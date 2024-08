10 najlepszych programów do śledzenia czasu dla deweloperów w 2024 roku

Śledzenie liczby przepracowanych godzin jest ważne dla każdego freelancera lub pracownika - ale twórcy oprogramowania muszą wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników. Do zrobienia jest nie tylko śledzenie całkowitej liczby przepracowanych godzin, ale także śledzenie godzin podlegających rozliczeniu dla poszczególnych klientów i zakładek budżet projektu .

Arkusze kalkulacyjne Excel i karty czasu pracy po prostu nie nadają się do tego zadania. Używaj śledzenie czasu w projekcie narzędzie dla programistów do śledzenia godzin pracy i usprawnienia procesu fakturowania. Zapoznaj się z naszym przeglądem najlepszego oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla programistów, aby rozpocząć pracę.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy dla programistów?

Wybór najlepszego oprogramowania do śledzenia czasu pracy zależy od wielkości zespołu i strategii zarządzania projektami. Na przykład zwinny zespół programistów będzie miał inne wymagania niż freelancer pracujący dla wielu klientów.

Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji do śledzenia czasu pracy zespół programistów :

Automatyzacja: Najlepsze narzędzia do śledzenia czasu wykorzystują automatyzację do śledzenia godzin pracy. Automatyczne śledzenie czasu pozwala członkom zespołu wejść w strefę czasową bez konieczności pamiętania o ręcznym dodawaniu godzin pracy lub stawek godzinowych.

Najlepsze narzędzia do śledzenia czasu wykorzystują automatyzację do śledzenia godzin pracy. Automatyczne śledzenie czasu pozwala członkom zespołu wejść w strefę czasową bez konieczności pamiętania o ręcznym dodawaniu godzin pracy lub stawek godzinowych. Integracja: Narzędzie do śledzenia czasu pracy powinno być bezpośrednio zintegrowane z systemem operacyjnymzarządzanie zadaniami i narzędziami do fakturowania, aby ułatwić wystawianie rachunków klientom.

Narzędzie do śledzenia czasu pracy powinno być bezpośrednio zintegrowane z systemem operacyjnymzarządzanie zadaniami i narzędziami do fakturowania, aby ułatwić wystawianie rachunków klientom. Dostosowanie: Czy masz złożony system zadań i podzadań do zrobienia? Poszukaj konfigurowalnego narzędzia do śledzenia czasu dla dodatkowej elastyczności, które może zapewnić szczegółowe raportowanie, podział rozliczanych godzin i funkcje zarządzania czasem, aby wiedzieć, czy programista spędza zbyt mało lub zbyt dużo czasu na projekcie.

Czy masz złożony system zadań i podzadań do zrobienia? Poszukaj konfigurowalnego narzędzia do śledzenia czasu dla dodatkowej elastyczności, które może zapewnić szczegółowe raportowanie, podział rozliczanych godzin i funkcje zarządzania czasem, aby wiedzieć, czy programista spędza zbyt mało lub zbyt dużo czasu na projekcie. Prywatność: Narzędzia do monitorowania pracowników Mac które wykonują zrzuty ekranu lub rejestrują naciśnięcia klawiszy, mogą wydawać się inwazyjne dla członków zespołu. Poszukaj rozwiązań do śledzenia czasu pracy, które zapewniają szczegółowe raporty, a jednocześnie szanują prywatność pracowników.

Narzędzia do monitorowania pracowników Mac które wykonują zrzuty ekranu lub rejestrują naciśnięcia klawiszy, mogą wydawać się inwazyjne dla członków zespołu. Poszukaj rozwiązań do śledzenia czasu pracy, które zapewniają szczegółowe raporty, a jednocześnie szanują prywatność pracowników. Międzyplatformowość: Wybierz oprogramowanie do śledzenia czasu pracy z aplikacjami komputerowymi i mobilnymi, aby zdalni członkowie zespołu mogli rejestrować czas pracy z dowolnego urządzenia z systemem Android, Mac lub Linux. Przydatna jest również integracja z oprogramowaniem do śledzenia wydatków, aby mieć pewność, że nie przekroczysz budżetu podczas zarządzania projektami.

