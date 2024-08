Jak korzystać z wykresów spalania w zwinnym zarządzaniu projektami?

Chcesz dowiedzieć się więcej o wykresach spalania i zrozumieć, jak z nich korzystać?

Wykres spalania jest jednym z najprostszych narzędzi do szybkiego śledzenia swoich wyników postęp projektu i ocenić swoje osiągnięcia.

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o wykresach spalania, aby pomóc Ci efektywnie z nich korzystać.

Zaczynajmy.

Czym jest wykres spalania?

Wykres spalania to wizualna reprezentacja postępu projektu, który podkreśla:

Zakończone prace

i całkowitą pracę nad projektem.

Jest to łatwy sposób dla kierowników projektów Agile na śledzenie tego, co zostało zakończone w stosunku do ich całości zakres prac . Ułatwia to oszacowanie, czy sprawy idą zgodnie z planem, czy nie.

Jak odczytać wykres spalania?

Oto przykład dobrego wykresu spalania:

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Wykres spalania pokazuje:

Ilość pracy (story points) przedstawioną na osi pionowej (oś y)

Całkowity czas trwania projektu (sprintów) przedstawiony na osi poziomej (oś x)

Oprócz dwóch osi, na wykresie wypalenia znajdują się dwie linie:

Zielona linia to linia zakończonych prac i reprezentuje ona pracę, którą twój zespół zakończył do tej pory

Szara linia to total work line i reprezentuje całkowitą pracę do zrobienia (zakres projektu)

Oto bliższe spojrzenie na obie te linie:

A. Linia zakończonych prac

Ta linia podkreśla pracę, którą twój zespół zakończył do tej pory. Użyj go, aby określić, jak daleko jesteś od zakończenia projektu. Pamiętaj, że projekt jest zakończony, gdy linia zakończonej pracy jest równa linii całkowitej pracy.

Możesz również użyć go do sporządzenia wykresu ilości pracy zakończonej przez twój zespół podczas każdego sprintu (iteracji). Jest to łatwy sposób na określenie, kiedy zespół był najbardziej wydajny.

Zakończone prace to także dobry sposób na zmotywowanie zespołu poprzez pokazanie mu, jak wiele już osiągnął. To prosty sposób na pokazanie im, ile wysiłku muszą włożyć, aby zakończyć iterację!

B. Całkowita linia pracy

Ta linia na wykresie wypalenia reprezentuje cały zakres prac projektu (całkowity backlog projektu).

Ponieważ klienci mogą dodawać elementy zaległości w połowie postępu, linia ta może wzrosnąć z powodu scope creep . Na przykład na wykresie spalania, który podkreśliliśmy wcześniej, całkowita linia pracy przesunęła się w górę podczas piątej iteracji. Prawdopodobnie było to spowodowane dodaniem przez klienta elementów zaległości na tej scenie.

Jednakże, w rzadszych przypadkach, całkowita linia robocza może nawet spaść, jeśli klient zmniejszy elementów zaległości w produkcie lub backlogu sprintu.

(Nie licz jednak na to, że tak się stanie!)_

Czym różnią się wykresy burn up i burn down?

Podczas gdy spalanie i wykresy spalania są kluczem do Zwinny proces zarządzania projektami to nie to samo.

Wykres spalania podkreśla pracę, która została zakończona w stosunku do całkowitej pracyzakresu projektu podczas gdy wykres spalania podkreśla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie.

Wykres wypalenia zawiera linię zakończonej pracy i linię zakresu projektu. Wykres wypalenia zawiera idealną linię pozostałej pracy i rzeczywistą linię pozostałej pracy.

Chociaż różnią się od siebie, wykresy burn up i burn down są kluczem do zwinnego zarządzania projektami.

_Jakie są idealne i rzeczywiste linie pozostałej pracy na wykresie wypalenia?

Linia idealnej pozostałej pracy pokazuje, ile pracy pozostałoby do wykonania, gdyby projekt postępował zgodnie z planem

Linia rzeczywistej pozostałej pracy pokazuje rzeczywistą ilość pozostałej pracy. Porównanie tych dwóch linii pozwala oszacować, jak daleko jesteś przed lub za harmonogramem.

Do czego służą wykresy spalania:

Wykresy spalania to dobry sposób na śledzenie postępów w realizacji projektu i kontrolowanie jego zakresu

Wykresy spalania służą do określenia, ile pracy pozostało do wykonania w stosunku do całkowitego czasu, jaki został ustawiony dla projektu

Kluczowe zalety korzystania z wykresów spalania w porównaniu z wykresami spalania w dół

Wykresy Burndown mają dwa główne problemy:

1. Wykres spalania w dużej mierze opiera się na dokładnym planie projektu

Ponieważ idealna pozostała linia pracy opiera się na tym, co zaplanowałeś, prawidłowe jej wykonanie jest niezbędne.

Jeśli nie doszacowałeś czasu potrzebnego na wydanie, twój wykres wypalenia wydania będzie stale opóźniał twój zespół projektowy. Alternatywnie, jeśli przeszacowałeś czas, jaki zajmie twój plan wydania, będziesz stale wyprzedzał harmonogram!

Przewaga wykresu spalania

Ponieważ w wykresach burn up nie ma żadnych planowanych szacunków, nie będziesz mieć do czynienia z tym problemem. Wszystko, co musisz zrobić, to dokładnie śledzić postępy w trakcie realizacji projektu.

2. Wykresy Burndown nie pozwalają na śledzenie zaległości produktowych

Jest to kolejny poważny problem związany z większością wykresów Burndown.

Wykres burndown odzwierciedla jedynie dodane story points (zakończone zadania). Nie może monitorować zmian zakresu w przypadku, gdy elementy zostały dodane do rejestru produktu w tym czasie.

Może to utrudniać określenie, czy postępy w realizacji release burndown są prawidłowe:

wyłącznie ze względu na dodanie story points (zrobione prace) do wykresu

ze względu na dodanie story points (zrobione prace) do wykresu Z powodu rzeczywistego postępu w rozwiązywaniu elementów zaległości produktowych

Ponieważ wykres burndown wydania może nie korelować z faktycznym zakończeniem backlogu, możesz mieć niedokładne oszacowanie postępu sprintu.

W ten sposób możesz zakończyć pracę, ale ponieważ zakres twojego projektu stale rośnie, nie jesteś bliżej osiągnięcia swojego celu!

Przewaga wykresu spalania

Ponieważ wykresy wypalenia zawierają linię zmiany zakresu, mogą one zapewnić dokładne szacunki postępu nawet w przypadku pełzania zakresu. Chroni to przed podkreślaniem niedokładnych danych dotyczących zaległości!

ponieważ jednak wykresy burnup i burndown różnią się między sobą, nadal będziesz musiał korzystać z obu, aby zaadoptować metodologię Agile!

Jak wykresy Burnup pomagają w zwinnym zarządzaniu projektami

Wykresy wypalenia są istotną częścią zwinnych projektów.

Oto w jaki sposób:

A. Śledzenie tego, co zostało osiągnięte w każdym sprincie

Wykresy Burnup niezwykle ułatwiają śledzenie postępów w sprintach. Ponieważ postępy są zaznaczane poprzez sprinty, można zobaczyć, gdzie poczyniono największe postępy, a gdzie nastąpiło spowolnienie.

Może to być również bardzo przydatne dla Teams Scrum .

jak?

Mistrz scruma może przejrzeć swoje burnupy, aby zobaczyć, co poszło nie tak i pracować nad rozwiązaniami z zespołem scrumowym podczas codziennych spotkań!

B. Monitoruje zakres projektu

W przeciwieństwie do innych wykresów, wykresy burnup monitorują również zakres projektu. Daje to kontekst podczas monitorowania postępu projektu.

