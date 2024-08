50 terminów Agile Scrum, które każdy musi znać (szczegółowy glosariusz)

Szukasz kompleksowego Słownika Agile _?

Mimo że Agile istnieje zaledwie od dwóch dekad, wywarł duży wpływ na świat tworzenia oprogramowania.

potrzebujesz dowodu?

Dzisiaj, 86% wszystkich deweloperów używa metody Agile w swojej pracy!

Odkąd miliony w biurze i wirtualnych teamów agile ewoluował przez lata, tworząc wiele zasad, metodologii i praktyk Agile.

W wyniku tego, zespoły Agile stworzyły własną terminologię Agile w celu zarządzać wszystkie te zasady i praktyki.

A ponieważ nic w rozwój oprogramowania nigdy nie jest łatwe, te słowa mogą czasami brzmieć, jakby pochodziły z zupełnie innego języka!

Nie martw się jednak.

W tym glosariuszu Agile wyjaśnimy 50 kluczowych terminów Agile, które pomogą ci rozszyfrować tę metodologię tworzenia oprogramowania.

teraz zacznijmy przeglądać ten słownik terminologii Agile, dobrze?

A-E: Kryteria akceptacji do Epic

1. Kryteria akceptacji

Definicja

Kryteria akceptacji to zestaw warunków, które oprogramowanie musi spełnić, aby mogło zostać zaakceptowane przez klienta lub interesariusz. _A jak ustalane są te warunki?

Wszystko zależy od właściciel produktu . Muszą określić, czy funkcja jest do zrobienia tego, czego chcą użytkownicy ( historia użytkownika) .

Synonimy

Klient zaakceptowany

Definicja zrobione (do zrobienia)

Bonus:_ szablony storyboardingu

2. Test akceptacji

Definicja

Test akceptacyjny zapewnia, że funkcja oprogramowania działa poprawnie i spełnia kryteria akceptacji. Zazwyczaj jest on przeprowadzany po opracowaniu oprogramowania.

Synonimy

Test użytkownika, test funkcji

3. Manifest Agile

Definicja

Manifest Manifest Agile jest dokumentem, który podsumowuje 12 zasad Agile, które kierują Ramy Agile. Każda metodologia Agile ściśle przestrzega zasad i praktyk określonych w Manifeście Agile.

Synonimy

Brak

4. Zwinny marketing

Definicja

Jest to technika marketingowa, która w dużym stopniu czerpie z praktyk i wartości Agile. Zwinny marketing specjaliści pracują w sprintach, dzięki czemu ich zespół może zakończyć projekty o wysokiej wartości w bardzo krótkim okresie czasu.

Po każdym sprincie mierzą, jak dobrze poradził sobie ich projekt i sprawdzają, jakie zmiany mogą wprowadzić, aby poprawić wyniki w następnym sprincie.

Zwinny marketing jest również świetnym sposobem dla zespołu marketingowego, aby szybko reagować na szybko zmieniające się rynki, które obserwujemy dzisiaj.

Synonimy

Brak

5. Agile Mindset

Definicja

An Zwinny sposób myślenia jest ustawieniem, które Agile lub Zespół Scrum powinien mieć w stosunku do swojej pracy.

Postawy te są inspirowane wartościami i zasadami Agile, takimi jak:

Szacunek

Współpraca

Ciągłe doskonalenie

Koncentracja na dostarczaniu wartości

Jak rozwinąć Agile mindset ?

Praktyk Agile lub Trener Agile może pomóc Twojemu zespołowi wdrożyć Agile.

Synonimy

Brak

6. Zasada Agile

Definicja

Zasada Agile to praktyka przewodnia, która pomaga zespołom zrozumieć i przyjąć Agile. Istnieje 12 zasad Agile, które obracają się wokół satysfakcji klienta, zwiększenia szybkości tworzenia oprogramowania i elastyczności.

przyjrzyjmy się bliżej wszystkim z nich 12 zasad Agile .

Synonimy

Brak

7. Agile Release Train

Definicja

An Agile Release Train to połączenie wielu zwinnych teamów programistycznych wykorzystywanych do realizacji dużych projektów na skalę Enterprise.

Można to porównać do mega zespołu scrumowego

Średnio składa się z około 50-125 członków zespołu pracujących razem nad różnymi częściami projektu. Podobnie jak zespół Scrum, Agile Release Train pracuje w krótkich seriach zwanych iteracje .