10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy dla programistów w 2024 roku

Skuteczne śledzenie czasu może pomóc we wszystkim, począwszy od planowanie sprintów do nawigacji ograniczenia zasobów . Oto 10 narzędzi programowych do śledzenia czasu, o których programista musi wiedzieć w 2024 roku:

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z globalnym timerem w ClickUp

ClickUp to platforma do zarządzania zadaniami, która oferuje szeroki zakres możliwości narzędzi do współpracy które mogą pomóc w śledzeniu czasu i zarządzanie zespołem . Znajdziesz tu przyjazne dla użytkownika narzędzia, takie jak Tablica ClickUp i Przestrzenie a także integracje z dziesiątkami innych aplikacji narzędzi do zarządzania projektami poprzez API ClickUp.

Jeśli chodzi o śledzenie czasu dla deweloperów, możesz nie tylko śledzić godziny pracy z dowolnego urządzenia, ale także połączyć godziny pracy z zadaniami w cyklu pracy ClickUp w czasie rzeczywistym. Możesz również importować karty czasu pracy z innych aplikacji, aby uzyskać dokładne raportowanie czasu pracy w ciągu dnia roboczego i edytować lub zatwierdzać wpisy czasu.

ClickUp oferuje również przydatne zasoby, takie jak szablony śledzenia czasu z niestandardowymi polami i wieloma widokami dla dodatkowej elastyczności. Od prostych wykresów śledzenia czasu do wykresów Gantta, użyj szablonów ClickUp, aby usprawnić operacje i poprawić rentowność.

ClickUp najlepsze funkcje

Globalny timer: Wielozadaniowość może utrudniać pracę mniej zaawansowanym aplikacjom do śledzenia czasu. Ale dzięki globalnemu timerowi ClickUp możesz z łatwością poruszać się między zadaniami i śledzić czas, aby monitorować postęp projektu.

Wielozadaniowość może utrudniać pracę mniej zaawansowanym aplikacjom do śledzenia czasu. Ale dzięki globalnemu timerowi ClickUp możesz z łatwością poruszać się między zadaniami i śledzić czas, aby monitorować postęp projektu. Funkcja mobilna : Członkowie Twojego zespołu mogą rejestrować swoje godziny pracy z dowolnego urządzenia za pomocą zaledwie kilku kliknięć, w tym aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej i rozszerzenia internetowego Chrome.

: Członkowie Twojego zespołu mogą rejestrować swoje godziny pracy z dowolnego urządzenia za pomocą zaledwie kilku kliknięć, w tym aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej i rozszerzenia internetowego Chrome. Przydział zasobów : Oprogramowaniezespół programistów liderzy muszą przesuwać i dostosowywać priorytety swoich zespołów, aby zapewnić wszystkim projektom odpowiednią uwagę. ClickUp ułatwia to dzięki widokowi obciążenia pracą, aby zobaczyć, jak wszyscy w zespole wykorzystują swój czas.

Limity ClickUp

W przypadku prostego narzędzia do śledzenia czasu, niestandardowe opcje tego narzędzia i liczne zaawansowane funkcje nie są wystarczająceoprogramowanie do zarządzania projektami funkcji może być zbyt wiele dla prostych przypadków użycia

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Harvest

przez HarvestHarvest to narzędzie do śledzenia czasu dla programistów z zaawansowanymi funkcjami raportowania, dzięki czemu możesz mieć oko na budżet, obciążenie zespołu i nie tylko. Zobacz, jak spędzany jest czas pracowników i którzy członkowie zespołu wzięli na siebie zbyt dużo (lub zbyt mało) pracy.

Harvest oferuje plan Free z maksymalnie jedną licencją użytkownika i dwoma projektami, podczas gdy plan Pro zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby licencji i projektów. Aplikację Harvest można wypróbować w ramach 30-dniowego okresu próbnego bez konieczności płacenia kartą kredytową.

Najlepsze funkcje Harvest

Wbudowane fakturowanie : Harvest oferuje funkcje fakturowania i płatności, dzięki czemu można śledzić czas i akceptować płatności za pośrednictwem Stripe lub PayPal.

fakturowanie : Harvest oferuje funkcje fakturowania i płatności, dzięki czemu można śledzić czas i akceptować płatności za pośrednictwem Stripe lub PayPal. Integracje: Harvest współpracuje z narzędziami księgowymi, takimi jak Xero i QuickBooks, dzięki czemu nie trzeba ręcznie importować faktur. Thenarzędzie do zarządzania czasem działa również znarzędzia do zarządzania projektami oprogramowaniatakimi jak Trello, Asana i Slack.

Harvest limity

Ograniczone plany cenowe

Cennik Harvest

Free

Pro: Zaczyna się od 10,80 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

3. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff oferuje gotowe oprogramowanie do śledzenia czasu dla programistów, z wbudowanymi narzędziami do zarządzania czasem do monitorowania pracowników, analizy siły roboczej i zarządzania projektami. Możesz generować karty czasu pracy online, korzystać z mobilnej aplikacji do śledzenia czasu pracy, a nawet używać śledzenia czasu opartego na lokalizacji, aby zobaczyć, kiedy pracownicy pojawiają się w określonym miejscu pracy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami Hubstaff obejmuje śledzenie czasu i wydatków, a narzędzia do analizy siły roboczej zapewniają wsparcie dla listy płac i śledzenia faktur.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Jednominutowe ustawienia : Hubstaff twierdzi, że nie ma krzywej uczenia się śledzenia czasu, dzięki czemu można rozpocząć pracę bez żadnych opóźnień

: Hubstaff twierdzi, że nie ma krzywej uczenia się śledzenia czasu, dzięki czemu można rozpocząć pracę bez żadnych opóźnień Śledzenie wydatków: Możesz ustawić budżety i limity czasowe dla poszczególnych projektów, aby Twój zespół nie przekroczył limitów, pracując dla wymagającego klienta

Hubstaff limity

Niektóre funkcje time trackera mogą być zbyt zaawansowane dla małych Teams

Narzędzia do monitorowania pracowników mogą być zbyt rozbudowane

Cennik Hubstaff

Time Free: 0$ za jednego użytkownika

0$ za jednego użytkownika Time Starter: Od 5,83 USD za użytkownika miesięcznie

Od 5,83 USD za użytkownika miesięcznie Time Pro: Od 8,33 USD za użytkownika miesięcznie

Od 8,33 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 400 recenzji)

4. Time Doctor

przez Time Doctor Time Doctor to rozwiązanie do śledzenia czasu pracy, które jest przeznaczone dla szerokiej gamy zespołów, w tym zespołów zdalnych i hybrydowych oraz firm zajmujących się outsourcingiem procesów biznesowych (BPO). Time Doctor integruje się z narzędziami finansowymi, takimi jak FreshBooks i ADP, a także narzędziami do tworzenia oprogramowania, takimi jak Azure DevOps i GitHub.

Pracownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej Time Doctor 2 do śledzenia godzin pracy lub zainstalować rozszerzenie Chrome lub dodatek Firefox w swojej przeglądarce.

Za pomocą wbudowanych narzędzi płacowych można wybrać walutę i okres rozliczeniowy, a następnie wyeksportować wszystko jako plik CSV w celu łatwego importu do zewnętrznych platform płatniczych.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Elastyczne rozwiązania: Time Doctor jest odpowiedni dla zdalnych i outsourcowanych Teams

Time Doctor jest odpowiedni dla zdalnych i outsourcowanych Teams Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Oprogramowanie Time Tracker na poziomie Enterprise jest zgodne z RODO i HIPAA oraz zapewnia 99% czasu pracy bez przestojów

Limity Time Doctor

Narzędzia do monitorowania Teams mogą być nadmierne

Cennik Time Doctor

Podstawowy: Od 5,90 USD za użytkownika miesięcznie

Od 5,90 USD za użytkownika miesięcznie Standard: Od 8,40 USD za użytkownika miesięcznie

Od 8,40 USD za użytkownika miesięcznie Premium: Od 16,70 USD za użytkownika miesięcznie

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

5. ClickTime

przez ClickTime ClickTime oferuje wysoce konfigurowalne karty czasu pracy dla programistów, z niestandardowymi polami, uprawnieniami użytkownika i przestrzenią na notatki na każdym rekordzie czasu. Otrzymasz również narzędzia do śledzenia nadgodzin, wydatków i czasu wolnego, dzięki czemu możesz śledzić każdy aspekt swojego projektu.

Wbudowane funkcje śledzenia czasu obejmują aplikację mobilną, stoper i automatyczne przypomnienia, które poprawiają dokładność i zapewniają, że nic nie zostanie przeoczone.

