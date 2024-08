Jak skutecznie dokumentować wymagania projektowe z przykładami

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za walidację, dokumentowanie i priorytetyzację wymagań projektu. Zadania te mają fundamentalne znaczenie dla powodzenia projektu, ale wiążą się z szeregiem wyzwań.

Wiele nowoczesnych projektów jest częścią większych ekosystemów lub programów, w których powodzenie zależy od koordynacji wielu współzależnych projektów. Definiowanie wymagań staje się skomplikowane, ponieważ wiąże się z dostosowaniem celów w różnych inicjatywach, zarządzanie zależnościami i utrzymywanie dobrze skoordynowanej architektury projektu.

W tym przewodniku omówimy strategie, narzędzia i techniki, aby odkryć prawdziwy cel stojący za żądanym projektem i jak przetłumaczyć go zespołowi projektowemu. 🌐

Czym są wymagania projektu?

Wymagania projektowe to określone standardy, czynniki lub warunki, które projekt musi spełnić, aby odnieść powodzenie. Wymagania pomagają zespołowi projektowemu zrozumieć, jakie są ich cele, jakie mają ograniczenia i co chcą osiągnąć

Upewniają się również, że wszyscy zaangażowani w projekt wiedzą, czego się oczekuje i że projekt pozostaje na właściwym torze. Wymagania obejmują takie kwestie, jak to, co należy zrobić, kiedy należy to zrobić i ile to będzie kosztować.

Poprzez śledzenie wymagań i regularne sprawdzanie, czy kamienie milowe są spełniane zarządzanie projektami może zmniejszyć ryzyko, dokonywać dobrych wyborów i skupiać się na dotrzymywaniu terminów!

Dlaczego zbieranie wymagań do projektu jest ważne?

Zrozumienie i zebranie wymagań projektowych jest istotnym procesem w zarządzaniu projektami. Zapewnia on zgodność i zrozumienie wśród wszystkich stron zaangażowanych w projekt, od członków Teams po interesariuszy i użytkowników końcowych.

Ta wspólna wizja, osiągnięta dzięki przejrzystemu procesowi, wyznacza jasne oczekiwania i stanowi podstawowy formularz skutecznego planowania, realizacji i kontroli projektu. Gromadzenie wymagań pomaga w tworzeniu realistycznych planów projektu, oś czasu, budżet i informuje o decyzjach dotyczących alokacji zasobów, przydziału zadań i harmonogramu projektu.

Służy jako punkt odniesienia do pomiaru postępu projektu i ustanawia namacalne, definiowalne cele, do których zespół może dążyć. Jest to również proaktywny środek, który pomaga zidentyfikować potencjalne problemy, ryzyko i złagodzić je na wczesnym etapie planu. Takie wyprzedzające podejście zmniejsza prawdopodobieństwo nieprzyjemnych niespodzianek w późniejszym czasie, ograniczenie opóźnień w realizacji projektu lub potencjalne przekroczenie kosztów.

Różne rodzaje dokumentów dotyczących wymagań projektu

Powodzenie każdego projektu zależy od solidnego zrozumienia jego wymagań. Wymagania projektowe kładą podwaliny pod planowanie, realizację i ostateczne powodzenie projektu. Zapoznamy się z czterema różnymi typami wymagań projektowych, które kierownicy projektów i interesariusze muszą dostosować przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Wymagania dotyczące funkcji

Wymagania funkcjonalne opisują konkretne funkcje, działania i zachowania, które powinien wykazywać produkt końcowy projektu lub usługa. Wymagania funkcjonalne są często wyrażane w jasnych i wymiernych terminach. Nie ma miejsca na dwuznaczność! Wymagania te są kluczowe, ponieważ stanowią formularz do projektowania, rozwijania i testowania podstawowych funkcji projektu.

Przykłady wymagań dotyczących funkcji obejmują:

Uwierzytelnianie użytkownika : System powinien umożliwiać użytkownikom bezpieczne logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

: System powinien umożliwiać użytkownikom bezpieczne logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła Przetwarzanie płatności : Aplikacja musi przetwarzać transakcje kartą kredytową i generować potwierdzenia płatności

: Aplikacja musi przetwarzać transakcje kartą kredytową i generować potwierdzenia płatności Walidacja wprowadzanych danych: System powinien egzekwować zasady walidacji danych w celu zapewnienia dokładnych i spójnych informacji

Wymagania nie dotyczące funkcji

Wymagania niefunkcjonalne koncentrują się na atrybutach jakości i cechach produktu końcowego projektu lub usługi. W przeciwieństwie do wymagań funkcjonalnych, nie opisują one konkretnych działań lub funkcji. Zamiast tego, wymagania niefunkcjonalne ustanawiają kryteria oceny ogólnej wydajności, bezpieczeństwa, użyteczności i skalowalności projektu.

Są one niezbędne do spotkania interesariuszy projektu oczekiwania i gwarantujące powodzenie projektu poza jego podstawowymi funkcjami. Przykłady wymagań niefunkcjonalnych obejmują:

Wydajność : Aplikacja powinna odpowiadać na żądania użytkowników w ciągu dwóch sekund dla 90% interakcji

: Aplikacja powinna odpowiadać na żądania użytkowników w ciągu dwóch sekund dla 90% interakcji Bezpieczeństwo : System musi być zgodny ze standardami branżowymi w zakresie ochrony danych i szyfrowania

: System musi być zgodny ze standardami branżowymi w zakresie ochrony danych i szyfrowania Użyteczność: _Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i dostępny dla osób niepełnosprawnych

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne obejmują aspekty techniczne projektu, obejmujące sprzęt, oprogramowanie, platformy i technologie niezbędne do powodzenia realizacji projektu . Wymagania te stanowią wytyczne dla zespołu programistów, a wybrany stos technologii jest zgodny z celami projektu.

Zrozumienie wymagań technicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrze zintegrowanego i kompatybilnego rozwiązania. Przykłady wymagań technicznych obejmują:

Kompatybilność systemu operacyjnego : _Aplikacja powinna być kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows, macOS i Linux

: _Aplikacja powinna być kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows, macOS i Linux System zarządzania bazą danych : _Projekt będzie wykorzystywał Oracle jako podstawowy system zarządzania bazą danych

: _Projekt będzie wykorzystywał Oracle jako podstawowy system zarządzania bazą danych Języki programowania: System będzie rozwijany przy użyciu Python i JavaScript

Wymagania Business

**Wymagania biznesowe definiują wysokopoziomowe cele i wyniki, które projekt ma osiągnąć z perspektywy biznesowej. Zapewniają one szerszy kontekst dla projektu i dostosowują go do celów organizacyjnych. Zrozumienie wymagań biznesowych jest kluczem dla kierowników projektów, aby udowodnić, że projekt dostarcza namacalną wartość i spełnia potrzeby kierownictwa.

Przykłady wymagań biznesowych obejmują:

Zwiększenie udziału w rynku : Projekt powinien przyczynić się do 10% wzrostu udziału w rynku w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia

: Projekt powinien przyczynić się do 10% wzrostu udziału w rynku w ciągu sześciu miesięcy od uruchomienia Redukcja kosztów: Aplikacja powinna obniżyć koszty operacyjne poprzez automatyzację procesów manualnych

Aplikacja powinna obniżyć koszty operacyjne poprzez automatyzację procesów manualnych Zadowolenie niestandardowe: Produkt końcowy projektu musi zwiększać zadowolenie klienta poprzez usprawnienie obsługi klienta

Jak pisać i dokumentować wymagania projektu

Krok 1: Zdefiniuj zakres i cele projektu

Pierwszym krokiem w definiowaniu wymagań jest stworzenie dokumentu projektu, który nakreśli zakres i cele projektu . Pomoże to określić granice tego, co projekt powinien osiągnąć, a także zapewni mapę drogową, jak to osiągnąć. Pamiętaj, aby uwzględnić nazwiska odpowiednich interesariuszy projektu dla każdej funkcji lub zespołu, aby wszyscy byli na tej samej stronie co do własności.

Sprawdź więcej essential_ dokumentacja projektu !

Krok 2: Zbierz wymagania Business i interesariuszy

Po zdefiniowaniu zakresu i celów, nadszedł czas, aby przejść do zbierania wymagań. Proces ten obejmuje zaangażowanie kluczowych interesariuszy w celu zebrania wymagań, kontekstu i wiedzy na temat tego, co należy uwzględnić w projekcie rezultaty .

Podczas tych sesji zadawaj pytania, które pomogą Ci określić funkcjonalne i niefunkcjonalne wymagania dla Twojego projektu. Pamiętaj, aby udokumentować swoje ustalenia, ponieważ pomoże ci to stworzyć kompleksowy zestaw jasnych wymagań!

