Czy nie byłoby miło, gdybyś mógł po prostu czytać w myślach klientów, aby zrozumieć każdy szczegół projektu i dostarczyć doskonały produkt, który dokładnie spełnia ich wymagania?

Chociaż nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o czytanie w myślach, na szczęście istnieje kilka narzędzi do zarządzania wymaganiami, które pomogą ci zrealizować resztę tego marzenia!

Narzędzia do zarządzania wymaganiami umożliwiają zespołom projektowym śledzenie wszystkich wymagań projektowych klientów, w tym zmian i aktualizacji. Pomaga to zespołom projektowym spełniać i przekraczać oczekiwania klientów, prowadząc do mniejszej liczby zmian w trakcie projektu i ogólnie szczęśliwszych klientów. 🙌🏼

Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania wymaganiami, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ten szczegółowy przewodnik zawiera przegląd 15 najlepszych narzędzi do zarządzania wymaganiami, aby pomóc Ci znaleźć takie, które będzie idealnie pasować do naszego zespołu.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania wymaganiami?

Zanim zagłębimy się w każde narzędzie, zajmijmy się najpierw naszymi podstawami. Jak wygląda idealne narzędzie do zrobienia marketingu?

Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie do zarządzania wymaganiami powinno zapewniać odniesienie do tego, jak powinien wyglądać produkt końcowy w oparciu o potrzeby klienta.

Poniżej znajdują się 3 istotne funkcje, które powinno posiadać wybrane narzędzie.

1. Możliwości zarządzania zadaniami

Grupowanie zadań na tablicy Tablica Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp

Narzędzie do zarządzania wymaganiami powinno umożliwiać definiowanie, niestandardowe i edytowanie wymagań projektu z funkcjami takimi jak opisy zadań, import i eksport danych, edytor dokumentów narzędzia do tworzenia notatek i wiele innych. Niezależnie od tego, gdzie te informacje są przechowywane w wybranym oprogramowaniu, każdy członek zespołu powinien mieć do nich łatwy dostęp.

Co jeszcze funkcje zarządzania projektami mogą pomóc w spełnieniu wymagań projektu ?

Wiele osób przypisanych do zadań, wykrywanie współpracy, osoby obserwujące, powiązania i zależności zadań, konfigurowalne statusy zadań i edycja w czasie rzeczywistym to inne typowe funkcje, które mogą zmienić narzędzie do zarządzania wymaganiami z dobrego w świetne. Te kluczowe funkcje zapewniają dodatkową widoczność pracy zespołu i ułatwiają współpracę przy użyciu oprogramowania.

2. Analiza wymagań

Widok obciążenia pracą według zadań pozostałych do wykonania ścieżka krytyczna z pojedynczym przełącznikiem w ClickUp

Zapnij pasy, ponieważ tego typu funkcja zarządzania wymaganiami ma warstwy. ✨

Zagłęb się w wymagania klienta, aby jasno zdefiniować każdy szczegół. Pokaże to, które wymagania są powiązane z innymi i pomoże zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, zanim się pojawią! Mówimy tu o proaktywności. 🙂

Ponadto, będziesz wiedział z dużym wyprzedzeniem, kiedy i czy w ogóle natrafisz na jakiekolwiek zależności, które mogą utrudnić postęp projektu.

Pulpity i narzędzia do raportowania to świetny sposób, aby mieć oko na te trudne zadania, a także kamienie milowe, które oznaczają przejście projektu z jednej fazy do następnej. To więcej niż tylko sposób na sprawdzenie postępów, funkcje te ujawnią również ważne spostrzeżenia, którymi można podzielić się z klientem w odniesieniu do tego, jak radzi sobie projekt, czy jest na dobrej drodze, a także dokładny odczyt zasobów, z których korzysta.

3. Współpraca

Wspólna edycja, opcje typografii i nie tylko w ClickUp Docs

Praca zespołowa spełnia marzenia! Twoje oprogramowanie do zarządzania wymaganiami musi umożliwiać współpracę.

