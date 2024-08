15 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania ryzykiem 2024 | Narzędzia do zarządzania ryzykiem

Zacznijmy od pro tip - oprogramowanie do zarządzania ryzykiem jest niezbędnym narzędziem w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Co by było, gdybyś znał długoterminowy wynik każdej decyzji zanim ją podejmiesz? Albo za każdym razem, gdy wprowadzałeś na rynek nowy produkt, wiedziałeś już, jak odbiorą go niestandardowi klienci?

Te scenariusze eliminują naturalne ryzyko związane z większością biznesów i rozwojem produktów, a TBH, te scenariusze są również praktycznie niemożliwe. W rzeczywistości, 62% organizacji miało już do czynienia z incydentem ryzyka krytycznego w ciągu ostatnich 3 lat. 😳🤯

Jest jednak pozytywna strona tego wszystkiego - ryzyko jest całkowicie normalną częścią każdego biznesu. Co więcej, istnieją sposoby na przygotowanie się i zarządzanie przeszkodami, które mogą pojawić się na Twojej drodze, z pomocą potężnego oprogramowania zaprojektowanego do tego zadania!

Enter: Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem. ✅

Na szczęście istnieje kilka narzędzi do zarządzania ryzykiem do wyboru, ale nie wszystkie z nich są równie pomocne.

Zanim powierzysz przyszłość swojej firmy "byle jakiemu" oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem, upewnij się, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, aby zainwestować w takie, które będzie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Nie ma jednak potrzeby pocić się nad tym zadaniem, dlatego tu jesteśmy. 🙂💜

Czytaj dalej, a dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem - czym ono jest, jakie funkcje są niezbędne i 15 najlepszych platform do tego zadania.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania ryzykiem?

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem monitoruje wiele potencjalnych problemów, które mogą zaszkodzić wynikom finansowym organizacji - i proponuje rozwiązania zapobiegające kryzysowi. Nie zawsze są to zagrożenia kończące pracę, mogą one mieć różny zakres, od niewielkiego spadku sprzedaży po naruszenie bezpieczeństwa danych lub niezgodność z przepisami.

Narzędzia te mogą wydawać się raczej "chęcią" niż "potrzebą", jeśli chodzi o wydatki - możesz nawet myśleć, że masz ten obszar pokryty regularnymi praktykami zespołu i systemami analitycznymi.

W rzeczywistości jednak inwestycja w oprogramowanie do zarządzania ryzykiem jest jednym z najbardziej zalecanych sposobów na zmniejszenie kosztów w całej firmie .

Pomyśl o tym - jeśli pomaga to przewidzieć lub zapobiec nawet najmniejszemu spadkowi sprzedaży, to platforma zarządzania ryzykiem zrobiła swoje. Podobnie jak ubezpieczenie domu, samochodu lub życia, narzędzie to może nie być używane codziennie, ale będziesz bardzo szczęśliwy, że jest tam, kiedy go potrzebujesz.

W jaki sposób oprogramowanie do zarządzania ryzykiem dokonuje tego wszystkiego? Nie szukaj dalej. ⬇️

Kryteria dla oprogramowania do zarządzania ryzykiem

Nie wszystkie narzędzia do zarządzania ryzykiem są takie same. Co gorsza, niektóre rozwiązania obiecują złoto, ale dostarczają pył. 😔

Jak stwierdzić, które oprogramowanie przekroczy Twoje oczekiwania? Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Potrzeby organizacyjne

Twoje unikalne wymagania ostatecznie określą, które narzędzie będzie Ci służyć.

Czy chcesz zapobiec prześlizgnięciu się finansów przez pęknięcia? W takim przypadku nie ma sensu wybierać narzędzia, które specjalizuje się w ryzyku związanym ze zgodnością, takim jak HIPAA. Rozważ kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i cele firmy na których chcesz się skupić, a następnie zawęzić wyszukiwanie oprogramowania do zarządzania ryzykiem. ✅

Kontrakt i budżet

Niesamowita wiadomość: nie musisz napadać na bank, aby zdobyć zaawansowane narzędzie do zarządzania ryzykiem!

Istnieje wystarczająco dużo opcji dla firm i budżetów dowolnej wielkości, ale nie każde narzędzie będzie służyć każdemu zespołowi w ten sam sposób. Jeśli masz do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, twój budżet i cele dotyczące oprogramowania do zarządzania ryzykiem będą oczywiście znacznie inne niż w przypadku małej agencji lub solopreneur.

