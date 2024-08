Rola Scrum Mastera: Najlepsze praktyki prowadzące do sukcesu

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o Scrum Masterach i o tym, jak nim zostać?

Mistrzowie Scrum brzmią jak mistrzowie Jedi, prawda?

Oni mają "siłę", by wzmocnić twoją Zespół Scrum osiągają rzeczy, o których by nie śnili!

W tym artykule podkreślimy kluczowe obowiązki Scrum Mastera, jak zostać Scrum Masterem oraz jedno narzędzie, którego potrzebuje każdy Scrum Master!

Zaczynajmy!

Czym jest Scrum Master?

Scrum master jest zasadniczo menedżerem zespołu Scrum.

Są oni pośrednikami między właścicielem produktu, interesariuszami i zespołem programistów w zwinnym tworzeniu oprogramowania.

Gdyby framework Scrum był Big Mac'iem, to Scrum Master byłby środkową bułką trzymającą to wszystko razem!

Ale czekaj.

agile, zespoły Scrum, właściciele produktu... co to wszystko jest?!

Szybki przegląd wszystkiego, co musisz wiedzieć

Wiem, że użyliśmy wielu skomplikowanych terminów.

Ale tylko dlatego, że brzmią skomplikowanie, nie oznacza, że są trudne do zrozumienia.

Oto krótki przegląd wszystkiego, co musisz wiedzieć:

1. Agile Agile to metodologia tworzenia oprogramowania, w której projekt jest podzielony na mniejsze cykle rozwojowe zwane

sprinty . Scrum jest podzbiorem metodologii Agile i również opiera się na podejściu sprintów.

2. Sprint

Sprint to ramy czasowe, w których zespoły Scrum muszą ukończyć działający model oprogramowania. Trwają one zazwyczaj od 1 do 4 tygodni.

3. Zespoły Scrum

Termin Scrum został wymyślony przez Hirotakę Takeuchi i Ikujiro Nonakę, którzy stworzyli analogię porównującą wysokowydajny zespół do formacji scrum używanej przez graczy rugby.

Obecnie Scrum jest jedną z najpopularniejszych metodologii Agile i umożliwia programistom tworzenie niesamowitych produktów przy użyciu zwinnych praktyk inżynieryjnych.

Zespół Scrum to grupa wielofunkcyjnych osoby, które współpracują ze sobą, aby magia się wydarzyła.

Oto obsada postaci, które odgrywają różne role i obowiązki w zespole Scrum:

Właściciel produktu: Tworzy wizję końcowego produktu oprogramowania poprzez zrozumienie potrzeb klientów i przekazywanie informacji zwrotnych od klientów deweloperom

Scrum master: Zapewnia, że zespół programistów współpracuje efektywnie i że proces Agile przebiega sprawnie

Zespół ds. rozwoju oprogramowania: Aktywnie tworzy produkt przy użyciu zwinnych praktyk inżynieryjnych

Interesariusze : osoby (zazwyczaj klienci), które przekazują cenne informacje zwrotne w celu ulepszenia procesu tworzenia oprogramowania produktu

4. Rejestr produktu

Rejestr Rejestr produktów to lista elementów wyszczególniających pracę, która musi zostać ukończona podczas rozwoju produktu. Zaległości produktowe obejmują zadania projektowe, poprawki błędów i nowe funkcje produktu, które należy opracować. Podczas każdego sprintu zespoły próbują wykonać kilka z tych zaległych pozycji, aż nie pozostaną żadne.

#

Czym tak naprawdę zajmuje się Scrum Master?

jaka jest różnica między Scrum Masterem a żonglerem z pewnymi poważnymi umiejętnościami _?

niewiele!

Każdego dnia mistrzowie Scrum tasują między dziesiątkami zadań, aby zespół Scrum mógł być super produktywny.

