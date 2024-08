10 najlepszych narzędzi do zarządzania rejestrem produktów dla zespołów w 2024 roku

Zwinność zarządzanie produktem jest jak nawigowanie łodzią, a backlog jest tym, co utrzymuje ją na powierzchni.

Jeśli będziesz stale udoskonalać i aktualizować swój backlog produktu, zapewnisz swojej firmie płynne żeglowanie. ⛵ Rejestr produktów zarządzanie zaległościami produktowymi powinno sprzyjać płynnej współpracy między właścicielami produktów i zespołami programistów oraz dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań klientów i interesariuszy.

Czy jesteś gotowy, aby odpłynąć od brzegów przestarzałych narzędzi do zarządzania rejestrem produktu? Wejdź na pokład i odkryj naszą najlepszą dziesiątkę. Przedstawimy ich najbardziej przydatne funkcje, ceny i ograniczenia, pomagając ci wybrać idealne narzędzie do kierowania produktem w kierunku powodzenia!

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania rejestrem produktu?

Jeśli chcesz dostarczać projekty na czas, z łatwością naprawiać błędy i wprowadzać nowe funkcje, a także stale się rozwijać, potrzebujesz odpowiedniego systemu zarządzania backlogiem. Oto siedem niezbędnych elementów każdego skutecznego narzędzia do zarządzania backlogiem produktu:

Priorytetyzacja: Umożliwia menedżerom nadawanie priorytetów epikom, historyjkom użytkownika, rezultatom i zadaniom, wyraźnie wskazując ich znaczenie wszystkim członkom zespołu Łatwość użytkowania: Jest przyjazny dla użytkownika, dostępny na wielu urządzeniach i automatyzuje ręczne i powtarzalne zadania Współpraca: Ułatwia komunikację między członkami zespołu i umożliwia śledzenie zmian w backlogu Niestandardowość: Jest skalowalny i wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do różnych przepływów pracy w zespole produktowym i deweloperskim Raportowanie: Dostarcza analiz i spostrzeżeń, pozwalając na śledzenie postępu projektów, jak i poszczególnych zadań Integracja: Integruje się z istniejącymi narzędziami lub oprogramowaniem używanym przez zespół, takim jak narzędzia do komunikacji, zarządzania projektami i narzędzia programistyczne Bezpieczeństwo: Chroni poufność wrażliwych danych i pozwala kontrolować uprawnienia użytkowników

10 najlepszych narzędzi do zarządzania rejestrem produktów, które usprawnią cykl pracy

Pożegnaj się z chaosem i przywitaj się z wydajnością zarządzanie zadaniami z tymi 10 narzędziami do zarządzania backlogiem produktu! Zbadamy ich funkcje i sposoby wykorzystania ich do usprawnienia przepływu pracy i śledzenia postępów.

Należy pamiętać, że każde narzędzie ma określone wady i zalety, które omówimy w tym artykule.

Użyj ClickUp, aby utworzyć widok listy zaległości zawierający niestandardowe pola, takie jak priorytet, ARR i inne

ClickUp właściwie nie wymaga przedstawiania. Obecnie korzystają z niego wszyscy, niezależnie od tego, czy śledzą swoje codzienne obowiązki, czy organizują prace domowe. 🥧

Jest to narzędzie do współpracy i zarządzania zadaniami oferujące liczne funkcje oraz darmowe szablony dopasowane do różnych kontekstów, w tym Szablon Backlogów i Sprintów dla łatwego zarządzania backlogiem niezależnie od aktualnego umiejętności zarządzania produktem lub wielkość firmy.

ClickUp Prioritization view to lista elementów backlogu (epic, user stories, zadań i podzadań), pokazana wraz z ich statusem, postępem i terminem. Możesz przypisać Punkty sprintu Dodaj etykiety priorytetów do historii, aby zasygnalizować ich ważność. Zmień kolejność, usuń lub dodaj własne kolumny, aby stworzyć niestandardową strukturę, która będzie odpowiednia dla Ciebie lub Twojego zespołu programistów.

Oprócz widoku priorytetyzacji, ClickUp oferuje wiele innych, takich jak Widok tablicy w stylu Kanban i a Widok wykresu Gantta dla efektywnego zwinnego zarządzania projektami.

