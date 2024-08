Zwinne planowanie wydań: 5 najlepszych praktyk dla deweloperów

The Zwinny jest główną częścią rozwoju oprogramowania, ale staje się również popularna w innych branżach.

Na przykład, 51% firm marketingowych przyjęło platformę Agile do 2021 roku.

Dlaczego? Zwinne cykle pracy zapewniają lepszą obsługę klienta poprzez ciągłe wdrażanie produktów. Produkty są wytwarzane w serii przyrostowych wydań. Oznacza to, że zespoły Agile mogą szybko reagować na zmieniające się wymagania interesariuszy i klientów.

Zwinne planowanie wydań nadaje strukturę proces rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, która jest niezbędna w nieprzewidywalnym świecie tworzenia oprogramowania.

Z pomocą tego przewodnika dowiesz się, jak stworzyć plan wydań Agile, dlaczego jest on niezbędny i jakie są najlepsze praktyki, których należy przestrzegać podczas planowania wydań Agile.

Czym jest zwinne planowanie wydań?

Zwinne planowanie wydań (ang. Agile release planning) to strategia zarządzania wydaniami w ramach tej strategii zespoły programistów planują przyrostowe wydania produktów. W przeciwieństwie do tradycyjnego planowania oprogramowania, obejmuje ona wiele małych wydań zamiast jednego lub dwóch głównych wydań, a każde wydanie jest podzielone na kilka sprintów lub iteracji, które trwają nie dłużej niż dwa tygodnie.

Z każdego sprintu wynika nowy przyrost produktu (lista elementów zaległości produktu zakończonych w danym sprincie), choć nie każdy przyrost jest wydawany. Typowe wydanie Agile zawiera od 3 do 10 sprintów lub więcej, ale zawsze składa się z minimalnych funkcji rynkowych - najmniejszej grupy funkcji produktu, które można skutecznie wdrożyć dla użytkowników.

Szczegóły, takie jak liczba sprintów i to, co mają one na celu, są zawarte w dokumencie release plan .

Różnica między planem wydania a mapą drogową produktu

Plan wydania i mapa drogowa produktu (ang mapa drogowa produktu są ważnymi narzędziami do zarządzania projektami. Jak zarządzanie sprzedażą detaliczną mają na celu zwiększenie wydajności i usprawnienie procesów.

Mapy drogowe produktu mają na celu przekazanie wizji i funkcji produktu interesariuszom wykonawczym i są zazwyczaj długoterminowe i obejmują wiele wydań.

Z drugiej strony, plany wydań są krótkoterminowe i koncentrują się na jednym wydaniu w danym czasie. Te dokumenty wewnętrzne służą jako przewodnik dla teamów deweloperskich, ponieważ zawierają szczegóły dotyczące backlogów projektów i produktów.

Ważne jest, aby plan wydania był zgodny z mapą drogową produktu, ponieważ priorytety w mapie drogowej mogą się zmieniać, a opóźnienia w planie wydania mogą mieć wpływ na mapę drogową.

Za pośrednictwem Kate Priestman, Global App Testing

Dlaczego zwinne planowanie wydań jest ważne?

Zwinne planowanie wydań przynosi wiele korzyści, takich jak: