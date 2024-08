Jakie są kluczowe role w Scrumie? (Przewodnik 2024)

Chcesz dowiedzieć się więcej o Rolach scrumowych ?

Jeśli chcesz zaadoptować framework Scrum, musisz najpierw zrozumieć różne role Scrum.

Ponieważ bez ich zrozumienia nie można utworzyć zespołu Scrum!

Aby ci w tym pomóc, wezwiemy Avengersów.

W końcu są idealnym przykładem tego, jak wygląda prawdziwy zespół Scrumowy!

A przez prawdziwy rozumiemy, że mają swoje problemy, gdy sprawy nie idą dobrze, ale na koniec dnia ZAWSZE osiągają swój cel.

więc kto jest Nickiem Furią zespołu Scrumowego?

jakie role do zrobienia mają pozostali Avengers?

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o Role i obowiązki w Scrumie aby pomóc Ci zbudować własny zespół projektowy w stylu Avengers!

Zaczynamy.

Czym jest struktura zarządzania projektami Scrum?

Uwaga_: Poniższe sekcje są przeznaczone dla osób, które nie są zaznajomione z Agile i Scrum zarządzaniem projektami . Jeśli chcesz dowiedzieć się tylko o rolach **_Scrum, kliknij tutaj _aby przejść do tej sekcji.

Zanim zagłębimy się w role zespołu Scrum, szybko omówimy, czym są Agile i Scrum.

Metodologia Agile to szeroka struktura zarządzania projektami stworzona w celu zwiększenia wydajności i zdolności adaptacyjnych. Scrum wykorzystuje metodologię Agile, aby pomóc w jak najszybszym zakończeniu projektu.

Podobnie jak Vision został oparty na podstawowym oprogramowaniu J.A.R.V.I.S:

Podczas gdy zespoły programistów najczęściej używają Scruma i frameworka Agile, można je również zastosować do każdego projektu, który wymaga elastyczności, takiego jak sprzedaż lub projekt marketingowy w mediach społecznościowych.

Jak działa Scrum?

co sprawia, że metodologia Scrum jest tak skutecznym stylem zarządzania?

Zilustrujmy to przykładem:

Powiedzmy, że budujesz nowy kostium Iron Mana dla Tony'ego Starka..

W tradycyjnym zarządzaniu projektami, poświęcisz cały rok na planowanie, rozwój i wydanie go tylko po to, by odkryć, że Tony jest niezadowolony z niektórych jego funkcji.

Myślałeś, że automatyczny dozownik przekąsek to najfajniejszy pomysł, ale później odkryłeś, że tak naprawdę chciał kombinezonu z idealnym stabilizatorem lotu!

(Nie chcemy, żeby nasz ulubiony superbohater cierpiał, prawda?)

Ale dzięki metodologii Agile rozwoju oprogramowania rozwijasz oprogramowanie w fazach (zwanych spintami), otrzymujesz opinie Tony'ego po każdej fazie i wdrażasz zmiany przed następnym wydaniem.

Aktywnie angażując go w proces rozwoju, będziesz w stanie dostarczyć mu garnitur, który wprawi go w ekstazę!

Co składa się na Scrum?

Podobnie jak film Avengers jest oparty na serii komiksów, Scrum również ma książkę, która go definiuje - jest to Scrum Guide .

Czym jest Przewodnik po Scrumie ?

Wyjaśnia, co wchodzi w skład Metodologia Scrum którą omówimy za chwilę.

Możesz również sprawdzić nasze rozszerzenie Zwinne zarządzanie projektami aby dowiedzieć się więcej o metodologii Agile.

Mając to na uwadze, metodologia Scrum ma zestaw unikalnych elementów, które pomagają w skutecznym wdrożeniu Scrum:

Wartości Scrum : Pięć wartości Scruma - commit, odwaga, skupienie, otwartość i szacunek, stanowią formularz kodeksu etycznego dla Scruma i zwinnych Teams. * Ceremonie Scrum : Ceremonie Scrum lub wydarzenia Scrum pomagają Teams planować i przeglądać ich cykl pracy. Obejmuje to planowanie sprintu codzienneSpotkania Scrum, przegląd sprintu oraz retrospektywa sprintu spotkania.

