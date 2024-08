Zarządzanie wydaniami 101: Wprowadzenie produktu na rynek światowy

Czy jesteś tutaj, ponieważ cierpisz z powodu zepsutego procesu wydawania oprogramowania? Czy czujesz, że jeszcze jedno spotkanie w sprawie statusu dzieli Cię od rzucenia ręcznika?

Każdy, kto zajmuje się tworzeniem oprogramowania wie, że wprowadzanie nowych i świeżych funkcji produktu na rynek nie jest łatwe. Jest to wysoce zorganizowany i złożony proces, który nieuchronnie wiąże się z problemami z wdrażaniem wydań.

Oto trochę prawdy: efekty uboczne celowego procesu zarządzania wydaniami mogą obejmować wysokiej jakości oprogramowanie, transformację dostaw i zadowolonych współpracowników.

Przyjrzyjmy się, dlaczego kontrolowany, mierzalny i zautomatyzowany proces zarządzania wydaniami jest rozwiązaniem.

Co to jest zarządzanie wydaniami?

W swojej istocie zarządzanie wydaniami minimalizuje ryzyko, śledzenie i audyt wymagań, zapewnienie klienta i spójne wdrażanie - w najmniej uciążliwy sposób.

Zmiany są śledzone, testowane i poprawiane tyle razy, ile jest to konieczne przed powodzeniem wydania.

Wydanie release (lub release unit) to wdrożenie jednej lub więcej zmian składowych produktu do środowiska produkcyjnego.

*Zarządzanie wydaniem to plan, harmonogram i testowanie produktu w różnych fazach i środowiskach.

Aby osiągnąć powodzenie wydania i przetrwać w tej konkurencyjnej erze, menedżerowie produktu będą monitorować wskaźniki KPI i metryki aby upewnić się, że ich użytkownicy mogą wykorzystać te ulepszenia do wsparcia swojego Businessu.

Jeśli nie wydajesz w sposób ciągły, robisz swojemu Businessowi krzywdę

Dlaczego? Częste wydawanie oprogramowania sprawia, że produkt jest niezawodny i stabilny - cechy niezbędne dla dobrego funkcjonowania firmy.

Jak częste jest częste? Raz w roku, dwa razy w roku? Weź pod uwagę kilka kwestii: znaczenie aktualizacji, kompatybilność z użytkownikami końcowymi i zależność od aktualnego oprogramowania.

Przy Workpuls dyrektor operacyjny Ryan Fyfe mówi: "Tempo wydawania Workpuls jest zgodne z miesięcznym harmonogramem. W większości tygodni nowe materiały są publikowane w następny poniedziałek i udostępniane wszystkim członkom na naszej stronie internetowej, z pewnymi wyjątkami (np. problem, który został już pobrany zbyt wiele razy lub który wymaga dalszej edycji). Poza tymi wyjątkami nie ma żadnych opóźnień między publikacją a dostępnością"

Przyjrzyjmy się czterem ścieżkom, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu wydań:

Nazwa ścieżki

Pros

Wady

Big Bang

🟢 Wdrażanie dla wszystkich użytkowników w tym samym czasie 🟢 Zainteresowane strony otrzymują datę wdrożenia, więc nie ma nieporozumień dotyczących harmonogramu 🟡 Wszelkie opóźnienia w wydaniu mogą mieć wpływ na określone działy 🟡 Jeśli wydanie spowoduje znaczący incydent, będzie to wymagało wycofania się dla wszystkich użytkowników

Push

organizacja wypycha oprogramowanie do wymaganych wydajności

większe możliwości automatyzacji

🟡 Po wprowadzeniu znaczącej aktualizacji w sieci mogą wystąpić problemy z wydajnością

Pull

udostępniane w centralnej lokalizacji, aby użytkownicy mogli je pobrać w dogodnym dla siebie momencie

określony limit czasowy będzie musiał zostać zaimplementowany w wydaniach z aktualizacjami zabezpieczeń

Etapowe

wdrażanie do ustawionej grupy użytkowników w jednym czasieMniej ryzykowne niż "big bang"

wdrożenie wersji release potrwa dłużej

Może być kuszące dla menedżerów wydań, aby popaść w sposób myślenia "musimy rozważyć każdą możliwą sytuację", aby funkcja była doskonała.

