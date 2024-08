Jak zarządzać artefaktami Agile Scrum: Definicja i znaczenie

Zwinna metodologia Scrum została zaprojektowana tak, aby adaptować się do zmian, budując oprogramowanie, które ewoluuje wraz z potrzebami biznesu. Gdy zmiany stają się gwałtowne, zespoły mogą wpaść w chaos nieporozumień i niedostosowania.

Aby utrzymać się na właściwym torze przez cały czas, zespoły inżynieryjne potrzebują wspólnego słownictwa, co umożliwiają właśnie artefakty zwinnego scruma.

W tym wpisie na blogu omawiamy artefakty scrumowe, w jaki sposób pomagają i jak można nimi zarządzać z korzyścią dla zespołu.

Czym są artefakty Scruma?

Artefakty Scruma to elementy, raporty lub procesy, które pomagają kierownikom projektów dzielić się istotnymi informacjami ze wszystkimi interesariuszami.

Są one jasno zdefiniowane zwinne terminy scrum którego głównym celem jest zapewnienie wszystkim wglądu w rozwój produktu, zaplanowane działania, wykonane zadania i wydajność zespołu.

Trzy artefakty scruma to:

Rejestr produktu

Rejestr sprintu

Przyrost

Przeanalizujemy każdy z nich i sposób ich wykorzystania w zwinne zarządzanie projektami w dalszej części tego wpisu na blogu.

Zanim jednak zaczniesz tworzyć artefakty scruma, musisz poznać jego naczelną zasadę: przejrzystość.

Znaczenie przejrzystości artefaktów w Agile Scrum

W praktyce zwinnego/scrumowego tworzenia oprogramowania przejrzystość jest fundamentalną zasadą przewodnią, wpływającą na każdą decyzję i działanie. Jednym ze sposobów, w jaki członkowie zespołu Agile Scrum praktykują przejrzystość, są artefakty.

Artefakty przewodnik scrum stwierdza, że głównym celem artefaktów scrum jest "maksymalizacja przejrzystości kluczowych informacji", dając każdemu, kto je sprawdza, tę samą podstawę do adaptacji.

Zasadniczo artefakty scrumowe pomagają ustalić wspólny kontekst dla zespołu, aby kierować projektem we właściwym kierunku. Jest to korzystne dla zespołu na różne sposoby.

Tworzy zaufanie: Gdy wszyscy mają dostęp do aktualnych informacji na temat postępów projektu, ufają sobie nawzajem.

Wspiera współpracę: Artefakty Agile Scrum tworzone wspólnie przez zespół uwidaczniają luki i blokady. Więc, wielofunkcyjny zespół członkowie oferują pomoc i porady w szerszym interesie projektu.

Ogranicza ryzyko: Artefakty Scrum oferują sposób na przewidywanie problemów, wykrywanie defektów i rozwiązywanie ich, zanim staną się problemem.

Wspiera rozwiązywanie problemów: Za każdym razem, gdy zespół scrumowy natrafi na przeszkodę, artefakty służą jako drogowskazy, dostarczając krytycznych informacji umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji.

Umożliwia ciągłe doskonalenie: Zespoły dążą do ciągłego doskonalenia - artefakty zwinnego scruma wspierają przeglądy i retrospektywy dzięki dokładnym i aktualnym danym.

W ten sposób artefakty scrumowe stanowią fundament frameworka. Pomagają wszystkim członkom zespołu w holistycznym i skutecznym stosowaniu frameworka Agile Scrum. Oto jak to zrobić.

Rodzaje artefaktów Scruma

Ramy procesu Scrum obejmują trzy podstawowe artefakty: rejestr produktu, rejestr sprintu i przyrost produktu. Jednak z biegiem czasu zespoły scrumowe rozwinęły dodatkowe artefakty, takie jak wizja produktu, wykres wypalenia, definicja wykonania itp. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

1. Rejestr produktu

backlog produktu jako lista elementów, które muszą zostać ukończone_

Ten oficjalny artefakt Scruma jest uporządkowaną listą funkcji, ulepszeń i poprawek błędów wymaganych w produkcie. Jest ona tworzona na podstawie badań dotyczących obsługi klienta i analizy konkurencji/rynku.

