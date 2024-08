10 narzędzi do ciągłego wdrażania dla zespołów programistycznych w 2024 roku

Ciągłe wdrażanie stało się kluczowym elementem powodzenia zespołów programistycznych narzędzia do tworzenia aplikacji i procesów. Oszczędza czas Teams podczas testowania i wdrażania kodu źródłowego w środowisku produkcyjnym, pozwalając firmom przyspieszyć i automatyzację wielu procesów biznesowych .

Twórcy oprogramowania mają do wyboru wiele narzędzi do ciągłego wdrażania, ale niektóre z nich są znacznie lepsze od innych. Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych opcji w 2024 roku, abyś mógł zdecydować, które narzędzie jest najlepsze dla Twojego zespołu.

Czym jest ciągłe wdrażanie?

Ciągłe wdrażanie odnosi się do automatyzacji wydań oprogramowania w środowisku produkcyjnym. Jest to logiczne następstwo ciągłej integracji, która polega na automatyzacji tworzenia i testowania zmian w kodzie źródłowym.

Narzędzia do ciągłego wdrażania idą krok dalej i wdrażają zweryfikowane kompilacje z narzędzia do ciągłej integracji, umożliwiając użytkownikom końcowym szybszy dostęp do ważnych poprawek błędów i ekscytujących nowych funkcji.

Ta dwuetapowa kombinacja ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) jest coraz częściej wymagana przez nowoczesne zespoły programistów. Razem zmniejszają potrzebę ręcznej interwencji i eliminują wiele źródeł błędów ludzkich, dzięki czemu są doskonałym narzędziem dla zespołów próbujących dowiedzieć się jak pracować szybciej .

Czego należy szukać w narzędziach do ciągłego wdrażania?

Szukając narzędzi do ciągłego wdrażania, należy upewnić się, że wybrane narzędzie spełnia potrzeby zarówno teraz, jak i w miarę rozwoju firmy. Oceniając swój wybór, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Zdolności integracyjne: Twój zespół prawdopodobnie pracuje z innymi programami do tworzenia oprogramowania. Wybrane rozwiązanie powinno dobrze integrować się z narzędziami w procesie wdrażania

Automatyzacja wycofywania kodu: Podczas wdrażania kodu coś może pójść nie tak. Jeśli coś zepsujesz, system ciągłej integracji powinien ułatwiać przywrócenie zmian

Skalowalność: Twój Business może mieć obecnie minimalne potrzeby, ale nie zawsze tak będzie. Upewnij się, że narzędzia do ciągłego wdrażania są w stanie obsłużyć większe, bardziej złożone projekty

Wiele środowisk: Zespoły zajmujące się rozwojem oprogramowania pracują etapami, często oddzielając środowiska testowe od produkcyjnych. Wybrane narzędzia powinny to umożliwiać

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Jeśli jeden z procesów wdrażania nie powiedzie się, musisz natychmiast o tym wiedzieć. Dobre narzędzia monitorują błędy i powiadamiają odpowiednich członków zespołu

Niestandardowość: Proces rozwoju każdej firmy może się zmieniać w czasie. Narzędzia powinny być na tyle elastyczne, aby można je było dostosować do zmieniających się potrzeb Businessu

10 najlepszych narzędzi do ciągłego wdrażania w 2024 roku

Aby pomóc Ci rozpocząć poszukiwania odpowiedniego narzędzia do ciągłego wdrażania, przygotowaliśmy listę najlepszych opcji dostępnych obecnie na rynku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami funkcje dla teamów programistycznych może przekształcić go w istotną część procesu rozwoju zespołu.

Integracje ClickUp z głównymi platformami DevOps i narzędzia CI/CD sprawiają, że jest to niezbędny narzędzie do zarządzania produktem dla każdego projektu oprogramowania. Członkowie teamu mogą wspólnie tworzyć mapy drogowe i dokumentację w miarę rozwoju procesu rozwoju. Możesz kierować postępem prac poprzez backlogi sprintów, łatwo śledząc i przydzielając zadania. Można również dodać cele projektu do pulpitu ClickUp, przypisać je do członka zespołu i śledzić ich postęp.