Współpraca jest ciągłym wysiłkiem i powinna być widoczna we wszystkich funkcjach nowego narzędzia. Mogą one obejmować:

@wzmianki, aby przyciągnąć uwagę innych, zadawać pytania i uzyskać akceptację

Oddelegowane komentarze i/lub komentarze w wątkachelementy akcji i utrzymywać kluczowe rozmowy razem

Czat w aplikacji lub wiadomości błyskawiczne

Powiadomienia o zmianach statusów zadań, wzmiankach o Tobie lub niedotrzymanych terminach

Mnóstwo integracji! Twoje następne oprogramowanie do zarządzania wymaganiami powinno dobrze współpracować z innymi narzędziami, aby zarówno rozszerzyć jego funkcje, jak i usprawnić procesy

15 najlepszych narzędzi do zarządzania wymaganiami

Oto niektóre z naszych ulubionych i najpotężniejszych programów do zarządzania wymaganiami, w tym najważniejsze funkcje, zalety i wady, informacje o cenach i oceny użytkowników.

1. ClickUp

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przydzielaj je zespołowi, aby błyskawicznie zamieniać myśli w elementy działania ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", umożliwiająca połączenie pracy w różnych aplikacjach w jednym miejscu. Dzięki setkom intuicyjnych i konfigurowalnych funkcji clickUp jest wystarczająco elastyczny dla Teams wszystkich typów i rozmiarów, aby dostarczać produkty tak efektywnie, jak to tylko możliwe, przenosząc wydajność na zupełnie nowy poziom.

ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi do pracy aby usprawnić procesy i przenieść dowolny rodzaj danych do jednego centralnego huba dla programistów, aby mogli planować, organizować i współpracować nad projektami za pomocą narzędzia do współpracy takie jak zadania, widok dokumentów, widok czatu, tablice ClickUp i inne.

Innymi słowy, nie potrzebujesz setek narzędzi, aby zarządzanie wymaganiami działało dla każdego projektu - potrzebujesz tylko ClickUp. Oto niektóre z najpotężniejszych funkcji ClickUp do zarządzania wymaganiami:

Funkcje ClickUp

Ponad 15 konfigurowalnychWidoki ClickUpw tym Kalendarz, Tablica, Gantt, Lista, i więcej do planowania, śledzenia i przeglądu wymagań

do planowania, śledzenia i przeglądu wymagań Przypisane komentarze aby natychmiast przekształcić każdą myśl w element działania, oddelegować szybkie zadania do zrobienia i @wzmianki o członkach zespołu w celu powiadomienia o aktualizacjach wymagań, zakończonych lub zmianach

Setkikonfigurowalnych, gotowych szablonów do konstruowania przepływu pracy w locie i automatyzacji procesów - w tym tej współpracyszablon wymagań dotyczących produktu dla interesariuszy i deweloperów

Dokumenty ClickUp do definiowania wymagań w dynamicznym edytorze dokumentów z zagnieżdżonymi stronami, edycją w czasie rzeczywistym, bogatymi opcjami stylizacji i możliwymi do udostępniania połączeniami do tworzenia szczegółowych SOP i wiki

Priorytety zadań ustawienie jasnej kolejności operacji

Tablice ClickUp do rozwijania pomysłów, burzy mózgów z zespołem, planowania procesów i zapewnienia wiarygodnego źródła prawdy dla wszystkich wymagań projektu

Cele ClickUp z mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów, aby zjednoczyć cały zespół

Zalety ClickUp

ClickUp oferuje bogate ustawienie zarządzania wymaganiamifunkcji w każdym planie-nawet za darmo w planie Free Forever

Wysoce konfigurowalny iskalowalna hierarchia infrastruktura umożliwiająca planowanie każdego projektu pod kątem unikalnych wymagań klienta

