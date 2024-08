100 podstawowych terminów z zakresu zarządzania produktem od A do Z

Co to jest zarządzanie produktem ?

Nawet dziesięć lat temu można było uzyskać sto różnych odpowiedzi na to pytanie. I na swój sposób wszystkie miałyby rację!

A obowiązki menedżera produktu przekształciły się w rolę typu Jack-Of-All-Trades, łącząc umiejętności UX, techniczne i biznesowe, aby śledzić cały cykl życia produktu, od projektu do uruchomienia - a nawet przyszłych aktualizacji.

Brzmi jak dużo? To dlatego, że tak jest. 😳

Mimo to jest to świetny czas na bycie menedżerem produktu, ponieważ są oni w duże zapotrzebowanie a w rozwijającym się zawodzie zawsze można nauczyć się czegoś nowego i ekscytującego.

Właśnie w tym miejscu przydaje się ten glosariusz zarządzania produktem. 🤓

Liczba odpowiednich terminów na tej liście będzie inna dla każdego i zależy od potrzeb danego produktu, wielkości firmy, budżetu i oś czasu projektu .

Ale nawet jeśli tylko kilka z tych terminów jest teraz dla Ciebie istotnych, pozostałe terminy mogą pomóc Ci zidentyfikować obszary rozwoju, wyobrazić sobie, dokąd zmierza Twój produkt i poinformować Cię o sposobach, w jakie menedżerowie produktu pomagają firmom osiągnąć ich cele.

Bonus: Sprawdź te szablony zarządzania produktami ! 📑 ⭐️

Kryteria akceptacji A-E dla Epic

Akceptacja Kryteria

zaakceptowane przez klienta, definicja ukończenia (DoD)_

Kryteria akceptacji to zestaw warunków, które oprogramowanie musi spełnić, aby mogło zostać zaakceptowane przez klienta lub interesariusza. Ostatecznie właściciele produktu określają, czy funkcja robi to, czego oczekują użytkownicy, AKA, czy służy swojemu celowi z historii użytkownika.

Agile

Termin ten odnosi się do metodologii rozwoju produktu, w której zespoły pracują nad serią zadań w krótkich, łatwych do zarządzania ramach czasowych zwanych sprintami. Istnieją 12 zasad Agile które obracają się wokół częstych informacji zwrotnych, satysfakcji klienta, zwiększenia szybkości tworzenia oprogramowania i elastyczności.

Na stworzenie zwinnego zespołu produktowego składa się wiele elementów, a wiele terminów z tej listy pomoże je połączyć!

przyjrzyj się bliżej wszystkim 12 zasad Agile ._

Zwinny rozwój produktu

zwinne tworzenie oprogramowania, Agile Project Management zwinne zarządzanie oprogramowaniem, zwinne zarządzanie projektami, zwinna metodologia, zwinna metoda, zwinne podejście, zwinny sposób

Jest to technika zarządzania projektami, która pozwala deweloperom stworzyć działający model produktu w zaledwie kilka tygodni.

Brzmi trochę stresująco, prawda? W rzeczywistości metoda ta jest niezwykle popularna, a każdy zespół ma swój własny styl, jeśli chodzi o unikalne ramy Agile!

An Zwinny zespół dzieli swój projekt na mniejsze cykle rozwoju zwane iteracjami lub sprintami.

Pod koniec każdego sprintu zespół jest w stanie dostarczyć działający produkt z niezbędnymi funkcjami, które są gotowe na opinie i sugestie użytkowników. Zespół przyjmuje te sugestie i uwzględnia je w kolejnym sprincie!

Cykl ten trwa do momentu stworzenia finalnego oprogramowania, które zachwyca klientów. Voila! Kilka innych frameworków wywodzi się z metodologii Agile, takich jak Scrum , Kanban, Lean i XP.

ART: Agile Release Train

Agile Release Train składa się z wielu zwinnych zespołów programistycznych pracujących nad dużymi projektami na skalę korporacyjną. Wymaga to wielu ludzi, około 50-125 członków zespołu skupiających się na różnych częściach projektu.

Podobnie jak zespoły Scrum, Agile Release Train działa w seriach, ale w przeciwieństwie do zespołów Scrum, te serie trwają znacznie dłużej. 🤯

Testy alfa

Testy alfa to pierwsze kompleksowe testy produktu, które mają na celu upewnienie się, że produkt działa poprawnie i robi to, co powinien. Pomyśl o testach alfa jako o pierwszej okazji do oceny wydajności i funkcji wydanego produktu.

B

Backlog

A zaległości to lista nowych funkcji, aktualizacji, poprawek błędów itp. wymaganych przez użytkownika. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za ustalanie priorytetów pozycji w rejestrze produktu i decyduje, nad którymi pozycjami należy pracować na początku każdej iteracji.