Śledzenie osi czasu backlogu za pomocą widoku Gantt ClickUp

Kliknij zadanie, aby wyświetlić wszystkie szczegóły i zarządzać nimi. W oknie zadania można znaleźć dziennik poprzednich zmian i ustawić uprawnienia, ale także dodać załączniki, notatki, listy kontrolne i zautomatyzowane działania . Gdy przydzielisz zadanie członkowi zespołu, może on znaleźć wszystkie informacje na jego temat w jednym miejscu i śledzenie spędzonego czasu na nich.

Przeglądaj i kontroluj wszystkie aspekty zaległych zadań ClickUp w oknie zadań

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Wymaga nieco nauki ze względu na mnogość funkcji

Użytkownicy zwrócili uwagę, że powiadomienia mogłyby korzystać z systemu filtrowania

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen ### 2. Craft.io

Organizuj wszystkie elementy zaległości z łatwością za pomocą prostego pulpitu Craft.io Craft.io to zarządzanie produktem od początku do końca oprogramowanie, które zapewnia zakończoną kontrolę nad cyklem życia produktu od koncepcji do wprowadzenie produktu na rynek i nie tylko. Można przełączać się między różnymi widokami, z których każdy obejmuje określony aspekt zarządzania produktem.

Oprócz backlogu produktu, ma dedykowane przestrzenie dla strategicznego wkładu, tj. product Wiki, priorytetyzacji, śledzenia statusu produktu i rozwoju oraz zarządzania portfolio. Pozwala również na stworzenie osobistego pulpitu i aportalu do zbierania opinii użytkowników.

Dokument Product Backlog zapewnia przejrzysty przegląd epic, funkcji i błędów, wyświetlając je wraz z osobami przypisanymi, statusami oznaczonymi kolorami i paskami postępu. Kolumny i kategorie statusów można niestandardowo dostosowywać za pomocą unikalnych formuł.

Priorytetyzuj epopeje i historie za pomocą systemu punktowego i przypisuj im różne etykiety ważności, wysiłku i wartości. Klikając elementy, można wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak dziennik aktywności, komentarze, załączniki i zależności między zadaniami.

Najlepsze funkcje Craft.io

Obejmuje wszystkie aspekty zarządzania produktem, w tym strategię i zaległości

Portal opinii

Widok osobisty

Niestandardowe kolumny i kategorie statusów

Priorytetyzacja za pomocą etykiet ważności, punktów historii i wyników wartości / wysiłku

Dostępność w sieci i na urządzeniach mobilnych (dla właściciela produktu w podróży)

Natywna integracja z 17 narzędziami, w tym Zapier

Limity Craft.io

Wady obejmują:

Wysokie koszty

Początkowe ustawienia mogą być trudne dla niektórych użytkowników

Cennik Craft.io

Craft.io oferuje bezpłatną 14-dniową wersję próbną i trzy plany cenowe:

Essential : $39/miesiąc za użytkownika*

: $39/miesiąc za użytkownika* Pro : $89/miesiąc za redaktora

: $89/miesiąc za redaktora Enterprise: cena niestandardowa

*Ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

3. Backlog

Uzyskaj przegląd najważniejszych aspektów backlogu produktu w pulpicie Backlog Backlog jest jednym z czterech narzędzi do współpracy stworzonych przez Nulab. Jego głównym celem jest ułatwienie planowania i realizacji projektów, czyniąc je gładkimi jak jedwab.

Backlog posiada różne foldery do organizowania i widoku różnych aspektów projektów. Strona główna zawiera podsumowanie najnowszych aktualizacji, podczas gdy kluczowe funkcje, takie jak Wiki i Pliki pozwalają na przechowywanie wszystkich niezbędnych informacji i zasobów, w tym Twoich wymagania dotyczące produktu .

Aby zarządzać obciążeniem pracą, przejdź do Issues i utwórz hierarchię zadań o różnych statusach i kamieniach milowych. Dodawaj nowe problemy za pomocą szablonów lub ustaw automatyczne tworzenie danych powstania poprzez e-mail. Możesz także dodawać komentarze, oznaczać w nich współpracowników i wyświetlać historię zmian.

Oprócz standardowego widoku listy, Backlog oferuje tablice Kanban, Wykresy Gantta oraz Wykresy Burndown dla optymalnej wizualizacji projektu. Ich edycja jest prosta dzięki funkcji "przeciągnij i upuść".