Wiele sposobów śledzenia postępów, w tym pulpity,śledzenie czasu, kamienie milowe i unikalną funkcję ClickUpWidok obciążenia pracą* Ponad 1000 zaawansowane integracje konsolidacja całej pracy w jednym scentralizowanym hubie roboczym

Wady ClickUp

Nie wszystkie widoki projektów są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp

Setki rozbudowanych funkcji mogą powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników, ale ClickUp oferuje całodobową obsługę klienta, która pomoże ci przez to przejść. 🙂

Cennik ClickUp

Dodaj nieograniczoną liczbę członków i zadań oraz uzyskaj 100 MB przestrzeni dyskowej dzięki Free Forever Plan ClickUp i uzyskaj dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania wymaganiami dzięki płatnym planom zaczynającym się od 7 USD.

P.S. ClickUp oferuje również plan Enterprise. 😎

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,500+ recenzji)

: 4.7/5 (4,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji) Rozpocznij za darmo ### 2. SpiraTeam

Via SpiraTeam SpiraTeam jest pełnoprawną aplikacją narzędzie do zarządzania cyklem życia . Ta solidna aplikacja obsługuje wszystko, od wymagań po przypadki testowe, kody i wdrożenie. Twój zespół będzie pracował z centralnego pulpitu, gdzie może tworzyć historie użytkowników, otrzymywać zadania i śledzić postępy projektu.

Funkcje SpiraTeam

Funkcje czatu w czasie rzeczywistym ułatwiające współpracę

Projekt dokumenty do definiowania, śledzenia i aktualizowania wymagań * Integracja z wiodącymi platformami rozwoju i zarządzania projektami

Spersonalizowany pulpit ALM

Niestandardowe cykle pracy dopasowane do Twoich projektów

Profesjonaliści SpiraTeam

Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika

Wszechstronność umożliwiająca dopasowanie do wielu rodzajów projektów

Niestandardowa obsługa klienta

Wady SpiraTeam

Brak możliwości sortowania zaległości

Kosztowna wersja on-premise

Cennik SpiraTeam

SpiraTeam oferuje wersję w chmurze i wersję lokalną. Cena wersji w chmurze wynosi 34,69 USD za równoczesnego użytkownika miesięcznie, podczas gdy plan SpiraTeam w wersji lokalnej jest niestandardowy w zależności od liczby równoczesnych użytkowników.

Spira Team oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (20+ opinii)

: 4.0/5 (20+ opinii) Capterra: 4.1/5 (90+ recenzji)

3. Nowoczesne wymagania

Via Nowoczesne wymagania Jeśli korzystasz już z Azure DevOps, Modern Requirements jest naturalnym wyborem do zarządzania wymaganiami. To narzędzie jest wbudowane bezpośrednio w platformę Azure DevOps w celu płynnego i automatycznego przechwytywania wymagań.

Funkcje Modern Requirements

Inteligentne dokumenty wymagań, które aktualizują się wraz z historiami użytkowników

Przypadki użycia, które można przekształcić w wymagania za pomocą jednego kliknięcia

Gotowe FAQ, aby przyspieszyć zbieranie wymagań

Identyfikowalnośćmatryce aby uprościć kompleksowe śledzenie wymagań

Współpraca poprzez przepływy pracy i przeglądy zatwierdzania wymagań

Nowoczesne wymagania dla profesjonalistów

Zaawansowane raportowanie regulacyjne i audytowe

Zatwierdzanie przepływów pracy z podpisami elektronicznymi

Free bootcamp z przewodnikiem

Przydatna funkcja linii bazowej do porównywania wymagań przed i po przeglądzie lub zakończone

Nowoczesne wymagania

Ograniczona integracja z innymi narzędziami deweloperskimi

Brak zaawansowanych szablonów

Ceny Modern Requirements

Modern Requirements pełni funkcję bezpłatnej wersji próbnej. Cennik jest dostępny tylko na żądanie.

