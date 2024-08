Czym są wartości Agile? (Ultimate Guide)

Chcesz poznać wartości Agile ?

Podejście Agile jest jednym z najbardziej wydajnych sposobów tworzenia produktów.

Ale Zwinny nie polega tylko na organizowaniu sprintów i aktualizowanie tablic Agile.

Aby wdrożyć metodologię Agile, Twój zespół musi również przestrzegać pewnych podstawowych wartości Agile.

Wartości te spajają zespół, tak jak naszą ulubioną grupę studyjną z serialu Community!

W tym artykule użyjemy przykładów z Community, aby zapoznać się z funkcjami 4 podstawowe wartości podejścia Agile. Podkreślimy również najlepsze Oprogramowanie do zarządzania projektami Agile aby pomóc Ci szybko dostosować się do metody Agile.

Zabierz ze sobą swoją grupę badawczą, ponieważ wszyscy są mile widziani w tej społeczności!

Czym są wartości Agile?

Wartości Agile to cztery cechy przewodnie określone w Manifeście Agile, dokumencie przewodnim dla projektów Agile.

Są to:

Uwaga: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie Agile, przejdź do Agile tej sekcji .

Jednak wartości Agile to nie tylko zasady, których należy przestrzegać, aby projekt został zakończony.

W końcu ruch Agile nie jest jak lekcja hiszpańskiego u seniora Changa w Community, gdzie za udzielenie złej odpowiedzi zostaje się wyrzuconym z zajęć!

Zamiast tego wartości te utworzą plik Zwinny sposób myślenia które pomogą programiście osiągnąć lepsze wyniki, szybciej. Tak więc, choć nie są one wiążące, wartości te są silnym przypomnieniem tego, co oznacza metodologia Agile.

a co to jest, pytasz?

dowiedzmy się..

Notatka: Jeśli znasz już tajniki metody Agile i chcesz poznać tylko wartości Agile, kliknij przycisk tutaj aby przejść do sekcji, która ich dotyczy.

Czym jest zwinne zarządzanie projektami?

The Zwinny jest nowoczesnym podejściem do tworzenia oprogramowania i metodologia zarządzania projektami która kładzie nacisk na zdolność adaptacji i wydajność.

W rzeczywistości praktyka Agile jest popularna ze względu na zwiększenie wydajności i współpracy zespołów programistycznych, pomagając im w szybkim dostarczaniu produktów niestandardowych.

krótko mówiąc, jest to coś, co Senior Chang musi wziąć pod uwagę podczas pracy!

Ale do zrobienia Agile development process involve?

dowiedzmy się..._

Jak działa Agile?

Metoda Agile pomaga zespołom lepiej koordynować pracę i dostarczać wyniki szybciej, niż gdyby korzystały z tradycyjnej metodologii zarządzania projektami, takiej jak Waterfall. Oto przykład, który pomoże ci zrozumieć różnicę między Agile i Waterfall :

Załóżmy, że jesteś częścią zespołu programistów z nastawieniem Agile.

Twój zespół tworzy aplikację dla grup studyjnych Greendale. Produkt końcowy powinien pomóc grupie w zarządzaniu sesjami nauki.

Zamiast dostarczać zakończoną aplikację w jednym wydaniu (jak w tradycyjnych metodach), podzieliłbyś ją na kilka małych wydań, z których każde miałoby krótki cykl rozwoju (znany jako sprint) trwający od dwóch do czterech tygodni.

Po każdym sprincie, zespół będzie przesyłać wersję aplikacji do grupy badawczej w celu uzyskania opinii.

lepiej uważaj na ostre opinie od byłego dżokeja, Troya:_

Kiedy twój zespół programistów pracuje w tandemie z klientem, wkrótce będziesz miał niesamowity produkt, który spełnia wszystkie jego potrzeby!

Ale aby tak się stało, musisz przestrzegać 4 wartości Agile i 12 zasad opisane w Manifeście Agile.

4 podstawowe wartości Agile

Manifest Agile jest minimalistycznym dokumentem, który dostarcza jedynie esencję frameworka Agile. Ale jego prawdziwe znaczenie (i codzienne zastosowanie) może być trochę zbyt trudne do zauważenia dla takich jak Chang.

Właśnie dlatego omawiamy każdą wartość szczegółowo!