Jeśli pracujesz w branży IT, Backlog jest dla Ciebie. Posiada różne narzędzia branżowe, takie jak przegląd kodu, klonowanie repozytorium i kontrola adresów IP.

Backlog najlepsze funkcje

Pełne możliwości narzędzia do zarządzania projektami

Różne opcje wizualizacji, takie jak tablice w stylu Kanban i wykresy Gantta

Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność zadań na tablicach i wykresach

Dostępność na pulpitach, stronach internetowych i urządzeniach mobilnych

Natywna integracja z 11 narzędziami, a także innym oprogramowaniem Nulab

Backlog limits

Niewiele opcji integracji

Wysoka cena dla większych teamów

Niektórzy użytkownicy uważają ją za zbyt prostą

Cennik Backlog

Wypróbuj Backlog za darmo przez 30 dni lub wybierz jeden z trzech planów cenowych:

Starter : 35 USD/miesiąc dla maksymalnie 30 użytkowników

: 35 USD/miesiąc dla maksymalnie 30 użytkowników Standard : $100/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: $100/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Premium: 175 USD/miesiąc z nieograniczoną liczbą użytkowników i projektów

4. Planigle

Zarządzanie historiami, epikami, zadaniami i innymi ruchomymi elementami za pomocą Planigle

via PlaniglePlanigle to open-source narzędzie do zarządzania backlogiem produktu, iteracjami i wydaniami. Jest dostępne i łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem technicznym, czy profesjonalistą. Podstawowa wersja oprogramowania jest Free, ale jeśli potrzebujesz dodatkowych projektów lub funkcji, musisz wykupić plan Premium.

W górnej części pulpitu można zobaczyć różne elementy zaległości, takie jak epiki, historie i zadania. Można nadawać im priorytety, przeciągając je i upuszczając, a także przejść do trybu edycji, klikając je dwukrotnie. Zakładka Schedule pozwala nawigować po nadchodzących wydaniach i iteracjach, podczas gdy Changes pokazuje oś czasu poprzednich działań zespołu.

W zakładce People możesz zarządzać swoim zespołem, dodając lub usuwając poszczególne osoby i grupując je w celu stworzenia silnych zespołów. Dzięki funkcji multi-tenancy, narzędzie może wspierać wiele projektów, umożliwiając jednocześnie zarządzanie uprawnieniami uczestników w każdym z nich w celu zapewnienia poufności.

Jeśli zdecydujesz się na Premium plan Planigle, będziesz mógł udostępniać backlog produktu klientom w celu zbierania opinii (świetne do zarządzania powiązaniami z klientami), odblokować raportowanie za pomocą burndown i wykresy prędkości i uzyskać wsparcie.

Najlepsze funkcje Planigle

Prosty i intuicyjny

Przystępna cena

Ustalanie priorytetów zadań metodą przeciągnij i upuść

Łatwe raportowanie

Wielodostępność

Limity Planigle

Prostota kosztem różnorodności funkcji (szczególnie dla kierowników projektów)

Przestarzały interfejs użytkownika

Tylko w sieci

Brak natywnej integracji

Ceny Planigle

Free

Premium $10/miesiąc dla pierwszych 10 użytkowników $5/miesiąc za każdego kolejnego użytkownika



Bonus: Sprawdź Najlepsze narzędzia open source do zarządzania projektami w 2023 roku

5. Hygger

Wizualizacja nadchodzących zadań za pomocą Hygger Hygger to zwinne narzędzie do zarządzania projektami do tworzenia backlogów, map drogowych i tablic Kanban. Jeśli chodzi o zarządzanie backlogiem, otrzymujesz dostęp do różnych szablonów do zarządzania projektami, które ułatwiają rozpoczęcie projektu. Backlog można organizować za pomocą kolumn, swimlanów i etykiet.

Pozwala zbierać i importować spostrzeżenia od członków zespołu i niestandardowych klientów, które można wykorzystać do opracowania nowych funkcji.

Aby ustalić priorytety funkcji, użyj metody Weighted Scoring prioritization opartej na czynnikach wartości i wysiłku. Możesz modyfikować lub dodawać niestandardowe kryteria, a także dostosowywać ich wagi lub zamiast tego wybrać techniki priorytetyzacji ICE lub RICE. Aby ułatwić wizualizację, użyj Macierzy priorytetów, grupując zadania na Szybkie wygrane, Duże zakłady, Timesinks i Maybes.

