10 wyjątkowych szablonów fundraisingowych dla wydarzeń i organizacji charytatywnych w 2024 roku

Organizacja zbiórki pieniędzy to znacznie więcej niż tylko proszenie ludzi o otwarcie portfela. Zwykle wiąże się to z różnego rodzaju wydarzeniami promocyjnymi i działaniami mającymi na celu zapoznanie potencjalnych wspierających z twoją sprawą. Wymaga to poważnego planu - jeśli się pospieszysz, możesz zostać odebrany jako zbyt gorliwy lub błędnie przedstawić swoje motywacje.

Właśnie dlatego musisz założyć czapkę z daszkiem i stworzyć najwyższej klasy materiały i strategie, które sprawią, że ludzie powiedzą: "Wchodzę w to."_ 💳

Na szczęście nie musisz robić tego sam, nie kiedy masz do zrobienia szablony fundraisingowe! Pozwalają one zaplanować każdy krok kampanii, aby skutecznie rozpowszechniać informacje i przyciągać darczyńców o wielkim sercu.

W tym artykule przedstawimy ci 10 najlepszych szablonów do fundraisingu, które pozwolą ci doładować twoją kampanię i osiągnąć cele.

Co to jest szablon fundraisingowy?

Fundraising to działanie polegające na poszukiwaniu wsparcia finansowego na cele charytatywne lub przedsięwzięcia biznesowe poprzez wydarzenia, kolacje, koncerty i kampanie. Oprócz zbierania pieniędzy, fundraising zazwyczaj obejmuje podnoszenie świadomości na temat konkretnego problemu lub idei.

Szablon do fundraisingu zapewnia podstawę do organizowania działań, aby ludzie rozmawiali o twojej sprawie i ostatecznie ją wspierali. Jego wstępnie przygotowana struktura stanowi scenę do tworzenia pouczających i łatwych do zrozumienia ulotek, plakatów, prezentacji, planów wydarzeń i kampanii marketingowych.

Co składa się na dobry szablon fundraisingowy?

Dobry szablon do fundraisingu musi mieć następujące cechy:

Łatwość użycia : Szablon powinien mieć dobrze zorganizowane sekcje, które każdy zaangażowany w projekt może łatwo zrozumieć i śledzić

: Szablon powinien mieć dobrze zorganizowane sekcje, które każdy zaangażowany w projekt może łatwo zrozumieć i śledzić Możliwość dostosowania: Powinien umożliwiać dostosowanie jego sekcji i elementów w celu stworzenia spersonalizowanych materiałów, które przekazują pożądaną wiadomość do listu ✉️

Wielu członków zespołu edytujących dokument jednocześnie w ClickUp Docs

Funkcje współpracy : Powinien mieć opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, łatwe udostępnianie i zarządzanie zadaniami. Powinieneś być w stanie pracować nad nim ze swoimi współpracownikami lub innymi osobami zaangażowanymi w pozyskiwanie funduszy

: Powinien mieć opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, łatwe udostępnianie i zarządzanie zadaniami. Powinieneś być w stanie pracować nad nim ze swoimi współpracownikami lub innymi osobami zaangażowanymi w pozyskiwanie funduszy Uniwersalność: Szablon powinien być w stanie dostosować się do różnych celów fundraisingowych

10 szablonów fundraisingowych do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy setki szablonów fundraisingowych i zawęziliśmy nasz wybór do 10 najlepszych z nich ClickUp , szablon.net, Adobe i Slidesgo. Zapewniają one idealną równowagę między praktycznością a estetyką, ułatwiając planowanie i pracę zespołową.

Wskoczmy do gry i sprawmy, by Twoja kampania była na dobrej drodze do powodzenia! 💪

1. Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych ClickUp

Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych ClickUp

Czy jesteś planujesz wydarzenie aby zwiększyć świadomość i zebrać fundusze na konkretny cel? Niezależnie od tego, czy organizujesz koncert na dużą skalę, aukcję, czy sąsiedzkiego grilla Szablon do planowania wydarzeń fundraisingowych ClickUp może być Twoim osobistym asystentem w planowaniu! ✅

Szablon ten jest w zasadzie listą rzeczy do zrobienia, zawierającą wszystkie zadania i czynności, które należy zakończyć, aby zapewnić powodzenie wydarzenia fundraisingowego. Przed listą znajduje się podsumowanie wydarzenia fundraisingowego, w tym jego cel, docelowe zarobki, data i postęp.