Oto jak wartości manifestu Agile odnoszą się do Twojej organizacji Agile:

Wartość Agile #1: Osoby i interakcje ponad procesami i narzędziami

Od wypełniania formularzy do zatwierdzania projektów po ubieganie się o pozwolenie na korzystanie z sali konferencyjnej, każda firma ma swój sposób na zrobienie czegoś.

Oczywiście, na swój sposób mogą to być skuteczne taktyki zarządzania.

Ale czasami takie procesy uniemożliwiają zwinność w Teams.

A kiedy tak się dzieje, tylko bezpośrednie rozmowy mogą rozwiązać problem.

zwłaszcza jeśli były prawnik Jeff jest tym, który mówi

Twórcy frameworka Agile dostrzegli siłę ludzi i interakcji w przyspieszaniu pracy. W wyniku tego, istota każdego procesu Agile będzie zawierała element ludzki.

Weźmy na przykład zadanie zrozumienia potrzeb klienta.

Jasne, możesz poprosić go o wypełnienie standardowego formularza. Ale sam formularz nie będzie w stanie poprawnie uchwycić wszystkich ich wymagań.

dlaczego zamiast tego nie wejść z nimi w bezpośrednią interakcję?

Będziesz w stanie jasno zrozumieć, czego potrzebują w produkcie końcowym i łatwo wyjaśnić wszelkie wątpliwości lub problemy!

Ponadto, aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu, organizacja Agile musi na pierwszym miejscu stawiać możliwości swojego zespołu. W końcu to oni są odpowiedzialni za proces rozwoju!

Dlatego też praktycy Agile są zniechęcani do nadmiernej zależności od procesów i narzędzi. Zamiast tego należy polegać na osobach i interakcjach!

Wartość Agile #2: Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację

Z zamiłowaniem Deana do papierkowej roboty, pasowałby on do tradycyjnego ustawienia zarządzania projektami.

Jednak w takim ustawieniu, ryza papierkowej roboty może, ale nie musi prowadzić do niczego konkretnego.

Dodatkowo, zabiera to kluczowy czas, który mógłby zostać zainwestowany w tworzenie wartościowego oprogramowania.

Dlatego też metodologia Agile zaleca coś lepszego do zastąpienia bezużytecznej papierkowej roboty: sam produkt!

Praktycy Agile prezentują wersję działającego oprogramowania swoim klientom w przybliżeniu co dwa tygodnie. Pomaga to uzyskać ich opinie, a także dotrzymać terminów.

Nie oznacza to jednak, że proces Agile nie przywiązuje wagi do dokumentacji. Ale w obliczu miażdżącego terminu, działające oprogramowanie zawsze przebije szczegółową dokumentację.

w końcu zawsze można udokumentować rzeczy później, prawda?

Wartość Agile #3: Współpraca z klientem ponad negocjowanie kontraktów

Jeśli organizacja Agile i jej klienci po prostu nakreślają wszystko do zrobienia z wyprzedzeniem, pozostawia to deweloperowi oprogramowania niewiele miejsca na improwizację.

Jest to sprzeczne z samą istotą rozwoju Agile.

Bez ścisłej współpracy z klientem, deweloper może stracić z oczu swoją wizję.

A gdy produkt końcowy jest gotowy, reakcja klientów może nie być tak pozytywna, jak oczekiwano.

będą jak Troy tutaj:_

Zamiast negocjować takie umowy, praktykom Agile zaleca się współpracę z klientami na każdym poziomie procesu rozwoju.

Na przykład, jeśli stosujesz Scrum, mistrz Scrum powinien regularnie włączać klienta w spotkania dotyczące przeglądu sprintu, sesje testów użytkowników i dyskusje w grupach fokusowych.

Z pewnością przyspiesza to proces tworzenia oprogramowania, ponieważ zespół programistów otrzymuje wiele informacji od klientów.

Ale co ważniejsze, praktyka Agile daje teamom możliwość czas i przestrzeni, aby lepiej dostosować się do potrzeb klientów i tworzyć dla nich wartościowe oprogramowanie.

Wartość Agile #4: Przyjmowanie zmian zamiast podążania za planem

Większość ludzi uważa, że zmiany są drogie, uciążliwe i należy ich unikać za wszelką cenę.

ale jak to ujął Senor Chang:_

Zgadza się! Zmiana, podobnie jak Chang, jest nieunikniona.

A Agile uczy nas, jak ją (i jego!) zaakceptować.

