Jak rozwijać i wykorzystywać Story Points w Agile: Przewodnik po optymalizacji wydajności

Powiedz "punkty", a twój umysł zacznie myśleć w kategoriach wyścigu lub gry. Ale punkty fabularne Agile mają inną historię. 😊

W metodologii Agile historyjki użytkownika są niezawodnym narzędziem do opisania tego, co użytkownik chce osiągnąć, korzystając z produktu. Chodzi o to, aby zachęcić zespoły do zastanowienia się, w jaki sposób i dlaczego dana funkcja będzie używana. Na przykład, dla zadania polegającego na dodaniu przycisku logowania do strony głównej, historia użytkownika brzmiałaby: Jako częsty gość, chcę łatwo zalogować się ze strony głównej, aby szybko uzyskać dostęp do mojego konta.

Ale jak zarządzać i planować pracę związaną z wdrażaniem tych historii? Zwinnym sposobem jest przypisanie do nich punktów historii.

W tym przewodniku zbadamy tajniki korzystania z punktów historii w zarządzaniu projektami Agile, obejmujące:

Kroki, które należy podjąć w celu oszacowania story pointów

Najczęstsze pułapki, których należy unikać podczas procesu

Oprogramowanie, które sprawia, że każda estymacja Agile to pestka

Czym są Story Points w Agile?

Story points to jednostka miary, która szacuje całkowity wysiłek włożony w ukończenie historyjki użytkownika w procesie Agile

backlogu produktu

lub jakikolwiek wcześniej zaplanowany przepływ pracy.

Nie jest to obowiązkowy wskaźnik wydajności wiążący pracowników lub zmuszający menedżerów do nadzorowania rozwoju, ale raczej opcjonalny system punktowy do oceny względnego rozmiaru pracy lub ryzyka związanego z ukończeniem historii użytkownika.

Punkty są zazwyczaj obliczane tuż przed

spotkaniem planowania sprintu

. Szacowanie punktów historii na tym etapie pomaga całemu zespołowi podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które historie należy traktować priorytetowo w następnym sprincie

sprint backlog

. W większości przypadków zespoły mają spotkanie dotyczące szacowania punktów lub po prostu przypisują wartości do historii asynchronicznie w oparciu o parametry, takie jak priorytet i obciążenie pracą.

3 kluczowe kryteria szacowania punktów fabuły Agile

Jeśli chodzi o określenie, ile punktów historii należy przypisać do historii użytkownika, istnieją trzy czynniki, które pomagają zwinnym zespołom dokładnie ocenić pracę: wysiłek, ryzyko i złożoność.

1. Wysiłek: Wymagana ilość i intensywność pracy

Wysiłek odnosi się do ilości pracy wymaganej do ukończenia różnych historyjek użytkownika. Względny proces szacowania obejmuje odpowiedzi na pytania takie jak:

Ile zadań wchodzi w grę?

Jakich działań przygotowawczych i następczych należy się spodziewać?

Ile wysiłku będzie wymagać każde zadanie i czynność przygotowawcza?

**Im większy wysiłek jest wymagany na tych etapach, tym więcej punktów może mieć historia. W tym miejscu można dokonać porównania w oparciu o to, ile godzin zajmują proponowane zadania - na przykład:

Poniżej 3 godzin na zaprojektowanie postaci do gry o tematyce bożonarodzeniowej: 0,5 punktu fabularnego Dzień pracy na zaprojektowanie nowej funkcji aplikacji: 2 punkty fabularne

Częstym błędem podczas obliczania punktów fabuły jest traktowanie ich wyłącznie jako bezpośredniej miary czasu. Podczas gdy szacunki czasu mówią w wartościach bezwzględnych, ile czasu zajmie wykonanie zadania, nie oferują one odpowiedniej względnej miary tego, jak trudne jest zadanie w porównaniu z innymi zadaniami.

2. Ryzyko: niepewność i potencjalne przeszkody

To kryterium obejmuje rozważenie ryzyka związanego z procesem,

zależności od zadań wewnętrznych

lub czynników zewnętrznych, a także niewiadomych w procesie rozwoju. Każda wartość punktu fabuły zwiększa ocenę ryzyka.

Tak więc historie wysokiego ryzyka będą gwarantować więcej punktów historii, ponieważ wymagają dodatkowego okresu buforowego, aby złagodzić nieprzewidziane wyzwania, które się pojawią. Zespoły Agile mogą wykorzystywać punkty do odrzucania niektórych historyjek lub zarządzania nimi

łagodzenia ryzyka

bardziej efektywnie.

3. Złożoność: Trudności techniczne i zawiłości

Złożoność nie polega tylko na tym, jak trudne jest zadanie, ale także na tym, jak skomplikowane i zaangażowane musi być rozwiązanie. Obejmuje to wykorzystanie nowych lub nieznanych technologii, potrzebę polegania na innowacyjnych lub niesprawdzonych rozwiązaniach oraz poziom wyzwania intelektualnego.

Bardziej złożone historie zazwyczaj wymagają więcej myślenia, planowania i rozwiązywania problemów, co znajduje odzwierciedlenie w wyższej liczbie punktów fabularnych💡

Pro tip: Użyj funkcji

Szablon Backlogów i Sprintów ClickUp

aby pomóc zwinnym i

zespołom scrumowym

współtworzą story pointy na wspólnej kanwie. Jest dostarczany z gotowymi listami sprintów, wraz z polami niestandardowymi, aby uwzględnić informacje o różnych kryteriach porównywania punktów narracji.

Ciesz się spójnym widokiem elementów backlogu i odpowiadających im story pointów dzięki temu przemyślanemu szablonowi

Pobierz ten szablon

Korzyści z używania Story Points w Agile

Proces szacowania story points obejmuje dyskusję i konsensus między członkami zespołu agile lub scrum,

promowanie współpracy

i wspólne zrozumienie zadań. Oto kilka innych godnych uwagi korzyści:

Jak obliczyć Story Points w Agile: 6 prostych kroków

Oszacowanie story pointów jest skuteczne, jeśli pozwala na dogłębne zrozumienie pracy i umożliwia lepsze planowanie i ustalanie priorytetów. Jednak proces obliczania punktów i konwertowania ich na godziny nie jest do końca prosty.

Aby ułatwić to zadanie, połączyliśmy standardowe najlepsze praktyki z

Zwinne metodologie

z praktycznymi spostrzeżeniami, aby sześć kroków do skutecznego obliczania Agile story points. ✨

Krok 1: Zrozumienie ogólnego wysiłku związanego z każdą historią użytkownika

Upewnienie się, że zespół rozumie historyjki użytkownika lub funkcje, które należy wdrożyć, jest ważnym pierwszym krokiem. **Obejmuje to omówienie celów ukończenia, wymagań przygotowawczych i wszelkich potencjalnych wyzwań związanych z historią

Aby ten krok zakończył się sukcesem, należy zorganizować komunikację zespołu wokół historii w produktywny sposób za pomocą wysokiej jakości oprogramowania. Mamy idealne rozwiązanie:

ClickUp

wszechstronna platforma produktywności i współpracy.

Zaplanuj regularne spotkania backlog refinement lub story grooming za pomocą aplikacji

Widok kalendarza ClickUp

i używać tych sesji do wspólnego przeglądania i omawiania historii. Możesz tworzyć i wspólnie edytować szczegóły każdej historii za pomocą

Dokumenty ClickUp

. Członkowie zespołu mogą

wnosić swój wkład jednocześnie

co sprawia, że szacowanie jest procesem dynamicznym i interaktywnym.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

The

Widok czatu ClickUp

pozwala na płynne dyskusje zarówno przed, jak i po sprintach. Dla zespołów asynchronicznych, funkcje takie jak

Komentarze

oraz

Wzmianki

mogą być używane do zadawania pytań i szukania wyjaśnień.

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednym miejscu, unikając przeskakiwania między programami

Wskazówka: Możesz teraz korzystać z funkcji

Generator historii użytkownika z obsługą AI

w ClickUp 3.0, aby tworzyć jasne i spójne historie użytkowników z prostymi instrukcjami i przyspieszyć proces szacowania punktów.

Krok 2: Wybierz historię bazową

Wybierz prostą, dobrze zrozumiałą historię użytkownika jako punkt odniesienia. Zazwyczaj kierownik projektu lub starszy członek zespołu przypisuje wartości, często pojedynczy punkt historii, który będzie służył jako skala porównawcza dla innych historii.

Dla większości

zwinnych zespołów

użycie jednej historyjki referencyjnej upraszcza proces. Jednak niektóre zespoły z zadowoleniem przyjmują wiele historii bazowych w celu dokładniejszego szacowania względnego, zwłaszcza gdy projekt obejmuje różne typy zadań. **Każda historia bazowa może reprezentować inną kategorię zadań lub poziom złożoności, zapewniając bardziej zniuansowane ramy szacowania

ClickUp oferuje wiele narzędzi do konfigurowania i porównywania historii bazowych. Użyj

Pola niestandardowe

aby przypisać i wyświetlić parametry pomiaru dla każdej historii bazowej. Można nawet przekształcić narracje w zadania i porównać je na stronie

Widok ClickUp Board

. Chodzi o to, aby przejrzeć te względne wartości lub wymagania na pierwszy rzut oka pod względem złożoności, wysiłku i ryzyka.

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku tablicy Kanban

Krok 3: Określ metodę sekwencjonowania przed przypisaniem rzeczywistej wartości liczbowej

Gdy masz już bazowe historyjki, przedyskutuj, ile punktów historyjek użyć dla różnych poziomów wysiłku. Można zastosować następujące sekwencje:

Skala liniowa : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Skala Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

Wiele zespołów używa ciągu Fibonacciego do przydzielania punktów fabularnych, gdzie każdy punkt reprezentuje sumę dwóch poprzedzających go liczb. W porównaniu do liniowego systemu punktowego, sekwencja ta lepiej odzwierciedla niepewność związaną z większymi historiami - im większa historia, tym większa niepewność, stąd większy skok w punktach. Numery 1-8 są najczęściej używane do precyzyjnych zadań, podczas gdy 13, 21, 34, 55 i więcej mogą być używane do zadań o szerszym zakresie.

Wskazówka: Użyj

Widok tabeli ClickUp

aby zanotować punkty dla każdej historii użytkownika w kanwie przypominającej arkusz kalkulacyjny. Możesz zastosować kodowanie kolorami, aby porównanie było szybkie i wciągające.

Tworzenie porównywalnego widoku punktów narracji wraz z osobami przypisanymi i poziomami złożoności oznaczonymi kolorami

Pamiętaj, aby zachować prostotę! Nadmierne zastanawianie się nad punktami narracji lub zbytnie uszczegółowienie procesu szacowania na tym etapie może spowolnić pracę. Staraj się upraszczać, a nie nadmiernie komplikować.

Krok 4: Zarejestruj konsensus zespołu

Użyj techniki szacowania opartej na konsensusie, takiej jak Planning Poker. W tej metodzie starszy członek zespołu używa talii kart z liczbami reprezentującymi punkty fabuły, a każdy młodszy członek zespołu wybiera kartę, która reprezentuje jego szacunki dla fabuły.

Wszyscy członkowie zespołu jednocześnie ujawniają wybrane przez siebie karty. Jeśli występują znaczne różnice w szacunkach, uczestnicy omawiają swoje rozumowanie, po czym zmieniają swoje szacunki i wybierają nowe karty. Proces ten jest powtarzany, dopóki zespół nie osiągnie konsensusu lub bliskiego przybliżenia.

Tablice ClickUp

oferują doskonałą platformę do przeprowadzania szacunków fabularnych w czasie rzeczywistym, szczególnie w przypadku

zdalnych zespołów

. Użyj nieskończonej kanwy, aby utworzyć macierz szacowania punktów fabuły, a członkowie zespołu mogą odkrywać swoje wirtualne "karty", dodając karteczki samoprzylepne z szacowanymi punktami. Mogą dodawać komentarze, zadawać pytania lub podawać dodatkowe szczegóły, aby uzasadnić swoje szacunki.

Burza mózgów z zespołem w czasie rzeczywistym na łatwych w użyciu tablicach ClickUp

Krok 5: Rejestrowanie szacunkowych punktów fabuły

Po osiągnięciu konsensusu, zapisz story pointy dla każdej historyjki użytkownika. W ClickUp możesz użyć

Punkty sprintu

aby przypisać punkty do historyjek i zaplanować, co zespół może osiągnąć podczas sprintu. Można je dodać do dowolnego zadania, a nawet rozdzielić pomiędzy

wielu przypisanych

!

Możesz również użyć

Karty Sprint

do budowania

niestandardowe pulpity nawigacyjne

które zapewniają wysokopoziomowy widok postępu sprintu, wydajności zespołu i rozkładu obciążenia pracą w oparciu o śledzenie punktów historii. Nasze ulubione to:

Karty Velocity pokazują ilość story pointów ukończonych w poprzednich sprintach. Prędkość zespołu oferuje perspektywę historyczną, która pomaga kierownikowi projektu prognozować przyszłe możliwości sprintu

Karty Burndown pokazują pozostałą pracę w stosunku do czasu pozostałego do zakończenia sprintu. Pomaga zespołom śledzić, czy są na dobrej drodze do wypełnienia swoich zobowiązań sprinterskich w oparciu o story points przypisane do zadań

Karty spalania śledzą całkowitą wykonaną pracę w stosunku do całkowitej pracy wyznaczonej dla sprintu, reprezentowanej w story pointach. Może to być przydatne do wizualizacji postępów i zmian zakresu

Śledź postępy i wizualizuj kamienie milowe za pomocą Burnup Cards w ClickUp Dashboards

Krok 6: Udoskonal szacowanie punktów fabuły dzięki doświadczeniu

Gdy zespół ukończy więcej sprintów i lepiej zrozumie swoją wydajność pracy oraz złożoność różnych typów narracji, będzie w stanie przedyskutować co zostało przeszacowane lub niedoszacowane i dlaczego, wyciągając wnioski z rozbieżności. Kierownicy projektów powinni być otwarci na ponowne odwiedzanie i dostosowywanie punktów historyjek, gdy uzyskają więcej informacji lub gdy całe wymagania projektu zmiana.

Przeglądanie wcześniejszych szacunków i notowanie rozbieżności może być jednak czasochłonne. Na szczęście można skonfigurować Automatyzacje ClickUp aby automatycznie oznaczyć wszystkie zadania, które były znacznie opóźnione w szacunkach do dalszego przeglądu.

Ponadto, Cele ClickUp pozwalają zespołom ustalać konkretne cele, śledzić postępy i pozostawać w zgodzie z wysiłkami na rzecz poprawy. Na przykład, możesz ustawić cel, aby poprawić korelację między szacowanym a rzeczywistym wymaganym wysiłkiem o określony procent.

Śledź swoje cele aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatycznie uzyskuj szczegółowy wgląd w swoje postępy Natywne funkcje raportowania ClickUp mogą również pomóc zespołom ocenić, czy z czasem poprawiają swoje procesy szacowania.

3 wyzwania do pokonania w celu dokładniejszego szacowania Agile Story Point

The

proces przejścia

od tradycyjnego zarządzania rejestrem produktu do szacowania punktów historii w Agile jest wyzwaniem. Dodajmy do tego inne czynniki związane z ludzką psychologią i kulturą organizacyjną, a otrzymamy prawdziwy problem. Oto trzy typowe wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi:

1. Preferowanie szacunków opartych na czasie

Zespoły przechodzące od tradycyjnych szacunków opartych na czasie do szacowania story pointów często mają trudności. Istnieje tendencja do myślenia o wartości story pointów w kategoriach czasu - np. utożsamiania jednego story pointa z liczbą wymaganych godzin lub dni - co mija się z celem tej bardziej abstrakcyjnej jednostki.

Rozwiązanie

Szacunki oparte na czasie są głęboko zakorzenione w wielu kulturach i praktykach organizacyjnych. Zmiana tego wymaga nie tylko nauczenia się nowej techniki, ale także zasadniczej zmiany

sposobu postrzegania pracy i produktywności

.

Początkowo połącz szacunki czasowe z punktami fabularnymi, aby pomóc zespołowi w dostosowaniu się, a następnie stopniowo wycofuj szacunki czasowe, gdy zespół poczuje się bardziej komfortowo z punktami fabularnymi.

2. Zakotwiczenie i błąd potwierdzenia

Uprzedzenia psychologiczne mogą również wpływać na proces szacowania:

Zakotwiczenie ma miejsce, gdy osoby zbyt mocno polegają na początkowych informacjach, symbolicznej _kotwicy, _podczas podejmowania decyzji - na przykład pierwsze wyrażone oszacowanie może nadmiernie wpłynąć na resztę zespołu, prowadząc do wypaczonych wyników ⚓

ma miejsce, gdy osoby zbyt mocno polegają na początkowych informacjach, symbolicznej _kotwicy, _podczas podejmowania decyzji - na przykład pierwsze wyrażone oszacowanie może nadmiernie wpłynąć na resztę zespołu, prowadząc do wypaczonych wyników ⚓ Uprzedzenie potwierdzające może prowadzić do tego, że członkowie zespołu zgadzają się z szacunkami, które potwierdzają ich uprzedzenia, które niekoniecznie są prawdziwe

Rozwiązanie

Świadomość jest pierwszym krokiem w łagodzeniu uprzedzeń psychologicznych i ich wpływu. Poproś członków zespołu, aby zapisywali swoje szacunki niezależnie przed ich udostępnieniem lub ściśle egzekwuj ujawnianie kart jednocześnie z innymi w Planning Poker, aby zmniejszyć wpływ ujawnionych opinii.

3. Presja, by się dostosować

W zespole może istnieć ukryta presja, aby dostosować się do opinii większości lub poglądów bardziej dominujących lub starszych członków zespołu. Może to stłumić indywidualne opinie, prowadząc do mniej dokładnych lub uczciwych szacunków, szczególnie w środowiskach, w których zniechęca się do różnicy zdań, a harmonia i konsensus są traktowane priorytetowo.

Rozwiązanie

Wspieranie środowiska, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo omawiając swoje rozumowanie bez obawy o osąd lub konflikt. Aktywne poszukiwanie i rozważanie różnych punktów widzenia, zwłaszcza od członków zespołu, którzy mogą mieć inną perspektywę lub pochodzenie. Kluczowe jest wspólne szacowanie, w którym wszyscy członkowie zespołu wnoszą swój wkład.

Poruszanie się po Story Points i projektach Agile z ClickUp

Jeśli przechodzisz na szacowanie story pointów, zrób to dobrze z ClickUp. 🌸

Platforma zawiera cały zestaw funkcji do

zarządzania projektami Agile

i sprinty. Na przykład zadania, podzadania i listy kontrolne zapewniają hierarchiczną strukturę organizacji pracy, która jest niezbędna dla wszystkich technik szacowania punktów fabuły. Oto jak to zrobić:

Zadania ClickUp reprezentują poszczególne jednostki pracy, które mogą być utożsamiane z historiami lub funkcjami w zwinnych metodologiach zarządzania projektami Podzadania pozwalają na rozbicie złożonych zadań na bardziej szczegółowe komponenty, ułatwiając bardziej szczegółowe zarządzanie i szacowanie pracy Listy kontrolne w ramach zadań lub podzadań oferują sposób na wyszczególnienie kryteriów akceptacji dla punktów narracji. Można również dodawać elementy akcji, zapewniając jasne kroki do ukończenia i upewniając się, że żaden aspekt zadania nie zostanie pominięty ✅

Dodaj punkty sprintu w zadaniu ClickUp, aby utrzymać projekty w ruchu

ClickUp oferuje dziesiątki

Zwinne szablony

które są wstępnie skonfigurowane tak, aby pasowały do

przepływy pracy w ramach metodologii

. Szablony te zawierają struktury zestawów, które są zgodne z

Zwinne praktyki

takie jak planowanie sprintów, udoskonalanie backlogu i

codzienne stand-upy

.

Szablony mogą przyspieszyć proces konfiguracji nowych projektów Agile, zapewniając przestrzeganie najlepszych praktyk i umożliwiając zespołowi szybkie rozpoczęcie pracy ze znaną strukturą. Na przykład darmowy szablon

ClickUp Agile Story Template

pomaga bezproblemowo tworzyć i zarządzać historiami użytkowników w ramach Agile, zmniejszając nakład pracy dla liderów zespołów.

Pobierz ten szablon

Od opowieści do chwały: Wdrażanie Story Points w Agile z ClickUp

Tworzenie i wdrażanie story pointów w Agile jest bezstresowe dzięki ClickUp. Platforma pomaga organizować metodologie Agile, zapewniając intuicyjne ramy do zarządzania historiami i story pointami, wspierając efektywne planowanie sprintów i usprawniając współpracę zespołu.

Wykonaj swój następny sprint w sposób ClickUp i przekonaj się sam o różnicy. 🥰

Zarejestruj się w ClickUp teraz i wypróbuj go za darmo

!