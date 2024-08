Od wymagań do wdrożenia: Jak korzystać z macierzy identyfikowalności wymagań?

Klucz do powodzenia wdrożenia projektu jest dogłębne zrozumienie jego wymagań wyjściowych i podjęcie konkretnego wysiłku, aby zająć się nimi w fazy testowania i przeglądu . Jest to jednak zazwyczaj trudne, ponieważ w ramach procesów istnieje kilka relacji many-to-many, co często prowadzi do luk w dostawach i defektów.

Jeśli dążysz do budować crème de la crème produktów lista kontrolna nie wystarczy. Będziesz potrzebował systemu, który łączy wymagania z testami, testy z wynikami, a problemy z rozwiązaniami.

Jednym ze sposobów, aby upewnić się, że uwzględniono wszystkie podstawy, jest porównanie funkcji końcowego produktu z jego początkowymi wymaganiami . Jednak przeglądanie wielu dokumentów w celu śledzenia ciągle zmieniających się wymagań nie jest ani łatwe, ani wydajne!

Właśnie w tym miejscu pojawia się macierz identyfikowalności wymagań (RTM), która pomaga zarządzającym projektami w utrzymaniu zgodności procesów zespołu z wymaganiami w scentralizowanej przestrzeni. 😁

Ten kompleksowy przewodnik pomoże Ci:

Zrozumieć matryce identyfikowalności wymagań

Stworzyć matrycę od podstaw

Wykorzystać najlepsze praktyki dla procesu identyfikowalności

Jaki jest cel matrycy identyfikowalności?

Śledzenie postępów w ramach projektów z perspektywy granularnej zawsze było żmudnym obowiązkiem dla kierowników projektów, zwłaszcza w teamach programistycznych. Podczas gdy każda lista zadań do zrobienia związana z identyfikowalnością pomaga zachować kontrolę nad zadaniami związanymi z organizacją projektu, na dłuższą metę nie jest ona zbyt przydatna.

Sprawa wygląda następująco - każda decyzja lub zmiana perspektywy interesariuszy w ramach projektu może wstrząsnąć sytuacją i spowodować pojawienie się nowych wymagań. Ma to bezpośredni wpływ na pracę zespołu testowego, którego pracownicy czują się zagubieni w informacjach i nie nie wiedząc, co traktować priorytetowo .

To właśnie w tym miejscu macierz identyfikowalności zapewnia przejrzystość wszystkim zainteresowanym stronom. Służy ona jako kompleksowy, siatkowy dokument wymagań biznesowych, który pomaga zespołom projektowym i testującym oprogramowanie:

Planować zadania projektu zgodnie z bieżącymi wymaganiami

Oddelegowane zadania w celu optymalizacji jakości i czasu dostawy

Mieć jasny obraz statusu wszystkich działań testowych

Unikaj decyzji, które mogą zepsuć nadrzędny cel cele projektu

Matryca identyfikowalności zapewnia, że każde podstawowe zadanie projektu jest zaznaczone, pomagając stworzyć więcej

solidny i użyteczny produkt końcowy

.

Co to jest matryca identyfikowalności wymagań?

Matryca identyfikowalności wymagań (RT) lub RTM jest powszechnie używana jako dokument kotwiczący w rozwijających się projektach oprogramowania.

Gdy dwa lub więcej dokumentów bazowych projektu musi zostać skorelowanych, a ich relacje wiele do wielu zweryfikowane pod kątem zakończonej kompletności, wynikiem jest matryca identyfikowalności wymagań. Jest to przydatne narzędzie do mapowania i łączenia początkowych wymagań projektu z skryptami lub przypadkami testowymi które im odpowiadają, zapobiegając pominięciu lub osieroceniu wymagań w procesie. 🌷

Jeśli szukasz prostej listy kontrolnej, to nie jest to. RTM to szczegółowy, żywy dokument służący do śledzenie zmieniających się żądań projektu i ostatecznie dostarczyć produkt, który spełnia, jeśli nie przewyższa, początkowe oczekiwania użytkowników. Żądania zmian mogą pochodzić od użytkowników, konkretnych interesariuszy lub wewnętrznych działów, takich jak dział sprzedaży .

Matryce RT można znaleźć w formie wykresów lub tabel z oddzielnymi wierszami dla każdego wymagania i towarzyszących mu technik testowania. W zależności od branży, w której działasz, możesz mieć sekcje dla:

ID wymagania

Opis wymagania

Uzasadnienie lub potrzeba biznesowa

ID przypadku testowego

Wynik testu lub status wykonania

Skrypty testowe

Rezultat

Struktura podziału pracy lub WBS

Notatki

Rodzaje matryc identyfikowalności wymagań

Identyfikowalność ustanawia połączenia między wymaganiami, procesami, przypadkami testowymi i końcowymi elementami wyjściowymi. Kierunek śledzenia wskazuje, w jaki sposób korelacja jest ustanawiana - w odpowiedzi na wymaganie lub jego potwierdzenie.

W zależności od kierunku, można spodziewać się trzech głównych formatów identyfikowalności w matrycach:

Identyfikowalność w przód: Wymaganie dyktuje działanie w przód lub w przyszłości, takie jak test. Dostarcza ono przeglądrozwoju projektu od powstania do zakończenia ▶️ Identyfikowalność wsteczna: Identyfikowalność wsteczna umożliwia prześledzenie każdego przypadku testowego do wymagania. Zapewnia to, że każdy test jest zaprojektowany tak, aby zapobiegać odchyleniom od wymagańzakresu projektu, a także niepotrzebnym działaniom ◀️ Dwukierunkowa identyfikowalność: Połączenie modeli do przodu i do tyłu, zapewnia najbardziej zakończoną formę identyfikowalności. Stanowi wsparcie dla procesu weryfikacji dopasowania przypadków testowych do wymagań 🔁

Jak stworzyć matrycę identyfikowalności wymagań: 5 kroków

Jak wspomniano powyżej, matryca identyfikowalności wymagań jest prezentowana za pomocą wykresu lub tabeli. Dla wielu użytkowników Excel wyróżnia się jako najlepszy wybór do tworzenia diagramu, ale może nie oferować rozszerzenia wsparcia dla zapisywania wszystkich zwrotów akcji, z którymi może spotkać się projekt.

Wiele teamów produktowych preferuje obecnie korzystanie z oprogramowanie do zarządzania projektami do opracowywania od podstaw wszechstronnych matryc identyfikowalności. Jest to szybsze podejście, ponieważ narzędzia te upraszczają procesy gromadzenia i aranżacji oraz oferują widoczność komponentów w czasie rzeczywistym dla całego zespołu. Warto więc pomyśleć o osiągnięciu czegoś więcej niż tylko standardowego Arkusz kalkulacyjny Excel -mówimy:

Śledzenie celów

Tworzenie dokumentów zawierających wymagania klienta

Tworzenie list zadań

Zapewnienie zakończonego pokrycia testami

Niestandardowe pola

Skrupulatne przeglądanie całej mojej pracy

Wszystko to, starannie zebrane w jednym miejscu-

ClickUp

! 🤩

Uzyskaj kompleksowe wsparcie podczas tworzenia i utrzymywania matrycy identyfikowalności wymagań za pomocą ClickUp

Jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, ClickUp ułatwia każdemu tworzenie matrycy identyfikowalności wymagań w ramach narzędzia. Dodatkowo, jego praktyczna komunikacja i

funkcje planowania cyklu pracy

wsparcie na wszystkich etapach projektu!

Poznaj pięć standardowych kroków do stworzenia użytecznej matrycy identyfikowalności wymagań poniżej.

Krok 1: Kompilacja celów RTM od różnych interesariuszy

Cele RTM to wymagania zebrane od klientów, wewnętrznych Teams lub innych interesariuszy. Cele te mogą mieć zakres od dodania nowych funkcji do produktu po poprawę zarządzania ryzykiem.

Załóżmy, że projekt dotyczy opracowania aplikacji fitness skupiającej się na doświadczeniu użytkownika. W tym przypadku klient podkreśla dwie kluczowe funkcje: zintegrowanie spersonalizowanych planów ćwiczeń w oparciu o preferencje użytkownika i włączenie funkcji śledzenia czasu rzeczywistego w celu płynnego monitorowania postępów. Zakres tego projektu obejmuje dostarczenie kompleksowej platformy fitness, która zaspokoi indywidualne potrzeby i będzie pielęgnować społeczność dbającą o zdrowie.

Idealnie byłoby, gdyby kierownik projektu zebrał potrzeby biznesowe klienta, a następnie porozmawiał z zespołem, aby zanotować konkretne prośby o zmaterializowanie wyników. Następnie podzieliliby każdy duży cel na mniejsze, wykonalne kroki.

Jeśli szukasz mapy wszystkich swoich celów i wymagań w jednym miejscu,

Cele ClickUp

jest najlepszym rozwiązaniem. Pomaga zdefiniować cele RTM dowolnej wielkości i połączyć je z określonymi interesariuszami lub osobami przypisanymi.

Po

ustawienie obszaru roboczego ClickUp

przejdź do strony Cele w lewym pasku bocznym, klikając + Nowy cel. Po

zagregowałeś swoje cele

podziel je na mniejsze,

mierzalne części

poprzez tworzenie Celów. Platforma wspiera cztery typy celów dla matryc:

Liczba: Śledzenie wzrostu lub spadku w zakresie liczb Prawda/Fałsz: Oznacza cel jako Done lub Not Done Waluta: Śledzenie zmian w celach pieniężnych Task: Monitoruje zakończenie pojedynczego zadania, podzadania lub całej listy

Wybieraj spośród różnych typów celów, aby mierzyć według waluty, procentów, liczb oraz według prawdy lub fałszu

Dzięki ClickUp możesz tworzyć Foldery i Sprinty, aby śledzić konkretne cele, a nawet

ustawienie Kamieni Milowych

aby wyróżnić krytyczne zadania matrycy testowej i punkty postępu.

Krok 2: Zbierz artefakty projektu i zdefiniuj zadania

Artefakty projektu

to wiele dokumentów, takich jak np

karta projektu

,

dziennik zmian

oraz

plan projektu

które nadają charakter procesom przepływu pracy. Stanowią one podstawę matrycy identyfikowalności wymagań, pomagając w połączeniu przypadków testowych z odpowiednimi artefaktami.

Krok ten ma na celu ustawienie zespołu testującego produkt lub oprogramowanie z wszystkimi dokumentami kontekstowymi na wyciągnięcie ręki, co pozwala na lepszy wgląd w zadania, podzadania i

backlogów produktu

.

Korzystanie z dokumentów ClickUp

do tworzenia i przechowywania wszystkich niezbędnych dokumentów projektu, przypadków testowych i wyników testów.

Edycja dokumentów

na żywo z wieloma członkami zespołu, organizuj je w folderach lub połącz je z zadaniami RTM - wszystko po prostu KLIKA! 🥳

Dokument wymagań biznesowych ClickUp to idealny sposób na nakreślenie każdego aspektu projektu biznesowego przed jego rozpoczęciem

Chcesz zaoszczędzić czas na dokumentacji? Użyj

ClickUp AI

do generowania dobrze ustrukturyzowanych dokumentów projektowych za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi! Platforma oferuje również kilka gotowych szablonów, takich jak:

Po zebraniu artefaktów projektu, użyj

Zadania w ClickUp

aby utworzyć listę zadań i podzadań związanych z procesem identyfikowalności. Pozwoli to na lepszą wizualizację sieci

produktów

które będą śledzone przez matrycę testową. Można utworzyć wiele list zadań, z których każda będzie obsługiwać określone wymaganie, oraz

tworzyć zależności

aby określić kolejność powiązanych ze sobą zadań.

Widok, dodawanie lub usuwanie zadania do lub z innych list zadań w celu poprawy widoczności i współpracy między zespołami

Krok 3: Tworzenie matrycy

Gotowy do stworzenia matrycy RT? 🏗️

Po zrobieniu kroku 2, wybierz opcję

arkusz kalkulacyjny lub wykres

narzędzie do tworzenia matrycy identyfikowalności wymagań. Oto ogólny zarys kroków, które należy wykonać:

Wybierz kolumny do uwzględnienia w RTM. Czy potrzebujesz odrębnych ID wymagań, ich opisów, identyfikatorów przypadków testowych, czy czegoś więcej? Rozmieść wiersze i kolumny w oparciu o typ matrycy. Na przykład, w przypadku śledzenia do przodu, wiersze i kolumny reprezentowałyby odpowiednio identyfikatory wymagań i przypadków testowych (możesz chcieć oznaczyć wszystko kolorami, aby zapewnić płynniejszą identyfikowalność) Tworzenie połączeń między wymaganiami i powiązanymi parametrami w obrębie matrycy

Chodzi o to, aby mieć wizualny, jednookienkowy interfejs do mapowania powiązań między różnymi wymaganiami i odhaczania zakończonych celów.

Jeśli dobrze radzisz sobie z arkuszami kalkulacyjnymi, możesz skorzystać z narzędzia

Widok tabeli ClickUp

może być doskonałym narzędziem do niestandardowego tworzenia matrycy RT w dowolnej skali! Dodaj tyle kolumn, ile chcesz, stwórz

Pola niestandardowe

aby uzyskać informacje, i użyj akcji przeciągnij i upuść, aby zmodyfikować RTM.