Bonus:_ Narzędzia do zarządzania wymaganiami !

Krok 3: Dokumentowanie wymagań

Po zebraniu wszystkich wymagań ważne jest, aby utworzyć pojedynczy dokument, który przedstawia wszystkie wymagania. Dokument ten powinien zawierać nie tylko wymagania dotyczące funkcji, niefunkcjonalności i użytkownika, ale także wszelkie ograniczenia lub założenia poczynione w trakcie procesu.

Bonus: Dodaj szacunkową oś czasu i budżet projektu w oparciu o zebrane wymagania. Pomoże to stworzyć realistyczny plan wdrożenia!

Krok 4: Przegląd i walidacja wymagań

Po udokumentowaniu wymagań projektu ważne jest, aby przejrzeć je z kluczowymi interesariuszami i sprawdzić, czy są one dokładne. Proces ten powinien obejmować przegląd wszelkich założeń poczynionych podczas warsztatów pozyskiwania wymagań, a także walidację wszelkich ograniczeń, które mogły zostać zidentyfikowane.

Jest to również okazja do omówienia, w jaki sposób zmiany wymagań mogą wpłynąć na inne aspekty projektu. Gdy wszyscy interesariusze są zgodni co do wymagań, dokument może zostać sfinalizowany i udostępniany całej grupie!

Krok 5: Monitorowanie i kontrola wymagań

Monitorowanie i kontrolowanie wymagań projektu będzie częścią codziennego obciążenia pracą w celu wsparcia zespołu projektowego. Poprzez ścisłe monitorowanie wymagań, kierownicy projektów mogą ocenić pełzanie zakresu i wprowadzać poprawki, aby utrzymać projekt w centrum uwagi. Minimalizuje to wpływ na oś czasu, koszty i ogólną stabilność projektu.

Aby skutecznie kontrolować wymagania projektu, wdrożenie formalnego procesu kontroli zmian pozwoli zaoszczędzić czas. Proces ten ocenia i zatwierdza zmiany wymagań, aby dostosować je do celów projektu.

Wykorzystanie a matryca identyfikowalności wymagań (RTM) Połączenia rezultaty projektu do konkretnych wymagań, zapewniając widoczność postępów. (Więcej na ten temat później!)

5 strategii zarządzania wymaganiami projektu

Szczegółowy i dobrze skonstruowany plan będzie źródłem prawdy do zarządzania wymaganiami projektu i spotkania pożądanych celów. Oto pięć strategii, które pomogą Ci skutecznie zarządzać wymaganiami projektu!

1. Uzyskaj wgląd od kierowników projektów

Priorytetyzacja zebranych wymagań jest niezbywalnym zadaniem dla zespołu projektowego. Proces ten zapewnia zgodność między wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat projektu cele i zadania i utrzymuje projekt na właściwym torze.

Zrozumienie relacji między wymaganiami i zidentyfikowanie tych najbardziej krytycznych dla powodzenia projektu to kluczowe elementy skutecznego ustalania priorytetów. Ustalając jasne priorytety, Teams może skupić się na wdrażaniu najważniejszych funkcji i funkcjonalności, maksymalizując wpływ projektu i dostarczając wartość interesariuszom.

Co ważniejsze, obejmuje to wszelkie zależności, których należy być świadomym. Będziesz w stanie stworzyć logiczną sekwencję działań, tak aby jedno zadanie zostało zakończone przed rozpoczęciem kolejnego. Zapobiega to nieefektywności i opóźnieniom spowodowanym zrobieniem zadań poza kolejnością!

2. Przeprowadzanie warsztatów dotyczących wymagań

Warsztaty pozyskiwania wymagań to zasadniczo sesje burzy mózgów mające na celu omówienie wymagań projektu. Warsztaty te angażują interesariuszy z odpowiednich działów, takich jak rozwój, marketing, sprzedaż i IT, którzy zbierają się razem, aby przeprowadzić burzę mózgów i udoskonalić pomysły w namacalne wymagania projektu. Podczas tych sesji, narzędzia takie jak mapy myśli lub tablice cyfrowe mogą być wykorzystywane do współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie.