Na przykład, jeśli projekt trwa dłużej niż oczekiwano, spójrz na linię zakresu, aby sprawdzić, czy nastąpiła zmiana zakresu. Wyjaśniłoby to, dlaczego masz opóźnienia w harmonogramie - nawet jeśli wydawało się, że nic nie idzie źle.

Zrozumienie zakresu prac może być niezwykle pomocne przy uzasadnianiu opóźnień przed niestandardowymi klientami i innymi interesariuszami. Jeśli klient jest zaniepokojony tym, jak długo trwa projekt, właściciel produktu może podkreślić odchylenie od planowanej ścieżki projektu - co wyjaśniłoby wzrost zakresu.

Jakie jest najlepsze narzędzie Burnup Chart do zwinnego zarządzania projektami?

ClickUp to najlepsze narzędzie do tworzenia wykresów spalania dla Zwinne zarządzanie projektami

Twórz potężne wykresy wypalenia, które pomogą Ci nadążyć za postępem projektu.

Na szczęście metodologia Agile jest dokładnie tym, czym ClickUp narzędzie do zarządzania projektami zostało stworzone! Oto krótki przegląd niektórych kluczowych funkcji ClickUp do zarządzania projektami:

1. Wykresy spalania

Jak już wspomnieliśmy, ClickUp może pomóc w stworzeniu wykresu spalania w celu śledzenia projektu.

W przeciwieństwie do innych wykresów spalania, wykresy ClickUp są bardzo łatwe do odczytania i zrozumienia! To sprawia, że są idealne dla klientów i niestandardowych odbiorców.

Wykres spalania ClickUp jest widżetem Sprint w Pulpit nawigacyjny ClickUp .

Na wykresie spalania ClickUp całkowita ilość pracy do zrobienia (linie zakresu) jest szara, a oś pionowa przedstawia Punkty sprintu (lub punkty fabularne).

Zielona linia reprezentuje pracę zakończoną w czasie (pokazaną na osi poziomej).

Po osiągnięciu wszystkich zakończonych prac, zielona linia przetnie szarą linię, sygnalizując zakończenie projektu.

Dodanie dodatkowych zadań do projektu lub sprintu spowoduje wzrost szarej linii reprezentującej całkowitą ilość pracy do zrobienia.

Do zrobienia wykresu spalania w ClickUp?

Najpierw utwórz lub wyświetl pulpit nawigacyjny

Kliknij na + Dodaj widżet

Wybierz Widżety sprintu lub wyszukaj wykres Burn up.

Nadaj swojemu wykresowi Burn up nazwę (jest to opcjonalne i możesz ją później zmienić!)

Wybierz dane i opcje dla wykresu spalania

Kliknij Dodaj widżet 🎉

wykresy spalania to jednak nie wszystko, co oferuje ClickUp

W Pulpit nawigacyjny ClickUp można wyświetlić inne dane dotyczące projektów w jednym miejscu.

Widżety są blokami konstrukcyjnymi każdego pulpitu i pomogą Ci uzyskać wgląd w:

Sprinty

Dokumentów

Tabele

Rozmowy

I nie tylko!

Można je nawet niestandardowo dostosować:

źródło danych każdego widżetu: takie jak dane z list sprintów lub pól niestandardowych

każdego widżetu: takie jak dane z list sprintów lub pól niestandardowych okres czasu: np. 30-dniowy okres kroczący lub stały zakres

np. 30-dniowy okres kroczący lub stały zakres Typ obciążenia pracą: np. pojemność sprintu na podstawie story points

Wnioski

Wykresy spalania są jednym z najbardziej pomocnych sposobów śledzenia postępów w projekcie Agile. A ponieważ nie można zarządzać rozwojem oprogramowania Agile bez odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami, dlaczego nie pobrać ClickUp już dziś? Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania burnupami, burndownami i sprintami, aby Twój projekt postępował płynnie.