ClickTime najlepsze funkcje

Śledzenie czasu wolnego: Śledzenie naliczonych zwolnień lekarskich i urlopów, dzięki czemu można lepiej rozliczać nieobecności pracowników

Śledzenie naliczonych zwolnień lekarskich i urlopów, dzięki czemu można lepiej rozliczać nieobecności pracowników Planowanie siły roboczej: Szacowanie czasu potrzebnego na zakończenie projektu na podstawie danych historycznych i wydajności pracowników

Limity ClickTime

Większa krzywa uczenia się niż w przypadku niektórych alternatyw

Ceny ClickTime

Starter: Zaczyna się od $10 za użytkownika miesięcznie

Zaczyna się od $10 za użytkownika miesięcznie Teams: Od $13 za użytkownika miesięcznie

Od $13 za użytkownika miesięcznie Premier: Od 24 USD za użytkownika miesięcznie

Od 24 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickTime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (650+ recenzji)

4.6/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. Na czas

przez Terminowy Aplikacja Timely obiecuje narzędzia AI do śledzenia czasu, dzięki czemu można zautomatyzować więcej procesów i uzyskać dokładniejsze wyniki. Timely automatycznie rejestruje godziny pracy, dzięki czemu członkowie zespołu nie muszą przerywać koncentracji, aby ręcznie śledzić czas.

W przeciwieństwie do niektórych aplikacji do śledzenia czasu, Timely określa się jako "w 100% odporna na pełzanie" i nie zawiera narzędzi do zrzutów ekranu lub monitorowania naciśnięć klawiszy. Timely jest również świetnym rozwiązaniem dla freelancerów śledzących czas, ponieważ można rejestrować zadania z różnymi stawkami godzinowymi w celu dokładnego rozliczenia.

Najlepsze funkcje Timely

Integracje : Timely posiada otwarte API, które ułatwiają integrację oprogramowania z GitHub, Jira i innymi narzędziami dla twórców stron internetowych

Timely posiada otwarte API, które ułatwiają integrację oprogramowania z GitHub, Jira i innymi narzędziami dla twórców stron internetowych Prywatność: Użytkownicy mogą decydować, które informacje o wydajności udostępniać innym, dzięki czemu członkowie zespołu nie czują się inwigilowani w miejscu pracy

Ograniczenia czasowe

Brak narzędzi do monitorowania pracowników

Terminowa wycena

Starter: Zaczyna się od 9 USD za użytkownika miesięcznie

Zaczyna się od 9 USD za użytkownika miesięcznie Premium: Od 16 USD za użytkownika miesięcznie

Od 16 USD za użytkownika miesięcznie Unlimited: Od 22 USD za użytkownika miesięcznie

Od 22 USD za użytkownika miesięcznie Unlimited+: Cennik niestandardowy

Terminowe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

4.8/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

7. DeskTime

przez DeskTime DeskTime pełni funkcję automatycznego śledzenia czasu, śledzenia czasu bezczynności, śledzenia czasu projektu i nie tylko. Użytkownicy mogą ustawić timer Pomodoro, aby zwiększyć swoją wydajność lub włączyć funkcję czasu prywatnego, aby używać swoich urządzeń do celów niezwiązanych z biznesem w wolnym czasie.

Niektóre plany obejmują planowanie zmian i kalendarz nieobecności, a DeskTime można zintegrować z innymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google i Microsoft Outlook.

Najlepsze funkcje DeskTime

Przystępna cena : Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z DeskTime Lite za Free, a nawet plany Enterprise Plan kosztują rozsądne 20$ za użytkownika z miesięczną subskrypcją

: Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z DeskTime Lite za Free, a nawet plany Enterprise Plan kosztują rozsądne 20$ za użytkownika z miesięczną subskrypcją Obliczanie kosztów: DeskTime może oszacować koszt projektu na podstawie stawek godzinowych ustawionych dla zespołu

Limity DeskTime

Limit integracji z innymi firmami w porównaniu do innych narzędzi

Ceny DeskTime

DeskTime Lite: 0$ za jednego użytkownika

0$ za jednego użytkownika Pro: Od 6,42 USD za użytkownika miesięcznie

Od 6,42 USD za użytkownika miesięcznie Premium: Od 9,17 USD za użytkownika miesięcznie

Od 9,17 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Od 18,33 USD za użytkownika miesięcznie

DeskTime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

8. Teamdeck

przez Teamdeck Teamdeck oferuje oprogramowanie do zarządzania zasobami, które obejmuje planowanie zespołu, śledzenie czasu, planowanie projektów i wiele innych. Można go używać do oceny dostępności zespołu, zarządzania wnioskami urlopowymi i przydzielania odpowiedniej liczby członków zespołu do każdego projektu.

API Teamdeck ułatwia korzystanie z niego wraz z innymi narzędziami. Utwórz bota Slack, aby publikować informacje o aktualizacjach projektu lub automatycznie rejestrować wydarzenia z kalendarza jako przepracowane godziny. Skorzystaj z mobilnego kalendarza i aplikacji do śledzenia czasu, aby uzyskać dostęp do Teamdeck w podróży.