Oto trzy kluczowe obowiązki Scrum Mastera:

Zrozumienie potrzeb właściciela produktu Scrum i zespołu deweloperskiego

Pełnienie rolisłużebny lider i przekazywanie wartości Scrum zespołowi

Ochrona zespołu Scrum przed wszelkimi problemami

Ale Scrum Masterzy nie mogą zrobić tego wszystkiego sami!

Każdy kierownik projektu potrzebuje Zwinne zarządzanie projektami narzędzie do zarządzania zespołem.

Pomoże im to skonsolidować wszystko i zapewni im jednolitą przestrzeń do zarządzania wszystkimi działaniami projektowymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów projektu, zarządzanie zadaniami sprintu, czy tworzenie raportów - oprogramowanie Scrum może zrobić to wszystko z dużą szybkością i zwinnością!

I właśnie dlatego również zamierzamy podkreślić, w jaki sposób ClickUp (najwyżej oceniane oprogramowanie Scrum na świecie ) może pomóc Scrum Masterom w ich codziennych obowiązkach.

Przejdźmy więc do tego, czym zajmują się Scrum Masterzy:

1. Prowadzenie spotkań

nie ma nic bardziej wywołującego ziewanie niż spotkanie zespołu, prawda?

Ale spotkania nie muszą być nudne i szare! Spotkania Scrum dodają trochę tak potrzebnego koloru do miejsca pracy.

Często są one krótkie, hiper skupione Ceremonie Scrum które motywują wszystkich do doskonałej współpracy.

Spotkania te mają różne kształty i rozmiary, w tym:

A. Codzienne spotkania

Zespół programistów zbiera się na 15 minut każdego ranka, aby omówić elementy zaległości produktowych, nad którymi pracują, oraz problemy, z którymi się borykają.

Jeśli projekt Agile jest duży, zespoły Scrum dzielą się na wiele zespołów. Przedstawiciele tych zespołów są wzywani na codzienne standupy, aby zaktualizować swoje postępy. Spotkanie to znane jest jako Scrum of Scrums.

B. Retrospektywa sprintu Po zakończeniu sprintu zespół przez kilka godzin omawia wyniki sprintu.

Retrospektywa podkreśla przeszkody, jakie napotkał zespół i jak można je usunąć w następnym sprincie.

Przeszkody to kwestie związane z projektem, takie jak - choroby członków zespołu, wysoki wskaźnik rotacji, brak wykwalifikowanych członków zespołu i inne.

A kto odpowiada za organizację tego spotkania Scrum?

Oczywiście Scrum Master!

Oto niektóre z ich obowiązków podczas spotkania retrospektywnego:

Upewnianie się, że spotkania odbywają się na czas

Upewnianie się, że wszyscy uczestniczą w spotkaniach

Wnoszenie wartości dodanej do spotkań poprzez produktywne dyskusje

Sprawdź te_ narzędzia retrospektywne !

Jak ClickUp pomaga organizować spotkania:

Spotkania Scrum nie zajmują dużej części dnia - ale organizacja procesu może kosztować godzinę lub dwie.

a kiedy pracujesz z napiętymi terminami, nie masz tyle czasu!

ClickUp pomaga uniknąć marnowania czasu na organizację i daje więcej czasu na zarządzanie zespołem.

Oto jak:

Zadania cykliczne spotkania Scrum zdarzają się cały czas...

Oznacza to, że musisz ręcznie utworzyć zadanie w oprogramowaniu do zarządzania projektami. Every. Single. Dzień.

Nie, jeśli ClickUp może w tym pomóc!

ClickUp oferuje najbardziej niezawodne zadania na świecie, które pomogą Ci zaplanować spotkania Scrum.

ClickUp oferuje dwa typy zadań cyklicznych z dwoma różnymi akcjami:

Powtórz harmonogram

Aby zaplanować codzienne spotkanie, wybierz ten wyzwalacz. Utwórz zadanie i powtarzaj je w dni powszednie o wybranej godzinie spotkania. Na przykład, możesz ustawić zadanie "Daily Standup" od poniedziałku do piątku o 9 rano.