Integracja z istniejącymi aplikacjami

Upewnij się, że Twoje rozwiązanie pasuje do istniejącego stosu technologii. Może ci się wydawać, że znalazłeś wymarzone oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, ale jeśli nie jest ono zgodne z narzędziami, w które już zainwestowałeś, może to być problem decydujący. 😕

Od modułów, przez funkcje, po wtyczki - upewnij się, że potencjalne nowe oprogramowanie integruje się z zaporami ogniowymi, wykrywaniem i reagowaniem na punkty końcowe oraz analizą zachowań użytkowników. Ty nie chcesz luk w zabezpieczeniach lub kosztownych przeglądów narzędzi.

15 rozwiązań programowych do zarządzania ryzykiem dla Twojego zespołu ds. zarządzania ryzykiem

Aby pomóc Ci dokonać najmądrzejszego wyboru w poszukiwaniu najlepszego oprogramowania do zarządzania ryzykiem, zapoznaj się z naszymi 15 najlepszymi opcjami poniżej:

1.

ClickUp

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj ryzykiem i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Rozważ ClickUp jako swój kompleksowy sklep dla wszystkich rzeczy związanych z produktywnością. Dzięki setkom w pełni przejrzystych, konfigurowalnych i funkcji , ClickUp to najlepsza platforma dla Teams każdej wielkości do monitorowania aktualizacji projektu, zarządzania ryzykiem i współpracy - wszystko w jednym miejscu.

Bogate w funkcje doświadczenie ClickUp sprawia, że zarządzanie pracą jest dziecinnie proste i przynosi korzyści zespołom z różnych branż. Od burzy mózgów na Cyfrowe tablice ClickUp do tworzenia szczegółowych wiki w jego dokumenty współpracy obszar roboczy ClickUp oferuje znacznie więcej niż przeciętne oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, do którego możesz być przyzwyczajony. Przypisane komentarze ClickUp , czat w aplikacji funkcja, automatyzacja i raportowanie w czasie rzeczywistym pomagają zachować porządek i wiedzę, zapobiegając nadmiernemu planowaniu i łagodząc czynniki ryzyka, które mogą prześladować Twoją organizację. Oto jak to zrobić. ⬇️

Nasze ulubione funkcje ClickUp do zarządzania ryzykiem

Jak idealne połączenie ryzyka, projektu i oprogramowania do współpracy wszystko w jednym dynamicznym pakiecie, ClickUp pomaga w być na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami a zespół ma poczucie odpowiedzialności i własności swoich zadań.

Pulpity Pulpity nawigacyjne w ClickUp zapewniają wysokopoziomowy przegląd każdego aspektu statusu projektu i projektu w jednym, konfigurowalnym i bogatym w informacje miejscu. Pomyśl o tym jak o centrum kontroli misji dla każdego projektu. 🛸

Moc jest w twoich rękach, aby zasadniczo zbudować swój pulpit od podstaw. Wybierz, jakie informacje chcesz widzieć i jak je wizualizować w pulpicie ponad 50 widżetów zaprojektowanych tak, aby były dostosowane do procesów pracy użytkownika. Niektóre pomocne widżety obejmują tabele, osadzanie zewnętrznych aplikacji, śledzenie obciążenia pracą członków zespołu , mapy drogowe , niestandardowe wykresy i nie tylko. 🤯

Jeśli chcesz być na bieżąco z każdym szczegółem projektu i każdym możliwym ryzykiem - zacznij od Pulpitów.

Natywne śledzenie czasu pracy

Wszyscy znamy - i potajemnie kochamy - to uczucie zagubienia się w zadaniu. Kiedy wkładasz swoją najlepszą pracę w jedną rzecz tak długo, że zanim się zorientujesz, jest już piąta. 😳

Ale bądźmy szczerzy, jest to również główny zabójca wydajności .

Rozwiązanie? Śledzenie czasu! Coś, co ClickUp ma opanowane do perfekcji. 💪🏼

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie szacowanego czasu, śledzenie czasu spędzonego nad dowolnym Zadanie ClickUp , rejestrujące czas spędzony w dowolnej przeglądarce internetowej lub pozostać na szczycie rozliczanego czasu, Funkcje śledzenia czasu w ClickUp wykraczają daleko poza podstawowy stoper.