Po ocenie wszystkich wymagań i ustaleniu ich priorytetów, zespół projektowy może przejść do opracowania szczegółowego planu projektu. Będzie on zawierał oś czasu, budżet, przydział zasobów oraz wszelkie inne zasoby, które są niezbędne do powodzenia zakończonego projektu.

Odwołaj się do swojej mapy myśli lub Tablicy z warsztatów i kontynuuj zbieranie informacji w razie potrzeby!

3. Postępuj zgodnie z procesem zarządzania projektami Agile

W dzisiejszym dynamicznym i szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym, zwinne zarządzanie projektami stało się kluczowym podejściem do powodzenia realizacji projektów. Zwinne metodologie są zaprojektowane tak, aby dostosowywać się do zmian, wspierać współpracę i nadawać priorytet potrzebom klientów, dzięki czemu dobrze nadają się do rozwiązywania złożonych problemów związanych z nowoczesnymi projektami.

Zwinne zarządzanie projektami doskonale sprawdza się w dostosowywaniu się do zmian, nadawaniu priorytetu potrzebom klientów, promocji współpracy, przyspieszaniu czasu wprowadzania produktów na rynek i wspieraniu ciągłe doskonalenie .

Przy ustawieniu zwinnego systemu zarządzania wymaganiami ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Ustalenie ról i obowiązków dla każdego interesariusza

Stworzenie zestawu kryteriów określających, kiedy zmiany powinny lub nie powinny być wprowadzane do wymagań

Zdefiniowanie jasnego procesu zarządzania zmianami w wymaganiach projektu

Ustanowienie mechanizmów raportowania, które pozwolą interesariuszom na śledzenie postępów i rozwiązywanie potencjalnych problemów

Ustawienie kanałów komunikacji między interesariuszami, aby każdy był powiadamiany o wszelkich zmianach lub aktualizacjach

4. Zastosuj proces kontroli zmian

Zbudowanie solidnego procesu kontroli zmian jest niezbędne do zarządzania zmianami w wymaganiach projektu i zapewnienia, że są one odpowiednio oceniane, zatwierdzane i wdrażane.

Oto krótki przewodnik krok po kroku, jak stworzyć skuteczny proces kontroli zmian!

Zdefiniuj kategorie zmian: Zidentyfikuj różne rodzaje zmian, które mogą wystąpić w trakcie projektu, takie jak zmiany zakresu, modyfikacje wymagań, korekty harmonogramu lub realokacje zasobów. Kategoryzacja zmian pomaga w zrozumieniu ich wpływu i zdefiniowaniu odpowiednich poziomów zatwierdzania.

Sformułowanie procedur zgłaszania zmian: Ustanowienie wyczyszczonych procedur składania wniosków o zmiany. Określenie wymaganego formatu, dokumentacji i informacji, które interesariusze powinni zawrzeć we wnioskach o zmianę. Pozwala to zweryfikować, czy wnioski o zmianę są dobrze skonstruowane i zawierają wszystkie szczegóły niezbędne do oceny.

Przeprowadzenie oceny zmian i analizy wpływu: Opracowanie kryteriów oceny wniosków o zmianę. Określ, kto będzie odpowiedzialny za ocenę proponowanych zmian i przeprowadzenie analizy wpływu. Analiza ta powinna uwzględniać takie czynniki jak oś czasu projektu budżet, dostępność zasobów i potencjalne zagrożenia.

Zaprojektowanie procesu zatwierdzania i przeglądu: Wyznacz autora zatwierdzającego lub tablicę kontroli zmian odpowiedzialną za przeglądanie i zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków o zmianę. Ustawienie regularnego harmonogramu przeglądu w celu podpowiedzi oceny wniosków o zmiany, zapobiegając opóźnieniom w realizacji projektu.

Wdrożenie planu komunikacji: Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o wnioskach o zmianę, ocenach i decyzjach. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji każdego wniosku o zmianę, procesu oceny i ostatecznej decyzji w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i odpowiedzialności.

Dodawanie zatwierdzonych zmian: Po zatwierdzeniu wniosku o zmianę, włącz zmiany do planu projektu i przekaż aktualizacje zespołowi projektowemu i innym interesariuszom. Śledzenie postępów we wdrażaniu zmian w celu sprawdzenia, czy są one odpowiednio realizowane.