Wyzwalacz powtarzania

Aby zaplanować spotkanie retrospektywne, wybierz tę opcję. Za pomocą wyzwalacza powtarzania można ponownie uruchomić zadanie, gdy osiągnie ono status "Zamknięte".

Na przykład po utworzeniu zadania retrospektywa sprintu w ClickUp, możesz wybrać wyzwalacz powtarzania i wprowadzić datę następnego spotkania retrospektywnego. W ten sposób nie będziesz musiał ręcznie dodawać spotkań retrospektywnych po każdym sprincie!

Nie martw się też o przypominanie zespołowi o nadchodzących ceremoniach Scrum!

ClickUp wysyła powiadomienia e-mail o zaplanowanych spotkaniach Scrum, więc nie musisz się o to martwić!

2. Prowadzenie dyskusji jeden na jednego

Scrum Master jest najpopularniejszym dzieckiem w zespole Scrum.

Od członków zespołu programistów, przez właścicieli produktu, po dodatkowych specjalistów ds. rozwoju produktu - każdy chce mieć prywatne spotkanie z mistrzem Scrum!

Jedną z popularnych ról Scrum Mastera jest rola trenera.

Mistrzowie Scrum mogą prowadzić indywidualne rozmowy z nowymi członkami zespołu, aby pomóc im przyzwyczaić się do frameworka Scrum.

Za każdym razem, gdy w zespole pojawiają się nieporozumienia, Scrum Master spotyka się z członkami zespołu indywidualnie, aby wyjaśnić kwestie związane z procesem Scrum.

scrum Master działa również jako pomost pomiędzy właścicielem produktu a zespołem deweloperskim

Na przykład, jeśli właściciel produktu Scrum chce zwiększyć obciążenie pracą w sprincie w stopniu, w którym zespół zmaga się z trudnościami, mistrz Scrum renegocjuje ilość pracy.

w jaki sposób?

Uzbrojony w listy zadań, sprint backlog i raportów z postępu prac, mistrz Scrum podkreśla ilość pracy, jaką zespół programistów może faktycznie wykonać. Przekona to właściciela produktu do odpowiedniego zmniejszenia obciążenia pracą!

Jak ClickUp pomaga w dyskusjach jeden na jeden:

Aby udowodnić swój punkt widzenia, należy tworzyć raporty.

ale kiedy się nad tym zastanowić... tworzenie raportów może być paradoksalne

dlaczego?

Możesz spędzać dużo czasu na tworzeniu raportów dotyczących produktywności, co rujnuje twoją własną produktywność!

Jednak raporty ClickUp zapewniają, że spędzasz mniej czasu na tworzeniu raportów, a więcej na ich tworzeniu zarządzanie zespołem Scrum .

Oto kilka zautomatyzowanych raportów które oferuje ClickUp:

1. Raport prędkości chcesz wiedzieć, ile pracy może wykonać Twój zespół programistów?

Scrum Masterzy mogą używać tych wykresów do wizualizacji liczby zadań wykonanych przez zespół w trakcie sprintu.

Podczas sesja planowania sprintu scrum Masterzy mogą określić ilość pracy, jaką mogą wykonać w następnym sprincie. W ten sposób nie przeciążą zespołu programistów nierealistycznymi oczekiwaniami!

2. Sprint burndown Metodologia Scrum i Agile polega na pracy w napiętych terminach.

Wykres spalania sprintu ClickUp podkreśla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie, aby ocenić bieżące postępy.

Wykresy burndown zawierają również linię przewidywanego postępu. Linia ta pokazuje, jak będzie wyglądał postęp projektu, jeśli zespół będzie pracował w tym samym tempie.

Teraz możesz łatwo określić, czy twój zespół będzie w stanie ukończyć elementy zaległości sprintu na czas za pomocą wykresu burndown sprintu.

3. Przepływ skumulowany Diagramy przepływu skumulowanego pomagają Scrum Masterom śledzić postępy w projekcie.

Diagram pokazuje, jak duża część zaległości sprintu została usunięta i pomaga zidentyfikować wąskie gardła w momencie ich wystąpienia.

najlepsza część diagramów przepływu Clickup?

Są kolorowane na podstawie statusu zadania!

W ten sposób zespół programistów może łatwo sprawdzić, jak dobrze sobie radzi podczas wypełniania zaległości sprintu.

3. Zarządzanie tablicą Scrum

Tablica Tablica Scrum jest wersją "jednego pierścienia, który rządzi wszystkimi" zespołu Scrum.

dlaczego tablica Scrum jest tak "cenna"?

To kompletna wizualna reprezentacja pracy twojego zespołu

Tablica Scrum pozwala zespołowi Scrum na:

Określić, nad jakim aspektem rozwoju produktu powinien pracować

Upewnić się, że wszyscy pracują nad danym zadaniem

Śledzić swoje postępy podczas sprintu

Scrum Master jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z tablicą Scrum. Niezależnie od tego, czy jest to tworzenie tablicy, dodawanie nowych zadań, czy jej aktualizacja, Scrum Master jest "opiekunem tablicy"

Uwaga: Tablica Scrum nie zawsze musi być fizyczną tablicą. W rzeczywistości lepiej jest użyć wirtualnej tablicy w narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

W jaki sposób ClickUp pomaga w zarządzaniu tablicą Scrum?

Zarządzanie tablicą Scrum nie jest tak trudne jak operacja mózgu... a tablica Scrum ClickUp jest tego dowodem.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak to pomaga:

Board View

Widok tablicy ClickUp to idealna wirtualna tablica Scrum dla Twojego zespołu.

Podobnie jak w przypadku fizycznej tablicy Scrum, widok tablicy można podzielić na trzy kolumny.

Każda kolumna reprezentuje status zadania:

W toku: jakie zadania muszą zostać zainicjowane

jakie zadania muszą zostać zainicjowane Wykonywane: nad czym obecnie trwają prace

nad czym obecnie trwają prace Przegląd: jakie zadania są sprawdzane pod kątem jakości

Rozumiemy, że różni Scrum Masterzy mają różne wymagania. Dlatego ClickUp pozwala na dodanie dowolnej liczby zadań niestandardowych etapów zadań jak chcesz. W ten sposób nie jesteś ograniczony do zwykłej trzyetapowej tablicy, której wszyscy używają!

To jednak nie wszystko.

Jest również bardzo łatwa w zarządzaniu!

Gdy członek zespołu ukończy zadanie, wystarczy przeciągnąć i upuścić je w odpowiedniej kolumnie etapu. Następnie możesz szybko tasować zadania, gdy tylko przejdą przez te etapy!

4. Współpraca z interesariuszami

cokolwiek dzieje się w Scrumie, nie zawsze pozostaje w Scrumie!

Scrum Masterzy muszą składać raporty wszystkim kluczowym interesariuszom i przekazywać informacje o postępach projektu.

Aby to zrobić, muszą mieć szczegółowe raporty.

dlaczego?

Podkreślają przyczyny przeszkód w realizacji projektu

Dają cenny wgląd w produktywność zespołu

Pomagają śledzić postępy zespołu

Jak ClickUp pomaga współpracować z interesariuszami

Jak więc udostępniać te raporty osobom spoza zespołu Scrum?

ClickUp pozwala udostępniać pliki projektu szybciej niż można powiedzieć "Scrum Master"!

Oto jak to zrobić:

Niestandardowe prawa dostępu ClickUp umożliwia udostępnianie plików projektu, folderów i list zadań każdemu za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

Masz pełną kontrolę nad tym, co chcesz udostępnić swoim interesariuszom. Możesz zdecydować, co mogą, a czego nie mogą robić w ClickUp, ustawiając ' uprawnienia .'