Możesz nawet wyświetlić łączne zestawienie całego czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach, aby poznać szczegóły tego, jak spędzasz swój dzień. A jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób śledzenie czasu wiąże się z ryzykiem - prawie wszystkie wskaźniki KPI zaczynają się tutaj. Wiedza o tym, w jaki sposób ty i twój zespół spędzacie czas, pozwala odpowiednio oddelegować ważne zadania właściwym osobom.

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Jedną z kluczowych zalet oprogramowania do zarządzania ryzykiem jest znajomość tajników swojego zespołu, produktu lub wydajności - bez mikrozarządzania lub przyjmowania przerażającej energii matki-helikoptera. 🚁

Ten rodzaj oprogramowania może pomóc w ograniczeniu niepotrzebnego czasu spędzanego na powtarzalnych zadaniach lub podstawowej pracy w ciągu dnia, dzięki czemu zespół może skupić się na tym, co najważniejsze.

W tym miejscu automatyzacja w ClickUp wchodzą do gry 🙂

Istnieje ponad 100 sposobów na automatyzację cyklu pracy w ClickUp w celu tworzenia zmian w statusach zadań, osobach przypisanych, priorytetach, datach i nie tylko. Dodatkowo, ponad 50 akcji wyzwala dokładnie takie niestandardowe automatyzacje, jakich potrzebujesz.

Zasadniczo nic nie jest poza limitem, jeśli chodzi o automatyzację w ClickUp - więc myśl nieszablonowo. 📦

Setki konfigurowalnych szablonów

Zgadza się! Setki. 😍

ClickUp stworzył szablon dla w zasadzie wszystkiego, co ma do zaoferowania, m.in szablony zarządzania ryzykiem . Tak więc, choć ClickUp jest wyposażony w mnóstwo niestandardowych funkcji, oferuje mnóstwo sposobów - nawet poza obsługą klienta - aby pomóc zespołowi osiągnąć jego cele i ograniczyć ryzyko w najbardziej wydajny sposób.

Od Tablice Kanban do Tablice , How-To Help Docs, Mapy myśli , dynamiczne wykresy Gantta i nie tylko - Stale rosnące centrum szablonów ClickUp oferuje darmowe szablony dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania.

Nadal nie widzisz szablonu, którego potrzebujesz? A może dostosowałeś już gotowy szablon, którego chciałbyś użyć ponownie? Nie ma problemu, zapisz dowolny proces, zadanie lub widok jako szablon w obszarze roboczym za pomocą kilku kliknięć. ✅

Ceny ClickUp

Zachowaj wydajność i brak ryzyka przez cały rok dzięki planom cenowym ClickUp:

Free forever : Mnóstwo potężnych funkcji zarządzania ryzykiem i projektami, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

: Mnóstwo potężnych funkcji zarządzania ryzykiem i projektami, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Unlimited ($7/członka/miesiąc): Pulpity, przestrzeń dyskowa i integracje bez ograniczeń, zwinne raportowanie i nie tylko

($7/członka/miesiąc): Pulpity, przestrzeń dyskowa i integracje bez ograniczeń, zwinne raportowanie i nie tylko Business ($12/członka/miesiąc): Zaawansowana automatyzacja i publiczne udostępnianie, nielimitowane Teams, Google SSO, niestandardowy eksport

($12/członka/miesiąc): Zaawansowana automatyzacja i publiczne udostępnianie, nielimitowane Teams, Google SSO, niestandardowy eksport Enterprise (skontaktuj się z ClickUp w sprawie cen): dedykowany Success Manager, onboarding z przewodnikiem, białe etykiety, API dla przedsiębiorstw

recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (4,510+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 970 opinii)

2. Risk Cloud

Zarządzanie ryzykiem i oceny zgodności w Chmura ryzyka Platforma zarządzania ryzykiem Risk Cloud firmy LogicGate wyrzuca wątki e-maili i arkuszy kalkulacyjnych przez okno, aby zrobić miejsce dla centralnego, usprawnionego, no-code środowisko dla wszystkich działań związanych z ryzykiem i zgodnością.