Testy beta

Podczas gdy testy alfa są pierwszym testem funkcjonalności produktu, testy beta są miejscem, w którym prawdziwi użytkownicy mogą przetestować produkt pod kątem ewentualnych błędów lub usterek przed jego uruchomieniem. Testy beta są ostatnim etapem przed wypuszczeniem produktu na rynek, więc najlepiej jest wyeliminować wszelkie potencjalne problemy, gdy produkt jest jeszcze w kontrolowanym środowisku.

Jeśli też byłeś dzieckiem teatralnym, pomyśl o testach beta jako o ostatniej próbie generalnej przed premierą.

Błędy

wady Błędy są niezamierzonym lub nieoczekiwanym zachowaniem w oprogramowaniu i mogą wystąpić w dowolnym etapie cyklu życia produktu w tym po jego wydaniu! Testy, użytkownicy lub inżynierowie ds. zapewnienia jakości mogą odkryć błędy, a podczas gdy niektóre z nich można naprawić natychmiast, inne mogą zająć trochę czasu.

BI: Business Intelligence

Strategie zarządzania, analizowania i interpretowania danych w celu podejmowania świadomych decyzji. Dane te zazwyczaj obejmują szereg źródeł, takich jak raporty branżowe, opinie klientów, dane dotyczące użytkowania i badania konkurencji.

Burndown Chart

Release Burndown Chart, Sprint Burndown Chart Wykres Burndown pomaga kierownikom projektów Agile śledzić ilość pracy pozostałej w projekcie i czas pozostały do jej ukończenia, mierząc pozostały czas w sprincie liczbą niedokończonych zadań.

Pro tip: Narzędzie do zarządzania projektami Agile, takie jak ClickUp może zapewnić przewidywaną linię postępu na wykresie burndown, która podkreśla, jak wyglądałby postęp projektu, gdyby zespół pracował w tym samym tempie.

C

Churn

Customer Churn

Jest to liczba lub procent klientów, którzy anulują subskrypcję, nie korzystają z produktu lub nie decydują się na jego odnowienie. Może to ostatecznie zaszkodzić Twoim stałym przychodom, więc najlepiej jest poszukać źródła problemu!

Skontaktuj się ze swoimi klientami w sprawie wszelkich opinii lub problemów, które mogą mieć - może to być łatwe do naprawienia!

Analiza konkurencji

Ocena mocnych i słabych stron podobnych produktów od bezpośrednich lub pośrednich konkurentów. Należy pamiętać o tej analizie podczas definiowania unikalnych postanowień dotyczących wartości!

Sprawdź te_ narzędzia analizy konkurencji !

Przegląd koncepcji

Jest to początkowy pomysł na nowy produkt oraz proces, w którym menedżerowie produktu i interesariusze przeglądają różne koncepcje produktu, aby zdecydować, która wersja będzie najbardziej udana.

Ciągła integracja

CI, Continuous Delivery

Ciągła integracja to zwinna praktyka, w której programiści stale dodają swój kod do głównego systemu. Specjaliści ds. rozwoju pracują niezależnie nad daną funkcją, a po jej ukończeniu jest ona testowana pod kątem błędów. Po pomyślnym przejściu zautomatyzowanych testów jest ona dodawana do ostatecznej wersji oprogramowania.

Ciągłe wdrażanie

Podobnie jak w przypadku ciągłej integracji i CI, ciągłe wdrażanie jest strategią skracania czasu między napisaniem kodu a dodaniem go do ostatecznego oprogramowania. Podobnie jak w przypadku zautomatyzowanych testów i wydań, ta zwinna praktyka pomaga zapewnić, że usterki i informacje zwrotne mogą być rozwiązywane w odpowiednim czasie.

Bonus: Sprawdź top 10 narzędzi do ciągłego wdrażania dla zespołów programistycznych w 2023 roku

Współczynnik konwersji

Jest to procent odwiedzających Twoją witrynę, potencjalnych klientów lub kliknięć, którzy następnie stają się płacącymi klientami Twojej usługi. Pomyśl o tym jako o liczbie klientów, którzy coś kupują, podzielonej przez liczbę wszystkich klientów, którzy wchodzą do sklepu.

Doświadczenie klienta

CX

Odnosi się to do każdej interakcji klienta z Twoją firmą i tego, jak sprawił, że klient ogólnie poczuł się w Twojej firmie. Obejmuje to wszelkie spotkania z produktem, procesami obsługi klienta, marketingiem, sprzedażą i reklamą.

Opinie klientów

Są to wszelkie informacje dostarczone przez klienta na temat jego doświadczeń z produktem lub korzystania z niego. Dzieląc się swoim stopniem zadowolenia z usługi lub produktu, Ty i Twój zespół będziecie mogli wprowadzać ulepszenia lub naprawiać błędy w razie potrzeby. Proaktywne udostępnianie ankiety, sondażu lub miejsca, w którym klienci mogą dzielić się opiniami, może pomóc Twojemu produktowi utrzymać przewagę nad konkurencją!