Domyślnie szablon zawiera listę 15 podzadań, które dotyczą każdego aspektu planowania wydarzenia, od zebrania oddziałów, które będą ci pomagać, do stworzenia raportowanie po wydarzeniu . Są to jedynie wytyczne - możesz niestandardowo dostosowywać, rozszerzać, usuwać i dodawać nowe podzadania, aby dostosować spersonalizowaną listę do zrobienia, która jest zgodna z twoimi celami.

Urok szablonu polega na dodawaniu relacji między zadaniami. Możesz tworzyć zależności między zadaniami i upewnić się, że proces planowania i organizacji przebiega sprawnie i nic nie umknie twojej uwadze.

Możesz również dodać załączniki do szablonu lub połączyć określone podzadania z ClickUp Docs w celu scentralizowania informacji. Oddelegowane obowiązki i plany komunikacji przydzielając zadania członkom zespołu. Niezależnie od tego, czy chodzi o organizację non-profit, czy aukcję charytatywną, możesz pozostać w kontakcie ze swoim zespołem.

2. Szablon planu działań fundraisingowych ClickUp

Szablon planu działań fundraisingowych ClickUp

Bez wyczyszczone plan i skrupulatna organizacja proces pozyskiwania funduszy może szybko zamienić się w chaos. Na szczęście można zapobiec takim scenariuszom dzięki Szablon planu działań fundraisingowych ClickUp !

Szablon jest jak latarnia morska, która kieruje Twój fundraisingowy statek we właściwym kierunku. Pomaga ustawić cele fundraisingowe, określić grupę docelową i budżet oraz stworzyć plany realizacji.

Korzystanie z takiego szablonu robi ogromną różnicę, gdy próbuje się wyrównać wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy wśród członków Tablicy lub członków społeczności, którzy chcą się zaangażować.

Aby rozpocząć korzystanie z szablonu, przejdź do widoku kroków działania i wprowadź swoje zadania i działania. Możesz ustawić priorytety i status, dodać osoby przypisane, zdefiniować daty rozpoczęcia i zakończenia, określić działy, ocenić złożoność zadania i zostawić komentarze. ClickUp automatycznie posortuje zadania według terminu ich wykonania, dając ci jasny przegląd tego, czym musisz zająć się w pierwszej kolejności.

Widok celów to funkcja, która pozwala na Tablica Kanban która wyświetla zadania jako karty i grupuje je według działów za nie odpowiedzialnych.

Widok osi czasu to Wykres Gantta pokazujący zaplanowane działania i zadania w kalendarzu, umożliwiając przegląd i optymalizację obciążenia pracą oraz upewnienie się, że nie nakładają się one na siebie. Widok ten jest również doskonały do tworzenia i przeglądania zależności między zadaniami.

Szablon zawiera przykład organizacji programu wręczania prezentów. Wykorzystaj go jako ilustrację tego, jak uwolnić pełny potencjał szablonu i dostosować idealny plan działań fundraisingowych. 🎁

3. Szablon planu projektu pozyskiwania funduszy ClickUp

Szablon planu projektu pozyskiwania funduszy ClickUp

Niezależnie od wielkości, projekty fundraisingowe często wiążą się z dużym stresem. Solidny plan może złagodzić napięcie i pomóc utrzymać wzrok na celu - zapewniając sprawny przebieg kampanii.

To właśnie tutaj Szablon planu projektu fundraisingowego ClickUp jest dostępny. Umożliwia on

Ustawienie wyczyszczonych celów fundraisingowych

Wizualizować swojeoś czasu projektu Tworzenie zadań zależnie od dostępnych zasobów izrozumieć ograniczenia Ustal, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do realizacji celów izarządzać scenami programu Szablon posiada wiele widoków, które pozwalają spojrzeć na projekt fundraisingowy z różnych perspektyw. Punktem wyjścia jest Widok szablonu planu projektu. To tutaj dodasz opis swojego projektu fundraisingowego i utworzysz zadania i działania, które musisz zakończyć, aby dotrzeć do mety. 🏁

Oprócz wprowadzania nazw zadań, możesz (i powinieneś) podać szczegółowe informacje na ich temat, w tym termin wykonania, status, sekcję, dział, poziom wpływu i załącznik. Jeśli pracujesz nad projektem z zespołem, możesz przypisać im konkretne zadania, które ClickUp pogrupuje zależnie od ich wyznaczonej sekcji (jeśli ją podałeś).