Po określeniu ich ważności, wyślij zadania do Tablic rozwoju, gdzie możesz planować iteracje i śledzić ich status i zmiany. W ramach każdego zadania członkowie zespołu mogą dodawać komentarze i załączniki oraz rejestrować swoją pracę. Raportowanie Hygger pozwala analizować metryki, takie jak szacowany czas w porównaniu ze śledzeniem czasu i punkty zespołu.

Najlepsze funkcje Hygger

Wybór Hygger zapewnia:

Free szablony ułatwiające ustawienia

Łatwość gromadzenia i importowania spostrzeżeń oraz łączenia ich z istniejącymi funkcjami

Różne techniki ustalania priorytetów do wyboru

Matryca priorytetów do wyszczególnienia zaległości produktowych

Raportowanie przy użyciu licznych wskaźników

Dostępność na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych

Limity Hygger

Brak wykresów Gantta do zarządzania projektami

Natywna integracja tylko z pięcioma narzędziami

Ceny Hygger

Free

Standard : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $14/miesiąc na użytkownika

6. Productboard

Przykład tablicy produktów

Jak sama nazwa wskazuje, Productboard to oprogramowanie do zarządzania produktami zaprojektowane, aby pomóc Ci planować i podejmować właściwe decyzje, pozostając wiernym mapy drogowej produktu .

W widoku listy funkcji można utworzyć hierarchię funkcji z konfigurowalnymi formułami ustalania priorytetów. User Impact Scores i Value/Effort tradeoff analysis pozwalają na informowanie o podejmowanych decyzjach.

Najpilniejsze funkcje i zadania można przypisać do wydań i ram czasowych oraz przeglądać je w widoku mapy drogowej. Szczegółowe informacje na temat funkcji są dostępne za jednym kliknięciem, ponieważ można uzyskać wgląd w ich postęp, podfunkcje, wcześniejsze działania i komentarze członków zespołu. Twoi niestandardowi klienci mogą głosować i wyrażać opinie na temat każdego pomysłu na Portalu, a wyniki są łatwo dostępne w zakładce Insights.

Najlepsze funkcje Productboard

Przyjazny dla użytkownika

Niestandardowe formuły ustalania priorytetów

Wyniki wpływu na użytkownika i analiza kompromisu wartość/ wysiłek

Portal do zbierania opinii niestandardowych klientów

Natywna integracja z 21 narzędziami i otwarte API

Limity Productboard

Brak wersji mobilnej

Liczba niestandardowych opcji może być przytłaczająca

Ceny Productboard

Productboard oferuje bezpłatną 15-dniową wersję próbną (Starter) i cztery inne opcje cenowe:

Essentials : 20 USD/miesiąc za makera

: 20 USD/miesiąc za makera Pro : $80/miesiąc na twórcę

: $80/miesiąc na twórcę Scale : ceny niestandardowe

: ceny niestandardowe Enterprise: ceny niestandardowe

Sprawdź te_ **Alternatywy dla płyt głównych !

7. Yodiz

Łatwo "chwytaj" historie użytkowników i organizuj je za pomocą Yodiz Yodiz to oprogramowanie all-in-one agility składające się z dwóch produktów - prostego trackera problemów i zakończonego zwinne zarządzanie projektami narzędzie. Należy pamiętać, że należy subskrybować warstwę Agile, aby uzyskać dostęp do funkcji rejestru produktu.

Śledzenie problemów jest potężnym narzędziem, które może pomóc ci być na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami użytkowników i stworzyć solidne plan działania . Umożliwia tworzenie spersonalizowanego cyklu pracy z niestandardowymi kolumnami, widżetami i elementami wizualnymi. Platforma ułatwia również kompleksowe raportowanie dzięki raportom trendów problemów i licznym wykresom.

Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Grab, możesz raportować błędy za pomocą kilku kliknięć, używając zrzutów ekranu i adnotacji. Można również tworzyć problemy bezpośrednio z e-maila, wysyłając je na adres projektu z konfigurowalną białą listą. 📧

W panelu backlog możesz zarządzać swoimi epikami i historiami użytkownika, przypisując im punkty historii i etykiety, aby wskazać ich znaczenie w rejestrze produktu. Twórz zadania z historii, wyświetlaj historię, dziennik commitów i oś czasu, a także dodawaj pliki, komentarze i zależności.