Utrzymanie klienta

współczynnik utrzymania klientów, CRR_

Podczas gdy churn odnosi się do pomiaru klientów, którzy nie odnawiają umowy, utrzymanie klienta jest pomiarem tego, ilu klientów odnawia swoje umowy lub subskrypcje. Najlepszym sposobem na utrzymanie dobrego wskaźnika utrzymania klientów jest ustanowienie zaufanej i zaangażowanej relacji między firmą a klientami, aby utrzymać ich zaangażowanie i zadowolenie!

Sukces klienta

Twój produkt osiąga sukces, gdy klient jest w stanie rozwiązać problem, do którego został stworzony. Pozytywne recenzje, aktywne opinie klientów i wysokie wskaźniki utrzymania klientów są dobrymi wskaźnikami osiągnięcia sukcesu klienta.

Wielofunkcyjny zespół

A wielofunkcyjny zespół składa się z członków o różnych umiejętnościach, talentach i zainteresowaniach, aby szybko dostarczyć nowy produkt lub rozwiązać konkretny problem.

D

DAU: Dzienna liczba aktywnych użytkowników

Śledzenie dziennej liczby aktywnych użytkowników jest powszechnym sposobem mierzenia zaangażowania w celu określenia retencji klientów. Definicja "aktywnego użytkownika" jest określana na podstawie funkcji i sposobu użytkowania produktu i chociaż wysokie zaangażowanie może wydawać się celem, może być również wskaźnikiem wąskich gardeł w przepływie pracy.

Inne popularne wskaźniki zaangażowania obejmują tygodniowych aktywnych użytkowników (WAU) i miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU).

Zarządzanie zależnościami Zależności opisują związek jednego zadania lub funkcji z inną i określają, kiedy można je ukończyć. Kluczowe jest uwzględnienie zależności podczas tworzenia mapy drogowej projektu i monitorowania wydajności zespołu produktowego, ponieważ jeśli zadanie B jest zależne od zadania A, to zadanie B nie może się rozpocząć, dopóki zadanie, od którego zależy, nie zostanie ukończone.

Projekt

Proces wizualizacji, definiowania, tworzenia i ulepszania produktów w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zaspokojenia potrzeb klienta.

Projektanci

Projektanci tworzą wygląd, sposób działania i funkcje produktu. Są oni odpowiedzialni za planowanie, w jaki sposób produkt i jego funkcje będą prezentowane, jednocześnie poprawiając wrażenia użytkownika i redukując punkty tarcia w przyszłych odmianach. Zazwyczaj na każdym etapie rozwoju produktu zaangażowanych jest wielu projektantów, w tym:

Product Designers

Projektanci User Experience

Projektanci doświadczeń klientów

Projektanci interakcji

Myślenie projektowe

To jest przede wszystkim człowiek proces projektowania który wymaga zrozumienia problemów i potrzeb odbiorców, dla których projektujesz. Pomysł polega na tym, że wczuwając się w ludzi, którym służy twój produkt, możesz lepiej przewidywać problemy i wprowadzać innowacje w swoim produkcie, ponieważ jesteś tak dostrojony do tego, czego chce twój klient.

Koncepcja projektu

Koncepcja projektowa to krótki opis planowanego projektu produktu - pomyśl o tym jako o prezentacji produktu, która podkreśla wartość zaprojektowania tego produktu. Koncepcja projektu powinna:

Przedstawiać problem, który produkt ma rozwiązać

Zdefiniować grupę docelową

Opisać jak ludzie będą używać produktu

Sprawdź te_ **Narzędzia sztucznej inteligencji do zarządzania produktem !

Rozwój

Proces tworzenia nowego produktu, wdrażania nowej iteracji lub dodawania funkcji w celu poprawy doświadczenia klienta z istniejącym produktem.

Deweloperzy

Podczas gdy projektanci tworzą wygląd, styl i funkcje produktu, programiści są odpowiedzialni za wprowadzenie tych planów w życie.

Transformacja cyfrowa

adopcja cyfrowa

Modernizacja tradycyjnych procesów biznesowych w celu wykorzystania nowych technologii cyfrowych. Służy to zwiększeniu wydajności firm, dostępności dla większej liczby klientów i skalowalności. Proces ten może trwać latami i wymagać ukierunkowanej strategii w celu utrzymania i poprawy obsługi klienta firmy.

Zakłócenia

całkowicie nowy produkt

Innowacyjna technologia, produkty lub sposób myślenia, który pobudza nową branżę lub rynek konkurujący z już istniejącym.

Myślenie dywergencyjne

Burza mózgów mająca na celu znalezienie nowych, unikalnych i kreatywnych sposobów na rozwiązanie istniejącego problemu.

E

Ekosystem

Grupa oddzielnych produktów, które mają być używane razem w celu uzyskania większej wartości lub rozwiązania grupy powiązanych problemów.