Ponieważ życie jest nieprzewidywalne i szalone rzeczy mogą wykoleić projekt.

na przykład przejęcie szkoły przez złego ochroniarza w typie dyktatora

Podobnie, początkowe założenia dotyczące projektu lub potrzeb niestandardowych klientów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Byłoby to niemożliwe do rozwiązania w ramach tradycyjnych ograniczeń zarządzania projektami.

Na przykład, na początku założyłeś, że tworzysz aplikację dla sześcioosobowej grupy analitycznej. Ale wraz z przejęciem przez Changa, w Greendale Community College może nie być już żadnych grup studyjnych!

Jednak dzięki praktyce Agile masz spotkania przeglądowe i inne możliwości dostosowania się do takich zmian bez narażania projektu na szwank.

chociaż, z Changiem w pobliżu, możesz chcieć całkowicie przemyśleć swoje priorytety biznesowe!

12 zasad Agile

Twórcy metody rozwoju Agile nie poprzestali na opracowaniu wartości.

Dali nam również 12 zasad zarządzania projektami Agile, które wyjaśniają, jakie powinny być priorytety dla projektu Agile team .

Miejmy nadzieję, że pomoże to uniknąć podobnych nieporozumień w organizacji Agile:

Oto krótkie spojrzenie na każdą zasadę manifestu Agile, które pomoże ci udoskonalić sposób myślenia Agile.

(Podzieliliśmy każdą zasadę na 4 odrębne grupy, aby pomóc ci lepiej zrozumieć ich istotę)

Grupa A. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące satysfakcji klienta

priorytetowo traktuj satysfakcję klienta, ponad wszystko inne - dotrzymaj obietnicy, dostarczając mu wysokiej jakości oprogramowanie w wyznaczonym terminie. mów "tak" zmieniającym się wymaganiom, nawet w ostatniej chwili. Zwinne procesy pozwalają wykorzystać zmiany i pomagają tworzyć wartościowe oprogramowanie dla klientów. dostarczaj oprogramowanie często, najlepiej co kilka tygodni lub miesięcy. Pomaga to w regularnym uzyskiwaniu informacji zwrotnych od klientów w celu odpowiedniego dostosowania produktu lub oprogramowania.

Grupa B. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące jakości

Aby określić powodzenie swoich procesów rozwojowych, skup się na tym, jak dobrze twoje oprogramowanie zadowala niestandardowych klientów proces Agile opiera się na procesie rozwoju opartym na testach. Aby go wdrożyć, upewnij się, że Twój zespół ma zasoby potrzebne do utrzymania stałego tempa. ciągła dbałość _o doskonałość techniczną i dobre projektowanie_ zwiększa zwinność, pomagając doskonale zaspokajać niestandardowe spotkania z klientami.

Grupa C. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące współpracy

interesariusze projektu i deweloperzy muszą regularnie współpracować. Pomaga to zespołowi aktywnie współpracować w celu ciągłego doskonalenia. buduj projekty _wokół zmotywowanych członków zespołu i zapewnij im wsparcie, którego potrzebują. Zawsze ufaj im do zrobienia tego, co do nich należy. zachęcaj członków do częstszych rozmów twarzą w twarz, ponieważ jest to najbardziej niezawodny i skuteczny sposób przekazywania informacji. wspieraj swój _zespół w samoorganizacji i pracy bez nadzoru. Z takich teamów wyłania się najlepszy rodzaj pracy.

Grupa D. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące zarządzania zespołem

zachowaj prostotę procesów i pozbądź się nieistotnej pracy - to podstawa projektu Agile. nieustannie oceniaj wydajność swojego zespołu, aby dostosować go do lepszej, wydajniejszej pracy

Każda z zasad Agile (oczywiście jeśli jest przestrzegana) z pewnością pomoże ci opracować produkt, który idealnie spełni potrzeby twoich klientów.

W każdym razie zasada Agile będzie o wiele bardziej skuteczna niż eksperyment mający na celu udowodnienie niesławnej "zasady Duncana"!

Jak efektywnie zarządzać projektami Agile

Zwinny projekt deweloperski jest jak gra w paintball.

Aby odnieść sukces, potrzebna jest zwinność i współpraca.

Każda wartość i zasada w ramach Agile położy podwaliny pod powodzenie projektu.

Ale to właściwie wszystko.

jak możesz teraz zarządzać swoim projektem Agile?

Na szczęście masz do dyspozycji potężne oprogramowanie do zarządzania projektami!

Tradycyjne, przestarzałe oprogramowanie do zarządzania projektami może być wystarczająco dobre dla dziekanatu, ale nie spełni potrzeb projektu Agile.

W końcu Agile to przede wszystkim zmiana i zwinność!

Właśnie dlatego potrzebujesz doskonałego narzędzia do tworzenia projektów Agile, takiego jak ClickUp!

**Ale czym jest ClickUp?

ClickUp jest jednym z największych na świecie wiodących narzędzi do zarządzania projektami które jest używane przez Teams od startupów do gigantów technologicznych na całym świecie.

Dzięki szerokiej gamie funkcji zwinnego tworzenia oprogramowania i współpracy, ma wszystko, czego potrzebuje Twój zespół Agile!

a co najlepsze?

Rozpoczęcie pracy z ClickUp jest niezwykle proste.

Nie potrzebujesz do tego żadnej książki, Dean!

Oto jak funkcje ClickUp wspierają powodzenie Zwinne zarządzanie produktem .

A. Zarządzaj sprintami za pomocą Listy sprintów Sprint będzie przydatną umiejętnością podczas gry w paintball w Greendale Community College.

Ale projekt Agile wymaga zupełnie innych rodzajów sprintów.

Sprinty to krótkie fazy rozwoju (każda trwająca od 2 do 4 tygodni), które kończą się pokazaniem działającego produktu klientowi.

Ponieważ każdy sprint zawiera tyle akcji i emocji, co typowa gra w paintball, śledzenie ich postępów może być trudne.

Ale nie z ClickUp!

Sprint List ClickUp to prosta lista kontrolna, która dzieli każdy sprint na małe zadania. Za każdym razem, gdy ukończysz zadanie, możesz szybko odhaczyć je na liście!

Możesz stworzyć listę kontrolną dla wszystkich swoich projektów Agile, zadań, podzadań, a nawet historyjek użytkownika. Możesz również dodać punkty Scrum do listy, aby zmierzyć czas potrzebny na ukończenie elementów backlogu.

najlepsza część?

Listę Sprintów można wykorzystywać podczas różnych Spotkań Agile , takie jak przegląd sprintu, aby łatwo omówić postęp sprintu!

B. Uzyskaj wysokopoziomowe przeglądy konfigurowalnych Pulpity grupa badawcza Greendale ma super wytrzymałą tabelę, która trzyma ich razem

Zwinny zespół, zwłaszcza jeden pracujący zdalnie potrzebuje czegoś równie niezawodnego i dostępnego do zarządzania sprawami i zwiększenia zwinności swojego zespołu.

I to jest dokładnie to, co otrzymujesz dzięki funkcji Pulpitu ClickUp!

Umożliwia ona szybkie wizualne podsumowanie całego projektu, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Możesz nawet niestandardowo dostosować swój pulpit za pomocą widżety sprintu np:

Wykresy prędkości podkreśla wskaźnik ukończenia zadania

Wykresy Burndown : pokazuje ilość pracy pozostałą do wykonania w projekcie

Wykresy spalania : wyświetla ilość pracy już zakończonej w projekcie

Skumulowane wykresy przepływów : pokazuje postęp zadania w czasie

filmowy nerd Abed miał w przeszłości problemy z komunikacją

Ale projekt Agile wymaga, aby wszyscy członkowie zespołu stale się ze sobą komunikowali, nawet jeśli pracują zdalnie.

Na szczęście ClickUp ułatwia rozmowy zespołowe dzięki sekcji komentarzy.

Możesz jej używać do:

szczegółowych rozmów: dotyczących konkretnego zadania, aktywności lub przydziału

dotyczących konkretnego zadania, aktywności lub przydziału Etykiety dla członków zespołu: aby powiadamiać ich o ważnych komentarzach

aby powiadamiać ich o ważnych komentarzach udostępniania dokumentów i plików: aby dać zespołowi to, czego potrzebuje do postępów w pracy

Wiemy, o czym myślisz.

czy Abed nie będzie musiał przeglądać **_tych wszystkich komentarzy _tylko po to, by zobaczyć, w czym został oznaczony?

Dzięki ClickUp's Przypisane komentarze nie będzie musiał!