Jednak ich iteracje (zwane przyrostami programu) są 5 razy dłuższe niż zwykła iteracja!

Są one istotną częścią Scaled Agile Framework .

Synonimy

ART

8. Zwinne tworzenie oprogramowania

Definicja Zwinne tworzenie oprogramowania to technika zarządzania projektami, która pozwala programistom stworzyć działający model oprogramowania w ciągu zaledwie kilku tygodni

chwila, czy to nie za szybko? Jak to możliwe?

An Zwinny zespół dzieli swój projekt na mniejsze cykle rozwoju zwane iteracje lub sprinty.

Pod koniec iteracji zespół Agile jest w stanie dostarczyć działające oprogramowanie z istotnymi funkcjami. Użytkownicy przekazują swoje opinie i sugestie, a zespół Agile uwzględnia je w przyszłych iteracjach, jak my! Cykl ten trwa do momentu stworzenia ostatecznego oprogramowania, które zachwyca niestandardowych klientów.

Z biegiem lat podzielił się on na różne ramy i metodologie, takie jak Scrum,Kanban , Lean oraz XP. Podobnie jak niektórzy wolą płatki śniadaniowe, podczas gdy inni lubią bekon i jajka na śniadanie, różne Teams mają różne gusta, jeśli chodzi o Agile framework!

chcesz dowiedzieć się więcej o różnych smakach Agile? Kliknij tutaj.

Synonimy

Agile Software Management, Agile project management, Agile methodology, Agile method, Agile approach, Agile way

9. Zwinna transformacja

Definicja Zwinna transformacja jest procesem przekształcania całej organizacji w celu przystosowania się do

Zwinny sposób myślenia .

Wiąże się to z tworzeniem środowiska pracy, które wspiera innowacyjność i elastyczność, a także pozwala zespołowi projektowemu być wielofunkcyjny (posiadanie członków o różnych ustawieniach umiejętności).

Notatka: Transformacja Agile nie oznacza uczenia zespołu korzystania z metodologii rozwoju oprogramowania Agile.

Synonimy

Brak

Bonus:_ **Przeczytaj nasz przewodnik po artefaktach Agile Scrum ! 💜

10. Backlog

Definicja

Jest to lista nowych funkcji produktu, aktualizacji, poprawek błędów itp. wymaganych przez użytkownika.

Na początku każdego iteracja , the właściciel produktu decyduje, nad którymi elementami backlogu zespół musi pracować. Po każdej iteracji backlog jest regularnie aktualizowany o sugestie użytkowników i nowe funkcje.

Synonimy Backlog produktu ,

backlog sprintu

11. Backlog Refinement

Definicja

It's a Spotkanie Scrum podczas którego zespół Scrumowy organizuje backlog, aby upewnić się, że jest on gotowy na następny sprint lub iterację. innymi słowy, to jak wiosenne porządki... ale dla zespołów Scrumowych!

Odbywa się w normalny sposób pod koniec sprintu.

Oto co Teams robi podczas tego spotkania:

Usuwa niepotrzebnehistorie użytkowników* Tworzy nowe historie użytkownika w oparciu o opinie użytkowników

Priorytetyzuje funkcje, które muszą zostać uwzględnione w następnym sprincie

Synonimy

Pielęgnacja rejestru

12. Wąskie gardło

Definicja

Wąskie gardła to problemy, które mogą całkowicie spowolnić proces rozwoju.

wyjaśnijmy:_

Zadanie sprintu przechodzi przez wiele scen podczas procesu rozwoju, takich jak: 'Do zrobienia', 'W trakcie realizacji', 'Przegląd'. Wąskie gardło pojawia się, gdy zbyt wiele zadań zatrzymuje się na jednej scenie, jak korek zadań projektu!

W wyniku czego cykl pracy projektu spowalnia do indeksowania, czego nie chciałbyś w szybkim procesie Agile!

nikt nie lubi korków, prawda?

Właśnie dlatego zwinny zespół zazwyczaj używa Tablica Kanban aby temu zapobiec.

Synonimy

Przeszkoda, przeszkoda

13. Burndown Chart

Definicja Wykres burndown jest ważnym wykresem, który pomaga kierownikom projektów Agile śledzić:

Ilości pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Czas pozostały do zakończenia prac

Oś x reprezentuje czas pozostały do końca sprintu, a oś y liczbę zadań.