Graficzna baza danych zwiększa zwinność i elastyczność w miarę ewolucji projektów. Można ją skonfigurować tak, aby rozwiązywała problemy o znaczeniu krytycznym, takie jak zarządzanie ryzykiem informatycznym i ryzykiem stron trzecich.

Nasze ulubione funkcje chmury ryzyka

ponad 30 aplikacji dla typowych przypadków użycia GRC

Niestandardowe integracje

Zalety Risk Cloud

Kompleksowa struktura prowadzenia dokumentacji i zarządzania

Intuicyjny interfejs użytkownika

Zalety chmury ryzyka

Ograniczona funkcja raportowania

Ceny chmury ryzyka

Szczegóły dotyczące cen są dostępne na życzenie

Recenzje Chmury Ryzyka

G2: 4.6/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

3. Vendor360

Zarządzanie ryzykiem stron trzecich i dostawców w Vendor360 Vendor360 firmy CENTRL to platforma do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, której celem jest pomoc w zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami i stronami trzecimi. Zawiera wstępnie ustawione kwestionariusze do analizy dostawców i upewnienia się, że każdy z nich jest zgodny z wytycznymi regulacyjnymi. Oferuje również pewne funkcje automatyzacji w celu usprawnić procesy przypisywania i zatwierdzania dokumentów!

Nasze ulubione funkcje Vendor360

Wbudowane konektory do wymiany danych między firmami

Szybki startszablony list dostawców* Narzędzia do automatyzacji zwiększające wydajność pracy z dokumentami

Vendor360 pros

Jest to pomocne narzędzie do zarządzania wszystkimi dokumentami i szczegółami stron trzecich

Kategoryzacja dostawców na podstawie nieodłącznych poziomów ryzyka i krytyczności

Vendor360 minusy

Limit integracji z głównymi aplikacjami w miejscu pracy

Brak recenzji na G2 lub Capterra, aby dowiedzieć się, co prawdziwi klienci myślą o ich doświadczeniach

Ceny Vendor360

Skontaktuj się z Vendor360, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Oceny Vendor360

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Lendflow

Wbudowane narzędzia kredytowe w Lendflow Lendflow to platforma kredytowa, która pomaga firmom osadzać i uruchamiać produkty oparte na kredytach. Ma na celu szybsze połączenie klientów z kapitałem i obsługuje niektóre z ciężkich zadań związanych z uruchomieniem produktów kredytowych.

W zakresie zarządzania ryzykiem - i z pomocą przyjaznego dla użytkownika kodu - Lendflow pomaga zarządzać zgodnością, opartymi na regułach cyklami pracy i ocenami ryzyka.

Nasze ulubione funkcje Lendflow

Gotowe widżety aplikacji

Powiadomienia o warunkach i ofertach dla niestandardowych klientów w czasie rzeczywistym

Zaawansowane bezpieczeństwo danych

Komponent ponownego udostępniania, który pomoże Ci zarobić dodatkową prowizję!

Zalety Lendflow

Konfigurowalny interfejs użytkownika dopasowany do marki

Bezpieczeństwo na poziomie banku

Różne integracje z podmiotami zewnętrznymi

Wady Lendflow

Limit przewodników i zasobów online

Ceny Lendflow

Skontaktuj się z Lendflow, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Oceny Lendflow

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 opinie)

5. Resolver

Analiza ryzyka w Resolver Planowanie i przygotowanie należą do mocnych stron Resolver.

Chociaż żadne oprogramowanie do zarządzania ryzykiem nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, Resolver wierzy, że dobry fundament planowania jest niezbędny dla każdego biznesu.

Oprogramowanie koncentruje się na wczesnej identyfikacji ryzyka i planowaniu przed rozpoczęciem projektu poprzez ocenę potrzeb regulacyjnych i celów w celu zidentyfikowania możliwych przyszłych problemów.