Modern Requirements oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Visure

Via Visure Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania wymaganiami, które możesz skonfigurować w określony sposób, Visure może być jedną z lepszych opcji. To narzędzie do zarządzania wymaganiami pozwala na dużo niestandardowych ustawień i elastyczności.

Visure zapewnia jednak nie tylko zarządzanie wymaganiami, ale także zarządzanie zmianami zarządzanie testami, zarządzanie ryzykiem oraz śledzenie problemów i defektów w tym kompleksowym oprogramowaniu.

Funkcje Visure

Zbieranie wymagań poprzez automatyczne przechwytywanie z MS Excel, MS Word i ReqIF

Śledzenie wymagań poprzez historię wymagań

Wersjonowanie na poziomie dokumentu i elementu

Pełna identyfikowalność wymagań, testów, ryzyka, kodu źródłowego itp,

Weryfikacja wymagań

Udostępnianie wymagań i testów między projektami

Generowanie raportów dla matryc identyfikowalności, niestandardowych specyfikacji i pulpitów

Zalety Visure

Integracja z najlepszym oprogramowaniem w branży programistycznej i inżynieryjnej, takim jak IBM DOORS, JIRA, MATLAB i VectorCAST

Wsparcie dla wielu metodologii projektów, takich jak Agile, model V i Waterfall

Kilka szablonów branżowych

Wady Visure

Żmudne i skomplikowane tworzenie szablonów raportów

Trudne ustawienie i konfiguracja

Ceny Visure

30-dniowa wersja próbna i niestandardowa cena wersji premium.

Visure oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (5+ recenzji)

: 4.5/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

5. Jama Software

Via Oprogramowanie Jama Oprogramowanie Jama zostało stworzone z myślą o złożonych projektach o równie złożonych wymaganiach.

To narzędzie do zarządzania wymaganiami oferuje przestrzeń do definiowania wymagań, przeprowadzania testów i przewidywania ryzyka po analizie wymagań.

Dzięki Jama można uchwycić współzależności projektu, śledzić postępy i jasno zdefiniować cele projektu.

Funkcje oprogramowania Jama

Interfejs oparty na przeglądarce

Wsparcie dla wieludyscyplin inżynieryjnych i metodologii* Możliwość śledzenia na żywo wymagań i procesów

Wsparcie importu i eksportu danych wymagań

Wsparcie Open Rest API dorozszerzyć użyteczność* Widoczność i raportowanie zgodności

Współpraca w formie wirtualnych przeglądów i śledzenia konwersacji

Zalety oprogramowania Jama

Wsparcie importu i eksportu

Integruje się z kilkomanarzędzi programistycznych takimi jak Jira, Ansys i Azure DevOps

Oferuje zarówno modele lokalne, jak i oparte na chmurze, aby dopasować się do potrzeb organizacji

Wady oprogramowania Jama

Brak szablonów

Ograniczone natywne narzędzia do raportowania

Opóźnienia i czasami powolne działanie

Trudne ustawienie

Ceny oprogramowania Jama

Cennik Jama Software jest dostępny tylko na żądanie.

Oceny i recenzje Jama Software

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

6. Xebrio

Via Xebrio Główną funkcją, na którą należy zwrócić uwagę w narzędziach do zarządzania wymaganiami, jest kompleksowa identyfikowalność - Xebrio zapewnia to i wiele więcej. Dzięki Xebrio współpraca podczas gromadzenia, śledzenia i analizowania wymagań jest dziecinnie prosta, dzięki intuicyjnym przepływom pracy zatwierdzania. W połączeniu z śledzenie błędów i masz pełnoprawny narzędzie do zarządzania projektami z doskonałymi możliwościami zarządzania wymaganiami.

