10 darmowych szablonów rejestru produktu w Excelu i ClickUp

Najmądrzejsi gracze Agile często zaczynają od prostego stwierdzenia: "Zaufaj mi, to jest na backlogu." Czy jednak tak jest? 🤔

Możesz stworzyć najbardziej ambitne mapy drogowe rozwoju produktu z zaawansowanymi tematami i konceptualizacjami, ale są one niepraktyczne bez backlogów.

Backlogi to dokumenty niosące ze sobą duże obciążenie dla zespołów planujących kolejny cykl rozwoju. Mówimy o krytycznych raportach z Informacje o poprawkach błędów , zmianach w funkcjach i projektach, żądaniach klientów i historiach użytkowników.

Oni pomagają zespołowi ustalać priorytety zadań na przyszłe sprinty i znaleźć sposoby na spełnienie wymagań interesariuszy. Bez zajmowania się zaległościami projekt jest praktycznie wykolejony. 🚆

Aby pielęgnacja backlogu była produktywna, Twoja gra w dokumentację musi być na miejscu - stąd szablony backlogu produktu. W tym artykule przedstawiamy 10 najlepszych szablonów do tworzenia dokumentacji opartej na wartościach zaległości produktowych i poprawa szybkości pracy zespołu! 🚄

Co to jest szablon rejestru produktowego?

Szablon rejestru produktowego to dokument współpracy dla zakotwiczenia sesji pielęgnowania backlogu. Pomaga właścicielowi produktu i / lub menedżerowi podsumować poprzednie cykle rozwoju w ramach Agile i zdefiniować cele, które muszą zostać zrealizowane w następnym sprincie. 🏃

Głównym celem tych Szablony zarządzania projektami jest redukcja nieustrukturyzowanych, stale ewoluujących elementów zaległości do Zarządzalne listy rzeczy do zrobienia i wykonalne zadania. Zamiast tracić czas na zastanawianie się, nad czym pracować w nadchodzącym sprincie, członkowie zespołu otrzymują precyzyjny zestaw zasad, ról i obowiązków, aby rozwijać produkt zgodnie z priorytetowymi potrzebami.

Szablony rejestru produktowego przybierają różne kształty i formy, w zależności od rodzaju obsługiwanego rejestru. W większości przypadków dokument odnosi się do jednego lub więcej z następujących elementów zaległości:

Epikifunkcje i historie użytkowników Żądania zmian Wady i błędy Dług techniczny (koszt wdrożenia przeciętnego kodu w krótkim okresie) Skoki technologiczne lub pozycje badawcze Wymagania biznesowe

Co składa się na dobry szablon rejestru produktowego sprintu?

Skuteczny szablon rejestru produktowego powinien

Być konfigurowalny: Szablon powinien być dostosowany do różnych produktów, nisz rozwojowych i branż. Idealnie, dobry szablon rejestru produktowego sprintu powinien być "żywym dokumentem", zapewniającym miejsce na nagłe i nieoczekiwane zmiany w miarę rozwoju produktu ♻️

Szablon powinien być dostosowany do różnych produktów, nisz rozwojowych i branż. Idealnie, dobry szablon rejestru produktowego sprintu powinien być "żywym dokumentem", zapewniającym miejsce na nagłe i nieoczekiwane zmiany w miarę rozwoju produktu ♻️ Mieć przejrzystą strukturę: Powinien zawierać proste sekcje i nagłówki, aby dostarczyć określone pozycje zaległości do zamierzonego zespołu bez bałaganu

Powinien zawierać proste sekcje i nagłówki, aby dostarczyć określone pozycje zaległości do zamierzonego zespołu bez bałaganu Oferować funkcje współpracy: Najlepsze szablony zaległości pomagają zdefiniować oczekiwania każdego członka zespołu i promują współpracę w kierunku wspólnych celów

Najlepsze szablony zaległości pomagają zdefiniować oczekiwania każdego członka zespołu i promują współpracę w kierunku wspólnych celów Umożliwiają ustalanie priorytetów : Powinno to pozwolić na podkreślenie ważności zaległości w oparciu o złożoność, rozmiar lub wymagany wysiłek

Dołącz wizualizacje: Powinien wspierać dodawanie wykresów, diagramów, story pointów i innych wizualizacji, które dodają kontekst i wspierają zadania 📊

Karta Sprint Velocity pozwala zespołowi programistycznemu mierzyć punkty sprintu w stosunku do tego, co zostało przewidziane lub aktualnie ukończone w zaległościach sprintu