Nasze ulubione funkcje Resolver

Oparte na ryzyku, zwinne ścieżki audytu

Raportowanie incydentów aby umożliwić członkom Teams wypowiadanie się na temat incydentów

Działania naprawcze i zapobiegawcze (CAPA) w celu jak najwcześniejszego uratowania łodzi

Zalety rozwiązania

Niestandardowa obsługa klienta

Wielu członków może jednocześnie pracować nad plikiem

Łatwe tworzenie raportów

Wady Resolvera

Samodzielne ustawienia mogą być trudne i mogą wymagać pomocy ze strony zespołu wsparcia

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aktualizacja może być uciążliwa

Limity transferu plików do oprogramowania

Ceny Resolver

Skontaktuj się z Resolver, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Recenzje Resolver

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

6. OneTrust

Raportowanie incydentów w OneTrust OneTrust to rozwiązanie definiujące kategorię, które pozwala przedsiębiorstwom cementować wzajemne zaufanie i wspiera zgodność z najlepszymi praktykami. Oprogramowanie centralizuje zwinne cykle pracy w zakresie ryzyka stron trzecich, zarządzania danymi, prywatności, etyki i zgodności.

Nasze ulubione funkcje OneTrust

Integracje usprawniające gromadzenie danych

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Zalety OneTrust

Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika

Pomiar ryzyka i narzędzia naprawcze

Zalety OneTrust

Skomplikowane wdrożenie

Ceny OneTrust

Skontaktuj się z OneTrust, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

OneTrust opinie

G2: 4.3/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

7. Project Risk Manager

Via Menedżer ds. ryzyka projektu Chociaż Project Risk Manager jest po prostu rozwiązaniem do zarządzania projektami, które jest łatwe w instalacji, ustawieniu i użyciu, funkcja interfejsu użytkownika nadal jest bardzo rozbudowana. Narzędzie wykorzystuje wstępnie ustawione kategorie wpływu i opisy rang, aby lepiej priorytetyzować potencjalne zagrożenia.

Nasze ulubione funkcje Project Risk Manager

Wiele kopii instalacyjnych oraz bezpieczna baza danych

Automatyczne alerty o zagrożeniach

Konfigurowalne parametry

Zalety Menedżera Ryzyka Projektu

Potężne aplikacje do zarządzania ryzykiem i funkcje analizy

Zorganizowana agregacja ryzyka w celu szybkiego działania

Project Risk Manager wady

Aplikacja tylko na pulpit

Zakup, licencjonowanie i szkolenie członków może być kosztowne

Ustawienie odpowiednich parametrów dla zespołu może być trudne

Cennik Menedżera Ryzyka Projektu

Free (do 5 członków): konfigurowalne parametry, nieograniczona liczba projektów i ryzyk, automatyczny ranking ryzyk

(do 5 członków): konfigurowalne parametry, nieograniczona liczba projektów i ryzyk, automatyczny ranking ryzyk Pro ($19/miesiąc hostingu + $1 za członka/dzień): Eksport danych, niestandardowy hosting w chmurze lub na serwerze

recenzje Project Risk Manager

G2: 5/5 (1 recenzja)

Capterra: 4.4/5 (5 recenzji)

8. LogicManager

Analiza konta w LogicManager Najnowocześniejsza technologia taksonomii LogicManager zapewnia około 100 wariantów pakietów dostosowanych do potrzeb zespołu. Platforma ta szczyci się zwiększaniem wydajności Business jako narzędzie do zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Nasze ulubione funkcje LogicManager

Listy do zrobienia do monitorowania zadań zarządzania ryzykiem

Gotowe, konfigurowalne biblioteki ryzyka zwiększające wykrywalność zagrożeń

Technologia taksonomii pokazująca zależności

Zalety LogicManager

Doskonałe wsparcie ze strony analityków kont

Platforma w jednym miejscu zapewniająca dokładne i przydatne dane

Organizacje mogą ewoluować wraz z aktualizacjami produktu

LogicManager minusy

Duże organizacje mogą nie czerpać tak dużych korzyści z ustawienia funkcji

Zintegrowane cykle pracy i gotowe raportowanie mogą wymagać pewnych ulepszeń

Ceny LogicManager

Skontaktuj się z LogicManager, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Oceny LogicManager

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

9. nTask

Zarządzanie ryzykiem związanym z projektami w nZadanie Czy jesteś zmęczony skomplikowanym i nieporęcznym oprogramowaniem do zarządzania ryzykiem?

nTask jest przyjazny dla użytkownika i ma przyjemnie neutralne odcienie na intuicyjnym pulpicie. To oprogramowanie do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa pozwala nadawać priorytet problemom, oceniać potencjalne zagrożenia i oddelegować je do monitorowania przez różnych członków zespołu.