Narzędzie do zarządzania projektami Agile, takie jak ClickUp, może zapewnić projektowaną linię postępu, która pokazuje, jak wyglądałby postęp projektu, gdyby Twój zespół pracował w tym samym tempie.

Synonimy

Release burndown chart, sprint burndown chart

14. Wykres wypalenia

Definicja

A wykres spalania ważny wykres, który pomaga kierownikom projektów w wizualizacji:

Pracę, którą zespół Scrumowy zakończył w sprincie

Całkowita ilość pracy w projekcie

Oś x reprezentuje czas pozostały do końca sprintu, a oś y reprezentuje ilość pracy ( story points ).

Tutaj zielona linia reprezentuje pracę, którą wykonał Zespół Scrum został zakończony do tej pory, a szara linia reprezentuje pracę, która pozostała do zrobienia.

Synonimy

Brak

15. Ciągła integracja (CI)

Definicja

Ciągła integracja to zwinna praktyka, w której programiści nieustannie dodają swój kod do głównego systemu.

_Jak to działa?

Programiści pracują niezależnie nad daną funkcją. Gdy funkcja zostanie zakończona, jest testowana pod kątem błędów.

Dopiero po przejściu zautomatyzowanego testu jest dodawana do ostatecznego oprogramowania.

Synonimy

Ciągłe dostarczanie, CI

16. Codzienny Scrum

Definicja

Jest to codzienne spotkanie zazwyczaj organizowane przez Scrum master . Każdego ranka Zespół Scrum zbiera się na 15 minut, aby przedyskutować nadchodzący dzień.

Każdy członek krótko omawia następujące tematy:

Co planują dziś do zrobienia

Co zrobili wczoraj

Problemy, które napotkali

Mistrz Scrum podejmuje krok, aby rozwiązać wszelkie przeszkody jakie może mieć zespół Scrum.

Notatka: Członkowie zespołu Scrum powinni być na stojąco przez cały czas trwania tego spotkania Scrum.

tak, Keanu!

Utrzymuje zespół w skupieniu i czujności podczas tego krótkiego Spotkanie Scrum.

Synonimy

Codzienny standup, Codzienne spotkanie Scrum

Bonus:_ **Rodzaje spotkań !

17. DSDM (metoda dynamicznego rozwoju systemów)

Definicja

Jest to metoda zorientowana na Business Zwinna struktura który koncentruje się na całym projekcie od początku do końca. Podstawowym przekonaniem DSDM jest to, że prace zrobione w projekcie Agile powinny być zgodne ze strategią firmy.

Synonimy

Brak

18. Epic

Definicja

An epic to duży pomysł lub funkcja, którą można rozłożyć na mniejsze historie użytkowników . Podobnie jak duże "epopeje", takie jak Władca Pierścieni, są podzielone na 3 książki.

Na przykład: epopeja o nazwie "Improve Mobile UI" może składać się z 3 historyjek użytkownika: "Add mobile Shopping Cart", "Optimize Speed" i "Consistent Font".

Każda historia użytkownika może z kolei zostać podzielona na możliwe do wykonania zadania.

Oto w jaki sposób epic wygląda w ClickUp:

Ze względu na swój rozmiar, epiki są dostarczane w wielu iteracjach.

Synonimy

Epickie historie

F-J: Wykres Gantta do Iteracji

19. Wykres Gantta

Definicja

Jest to poziomy wykres słupkowy, który wizualizuje kolejność zadań na osi czasu projektu. Każde zadanie ma datę rozpoczęcia i datę końcową, dzięki czemu zespół nie przekracza terminów.

Użyj wykresu Gantta, aby zobaczyć, jakie zadania są do wykonania zależność od siebie nawzajem.

Dowiedz się więcej o wykresach Gantta !

Synonimy

Oś czasu projektu

20. Przeszkoda

Definicja

Jest to przeszkoda, która obniża wydajność zespołu Agile lub całkowicie uniemożliwia mu zakończenie projektu Agile.

Na przykład:

Problemy z komunikacją, rozproszenie uwagi w miejscu pracy, kac po wyjściu zespołu 😉 itp.

Podczas Spotkanie Scrum to jest Scrum master's odpowiedzialność za usunięcie wszelkich przeszkód, jakie może mieć zespół, nawet jeśli wiąże się to z leczeniem ich lekiem na kaca!

