Pracuj mądrzej, nie ciężej: 10 najlepszych programów do projektowania przepływu pracy w 2024 roku

Po co zadowalać się przyziemnymi arkuszami kalkulacyjnymi, skoro można dodać szczyptę emocji do zarządzania zadaniami i projektami? Listy są do zrobienia, ale czy kiedykolwiek próbowałeś kolorowego wykresu lub dynamicznego schematu blokowego, aby tchnąć życie w swoją pracę? T

to nie tylko narzędzia - to klucz do bardziej wizualnego, opartego na współpracy i angażującego zarządzania zadaniami.

W tym miejscu oprogramowanie do projektowania cykli pracy wkracza do akcji! Jest to twój zaufany pomocnik w tworzeniu, organizowaniu i optymalizacji zadań i procesów z finezją. Jak to działa? Wykorzystuje wizualne reprezentacje, aby uprościć złożone zadania i procesy automatyzacji, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

Mimo to, wybór idealnego oprogramowania do projektowania cyklu pracy jest podróżą samą w sobie. Na szczęście podjęliśmy się tego zadania. W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych programów do projektowania przepływu pracy wraz z ich zaletami, wadami i cenami. Do dzieła! 🦘

Czym jest oprogramowanie do projektowania cyklu pracy?

Oprogramowanie do projektowania cykli pracy to wszechstronne narzędzie, które wykorzystuje formaty wizualne, takie jak diagramy przepływu lub schematy, aby skutecznie nakreślić zadania i procesy. Użytkownicy mogą konstruować cykle pracy od podstaw, określając szczegółowe kroki, przypisane role i wymagane zatwierdzenia, zapewniając kompleksową metodę powstania przepływu pracy.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Oprogramowanie to również usprawnia i automatyzuje zadania, zazwyczaj w sposób sekwencyjny, zapewniając precyzyjną i uporządkowaną realizację zadań. Skrupulatnie śledzi postępy i oferuje intuicyjną, przejrzystą wizualizację cyklu pracy.

Główne korzyści wynikające z korzystania z narzędzi do projektowania przepływu pracy obejmują:

Przejrzystość: Umożliwia łatwiejsze monitorowanie postępów, identyfikowanie wąskich gardeł i podejmowanie świadomych decyzji w celu usprawnienia procesu Dokładność: Automatyzacja i ustandaryzowane procesy minimalizują możliwość popełnienia błędu przez człowieka, co prowadzi do zmniejszenia liczby kosztownych pomyłek, przeróbek i opóźnień Wydajność: Wyczyszczone wizualizacje zadań i celów pomagają teamom pracować wydajniej, a dzięki automatyzacji cykli pracy mogą one skupić się na bardziej wartościowych zadaniach

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do projektowania cykli pracy

Wybierając oprogramowanie do projektowania przepływu pracy, należy wziąć pod uwagę następujące istotne funkcje:

Przypisywanie zadań : Oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe przypisywanie zadań, nawet w złożonych scenariuszach, takich jak zatwierdzanie przez menedżera lub przypisywanie oparte na formułach

: Oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe przypisywanie zadań, nawet w złożonych scenariuszach, takich jak zatwierdzanie przez menedżera lub przypisywanie oparte na formułach Różne typy przepływu pracy : Wybierz oprogramowanie, które obsługuje różne typy przepływu pracy, takie jak sekwencyjny i równoległy

: Wybierz oprogramowanie, które obsługuje różne typy przepływu pracy, takie jak sekwencyjny i równoległy Podprzepływy : Możliwość tworzenia podrzędnych przepływów pracy zapewnia elastyczność, upraszcza procesy i usprawnia testowanie w celu identyfikacji wąskich gardeł

: Możliwość tworzenia podrzędnych przepływów pracy zapewnia elastyczność, upraszcza procesy i usprawnia testowanie w celu identyfikacji wąskich gardeł Udostępnianie: Poszukaj możliwości kopiowania, eksportowania i udostępniania cykli pracy, abyś mógł je replikować lub łatwo udostępniać członkom zespołu i interesariuszom

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

No-code builder : Zapewnia przyjazny dla użytkownika, bezkodowy interfejs z możliwością przeciągania i upuszczania dla osób niebędących programistami

: Zapewnia przyjazny dla użytkownika, bezkodowy interfejs z możliwością przeciągania i upuszczania dla osób niebędących programistami Współpraca : Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla wkładu i współpracy wszystkich zaangażowanych stron w celu tworzenia kompleksowych cykli pracy

: Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla wkładu i współpracy wszystkich zaangażowanych stron w celu tworzenia kompleksowych cykli pracy Przypomnienia i powiadomienia: Powinno umożliwiać dodawanie niestandardowych przypomnień, aby zapewnić terminową realizację cyklu pracy

10 najlepszych programów do projektowania cykli pracy w 2024 roku

Zamierzamy zbadać najlepszych konkurentów na rynku, aby pomóc Ci odkryć idealne narzędzie do projektowania cyklu pracy dla Twojego biznesu. Zakasajmy więc rękawy i do dzieła! ⛏️

Użyj ClickUp do projektowania cykli pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Spotkaj się z ClickUp - rozwiązaniem typu "wszystko w jednym dla wszystkich Twoich zarządzanie cyklem pracy i potrzeb projektowych! To potężne oprogramowanie umożliwia tworzenie cykli pracy od podstaw i oferuje przydatne szablony dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas polegając na wstępnie zaprojektowanych strukturach. 🙌 Tablice ClickUp są kreatywną przystanią Twojego zespołu. Pozwalają na niestandardowe i elastyczne rozwiązania, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem:

Wspólna burza mózgów2. Ułatwianie udostępniania pomysłów między Teams poprzez osadzanie komentarzy, notatek, dokumentów, połączonych plików i plików multimedialnych Radzenie sobie z wyzwaniami za pomocą interaktywnych wykresów, grafów i kształtów

Dźwignia Mapy myśli ClickUp jako kanwa do rysowania połączeń, mapowania cykli pracy i wcielania pomysłów w życie za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Dodawaj, edytuj lub usuwaj zadania bezpośrednio na mapie myśli. Twórz mapy oparte na zadaniach, łącząc ze sobą Zadania ClickUp na swojej mapie lub stwórz swoje wizualne arcydzieło za pomocą map myśli opartych na węzłach.

Usprawnij wizualizację projektu dzięki jasnemu i zwięzłemu przeglądowi cyklu pracy za pomocą szablonu ClickUp Process Flow Tablica Template

Niezależnie od tego, czy tworzysz zupełnie nowy proces, czy dopracowujesz istniejący, szablon Szablon tablicy przepływu procesów ClickUp jest tutaj, aby pomóc. Upraszcza wizualizację procesów, obejmując takie sceny jak planowanie, rozwój, wykonanie i ocena. Posiada w pełni konfigurowalne kształty oznaczone kolorami i legendę do prostej nawigacji, zapewniając łatwość użytkowania i wydajną pracę.

Bez wysiłku współpracuj w czasie rzeczywistym z Dokumenty ClickUp . Podczas edycji możesz oznaczać członków zespołu w komentarzach, przypisywać elementy działań, a nawet zamieniać tekst w zadania do wykonania, dzięki czemu Twoja praca jest zorganizowana i wydajna. ⚡

Plusy, Automatyzacja ClickUp są tutaj, aby ułatwić Ci życie poprzez optymalizację cykli pracy i obsługę rutynowych zadań. Wybieraj spośród gotowych automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne.

ClickUp najlepsze funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Trello

Via: Trello Trello służy jako dynamiczna cyfrowa tablica, która ożywia Twoje zadania! Ten wizualny narzędzie do zarządzania projektami pozwala organizować i nadzorować pracę w dowolny sposób, korzystając z wielu widoków projektów, automatyzacji i szablonów.

Zadania w Trello widoczne są jako cyfrowe notatki samoprzylepne lub karty na pulpicie Tablica Kanban którą można łatwo zmienić za pomocą przeciągania i upuszczania. Oferuje również różnorodne układy, od klasycznych tablic do oś czasu do zarządzania projektami kalendarze, tabele i mapy, dostosowane do unikalnych wymagań projektu. 🎨

Dzięki Butlerowi, wbudowanemu asystentowi automatyzacji Trello, możesz tworzyć reguły, przyciski i komendy, aby bez wysiłku wykonywać powtarzalne zadania. The oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy rozumie nawet reguły języka naturalnego i sugeruje rozwiązania automatyzacji za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Trello

ponad 100 szablonów

Wiele widoków projektów

Integracja z oprogramowaniem takim jak Jira, Slack i Miro

Asystent automatyzacji zadań bez użycia kodu

Limity Trello

Użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych wbudowanych raportów i analiz

Najlepiej nadaje się do mniejszych zadań z udziałem 3-5 osób

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 13 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

3. Monday.com

Via: monday.com Zwiększ spójność, wydajność i produktywność swojego zespołu dzięki platformie monday.com, która dostosowuje się do Twoich potrzeb. To kompleksowy hub dla harmonogramów projektów, śledzenia postępów zespołu i kompleksowego zarządzania projektami.

Wybieraj spośród różnych widoków projektu, takich jak wykres Gantta, tablice Kanban i widoki osi czasu, aby zarządzać rezultatami projektu . ⏳

Zoom dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym zapewnia przegląd organizacji na wysokim poziomie. Pomaga to podejmować decyzje i bez wysiłku skalować cykle pracy w miarę ewolucji potrzeb.

Funkcje automatyzacji narzędzi do zarządzania projektami obsługują czasochłonne zadania, takie jak przypomnienia e-mail i prośby o zatwierdzenie projektu, uwalniając więcej czasu w ciągu dnia. Ponadto dostępnych jest wiele darmowych szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb, w tym kampanie marketingowe, kalendarze redakcyjne, planowanie wydarzeń i wykresy CRM.

monday.com najlepsze funkcje

Możliwość dostosowania pulpitów

Liczne szablony

Skalowalne widoki projektów

Integracja z narzędziami takimi jak Trello i Google Drive

Automatyzacja zadań dla prostego systemu zarządzania cyklem pracy

monday.com limity

Ustawienie aplikacji może zająć trochę czasu w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania przepływem pracy

Korzystna byłaby poprawa niestandardowej elastyczności ekranu głównego

monday.com ceny

**Free

Podstawowy $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

4. ProcessMaker

Via: ProcessMaker ProcessMaker to oprogramowanie służące do Automatyzacja procesów biznesowych (BPA) i zarządzanie przepływem pracy. Cykl pracy oprogramowanie do automatyzacji umożliwia projektowanie, wykonywanie, śledzenie i efektywnie usprawniać procesy biznesowe .

Możesz połączyć popularne aplikacje za pomocą wstępnie skonfigurowanych opcji lub zbudować swój cykl pracy za pomocą API.

Szablony procesów to przydatne narzędzie do przyspieszania danych powstania procesów. Zapisz swoje niestandardowe procesy jako szablony, aby wykorzystać je jako punkt wyjścia dla przyszłych projektów. Można je łatwo modyfikować i udostępniać. Użytkownicy Business mogą projektować dopracowane formularze i ekrany do integracji z cyklem pracy.

ProcessMaker przenosi automatyzację na wyższy poziom, łącząc ją z AI. Pozwala to zespołowi skoncentrować się na strategicznych zadaniach, zwiększając wydajność. 📈

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP)

Wyszukiwanie w języku naturalnym oparte na AI

Kompleksowa automatyzacja procesów

Integracja z formularzami, takimi jak JotForm, Formstack i Typeform

Limity ProcessMaker

Projektowanie złożonych cykli pracy może powodować sporadyczne opóźnienia

Nowszy cykl pracyfunkcje zarządzania wymagają dostępu online

Cennik ProcessMaker

Platforma : $1475/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: $1475/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Pro : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ProcessMaker oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (250+ recenzji)

: 4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart to wizualny obszar roboczy, dynamiczny hub łączący tworzenie diagramów, wizualizację danych i współpracę. To oparte na chmurze narzędzie do projektowania cykli pracy jest Twoim sprzymierzeńcem w tworzeniu przepływów procesów biznesowych i udostępnianiu ich mapy procesów z zespołem. 🗺️

Jego biblioteka szablonów obejmuje kategorie takie jak przepływy pracy związane z marketingiem zawartości, procesy wsparcia i przepływy pracy związane z zarządzaniem. Dostosuj swoje szablony diagramów bez wysiłku dzięki przyjaznym dla użytkownika opcjom niestandardowym, w tym liniom, kształtom, czcionkom i wygodnemu dodawaniu pływaków do oznaczania zadań lub faz.

Platforma doskonale nadaje się do tworzenia schematów organizacyjnych, schematów blokowych, makiet i diagramów sieciowych. Ponadto funkcja współpracy w czasie rzeczywistym pozwala wielu użytkownikom na płynną współpracę nad tym samym dokumentem.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Dodatki do Arkuszy Google, Dokumentów Google i Prezentacji Google

Liczne szablony dla unikalnych procesów biznesowych i rozwiązań do zarządzania pracą

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wtyczka ChatGPT i przepływ AI Prompt do automatycznego tworzenia diagramów

Łatwe tworzenie map procesów biznesowych

Limity Lucidchart

Użytkownicy mogą napotkać problemy z ładowaniem aplikacji

Nauka korzystania z niektórych funkcji może być czasochłonna w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do automatyzacji cyklu pracy na tej liście

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny : $7.95/miesiąc za użytkownika

: $7.95/miesiąc za użytkownika Teams : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Lucidchart oceny i recenzje

GetApp : 4.5/5 (1,500+ recenzji)

: 4.5/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,500+ reviews)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet czerpie inspirację z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych i pomaga użytkownikom organizować zadania, procesy i harmonogramy za pomocą różnych widoków, raportowania i pulpitów.