Niektóre z kluczowych cech rejestru produktu to:

Dokument na żywo: Jest aktualizowany w miarę pojawiania się nowych pomysłów/wymagań

Pojawiający się: Jest również regularnie przeglądany w celu usunięcia lubzdepriorytetyzować elementów, które nie są już krytyczne

Między zespołami: Jest używany zarówno przez zespoły biznesowe, jak i inżynieryjne do planowania przyszłych działań

Zarządzany przez właściciela produktu: Chociaż korzystają z niego różne zespoły, odpowiedzialność za jego aktualizację i przejrzystość spoczywa na właścicielu produktu

Rejestr produktu jest pojedynczym źródłem prac podejmowanych przez zespół scrumowy.

Jednak nie wszystkie pozycje rejestru produktowego są od razu gotowe do dodania do sprintu. Rejestr produktu jest udoskonalany, aby zapewnić, że dany element osiąga niezbędny poziom przejrzystości lub jasności.

Tutaj programiści dzielą i definiują pozycje rejestru produktowego na mniejsze, bardziej precyzyjne historie, które można ukończyć w ramach jednego sprintu.

Zaangażowanie w zaległości produktowe jest ukierunkowane na cel produktu. Zespoły Scrum definiują cel produktu (przyszły stan produktu) i strukturyzują pozycje zaległości, aby osiągnąć ten cel.

Gdy elementy rejestru produktowego są gotowe do wybrania do następnego sprintu, trafiają do rejestru sprintu.

2. Rejestr przebiegu sprintu

Rejestr sprintu jest podzbiorem rejestru produktu wybranym do opracowania w następnym sprincie. Określa również plan dostarczenia tej funkcjonalności i osiągnięcia celu sprintu.

Rejestr sprintu jest tworzony podczas planowania sprintu spotkanie, podczas którego zespół inżynierów wybiera pozycje zaległości produktowych na podstawie priorytetu, dodaje je do zaległości sprintu i dzieli na zadania do opracowania.

Rejestr sprintu przedstawia obraz sprintu w czasie rzeczywistym. Tak więc:

Aktualizowany w czasie rzeczywistym: Zespoły uważnie śledzą pozycje w rejestrze sprintu, dodając komentarze i regularnie aktualizując status

Zachowana świeżość: Niepotrzebne elementy z rejestru sprintu są usuwane

Szczegółowość: Każdy element zaległości sprintu powinien zawierać wystarczającą ilość informacji, aby mógł zostać sprawdzony podczas codziennego scrumu

Gdy zespół pracuje nad elementami zaległości sprintu, buduje przyrosty produktu.

3. Przyrost produktu

Przyrost to działająca, dostarczalna wersja produktu, która spełnia "definicję ukończenia" zespołu deweloperskiego, tj. wszystkie kryteria akceptacji (kryteria jakości, ograniczenia lub wymagania niefunkcjonalne / biznesowe) zdefiniowane w rejestrze produktu.

Pod koniec każdego sprintu, praca wykonana przez zespół programistów musi zakończyć się przyrostem, który jest w pełni przetestowanym i zatwierdzonym dodatkiem do istniejącego produktu.

Chociaż dla każdego sprintu istnieje jeden przyrost, obejmuje on również przyrosty wszystkich poprzednich sprintów. Uzupełniają one proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD) w zakresie śledzenia wersji i wycofywania w razie potrzeby.

4. Definicja done

Definicja ukończenia to formalna lista standardów, które musi spełnić każdy nowy przyrost, zanim zostanie oficjalnie uznany za ukończony.

Zgodnie z przewodnikiem scrumowym, definicja ukończenia jest zobowiązaniem dla przyrostu produktu, a nie artefaktem. Jednak dla całego zespołu scrumowego korzystne jest posiadanie jasnej, udokumentowanej definicji ukończenia, aby przekazać przyrost klientowi.

Zespoły scrumowe mają zazwyczaj listę kontrolną elementów, które składają się na definicję ukończenia. Na przykład, może ona zawierać:

Przegląd kodu zakończony

Ukończone testy funkcjonalne

Ukończone testy bezpieczeństwa

Zgodność ze standardami regulacyjnymi

Definicja ukończenia może się różnić dla każdej historii użytkownika. Może ewoluować, aby dostosować się do najnowszego zrozumienia biznesu przez zespół. Jest ona iterowana podczas retrospektyw sprintu w celu wzmocnienia jej w przyszłych przyrostach.