Jeśli do tego dojdzie, potencjalnie utrudnisz użytkownikom korzystanie z produktu, czyniąc go skomplikowanym w użyciu.

Chociaż zarządzanie wydaniami to niewątpliwie ciężka praca od początku do końca, korzyści przeważają nad trudnościami.

**Nawet więcej - Teams są pewni, że to co wypuszczają działa

Bonus:_ Szablony uruchomienia produktu

Dlaczego powinieneś stosować proces zarządzania wydaniami (znany również jako "Dobry Szablon")

Gdyby można było wyeliminować zgadywanie i zwiększyć wydajność z godziny na godzinę, kto by się z tym nie zgodził? Zwinne planowanie wydań jest niepotrzebne?

Oto warte odnotowania korzyści płynące z wdrożenia strategii zarządzania wydaniami:

🔁 Stay on 'Repeat'

Automatyzacja testy i zadania, aby uzyskać wyniki wolne od błędów

Usprawnienie krótkich wydań w celu spójnego wdrażania w sprintach

Zmniejsz szanse na ręczne zaangażowanie dzięki wdrożonym standardom jakości kodowania

Dokumentowanie procesów aby ułatwić ich przestrzeganie z czasem przez każdego (i dla osób nowych w organizacji!)

Umożliwienie teamom wykonywania zadań i komunikowania się przy jednoczesnej poprawie cyklu pracy (zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepszych aplikacjach do obiegu dokumentów)

✨ Jak wszystko o Tomie Hanksie

Oszczędność czasu, kosztów, których można uniknąć i energii przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy między Teamsami

Umożliwienie programistom szybkiej korekty kursu dzięki ciągłej informacji zwrotnej * Transfer wiedzy do pracowników wsparcia w celu ograniczenia wsparcia poprodukcyjnego

Wyższa jakość oprogramowania spełnia potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych

💬 Tutaj dla komentarzy

Radykalne skrócenie znacznej ilości czasu poświęcanego na doskonalenie wersjonowania i umożliwienie klientom testowania i raportowania tego, co działa, a co nie

Połączenie z użytkownikami na temat tego, jak korzystają z produktu i co chcą z nim zrobić

Korzystaj z analiz aktywności, aby złagodzić rozmowy na wczesnym etapie planowania na temat funkcji, które według Twojego zespołu spodobają się użytkownikom

Zasadniczo wszyscy chcemy tworzyć produkty, z których sami chcielibyśmy korzystać, więc nasze podekscytowanie i podróż przez ten proces wzbogacają proces zarządzania wydaniami.

sprawdź te przykłady OKR dla produktów dla zespołu produktowego!

Chaos to Clarity: 6 kroków procesu wydania

W miarę jak nowoczesna technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, deweloperzy utorowali sobie drogę do szybszego - i bezpieczniejszego - wydawania nowych funkcji.

Ramy zwinne uwalniają iteracyjne zmiany w oś czasu rozwoju, znane jako sprinty z podziałem czasowym (pocałunek szefa kuchni częstych wydań). Dzięki zwinnemu podejściu do dostarczania, teams mogą lepiej koordynować działania związane z wydaniem, aby zminimalizować wpływ na Business.

Rozbijając duże ilości pracy na możliwe do zarządzania zadania i organizując je w backlog produktu zespół produktowy może zarządzać i oceniać w celu planowania .

"Postępujemy zgodnie z metodologią Agile, więc zazwyczaj wydajemy elementy konserwacji i ulepszenia iteracyjnie wraz z długoterminową pracą nad większymi, rynkowymi wydaniami" - mówi Allie Wolff, dyrektor ds. marketingu produktów w firmie Benchmark Email .

"Skupiamy się na wydawaniu jednej nowej funkcji na kwartał. Mamy duże cele i nie brakuje nam pomysłów. Wszystko jest możliwe, gdy ma się nieograniczone zasoby, ale podobnie jak w przypadku większości firm, nie jest to dla nas rzeczywistością. Z alokacja zasobów jest czasami przeszkodą, starannie ustalamy priorytety elementów wydania, abyśmy mogli dotrzymać tempa i nadal dostarczać wartość naszym użytkownikom "

Krok 1: Poprowadź do wydania

Pierwszy krok obejmuje menedżera produktu (lub menedżera ds. wydań), zespół ds. produktu (właścicieli, analityków i marketerów), oraz kluczowych interesariuszy definiowanie wizji.

Ariana Dugan, wiceprezes ds. wydajności w firmie Interplay Learning , udostępnianie: "Mamy regularne spotkania międzyfunkcyjne dla naszych kluczowych obszarów zainteresowania, podczas których dokonujemy przeglądu głównych nadchodzących wydań i projektów, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, co nadchodzi, kiedy i dlaczego"

Następnie grupa określa priorytetowe funkcje, które zostaną ulepszone dla biznesu i niestandardowych klientów w następnej wersji mapa drogowa .

"Nasze wydania są uporządkowane według kombinacji tego, co naszym zdaniem będzie miało największy wpływ w zgodzie z naszymi celami strategicznymi, sezonowością klientów oraz workiem szybkich wygranych i błędów, które wiemy, że wielu klientów doceni" - kontynuuje Dugan. "Używamy matrycy ustalania priorytetów i wielu zdrowych dyskusji co kwartał, aby uzgodnić te priorytety i sekwencjonowanie między funkcjami i poziomami w organizacji"

Czynniki decyzyjne obejmują:

Natychmiastowe poprawki błędów i ulepszenia interfejsu użytkownika

Strategiczne cele biznesowe

Analiza wykonalności

Zależności

Dostępność zasobów

Problemy związane z kosztami

Szacowany zwrot z inwestycji

Najlepszym sposobem na uniknięcie późniejszego wycofywania się jest stworzenie cross-team zaangażowanie na początku planowanie sprintu . Ale oczywiście zawsze łatwiej jest zrobić to dobrze za pierwszym razem.

Następnie kierownik ds. wydań określa zakres prac (z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy) w celu utworzenia szczegółowy plan wymagań dotyczących budowy, analizy wykonalności, priorytetów i testowania pomysłów na produkt.

Ten proces przyjmowania jest niezbędny, aby być dokładnym, ponieważ artykułuje wartość wydania.

👉 Rozpocznij planowanie od Mapa drogowa z osią czasu Szablon w Centrum szablonów ClickUp . 🚀

Krok 2: Droga do kodu

Teams inżynieryjne i DevOps pracują w ramach swoich konkretnych funkcji, aby przełożyć wymagania produktu i oczekiwania interesariuszy na mapę drogową.

Gałęzie funkcji są segmentami gałęzi głównej - gdzie wszystkie gałęzie funkcji są gromadzone i integrowane w celu wypchnięcia do produkcji.

Zespół programistów przypisany do określonej gałęzi funkcji może budować, testować i wprowadzać wszelkie zmiany bez powodowania zakłóceń lub niestabilności w innych gałęziach funkcji. Jednak integracja całego kodu zbyt wcześnie w cyklu rozwoju prawdopodobnie spowoduje konflikty i niezamierzone opóźnienia.

Takie rozdzielenie pozwala deweloperom pracować nad zadaniami jednocześnie i szybko uzyskiwać informacje zwrotne.

"Przekonałam się, że podczas zarządzania produktem bardzo ważne jest prowadzenie rozmów i spotkań z kolegami" - mówi Alyssa Parr, Product Owner w firmie Jomo247 . "Kontakt twarzą w twarz (nawet przez Zoom!) nie pozostawia nic do interpretacji i pozwala na łatwe wyjaśnienie z obu stron, czego potrzebujemy od siebie nawzajem"

Krok 3: Dziki test QA

Zespół QA (Quality Assurance) szuka potencjalnych zagrożeń w stabilnym środowisku przejściowym w oparciu o ustalone kryteria. Tutaj Zespół QA może wskazać, kiedy możliwości zawodzą i działać na ich podstawie poprzez ciągłe przeprowadzanie regularnych testów .

Środowiska przejściowe są pomocne w testowaniu funkcji z niewielką grupą użytkowników przed pełnym wydaniem. Pozwala to na agresywne testowanie i śledzenie wydajności przed udostępnieniem ich użytkownikom końcowym.

Matthew Ramirez, założyciel Rephrase Media i The Narzędzie parafrazy zaleca używanie listy kontrolne aby zorganizować podejście do zarządzania wdrożeniem:

"Wydania produktów są stresujące, ponieważ jest tak wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak. Posiadanie listy kontrolnej ze wszystkimi elementami, które muszą zostać zakończone przed wydaniem, może pomóc złagodzić stres związany z wydaniem produktu. Dobra lista kontrolna pomoże również zapobiec pominięciu jakichkolwiek kroków lub zapomnieniu o czymś ważnym podczas procesu wydawania"

**Automatyzacja jest bardziej rozsądna niż dodatkowe godziny pracy

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie większej niezawodności jest automatyzacja powtarzalnych zadań w jak największym stopniu. Automatyzacja pozwala na szybsze wykonywanie częstotliwości wydań i minimalizację błędów ludzkich. Ponadto, branch'y funkcji będą krótkotrwałe (idealne dla sprintów time-boxed), a Teams mogą proaktywnie wprowadzać zmiany.

Teraz gałęzie funkcji są wypychane do gałęzi głównej!

Krok 4: Zachowaj spokój i przygotuj się

Po bezpiecznym przejściu testów w środowisku przejściowym i zaadresowaniu zmian, zespół ds. marketingu produktu przygotowuje projekty notatki dotyczące wydania aby potwierdzić funkcje wdrażania.

Następnie, po wstępnych przeglądach i zatwierdzeniach, właściciele funkcji powinni ostatecznie sprawdzić wszelką dokumentację.

Wraz z planem wydania dla użytkowników końcowych, materiały szkoleniowe i adopcyjne dla działów wewnętrznych powinny być równie szczegółowe i dostępne.

Albin Poignot, współzałożyciel firmy Wydajność linków , mówi to najlepiej: "Notatki dotyczące wydania są zawarte w centralnym centrum dokumentacji, które jest dostępne dla całej firmy. Zależnie od firmy, może to być wiki , system zarządzania biletami lub udostępnianie dokumentów."

"Ale zawsze unikam używania systemów zarządzania wersjami (takich jak Git). Celem jest uniknięcie szczegółów technicznych, gdy czytelnicy chcą po prostu poznać funkcje, na które ma to wpływ" - wyjaśnia Albin.

Przekazywanie wiedzy pracownikom wsparcia ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomagają oni niestandardowym klientom korzystać z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

oszczędzaj czas na pisaniu i przesuwaj palcem po stronie Szablon notatki o wydaniu in Centrum szablonów ClickUp .

Krok 5: Przejdź do wydajności

Twoja nowo zbudowana i przetestowana wersja oprogramowania jest wysyłana do produkcji dla użytkowników!

Zespół marketingowy publikuje wewnętrzne i zewnętrzne notatki dotyczące wydania, komunikuje się z niestandardowymi klientami i organizuje chaos, jeśli potrzebne są pilne zmiany.

Udostępnianie najnowszej wersji użytkownikom

Krok 6: Zbierz polubienia i odrzucenia

Teams będą narażone na ryzyko zaproszenia większej ilości pracy, jeśli zamknięte wdrożenie nie będzie praktykowane po wydaniu

Innymi słowy, nie pomijaj tego kroku!

Raportowanie wydajności, możliwości ulepszeń i monitorowanie stanu systemu jest niezbędne do ćwiczeń. Ponadto uczciwe opinie użytkowników są dostępne w celu przeprowadzenia konserwacji i spełnienia wymagań użytkowników.

Aravind Nallasivam, a Architekt rozwiązań w Claysys , radzi: "Jeśli jakiekolwiek krytyczne problemy zostały zgłoszone w głównych wersjach wydania, wówczas priorytet zostanie przesunięty na naprawienie i załatanie tych problemów przed przejściem do kolejnych wersji rozwój produktu . Czasami jest to wyzwanie, gdy występują błędy, które zajmują wyjątkowo dużo czasu"

Testy akceptacyjne użytkowników (czyli słuchanie tego, co użytkownicy lubią i czego nie lubią) działają na twoją korzyść, więc zostanie to uwzględnione w cyklu życia oprogramowania i zapewni, że następna wersja będzie lepsza od poprzedniej!

Bonus: Dowiedz się więcej o różnych stylach zarządzania produktem z naszym Glosariusz zarządzania produktem!

Top 5 sposobów na spieprzenie zarządzania wydaniami (i jak ich uniknąć)

Nie wszystko idzie zgodnie z planem, więc warto wiedzieć, czego można uniknąć, po prostu kierując proces zarządzania wydaniami z dala od blokad. Najczęstsze z nich to:

❌ Wyjaśnienie zakresu wydania w najbardziej niejasny sposób

Czy można zmierzyć powodzenie wydania, jeśli zespół ma tylko zadania i terminy? To nie jest zwinne zachowanie i może łatwo zachęcić do rozszerzania zakresu !

❌ Ogranicz zasoby

Chociaż na początku Teams pracują w ramach swoich gałęzi funkcji, ważne jest, aby pozostać połączonym z łańcuchem, aby dotrzymać terminów i zająć się żądaniami zmian. Dlatego język wydania oprogramowania powinien być jasny i zwięzły we wszystkich zaangażowanych zespołach.

❌ Odrzuć praktyki testowania automatycznego

Automatyzacja dostarczania informacji w wykonalne zadania, dzięki czemu programiści wiedzą, nad czym pracować w następnej kolejności. Poprawia to efektywność i sprawia, że codzienne działania skupiają się na wydajności.

❌ Priorytet procesu zarządzania nad ryzykiem

Myślenie strategiczne nie może się swobodnie rozwijać, jeśli proces wewnętrzny Teams jest zakłócany. Członkowie Teams przejmują osobistą własność, gdy ich zdolność do rozwiązywania problemów jest ma większą wartość niż procesy i narzędzia .

❌ Odpowiadaj spokojnie

Programiści tworzą kod, który czasami może być skomplikowany. Im więcej konstruktywnych informacji zwrotnych otrzymują, tym lepiej mogą dopracować swoją funkcję oprogramowania. Aby to zadziałało, należy wyjaśnić oczekiwania dotyczące terminowego przeglądu i systemu zatwierdzania z Teams i kluczowymi interesariuszami.

Bonus: Sprawdź nasze przewodnik po narzędziach do zarządzania wydaniami ! 💜

Wniosek

Chociaż oprogramowanie nadal zmienia sposób, w jaki pracują organizacje jest w tym także ludzka strona. znajdujemy więc nowe sposoby, aby pomóc ludziom pozostać w połączeniu i uprościć życiowe wyzwania Organizacje we wszystkich branżach zobowiązały się do ciągłego unowocześniania swoich produktów, aby zapewnić ludziom lepszy design, testy użyteczności i wyjście z każdą nową aktualizacją.

Powodzenia w transformacji cyfrowej. Kibicujemy ci!