Monitorowanie i mierzenie wpływu: Stałe monitorowanie wpływu zatwierdzonych zmian na postęp, budżet i zakres projektu. Regularny przegląd skuteczności samego procesu kontroli zmian w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

5. Korzystanie z matrycy śledzenia wymagań (RTM)

Matryca identyfikowalności wymagań (RTM) łączy wszystkie omówione przez nas strategie pod jednym cyfrowym dachem. Jej celem jest ustanowienie i utrzymanie wyraźnego połączenia między wymaganiami projektu a jego rezultatami. Oto jak korzystać z RTM:

Identyfikacja wymagań : Rozpocznij od listy wszystkich wymagań projektu w pierwszej kolumnie matrycy

: Rozpocznij od listy wszystkich wymagań projektu w pierwszej kolumnie matrycy Mapowanie rezultatów : W kolejnych kolumnach mapuj każde wymaganie na odpowiadające mu rezultaty projektu, takie jak dokumenty projektowe, moduły kodu, przypadki testowe i podręczniki użytkownika. Ustanawia to bezpośrednie powiązanie między tym, co musi zostać dostarczone, a wymaganiami napędzającymi te rezultaty

: W kolejnych kolumnach mapuj każde wymaganie na odpowiadające mu rezultaty projektu, takie jak dokumenty projektowe, moduły kodu, przypadki testowe i podręczniki użytkownika. Ustanawia to bezpośrednie powiązanie między tym, co musi zostać dostarczone, a wymaganiami napędzającymi te rezultaty Weryfikacja i walidacja : Podczas realizacji projektu, RTM pomaga zapewnić, że każde wymaganie zostało spełnione. Po zakończeniu każdego produktu należy zweryfikować i zatwierdzić, czy spełnia on powiązane wymagania wymienione w RTM

: Podczas realizacji projektu, RTM pomaga zapewnić, że każde wymaganie zostało spełnione. Po zakończeniu każdego produktu należy zweryfikować i zatwierdzić, czy spełnia on powiązane wymagania wymienione w RTM Analiza wpływu : W przypadku zmian w wymaganiach lub zakresie projektu, należy użyć RTM do przeprowadzenia analizy wpływu. Określ, na które elementy dostawy mają wpływ zmiany i oceń ich wpływ na oś czasu i zasoby projektu

: W przypadku zmian w wymaganiach lub zakresie projektu, należy użyć RTM do przeprowadzenia analizy wpływu. Określ, na które elementy dostawy mają wpływ zmiany i oceń ich wpływ na oś czasu i zasoby projektu Kontrola zakresu : RTM pomaga w kontroli zakresu, zapewniając jasne zrozumienie zakresu wymagań. Każde nowe wymaganie powinno zostać dodane do matrycy, a zespół musi sprawdzić, czy wszystkie istotne elementy projektu zostały zidentyfikowane i uwzględnione

: RTM pomaga w kontroli zakresu, zapewniając jasne zrozumienie zakresu wymagań. Każde nowe wymaganie powinno zostać dodane do matrycy, a zespół musi sprawdzić, czy wszystkie istotne elementy projektu zostały zidentyfikowane i uwzględnione Kanał komunikacji : RTM wspieraprzejrzystości wśród interesariuszy projektu. Zapewnia kompleksowy widok tego, w jaki sposób każde wymaganie przyczynia się do wyników projektu, ułatwiając komunikowanie postępu i statusu interesariuszom

: RTM wspieraprzejrzystości wśród interesariuszy projektu. Zapewnia kompleksowy widok tego, w jaki sposób każde wymaganie przyczynia się do wyników projektu, ułatwiając komunikowanie postępu i statusu interesariuszom Dokumentacja projektu: RTM służy jako kluczowa część dokumentacji projektu. Pomaga w audytach zgodności i audytach regulacyjnych, wykazując zgodność między wymaganiami a dostarczonym produktem

Zarządzanie wymaganiami projektu w erze cyfrowej

Pisanie wymagań projektowych jest podstawowym filarem ustawienia całego organu zarządzania projektami w celu zapewnienia powodzenia każdego projektu. Dobrze zdefiniowane i ustrukturyzowane wymagania służą jako plan, który kieruje całym cyklem życia projektu, od planu i wykonania po monitorowanie i kontrolę.

Inwestując czas i wysiłek w proces gromadzenia wymagań, kierownicy projektów i interesariusze mogą ustawić jasne oczekiwania, złagodzić ryzyko i dostosować wszystkich członków zespołu do wspólnego celu!