Synonimy

Blokady, problemy

21. Iteracja

Definicja

Jest to okres czasu, w którym zespół Agile musi opracować działające oprogramowanie. Iteracja trwa zazwyczaj około 2-4 tygodni dla Kanban i Zespoły Scrum .

Synonimy Sprint, timebox

K-O: Kanban to Lean

22. Kanban

Definicja

Jest to wysoko wizualny framework Agile.

Zamiast pracować w ustalonych i zaplanowanych iteracjach, jak w Scrumie, zespoły Kanbanowe pracują nad priorytetowymi zadaniami kiedy tylko się pojawią. Celem Kanban jest posiadanie ciągłego strumienia pracy bez żadnych wąskich gardeł .

_Jak oni to zrobili?

Teams dodają limit do liczby zadań, nad którymi można pracować jednocześnie (znany jako limit WIP), aby zespół nie wykonywał wielu zadań jednocześnie i nie spowalniał wydajności.

planujesz zwiększyć wydajność swojego teamu? Kliknij tutaj _aby dowiedzieć się, jak ClickUp może pomóc w ustawieniu zarządzania projektami Kanban

Synonimy

Brak

23. Tablica Kanban

Definicja

A Tablica Kanban wizualizuje całą pracę w ramach projektu.

Jest to fizyczna lub wizualna tablica korkowa podzielona na 3-4 kolumny

Każda kolumna na tablicy Kanban reprezentuje status zadania, w zakresie od do zrobienia, w trakcie realizacji i zrobione.

W Kanban, każde zadanie jest wizualizowane jako klejona notatka lub karta. Za każdym razem, gdy członek zespołu kończy zadanie, karta jest przenoszona do odpowiedniej kolumny w następujący sposób:

fajnie, prawda? Widać 20 więcej przykładów _tutaj.

Synonimy

Tablica z zadaniami, tablica biała, tablica korkowa

24. Lean

Definicja

Jest to zestaw zasad i praktyk, który optymalizuje proces rozwoju. Został zainspirowany przez podejściem lean manufacturing wprowadzone przez Toyotę w latach 50.

dowiedz się więcej o Oszczędne zarządzanie projektami _i zasady Lean w naszych dedykowanych artykułach.

Synonimy

Szczupłe tworzenie oprogramowania

P-T: Backlog produktu do Tablicy zadań

25. Backlog produktu

Definicja

A zaległości produktowe to terminologia Scrum, która odnosi się do listy nowych funkcji, aktualizacji, poprawek błędów itp. wymaganych przez użytkownika. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za ustalanie priorytetów elementów w rejestrze produktu . Decydują oni o każdym elemencie backlogu produktu, nad którym zespół musi pracować na początku każdej iteracji.

Sprawdź te narzędzia backlogu produktu !

Synonimy

Backlog

26. Menedżer produktu

Definicja

Menedżer produktu pomaga zespołowi Agile w procesie rozwoju od początku do końca.

Do jego głównych obowiązków należy:

rozwiązywanie problemów w procesie rozwoju

zapewnienie, że zespół dotrzyma terminów realizacji projektu

współpraca z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta

Notatka: Menedżer produktu i właściciel produktu nie są zamiennymi terminami Agile.

Learn how menedżerowie produktów używają ClickUp_ .

Synonimy

Kierownik projektu

Bonus: Sprawdź nasze **Glosariusz zarządzania produktem !

27. Właściciel produktu

Definicja

Są kluczowymi członkami zespołu ds Agile lub Scrum teams.

To oni decydują o wizji i funkcjach ostatecznego oprogramowania, ale funkcje nie są wybierane dla kaprysu!

Dokładnie rozumieją niestandardowego klienta potrzeby i wymagania i dodać te elementy do pliku backlog produktu. Ale to nie wszystko!

Otrzymują również informacje zwrotne od klientów i przekazują je zespołowi programistów.

Synonimy

Brak

28. Refaktoryzacja

Definicja

Refaktoryzacja jest ekstremalnym praktyka programowania .

Tutaj zwinne zespoły programistów "czyszczą" kod poprzez:

Usuwanie zbędnych fragmentów kodu

Edytowanie niepotrzebnych funkcji

Wynikiem jest prostszy kod, który może być zrozumiany przez każdego programistę.

Notatka: Refaktoryzacja nie zmienia sposobu działania kodu; poprawia jedynie jego wewnętrzną strukturę i architekturę.

Synonimy

Restrukturyzacja

29. Plan zwolnienia

Definicja

Plan wydania przedstawia wszystkie funkcje, które zostaną uwzględnione w następnym wydaniu, wraz z szacowaną datą wydania.

To trochę jak zwiastun filmowy projektu Agile!

Plan wydawniczy zazwyczaj obejmuje okres kilku miesięcy.

Synonimy

Brak

30. Scaled Agile Framework

Definicja

Jest to metodologia Agile, która pozwala dużym firmom na wdrożenie Lean i Zwinny praktyki w całej organizacji. SAFe łączy wszystkie zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania w firmie, aby pracować nad rozwojem dużego oprogramowania na skalę Enterprise. _Jak to się robi?

Organizuje wiele zespołów Agile w jeden duży zespół o nazwie Agile Release Train aby mogli efektywnie współpracować.

ciekawi Cię Scaled Agile Framework? Kliknij tutaj _aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie Agile

Synonimy

SAFe

31. Scrum

Definicja

Scrum jest Metodologia Agile w której zespół pracuje w krótkich seriach pracy w zakresie od 2 do 4 tygodni, zwanych sprinty . Pod koniec sprintu dostarczają produkt klientom, a z kolei klienci przekazują programistom informacje zwrotne

co dzieje się w sprincie Scruma?

A Zespół Scrum ustawia rygorystyczny plan dla sprintu, dzięki czemu każdy wie, co ma do zrobienia. Co więcej, Teams regularnie organizują Spotkania Scrum w celu zarządzania procesami w ramach sprintu.

w świecie Agile, _Scrum _jest popularnym dzieckiem

W rzeczywistości około 66% teamów Agile używa Scruma lub jakiegoś jego formularza!

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o tym super słynnym ramie Agile.

Synonimy Zarządzanie projektami Scrum ### 32. Scrumban

Definicja

Scrumban jest hybrydową metodologią Agile, która łączy w sobie elementy, zgadłeś... Scrum i Kanban!

Ma strukturę Scruma i ciągły cykl pracy Kanbana. Jest to przydatne, gdy zespół Kanban chce przestrzegać kilku praktyk Scrum, a zespół Scrum chce wypróbować metodę Kanban.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tej intrygującej metodzie Agile _? Kliknij tutaj .

Synonimy

Brak

33. Tablica Scrum

Definicja

Jest to wirtualna lub fizyczna tablica, na której wyświetlane są zadania, które muszą zostać zrobione w sprincie.

Tablica Scrum jest prawie identyczna z tablicą Tablica Kanban. Ale nie daj się zwieść!

W przeciwieństwie do tablicy Kanban, tablica Scrum nie ma limitu liczby zadań, które mogą znajdować się jednocześnie w jednej kolumnie.

aby bliżej przyjrzeć się _tablicy Scrum, kliknij tutaj.

Synonimy

Tablica do zadań, tablica biała, tablica korkowa.

34. Scrum master

Definicja

Mistrz Scrum master jest liderem Scruma. Organizują spotkania, usuwają przeszkody i współpracują z właścicielem produktu, aby upewnić się, że backlog produktu jest aktualny.

Uwaga: Nie zarządza członkami swojego zespołu.

Zamiast tego rozwiązują problemy, które mogą mieć członkowie zespołu.

Synonimy

Brak

35. Spotkanie Scrum

Definicja

Spotkanie Scrumowe jest istotną częścią frameworka Scrum. Bez nich sprint nie miałby żadnej struktury ani planu projektu!

Istnieje pięć rodzajów spotkań Scrum, które odbywają się podczas sprintu.

Każde spotkanie Scrum umożliwia całemu zespołowi do zrobienia ważnych zadań sprintu, takich jak:

Stworzenie planu dla sprintu w..planowanie sprintuspotkanie

Wspólne rozwiązywanie problemów wCodzienny Scrum* Organizowanie zaległości wudoskonalanie backloguspotkanie

Zademonstrowanie działającego oprogramowania klientowi na spotkaniuprzegląd sprintu* Przeanalizowanie wydajności sprintu w plikuretrospektywa sprintu Chcesz przyjrzeć się bliżej spotkaniom Scrum? Kliknij tutaj. #### Synonimy

Ceremonie Scrum, Zwinne ceremonie

36. Scrum of Scrums

Definicja

Jest to specjalne spotkanie Scrumowe dla dużych Teamów Scrumowych.