ClickUp pełni funkcję dużego zbioru szablonów dla każdego kroku procesu zarządzania projektami z różnych dziedzin, w tym szablonów do planowania produkcji i szablonów do zarządzania relacjami z klientami po wdrożeniu produktu. ClickUp oferuje rozwiązania, dzięki którym Twój projekt będzie śledzony, a Twoi klienci będą zadowoleni.

ClickUp najlepsze funkcje

Rozbudowane narzędzia współpracy do tworzenia map drogowych i dokumentów

Wsparcie dla zarządzania backlogami sprintów i śledzenia problemów

Integracja narzędzi Git do automatyzacji cykli pracy

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym dzięki zwinnym pulpitom nawigacyjnym

Integracja narzędzi AI w celu zwiększenia kreatywności zespołu i rozwiązywania problemów

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla tych, którzy próbują korzystać ze wszystkich funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. AWS CodeDeploy

Via Amazon AWS Bycie częścią rozległego ekosystemu AWS firmy Amazon sprawia, że CodeDeploy jest łatwym wyborem dla firm już działających w tym środowisku. Użytkownicy usług EC2 lub Lambda firmy Amazon mogą z łatwością wdrażać zmiany w kodzie na tych platformach. CodeDeploy działa również z serwerami lokalnymi dla tych, którzy nie pracują z chmurą Amazon.

To narzędzie do wdrażania oprogramowania ma funkcję automatycznego wycofywania, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie, jeśli coś pójdzie nie tak. Jego scentralizowana kontrola umożliwia wdrażanie aplikacji dla różnych celów wdrażania z konsoli CodeDeploy lub interfejsu CLI Amazon, co pozwala na bardziej niezawodny i spójny proces.

Najlepsze funkcje AWS CodeDeploy

Automatyzacja wdrożeń

Integracja z usługami AWS

Scentralizowana kontrola

Zminimalizowane przestoje

Wdrożenia lambda

AWS CodeDeploy limits

Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane dla początkujących

Limit do ekosystemu AWS

Mogą występować sporadyczne opóźnienia we wdrażaniu

Cennik AWS CodeDeploy

Free dla wdrożeń EC2, Lambda, ECS

0,02 USD za aktualizację instancji do użytku lokalnego

Oceny i recenzje AWS CodeDeploy

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (3 recenzje)

3. CircleCI

Via CircleCI CircleCI kładzie duży nacisk na szybkość i elastyczność. Łatwo integruje się z najpopularniejszymi systemami kontroli wersji i ma funkcję wsparcia Docker, umożliwiając programistom utrzymanie spójnego środowiska programistycznego i produkcyjnego. Wysoka konfigurowalność cykle pracy zwiększają elastyczność platformy, umożliwiając Teams dostosowanie procesu CI/CD do ich konkretnych potrzeb.

Dzięki równoległości i buforowaniu, CircleCI zapewnia możliwie najszybsze działanie oprogramowania. Zespoły programistów mogą korzystać z pulpitów wydajnościowych, które pomagają im identyfikować i eliminować wąskie gardła w potokach wdrażania aplikacji.

Najlepsze funkcje CircleCI

Wsparcie dla platformy Docker

Konfigurowalne cykle pracy

Pulpity nawigacyjne wydajności

Równoległość i buforowanie

Integracja z popularnymi systemami kontroli wersji

Limity CircleCI

Złożona konfiguracja dla większych projektów

Limit minut kompilacji w warstwie Free

Debugowanie nieudanych kompilacji może być trudne

Ceny CircleCI

Free

Wydajność: 15 USD/miesiąc

Skala: $2,000/miesiąc

Samodzielny hosting: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

oceny i recenzje #### CircleCI

G2: 4.4/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4. GitLab

Via GitLab To narzędzie do ciągłego wdrażania zaczęło się jako prosty system kontroli wersji wykorzystujący Git. Jego ewolucja w kierunku zakończonego Narzędzie DevOps oznacza, że obecnie jest dostawcą narzędzi dla każdej fazy cyklu życia oprogramowania. Jego potok CI/CD jest kluczową częścią tego skupienia. Gdy programiści commitują zmiany w kodzie hostowanym przez GitLab, procesy CI/CD odbywają się w ramach GitLab i nie muszą polegać na oddzielnych dostawcach.