Epic

Epic Stories

An epicki to pomysł lub funkcja, którą można podzielić na mniejsze historie użytkowników, na przykład niesamowite lata Harry'ego Pottera w Hogwarcie podzielone na siedem fantastycznych książek.

Universal via GIPHY W rozwoju produktu epopeja o nazwie "Ulepsz mobilny interfejs użytkownika" może składać się z trzech historii użytkownika: "Dodaj mobilny koszyk", "Zoptymalizuj prędkość" i "Spójna czcionka".

Każda historyjka użytkownika może być następnie podzielona na możliwe do zarządzania zadania, a ze względu na ich rozmiar, będzie dostarczana w wielu sprintach.

F-J Feature to Jobs-To-Be-Done

Funkcja

Cechy produktu to cechy i możliwości, które sprawiają, że produkt działa i wyróżnia się spośród innych podobnych produktów na rynku.

Audyt funkcji

Audyt cech to przegląd cech produktu (cech i funkcjonalności) w celu sprawdzenia, ilu klientów z nich korzysta i jak często są one używane. Audyty te są często przedstawiane na wykresie lub diagramie, a informacje mogą być zbierane na podstawie ankiet, wywiadów z klientami, danych dotyczących użytkowania online lub narzędzi analitycznych.

Wynik funkcji

Jest to kolejny sposób klasyfikowania funkcji na podstawie samych wskaźników wydajności i bez udziału opinii lub recenzji klientów. Wyniki funkcji są określane na podstawie sukcesu funkcji w obszarach takich jak sprzedaż, utrzymanie klientów, wydajność i czas potrzebny na opracowanie.

FDD: Feature Driven Development

Ten zwinny framework strukturyzuje proces tworzenia oprogramowania całkowicie wokół ukończenia funkcji. Rozbija rozwój produktu na mniejsze fragmenty (funkcje), które mają na celu zaspokojenie różnych potrzeb klienta.

G

Wykres Gantta

oś czasu projektu

Poziomy wykres słupkowy, który wizualizuje kolejność zadań na osi czasu projektu i może pokazywać, które zadania są w trakcie realizacji zależne od siebie nawzajem. Każde zadanie ma datę rozpoczęcia i zakończenia, dzięki czemu zespół nie przekracza terminów.

Dowiedz się więcej w nasz przewodnik po wykresach Gantta !

Cel

Sprint Goal, Iteration Goal

W zarządzaniu produktem, cele mogą być znacznie bardziej szczegółowe niż tylko ukończenie produktu na czas lub dostarczenie produktu wysokiej jakości, z którego ludzie będą korzystać. Każdy sprint jest zazwyczaj powiązany z konkretnym celem lub pożądanym rezultatem, który zespół Scrum chce osiągnąć dzięki tym zadaniom.

Często cele te stanowią działający model oprogramowania, który można pokazać interesariuszom.

Zwinne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mają wbudowane funkcje, które mogą pomóc w śledzić cele sprintu w czasie rzeczywistym!

GOOB: Get-Out-Of-The-Building

W skrócie, akronim ten oznacza spotkanie z klientem tam, gdzie się znajduje. Zespoły produktowe często testują i używają swoich produktów w kontrolowanych warunkach, ale ich klienci nie będą. Wychodząc z budynku, poznasz swoich klientów w środowisku, w którym będą korzystać z Twojego produktu.

GTM: Strategia Go-To-Market Jest to strategiczny i taktyczny plan tego, w jaki sposób firma zamierza

zarządzać udanym wydaniem produktu . Plan ten obejmuje ceny, strategie sprzedaży, mapę podróży klienta, marketing, budżet, obsługę klienta i inne.

H

Produkt sprzętowy

Sprzęt odnosi się do namacalnych narzędzi i urządzeń mechanicznych zaangażowanych w rozwój lub korzystanie z produktu. Może to obejmować fizyczne części komputera i elementy potrzebne do korzystania z niego, w tym klawiaturę, monitor lub mysz.

I

Zarządzanie pomysłami

Jest to proces zbierania, sortowania i analizowania pomysłów mających na celu ulepszenie produktu. Pomysły mogą pochodzić od klientów, partnerów lub wewnętrznie i mieć różny priorytet.

Ideacja

Proces tworzenia nowych pomysłów i rozwijania ich poprzez sesje burzy mózgów, listy, lub mapowanie myśli .

Produkt przyrostowy

innowacja przyrostowa_

Jest to model rozwoju, w którym każda iteracja opiera się na poprzedniej wersji, nie zastępując jej. Podczas gdy każda nowa wersja jest bardziej ulepszoną wersją poprzedniej, poprzedni produkt jest nadal funkcjonalny.

Intuicyjność

Intuitive Design

Intuicyjny produkt łatwo wpasowuje się w istniejące ramy mentalne i nawyki pracy klienta. Jest naturalny w użyciu i szybko się go przyswaja.