Yodiz umożliwia również bezproblemowe wydawanie i planowanie sprintów . Postęp każdego zadania można monitorować za pomocą śledzenia burndown i innych kluczowych analiz.

Najlepsze funkcje Yodiz

Przystępność

Łatwe rozszerzenie do przeglądarkiraportowanie błędów* Raportowanie problemów przez e-mail

Łatwe wizualne planowanie sprintów i wydań

Dostępność na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych

Natywna integracja z 21 narzędziami i API

Limity Yodiz

Interfejs użytkownika mógłby zostać przeprojektowany

Aplikacja mobilna nie dorównuje wersji webowej

Ceny Yodiz

Start : Free dla maksymalnie trzech użytkowników

: Free dla maksymalnie trzech użytkowników Issue Tracker : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Agile Tool : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Self-hosted: ceny niestandardowe

8. Praca zespołowa

Zarządzaj historiami użytkowników i sprintami dzięki licznym funkcjom Teamwork Teamwork koncentruje się na pracy z klientem, oferując różne funkcje zapewniające wydajność zespołu i zadowolenie klienta. Oprócz standardowych zarządzanie projektami i czasem narzędzia, wsparcie dla budżetowania i fakturowania. Platforma dostarcza liczne szablony, które pomagają w uzyskaniu projekt i uruchomiony w mgnieniu oka. ⏰

W przypadku oprogramowania do zarządzania zaległościami produktowymi należy wybrać jedną z list, Tablice Kanban i wykresy Gantta. Twórz zadania i podzadania dla każdej funkcji oraz dodawaj etykiety, zależności i wzorce powtórzeń.

Teams posiada zaawansowane śledzenie czasu pracy z rozliczanymi godzinami i kartami czasu pracy, w których członkowie zespołu mogą zobaczyć swoją wcześniejszą pracę. Dzięki licznym opcjom raportowania można kontrolować postęp każdego zadania, a także stan projektu.

Aby usprawnić cykl pracy, ustaw niestandardowe automatyzacje lub wybierz jedną z gotowych, takich jak automatyczne powiadomienia z aktualizacjami statusu zadań i zmianami priorytetów w świetle zbliżających się terminów. Współpraca w zespole jest dziecinnie prosta dzięki wbudowanemu czatowi Teams. Bądź na bieżąco dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i odpowiadaj na wiadomości, a wszystko to w jednej skrzynce odbiorczej.

Najlepsze funkcje Teamwork

Szablony dla różnych przypadków użycia

Zaawansowane śledzenie czasu pracy

Niestandardowa automatyzacja

Wbudowany czat

Budżetowanie i fakturowanie

Dostępność na stronach internetowych, pulpitach i urządzeniach mobilnych

Natywna integracja z ponad 50 narzędziami

Limity pracy zespołowej * Funkcja czatu jest ograniczona

Sporadyczne usterki

Interfejs mobilny mógłby zostać ulepszony

Cennik Teamwork

Teamwork oferuje bezpłatną miesięczną wersję próbną i cztery plany cenowe:

Free Forever dla maksymalnie 5 użytkowników

dla maksymalnie 5 użytkowników Starter : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika Deliver : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Grow: $19.99/miesiąc na użytkownika

9. nTask

Używaj nTask do tworzenia, zarządzania i etykietowania problemów oraz łączenia ich z zadaniami nTask to rozwiązanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu uproszczenia planu i umożliwienia właścicielowi produktu realizacji projektów z maksymalną wydajnością. Jest to intuicyjne narzędzie do zarządzania backlogiem produktu, obejmujące różne aspekty projektu, w tym zadania i problemy, ocena ryzyka , budżetowanie i alokację zasobów. Można tworzyć niestandardowe statusy zadań i etykiety priorytetów, łączyć zadania w celu tworzenia zależności i przypisywać je do wielu osób.

Jest to wysoce wizualne narzędzie, dostarczające wiele trybów widoku, takich jak tablica Kanban, kalendarz i wykres Gantta. Ze względu na rozszerzenie kolekcji szablonów tablic, można łatwo znaleźć taki, który pasuje do konkretnej niszy.

To, co nTask robi najlepiej, to współpraca, z komentarzami, wbudowanym czatem, spotkaniami i dedykowanymi obszarami roboczymi dla każdego członka zespołu. Zaplanuj jednorazowe lub cykliczne spotkania, zsynchronizuj je z kalendarzem, przygotuj agendę i notatki z dyskusji oraz zakończ je działaniami następczymi i decyzjami.

nTask ułatwia również łatwe zarządzanie czasem i śledzenie czasu oraz pozwala na ustawienie obciążenia dla wszystkich członków zespołu i szacowanego czasu dla zadań. Czas pracy można rejestrować ręcznie lub automatycznie, a następnie generować karty czasu pracy i raporty.

nTask najlepsze funkcje

Narzędzie oferuje:

Różne widoki i szablony

Wbudowany czat

Planowanie i przygotowywanie spotkań

Kompleksowe zarządzanie kartą czasu pracy

Dostępność w sieci i na pulpicie

Natywna integracja z sześcioma narzędziami i wieloma innymi dzięki Zapier

Limity nTask

Brak aplikacji mobilnej

Sporadycznie wolne czasy ładowania

Ograniczone opcje niestandardowe

Cennik nTask

Podstawowy : Free na zawsze

: Free na zawsze Premium : $3/miesiąc dla jednego użytkownika*

: $3/miesiąc dla jednego użytkownika* Business : $8/miesiąc dla jednego użytkownika

: $8/miesiąc dla jednego użytkownika Enterprise: cena niestandardowa

10. Microsoft Planner

Organizowanie projektów i zadań w ramach pakietu Microsoft 365 Suite

via MicrosoftMicrosoft Planner jest przyjazny dla użytkownika zarządzanie projektami i zadaniami narzędzie w pakiecie Microsoft 365. Podobnie jak inne narzędzia na tej liście, Microsoft Planner umożliwia organizowanie i widok różnych aspektów projektów. Z pomocą jego "kreatora" można rozpocząć pracę i stworzyć swoją pierwszą tablicę Kanban, czyli Plan, w ciągu kilku minut.

Choć Microsoft Planner nie został stworzony specjalnie jako narzędzie do zarządzania backlogiem produktu, można go łatwo zaadaptować do tego celu, co czyni go wygodną opcją dla teamów korzystających już z Microsoft 365.

Dla każdego Planu można utworzyć hierarchię zadań, przypisując je do członków zespołu i dodając różne statusy i kamienie milowe. Zadania można organizować w konfigurowalne kategorie zwane Buckets, które mogą być używane do reprezentowania różnych scen lub typów elementów zarządzania zaległościami.

Zadania można przeciągać i upuszczać pomiędzy Buckets, co ułatwia ustalanie priorytetów i aktualizację statusów. Tworzenie nowych zadań za pomocą szablonów lub ustawienie automatycznego tworzenia zadań przez e-mail. Dodawaj komentarze, umieszczaj w nich etykiety współpracowników i wyświetlaj historię zmian.

Planner najlepsze funkcje

Konfigurowalne kategorie zadań dzięki Buckets

Automatyczne daty powstania zadań e-mail

Współpraca poprzez załączniki i komentarze

Dostępność na pulpicie, w sieci i na urządzeniach mobilnych

Natywna integracja z aplikacjami Microsoft 365

Ograniczenia aplikacji Planner

Ograniczone opcje wizualizacji w porównaniu do dedykowanego narzędzia do zarządzania backlogiem

Brak zaawansowanego raportowania i analityki

Brak natywnych opcji integracji poza aplikacjami Microsoft 365 - limit dla zespołu programistów

Drogie (dostępne tylko dla subskrybentów planu Microsoft 365 Enterprise)

Planner ceny

Microsoft 365 E3 : 36 USD/miesiąc za użytkownika

: 36 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 E5: 57 USD/miesiąc za użytkownika

Większa wydajność dzięki procesowi zarządzania zaległościami

Rozumiemy to - zarządzanie backlogiem nie znajduje się na szczycie listy nowych narzędzi. Jest to jednak ważne dla Teams każdej wielkości, aby organizować, śledzić i współpracować nad wieloma różnymi zadaniami produktowymi.

Zespoły produktowe i programistyczne polegają na ClickUp do zrobienia tego i wielu innych rzeczy. Przekonaj się, dlaczego Teams przechodzą z innych narzędzi na ClickUp, wypróbowując platformę. Rozpocznij za darmo !