GitLab jest znany z silnego podejścia opartego na społeczności. Jego funkcją są regularne aktualizacje i nowe funkcje, które odpowiadają potrzebom użytkowników. Zarówno małe Teams, jak i większe Enterprise mogą dołączyć do społeczności i przekazywać opinie na temat przyszłych ulepszeń.

Najlepsze funkcje GitLab

Zintegrowany CI/CD

Zarządzanie kodem źródłowym

Narzędzia do zwinnego zarządzania projektami

Automatyzacja DevOps

Integracja z Kubernetes

Limity GitLab

Złożony interfejs dla początkujących

Sporadyczne problemy z wydajnością

Limity minut CI/CD w wersji Free

Cennik GitLab

Free

Premium: $29/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 99 USD/miesiąc na użytkownika

GitLab oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 950 recenzji)

5. Octopus Deploy

Via Octopus Deploy To oprogramowanie do ciągłego wdrażania ma na celu uproszczenie procesu wdrażania poprzez automatyzację i narzędzia do zarządzania wydaniami . Octopus Deploy umożliwia wdrażanie aplikacji w środowiskach testowych, przejściowych i produkcyjnych, ułatwiając zespołom zarządzanie zmianami w programie. Zapewnia wsparcie dla zaawansowanych wzorców wdrażania, takich jak canary release i blue-green lub rolling deployments.

Najlepsze funkcje Octopus Deploy

Wdrożenia w wielu środowiskach

Zarządzanie wydaniami

Integracja z popularnymi serwerami CI

Zaawansowane wzorce wdrażania

Wbudowane konwencje

Limity Octopus Deploy

Stroma krzywa początkowej nauki ustawień

Nieintuicyjny interfejs

Limit wbudowanych integracji w porównaniu do konkurencji

Cennik Octopus Deploy

Społeczność: $10/miesiąc

Professional: $12/miesiąc

Enterprise: $18/miesiąc

Octopus Deploy oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

6. Bambus

Via Atlassian Bamboo firmy Atlassian to potężne narzędzie do CI/CD, które płynnie współpracuje z innymi produktami firmy. Firmy korzystające z JIRA do śledzenia problemów i Bitbucket do kontroli wersji, mogą używać Bamboo do swoich potrzeb CI/CD i uzyskać bardziej ujednolicone doświadczenie niż inne narzędzia do automatyzacji wdrażania oprogramowania.

Wsparcie dla zautomatyzowanych testów równoległych pomaga w zoptymalizować cykl pracy . Bamboo kładzie również duży nacisk na współpracę, oferując wiele funkcji ułatwiających komunikację zespołową w całym potoku CI/CD.

Najlepsze funkcje Bamboo

Wbudowane w Git cykle pracy z branchami

Równoległe testy automatyczne

Projekty wdrażania

Konfigurowalne agenty kompilacji

Integracja z produktami Atlassian

Limity Bamboo

Wysokie koszty licencji dla większych teamów

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczony ekosystem wtyczek w porównaniu do Jenkinsa

Ceny Bamboo

Począwszy od 1200 USD rocznie

Bamboo oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

7. Codeship

Via Cloudbees Ta oparta na chmurze platforma CI/CD ma na celu prostotę. Pełni funkcję szybkiego ustawienia, które pozwala Teams rozpocząć wdrażanie kodu bez stromej krzywej uczenia się. Równoległe potoki testowe Codeship sprawiają, że testowanie kodu jest bardziej wydajne. Dzięki wsparciu dla platformy Docker, zespoły mogą łatwo zarządzać cyklem życia kodu od testowania do wdrożenia.

Codeship integruje się z popularnymi repozytoriami, takimi jak GitHub i Bitbucket, aby zapewnić zgodność z najpopularniejszymi procesami rozwoju.

Najlepsze funkcje Codeship

Równoległe potoki testowe

Wsparcie dla platformy Docker

Proste ustawienia

Integracja z popularnymi repozytoriami

Szybkie czasy kompilacji

Limity województwa

Ograniczone opcje niestandardowe

Sporadyczne błędy kompilacji

Limit integracji w porównaniu do innych platform

Ceny wojewódzkie

Starter: $49/miesiąc

Essential: $99/miesiąc

Power: 399 USD/miesiąc

Codeship oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (15 recenzji)

8. Travis CI

Via Travis CI Pierwotnym zamiarem Travis CI była ścisła integracja z GitHub, ale obecnie współpracuje on z różnymi repozytoriami kodu źródłowego. Pozwala na automatyzację wdrożeń aplikacji dzięki kilku zaawansowanym funkcjom, takim jak kompilacje matrycowe, które umożliwiają testowanie w wielu środowiskach.

Może automatycznie wdrażać kod do właściwego środowiska i zapewnia wysoce konfigurowalny sposób wdrażania aplikacji przez Teams, zapewniając integrację ze wszystkimi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje Travis CI

Integracja z usługą GitHub

Kompilacje oparte na matrycach

Wsparcie dla platformy Docker

Wsparcie dla wielu języków

Możliwości automatycznego wdrażania

Limity Travis CI

Wyczerpująca konfiguracja

Czasy kompilacji mogą być wolniejsze niż u konkurencji

Cennik Travis CI

Bootstrap: 64 USD/miesiąc

Startup: 119 USD/miesiąc

Small Business: $229/miesiąc

Premium: $449/miesiąc

Platinum: 779 USD/miesiąc

Travis CI oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

9. Jenkins

Via Jenkins Jenkins, największa nazwa wśród narzędzi open-source CI/CD, pełni funkcję rozległego ekosystemu wtyczek, który zapewnia programistom większą elastyczność i niestandardowe możliwości niż większość konkurencji. Wtyczki są dostępne nie tylko do wdrażania kodu, ale także do tworzenia, testowania i monitorowania scen projektu.

Otwarty charakter i duża, aktywna społeczność sprawiają, że Jenkins jest często aktualizowany o najnowsze praktyki CI/CD.

Najlepsze funkcje Jenkinsa

Rozbudowany ekosystem wtyczek

Potok jako kod

Dystrybucja kompilacji

Integracja z głównymi systemami kontroli wersji

Wysoka konfigurowalność

Limity Jenkinsa

Wymaga regularnej konserwacji i aktualizacji

Złożone ustawienia początkowe

Niektóre wtyczki mogą mieć problemy z kompatybilnością

Ceny Jenkins

Free

Jenkins oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

10. Lalka

Via Lalka Puppet to jedno z najlepszych narzędzi do ciągłego wdrażania, które pozwala programistom definiować infrastrukturę wdrażania za pomocą kodu. Jego spójność i skalowalność pozwalają na szybkie i łatwe przenoszenie ustawień.

Dzięki automatyzacji dostarczania, Puppet zapewnia efektywną alokację zasobów ciągłego wdrażania. Raportowanie w czasie rzeczywistym zapewnia wgląd w potok ciągłego wdrażania w celu proaktywnego rozwiązywania problemów. Narzędzie to integruje się z popularnymi platformami w chmurze, dzięki czemu programiści mogą używać Puppet do wdrażania oprogramowania niezależnie od lokalizacji hosta.

Najlepsze funkcje Puppet

Infrastruktura jako kod

Automatyzacja provisioningu

Kontekstowe raportowanie w czasie rzeczywistym

Kontrola dostępu oparta na rolach

Integracja z popularnymi dostawcami chmury

Limity Puppet

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Język specyficzny dla domeny (DSL) może stanowić wyzwanie

Wymaga dedykowanych zasobów do wdrożeń na dużą skalę

Ceny Puppet

Open Source: Free

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Puppet oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (43 recenzje)

Capterra: 4.4/5 (24 opinie)

Zacznij od bardziej wydajnych wdrożeń już dziś

Zapoznaliśmy się już z wieloma świetnymi narzędziami, które Twój zespół może wykorzystać do automatyzacji wielu żmudnych czynności związanych z wdrażaniem oprogramowania rozwój oprogramowania , pozwalając im skupić się na dodawaniu funkcji i usuwaniu błędów, a nie na kompilacji i wdrażaniu kodu.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, spróbuj zarządzać następnym projektem za pomocą ClickUp. Tysiące free szablonów są dostępne, aby ułatwić rozpoczęcie i zmniejszyć krzywą uczenia się.