10 darmowych szablonów rejestru produktowego do wykorzystania w 2024 roku

W Internecie istnieją tysiące szablonów rejestru produktu, ale znalezienie tego, który odpowiada Twoim potrzebom, jest trudne. Aby zaoszczędzić czas, wybraliśmy 10 imponujących opcji spośród ClickUp i Excel, który może pomieścić różne ćwiczenia zaległości! ❤️‍🔥

1. Szablon backlogu produktu ClickUp

ClickUp Backlog Template

Szukasz wszechstronnego dokumentu, który usprawni Twoje sprinty, nada priorytety wymaganiom produktowym i ułatwi współpracę w zespole? Skorzystaj z szablonu ClickUp Backlog Template ! 😌

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest niezbędny dla zdalnych lub rozproszonych zespołów programistycznych. Każdy, kto ma do niego dostęp, może wysyłać żądania zmian, raporty o błędach, sugestie badań, historie użytkowników, funkcje i wiele więcej!

Szablon zawiera Ticket Submission Form, który należy udostępnić uczestniczącym członkom zespołu wewnętrznego lub interesariuszom. Magia zaczyna się, gdy wypełnią oni formularz z priorytetowymi pozycjami zaległości. 🪄

Pozycje automatycznie pojawiają się w widokach szablonu, umożliwiając rozpoczęcie Planowanie sprintu i skonfigurować zadania do wykonania. Dostępnych jest sześć typów widoków odzwierciedlających różne perspektywy, w tym:

Product Backlog View : do wyświetlania terminów, priorytetów, osób przydzielonych i kategorii epickich

: do wyświetlania terminów, priorytetów, osób przydzielonych i kategorii epickich Schedule ( Wykres Gantta ) Widok: umożliwiający skupienie się na zaplanowanych datach, mapach drogowych produktów i czasach trwania

Wykres Gantta ) Widok: umożliwiający skupienie się na zaplanowanych datach, mapach drogowych produktów i czasach trwania Widok Sprint (Lista): do wyświetlania elementów zgodnie ze Sprintem, do którego należą

do wyświetlania elementów zgodnie ze Sprintem, do którego należą Backlog Status View: do przekształcania przesłanych elementów w karty tablicy Kanban

Użyj pól niestandardowych szablonu, aby posortować backlog na Sprinty lub Epiki i podzielić je na mniejsze zadania. Zmień status zadań na Wykonane, Anulowane, W toku lub Wstrzymane, aby utrzymać swój zespół w pętli. ➿ Pobierz ten szablon

2. Szablon rejestru produktowego i sprintów ClickUp

Szablon backlogu i sprintów ClickUp

Agile rozwój projektu jest niewiarygodnie szybki, co może sprawić, że mistrzowie Scrum czują się oszołomieni za każdym razem, gdy trafiają na zaległości. 🙀

The Szablon ClickUp Backlog & Sprints jest przeznaczony dla menedżerów Agile i mistrzów Scrum, których celem jest dostarczanie tego, co najlepsze w brutalnych terminach. Jego trzypoziomowy format pozwala ustawić jasne i spójne priorytety, opracować spójne zaległości i rozszerzyć aktualizacje na członków zespołu i programistów w jednym dokumencie.

Dzięki temu zwinnemu szablonowi rejestru produktu możesz:

Uzyskać dostęp do wstępnie zbudowanych List dla Sprintów,śledzenie błędówi zaległości

Priorytetyzacja pozycji zaległości

Przypisywanie zadań do wielu członków zespołu

Publikowanie codziennych stand-upów

Śledzenie postępu przydzielonych zadań za pomocą mapy drogowej produktu

Identyfikowanie problemów w czasie rzeczywistym

Korzystaj z innych gotowych szablonów zarządzania projektami w ClickUp

Nie daj się przytłoczyć szerokiemu zakresowi szablonu - zarządzanie zawartością zaległości jest łatwe dzięki wielu typom widoków i ponad 20 opcjom statusu.

Cztery widoki projektu w szablonie - Lista, Formularz, Tablica i Czat - mają wbudowane pola niestandardowe do śledzenia postępów w realizacji zadań. Możesz dodać szczegóły takie jak Punkty historii lub informacje o funkcjach, aby pomóc programistom.

Dalsze dostosowywanie zaległości poprzez dodawanie ostrzeżeń o zależnościach zadań, szacunków czasowych, limitów pracy w toku i kamieni milowych. Szablon ten służy również jako Zarządzanie produktem dokument, obejmujący każdy aspekt od opracowania do uruchomienia! 🛸 Pobierz ten szablon

3. ClickUp Szablon Rejestru Sprintu Produktu

ClickUp Sprint Backlog Template

Masz już codzienne spotkanie Scrum i zdałeś sobie sprawę, że niektóre zaległe zadania wymagają poważnych aktualizacji? Może to być przerażająca sytuacja, jeśli nie wiesz, jak postępować. 🦌

Ale bez stresu! Dzięki ClickUp Sprint Backlog Template masz absolutną kontrolę nad swoim backlogiem, niezależnie od jego zwrotów akcji! 🚗

Ten szablon został zaprojektowany tak, aby utrzymać koncentrację na szerszej perspektywie w obliczu ruchomych celów. Backlog sprintu są zazwyczaj szczegółowe i powiązane z konkretną osią czasu - nawet najmniejsze modyfikacje mogą siać spustoszenie w harmonogramie. Ale dzięki temu zwinnemu szablonowi rejestru produktowego możesz codziennie śledzić status rozwoju elementów. 📅

Martwisz się o personel i Alokacja zasobów w miarę pojawiania się nowych informacji? Nie ma się czym martwić - Custom Field szablonu dla Effort pomaga zarządzać zespołem z wystarczającą elastycznością, aby pomieścić nowe elementy do zrobienia.

Poruszanie się po szablonie jest dość łatwe, nawet dla początkujących liderów. Po otwarciu szablonu domyślnie wyświetlany jest Widok listy zaległości, który idealnie nadaje się do tworzenia zadań i podzadań, ustalania terminów, sprawdzania postępów i śledzenia czasu. Zaległości są ogólnie podzielone na cztery kategorie:

Historyjki użytkownika Zadanie Błąd Ulepszenie

Możesz dodawać więcej kategorii lub przełączać się na różne typy widoków! Pobierz ten szablon

4. Szablon zaległości projektu ClickUp

Szablon rejestru projektu ClickUp

Jeśli Twój backlog zawiera zaawansowane cele długoterminowe, takie jak badanie potencjału sprzedaży w okresie świątecznym i tworzenie baz danych, dodaj opcję ClickUp Project Backlog Template do zestawu narzędzi! 🧰

Ten szablon pomaga radzić sobie z zaległościami z perspektywy inwestycji czasowych i kosztów. Można go dostosować do wszelkich działań strategicznych na dużą skalę w całym Cyklu życia projektu . Niezależnie od tego, czy chodzi o przegląd trendów sprzedaży, czy ulepszenie bramek płatniczych, użyj szablonu, aby podzielić ekspansywne cele na mniejsze, strawne zadania.

U podstaw tego szablonu leży szacowanie czasu trwania priorytetyzacji zadań i udoskonalanie elementów zawartych w zaległościach. Dostępnych jest sześć typów widoków do mikrozarządzania harmonogramami ukończenia i monitorowania poszczególnych dni w zaległościach, wykorzystanego budżetu i terminów dla każdego zadania. ⏳

Szablon umożliwia sortowanie zaległości na pięć grup:

Backlog (dla zaległości ogólnych) Zatwierdzenie Projekt Badania Wykonanie

Kategoryzacja ułatwia Zespołom wielofunkcyjnym aby od razu zlokalizować elementy, które ich dotyczą. Możesz także dodać wyraźne podsumowania zaległości, aby zapewnić bogaty kontekst członkom zespołu zajmującym się zadaniem. Pobierz ten szablon

5. Szablon planowania sprintu ClickUp Agile

Szablon planowania sprintu ClickUp Agile

Planowanie Mastermind zwiększa Wskaźnik sukcesu Sprintów Agile i dodaje wartość do każdego zadania wykonanego do tej pory. Jeśli tego nie zrobisz, pozwolisz statkowi płynąć luźno - cały zespół nie będzie wiedział, co należy traktować priorytetowo, a ich wydajność gwałtownie spadnie. ↘️

Zaufaj Szablon planowania sprintu ClickUp Agile aby utrzymać ten statek na powierzchni, a marynarze byli zsynchronizowani. ⚓

Szablon pomaga ustalić realistyczne oczekiwania w oparciu o bieżące możliwości. W ten sposób można ustalić odpowiedzialność w przypadku rozbieżności między rzeczywistymi a szacowanymi godzinami pracy.

Aby być na bieżąco z zadaniami, dostępne są trzy widoki - pozycje zaległości, stan rozwoju i zasoby.