Funkcje Xebrio

Zarządzanie projektami i szablony zarządzania wymaganiami

Szablony zatwierdzania wymagań

Wersjonowanie wymagań i zmiany wersji

Śledzenie czasu projektu

Współpraca nad dokumentami

Zalety Xebrio

Mnóstwo niestandardowych opcji

Wiele funkcji w jednym - w tym zarządzanie zadaniami, pokrycie testami, zarządzanie wymaganiami i zarządzanie projektami

Nieograniczona liczba projektów we wszystkich planach

Wady Xebrio

Nowsze narzędzie w porównaniu do większości na tej liście

Zarządzanie zadaniami i zarządzanie wymaganiami są rozliczane osobno

Ceny Xebrio

Plan zarządzania wymaganiami zaczyna się od 25 USD miesięcznie za użytkownika. Xebrio oferuje również bezpłatną 14-dniową wersję próbną.

Oceny i recenzje Xebrio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Wrike

Via WrikeWrike to popularne narzędzie do zarządzania pracą łączące automatyzację cyklu pracy, zarządzanie projektami i współpracę zespołową w jednym. Ale pomimo wielu funkcji współpracy, Wrike nie jest pozbawiony wad .

Funkcje Wrike

Aktualizacje w czasie rzeczywistym wszelkich zmian i sprawdzanie wymagań

Wizualne zadaszenia i zautomatyzowane formularze zatwierdzania

Śledzenie aktywności i pulpit aktywności

Kategoryzacja wymagań

Zalety Wrike

Mnóstwo szablonów ułatwiających tworzenie cykli pracy, definiowanie wymagań, raportowanie i nie tylko

Konfigurowalne pulpity, formularze wniosków i cykle pracy

Interaktywne wykresy Gantta i udostępniane tablice Kanban do planowania projektów i ustawiania szczegółowych wymagań

Udostępnianie kalendarzy zespołowych, by być na bieżąco z zadaniami

Wady Wrike

Stroma krzywa uczenia się, ponieważ narzędzie to zostało zaprojektowane dla użytkowników technicznych

Ograniczony darmowy plan

Cykle pracy nie są tak intuicyjne, jak można by się spodziewać

Trudno ustalić priorytety wymagań za pomocą Wrike

Cennik Wrike

Profesjonalny plan Wrike zaczyna się od 9,80 USD za użytkownika miesięcznie. Wrike oferuje również darmowy plan Forever.

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (2,500+ recenzji)

: 4.2/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1700+ recenzji)

8. IBM DOORS Next

Via IBM DOORS IBM Engineering Requirements Management DOORS Next to niezawodne narzędzie do zarządzania wymaganiami dla projektów inżynieryjnych. IBM DOORS Next jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla dużych Enterprise ze złożonymi projektami wymagającymi szczegółowości w każdym detalu. Dzięki IBM DOORS Next można łatwo tworzyć, śledzić i analizować wymagania, zachowując zgodność ze standardami i przepisami branżowymi.

Przyjrzyjmy się funkcjom IBM w zakresie zarządzania wymaganiami.

Funkcje IBM

AI Watson i asystent jakości wymagań, który dostarcza rekomendacje dotyczące wymagań

Tworzenie, analizowanie i śledzenie wymagań we wszystkich domenach inżynieryjnych, w tym SaFe, Agile, lean i continuous engineering

Dynamiczna identyfikowalność wymagań

Niestandardowe raportowanie i pulpity do widoku statusu projektu

Profesjonaliści IBM

Dostępność lokalnie i w chmurze zapewnia większą elastyczność

Elastyczne i wysoce konfigurowalne w celu dopasowania do potrzeb projektu

Mnóstwo funkcji do zarządzania wymaganiami w złożonym projekcie

Wady IBM

Konfiguracja jest kłopotliwa

Może być dość drogie dla mniejszych Enterprise

Interfejs może czasami sprawiać wrażenie przestarzałego.

Ceny IBM

Podobnie jak większość innych narzędzi, IBM DOORS Next jest dostarczany z bezpłatną wersją próbną i ceną dostępną na żądanie dla planu premium. Plany zaczynają się jednak od 164 USD miesięcznie.

