyfikatów

Prześlij prośbę o utworzenie nowegoartykuł przeglądowy Centrum pomocy Współpraca z zespołem Dev Ops w celu kodowania izarządzanie projektem strony internetowej Przeprowadzanie testów z grupą beta testerów i zbieranie informacji zwrotnych

Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych materiałów promocyjnych

Zgłaszanie zapotrzebowania na marketingowe materiały promocyjne

Faza zamknięcia

Aby sfinalizować i zamknąć ten projekt, należy wykonać następujące czynnościinteresariusze projektu dokonali przeglądu kreatywnych projektów i przetestowali wydajność witryny oraz doświadczenia użytkowników. Zatwierdzenie nastąpiło powymagania projektu zostały spełnione.

użyj tego Szablon formularza opinii aby niestandardowo zbierać opinie, wyświetlać wszystkie opinie w jednym miejscu i ulepszać swoje produkty i usługi. Pobierz szablon formularza opinii ClickUp Bonus: Oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów

4. Przykład projektu edukacyjnego: Tworzenie pulpitów do raportowania danych w całej firmie Morey Graham , dyrektor ds. obsługi absolwentów i darczyńców (ADS) na Wake Forest University, prowadzi i

zarządza kampaniami pozyskiwania funduszy , relacjami z absolwentami, tożsamością marki i publikacjami w społeczności Wake Forest.

**Problem?

Ponieważ Teams pracowały na oddzielnych platformach, tworzyło to silosy pracy, które prowadziły do powielania wysiłków i słabej komunikacji w zespole. Brakowało nam również widoczności naszych danych, co wpływało na naszą zdolność do podejmowania trafnych decyzji biznesowych dla organizacji.

Morey Graham, dyrektor ds. obsługi absolwentów i darczyńców (ADS) na Uniwersytecie Wake Forest

Cele?

Znalezienie nowego narzędzie do zarządzania projektami które jest przyjazne dla użytkownika dla wszystkich działów i stworzenie pulpitu biznesowego, który wyświetla i aktualizuje dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc poprawić widoczność projektów w całej organizacji.

Oto jak Morey i dział ADS zrealizowali ten projekt:

Faza inicjacji

Identyfikacja projektu : Stworzenie dokładnego i wiarygodnegopulpit projektu dla kierownictwa i członków Teams

: Stworzenie dokładnego i wiarygodnegopulpit projektu dla kierownictwa i członków Teams Określenie pożądanego rezultatu: Poprawa raportowania danych i widoczności zadań w różnych działach oraz dostosowanie celów zespołu

Faza planowania

Metodologia zarządzania projektami: Agile

Faza realizacji

Lista kontrolna zadań

Konsolidacja narzędzi pracy i integracja aplikacji w celu usprawnienia procesu raportowania danych

Ustawieniespotkanie wszystkich pracowników z działem w celu zebrania informacji zwrotnych na temat bieżącego procesu i udokumentowania notatek ze spotkań w dokumencie Doc lubNotatnik Ustaw obszar roboczy i stwórz dedykowane miejsce dla każdego działu Utwórz Przestrzeń dla każdego działu, aby zorganizować pracę według działów W każdej Przestrzeni utwórz Folder dla każdego projektu W każdym folderze utwórz listę dla każdego członka zespołu

Niestandardowe widoki projektów i dodawanie kluczowych informacji do każdego zadania Tworzenie niestandardowych statusów dla każdej sceny projektu Ustaw i dodawaj etykiety do zadań, aby kategoryzować i łączyć ze sobą połączone zadania

Ustal cele i udokumentuj cele dla każdego wCele ClickUp Zbuduj niestandardowy pulpit nawigacyjny dla całej organizacji oraz każdego działu i projektu Zdefiniuj odbiorców pulpitu i historię danych Wybierz odpowiednie wskaźniki KPI dla wsparcia historii danych Wybierz widżet, który spełnia Twoje wymagania w zakresie raportowania



Faza zamknięcia

Przedstaw projekt kierownikowi działu i kluczowym interesariuszom do przeglądu i zatwierdzenia w celu zamknięcia projektu.

tworzenie niestandardowych pulpitów w ClickUp w celu uzyskania wysokiego poziomu przeglądu wszystkich inicjatyw, podkreślenia wskaźników KPI, statusu projektu i postępu, aby wszyscy byli na bieżąco i byli zgodni przez cały czas. Wypróbuj funkcję pulpitu w ClickUp

5. Przykład projektu wprowadzenia produktu na rynek: Uruchomienie nowej funkcji produktu

Aby jeszcze bardziej rozszerzyć listę funkcji ClickUp do zarządzania projektami, firma podjęła ogromną inicjatywę zbudowania i powodzenia uruchomienia nowej funkcji produktu, Tablica ClickUp . Na czele projektu stoi Group Product Manager ClickUp, Zach Blodgett .

Wizją firmy było stworzenie potężnego, ale łatwego w użyciu narzędzia do współpracy cyfrowej, które kierownicy projektów, kadra kierownicza i członkowie Teams mogliby wykorzystać do usprawnienia procesów burzy mózgów, planowania i realizacji.

**Problem?

Największym wyzwaniem była wielkość zespołu i szybko zbliżający się termin. Termin był nieprzekraczalny i mieliśmy mnóstwo interesariuszy z GTM, sprzedaży, cen i opakowań, wzrostu, wsparcia, CSM, EPD. Musieliśmy upewnić się, że wiedzą, co się dzieje, co będzie dalej i jak rozmawiać o Tablicach.

Zach Blodgett, Group Product Manager, Work Management w ClickUp

Cel?

Wykorzystanie narzędzia do zarządzania projektami, aby pomóc w zarządzaniu zadaniami, komunikacji z interesariuszami na całym świecie oraz zminimalizowaniu ryzyka i wąskich gardeł w celu dostarczenia nowej i bardzo oczekiwanej funkcji produktu w uzgodnionym czasie.

Oto jak Zach i firma rozpoczęli powodzenie projektu:

Faza inicjacji

Identyfikacja projektu : Wdrożenie nowej funkcji

: Wdrożenie nowej funkcji Określenie pożądanego rezultatu: Powodzenie w dostarczeniu responsywnej i funkcjonalnej nowej funkcji oraz stworzenie kampanii GTM na dzień premiery

Faza planowania

Metodologia zarządzania projektami: Lean

Faza realizacji

*Lista kontrolna zadań:

Oddelegowanie zadań do odpowiednich członków zespołu w ramach zespołu ds. produktu i inżynierii

UżyjIntegracja ClickUp-Github aby wyświetlić podgląd branchów populowanych w zadaniach

UtwórzClip wideo do raportowania błędów w rozwoju i łatwego przekazywania złożonych problemów innym teamom

Połączenie z zespołem kreatywnym w celu kręcenia promocyjnych materiałów wideo i reklam

Połączenie z całą firmą w celu przeprowadzenia testów beta i zebrania informacji zwrotnych

Przeprowadzanie testów z zespołem ds. bezpieczeństwa

Współpraca z działem sprzedaży w celu ustalenia modelu cenowego

Współpraca z zespołem dsMarketing produktu GTM, aby utworzyć zespół dskampania marketingowa plan uruchomienia

Ustawienie ważnych kamieni milowych i harmonogram wydania wersji beta

Faza zamknięcia

Dyrektor generalny, wiceprezes ds. Inżynierii i inni kluczowi interesariusze projektu dokonali przeglądu funkcji produktu i zatwierdzili produkt końcowy przed dniem premiery.

Oto ostateczny wygląd - sprawdź to!

📌 Stwórz krok po kroku podejście do tego, w jaki sposób Twoja organizacja wprowadzi produkt na rynek, i wykorzystaj je Szablon strategii wejścia na rynek aby pomóc w szybszej wysyłce! Pobierz szablon strategii wejścia na rynek ClickUp

Realizuj każdy projekt z pewnością siebie korzystając z ClickUp

Skuteczne zarządzanie projektami zaczyna się od zrozumienia, jaki jest ostateczny cel projektu, zrozumienia kluczowych elementów, które składają się na inteligentny plan projektu, oraz stworzenia płynnej i wykonalnej strategii, aby go osiągnąć - odnieś się do powyższych przykładów zarządzania projektami, aby pomóc w tworzeniu pomysłów.

Musisz również wdrożyć odpowiednią metodologię, która poprowadzi Cię przez cały proces i wykorzystać cykl życia projektu, aby utrzymać go na właściwym torze.

Aby maksymalnie ułatwić sobie życie jako kierownik projektu, należy skorzystać z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp aby pomóc utrzymać wszystko w porządku i przenieść całą swoją pracę w jedno scentralizowane miejsce. Umożliwia śledzenie postępów w realizacji projektów, efektywne zarządzanie ryzykiem i zasobami, współpracę z całą organizacją i wiele więcej.

Dzięki rozszerzonej liście konfigurowalnych i funkcjonalnych funkcji, będziesz w pełni przygotowany do obsługi każdego rodzaju podejścia do zarządzania projektami, zarządzania wieloma złożonymi projektami jednocześnie, ustawienia najbardziej usprawnionego cyklu pracy, wsparcia zespołów zdalnych i hybrydowych oraz pewności dostarczania wysokiej jakości projektów na czas, za każdym razem.

(cue "To było łatwe" efekt dźwiękowy 😉) Wypróbuj ClickUp za Free już dziś