Możesz przekształcić dowolny komentarz w zadanie i przypisać je sobie lub innemu członkowi zespołu! ClickUp powiadamia przypisanego członka zespołu, a nawet wyświetla komentarz w jego schowku na zadania, zapewniając, że pozostanie on na wierzchu.

Po zrobieniu zadania mogą po prostu rozwiązać komentarz, aby uniknąć niepotrzebnych działań następczych.

D. Niestandardowe prawa dostępu aby wprowadzić interesariuszy do przestrzeni projektu

Abed wie, że prawdziwa akcja rozgrywa się za kulisami.

Daje nam nawet zajrzeć za kulisy filmu Deana z kilkoma odsetkami, takimi jak ten:

Podobnie, "tworzenie " projektu Agile może być bardziej odsetki niż tylko wynik końcowy. Zespół Agile jest zachęcany do włączania swoich klientów na różnych scenach rozwoju ( wartość #3 ).

Aby tak się stało, ClickUp umożliwia udostępnianie Niestandardowych praw dostępu.

Pozwala to na udostępnianie plików projektu, folderów i list zadań każdemu w sieci i poza nią.

Ale nadal zachowujesz pełną kontrolę nad wszystkim, co mogą zrobić po wejściu do środka. Wystarczy ustawić ich uprawnienia '.

Oto kilka rodzajów uprawnień, które można ustawić dla osób spoza zespołu:

Możliwość widoku : może wyświetlać szczegóły projektu, ale nie będzie w stanie wchodzić w interakcje

: może wyświetlać szczegóły projektu, ale nie będzie w stanie wchodzić w interakcje Może komentować : może komentować tylko zadania i listy zadań

: może komentować tylko zadania i listy zadań Może edytować : nie może tworzyć zadań, ale może je edytować

: nie może tworzyć zadań, ale może je edytować Tworzyć i edytować : może tworzyć własne zadania i podzadania

: może tworzyć własne zadania i podzadania Może usuwać: może usuwać zadania, których nie zrobienia

Mamy nadzieję, że pozwoli ci to stworzyć projekt dokumentalny w stylu Abeda!

E. Śledzenie postępu projektu za pomocą Wykresy Gantta umysł Abeda to superkomputer, który potrafi zapamiętać tysiące filmowych odniesień i śledzić równoległe osie czasu

Ale reszta z nas, śmiertelników, ma ograniczone możliwości.

Nie ma sposobu na ręczne śledzenie setek zadań, podzadań i terminów w projekcie Agile!

Na szczęście Gantt Charts od ClickUp do zrobienia tego za Ciebie.

Zapewnia on wszechstronny przegląd procesu tworzenia oprogramowania w kolorowym, łatwym w użyciu interfejsie!

Umożliwia również automatyzację różnych procesów projektowych w czasie rzeczywistym.

Automatycznie dostosujZależności między zadaniami po zmianie harmonogramu dowolnego zadania

Natychmiastowe obliczanie procentu ukończenia projektu na podstawie zakończonych zadań w stosunku do całkowitej liczby zadań

Porównanie bieżącego i oczekiwanego postępu w planowanym harmonogramie projektu

Błyskawiczne obliczanie wartości procentowej projektuŚcieżka krytyczna aby wiedzieć, jakie zadania należy zakończyć, aby dotrzymać terminów na czas

To jednak nie wszystkie funkcje ClickUp.

Jest ich znacznie więcej!

ClickUp oferuje również inne niesamowite funkcje zarządzania projektami Agile, takie jak:

Wnioski

Metodologia zwinnego zarządzania projektami może radykalnie poprawić wyniki tworzenia oprogramowania i innych projektów.

Jeśli więc przechodzisz na zwinną metodę Agile, musisz przestrzegać wartości i zasad Agile, aby osiągnąć nowe wyżyny w powodzeniu projektu.

tak jak zrobili to Troy i Abed, rewolucjonizując produkcję koców fortowych!

Ale nie można dostarczać produktów, które spełniają potrzeby klienta, używając nieporęcznych, starych narzędzi do zarządzania projektami.

Potrzebujesz nowoczesnego, zwinnego narzędzia do tworzenia projektów, takiego jak ClickUp!

Posiada ono wszystkie funkcje zwiększające szybkość i przejrzystość, dzięki czemu jest idealnym oprogramowaniem do zwinnego zarządzania projektami.