Integracja

Gdy aplikacja może zintegrować się z inną oznacza to, że oba programy mogą synchronizować się z danymi i przepływem pracy drugiej strony.

J

JTBD: Jobs-To-Be-Done (zadania do wykonania)

Odnosi się to do pracy lub zadania, które klient próbuje wykonać, aby lepiej zrozumieć problemy, z którymi się boryka i jego motywacje do poszukiwania rozwiązania.

K-O Kaizen to Opportunity Score

Kaizen

Kaizen to koncepcja ciągłego poszukiwania obszarów do poprawy w oparciu o własne doświadczenia członków zespołu w korzystaniu z produktu.

Kanban

Zamiast pracować w ustalonych i zaplanowanych iteracjach, jak w Scrumie, zespoły Kanban pracują nad zadaniami priorytetowymi kiedy tylko się pojawią. Jest to wysoce wizualny framework Agile, którego celem jest posiadanie stałego strumienia pracy bez żadnych wąskich gardeł.

Zespoły dodają limit liczby zadań, nad którymi można pracować jednocześnie (znany jako limit WIP), aby zespół nie wykonywał wielu zadań jednocześnie i nie spowalniał produktywności.

dowiedz się, jak ClickUp może pomóc Ci skonfigurować *[_Zarządzanie projektami Kanban.]( https://clickup.com/blog/kanban-project-management/)*

Tablica Kanban

Tablica zadań, tablica biała, tablica korkowa

A Tablica Kanban to fizyczna lub wizualna tablica korkowa podzielona na 3-4 kolumny w celu wizualizacji całej pracy w ramach projektu. Każda kolumna na tablicy Kanban reprezentuje status zadania, począwszy od "Do zrobienia", "W toku" i "Gotowe".

W Kanban każde zadanie jest wizualizowane jako karteczka samoprzylepna. Za każdym razem, gdy członek zespołu kończy zadanie, karteczka jest przenoszona do odpowiedniej kolumny.

możesz zobaczyć 20 więcej przykładów _tutaj.

Model Kano

Ustalanie priorytetów funkcji produktu na podstawie prawdopodobieństwa, że zadowolą one klienta. Porównując prawdopodobieństwo satysfakcji z kosztem jej opracowania, zespół produktowy może określić, czy strategiczne jest dodanie jej do mapy drogowej.

KPI: Kluczowe wskaźniki wydajności KPI to najbardziej wpływowe wskaźniki ilościowe wykorzystywane do określenia sukcesu produktu. Sukces finansowy, przychody, wskaźniki klientów i liczba nowych użytkowników to powszechne wskaźniki KPI, ale najbardziej krytyczne wskaźniki, które firma musi wziąć pod uwagę, będą zależeć od rodzaju produktu i unikalnego celu, któremu służy.

L

Lean Product Development

Lean Software Development

Zasady i praktyki optymalizujące proces tworzenia oprogramowania. Został zainspirowany przez podejściem lean manufacturing wprowadzone przez Toyotę w latach 50.

dowiedz się więcej o Lean project management _i zasady Lean w naszych dedykowanych artykułach.

Lifetime Value

życiowa wartość klienta, CLV, CLTV_

Jest to szacowany całkowity przychód, jaki klient generuje dla firmy w całym okresie trwania ich relacji. W ten sposób firmy określają opłacalność dodawania i wspierania klientów w czasie.

Cykl życia

Każda faza istnienia produktu od jego początkowego pomysłu, poprzez jego rozwój, iteracje, wzrost i ostateczny upadek.

M

MRD: Dokument wymagań rynkowych

Pisemny dokument sporządzony przez menedżera produktu, który strategicznie definiuje popyt i wymagania dotyczące produktu. MRD obejmuje wizję produktu, rynek docelowy, personę użytkownika , rozwiązania i możliwe przychody z produktu.

MVP: Minimum Viable Product

Jest to produkt na wczesnym etapie rozwoju, który ma tylko wystarczającą liczbę funkcji, aby zrealizować pomysł na produkt. Nawet przy minimalnej liczbie funkcji, im szybciej przyciągniesz klientów do swojego produktu, tym szybciej otrzymasz informacje zwrotne i ulepszysz przyszłe iteracje.

Makieta

Makiety są realistycznymi rysunkami lub fizycznymi modelami produktu, ale nie mają funkcjonalności. Są one wizualną reprezentacją lub przedstawieniem tego, co zespół wyobraża sobie dla produktu.

MRR: Miesięczny przychód cykliczny

Obliczenie przychodów generowanych co miesiąc lub wszystkich bieżących przychodów podzielonych na liczbę miesięczną.

N

Needfinding

Zidentyfikuj obszary, w których klienci potrzebują rozwiązania. Wymaga to poznania i wczucia się w sytuację klientów, aby dotrzeć do problemów, z jakimi się borykają i w jaki sposób Twój produkt może wypełnić lukę.