Sekcje te określają działania, które ty i twój zespół musicie zakończyć dla każdej części projektu.

Planning Progress View (widok postępu planowania) to Tablica Kanban gdzie wszystkie zadania z poprzedniego widoku są pogrupowane według ich statusu. Możesz kliknąć kartę, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego zadania i przenosić karty za pomocą intuicyjnego edytora przeciągnij i upuść.

4. Szablon planu projektu charytatywnego ClickUp

Szablon planu projektu charytatywnego ClickUp

Chwila, czy to pomyłka? Ten szablon jest taki sam jak poprzedni! To prawda, ale jeden szablon może mieć więcej niż jeden cel. W tym przypadku można go użyć do planowania, organizowania i realizacji projektu charytatywnego.

Szablon Szablon planu projektu charytatywnego ClickUp może ułatwić ten proces, dzieląc projekt na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części. Pozwala zdefiniować cele projektu charytatywnego i utrzymać członków zespołu w tym samym kierunku.

Dwa starannie zaprojektowane widoki szablonu zapewniają wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania projektami charytatywnymi wszystkich typów i rozmiarów.

Pierwszym krokiem jest podzielenie projektu na działania i dodanie ich do widoku szablonu planu projektu. Ten widok listy zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych pól, takich jak status, termin i osoba przypisana, nie pozostawiając miejsca na niepewność lub "co jeśli".

Planning Progress View zamienia zadania z widoku szablonu planu projektu w karty i sortuje je w zależności od ich statusu. Domyślnie dostępne są trzy statusy - Do zrobienia, W trakcie i Zakończone. Można je jednak niestandardowo dostosować do specyfiki projektu charytatywnego.

5. Szablon marketingowy dla wydarzeń ClickUp

Szablon marketingowy dla wydarzeń ClickUp

Organizując wydarzenie fundraisingowe, trzeba skupić się na niezliczonych szczegółach, od znalezienia idealnego miejsca po zaproszenie gości i zorganizowanie usług cateringowych. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli żonglujesz wieloma wydarzeniami, a może być jeszcze gorzej, jeśli wszystkie odbywają się jednocześnie.

Na szczęście masz do dyspozycji tajną broń, którą jest Szablon marketingowy dla wydarzeń ClickUp . Dzięki niemu możesz:

Monitorować każde zadanie i aktywność związane z wydarzeniem Ujednolicić swój zespół i pracować jako jedność Oszczędzaj czas Kontrola obciążenia pracą

Szablon składa się z dwóch sekcji: Event Marketing i *Event Tracking. Zacznij od dostarczenia informacji o wydarzeniach w widoku wydarzeń w sekcji Marketing wydarzeń. Znajdują się tam nazwy wydarzeń, ważne daty, osoby przypisane, typy, fazy i lokalizacje. Widok kalendarza wydarzeń pomaga zaplanować czas i zapobiec nakładaniu się wydarzeń, podczas gdy Widok tablicy pokazuje wydarzenia jako karty pogrupowane według ich statusu (otwarte, w trakcie i zamknięte).

Część szablonu Śledzenie wydarzeń pozwala zagłębić się w szczegóły każdego wydarzenia. Użyj jej do śledzenia postępów w trakcie wydarzenia, ustawienia i monitorowania celów leadów oraz planowania budżetu. Możesz także załączyć rachunki i pokwitowania oraz stworzyć scentralizowany hub, w którym ty i członkowie twojego zespołu będziecie mogli znaleźć wszystkie informacje dotyczące wydarzenia.

6. Szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Niezależnie od tego, czy jest to mała kolacja z kilkoma gośćmi, czy ekskluzywne przyjęcie na dużą skalę, planowanie wydarzenia może zająć całą wioskę. 🏘️

The Szablon do planowania wydarzeń ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby Twój statek płynął gładko do celu - zapewniając zadowolenie gości i powodzenie wydarzenia. 🚢

Szablon jest podzielony na cztery sekcje:

Informacje ogólne Szczegóły ustawienia Lista zaproszeń Lista sprzedawców Część Informacje ogólne skupia się na dacie, godzinie i lokalizacji wydarzenia. Jeśli chcesz, możesz również dołączyć wskazówki dojazdu do miejsca wydarzenia.

Sekcja Setup Details zawiera trzy podsekcje - Registration setup, Coktail hour setup i Resception setup, a każda z nich zawiera listę rzeczy, o które należy zadbać. Oczywiście możesz niestandardowo dostosować podrozdziały i listy do swoich potrzeb.

Na przykład, jeśli organizujesz aukcję fundraisingową, musisz zdecydować, ile osób weźmie w niej udział, ile elementów zostanie zlicytowanych, zatrudnić licytatora i przygotować materiały pisemne. Możesz podzielić te działania na podzadania, aby ułatwić ich śledzenie i zarządzanie nimi.

Sekcja Lista zaproszeń pełni funkcję tabeli z wszystkimi gośćmi i adresami pocztowymi. W sekcji RSVP możesz umieścić znacznik wyboru obok osób, które potwierdziły swoją obecność.

Część Vendor List to lista firm, które zatrudniłeś do cateringu, dekoracji i rozrywki.

7. Szablon do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp

Szablon do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp

A non-profit wydarzenie nie może odnieść powodzenia, jeśli nie zaplanujesz każdego aspektu w najdrobniejszych szczegółach. Jedno niedopatrzenie i wydarzenie może szybko zamienić się w epicką porażkę. ❌

The Szablon do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit ClickUp pomaga podzielić zadania i działania związane z wydarzeniem, monitorować terminy i upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Główną zaletą tego szablonu jest jego prostota. Na pierwszy rzut oka to nic innego jak krótki opis wydarzenia i lista do zrobienia. Jeśli jednak zagłębisz się w temat, odkryjesz prawdziwy urok szablonu.

Umożliwia on dodanie osób przypisanych i terminów do każdego zadania na liście rzeczy do zrobienia, co znacznie ułatwia współpracę i pracę zespołową. Możesz nadać priorytet pilnym lub ważnym zadaniom i śledzić ich postęp, aby zminimalizować problemy i czkawki po drodze.

Kolejną niezwykłą funkcją oferowaną przez ten szablon jest tworzenie relacji między zadaniami. Możesz połączyć dwa lub więcej zadań i stworzyć oś czasu, która usprawni wykonywanie działań i utrzyma zespół na właściwym torze.

Szablon umożliwia dodawanie załączników, co oznacza, że możesz przechowywać całą dokumentację związaną z wydarzeniem, taką jak rachunki, pokwitowania i inne dokumenty umowy z dostawcami w jednym miejscu.

8. Szablon festynu fundraisingowego w Dokumentach Google od Template.net

Skorzystaj z szablonu Google Dokumenty Google Fundraising Fest Template by Template.net, aby stworzyć niesamowite zaproszenia na swoje wydarzenie

Nie musisz być projektantem, aby stworzyć ciekawe zaproszenia na swoje wydarzenie! Szablon Google Dokumenty Google Fundraising Fest od Template.net to wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprezentować swoje wydarzenie w najlepszym świetle, zaimponować gościom od samego początku i zachęcić ich do wzięcia udziału.

Wyjaśnijmy od razu jedną rzecz - chociaż szablon ma w nazwie Dokumenty Google, można go zapisać w innych formatach, w tym Word, Illustrator i PSD. Szablon można również edytować online w edytorze Template.net.