Oceny i recenzje IBM

G2 : 3.9/5 (100+ recenzji)

: 3.9/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

9. Accompa

Via Accompa Accompa może nie ma najwięcej funkcji do zarządzania wymaganiami, ale to narzędzie nadrabia to łatwym i intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz jedną z najlepszych obsługi klienta. Jeśli jesteś mniejszym zespołem, możesz znaleźć wszystkie niezbędne funkcje, aby zarządzanie wymaganiami działało płynnie.

Funkcje Accompa

Automatyczne śledzenie współzależności i zmian wymagań

Centralne repozytorium do zarządzania wymaganiami

Dostęp do Accompa przez przeglądarkę internetową

Śledzenie historii zmian i definicje linii bazowych

Automatyczne powiadomienia e-mail i zintegrowane tablice dyskusyjne

Zalety Accompa

Łatwy w użyciu

Dobra funkcja niestandardowa

Intuicyjne funkcje wyszukiwania i widoku

Wady Accompa

Drogie, biorąc pod uwagę liczbę oferowanych funkcji

Brak funkcji uzupełniających, takich jakśledzenie problemów i zarządzanie zadaniami

Brak szablonów ułatwiających ustawienie cyklu pracy

Accompa ceny

Pakiet Standard zaczyna się od 199 USD i zapewnia wsparcie dla 5 użytkowników. Każdy dodatkowy użytkownik kosztuje 29 USD miesięcznie

Accompa oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (1 opinia)

: 4.0/5 (1 opinia) Capterra: 4.0/5 (1 review)

10. GatherSpace

Via GatherSpace Firma GatherSpace została założona w 2006 roku, aby pomóc agencjom i startupom zoptymalizować zarządzanie wymaganiami. To narzędzie do zarządzania wymaganiami jest wyposażone w funkcje zarządzania projektami, a portal klienta i możliwości zarządzania wymaganiami.

Funkcje GatherSpace

Śledzenie statusu wymagań

Priorytetyzacja wymagań

Portal klienta, który płynnie integruje się z platformą zarządzania wymaganiami

Aplikacja mobilna do śledzenia wymagań i ich aktualizacji

Profesjonaliści GatherSpace

Dostosowany do mniejszych teamów

Ułatwia zarządzanie wymaganiami dzięki funkcji zarządzania projektami

Oparta na chmurze, co ułatwia dostęp i synchronizację między urządzeniami

Wady GatherSpace

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczone materiały do obsługi klienta

Ograniczone funkcje raportowania

Limit kompleksowej identyfikowalności

Ceny GatherSpace

GatherSpace ma wersję próbną za darmo i płatne plany zaczynające się od $$$a 15 za użytkownika miesięcznie.

Oceny i recenzje GatherSpace

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (3 recenzje)

11. Iris Intelligence

Via Iris Intelligence Iris Intelligence jest projekt dla przedsiębiorstwoprogramowanie do zarządzania ryzykiem które pomaga naszej organizacji identyfikować i planować ograniczanie ryzyka w celu zwiększenia powodzenia projektów. Iris jest platformą skalowalną do tego stopnia, że może pracować dla małych projektów budowlanych lub złożone misje międzyplanetarne. 🪐

Iris najlepiej nadaje się dla firm z branży obronnej, rządowej, finansowej, lotniczej i budowlanej.

funkcje #### Iris

Niestandardowe raportowanie, które można szablonować do ponownego wykorzystania

Portfolios slices do widoku danych portfolio, takich jak wymagania według geografii i funkcji

Automatyzacja przypomnień e-mail dotyczących aktualizacji i zmian wymagań

Profesjonaliści Iris

Skalowalność i elastyczność w celu dopasowania do różnych projektów i teamów

Wiele funkcji, w tym zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wymaganiami