Tutaj duże zespoły Agile (ponad 12 członków zespołu) są dzielone na mniejsze zespoły Scrum (około 5-10 członków). Każdy mały zespół Scrum wyznacza jednego członka jako "ambasadora".

Każdego dnia wszyscy ambasadorzy spotykają się w Scrum of Scrums, aby aktualizować swoje postępy i rozwiązywać problemy.

jakby się nad tym zastanowić, to _Scrum of Scrums brzmi bardziej jak zgromadzenie ONZ z tymi wszystkimi ambasadorami!

Synonimy

Meta Scrum

37. Zespół Scrum

Definicja

Jest to wielofunkcyjny zespół składający się z 5-10 osób o różnym zakresie umiejętności, od projektowania graficznego, UX, kodowania itp. Pracują razem nad rozwojem produktu w ramach Scrum.

Każdy zespół Scrum składa się zazwyczaj z 3 osób kluczowe role:Właściciel produktu .

Synonimy

Brak

45. Punkty fabularne

Definicja

Jest to miara wysiłku, jaki zespół musiałby włożyć w zakończenie projektu zadania (user story).

jak są obliczane?

nie martw się, to nie jest tak skomplikowane jak algebra!

Czas potrzebny na zakończenie najprostszej historyjki użytkownika jest traktowany jako podstawowy i otrzymuje 1 punkt. Inne historyjki użytkownika otrzymują punkty historii proporcjonalne do linii bazowej.

Na przykład, jeśli funkcja, której opracowanie zajmuje 2 godziny, otrzymuje 1 punkt, to funkcja, która zajmuje 4 godziny, otrzymuje 2 punkty.

Synonimy

Brak

46. Tablica zadań

Definicja

Jest to ogólny termin Agile, który może odnosić się zarówno do Tablica Kanban lub Tablica Scrum.

Synonimy

Tablica Kanban, Tablica Scrum, Tablica korkowa, Tablica.

U-Z: User Story to XP

47. Historia użytkownika

Definicja

Jest to krótka historia użytkownika opis określonego wydajność funkcja lub funkcja, która byłaby przydatna dla niestandardowych klientów.

Historia użytkownika wygląda mniej więcej tak:

" Jako (nazwa/typ użytkownika), chcę_ (zrobić rzecz), więc mogę_ (do zrobienia celu)."

Na przykład:

Powiedzmy, że masz zadanie stworzenia aplikacji dla Batmana!

Tak więc próbka historii użytkownika wyglądałaby następująco:

"Jako Bruce Wayne, chcę móc otrzymywać powiadomienia o "Sygnale Nietoperza" w mojej aplikacji, żebym mógł uratować dzień"

Podczas spotkanie dotyczące planowania sprintu, spotkanie właściciel produktu jest odpowiedzialny za podział elementu zaległości produktu na różne historie użytkowników.

Synonimy

Cele użytkownika

48. Element mojej pracy

Definicja

Element pracy to termin Agile, który odnosi się do różnych rodzajów pracy, które muszą zostać zrobione w ramach projektu.

Oto kilka przykładów: Historia użytkownika .

Synonimy

Ekstremalny Scrum

Wnioski

pamiętasz, kiedy pierwszy raz jechałeś na rowerze? Nauka zwinności terminologia jest bardzo podobna!

Oba wydają się skomplikowane i wymagające na pierwszy rzut oka.

Ale kiedy już się z nimi zapoznasz, staną się drugą naturą!

a kiedy już wiesz, jak jeździć na rowerze, zaczniesz robić to częściej, prawda?

Podobnie, gdy już nauczysz się Agile, możesz być zainteresowany zastosowaniem metodologii Agile w swoich projektach.

Na szczęście dla Ciebie, narzędzia do zarządzania projektami Agile, takie jak ClickUp, mają wszystko, czego potrzebujesz, aby wdrożyć Agile !

ClickUp ma mnóstwo funkcji, które pomogą Ci wprowadzić w życie praktyki i metodologie Agile wzmiankowane w tym artykule - takie jak Pulpity Agile , Diagramy przepływu skumulowanego , Listy sprintów i inne.

A więc zarejestrować się już dziś, aby opanować A-Z Agile!