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp 3.0, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

Jeśli wolisz bogate wizualizacje, możesz również odkryć

Nieskończona Tablica ClickUp

do rysowania połączeń między wymaganiami i przypadkami testowymi.

Aby uzyskać dodatkowy impuls, wykorzystaj różnorodność ClickUp

szablony matrycy

do tworzenia RTM. Naszym ulubionym jest

Szablon matrycy identyfikowalności ClickUp

. Użyj go do systematycznego tworzenia wykresów połączeń, wyostrzając swoją zdolność do:

Określania relacji między wymaganiami a wynikami testów

Wizualizacji zmian, które miały miejsce w całym systemie cyklu życia projektu

Zrozumienie uzasadnienia niektórych decyzji

Użyj tego zaawansowanego szablonu matrycy identyfikowalności do przeglądu przypadków testowych dla każdej potrzeby!

Krok 4: Zacznij korzystać z RTM

Na tej scenie powinieneś mieć już strukturę matrycy i odpowiednie nagłówki. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić matrycę RT! 📝

Możesz zacząć od mapowania przypadków testowych ze swoim zespołem testowym i upewnienia się, że wszystko z backlogu zostało zaadresowane.

Jedną z wielu zalet ClickUp jest to, że nie musisz kopiować-wklejać ani przenosić się między backlogami i listami kontrolnymi zadań. Możesz po prostu przenieść_ wszystkie wcześniej utworzone listy do swojego RTM ze wszystkimi ich szczegółami, a zostaną one wyświetlone w dowolnym wybranym widoku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Na przykład, możesz użyć

Lista

,

Tablica

lub

Kalendarz

widok, aby uzyskać widok z lotu ptaka wszystkich zadań w toku, skategoryzowanych według ich

Niestandardowy status

, takich jak Passed, Failed lub On Hold. Widok współzależnych zadań i obsługa planu obciążenia przy użyciu funkcji

Wykres Gantta

i

Widoki obciążenia pracą

.

Platforma umożliwia również płynną komunikację między działami za pośrednictwem kanałów

Widok czatu

, przypisywalne komentarze i narzędzia do sprawdzania przepływu pracy, zapewniające, że żadne wymaganie nie zostanie porzucone!

Krok 5: Przegląd, walidacja i utrzymanie

Pomyśl o matrycy identyfikowalności wymagań jako o dokumencie, który ciągle się zmienia. Gdy coś się zmienia, na przykład wymagania spadają lub pojawiają się nowe przypadki testowe, musisz dostosować matrycę, aby wszyscy byli na bieżąco.

Pamiętaj: Początkowy numer ID wymagania pozostaje taki sam, nawet jeśli zmienisz układ rzeczy lub użyjesz ich ponownie. ⚠️

Pulpity w ClickUp

pomogą Ci

przejrzeć wyniki

i śledzenie wydajności projektu za pomocą metryk testowych. Skorzystaj z konfigurowalnego rozwiązania, aby

Łatwo dystrybuować zadania zespołu, omawiając blokady i śledząc postępy

Wizualizować alokację zasobów, identyfikując wydajne i nieefektywne obszary

Oceniać cele poprzez zakończone zadania, śledzenie czasu projektu i analizę cyklu pracy w bezpiecznym centrum kontroli

Podziel cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0 Dashboard

Śledzenie procentu zakończenia projektów staje się łatwe dzięki tym pulpitom. Dodatkowo, możesz również użyć

Automatyzacja w ClickUp

aby otrzymywać automatyczne powiadomienia lub aktualizować status testów w całej Tablicy bez konieczności ręcznej interwencji.

Korzyści z matrycy identyfikowalności wymagań w zarządzaniu projektami

Matryca identyfikowalności wymagań to coś więcej niż tylko dokument techniczny. Przyjrzyjmy się niektórym z jej najważniejszych zalet:

Wsparcie procesu decyzyjnego: RTM daje zgrabny widok na to, jak różne wymagania projektu się ze sobą łączą. Ponadto, gdy wymagania ulegają zmianie, można przeanalizować, w jaki sposób wpływa to na rozwój, ułatwiając podejmowanie wszechstronnych decyzji Płynne zarządzanie zmianami : Kiedy produkty zmieniają się w projekcie, RTM śledzi to wszystko, dzięki czemu poprawki lub aktualizacje są dobrze udokumentowane i dostępne Zarządzanie ryzykiem : Poprzez połączenie wymagań z testami, RTM pomaga wychwycić możliwe problemy lub brakujące ogniwa na wczesnym etapie, dając ci możliwość szybkiego naprawienia rzeczy Lepsza zgodność z zasadami: W branżach, w których obowiązują ścisłe zasady i przepisy, RTM zapewnia ich przestrzeganie. Pomaga zweryfikować, czy projekt jest zgodny z ustawionymi wymaganiami, zapewniając zgodność biznesu z przepisami Przeprowadzanie właściwych testów: RTM służy jako przewodnik dla zespołu zapewnienia jakości, wyświetlając to, co wymaga przetestowania i łącząc testy z ich dokładnymi wymaganiami. Teams QA przeprowadzają więc testy, które naprawdę mają znaczenie

Najlepsze praktyki dla matrycy identyfikowalności wymagań

Nawet jeśli posiadasz najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, nadal możesz napotkać pewne przeszkody i ograniczenia podczas tworzenia matrycy. Na szczęście można ich łatwo uniknąć, jeśli będziesz trzymać się tych najlepszych praktyk RTM, które pozwolą Ci wdrożyć to podejście bez przeszkód. 💪

Stwórz systematyczną listę potrzeb

Wszystkie wymagania projektu muszą być dobrze napisane i ułożone logicznie i systematycznie podczas sporządzania RTM. Pomaga to zespołom określić, czy scenariusze testowe, wymagania i inne artefakty są odpowiednio dopasowane, aby wyeliminować luki w identyfikowalności podczas testowania.

Używaj odrębnych ID

Aby ułatwić połączenie potrzeb i przypadków testowych, należy zadbać o to, aby każde wymaganie w matrycy identyfikowalności miało swój unikalny kod. W ten sposób Teams mogą zarządzać zmianami, usprawniać wykrywanie błędów oraz śledzić i oceniać relacje między różnymi komponentami. Jest to niezbędne, jeśli chcesz uzyskać zróżnicowane systemy podczas próby połączenia testów narzędzia do zarządzania i matryce identyfikowalności.

Ustawienie priorytetów

Podczas ustalania priorytetów potrzeb, jesteś w bardziej efektywnej pozycji do przydzielania zasobów do testowania i rozwijania najważniejszych funkcji poprzez skupienie się na wymaganiach o wysokim priorytecie najpierw. Na wczesnym etapie procesu rozwoju, Teams mogą zminimalizować ryzyko związane z projektem, zidentyfikować możliwe problemy i produkować wysokiej jakości produkty.

Wskazówka: Użyj Priorytety ClickUp aby dodać kolorowe etykiety priorytetów do swoich zadań!

Użyj ClickUp, aby utworzyć widok listy zaległości zawierający niestandardowe pola, takie jak Priorytet, ARR i inne

Aktualizuj swój RTM

Regularne aktualizacje RTM są ważne w trakcie śledzenia postępów projektu i zarządzania modyfikacjami. Do zrobienia tego zmniejsza ryzyko niespójności danych i luk w implementacji.

Zachęcanie pracowników do pracy zespołowej

Jeśli chodzi o widoczność wymagań, upewnij się, że testerzy, programiści, analitycy biznesowi i deweloperzy są na tej samej stronie. Będzie to promować efektywne komunikację i pracę zespołową a także wsparcie w podejmowaniu decyzji, które przynoszą doskonałe rezultaty.

ClickUp's Funkcja wyszukiwania uniwersalnego zapewnia, że artefakty projektu i matryce identyfikowalności są dostępne dla interesariuszy za pomocą jednego kliknięcia. Możesz dostosować ustawienia uprawnień poszczególnych dokumentów, jeśli chcesz, aby niektóre pliki pozostały prywatne.

Twórz, edytuj i organizuj pola niestandardowe w ClickUp i uprość logistykę wyszukiwania

Win Big: Zarządzaj matrycą identyfikowalności wymagań z ClickUp 39% projektów kończy się niepowodzeniem z powodu braku odpowiedniego planowania i śledzenia zasobów i z pewnością nie chcesz, aby Twój projekt był częścią tej statystyki. Nie martw się, nie będziesz!

Obiecaliśmy wielką wygraną dzięki ClickUp, a wielką wygraną jest to, co otrzymujesz! 🏆

Różne widoki, niestandardowe pola, ponad 1000 integracji, funkcje śledzenia i wiele więcej - wszystkie przydatne funkcje otrzymujesz za darmo! Zarejestruj się, aby zbudować swoją matrycę RTM już dziś !