Oto kilka rodzajów uprawnień, które można ustawić dla osób spoza zespołu:

Może przeglądać: goście mogą przeglądać szczegóły projektu, ale nie mogą wchodzić w interakcje

Może komentować: goście mogą dodawać komentarze do zadań i list zadań

Może edytować: goście mogą edytować zadania, ale nie mogą ich tworzyć

W ten sposób mistrz Scrum może szybko udostępniać wszystkie potrzebne dane każdemu, komu chce, aby projekt działał!

#

Jakie cechy powinien posiadać każdy Scrum Master?

myślisz, że możesz zostać Scrum Masterem?

To nie jest łatwe!

Osoba musi posiadać określony zestaw cech i umiejętności, które pozwolą jej odnieść sukces jako Scrum Master.

na szczęście nie trzeba się z tym urodzić!

Typowy Scrum Master posiada następujące cztery kluczowe cechy cechy .

Może je nabyć każdy, kto chce odgrywać rolę Scrum Mastera:

1. Wiedza

Jak na ironię, jest to oczywistość.

Scrum Master musi być najjaśniejszą żarówką w pokoju.

Jak Mistrz Yoda.

Powinien znać zasady Scrum od podszewki.

Scrum Master to osoba, która ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w pracy w ramach Scrum.

Nie bez powodu nazywamy ich "Mistrzami"!

Muszą rozumieć kwestie techniczne, które zespół musi rozwiązać oraz narzędzia których zespół będzie używał do tworzenia rozwiązań.

Oprócz bycia specjalistą technicznym, Scrum Master musi mieć również doświadczenie w zarządzaniu projektami.

dlaczego?

Kiedy trzeba tworzyć praktyczne plany biznesowe dla dużych projektów, trzeba być także mistrzem planowania i szacowania!

2. Chłodny, spokojny i opanowany

menadżer "w porządku" reaguje na kryzys, ale menadżer "niesamowity" odpowiada na kryzys

Dokładnie to, co Obi-Wan powtarzał Anakinowi Skywalkerowi przez cały czas!

Oto, co mamy na myśli:

Za każdym razem, gdy Scrum staje przed poważnym problemem, Scrum Master nie powinien się martwić. Zamiast tego powinien być cierpliwy i upewnić się, że zespół wykorzystuje swoje umiejętności rozwiązywania problemów.

Gdyby Titanic był projektem Scrumowym i tonął, Scrum Master byłby tym, który upewniłby się, że wszyscy pracują razem, aby ewakuować się bez paniki!

3. Współpraca

Scrum Master musi mieć dobre umiejętności pracy z ludźmi - jak Padme Amidala.

Powinien być wystarczająco elastyczny, aby współpracować z właścicielem produktu Scrum, zespołem programistów, a nawet interesariuszami.

Jeśli zespół nie rozumie wymagań właściciela, Scrum Master podejmuje inicjatywę przywództwa służebnego, aby jasno wyjaśnić cele sprintu.

Wyjaśnianie to jednak nie wszystko.

jeśli w scrumie wybuchnie gorąca kłótnia:_

Scrum Masters!

Powinni wykorzystywać swoje dyplomatyczne umiejętności Scrum Mastera, aby upewnić się, że członkowie zespołu zachowują się wobec siebie uczciwie i z szacunkiem. Ich zadaniem jest załagodzenie sytuacji w zespole.

Muszą także być dobrymi słuchaczami. Kiedy członek zespołu mówi o swoich problemach, powinni rozważyć jego perspektywę bez wydawania osądów

4. Przejrzystość

Dr Jekyll byłby okropnym Scrum Masterem!

jak to?

Scrum Master nie powinien mieć żadnych ukrytych planów ani "ciemnej strony"

Powinien być otwarty i przejrzysty we wszystkich formach komunikacji.

Zasadniczo, w przypadku Scrum Mastera, co widzisz, to dostajesz

Przejrzystość jest również jednym z kluczowych wartości Agile inżynieria.