NPS: Net Promoter Score

Jest to metoda polegająca na wykorzystaniu prostej ankiety do określenia zadowolenia klientów z produktu. Wielokrotne proszenie klientów o ocenę produktu w skali od 0 do 10 na wielu etapach podróży klienta może pomóc w uzyskaniu bardziej ogólnego lub szczegółowego wyniku.

O

OKR: Cele i kluczowe wyniki

Podobne do wskaźników KPI, Cele i kluczowe wyniki są używane do pomiaru wyników produktu, ale OKR opierają się na ustaleniu jasnych celów lub zadań do śledzenia i oceny w określonych ramach czasowych.

Wynik Szansy

Strategia ta jest wykorzystywana do identyfikowania funkcji, które klienci uważają za niezbędne, ale jednocześnie mają trudności z ich efektywnym wykorzystaniem. Nieustannie poszukując obszarów możliwości w swoim produkcie, możesz zwiększyć lojalność klientów, jednocześnie przyciągając nowych!

P-T Pivot to Theme

Pivot

Zmiana strategii biznesowej lub kierunku działania ze względu na ustalenia dotyczące rynku produktu, wady pierwotnej strategii lub presję konkurencji.

NBC via GIPHY

Priorytetyzacja

Uszeregowanie elementów lub inicjatyw w zaległościach pod względem ważności w celu podjęcia decyzji, które z nich zostaną opracowane w następnej kolejności.

Produkt

Oto dlaczego tu jesteśmy! Produkt to produkt lub usługa, która rozwiązuje problem klienta lub zaspokaja jego potrzebę. Produkt może być do pobrania lub fizyczny, darmowy lub do kupienia - lub kombinacją każdego z nich!

Odkrywanie produktu

Odkrywanie produktów opiera się na dogłębnym zrozumieniu klientów w celu tworzenia produktów, które rozwiązują kluczowe problemy, z którymi regularnie się borykają. Kompleksowe zrozumienie potrzeb klientów może pomóc w ustaleniu priorytetów opracowywanych produktów i upewnieniu się, że istnieje dla nich rynek.

Analityka produktu

Obiektywne dane ilościowe gromadzone przez wbudowane narzędzia w celu zrozumienia, w jaki sposób klienci korzystają z produktów. Analizy te mogą obejmować czas spędzony przez użytkowników na wykonywaniu określonych czynności, mapę podróży użytkownika z produktem lub funkcje, które są najczęściej używane.

Rozwój oparty na produkcie

Jest to wykorzystanie produktu jako głównego elementu przyciągającego klientów. Firma może oferować ograniczone korzystanie ze swoich produktów za darmo z opcją dodania większej liczby funkcji za dodatkową opłatą lub oferować bezpłatny okres próbny, w którym nowi klienci mogą w pełni korzystać z produktu przez określony czas, zanim będą mogli ponownie zapłacić za dostęp.

Product Manager

Menedżer produktu pomaga zespołowi Agile w procesie rozwoju od początku do końca. Do jego głównych obowiązków należy:

rozwiązywanie problemów w procesie rozwoju

zapewnienie, że zespół dotrzymuje terminów projektu

współpraca z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta

dowiedz się jak menedżerowie produktów używają ClickUp_ .

Operacje produktowe

Role związane z obsługą produktu mają na celu pomóc zespołom wielofunkcyjnym w wydajnej pracy. Mogą pomagać w przeprowadzaniu wywiadów z klientami w celu przeprowadzenia badań, nadzorować kontrole jakości, usprawniać procesy rozwoju lub współpracować z zespołami wsparcia.

Właściciel Produktu

Właściciel

Są to kluczowi członkowie organizacji Agile lub Zespołu Scrum. Decydują o wizji i cechach ostatecznego oprogramowania, ale cechy nie są wybierane z kaprysu!

Dokładnie rozumieją potrzeby i wymagania klienta i dodają te elementy do rejestru produktu, a także otrzymują informacje zwrotne od klientów i przekazują je zespołowi programistów.

PRD: Dokument wymagań produktu Ten dokument przedstawia cały proces rozwoju. Obejmuje on możliwości produktu, projekt, opis i szczegóły dotyczące jego dostawy. Dokument ten określa wszystko, co produkt musi posiadać, zanim zostanie wydany lub uznany za ukończony.

Wypróbuj je_ szablony PRD !

Mapa drogowa produktu

Mapa drogowa produktu to zwięzła struktura całego planu projektu. Zamiast zatapiać cię w szczegółach, mapa drogowa pozwala zobaczyć harmonogram produktu, kluczowe kamienie milowe i cele.

Podkreślając kluczowe elementy planu, mapa drogowa pomaga zespołowi pozostać na bieżąco z nadchodzącymi zadaniami.