Nowoczesny, intuicyjny i solidny interfejs użytkownika

Wady Iris

Limit funkcji zarządzania wymaganiami w porównaniu do większości narzędzi z tej listy

Podstawowe funkcje współpracy

Ceny Iris

Ceny Iris są dostępne tylko na żądanie

Oceny i recenzje Iris

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

12. Aqua ALM

Via Aqua Cloud Aqua ALM to przede wszystkim platforma do zarządzania testami z funkcją zarządzania wymaganiami. Narzędzie to pozwala definiować wymagania na początku projektu, aktualizować je w miarę zachodzących zmian i śledzić wymagania na bieżąco oś czasu projektu postępy.

Funkcje Aqua ALM

Niestandardowe zależności

Limity cyklu pracy i zatwierdzenia w celu usprawnienia zarządzania wymaganiami

Powiadomienia o statusach wymagań, aktualizacjach i nie tylko

Niestandardowe pola i cykle pracy

Profesjonaliści Aqua ALM

Możliwość załączania plików w wielu formatach, w tym PDF, dokumentów, tekstów i obrazów

Import i eksport jednym kliknięciem

Konfigurowalne szablony

Lepsza identyfikowalność dzięki historii zmian i raportowaniu

Rozszerzenie Chrome do przechwytywania danych i rejestrowania interakcji

Aqua ALM wady

Bardziej tradycyjny układ

Brak wstępnie zdefiniowanych raportów

Konfiguracja i niestandardowe ustawienia Aqua ALM mogą być przytłaczające

Ceny Aqua ALM

Aqua ALM jest dość drogie, zaczynając od około 39 USD za użytkownika miesięcznie. Można jednak przetestować to narzędzie do zarządzania wymaganiami dzięki 30-dniowej wersji próbnej.

Aqua ALM oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

13. Jira

Via JiraJira to potężny i dobrze znany produkt do tworzenia oprogramowania dla zwinnych zespołów. Jira jest wizualna dzięki tablicom w stylu Kanban, na których można planować i śledzić zadania, historie użytkowników i problemy. Interfejs użytkownika Jira jest również nowoczesny i stosunkowo intuicyjny. Jira może być jednak przytłaczająca w przypadku mniejszych projektów. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być następujące rozwiązania Alternatywy dla Jira .

Funkcje Jira

Gotowe szablony dla Agile, Scrum, śledzenia błędów i nie tylko

Tablica scrumowa ułatwiającaplanowanie zarządzania wymaganiamiśledzenie i analizowanie wymagań

Konfigurowalne cykle pracy

Profesjonaliści Jira

Ponad 3000 integracji aplikacji, w tym aplikacjaIntegracja Jira-Zendesk* Doskonała funkcja klonowania i priorytetyzacji wymagań

Możliwość dołączania wielu załączników, takich jak obrazy, wideo, logi i połączone linki

Wady Jira

Trudna konfiguracja i nauka

Zajmuje znaczną przepustowość i wymaga dostępności sieci over-the-top

Filtry wyszukiwania nie są przyjazne dla użytkownika

Jira pricing

Jira dostępna jest z planem Free dla maksymalnie 10 użytkowników. Jeśli potrzebujesz więcej funkcji i wsparcia dla użytkowników, plany premium zaczynają się od 7,50 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4.2/5 (4,000+ recenzji)

: 4.2/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (12,000+ recenzji)

14. Valispace

Via Valispace To oparte na przeglądarce oprogramowanie jest najlepszym przyjacielem zespołu inżynierów, jeśli chodzi o zarządzanie wymaganiami. Valispace jest przeznaczony głównie dla teamów, które opracowują produkty sprzętowe, takie jak satelity, samoloty i rakiety.