Najlepsze funkcje Teamdeck

Integracje : Użyj API Teamdeck do udostępniania danych innym firmomnarzędzia wydajności i identyfikowaćograniczenia zasobów *Zarządzanie urlopami: Członkowie zespołu mogą poprosić o wolne lub wyświetlić szczegóły swoich urlopów za pomocą integracji ze Slack

Limity Teamdeck

Przystępna cena, ale kilka opcji aktualizacji

Cennik Teamdeck

Zasoby podstawowe: Zaczyna się od $0.90 miesięcznie

Zaczyna się od $0.90 miesięcznie Członek Teams : Zaczyna się od $3.60 miesięcznie

Teamdeck oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (5+ recenzji)

4.4/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

9. Tempo

przez Tempo Tempo zapewnia karty czasu pracy oparte na AI, dzięki czemu można śledzić czas dokładniej i przy mniejszym wysiłku. Członkowie Teams mogą otrzymywać sugerowane wpisy czasu na podstawie wydarzeń z kalendarza lub ostatnio zarejestrowanych problemów Jira. Mogą również włączyć rozszerzenie Tempo Chrome.

Ceny zaczynają się od $10 miesięcznie na użytkownika za licencję na kartę czasu pracy w chmurze. Narzędzia Planner i Cost Tracker kosztują dodatkowe 10 USD za każde. Potrzebna będzie również licencja Jira dla każdego użytkownika Tempo. Ceny dla serwerów i centrów danych są obliczane inaczej.

Najlepsze funkcje Tempo

Automatyzacja śledzenia czasu : Dokładniejsze śledzenie rozliczanych godzin dzięki sugerowanym wpisom czasu z Jira i Kalendarza Google

: Dokładniejsze śledzenie rozliczanych godzin dzięki sugerowanym wpisom czasu z Jira i Kalendarza Google Integracja ze Slackiem: Użyj aplikacji Tempo for Slack, aby rejestrować godziny bez konieczności bezpośredniego otwierania Tempo

Limity Tempo

Złożony cennik

Konieczność posiadania licencji Jira

Cennik Tempo

10 USD miesięcznie za jeden produkt i do 10 licencji w chmurze (cena rośnie wraz z liczbą produktów i licencji)

Oceny i recenzje Tempo

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 190 recenzji)

10. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp oferuje raportowanie obecności, śledzenie wydajności, fakturowanie i inne oprogramowanie do śledzenia czasu dla programistów i deweloperów. Możesz przełączać się między widokiem kalendarza i karty czasu pracy, aby uzyskać łatwą widoczność i zobaczyć całkowitą liczbę godzin spędzonych nad projektem.

Free Plan wspiera nieograniczoną liczbę użytkowników i projektów, ale aby uzyskać funkcje takie jak zaokrąglanie czasu, śledzenie wydajności i budżetowanie, należy dokonać aktualizacji.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Śledzenie obecności: TimeCamp może śledzić dni chorobowe, urlopy i inne nieobecności, aby ograniczyć papierkową robotę HR

TimeCamp może śledzić dni chorobowe, urlopy i inne nieobecności, aby ograniczyć papierkową robotę HR Integracje : Korzystaj z ponad 100 integracji aplikacji lub rozszerzenia do przeglądarki Chrome

Limity TimeCamp

Kluczowe funkcje wymagają planu Pro

Ceny TimeCamp

Free Forever Plan

Starter: Od 2,99 USD za użytkownika miesięcznie

Od 2,99 USD za użytkownika miesięcznie Podstawowy: Od 6,99 USD za użytkownika miesięcznie

Od 6,99 USD za użytkownika miesięcznie Pro: Od 9,99 USD za użytkownika miesięcznie

Od 9,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

TimeCamp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

4.7/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.7/5 (580+ opinii)

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy

Ręczne rejestrowanie godzin pracy otwiera drzwi do niedokładnych kart czasu pracy i pominiętych godzin - ale zbyt intensywne monitorowanie sprawia, że członkowie zespołu czują się, jakby ktoś patrzył im przez ramię podczas pracy.

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla swoich programistów, zapewnisz, że uchwycisz każdą możliwą do rozliczenia godzinę, jednocześnie dając członkom zespołu niezależność, której potrzebują, aby zachować wydajność. Pobierz aplikację ClickUp i zacznij śledzić swój czas już dziś.