Specyfikacja produktu

Ten dokument jest podobny do PRD, ale jest bardziej zwięzły i rzeczowy. Może zawierać plany lub kluczowe informacje dotyczące odbiorców produktu, ale głównie służy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego produkt lub funkcja jest tworzona, jakie są jej cele i jak będzie mierzony jej sukces.

Prototyp

Podczas gdy makieta jest rysunkiem lub fizyczną reprezentacją tego, jak produkt będzie wyglądał, prototyp jest wczesnym modelem, który jest wystarczająco rozwinięty, aby klienci mogli przetestować jego funkcjonalność.

Q

Zapewnienie jakości

Jest to proces firmy mający na celu zapewnienie i poprawę jakości produktów na wszystkich etapach ich rozwoju. Zapewnienie jakości to proaktywne podejście, które pomaga firmom dostarczać produkty wysokiej jakości z pozytywnym doświadczeniem użytkownika.

R

Plan wydania

A plan wydania przedstawia wszystkie funkcje, które zostaną uwzględnione w następnej wersji, wraz z szacowaną datą wydania i zwykle obejmuje okres kilku miesięcy. Pomyśl o tym jak o zwiastunie filmowym projektu Agile.

Retrospektywa

spotkanie retrospektywne, Retrospektywa sprintu_

A retrospektywa jest Spotkanie Scrum podczas którego zespół analizuje swoje wyniki na koniec sprintu.

Zespół korzysta z metryk, wykresów i raportów Agile, aby zobaczyć, w czym się wyróżniają, a co muszą poprawić.

Zamiast ręcznego śledzenia wskaźników Agile, Narzędzia do zarządzania projektami Agile takie jak ClickUp oferują dokładne wykresy i diagramy, które pomogą Twojemu zespołowi przejść przez retrospektywę sprintu.

S

Scrum

zarządzanie projektami Scrum Scrum jest Metodologia Agile w której zespoły pracują w krótkich seriach trwających około 2-4 tygodni, zwanych sprintami, aby dostarczyć produkt, który jest gotowy na opinie klientów.

Zespoły Scrum ustalają plany i odbywają regularne spotkania, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, co robią i aby być na bieżąco z procesem w ramach sprintu.

Split-Test i testy A/B

Testy mające na celu porównanie wydajności dwóch wariantów względem siebie. Testy A/B są często wykorzystywane w zarządzaniu produktem w celu zidentyfikowania najlepiej działającej opcji. Na przykład, jeśli przetestowano dwa warianty nowego interfejsu użytkownika, wariant z największym zaangażowaniem użytkowników wygrałby test A / B.

dowiedz się więcej o narzędzia do testów A/B _here.

Sprint

Iteracje

Sprinty to krótkie okresy pracy, które pomagają zespołom pozostać na dobrej drodze podczas opracowywania produktu. Zwykle trwają one około 2-4 tygodni i obejmują kilka zadań, które pomagają osiągnąć kolejny ważny punkt kontrolny na osi czasu projektu. Łatwe tworzenie i zarządzanie własnymi Sprinty w ClickUp!

Stage-Gate

Stage-Gate Process

Jest to proces dzielenia procesu rozwoju produktu na różne fazy lub "etapy", w tym określanie zakresu, uzasadnienie biznesowe, rozwój, testowanie i uruchomienie. Przeglądając postępy na tych etapach, można określić, w jaki sposób produkt przejdzie do następnej fazy.

Interesariusz

Odnosi się to do każdej osoby spoza zespołu, która jest związana z projektem. Może to być inwestor, menedżer konta, zespół sprzedaży lub klient.

dowiedz się więcej o interesariusze tutaj ._

Punkty historii

A punkt fabularny to jednostka przypisana do wątku użytkownika w celu wyrażenia ilości czasu i energii potrzebnych do wykonania tego zadania. Tak więc wyższa liczba wskazywałaby na trudniejsze zadanie, które wymagałoby więcej czasu. Jest to technika szacowania względnego, co oznacza, że liczby są przypisywane do każdego zadania poprzez porównanie z innymi podobnymi zadaniami.

Analiza SWOT Analiza SWOT to metoda planowania służąca do strategicznego i proaktywnego rozważania możliwych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla produktu. Mocne i słabe strony produktu są często czynnikami wewnętrznymi, podczas gdy szanse i zagrożenia odnoszą się do czynników zewnętrznych (tj. rynku, konkurencji, możliwych trendów).

T

Menedżer produktu technicznego

Techniczny menedżer produktu współpracuje ściślej z zespołami inżynieryjnymi niż z zespołami sprzedażowymi lub biznesowymi i ma zaplecze techniczne, aby pomóc w rozwoju aspektów projektu.

Bonus:_ **Sprawdź nasze 10 najlepszych narzędzi do pisania tekstów technicznych

Temat

Temat produktu to bardzo ogólny plan produktu. Zazwyczaj można go podsumować jako cel produktu lub odpowiedź na pytanie "jaki problem rozwiązuje ten produkt?"