W ramach tej platformy znajduje się przyjazny dla użytkownika interfejs low-code do tworzenia cykli pracy dostosowanych do procesów biznesowych. Te cykle pracy mogą być ustawione na wydarzenia lub harmonogramy, z elastycznością włączenia bloków zadań. 🧱

Smartsheet pozwala centralizować, organizować i prezentować dane na w pełni konfigurowalnej kanwie. Spersonalizuj pulpity, aby odzwierciedlały Twój styl lub były zgodne z tożsamością marki. Używaj widżetów do prezentowania arkuszy, raportów, wykresów, formularzy i zawartości z zewnętrznych źródeł, takich jak Dokumenty Google i Tableau.

Przydatną funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest Bridge workflows Smartsheet, który wprowadza automatyzację w celu wyeliminowania zadań wykonywanych ręcznie, zapewniając wydajne operacje na większą skalę.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Niskokodowa automatyzacja przepływu pracy

Udostępnianie danych między arkuszami

Integracja z Google Drive, Jira, Slack itp.

Wizualizacja postępów poprzez wykresy Gantta

Liczne widżety

Limity Smartsheet

Stroma krzywa uczenia się

Oprogramowanie i funkcje automatyzacji cyklu pracy są nieco ograniczone

Cennik Smartsheet

**Free

Pro : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business : $22/miesiąc na użytkownika

: $22/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (14 500+ recenzji)

: 4.4/5 (14 500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. Creately

Via: Creately Nieskończona tablica Creately to płótno, na którym burza mózgów, wizualizacja projektów, planowanie i strategie ożywają. 🌱

Creately umożliwia tworzenie diagramów, schematów blokowych i map myśli w jednej lokalizacji. Pełni funkcję 70 standardów tworzenia diagramów oraz ponad 1000 kształtów i łączników do szybkiego tworzenia danych.

Upraszcza proces tworzenia ilustracji i adnotacji poprzez rysowanie odręczne i formatowanie tekstu za pomocą skrótów Markdown. Łatwe łączenie kształtów w celu tworzenia struktur nawigacyjnych w obrębie obszarów roboczych i między nimi.

Współpracuj z wieloma uczestnikami w czasie rzeczywistym, tworząc i organizując struktury zgodne z Twoją wizją. Przeciągaj i upuszczaj kształty lub zestawy danych, integruj zawartość zewnętrzną i twórz scentralizowany hub do zarządzania zadaniami w ramach jednego obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Creately

ponad 8 000 profesjonalnych szablonów

Skróty klawiaturowe z funkcją PlusCreate

Nieskończona Canva

Liczne diagramy i kształty

Wielkialternatywa dla Lucidchart Limity Creately

Interfejs aplikacji mobilnej może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Sporadyczne opóźnienia i powolne ładowanie są możliwe w narzędziu do zarządzania cyklem pracy

Ceny Creately

Free

Personal : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Business : $89/miesiąc na użytkownika

: $89/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

8. Cflow

Via: Cflow Cflow oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala bez wysiłku mapować ważne biznesowe cykle pracy, zarówno proste, jak i złożone. 🤝

Automatyzacja czasochłonnych, powtarzalnych procesów, które spowalniają pracę dzięki opartemu na schematach blokowych Visual Workflow Builder. Wykorzystuje on wizualne wskazówki i przepływy, aby pomóc w zarządzaniu projektami.

Kolejną przydatną funkcją jest Visual Workflow Designer - narzędzie internetowe, które upraszcza modelowanie i wizualizację cykli pracy. Umożliwia ono przeciąganie i upuszczanie różnych scen procesu, automatyczne tworzenie reguł i łatwe wdrażanie dowolnego procesu.

Elastyczność Cflow rozciąga się na jego zaprojektowane szablony, obejmujące szeroki zakres procesów. Tworzenie niestandardowych szablony cyklu pracy w kilka minut bez kodowania dzięki wizualnemu kreatorowi formularzy typu "przeciągnij i upuść".