Artefakty sprintu: Artefakty Scrum to narzędzia które pomagają utrzymać wszystkich zaangażowanych w rozwój produktu na tej samej stronie. Obejmują one backlog produktu ,backlog sprintui przyrost produktu.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat Metodologia Scrum aby uzyskać szczegółowy opis tego, jak te elementy łączą się ze sobą.

Jakie są kluczowe role w Scrumie?

przyjrzyjmy się teraz wielu rolom i obowiązkom w zespole Scrum

Czym jest zespół Scrum?

Zespół scrumowy to grupa około pięciu do dziesięciu członków, którzy pracują nad dostarczaniem produktów za pomocą sprintów z wartościami scrumowymi.

avengers to grupa osób, które współpracują, aby uratować świat

Podobnie, a Zespół Scrum to grupa osób, które pracują razem, aby dostarczyć światu gotowy produkt!

Niektóre z ich cech to:

Zespół projektowy pracuje nad dostarczaniem przyrostów po każdym cyklu sprintu

Każdy członek zespołu powinien przestrzegać wartości i zasad Scruma

Są odpowiedzialni jako całość za dostarczenie produktu

za dostarczenie produktu Są upoważnieni do podejmowania decyzji na własną rękę

Powinni prawidłowo utrzymywać artefakty Scrum

Podczas gdy każda rola w Scrumie ma inne obowiązki, zespół pracuje razem, aby osiągnąć wspólny cel

a co z wielkością zespołu?

Zespół Scrumowy zazwyczaj składa się z około pięciu do dziesięciu członków.

dlaczego?

Jeśli zespół projektowy jest zbyt duży, może to prowadzić do słabej współpracy i zwiększonego zamieszania w rolach zespołu Scrum. A jeśli jest zbyt mały, może nie posiadać wszystkich umiejętności potrzebnych do rozwoju produktu.

Nawet oryginalni Avengersi składali się z tylko sześciu członków!

To tak jakby byli przeznaczeni do bycia zwinną drużyną!

Uwaga: Jeśli jest więcej niż 10 członków, do koordynacji pracy używana jest metoda Scrum of Scrums method. Zespół zostaje podzielony na wiele zespołów Scrum po 5-10 członków, a przedstawiciele każdego zespołu spotykają się, aby omówić swój postęp na spotkaniu_Scrum of Scrums

kto jest kim w zespole Scrumowym? Jakie obowiązki wiążą się z każdą rolą w Scrumie?

dowiedzmy się..._

Trzy kluczowe role w Scrumie

Każdy zespół Scrum ma trzy kluczowe role:

dlaczego nie ma kierownika projektu? Czy każdy projekt nie powinien go mieć?

Zazwyczaj Scrum nie ma wyraźnej roli kierownika projektu. Obowiązki kierownika są podzielone między rolę Scrum Mastera, właściciela produktu i zespół programistów Scrum.

Dowiedzmy się więcej o rolach i obowiązkach w Scrumie ...

A. Rola właściciela produktu

w każdym projekcie potrzebny jest ktoś, kto zrozumie potrzeby interesariuszy (niestandardowych użytkowników końcowych) i zwizualizuje je jako funkcje produktu, prawda?

Taką rolę pełni właściciel produktu Scrum, AKA, Nick Fury zespołu.

Tak jak Fury zjednoczył Avengersów, aby powstrzymać Lokiego, tak właściciel produktu łączy zespół Agile w celu opracowania produktu.

Kierują procesem rozwoju produktu, kładąc podwaliny pod projekt. Jest to zrobione poprzez zrozumienie, czego chcą interesariusze i opisanie tego za pomocą historii użytkownika.

Co to jest_ historia użytkownika **_?

Historia użytkownika opisuje, w jaki sposób produkt będzie przydatny dla interesariuszy. Odpowiada na trzy pytania:

_Kim jest użytkownik?

Do zrobienia jakich funkcji potrzebuje?

Dlaczego potrzebują tych funkcji?

Obowiązki roli właściciela produktu

Właściciel produktu w Scrumie, choć niekoniecznie jest właścicielem Businessu, jest przede wszystkim odpowiedzialny za maksymalizację zwrotu z inwestycji w projekt.