Dzięki Valispace zespoły inżynierskie mogą obsługiwać te złożone projekty od definicji wymagań aż do zakończenia testów. Oto więcej funkcji, o których warto wiedzieć:

Funkcje Valispace

Współpraca w czasie rzeczywistym z Teams, dostawcami i klientami

Pełna identyfikowalność wymagań

Szczegółowy projekt i symulacje

Śledzenie historii zmian wymagań

Niestandardowe metody weryfikacji wymagań

Zalety Valispace

Szczegółowe uprawnienia użytkowników i automatyzacja procesów zatwierdzania

Szablony ułatwiające proces ustawień dla nowych wymagań projektu

Funkcje komentowania i czatu dlakomunikacja w zespole w aplikacji

Wady Valispace

Niektóre funkcje mogą działać z opóźnieniem lub nie działać tak szybko, jak to konieczne

Limit informacji wraportowanie projektów #### Ceny Valispace

Płatne plany Valispace zaczynają się od około 250 USD.

Oceny i recenzje Vailspace

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ reviews)

15. Aha

Via Aha Aha to przede wszystkim oprogramowanie do tworzenia produktów z wyspecjalizowaną funkcją zarządzania wymaganiami. Narzędzie to pozwala ustalić priorytety funkcji produktu poprzez planowanie sprintów tablice i karty wyników. Podczas definiowania wymagań za pomocą Aha można wstawiać listy kontrolne i tabele, łączyć wymagania z innymi istniejącymi dokumentami i tworzyć makiety.

funkcje #### Aha

A tablica planów do zarządzania wymaganiami i planowania nadchodzących wydań

Tablice Kanban do widoku statusu wymagań

Bramki zatwierdzania wymagań gwarantujące pewność w trakcie postępu projektu

Mapy historii, aby uzyskać dobry obraz potrzeb klienta

Zalety Aha

Integruje się z ponad 30 aplikacjami do zarządzania projektami, CRM i analityki

Wszechstronne funkcje dostosowane do potrzeb każdego zespołu

Niestandardowe możliwości dopasowania do potrzeb zespołu i firmy

Wady Aha

Kompleksowość jest zaletą, ale zbyt wiele funkcji i raportowań sprawia, że narzędzie to jest przytłaczające

Limit materiałów szkoleniowych pozwalających w pełni wykorzystać funkcje Aha

Nieco wysoka cena

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Aha

Płatne pakiety Aha zaczynają się od 59 USD za użytkownika miesięcznie. Dostępna jest również darmowa 30-dniowa wersja próbna, która pomoże ci określić, czy Aha będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem.

Oceny i recenzje Aha

Uprość zarządzanie wymaganiami dzięki ClickUp

Bez odpowiedniego planu i potężnego narzędzia do zarządzania wymaganiami, zarządzanie wymaganiami projektu jest co najmniej gorączkowe.

Ponadto istnieje ryzyko, że rozczarujesz swoich klientów lub dostarczysz produkt, z którego po prostu nie będziesz dumny 🙁

Te narzędzia do zarządzania wymaganiami mogą pomóc w planowaniu, definiowaniu i śledzeniu wymagań dla bardziej powodzenia projektów. A ponieważ nowe oprogramowanie może odciążyć Cię, jeśli chodzi o zarządzanie wymaganiami, możesz poświęcić więcej czasu na zadania, które naprawdę mają znaczenie - pracę z zespołem, tworzenie wysokiej jakości produktów i nawiązywanie nowych połączeń dzięki zadowolonym klientom.

Zainwestuj w narzędzie, które zapewnia równowagę między najważniejszymi, niezbędnymi funkcjami zarządzania wymaganiami, a przystępną ceną, taką jak ClickUp. 🥰

Nie otrzymujesz tylko narzędzia do zarządzania wymaganiami - otrzymujesz najlepszą platformę wydajności, która scentralizuje Twoją pracę i usprawni procesy dzięki zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy, zarządzaniu projektami i współpracy dostosowanej do nowoczesnych teamów dowolnej wielkości, z różnych branż. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby jak najszybciej rozpocząć upraszczanie i automatyzację zarządzania wymaganiami. 💯