U-Z Use Case to Zeta Score

Przypadek użycia

Jest to prosty i bardzo prawdopodobny scenariusz wyjaśniający, w jaki sposób klient użyłby twojego produktu do rozwiązania problemu. Chociaż są to hipotetyczne przykłady, są one na tyle powszechne, że są wiarygodne lub możliwe do powiązania i pomagają udowodnić potrzebę i wartość różnych części produktu.

Badania użytkowników

Proces zrozumienia potrzeb klienta poprzez obserwację sposobu, w jaki wykonuje zadania, korzysta z innych produktów i uczy się ich procesów myślowych.

UX: User Experience

Podsumowanie interakcji klienta z produktem. Twój UX poinformuje o tym, jak dana osoba czuła się podczas korzystania z produktu, o jej nastawieniu do korzystania z niego, łatwości i wyzwaniach.

User Persona

Persona użytkownika to fikcyjny klient, który reprezentuje idealnego użytkownika produktu. Jest to kompleksowy obraz docelowych odbiorców, w tym wiek, zawód, etap kariery, ewentualnie ich położenie geograficzne i typowe problemy, z którymi się borykają.

Sprawdź te_ szablony persony użytkownika !

Przepływy użytkownika

Są to wizualne reprezentacje ścieżki, którą użytkownik będzie podążał podczas wykonywania zadań w aplikacji. Zwykle przedstawiane na wykresie lub diagramie, mapowanie przepływu użytkownika pomaga zespołom tworzyć bardziej intuicyjne interfejsy i optymalizować proces, który klienci wykonają, aby ukończyć zestaw zadań.

Historia użytkownika

cele użytkownika

Jest to krótki opis konkretnej funkcji produktu lub funkcji, którą klienci mogliby uznać za pomocną. Typowe historyjki użytkownika mogą wyglądać mniej więcej tak:

"Jako (nazwa/typ użytkownika), chcę (zrobić rzecz), więc mogę (osiągnąć cel)."

Zasadniczo jest to nieformalne wyjaśnienie funkcji, których ktoś chce w systemie.

V

Propozycja wartości

wyjątkowa propozycja wartości

To jest propozycja która przekazuje cel, korzyści i wyróżnik produktu na tle innych na rynku. Służy to do zmuszenia klientów do wyboru produktu zamiast innych podobnych produktów i informuje o tym, co sprawia, że produkt jest bardziej wartościowy lub konkurencyjny.

Głos klienta

Jest to ogólny termin określający informacje zwrotne i dane jakościowe lub ilościowe, które odnoszą się do potrzeb klienta lub problemu, który produkt ma rozwiązać.

W

Wodospad

Jest to długoterminowa liniowa metoda rozwoju, w której każda faza występuje sekwencyjnie i każda faza musi zostać zakończona przed rozpoczęciem następnej fazy. Jest to w dużej mierze proces krok po kroku, który rozpoczyna się od zebrania niezbędnych dokumentów i określenia wymagań, a następnie przechodzi do projektowania, a następnie kodowania, testowania itp.

Wireframe

Nieco podobny do makiety lub prototypu, szkielet jest podstawową reprezentacją produktu - z wyjątkiem tego, że przekazuje tylko jego funkcję. Często jest to bardzo podstawowa strona internetowa, która ma na celu jedynie uporządkowanie funkcji i pokazanie, w jaki sposób użytkownicy będą faktycznie używać Twojego produktu.

Y

YOY: rok do roku

Proces porównywania danych z jednego roku z tym samym zestawem danych z poprzedniego roku.

Z

Wynik Zeta

Zeta Model, Z-Score Formula Formuła punktacji używana przez firmę do określenia prawdopodobieństwa jej bankructwa.

Bonus:_ **Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z menedżerem produktu

Teraz znam moje... podstawowe terminy związane z zarządzaniem produktem 🎶

Ok, więc to nie było dokładnie A-Z, ale to była każda litera z wyjątkiem X! Całkiem blisko, jeśli sami tak mówimy. 💅🏼

Być może masz już ten glosariusz zapamiętany w przód i w tył, a może było tam kilka nowych terminów do rozważenia! Tak czy inaczej, pomyśl o tej liście jako o trampolinie do zarządzania produktem - a nie o linii mety. Możesz zobaczyć, na jakim etapie jesteś i jak dalej rozwijać zarządzanie produktem, a kto nie uwielbia rosnąć o 1% każdego dnia ? 😉

jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem kariery w zarządzaniu produktem, sprawdź naszą ofertę przewodnik po certyfikatach zarządzania produktem_ !_

Plus, ClickUp może pomóc Ci przekształcić te pomysły w działania, aby podnieść poziom Twojej obecnej strategii zarządzania produktem. Oszczędzaj czas, bądź bardziej wydajny w swoich procesach i rozmawiaj ze swoim zespołem na jednej platformie! Do zobaczenia, przyjaciele. 🥳