W tym celu:

Identyfikują funkcje produktu

Definiuje kryteria akceptacji, aby określić standardy produktu

Przekładają je na element zaległości produktowych

Ustalają priorytety elementów rejestru produktowego dla każdego cyklu sprintu

Dopracowanie listy zgodnie z potrzebami interesariuszy

Ale to nie wszystko!

Inne obowiązki związane z rolą właściciela produktu obejmują:

Regularne zarządzanie backlogiem produktu

Jasne definiowanie celów projektu i elementów rejestru produktowego

Nadzorowanie procesu rozwoju

Przekazywanie informacji zwrotnych od interesariuszy do zespołu projektowego

Uwaga_: Jeśli chcesz zostać certyfikowanym właścicielem produktu Scrum, możesz wziąć udział kursach certyfikacyjnych właściciela produktu organizowanych przez grupy zawodowe, takie jak Scrum Alliance.

niestety, Scrum _Alliance nie jest międzygalaktyczną przestrzenią kosmiczną!

B. Rola Scrum Mastera

jeśli chcesz zaadoptować praktyki Scrum, potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci zrozumieć zasady Scrum i inne jego elementy, prawda?

To właśnie rola Scrum Master , AKA, Żelazny Człowiek, lub Kapitan Ameryka zespołu.

Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc zespołowi. Dlatego Scrum Master prowadzi i pomaga właścicielowi produktu Scrum i zespołowi deweloperskiemu zakończyć projekt.

ale czekaj, jeśli są tam tylko po to, aby pomóc zespołowi, może być wielu mistrzów Scrum, prawda?

**Nie

wiemy, jak bardzo Cap i Iron Man uwielbiają się kłócić, prawda?

Dlatego zaleca się, aby mieć tylko jednego Scrum Mastera na zespół.

Obowiązki Rola Scrum Mastera

Pamiętaj, że Scrum Master nie jest liderem projektu ani kierownikiem zespołu. Pomagają oni jedynie członkom zespołu w nauce zasad Scruma i stosowaniu ram zarządzania w procesie rozwoju produktu.

Oto kilka rzeczy do zrobienia przez Scrum Mastera:

Zapewnienie, że każdy członek zespołu przestrzega zasad Scrum i Zwinne praktyki rozwoju * Wsparcie właściciela produktu w realizacji zwrotu z inwestycji

Zachęcanie zespołu do samoorganizacji

Ochrona przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zakłóceniami

Ułatwianie ceremonii Scrum, takich jak planowanie sprintu, przegląd sprintu itp.

Uwaga: Jeśli chcesz zostać certyfikowanym Scrum masterem, możesz wziąć udział w kursach certyfikacyjnych prowadzonych przez Scrum _Alliance i inne grupy zawodowe

C. Członek zespołu ds. rozwoju

Masz więc teraz kogoś, kto łączy zespół.

Masz też kogoś, kto kieruje ludzi na właściwą ścieżkę.

ale kto będzie podążał za frameworkiem Scrum?

kto będzie realizował _sprint backlog _?

W tym celu masz zespół programistów, AKA, innych Avengersów.

Tak jak Avengersi mają różne umiejętności i pracują razem, aby osiągnąć cel, tak zespół deweloperski Scrum ma interdyscyplinarne umiejętności wymagane do opracowania produktu.

Zespół programistów to grupa osób (deweloperów), którzy rozwijają produkt podczas każdego sprintu. Zespół pracuje razem, aby dostarczyć produkt końcowy interesariuszom.

Ma on dwie zasadnicze cechy:

Samoorganizacja : członkowie wiedzą jak rozwijać produkt bez pomocy osób spoza zespołu Scrum

: członkowie wiedzą jak rozwijać produkt bez pomocy osób spoza zespołu Scrum Współfunkcyjność: posiadają wszystkie umiejętności wymagane do rozwoju produktu i nie muszą być zależni od żadnego członka zespołu spoza Scrum

ale kto tworzy zespół programistów? Czy są to tylko programiści?

Termin "deweloperzy" często odnosi się do programistów w kontekście rozwoju oprogramowania Agile.

Może jednak również odnosić się do każdego, kto jest częścią procesu rozwoju produktu, np:

Analityk biznesowy

Projektant

Badacz

Obowiązki Zespół ds. rozwoju

Ponieważ zespół programistów Scrum jest samoorganizujący się, przejmuje on niektóre obowiązki kierownika projektu, takie jak decydowanie o sposobie wykonania sprintu.