Widok Sprint Backlog Items zapewnia przegląd zadań sklasyfikowanych według typów, takich jak User Story, Bug i Feature. Dodawaj lub usuwaj osoby przypisane, ustawiaj terminy i podawaj szacowany czas.

Widok Development Status View wyświetla zadania zgodnie z ich statusem rozwoju i priorytetem w konfiguracji w stylu Kanban. Ponieważ szablon umożliwia przeciąganie i upuszczanie, przenoszenie kart zadań jest bezproblemowe.

Widok Zasoby działa jak kalendarz do planowania i przeglądania obciążenia pracą zespołu. Pozwala natychmiast obserwować różnice między szacowanym a rzeczywistym czasem wykonania zadania i udostępniać te dane swoim pracownikom podczas pracy Spotkań retrospektywnych . Pomoże to zespołowi wspólnie pracować nad planami poprawy wydajności. Pobierz ten szablon

6. Szablon wymagań produktu ClickUp

Szablon wymagań produktu ClickUp

Jeśli Twój następny Sesja pielęgnacyjna zaległości polega w dużej mierze na dostosowaniu produktu do potrzeb interesariuszy, najlepiej jest użyć Szablon wymagań produktowych ClickUp . 🪡

Zamiast rozbudowanego dokumentu z uogólnionymi sekcjami, otrzymujesz przyjazny dla początkujących szablon podsumowujący wszystko o produkcie - w tym cechy, funkcje i wartości. Jest to duża oszczędność czasu, ponieważ przedstawia historię wcześniejszych poprawek i żądanych zmian w jednym oknie. ⏲️

Masz do czynienia z wieloma produktami? Utwórz foldery dla każdego produktu i ciesz się dużą ilością miejsca na omówienie bieżących i planowanych funkcji, ich wartości i założeń rynkowych. Możesz także dodawać zadania dla każdej funkcji / historii użytkownika, ustalać terminy i śledzić rozwój poprzez etapy.

W zależności od rodzaju produktu, nad którym pracujesz, otrzymasz 17 różnych aktualizacji statusu zadań. Oprócz doskonałej widoczności, szablon zawiera śledzenie czasu, aby przyspieszyć żądania zmian przed datą premiery.

Szablon tworzy środowisko współpracy, umożliwiając wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom rejestrowanie ich wkładu. Jeśli chodzi o osoby, którym przydzielono zadania, można dodać szczegóły i instrukcje, aby je poprowadzić i zminimalizować ryzyko nieporozumień lub błędnej komunikacji. 😇 Pobierz ten szablon

7. Lista kontrolna uruchomienia produktu ClickUp

Lista kontrolna uruchomienia produktu ClickUp

Trzy, dwa, jeden, start! Wprowadzenie produktu na rynek (lub relaunch) jest prawdopodobnie najbardziej ekscytującym wydarzeniem Częścią zarządzania produktem zakładając, że jest dobrze wykonany. Udana premiera zwiększa bazę klientów i przychody, ale nieudana może być równie dobrze wyrokiem śmierci dla produktu. ⚰️

The Lista kontrolna uruchomienia produktu ClickUp zapobiega najgorszym scenariuszom, pomagając Twojemu startowi osiągnąć epicki sukces. Jest ona wyposażona w wygodne funkcje, które pozwalają zająć się nierozwiązanymi zaległościami i potencjalnymi czynnikami ryzyka na długo przed datą premiery.

Widok działań szablonu to miejsce, w którym można utworzyć przegląd wszystkich działań związanych z uruchomieniem. Dostosuj zadania za pomocą przypisanych osób, komentarzy, dat rozpoczęcia i zakończenia oraz statusów priorytetów. ⛳

Inne widoki obejmują Milestones, By Category i Timeline, idealne do sortowania zaległości na podstawie etapu rozwoju lub uzyskania bardziej wizualnego oszacowania zadań w toku.

Ten zaawansowany szablon został zaprojektowany do mikrozarządzania wszystkim przed wprowadzeniem produktu na rynek, od sekwencji zadań po zależności. Zalecamy go zawsze, gdy masz dużo na głowie i potrzebujesz scentralizowanego szablonu, aby pokierować uruchomieniem we właściwym kierunku. ☸️ Pobierz ten szablon

8. Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp

Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp

Każda retrospektywa Sprintu kończy się zaktualizowaną listą zaległości. Zajęcie się nimi na wczesnym etapie jest najlepszym sposobem na dodanie wartości do każdego spotkania i zwiększenie produktywności zespołu. 🏋️

Jeśli Twój zespół ma trudności z nadążaniem za zaległościami produktowymi wynikającymi z częstych sesji retrospektywnych, to Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp może uratować sytuację. Szablon pomaga przekształcić luźne wyniki Sprintu w listy działań - ale z dodatkową wygodą w postaci Wsparcie burzy mózgów dzięki Tablice ClickUp .