Nie daj się zmylić części nazwy "Fundraising Fest". Tak, ten przykład jest zaproszeniem na festyn fundraisingowy. Mimo to możesz dostosować go do swojej okazji, niezależnie od tego, czy jest to cicha aukcja, kolacja czy karnawał. 🎎

Najlepszą rzeczą w tym szablonie jest jego możliwość dostosowania. Każdy element można zmienić, usunąć lub edytować. Możesz zmieniać kolory, dodawać tła, wstawiać tabele, przesyłać wideo i pliki oraz tworzyć animacje (jeśli tworzysz cyfrowe zaproszenie). Przedstawiony przykład ma jedynie na celu pokazanie możliwości szablonu - nie wahaj się odblokować swojej kreatywnej strony i stworzyć arcydzieło zaproszeń.

9. Szablon plakatu fundraisera od Adobe

Twórz fantastyczne plakaty na wydarzenia związane ze zbieraniem funduszy za pomocą szablonu Fundraiser Poster Template firmy Adobe

Tworzenie plakatów fundraisingowych nie jest niczym nadzwyczajnym. 🔬

Wymaga jednak dbałości o szczegóły i wysiłku. Trzeba uważać, by nie przytłoczyć ludzi natłokiem informacji. Lub do zrobienia czegoś przeciwnego i przeoczenia kluczowego szczegółu (takiego jak czas i miejsce). Szablon plakatu fundraisera od Adobe może pomóc w obu przypadkach.

Ten łatwy w użyciu szablon jest w rzeczywistości przykładem plakatu na koncert charytatywny. Pokazuje on, jak zrównoważyć tekst i ilustracje oraz dostarcza wskazówek na temat jakie informacje należy zawrzeć na plakacie. Żaden z elementów nie jest jednak ustawiony na sztywno - potraktuj szablon jako płótno, na którym możesz ukierunkować swojego wewnętrznego artystę i stworzyć unikalne plakaty.

Po otwarciu szablonu automatycznie przejdziesz do internetowego edytora Adobe, który oferuje setki opcji niestandardowych. Możesz dodawać tekst i zdjęcia, wstawiać kształty, zmieniać tła, wybierać schematy kolorów, tworzyć animacje i niestandardową kolejność warstw.

Po zrobieniu możesz udostępnić plakat bezpośrednio z edytora lub zapisać go jako plik PNG, PNG z przezroczystym tłem, JPG lub PDF.

10. Szablon prezentacji fundraisingu w mediach społecznościowych od Slidesgo

Skorzystaj z szablonu prezentacji fundraisingu w mediach społecznościowych od Slidesgo, aby przedstawić każdy szczegół kampanii fundraisingowej

Zbieranie pieniędzy przez internet ( media społecznościowe ) stają się z dnia na dzień coraz bardziej popularne. Ale jak przekonać ludzi do zrobienia darowizny pośród tak wielu kampanii online? Musisz wymyślić atrakcyjny i angażujący sposób na przedstawienie swoich intencji.

Zamiast budować prezentację od zera, wypróbuj szablon Social Media Fundraising Presentation Template od Slidesgo.

Ten darmowy szablon fundraisingowy zawiera 56 slajdów, które można zapisać i edytować w formatach Google Slides lub PowerPoint. Każdy slajd zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jakie informacje należy w nim zawrzeć. Na przykład, trzeci slajd koncentruje się na tabeli zawartości i sugeruje potencjalne sekcje, takie jak O nas, Cele i strategia oraz Budżet.

W zależności od celu, możesz aktualizować sekcje, usuwać slajdy, dodawać nowe i wstawiać elementy wizualne, takie jak zdjęcia, wykresy i diagramy.

Załóżmy, że zbierasz pieniądze dla lokalnego schroniska dla zwierząt. Możesz dołączyć zdjęcia mieszkańców schroniska i opisać ich zachowania i dziwactwa, które trafią do czytelników. Możesz także nakreślić, w jaki sposób przeznaczysz zebrane pieniądze i pokazać ludziom, że przekazanie darowizny na twój cel jest dobrą decyzją.

Szablony fundraisingowe: Z łatwością zrealizuj swoje cele

Niezależnie od tego, czy jesteś odpowiedzialny za tworzenie zaproszeń na wydarzenie, prezentację kampanii zbierania funduszy, czy planowanie i koordynowanie całego projektu, szablony fundraisingowe mogą pomóc. 🤝

Oferują one wsparcie, którego potrzebujesz, aby krok po kroku urzeczywistnić swoje fundraisingowe marzenia!