10 najlepszych alternatyw i konkurentów Harvest w 2024 r

Czy wiesz, że 44% Business ma regularnie do czynienia z błędami w kartach czasu pracy?

Nie jest zaskoczeniem, że właściciele firm i freelancerzy na całym świecie starają się znaleźć sposoby, aby zminimalizować błędy w karcie czasu pracy . Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie szans na błędy jest znalezienie idealnego oprogramowania do śledzenia czasu!

Harvest jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi do śledzenia czasu ponieważ zapewnia dostawcom prosty sposób śledzenia czasu spędzonego na różnych czynnościach projekty i zadania . Harvest posiada wiele doskonałych funkcji, które czynią to narzędzie szczególnie przydatnym dla zdalnych Teams i właścicieli firm, takich jak fakturowanie, tworzenie raportów i integracje.

Jednak Harvest może nie działać dla każdego. Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z nawigacją, podczas gdy inni woleliby mieć więcej funkcji dostępnych w niższej cenie. Jeśli więc doświadczasz podobnych problemów z Harvest, ta lista jest dla Ciebie.

Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie alternatyw dla Harvest!

Czym jest aplikacja Harvest?

Harvest to narzędzie do śledzenia czasu, które zapewnia dostawcom sposób na:

Uzyskać wgląd w postępy zespołu

Generowanie raportów na temat bieżących i poprzednich projektów

Śledzenie czasu w fakturach

Wspaniałą rzeczą w Harvest jest to, że użytkownicy mogą uzyskać 30-dniową wersję próbną. Po tym czasie można nadal korzystać z Harvest za darmo z ograniczeniami, takimi jak licencje i funkcje.

Dlaczego Harvest może nie działać dla każdego

Choć Harvest jest świetny, ma listę wad, które mogą być przeszkodą dla niektórych użytkowników. Aby uzyskać pełny obraz różnych doświadczeń użytkowników korzystających z Harvest, zebraliśmy kilka najczęstszych recenzji na stronie Capterra popularna strona internetowa, która pomaga znaleźć najlepsze oprogramowanie dla Twoich potrzeb.

Większość z tych recenzji została sporządzona przez użytkowników pracujących w marketingu, konsultingu, e-learningu, służbie zdrowia i na polach IT. Oto najczęstsze skargi:

Ręczne wprowadzanie danych jest czasochłonne i zwiększa ryzyko błędów ludzkich

Brak podsumowania aktywności dla zwykłych użytkowników

Brak niestandardowych funkcji

Ograniczona integracja

Brak dodatkowych opcji dla funkcji budżetu

Brak przeglądu projektów dla zwykłych użytkowników

Brak historii naliczonych ocen

Mając to na uwadze, najlepsze narzędzia do śledzenia czasu powinny oferować funkcje, które zapobiegają marnowaniu czasu na podstawowe zadania administracyjne, zapewniają elastyczność potrzebną do jak najlepszej pracy oraz zapewniają płynne i przyjemne doświadczenie użytkownika.

W tej notatce przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla Harvest, które warto rozważyć w 2024 roku!

10 najlepszych alternatyw Harvest do sprawdzenia w 2024 roku

1. ClickUp #### Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami, współpracy zespołowej i wydajności

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp to najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i narzędzie wydajności zbudowane z setek zaawansowanych funkcji, które upraszczają cykl pracy, pomagają konsolidować aplikacje i zarządzać obciążeniem pracą zespołu . Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, małą firmą, agencją czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp przyda Ci się do wsparcia codziennych operacji i wielu innych zastosowań.

To, co sprawia, że ClickUp jest świetnym narzędziem i jedną z najlepszych alternatyw dla Harvest, to fakt, że w przeciwieństwie do Harvest, ClickUp oferuje w pełni konfigurowalną platformę, co oznacza, że każdy zespół i firma każdej wielkości może skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnych preferencji i cykli pracy, aby wesprzeć ich działalność w miarę jej skalowania.

Jeśli chodzi o poprawę wydajności zespołu, optymalizację cyklu pracy, śledzenie postępów w projektach i zapewnienie, że projekty są dostarczane na czas, ClickUp oferuje wbudowaną funkcję śledzenia czasu pracy która pozwala mierzyć czas spędzony na zadaniach i efektywnie zarządzać zasobami w zespołach.

Co więcej, funkcja globalnego timera ClickUp może pomóc w następujących kwestiach:

Łatwe śledzenie czasu spędzonego na zadaniach w obszarze roboczym

Tworzyć i niestandardowe karty czasu pracy

Widok szczegółowego raportowania czasu pracy

Dodawać szacowany czas do zadań

Dodawanie notatek do wpisów czasu pracy

Oznaczanie czasu jako podlegającego rozliczeniu w celu prawidłowego fakturowania

Ręczne wprowadzanie i edytowanie czasu, jeśli potrzebne są jakiekolwiek zmiany

Wyszukiwanie i filtrowanie wpisów czasu

Łączenie czasu i wyświetlanie łącznej sumy czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach

I wiele więcej

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z globalnym timerem w ClickUp

A ponieważ ClickUp jest dostępny na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych, możesz uruchamiać, wstrzymywać i zatrzymywać czas na różnych urządzeniach, dodawać czas ręcznie na wypadek, gdybyś zapomniał uruchomić timer, a nawet dodawać niestandardowe etykiety, aby etykietować i organizować swój czas.

Etykiety śledzenia czasu pozwalają zespołowi zobaczyć szczegółowy widok miejsca spędzania czasu, dzięki czemu procesy mogą być stale ulepszane Podsumowując, ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, zarządzania obciążeniem pracą i śledzenia czasu. Usprawnij swoją pracę jeszcze bardziej, po prostu integrując ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym popularnymi narzędziami, takimi jak obszar roboczy ClickUp, Slack, Front i wieloma trackerami czasu z tej listy, aby zsynchronizować cały swój czas z ClickUp i przenieść całą swoją pracę w jedno miejsce.

Kluczowe funkcje