Jeśli w procesie Scrum pojawi się poważny problem, a Scrum Master go zignoruje - problem będzie eskalował szybciej niż myślisz!

#

Jak zostać certyfikowanym Scrum Masterem

Jakości nie wystarczą; potrzebujesz certyfikowane szkolenie Scrum Master aby zostać mistrzem Scrum, młody padawanie

Na szczęście Scrum Alliance i Scrum.org mają wszystko pod kontrolą!

Przyjrzyjmy się kursom, które oferują:

A. Scrum Alliance - CSM (Certified Scrum Master)

Na tym kursie dowiesz się, jak używać metod Agile do zarządzania zespołem Scrum.

Ten kurs Scrum Alliance jest portalem do pracy w niezliczonych firmach, które używają metodologii Agile i Scrum.

Aby otrzymać certyfikat CSM, należy:

Wziąć udział w 16-godzinnym szkoleniu Scrum prowadzonym przez certyfikowanego trenera Scrum lub 25-godzinnym szkoleniu prowadzonym przez certyfikowanego trenera Scrum Trener Agile * Przystąpienie do egzaminu online z 50 pytaniami wielokrotnego wyboru i uzyskanie minimalnego wyniku 37 punktów

Zaakceptować umowę licencyjną CSM

Zrób to, a będziesz na najlepszej drodze do otrzymania certyfikatu Scrum Master!

Uwaga: Musisz utrzymać swój certyfikat CSM, odnawiając go co dwa lata. Możesz również ubiegać się o tytuł trenera Scrum w przyszłości, aby przekazać swoje umiejętności następnemu pokoleniu!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

W przeciwieństwie do CSM, PSM ma trzy poziomy certyfikacji. W końcu każdy rycerz Jedi nie jest mistrzem Jedi, prawda?

Oto poszczególne certyfikaty:

PSM I: Posiadacze certyfikatu udowadniają, że rozumieją wartości Scruma i jego zastosowania

PSM II: Posiadacze certyfikatu rozumieją Wartości Scrum i zasady oraz sposób ich wykorzystania w rzeczywistych sytuacjach

PSM III: Posiadacze certyfikatu mają głębokie zrozumienie praktyk Agile Scrum w różnych organizacjach.

Po uzyskaniu certyfikatu możesz również ubiegać się o tytuł profesjonalnego trenera Scrum. Pomoże ci to rozpocząć karierę w coachingu Agile Scrum.

a co jeśli nie chcesz ograniczać się tylko do certyfikacji Scrum?

Nie martw się.

Jeśli zamiast tego planujesz zostać certyfikowanym praktykiem Agile, najlepszym wyborem będzie certyfikat PMI-ACP.

Po otrzymaniu certyfikatu Scrum, nadszedł czas, aby ubiegać się o pracę Scrum Mastera!

Niektóre z pytań na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Scrum Mastera sprawdzają, czy posiadasz odpowiednie cechy do pełnienia tej roli. Jeśli posiadasz wszystkie cechy i certyfikaty zaznaczone na liście kontrolnej Scrum Mastera - będziesz miał większe szanse na zatrudnienie!

to takie proste!

#

Wnioski

czym jest mistrz Scrum?

Scrum Master jest jednym z najważniejszych członków zespołów Scrumowych.

Umożliwia on swojemu zespołowi zwiększenie swojego potencjału i działa jako osoba kontaktowa dla właścicieli produktu i interesariuszy.

Scrum Master nie może jednak robić wszystkiego samodzielnie.

Potrzebują zaufanego pomocnika, który wykona ciężką pracę.

I tu właśnie z pomocą przychodzi narzędzie do zarządzania projektami Agile, takie jak ClickUp.

Pozwól więc ClickUp być mieczem świetlnym dla Twoich rycerzy Jedi i zarejestruj się już dziś !

Posiada wszystkie funkcje zarządzania produktem Scrum i Agile, których potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać projektem Agile i zespołami Agile!

Niech moc będzie z tobą!