Dzięki temu szablonowi opartemu na tablicy Whiteboard, masz do dyspozycji konfigurowalny plac zabaw, aby zachęcić swój zespół do Współpracy w czasie rzeczywistym . Przedyskutuj, jak zarządzać najnowszymi backlogami i ponownie oceń swoje stanowisko w sprawie oczekujących z poprzednich retrospektyw.

Uczestnicy mogą dodać swoje perspektywy do czterech sekcji:

Co poszło dobrze Co mogłoby być lepsze Działania Cele retrospektywne

Priorytetowe zadania zaległe mogą trafić do Action items, podczas gdy działania niepriorytetowe mogą zostać zaparkowane w What could be better. Pobierz ten szablon

9. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Każdy ukończony projekt, niezależnie od tego, czy zakończył się sukcesem, czy porażką, jest cenną lekcją - i kopalnią złota do wydobycia kluczowych zaległości. 🪙

Mieć Szablon retrospektywy projektu ClickUp szablon ten jest przydatny, gdy ponownie odwiedzasz ukończone projekty i zastanawiasz się, co poszło dobrze, a co źle. 🔍

Najlepszym sposobem na wyodrębnienie zaległości za pomocą tego szablonu jest dostęp do Agenda Form. Prześlij go członkom zespołu projektowego i zobacz, jakie wpisy się pojawią. Informacje mogą być wyświetlane w pięciu różnych widokach - użyj widoku Retrospect Board, aby zorientować się w głównych obszarach zaległości, takich jak:

Co poszło dobrze?

Co poszło nie tak?

Wyciągnięte wnioski

Alternatywne rozwiązania

Wyjaśnienia

Szablon umożliwia tworzenie zadań, dodawanie dokumentów pomocniczych i powierzanie członkom odpowiedzialności za działania, które mogą prowadzić do udoskonalonej realizacji przyszłych projektów. Pobierz ten szablon

10. Szablon rejestru funkcji programu Excel według Spreadsheet.com

Użyj tego szablonu, aby przyspieszyć proces rozwoju produktu i upewnić się, że każdy członek zespołu rozumie swoją rolę

Praca nad nowym produktem może powodować bezsenne noce, jeśli masz blokady mentalne dotyczące wymagań dotyczących funkcji i oczekiwanego obciążenia pracą. Wzmocnij swój Strategie produktowe za pomocą szablonu rejestru funkcji programu Excel firmy Spreadsheet.com.

Cechą wyróżniającą ten szablon rejestru produktu jest to, że jest on oparty na programie Excel, dzięki czemu jest idealny dla tych, którzy preferują arkusze kalkulacyjne i tabele.

Szablon Narzędzie zaległości produktowych zawiera wstępnie ustawione wiersze do śledzenia rozwoju nowych funkcji. Dodaj wiersze, aby zdefiniować kategorie produktów i użytkowników, priorytety, kryteria udanych aktualizacji i możliwości zespołu.

Szablon jest łatwy w użyciu - pomaga monitorować dodawanie nowych funkcji i określać ich wpływ na proces rozwoju. Twórz zadania, ustalaj priorytety i terminy oraz zostawiaj notatki, aby skrupulatnie zajmować się zaległościami.

Możesz także grupować zaległości według funkcji, jeśli chcesz zająć się nimi zbiorczo. Oprócz tabel z danymi, szablon ten opiera się na słupkach, wykresach i diagramach, aby ułatwić zrozumienie informacji wzrokowcom. Pobierz ten szablon

Kieruj swoim backlogiem - czy pozwól mu kierować tobą?

Zespoły korzystające ze zwinnej metodologii często tkwią w błędnym kole bycia popychanymi przez zaległości i tracenia czasu, do tego stopnia, że zakłóca to spokój ducha każdego z nas. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest utrzymywanie licznika zaległości w stanie lekkim i dobrze zarządzanym. 🎛️

Dostarczone przez nas szablony pomogą Ci zbudować silną kulturę backlogu, ostatecznie wspierając uruchomienie dobrze zaokrąglonych, przetestowanych produktów, które spełniają wymagania interesariuszy! ✌️