Jak Backlog Grooming może pomóc zespołowi produktowemu?

Wiele najlepszych praktyk tworzenia oprogramowania koncentruje się na tym, co ma być zrobione w chwili obecnej - w najlepszym przypadku w bieżącym sprincie. Choć jest to konieczne, jest to również krótkowzroczne.

Dobre zespoły produktowe mają również oko na przyszłość. Istotnym procesem w takim przyszłościowym planie jest backlog grooming.

Przemyślane przygotowanie backlogu może zmienić wydajność zespołu, usprawnić procesy i doprowadzić do powodzenia w dostarczaniu produktów. Oto jak to zrobić.

Czym jest Backlog Grooming?

Backlog grooming, znany również jako backlog refinement, to wspólna ocena, ulepszanie, ustalanie priorytetów i aktualizacja elementów w backlogu produktu.

Nie należy tego mylić z sprint backlog czyli elementy bieżącego sprintu, które nie zostały jeszcze zakończone, a które są podejmowane dopiero po jego dopracowaniu i uznaniu za gotowe do rozwoju.

Zazwyczaj proces tworzenia backlogu obejmuje sesje iteracyjne, podczas których cały wielofunkcyjny Teams omawia elementy, aby upewnić się, że są one zgodne ze strategicznym kierunkiem projektu i dostępnymi zasobami.

Korzyści z backlog grooming

Podczas każdego spotkania dotyczącego planowania sprintu, Teams wybierają i ustalają priorytety elementów z backlogu do rozwoju. W tym momencie oceniają również i rozwijają wybrane funkcje / historie użytkowników.

Dlaczego zespoły produktowe powinny przyglądać się elementom backlogu, które mogą, ale nie muszą zostać podjęte w przyszłości i je rozwijać? Zobaczmy.

Ułatwia planowanie sprintów: Dobrze przygotowany backlog priorytetyzuje zadania w oparciu o wartość, złożoność i pilność. Podczas planowania sprintu można skupić się na bezpośrednim znaczeniu dla rynku / potrzeb biznesowych i skutecznie iść naprzód.

Poprawa wydajności: Zasadniczą częścią udoskonalania rejestru jest dodawanie informacji do historii użytkownika poprzez definicję, oczekiwane wyniki i kryteria akceptacji. Kiedy programiści rozpoczynają pracę, mają już wszystko, czego potrzebują do tworzenia świetnych produktów.

Przewidywalność: Dzieląc większe zadania na łatwe do zarządzania części, backlog grooming wprowadza do procesu poczucie powtarzalności i przewidywalności. W wyniku tego, Teams mogą zająć się pracą bardziej efektywnie, unikając paraliżu, który często towarzyszy przytłaczającym projektom.

Wsparcie alokacji zasobów: Backlog grooming zapewnia, że zasoby są przydzielane do zadań, które oferują największą wartość. Zapobiega to sytuacji, w której zaległości stają się wysypiskiem dla każdego pomysłu lub żądania, co może osłabić koncentrację i utrudnić postęp.

Lepsza współpraca w zespole: Dzięki regularnym sesjom groomingowym członkowie zespołu mogą omawiać i uzgadniać kierunek i priorytety projektu. Mogą wizualizować przyszły stan niektórych z nich najlepsze oprogramowanie do tablic . Dyskusje te zapewniają, że wszyscy mają wspólny kontekst i pracują nad tymi samymi celami.

Potencjalne wady backlog grooming i jak je przezwyciężyć

Chociaż jest to bardzo korzystne, backlog grooming, gdy jest zrobiony źle, może mieć znaczące wady. Oto kilka potencjalnych wad backlog groomingu i sposoby ich uniknięcia.

Sesje groomingu w boxach czasowych: Teams mogą poświęcać zbyt dużo czasu na grooming zadań, nawet nie w bieżącym sprincie, marnując krytyczne zasoby. Należy więc ustawić limity czasowe dla sesji groomingu i ukierunkować rozmowy tak, aby były skoncentrowane i wydajne.

Wiedzieć, kiedy przestać: Bez wyczyszczonego procesu, delivery teams ustalają priorytety i zmieniają priorytety tych samych zadań, co prowadzi do paraliżu analitycznego. Aby tego uniknąć, należy wiedzieć, kiedy przestać i zaakceptować możliwość wprowadzania zmian w miarę pojawiania się nowych informacji.

Skup się na celach długoterminowych: Podczas regularnego przygotowywania backlogu można stracić z oczu długoterminowe cele i optymalizować zadania w oparciu o natychmiastową dostępność zasobów lub potrzeby.

Unikaj tego i prowadź backlog w kierunku nadrzędnej wizji projektu. Włączenie przeglądów kamieni milowych do procesu pielęgnowania zapewnia zgodność zarówno zadań krótkoterminowych, jak i celów długoterminowych.

Pamiętaj o kreatywności: Ustrukturyzowany charakter tych sesji może tłumić kreatywność, ponieważ koncentrują się one na dopracowywaniu i szacowaniu, a nie na tworzeniu pomysłów. Zachęcaj do otwartej burzy mózgów poza procesem przygotowawczym, aby zrównoważyć kreatywność z wydajnością.

Podczas gdy teoretycznie rozumiemy, do czego może doprowadzić backlog grooming, przyjrzyjmy się bliżej, jak to wygląda w praktyce.

Backlog Grooming lub Refinement w zarządzaniu projektami

Jeśli zarządzanie projektami jest procesem planowania, harmonogramowania i wdrażania serii zadań zmierzających do wspólnego celu, backlog grooming będzie jedną z najważniejszych podejmowanych decyzji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod tworzenia oprogramowania, takich jak metoda kaskadowa lub ścieżka krytyczna, które oferują niewielką elastyczność w dostosowywaniu się do zmian rynkowych, zwinna inżynieria - i backlog grooming - pozwala zawsze pozostawać w zgodzie z potrzebami użytkowników i popytem na rynku.

W zarządzaniu projektami, zwłaszcza w zwinnym tworzeniu oprogramowania, pielęgnacja jest kluczowa w następujących obszarach.

Zakres prac

Backlog grooming wyjaśnia zakres prac. Pomaga ocenić pracę, która musi zostać zrobiona i oszacować wysiłek/czas. Umożliwia kierownikowi projektu identyfikację zależności i proaktywne wprowadzanie zmian.

Planowanie sprintów

Agile backlog grooming jest warunkiem wstępnym dobrego planowania sprintów. Dobre przygotowanie zapewnia, że backlog i sprinty są wypełnione elementami pracy, które są dobrze zrozumiane i dokładnie zwymiarowane, minimalizując niespodzianki i blokady.

planowanie sprintu i backlogu z ClickUp_

Nie wiesz od czego zacząć? Szablon Backlogów i Sprintów ClickUp'a jest właściwym punktem wyjścia.

Wydajność i szybkość pracy Teams

Przygotowany backlog:

Oferuje 360-stopniowy widok obciążenia pracą w projekcie, obejmujący wszystkie planowane funkcje, ulepszenia i poprawki błędów

Priorytetyzuje zadania w oparciu o ich oczekiwany wkład w realizację celów projektu

Wsparcie alokacji zasobów z konkretnymi szacunkami wysiłku/czasu

Zwinność

Backlog grooming zapewnia bardzo potrzebną elastyczność w zwinnym zespole. Usprawnia organizację zadań w celu ucieleśnienia zwinnego etosu ciągłego doskonalenia i reagowania na zmiany.

Współpraca z interesariuszami

Włączenie interesariuszy biznesowych i Teams klienta do sesji groomingu sprawia, że stają się oni aktywnymi uczestnikami podróży projektu, wspierając poczucie własności i wspólnej wizji. Pomaga to również ograniczyć ryzyko poprzez wczesną identyfikację i omówienie potencjalnych problemów lub przeszkód.

Ważnym pytaniem w procesie, który ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania projektami, jest to, kto powinien uczestniczyć w sesjach przygotowywania backlogu. Odpowiemy na to pytanie poniżej.

Kto powinien uczestniczyć w sesjach Backlog Grooming?

Wydajność procesu przygotowywania backlogu produktu w metodykach zwinnych i scrumowych zależy od aktywnego udziału i współpracy kluczowych interesariuszy. Osoby, które powinny uczestniczyć w każdej sesji backlog grooming są następujące.

1. Właściciel produktu

Właściciel produktu ma za zadanie wyartykułować wizję i upewnić się, że backlog produktu jest z nim zgodny. Rola właściciela produktu w spotkaniach backlog grooming to:

Artykułowanie wartości biznesowej elementów backlogu

Zapewnienie jasności wymagań

Wnoszenie perspektywy biznesowej do rozwoju oprogramowania

Zapewnienie zgodności z celami biznesowymi

2. Scrum master

Scrum Master, prowadzący sesję backlog grooming, musi zapewnić wydajność i skupienie na spotkaniach. Obowiązki Scrum Mastera podczas sesji groomingu to:

Wyjaśnianie procesów i systemów, których przestrzega Teams

Ewangelizowanie wspólnego słownictwa obejmującegozwinnych terminów scrumowych* Śledzenie przebiegu dyskusji

Osiąganie postępu w trakcie dyskusji

Zapewnianie zgodności z zasadami agile

3. Teams

Ostatecznie, deweloperzy i analitycy jakości będą tworzyć elementy znajdujące się w backlogu, więc muszą tam być. Dostarczają oni nieocenionych informacji na temat wykonalności technicznej i wymaganego wysiłku. Zapewnią, że zaległości są realistyczne, osiągalne i dostosowane do praktycznych możliwości.

4. Przedstawiciele Business

Przedstawiciele biznesu dbają o to, by backlog odzwierciedlał priorytety firmy. Ich udział w spotkaniach mających na celu dopracowanie backlogu pozwala na dostosowanie wysiłków rozwojowych do celów biznesowych.

Ich rola w agile backlog grooming obejmuje:

Weryfikację istotności elementów

Ocenę pilności elementów

Mierzenie wartości elementów backlogu w kategoriach biznesowych

Teraz zaproś wszystkie te osoby na spotkanie. Pokażemy ci, jak zrobić to dobrze.

Prowadzenie spotkania dotyczącego udoskonalania rejestru zaległości

Żadna osoba nie dopracowuje backlogu niezależnie, nawet jeśli wielu interesariuszy dodaje swój wkład offline. Większość prac nad backlogiem produktu odbywa się na spotkaniach poprzez dyskusję, współpracę i ciągłe doskonalenie.

Aby spotkanie było wydajne, potrzebne są odpowiednie procesy i narzędzia do zarządzania rejestrem produktu. Następnie omówimy oba te elementy.

1. Zbieranie i analizowanie danych zaległości

Pierwszym krokiem, jeszcze przed spotkaniem dotyczącym backlogu, jest zebranie i przeanalizowanie danych. Na tej scenie należy zestawić wszystkie istniejące elementy, w tym:

Historyjki użytkownika

Raportowania błędów

Żądania funkcji

Zadania związane z długiem technicznym

Użyj narzędzia takiego jak ClickUp free oprogramowanie do zarządzania projektami aby uzyskać kompleksowy i zorganizowany przegląd. Zobacz swoje zaległości jako listę, tabelę lub tablicę Kanban.

Możesz również porozmawiać z zespołem ds. powodzenia klienta, aby uzyskać konkretne informacje zwrotne lub dane wejściowe otrzymane od użytkowników.

planowanie backlogów i sprintów za pomocą widoku listy ClickUp_

Jeśli jesteś nowy w zarządzaniu backlogiem, użyj jednego z poniższych szablony backlogu produktu aby rozpocząć.

2. Kategoryzacja zaległych elementów

Nie wszystkie zadania są sobie równe, więc odpowiednio je kategoryzuj. Określ, które z Twoich elementów są:

Nowe funkcje

Ulepszenia

Błędy i poprawki

Aktualizacje dokumentacji

Odpowiednia aktualizacja typu zadania w ClickUp dla łatwiejszego dostępu.

utwórz własną bazę danych zadań z kategoriami na ClickUp_

Krok ten upraszcza ustalanie priorytetów poprzez grupowanie podobnych zadań, co ułatwia przydzielanie zasobów i szacowanie oś czasu.

3. Ustal priorytety, spłucz, powtórz

Priorytetyzuj elementy w oparciu o kluczowe czynniki, takie jak wartość biznesowa, wpływ na klienta i wykonalność techniczna. Pamiętaj, że praca nie jest zrobiona, gdy raz ustalisz priorytety. Podczas każdej sesji pielęgnowania zaległości należy ponownie sprawdzić - przynajmniej pobieżnie - wszystkie wcześniej priorytetowe zadania i upewnić się, że nadal mają ten sam status.

4. Oszacuj wysiłek i zasoby

Dla każdego zadania o wysokim priorytecie oszacuj wymagany wysiłek i zasoby. Na tej scenie należy uzyskać poparcie całego zespołu, w tym programistów, testerów i specjalistów DevOps.

Dodaj szacowany czas do ClickUp, aby zobaczyć, jak wypada w porównaniu z rzeczywistością

Dodaj kompleksowe historie użytkowników i przypadki użycia, aby upewnić się, że szacunki są dokładne. Upewnij się, że każde zadanie zawiera wyjaśnienie funkcji z perspektywy użytkownika końcowego.

Ustaw jasne i mierzalne kryteria akceptacji. Zapewni to wszystkim wspólne zrozumienie tego, co musi zostać osiągnięte, aby zadanie zostało uznane za zakończone.

Mapa zależności między zadaniami. Zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła lub zagrożenia związane z każdym elementem o wysokim priorytecie, takie jak wyzwania techniczne lub ograniczenia zasobów.

5. Zaplanuj sesje przeglądu i udoskonalania

Organizuj regularne sesje udoskonalania rejestru zadań z zespołem projektu w celu przeglądu postępów, ponownej oceny priorytetów i aktualizacji rejestru zadań. Dzięki temu backlog pozostaje aktualny i dostosowany do celów projektu i oczekiwań interesariuszy.

Utrzymuj otwarte linie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami, umożliwiając żywą pętlę informacji zwrotnej. Uwzględnianie wniosków z zakończonych zadań w celu udoskonalenia i dostosowania rejestru zadań.

6. Dokumentowanie i udostępnianie aktualizacji

Prowadź szczegółowy rejestr wszystkich zmian wprowadzonych podczas procesu udoskonalania rejestru zadań i udostępniaj aktualizacje odpowiednim interesariuszom. Będzie to promować przejrzystość i informować wszystkich o postępach i kierunku projektu. Dokumenty ClickUp to świetny sposób na nagrywanie sesji pielęgnacyjnych. ClickUp Brain może również pomóc w podsumowaniu, korekcie i ulepszeniu notatek!

Narzędzia i techniki skutecznej pielęgnacji zaległości

Mając już ustalony proces, przyjrzyjmy się kilku konkretom zwinne narzędzia i backlog grooming najlepsze praktyki, które mogą pomóc, w tym Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp .

Spotkania udoskonalające backlog Timebox

Czas trwania spotkań backlog grooming może się różnić w zależności od złożoności projektu i dojrzałości zespołu. Jednakże, zgodnie z ogólnymi wytycznymi, sesje te powinny trwać od 1 do 2 godzin.

Feel Free to use Śledzenie czasu przez ClickUp funkcje do pomiaru czasu spędzonego na sesjach pielęgnacyjnych.

potężna funkcja śledzenia czasu w ClickUp_

Bądź zwięzły i skoncentrowany

Łatwo jest omówić każdy najmniejszy pomysł i stracić śledzenie czasu. Dlatego na spotkanie należy wejść z agendą, która jasno określa oczekiwany rezultat. Utrzymuj dyskusję skupioną na tym. Dokumentuj przebieg rozmowy, a także punkty, których nie udało się omówić.

ClickUp Docs to świetny sposób do zrobienia tego. Możesz również połączyć ClickUp Docs z różnymi zadaniami/pod-zadaniami, przypisywać użytkowników, udostępniać itp. w celu kierowania sesjami pielęgnacyjnymi.

zagnieżdżone strony, opcje stylizacji, tabele, osadzanie i wiele więcej w ClickUp Docs

Zaplanuj z wyprzedzeniem

Nikt nie lubi pingów ad hoc o 2-godzinnej sesji pielęgnacyjnej. Zaplanuj powtarzające się spotkania jako część projektu.

Widok kalendarza ClickUp to świetny sposób na zintegrowanie regularnych sesji backlog grooming w ramach zadań i osi czasu projektu. Ustaw automatyczne przypomnienia, aby upewnić się, że wszyscy interesariusze dołączą do spotkania. Do każdego spotkania dołącz szczegóły dotyczące idealnego wyniku, aby interesariusze mogli się przygotować.

Spraw, by spotkania były oparte na współpracy

Korzystaj z narzędzi wizualnych podczas spotkań, aby zachęcić wszystkich do udziału. Zapraszaj do udziału i inspiruj pomysły.

ClickUp Tablica to świetny sposób na wizualne notowanie nowych historii użytkowników, ustalanie priorytetów zadań i łączenie ich w formie mapy myśli.

Zarządzaj zwinnymi przepływami pracy za pomocą ClickUp

Używaj zwinnych technik szacowania

Szacowanie może być żmudne, więc ludzie po prostu zgadują lub robią to na oko. Unikaj tego, sprawiając, że będzie to kontekstowe, a może nawet zabawne. Niektóre powszechnie stosowane techniki zwinnego szacowania to:

Plan poker : Gamifikowany sposób szacowania wysiłku poprzez omawianie i przypisywaniezwinne punkty opowieści do historii użytkownika

: Gamifikowany sposób szacowania wysiłku poprzez omawianie i przypisywaniezwinne punkty opowieści do historii użytkownika Rozmiar koszulki: Użyj względnych rozmiarów (np. XS, S, M, L, XL), aby oszacować wysiłek wymagany dla każdego elementu backlogu

Wypróbuj struktury priorytetyzacji

Ustalanie priorytetów to ogromna część przygotowywania rejestru produktowego. Użyj najlepszych technik, aby dobrze wykonać tę część. Dwie powszechnie stosowane metody to:

Metoda MoSCoW : Kategoryzacja historyjek użytkownika na kategorie "Must have", "Should have", "Could have" i "Won't have"

: Kategoryzacja historyjek użytkownika na kategorie "Must have", "Should have", "Could have" i "Won't have" Matryca wartości i wysiłku: Umieszczanie zadań na matrycy w oparciu o ich wartość dla projektu i wysiłek wymagany do ich zakończenia

Popraw swoją następną sesję Backlog Grooming z ClickUp

Jedną z podstawowych zasad zwinnego tworzenia oprogramowania jest prostota - sztuka maksymalizacji ilości pracy, która nie została zrobiona - jest niezbędna.

Zasada ta podkreśla potrzebę ostrożnego i celowego ustalania priorytetów pracy, tak abyśmy robili tylko to, co tworzy maksymalną wartość. Backlog grooming jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Backlog grooming pomaga kierownikowi projektu/produktu wizualizować przyszłość w bardziej przejrzysty sposób. Pomaga im kształtować mapę drogową produktu w średnim i długim okresie, jednocześnie aktywnie pracując nad bieżącym sprintem.

Teams produktowe mogą znacznie poprawić wydajność backlog grooming dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania projektami.

Dzięki szczegółowym opisom funkcji (historie użytkowników), kryteriom akceptacji (listy kontrolne), śledzeniu czasu, planowaniu, przypomnieniom, komentarzom i funkcjom współpracy, Zwinne oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane z myślą o zwinnym tworzeniu oprogramowania, w tym o zarządzaniu backlogiem.

Zobacz, jak ClickUp wspiera backlog grooming. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące backlog groomingu

1. Jakie jest lepsze słowo na określenie backlog grooming?

Backlog grooming jest również nazywany backlog refinement lub story grooming.

2. Jaki jest cel pielęgnacji w scrumie?

Celem pielęgnacji w Zarządzanie projektami Scrum jest przeglądanie, ustalanie priorytetów i udoskonalanie elementów zaległości produktowych w celu zapewnienia jasności, trafności i zgodności z celami projektu.

3. Jaka jest rola pielęgnacji rejestru produktowego?

Rolą backlog grooming jest zapewnienie, że backlog produktu zespołu programistów pozostaje zorganizowany, uszeregowany pod względem priorytetów, aktualny i gotowy do użycia.