Przyrost nie jest wydawany, jeśli element zaległości produktu nie spełnia definicji ukończenia. Zamiast tego jest wysyłany z powrotem do rejestru w celu przeglądu. Jest on sprawdzany pod kątem problemów i przyczyn źródłowych, dzięki czemu scrum masterzy mogą usprawnić procesy aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Gdy element spełnia definicję wykonanego, jest zamykany w celu śledzenia burndown, a zespół przechodzi do następnego otwartego zadania.

5. Wizja produktu

Wizja produktu to wspólne rozumienie przyszłego stanu produktu. Określa wartość dostarczaną przez produkt klientom.

Wizja produktu nadaje kierunek zespołom wielofunkcyjnym w kierunku ich celów. Pomaga im podejmować właściwe decyzje. Na przykład, gdy dwa elementy zaległości produktowych konkurują o uwagę, wizja produktu i cele pomagają programistom ustalić priorytety.

6. Plan wydania

Scrumowy plan wydania z priorytetem, nakładem pracy i czasem trwania

Plan wydania określa, nad czym zespół będzie pracował (elementy zaległości produktu), kiedy zostaną one wydane (ramy czasowe) i jak zostaną wykonane (plan zasobów).

Plan wydania nie jest oficjalnym artefaktem zdefiniowanym w przewodniku scrumowym. Jest on jednak popularny wśród scrum masterów i właścicieli produktu, ponieważ kieruje ich zarządzaniem projektem i nadaje mu strukturę.

Często tworzony podczas fazy planowania scrum, plan wydania pomaga odpowiedzieć na pytania takie jak:

Jak długi jest każdy z nadchodzących sprintów?

Jakie elementy zostaną ukończone w każdym sprincie i jaki jest ich priorytet?

Kto jest odpowiedzialny za jakie działania?

Jakie zasoby są potrzebne do ukończenia każdego sprintu?

Jaki jest budżet na każdy sprint?

W połączeniu z wizją produktu, plan wydania pomaga zespołowi uzyskać jaśniejszy obraz przyszłości.

Plan wydania jest zwykle przedstawiany jako wykres Gantta z zadaniami rozłożonymi w czasie i zależnościami. Kilka przykładów można zobaczyć tutaj Szablony projektów wykresów Gantta .

7. Wykres wypalenia Wykresy wypalenia (lub sprint burndown charts) podkreślają ukończone elementy rejestru produktowego i zadania pozostałe do wykonania w bieżącym sprincie. Wykres burndown jest pomocny w

Porównywaniu bieżącej wydajności z planem wydania

Przewidywaniu, czy praca zostanie ukończona zgodnie z planem

Zidentyfikowaniu ewentualnego rozszerzenia zakresu podczas sprintu

Zapoznanie się z wydajnością zespołu

Planowanie wydajności

Teraz, gdy znasz już trzy podstawowe i inne rozszerzone artefakty scrumowe, oto więcej informacji o tym, jak możesz je tworzyć i używać.

Jak zarządzać artefaktami Scruma

Aktualne, jasne i przejrzyste artefakty scrumowe mają fundamentalne znaczenie dla skuteczności każdego zwinnego projektu inżynieryjnego scrum. Aby to osiągnąć, potrzebny jest skuteczny sposób ich tworzenia i zarządzania nimi.

Dobry oprogramowanie do zarządzania projektami scrum takie jak ClickUp powinno to umożliwiać. Oto jak to zrobić.

Widok zadań dla zespołów scrumowych

ClickUp task view

Każdy element w projekcie scrumowym musi być zdefiniowany jasno i przejrzyście. Aby to zrobić, skonfiguruj każdy element zaległości lub historię użytkownika jako zadanie w ClickUp.

Skategoryzuj je jako dowolny typ zadania, taki jak kamień milowy, funkcja, defekt lub informacja zwrotna

Dołącz szczegółowy opis, status, priorytet i tagi

W razie potrzeby podziel je na podzadania

Używaj list kontrolnych do definiowania wykonanych zadań

Używaj widoku czatu do rozmów w kontekście zadania. Umożliwiaj zespołowi zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi i przeprowadzanie burzy mózgów nad potencjalnymi rozwiązaniami w jednym miejscu.

Użyj dowolnego z ponad 15 Widoki ClickUp do zarządzania zadaniami, śledzenia projektów i wizualizacji przepływu pracy.

Śledzenie czasu w celu obliczenia prędkości sprintu

śledź czas z dowolnego miejsca za pomocą ClickUp_

Co się dzieje, gdy właściciel produktu zdaje sobie sprawę, że wykres burndown wskazuje, że zadania nie zostaną ukończone w bieżącym sprincie? Przeprowadza analizę przyczyn źródłowych.

Co zajęło tyle czasu, że praca została przesunięta? Aby się tego dowiedzieć, zespoły scrumowe muszą śledzić swój czas. Wbudowana w ClickUp aplikacja do śledzenia czasu oparta na sztucznej inteligencji została zaprojektowana, aby to umożliwić.

Zespoły mogą rozpoczynać/zatrzymywać pracę, dodawać czas ręcznie, edytować zarejestrowany czas, dodawać notatki i nie tylko za pomocą ClickUp. Mistrz scrum może przeglądać raporty dotyczące czasu bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym ClickUp. Mogą filtrować, sortować i zwijać raporty czasu, aby obliczyć prędkość sprintu, co pomaga w optymalizacji procesu dla przyszłych sprintów.

Tablice Kanban dla zaległości

Rejestry produktu i sprintu to elementy przechodzące przez szereg etapów. Przykładowo, elementy rejestru produktowego mogą być nowe, dopracowane i gotowe do sprintu. Pozycje zaległości sprintu mogą przechodzić przez zadania do wykonania, opracowywanie, testowanie, wdrażanie itp.

Organizowanie elementów backlogu w oparciu o ich status - tj. tworzenie listy scrum board -to świetny sposób na wizualizację stopnia zaawansowania zespołu w projekcie. Każdy z kilku darmowe oprogramowanie do tablic Kanban może pomóc w utworzeniu tablicy scrum.

ClickUp's Kanban board view

ClickUp idzie o krok dalej. Tablica Kanban w ClickUp automatycznie prezentuje zadania pogrupowane według statusu. Ta w pełni konfigurowalna tablica Kanban może być pogrupowana w oparciu o priorytet, osobę przypisaną lub termin realizacji w celu lepszego zarządzania projektem. Możesz także skonfigurować niestandardowe statusy dla każdej listy w zależności od potrzeb.

Wykres Gantta do zarządzania zaległościami

widok wykresu GanttaClickUp

Do planowania sprintów właściciele projektów potrzebują wysokopoziomowego widoku zaległości produktowych wraz z szacunkowym czasem ich ukończenia. Aby to zmapować, kierownicy projektów i scrum masterzy używają darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta układając zadania obok siebie. Widok wykresu Gantta w ClickUp oferuje kompleksową widoczność wspierającą zarządzanie zaległościami. Dzięki ClickUp możesz:

Zobaczyć wiele projektów obok siebie lub jeden po drugim

Obliczaćścieżkę krytyczną aby przewidzieć wąskie gardła

Dostosowywanie harmonogramów, priorytetów i zadań w celu nadążania za zmianami w projekcie

Zarządzanie zależnościami

Wizualizacja postępów sprintu i przenoszenie zadań w celu szybkiej zmiany terminów ich realizacji

Przygotuj swój zespół na sukces w Scrumie dzięki ClickUp

W szybko rozwijających się zespołach inżynierskich chaos, nieporozumienia i niedostosowanie są nieuniknione. Z wyjątkiem sytuacji, gdy są one wyposażone w odpowiednie narzędzia i procesy zaprojektowane z myślą o praktykach i wartościach scrumowych.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało stworzone z myślą o pracy zespołu scrumowego. Automatycznie tworzy artefakty zwinnego scruma, dając ci wgląd w czasie rzeczywistym w to, co się dzieje pulpit operacyjny . Automatyzuje powtarzalne procesy i przyspiesza dokumentację dzięki ClickUp AI.

Podnieś wydajność swojego zespołu scrumowego. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .