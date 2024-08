10 najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami (2024)

Jak zdefiniować i wybrać najlepsze narzędzie do zarządzania wydaniami? Przy tak wielu opcjach na rynku, zawężenie poszukiwań może być trudne. Oprócz wykorzystania procesów wydań w całej organizacji do wdrażania na dużą skalę, potrzebujesz również intuicyjnego narzędzia, z którego Twoje Teams i partnerzy zewnętrzni będą mogli regularnie korzystać.

W naszym Przewodnik Release Management 101 w tym poradniku omawiamy dobre strony: w jaki sposób proces zarządzania wydaniami minimalizuje awarie wydań i zwiększa wydajność, aby sprostać wymaganiom biznesowym.

Powracamy ponownie i tym razem przygotowaliśmy krótką listę najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami, aby pomóc w poszukiwaniu długoterminowego rozwiązania. ✨

Oto 10 najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami, aby zmaksymalizować wartość procesów tworzenia oprogramowania i komunikacji!

10 najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami

1. ClickUp

ClickUp to narzędzie nr 1 dla zwinnych teamów ClickUp to najlepsza platforma wydajności dla zwinnych zespołów do śledzenia wydań, współpracy nad sprintami i skupienia całej pracy w jednym narzędziu. Każdy w organizacji - menedżerowie wydań, programiści, partnerzy zewnętrzni, dział bezpieczeństwa i HR - może zaadoptować ClickUp, aby spersonalizować swoje obszary robocze.

Dzięki ClickUp każdy może zobaczyć zadania od kilku dni do kilku miesięcy lub uzyskać szczegółowe informacje na temat postępu zadania za pomocą kilku kliknięć. Oto kilka z ponad 100 wszechstronnych funkcji ClickUp, które pasują do każdego zwinnego i Teams DevOps potrzeby:

✅ Zalety ClickUp

❌ ClickUp cons

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze! 🔮

💸 Ceny ClickUp

E-mail w ClickUp

Nieograniczona liczba zadań i członków

Dokumenty do współpracy

wsparcie 24/7 i więcej Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams) $7/członka miesięcznie

wszystko z planu Free Forever i..._

Widok formularza

Nieograniczone miejsce na dane, pulpity i pola niestandardowe

Zwinne raportowanie i nie tylko Business Plan (najlepszy dla średnich zespołów) $12/członka miesięcznie

wszystko w planie Unlimited i..._

Niestandardowe raportowanie

Zaawansowana automatyzacja, śledzenie czasu i funkcje pulpitu nawigacyjnego

Osie czasu, mapy myśli i nie tylko

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, gdy będziesz gotowy. 🏁

💬 Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 3 930 opinii)

Capterra: 4.7/5 (2,530+ opinii)

2. Azure Pipelines

za pośrednictwem usługi Azure Pipelines

Azure Pipelines to narzędzie do zarządzania wydaniami, które umożliwia tworzenie i wdrażanie kodu napisanego w dowolnym języku przy użyciu dowolnej platformy. Użytkownicy mogą utworzyć nowy projekt z organizacją Azure DevOps i kodem źródłowym przechowywanym w systemie kontroli wersji, aby uruchomić potok wydań ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD). Jeśli projekt jest projektem typu open source, użytkownicy otrzymują dziesięć bezpłatnych równoległych zadań, aby przyspieszyć czas kompilacji.

✅ Zalety Azure Pipelines

Wdrażanie do różnych typów celów w tym samym czasie

Agenci Linux, macOS i Windows hostowani przez Microsoft z pełnym wsparciem potoku wydań CI/CD

❌ Wady usługi Azure Pipelines

Trudne do zrozumienia podstawowe możliwości, jeśli użytkownik jest nowy w tego typu systemie

Aby przejść na Azure Pipelines jako pojedynczą platformę do zarządzania projektami, zespoły będą musiały opracować obejścia lub dodać więcej usług w celu niestandardowego dostosowania

💸 Ceny usługi Azure Pipelines

Usługa Azure Pipelines jest Free dla projektów publicznych. Aby uzyskać niestandardowe oferty, należy skontaktować się z usługą Azure Pipelines.

💬 Oceny klientów usługi Azure Pipelines

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

3. Jira

via Jira Oprogramowanie Jira firmy Atlassian to platforma do śledzenia problemów która umożliwia automatyzację kodu w całym cyklu życia za pomocą wbudowanego w chmurę Bitbucket narzędzia do ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), Bitbucket Pipelines lub partnerów Jira. Stanowi wsparcie dla zespołów programistycznych, ale będą one musiały zintegrować się z narzędziem do zarządzania projektami jak Trello (inny produkt Atlassian), aby współpracować z zespołami nieproduktowymi w całej organizacji.

✅ Zalety Jira

Przypisywanie zadań lub tworzenie problemów w Jira bezpośrednio z pull requesta

Raportowanie incydentów Pulpit do szybszego rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem kodu

❌ Wady Jira

Zespoły nieproduktowe mogą być zmuszone do korzystania z wielu aplikacji do prostego zarządzania pracą i unikania zbyt skomplikowanych cykli pracy

Stroma krzywa uczenia się administratorów Jira w celu poznania, wdrożenia i przeszkolenia członków zespołu

💸 Ceny Jira

Jira ma ograniczony plan darmowy. Aby uzyskać niestandardową wycenę, należy skontaktować się z Jira.

💬 Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 490 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 270 opinii)

sprawdź te Alternatywy dla Jira !

4. Szef kuchni

w trakcie Postęp Chef

Kolejnym narzędziem do zarządzania wydaniami na naszej liście jest Chef, produkt z portfolio Progress zapewniający dostosowanie organizacyjne dzięki standardowemu ustawieniu narzędzi i bibliotece infrastruktury dla zespołów aplikacji, bezpieczeństwa i operacji. Ponadto ich rozwiązania biznesowe i techniczne posiadają automatyzację wdrażania, która prowadzi Teams przez całą drogę od rozwoju do produkcji.

✅ Profesjonaliści Chef

Pulpity DevOps do walidacji infrastruktury i aplikacji

Definiowanie zasad jako kodu w celu skrócenia czasu testowania zgodności

❌ Wady Chef

Niedawno przejęty przez Progress (zbyt wcześnie, aby zmierzyć jego rozwój)

Inne narzędzia do zarządzania wydaniami są potrzebne do zakończonych wydań oprogramowania

💸 Ceny Chef

Chef nie ma darmowego planu ani wersji freemium. Aby uzyskać niestandardową wycenę, należy skontaktować się z Chef.

💬 Oceny klientów Chef

G2: 4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: N/A

5. Ansible

przez Ansible

Ansible to rozwiązanie do automatyzacji IT dla przedsiębiorstw od Red Hat. W ramach jednego narzędzia, Teams mają elastyczność w automatyzacji zadań w różnych działach IT i domenach. Jest łatwe do wdrożenia przy użyciu języka YAML i działa poprzez połączenie z węzłami i wypychanie małych programów napisanych tak, aby były modelami zasobów pożądanego stanu systemu.

✅ Zalety Ansible

Tworzenie "playów", które wybierają określoną grupę hostów i przypisują im zadania do wykonania lub role do spełnienia

Dzielenie Ansibleinwentarz, aby podzielić produkcję środowisko na różne grupy maszyn

❌ Wady Ansible

Brak planu Free lub wersji freemium

Zbudowany dla konkretnego przypadku użycia (środowisko IT)

💸 Ceny Ansible

Red Hat Ansible Automation Platform ma ograniczoną wersję próbną produktu. Aby uzyskać niestandardową wycenę, należy skontaktować się z firmą Red Hat.

💬 Oceny klientów Ansible

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

6. Plutora

via Plutora

Plutora pomaga zespołom usprawnić wydawanie oprogramowania poprzez stworzenie zakończonej widoczności i organizacji dla wewnętrznych narzędzi i logiki biznesowej. Proces tworzenia oprogramowania w połączeniu z funkcjami Plutory (kalendarze wydań i pulpity analityczne) eliminuje zgadywanie. W miarę ewolucji Teams i procesów wydań, Plutora jest zbudowana tak, aby rosnąć wraz z nimi.

✅ Zalety Plutora

Skonsolidowany kalendarz wydań dostosowuje zasoby w całym portfolio

Automatyzacja raportowania opartego na rolach informuje interesariuszy o stanie aplikacji i statusie wydań

❌ Wady Plutora

Wymaga doświadczenia w procesach wydań, aby nauczyć się, wdrożyć i nauczyć członków Teams

Brak planu Free lub wersji freemium

💸 Ceny Plutora

Aby uzyskać niestandardową wycenę, skontaktuj się z Plutora.

💬 Oceny klientów Plutora

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Spinaker

przez Spinnaker

Spinnaker jest open source'ową, wielochmurową aplikacją do zarządzania wydaniami platforma ciągłego dostarczania oprogramowania zmiany. Aplikacja Spinnaker modeluje koncepcję obsługi zbioru usług (aplikacji lub mikrousług). Została stworzona w celu odciążenia zespołów programistycznych dzięki dwóm podstawowym ustawieniom funkcji: zarządzaniu aplikacjami i wdrażaniu aplikacji.

✅ Zalety Spinnakera

Możliwość wdrażania aplikacji u wielu dostawców chmury, w tym Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure i innych

Możliwość ograniczenia wykonywania scen do określonych okien czasowych

❌ Wady Spinnakera

Chociaż narzędzie Spinnaker jest Free dla projektów open source, jego nauka i instalacja wiąże się z kosztami dla deweloperów

Wymaga aktualizacji, większej liczby inżynierów i konserwacji w celu skalowania

💸 Ceny Spinnakera

Spinnaker jest Free.

💬 Oceny klientów Spinnaker

G2: 3.9/5 (10+ recenzji)

Capterra: N/A

8. Octopus Deploy

przez Octopus Deploy

Octopus Deploy, niezależny dostawca, to pojedyncza platforma dla Teams do zarządzania potokami wydań, kontroli rozwoju oprogramowania i automatyzacji runbooków w celu utrzymania cyklu wydań. Dodatkowo, deweloperzy mogą zbudować niestandardowy samouczek dla swojego stosu Continuous Integration (CI) i Continuous Delivery (CD).

✅ Zalety Octopus Deploy

Wsparcie dla zaawansowanych wzorców wdrażania

Spójna promocja wydań w różnych środowiskach, ręczne zatwierdzenia inotatki dotyczące wydań ❌ Octopus Deploy cons

Śledzenie błędów, kontrola źródła i automatyzacja kompilacji/wydań CI nie są dostępnymi rozwiązaniami w Octopus Deploy

Drogie płatne plany

💸 Cennik Octopus Deploy

Octopus Deploy oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną i płatne plany zaczynające się od $$$a miesięcznie.

💬 Oceny klientów Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 10 recenzji)

9. Wydanie Digital.ai

via Digital.ai Release

Digital.ai Release to dostawca rozwiązań do zarządzania wydaniami i orkiestracji, wykorzystujący automatyzację wydań w celu przyspieszenia dostarczania i zmniejszenia ryzyka. Zostało zaprojektowane z myślą o wsparciu zespołów na każdym poziomie dojrzałości Continuous Delivery w celu uzyskania wglądu w procesy dostarczania oprogramowania od końca do końca.

✅ Zalety Digital.ai Release

Zautomatyzowane raportowanie i dowody zgodności dla audytorów IT

W pełni konfigurowalne pulpity do widoku danych ze wszystkich narzędzi DevOps

❌ Wady Digital.ai Release

Brak planu Free lub wersji freemium

Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania wersjami i wdrożeniami na tej liście

💸 Ceny Digital.ai Release

Aby uzyskać niestandardową wycenę, skontaktuj się z Digital.ai Release.

💬 Oceny klientów Digital.ai Release

G2: 4/5 (2 recenzje)

Capterra: N/A

10. Jenkins

przez Jenkins

Jenkins to serwer automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, umożliwiający programistom na całym świecie niezawodne tworzenie, testowanie i wdrażanie oprogramowania. Dzięki setkom wtyczek w Centrum aktualizacji, Jenkins integruje się z innym oprogramowaniem w łańcuchu narzędzi Continuous Integration (CI) i Continuous Delivery (CD).

✅ Zalety Jenkins

Jenkins Pipeline: zestaw wtyczek, który stanowi wsparcie dla wdrażania i integracji potoków wydań ciągłego dostarczania w Jenkins

Biblioteka wtyczek do pracy nad budową dynamicznego narzędzia do wdrażania aplikacji

❌ Wady Jenkinsa

Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania wersjami i wdrożeniami na tej liście

Jako narzędzie kierowane przez społeczność, wsparcie w rozwiązywaniu problemów może być skomplikowane

💸 Ceny Jenkinsa

Jenkins jest Free.

💬 Jenkins oceny niestandardowe

G2: 4.4/5 (370+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (380+ opinii)

Oto dziesięć najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami!

Rozważania dotyczące wyboru narzędzi do zarządzania wydaniami

Nie wszystkie narzędzia do zarządzania wydaniami są sobie równe. Oto niezbędne funkcje agile, które są niezbędne do powodzenia ciągłego dostarczania:

Tablice do burzy mózgów i tworzenia pomysłów

Współpracujące dokumenty SOP,briefy projektóworaz komunikacji wewnętrznej/zewnętrznej

Widoki obciążenia pracą zespołu i poszczególnych osób w celu dostosowania do planu rozwoju

Zależności i szacowany czas dla zadań

Przestrzenie do oddzielenia cykli pracy zespołu, ale nadal współpracy krzyżowej w razie potrzeby

Automatyzacja w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ręcznego wysiłku wymaganego do wykonania prostych zadań

Sprinty, tablice Kaban i pulpity do widoku zwinnych metryk w jednym miejscu

Bieżące wsparcie produktowe

Do tej pory miałeś już na myśli dwa lub trzy narzędzia do tworzenia wersji. Ale które z nich jest solidnym rozwiązaniem, które nie tylko będzie zgodne z istniejącymi cyklami pracy, ale także będzie działać zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych w Twojej organizacji? 🤔

Omówmy pokrótce korzyści, jakich można oczekiwać dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania wydaniami:

Szybkie przyjęcie przez wewnętrzne Teams i partnerów zewnętrznych

Zwiększona i usprawniona komunikacja międzymiędzyfunkcyjnymi teamami* Automatyczne aktualizacje statusu śledzenia zadań

Lepsze zarządzanie zasobami izarządzanie umiejętnościami aby zatrzymać talenty

Szczegółowe dane dotyczące wydań i wdrożeń

Analiza strumienia wartości w celu wskazania możliwości ulepszeń

Widoczność cykli pracy i wąskich gardeł dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i zarządzaniu dokumentacją

Szybka i wydajna wysyłka oprogramowania

Pojawiający się ambasadorzy zmian, aby nawigować wzrostem w czasie

Krótki przewodnik po wyborze narzędzia do zarządzania wydaniami

Jako menedżer wydań, nie jest to prosta droga do podjęcia decyzji. Oprócz żonglowania kilkoma systemami, grupami projektów i operacjami, masz na swojej liście "poszukaj narzędzia do zarządzania wydaniami". 😮‍💨

To, co ostatecznie zadecyduje o powodzeniu, to transformacja, jaką narzędzie do zarządzania wydaniami wprowadzi do Twojego zespołu i projektów. Dobra wiadomość jest taka, że nie jest to zadanie dla jednej osoby! Oto przewodnik szybkiego startu, który pozwoli zacząć od właściwej stopy i zaoszczędzić godziny poszukiwań:

1️⃣ Rozpocznij poszukiwania od rozpoznania problemów, które ma rozwiązać narzędzie do zarządzania wydaniami. Ludzie, którzy będą polegać na narzędziu w codziennej pracy i inni, którzy będą mieli z nim regularne połączenie, są najważniejszymi osobami, z którymi należy się skontaktować!

Wyślij formularz ClickUp, aby zebrać od odbiorcy kryteria dotyczące narzędzia do zarządzania wydaniami

2️⃣ Oceń przesłane formularze i zbierz kluczowe wnioski, aby wybrać odpowiednie opcje. Na przykład, jeśli większość osób wymieni, że potrzebuje podzadań, możesz pominąć narzędzia, które nie mają tej funkcji. Nie zapomnij również dodać swoich przemyśleń! Jesteś w mieszance technologii i Teams, więc twoja perspektywa jest cenna. Pomyśl o poprzednich projektach, które podkreśliły obszary możliwości i doraźnych rozmowach z członkami zespołu na temat ulepszeń procesu wydania.

Wciągnij odpowiedzi do tabeli ClickUp Docs i ustal priorytety wszystkich natychmiastowych potrzeb

3️⃣ Stwórz tabelę porównawczą najlepszych narzędzi do zarządzania wydaniami i udostępniaj te informacje liderom zespołów i osobom decyzyjnym.

Wskazówka: Poszukaj małej grupy entuzjastycznych ambasadorów, którzy mogą szkolić i motywować innych po wprowadzeniu nowego oprogramowania. Będą oni w stanie zapewnić indywidualne wsparcie, które nie byłoby możliwe dla wszystkich.

Informuj wszystkich na bieżąco o postępie wyszukiwania z jednego pulpitu ClickUp

ClickUp do zarządzania wydaniami

Istnieje powód, dla którego użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z Jira i narzędzi przeszli na ClickUp: mogą osiągnąć wszystkie swoje cele na jednej platformie. Dzięki automatyzacji procesów i minimalizacji złożoności wydań, skalują się szybciej i bezpieczniej. Firmy na całym świecie uwielbiają odzyskany czas, zaoszczędzone wydatki i przewagę konkurencyjną dzięki korzystaniu z ClickUp.

Twoje poszukiwania oprogramowania kończą się na dobrej notatce - już dziś start za darmo w ClickUp ! 👩‍💻