Nasze ulubione funkcje nTask

Niestandardowa matryca ryzyka do odpowiedniej analizy ryzyka

Wyszukiwanie i filtry do znajdowania zasobów i zadań

Niestandardowa kategoryzacja dla szybszego zarządzania

nTask pros

Funkcje oceny ryzyka identyfikują potencjalne problemy

Intuicyjny interfejs użytkownika

Śledzenie czasu i tablice Kanban

Przystępna cena

nTask cons

Ograniczona integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Zoom

Stroma krzywa uczenia się dostosowująca się do jego cyklu pracy i funkcji

Tworzenie raportów może być trudne

nTask pricing

nTask oferuje bezpłatną wersję próbną i wiele płatnych planów zależnych od liczby użytkowników.

Premium (3 USD/miesiąc): Dla Teams lub osób dopiero rozpoczynających pracę

(3 USD/miesiąc): Dla Teams lub osób dopiero rozpoczynających pracę Business ($8/miesiąc): Dla Teams chcących tworzyć projekty i plany jak profesjonaliści.

($8/miesiąc): Dla Teams chcących tworzyć projekty i plany jak profesjonaliści. Enterprise (skontaktuj się z nTask w sprawie cen): Dla Teams pragnących bezpieczeństwa klasy Enterprise, niestandardowych ustawień i zaawansowanych funkcji

recenzje nTask

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 90 recenzji)

10. CURA

Zarządzanie ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością CURA Niektóre zagrożenia są przewidywalne, inne powtarzalne, a jeszcze inne podstępne. Dlatego narzędzia do zarządzania ryzykiem muszą śledzić bieżące i powracające zagrożenia.

Firma CURA dąży właśnie do zrobienia tego dzięki swoim rozwiązaniom do monitorowania ryzyka. Raportowanie ryzyka w oprogramowaniu określa prawdopodobieństwo wpływu w branżach z różnych zakresów, od banków po firmy użyteczności publicznej i telekomunikację.

Nasze ulubione funkcje CURA

Konfigurowalne raportowanie ryzyka z elastycznymi pulpitami

Funkcja celów do monitorowania ryzyka i wydajności każdego członka Teams

Interaktywne wizualnie raportowanie w formie wykresów, tabel i list

Zalety CURA

Ocena podatności na zagrożenia na każdym kroku projektu

Wsparcie eksportowania raportów w formacie PDF, arkusza kalkulacyjnego Excel, dokumentu Word i e-maila

Usuwanie zagrożeń i wewnętrzne audyty oparte na ryzyku

CURA cons

Krzywa uczenia się interfejsu użytkownika jest nieco stroma

Cena CURA

Skontaktuj się z CURA, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

recenzje CURA

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 recenzje)

11. TimeCamp

Śledzenie czasu, aby wyprzedzić potencjalne zagrożenia dzięki TimeCamp Czas ucieka ci przez palce? TimeCamp to internetowy timer z mnóstwem wbudowanych funkcji do oceny prostych lub pozornie nieszkodliwych zagrożeń.

Nasze ulubione funkcje TimeCamp

Łatwe i wnikliwe raportowanie rentowności projektów i śledzenie budżetu

Zatwierdzanie kart czasu pracy jednym kliknięciem

Zalety TimeCamp

Sortowanie i kontrolowanie wyciekających wydatków jest proste

Free do 5 licencji

ZaletyTimeCamp

Może być nieco powolna podczas ładowania zawartości

Aplikacja mobilna może wymagać pewnych ulepszeń

CenyTimeCamp

Free : Unlimited użytkowników, projektów i zadań, aplikacja mobilna plus komputerowa

: Unlimited użytkowników, projektów i zadań, aplikacja mobilna plus komputerowa Podstawowy (6,3 USD/użytkownika/miesiąc): Niestandardowe raportowanie, role w zarządzaniu, nielimitowane integracje, eksport raportów XLS

(6,3 USD/użytkownika/miesiąc): Niestandardowe raportowanie, role w zarządzaniu, nielimitowane integracje, eksport raportów XLS Pro ($9/użytkownika/miesiąc): Niestandardowe role użytkowników, fakturowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zrzuty ekranu

($9/użytkownika/miesiąc): Niestandardowe role użytkowników, fakturowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zrzuty ekranu Enterprise (omów ceny z działem sprzedaży): Spersonalizowane szkolenie, własny serwer, wdrożenie w prywatnej chmurze

recenzjeTimeCamp

G2: 4.6/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (550+ opinii)

12. A1 Tracker

Via YouTube A1 Tracker to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania ryzykiem z funkcjami takimi jak ocena zagrożeń i ryzyka, alerty, historia dzienników, audyty ryzyka, portal internetowy, oceny ryzyka i wiele innych.

Nasze ulubione funkcje A1 Tracker

Automatyzacja cyklu pracy przy przeglądaniu i zatwierdzaniu danych

Automatyczne powiadomienia w czasie rzeczywistym

Opcje hostingu internetowego, hostingu w chmurze i hostingu lokalnego

A1 Tracker plusy

Najwyższa w swojej klasie elastyczność i niestandardowe ustawienia

Szczegółowe raportowanie

Umożliwia płynną adaptację i migrację z istniejących rozwiązań

A1 Tracker cons

Niektórzy użytkownicy zgłaszali wyzwania związane z tworzeniem niestandardowych widoków

A1 Tracker ceny

Skontaktuj się z A1 Tracker, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

A1 Tracker opinie

G2: 4.8/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.9/5 (ponad 50 recenzji)

13. Qualys

Analiza potencjalnych zagrożeń w Qualys Qualys to kolejne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami wykorzystywane do identyfikacji ryzyka. To kompleksowe oprogramowanie jest w stanie wykryć nawet najmniejsze zagrożenia. Jego dedykowany system działa poprzez śledzenie luk w procesach, dzięki czemu można proaktywnie rozwiązywać problemy.

Nasze ulubione funkcje Qualys

Ciągłe wykrywanie w celu inwentaryzacji wszystkich zasobów w globalnym ekosystemie hybrydowych systemów informatycznych

Potężne narzędzie wyszukiwania do lokalizacji zasobów

Niestandardowa etykieta zasobów dla gwiezdnej organizacji

Qualys pros

Pewne możliwości niestandardowe

Dostęp do wszystkich aplikacji z jednej strony

Łatwy w użyciu

Qualys cons

Interfejs użytkownika może się różnić ze względu na niezależną aktualizację

Skomplikowany proces instalacji

Ceny Qualys

Skontaktuj się z Qualys, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach.

Oceny Qualys

G2: 4.2/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 10 recenzji)

14. ServiceNow

Mapy cieplne i wykresy do ustalania priorytetów ryzyka w ServiceNowServiceNow to oprogramowanie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie które ujednolica procesy w programach zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC). Celem jest osiągnięcie scentralizowanego, kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem w celu utrzymania dokładnych raportowań i priorytetyzacji ryzyka.

Nasze ulubione funkcje ServiceNow

Mobilna aplikacja do zarządzania ryzykiem, która pozwala być na bieżąco z działaniami związanymi z ryzykiem, gdziekolwiek jesteś

Kluczowe wskaźniki ryzyka, które automatycznie identyfikują niezgodne kontrole

Niestandardowe raportowanie

Profesjonaliści ServiceNow

Kompleksowe rozwiązanierejestr ryzyka do kompleksowego zarządzania istotnymi szczegółami

Skalowalność

ServiceNow cons

Może mieć pewne opóźnienia

Limit integracji

Ceny ServiceNow

Skontaktuj się z ServiceNow, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Oceny ServiceNow

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

15. Riskonnect

Wgląd w ryzyko za pomocą wykresów, map i grafów w Riskkonnect Riskonnect to narzędzie na poziomie Enterprise, które pomaga organizacji holistycznie uchwycić, monitorować i kontrolować ryzyko w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Kategoryzuje ryzyko jako wszystko, co może zaszkodzić reputacji, konkurencyjności i strategicznemu rozwojowi.

Nasze ulubione funkcje Riskonnect

Narzędzie administracyjne, które integruje systemy, ludzi i roszczenia

Audyt wewnętrzny do zarządzania złożonymi procedurami

Proste podpowiedzi w module raportowania wypadków

Zalety Riskonnect

Łatwość użytkowania

Wysoce konfigurowalne funkcje

Konsoliduje dane z wielu źródeł

Zalety Riskonnect

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak wielu funkcji w aplikacji mobilnej

Ceny Riskonnect

Skontaktuj się z Riskconnect, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Riskonnect opinie

G2: 4/5 (2 recenzje)

Capterra: N/A