Oni również:

Dążą do samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i cyklu pracy

Budują funkcje produktu zgodnie z kryteriami akceptacji

Wprowadzają zmiany w przyrostach zgodnie z potrzebami interesariuszy

Udostępnianie odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niepowodzenia w rozwoju produktu

Uczestniczyć w wydarzeniach Scrum, takich jak przegląd sprintu,retrospektywa sprintu (zobacz także: zwinna retrospektywa ), oraz codzienne spotkania Scrum w celu omówienia postępów

Uwaga_: Można zostać certyfikowanym deweloperem Scrum uczestnicząc w kursach certyfikacyjnych oferowanych przez Scrum _Alliance i inne grupy. Jednak większość z tych kursów jest przeznaczona dla zespołów programistycznych, które chcą zaadoptować framework Scrum

Jak pomóc teamom Scrum w osiąganiu dobrych wyników?

poznałeś zasady _Scrum ? ✅

przydzielono role zespołowi? ✅_

Gotowy do podjęcia projektu Scrum ? Pomyśl jeszcze raz.

przed rozpoczęciem projektu potrzebna jest platforma do jego realizacji, prawda?

nawet Avengersi potrzebowali kwatery głównej!

więc czym jest ta platforma dla zespołu Scrum?

Proste: oprogramowanie do zarządzania projektami!

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami Agile Scrum: ClickUp

Niezależnie od tego, czy pracujesz z tradycyjnym zespołem, czy też zwinny zespół scrumowy narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, ułatwiają zarządzanie projektami.

Oferują one zaawansowane funkcje, które pomagają zespołom:

Zarządzać backlogiem sprintów

Planować i śledzić sprinty

Komunikować się z interesariuszami i innymi członkami zespołu

Co to jest ClickUp?

ClickUp

jest światowym

najwyżej ocenianym narzędziem do zarządzania projektami Scrum i Agile

które pomaga zespołom projektowym szybko dostosować się do frameworka Scrum.

oto sekret:_

Chociaż nie byliśmy w stanie tego oficjalnie potwierdzić, mamy mocne powody, by sądzić, że Tony Stark użył ClickUp do zbudowania pierwszego kombinezonu Iron Mana.

(Pepper Potts odmówiła komentarza, gdy ją o to zapytaliśmy)

Oto jak ClickUp pomaga każdemu zespołowi Scrum w zarządzaniu projektami:

1.

Listy sprintów

do śledzenia postępów w sprintach

_Chcesz wiedzieć, jak postępuje sprint?

Skorzystaj z List sprintów ClickUp!

Lista sprintu to lista kontrolna, która dzieli cykl sprintu na małe zadania, aby pomóc Ci śledzić jego postępy. Możesz ją szybko odhaczać w miarę postępu prac nad kolejnym sprintem.

Możesz nawet dodać punkty sprintu do list ClickUp, aby oszacować czas potrzebny na ukończenie danego elementu zaległości produktowych.

co więcej?

Są one idealne do przeglądania postępów podczas wydarzeń Scrumowych, takich jak spotkanie dotyczące planowania sprintu, retrospektywa sprintu lub codzienne spotkania Scrumowe.

2.

Pulpity Agile Scrum

dla wizualnych podsumowań każdego projektu Agile

Potężne pulpity nawigacyjne ClickUp

zapewniają szybki wizualny przegląd każdego projektu.

Przypomina to obszar roboczy Tony'ego:

Możesz nawet niestandardowe wykresy, które otrzymasz jak:

Wykresy prędkości : Podkreśla wskaźnik zakończonych zadań

Wykresy Burndown : wyświetla ilość pracy pozostałą do wykonania w projekcie

Wykresy wypalenia : pokazuje ilość pracy już zakończonej w projekcie

Zbiorcze wykresy przepływów : widok postępu projektu w czasie

3.

Cele

aby zrealizować cel sprintu

Podczas planowania sprintu tworzysz cele, które pomogą ci skupić się na sprincie.

ale skąd masz wiedzieć, czy jesteś na dobrej drodze?

Dzięki celom ClickUp!

Cele to kontenery wysokiego poziomu, które pomagają podzielić cel sprintu na małe, mierzalne cele. Aby zrealizować cel sprintu, wystarczy ukończyć te cele!

Na przykład, jeśli Twoim celem było zbudowanie kombinezonu Iron Mana, Twoimi celami mogą być "opracowanie szkieletu" i "testowanie błędów"

Cele można również wykorzystać do szybkiego rozpoczęcia sprintów.

Wystarczy utworzyć listę elementów zaległości i przenieść je do zrobienia Celu. W ten sposób elementy zaległości stają się celami i można je sprawdzać w miarę postępów.

To takie proste!

4.

Przypisane komentarze

aby Twój projekt Agile posuwał się naprzód

martwisz się, że Twoje komentarze często pozostają niezauważone?

Jeśli chcesz być tak skuteczny jak Avengers, nie możesz sobie pozwolić na opóźnione informacje zwrotne!

Dzięki Przypisanym komentarzom ClickUp nie będzie to problemem.

Funkcja ta, idealna dla każdego kierownika projektu lub właściciela produktu, umożliwia tworzenie zadań z komentarzy i przypisywanie ich do dowolnego członka zespołu Scrum (lub do siebie).

Otrzymają oni natychmiastowe powiadomienie, które pojawi się nawet w ich schowku na zadania. Gdy zadanie zostanie zakończone, mogą je rozwiązać, aby uniknąć dodatkowych działań następczych!

5.

Niestandardowe statusy

do zarządzania różnymi scenami projektu Agile

statusy zadań, które nie są istotne dla Twojego _projektu ?

Każdy projekt ma swoje unikalne potrzeby i sceny. Jednak większość narzędzi do zarządzania projektami oferuje domyślny zestaw statusów zadań, które nie dokładnie odzwierciedlają potrzeb projektu.

komu potrzebna jest scena "edycji" podczas tworzenia kombinezonu Iron Mana?

Jednak dzięki Niestandardowym statusom ClickUp nie stanowi to problemu!

Umożliwia on tworzenie niestandardowych sprintów statusów, które dokładnie odzwierciedlają potrzeby projektu. Na przykład, możesz utworzyć status taki jak "testowanie błędów" dla swojego projektu oprogramowania Agile.

Wystarczy rzut oka na status zadania, aby wiedzieć, na jakiej jest scenie. W ten sposób każda osoba pracująca nad projektem będzie natychmiast wiedzieć, jak postępuje jego realizacja.

Nie są to jednak wszystkie funkcje ClickUp.

To

Oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami

oferuje również funkcje takie jak:

Wiele widoków : wybór spośród szerokiej gamy widoków, aby uaktualnić ze zwykłego Tablica Scrum

Automatyzacja zarządzania projektami : automatyzacja powtarzalnych zadań w celu usprawnienia Scrum wydajność procesu

Priorytety : ustalanie priorytetów zadań według ich pilności

Zależności : staraj się wykonywać swoje zadania we właściwej kolejności

Puls wiedz, na czym zespół Scrumowy jest teraz najbardziej skupiony

Profile : poznaj przypisania wszystkich ról w zespole Scrumowym

Listy kontrolne zadań : zarządzaj backlogiem sprintu za pomocą prostych list do zrobienia

Wykrywanie współpracy : wiedzieć, kiedy inni pracują nad tym samym zadaniem co ty

Teams Raportowanie : monitoruj wydajność swojego zespołu Scrum lub Agile za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym

Wnioski

Zrozumienie roli i obowiązków w Scrumie jest kluczowe dla powodzenia każdego zespołu Scrumowego.

A Avengers oferują mnóstwo przykładów tego, czym powinien być zespół Scrumowy.

Są to:

Cross-funkcjonalność

Samoorganizujące się

Ścisła współpraca

A przede wszystkim, commit to powodzenie!

podczas gdy tworzysz swój własny zespół w stylu Avengersów, dlaczego nie skorzystać z darmowego narzędzia do zarządzania projektami Agile, takiego jak ClickUp?

Ma ono mnóstwo potężnych funkcji, które pomagają teamom efektywnie planować i zarządzać projektami w środowisku Scrum.

Dzięki ClickUp utworzenie zespołu Scrum to bułka z masłem!