Najlepsze funkcje Cflow

Wizualny kreator i projektant cyklu pracy

Interfejs "przeciągnij i upuść

Projektowanie przepływu pracy bez użycia kodu

Łatwa integracja z narzędziami takimi jak Office 354 i G Suite

Gotowe szablony do automatyzacji pracy

Limity Cflow

Platforma może zwalniać w przypadku większego obciążenia pracą

Funkcje mogą przytłaczać nowych użytkowników

Ceny Cflow

Happy : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Joy : $11/miesiąc na użytkownika

: $11/miesiąc na użytkownika Bliss: $16/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Cflow

G2 : 5/5 (50+ recenzji)

: 5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

9. SmartDraw

Via: SmartDraw SmartDraw łączy diagramy, tablice i dane w jednym przyjaznym dla użytkownika narzędziu Enterprise. Pozwala zespołowi tworzyć różnorodne wizualizacje, od schematów blokowych i organizacyjnych po szczegółowe rysunki wspomagane komputerowo (CAD). ✍

W przypadku najlepszych narzędzi do projektowania cykli pracy, platforma ta upraszcza proces tworzenia diagramów dzięki wbudowanej automatyzacji. Po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu kształtów diagram automatycznie dostosowuje się i zachowuje swoje połączenia. Możesz także zastosować skoordynowany schemat kolorów za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając profesjonalny wygląd.

Zaangażuj się w płynną współpracę ze swoim zespołem, korzystając z funkcji Whiteboarding AI. Dostosowuje się ona automatycznie, rozszerzając się i formatując w miarę wprowadzania pomysłów. Platforma ta łączy swobodną burzę mózgów z ustrukturyzowanymi diagramami, takimi jak schematy blokowe i mapy drogowe, importowane bezpośrednio z planów.

Ponadto SmartDraw zawiera szablony dla różnych typów diagramów, takich jak plany pięter, UML i diagramy sieciowe.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Przyjazne dla użytkownika tablice

Tworzenie diagramów

Integracja z obszarami roboczymi Google, Microsoft Teams itp.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Narzędzia do tworzenia planów przestrzeni i pięter dla architektów

Limity SmartDraw

Zdalna współpraca jest niedostępna

Wybieranie i przenoszenie wielu obiektów może stanowić wyzwanie

Ceny SmartDraw

Indywidualny : $9.95/miesiąc za użytkownika

: $9.95/miesiąc za użytkownika Teams : $8,25/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników)

: $8,25/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników) Site: $2,995/rok

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

SmartDraw oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

10. Gliffy

Via: Gliffy Gliffy to oryginalna aplikacja do tworzenia diagramów zaprojektowana dla Confluence, służąca jako oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych i diagramów. Moja praca w środowisku Confluence i Jira lub samodzielne narzędzie do tworzenia diagramów, Gliffy Online.

W Confluence Gliffy wyróżnia się jako wyjątkowe narzędzie do tworzenia interaktywnych diagramów. Umożliwia ono przełączanie warstw diagramu, odsłaniając różne poziomy szczegółowości, dzięki czemu idealnie nadaje się do wizualizacji złożonych struktur i procesów.

Platforma pozwala bez wysiłku tworzyć profesjonalnie wyglądające diagramy UML, schematy blokowe i diagramy powiązań encji za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Używaj szablonów do burzy mózgów lub map myśli i bezproblemowo osadzaj edytowalne schematy organizacyjne w narzędziach swojego zespołu. 🛠️

Gliffy umożliwia również Teamsom wspólne tworzenie precyzyjnych wizualizacji w Confluence, zakończone możliwością pracy z tablicą, pikselowym poziomem szczegółowości i intuicyjnym interfejsem.

Najlepsze funkcje Gliffy

Współpraca w czasie rzeczywistym w chmurze Confluence

Zaprojektowany dla Confluence i Jira

Aplikacje Atlassian Gliffy do tworzenia lepszej dokumentacji

Interfejs "przeciągnij i upuść

Integracja z aplikacjami takimi jak Slack, Trello i monday.com

Limity Gliffy

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Ceny Gliffy Online

Profesjonalny (1-9 użytkowników) : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Professional (10-50 użytkowników) : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Gliffy oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (50+ recenzji)

Zwiększ wydajność dzięki najlepszemu oprogramowaniu do projektowania cykli pracy

Teams są w szczytowej formie, gdy mogą płynnie współpracować, niestandardowo dostosowywać cykle pracy do swoich upodobań i pożegnać się z nudnymi, powtarzalnymi obowiązkami. Te najwyższej klasy oprogramowanie do projektowania cykli pracy to twoja tajna broń, która zwiększy wydajność twojego zespołu i sprawi, że zarządzanie projektami stanie się dziecinnie proste.

Jeśli nie jesteś w nastroju do podejmowania decyzji, wypróbuj ClickUp za darmo . Przygotuj się na przejażdżkę pełną inspirujących tablic, narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym oraz skarbiec szablonów gotowych odmienić Twoje życie zawodowe. ✨