Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami open source w 2024 roku

Kierownik projektu ma wiele na głowie - od śledzenia harmonogramów zadań po ocenę ryzyka związanego z realizacją i zarządzanie obciążeniem pracą . Niezawodne narzędzie do zarządzania projektami (PM) jest niezbędne do osiągnięcia celów, ale zasadnicze pytanie brzmi: Czy wybrać produkt open-source czy tradycyjne oprogramowanie do zarządzania projektami?

Open-source narzędzia do zarządzania projektami są często preferowane przez małe firmy i startupy, które nie chcą inwestować w drogie "pudełkowe" rozwiązania PM. Chociaż istnieje przekonanie, że oprogramowanie open-source może przyspieszyć dostarczanie produktów dla Zwinne zespoły , korzystanie z niego może być czasami mieczem obosiecznym. ⚔️

Na przykład, oprogramowanie do zarządzania projektami które jest open-sourcowe, zwykle nie jest najbardziej przyjazne dla użytkownika, jeśli chodzi o szczegóły zarządzanie zadaniami i planowanie projektów. W przypadku niektórych produktów konieczne może być również rozwiązanie problemów z kompatybilnością lub poważnymi lukami w zabezpieczeniach.

Mając to na uwadze, omówmy niektóre z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami typu open source w tym przewodniku.

Nasze krótkie recenzje pomogą ci znaleźć to, które poradzi sobie z twoimi przepływami pracy.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania projektami typu open source?

Jakość oprogramowania do zarządzania projektami, zarówno open source, jak i nie, musi z grubsza oferować następujące funkcje:

Widoczność projektu: Narzędzie powinno umożliwiać nadzorowanie projektów z różnych perspektyw, takich jak postęp zadań, obciążenie pracowników i ryzyko związane z ukończeniem projektu Zarządzanie zadaniami: Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie wspierało organizowanie zadań. Powinno ono umożliwiać cele planowania projektu na elementy działań i ułatwić ich śledzenie dzięki aktualizacjom statusu i znacznikom priorytetów. Funkcje takie jak śledzenie czasu izarządzanie zasobami do zarządzania obciążeniami są optymalne Dostosowania: Powinien umożliwiać dostosowanie środowiska za pomocą dostosowanych przepływów pracy, niestandardowe pola i konfigurowalne powiadomienia Dostępność: Powinieneś być w stanie korzystać z oprogramowania na komputerze i urządzeniu mobilnym, aby cieszyć się elastycznością i załatwiać pilne sprawy na bieżąco Szablony: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami posiada kolekcję szablonów, które dodają strukturę do planowania projektu, obowiązków administracyjnych i zarządzania Narzędzia do współpracy: Sprawdź, czy posiada narzędzia takie jak cyfrowe tablice, udostępnianie dokumentów, wątki komentarzy i mapy myśli, które pomogą Ci w pracy nad projektemczłonkom zespołu współpracować

Jeśli jesteś zafiksowany na punkcie narzędzi open-source, weź pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak cena i przydatność. Produkty te są zazwyczaj bezpłatne, ale jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji i wsparcia dla złożonych modeli biznesowych, być może będziesz musiał zdecydować się na płatną opcję.

Najlepsze oprogramowanie open source do zarządzania projektami w 2024 roku

Przejrzeliśmy dziesiątki narzędzi do zarządzania projektami typu open source i wybraliśmy dziewięć najlepszych opcji z przyzwoitymi funkcjami. Zanim do nich przejdziemy, chcielibyśmy zaprezentować ClickUp, najlepiej działające darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami zarówno dla małych, jak i dużych firm! 💗

ClickUp to najwyższej klasy narzędzie do rozwiązanie do zarządzania projektami -Chociaż nie jest to oprogramowanie typu open-source, to posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, najwyższej klasy funkcje prywatności i udostępniania oraz pełen zakres funkcji PM bez problemów z kompatybilnością.

ClickUp usprawnia procesy zarządzania projektami, oferując płynną widoczność, zarządzanie zadaniami i funkcje raportowania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie 15+ widoków do monitorowania projektów i zadań - na przykład widok Listy jest świetny do ogólnych przeglądów, podczas gdy widok Kalendarza pomaga być na bieżąco z harmonogramy projektów .

Najlepszą częścią korzystania z ClickUp jest to, że nie musisz martwić się o zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa które zwykle nękają narzędzia open source. Z jego ustawienia udostępniania i uprawnień można kontrolować oparte na hierarchii uprawnienia dostępu do pliku Foldery, listy lub zadania w obszarze roboczym.

Zapraszaj członków i gości do określonych plików i kontroluj ich uprawnienia do udostępniania i edycji. Możesz także użyć funkcji Public Sharing, aby udostępnić to, nad czym pracujesz, bez narażania poufnych danych. Patrz samouczek wideo aby zobaczyć, jak działa hierarchia w ClickUp.

Darmowa wersja Forever ClickUp oferuje niesamowite korzyści, takie jak nieograniczona liczba zadań, Pulpity nawigacyjne ClickUp do śledzenia postępów, dokumenty współpracy rodzimy śledzenie czasu oraz Tablice ClickUp do burzy mózgów i pracy zespołowej.

Jeśli jesteś na płatnym poziomie, możesz odblokować świat możliwości dzięki ClickUp AI , asystent pracy przeszkolony do przyspieszania czasochłonnych zadań, takich jak tworzenie briefów projektowych, harmonogramów i matryc przypisywania odpowiedzialności.

Koniecznie sprawdź imponujące możliwości ClickUp szablon zarządzania programem kolekcja. Wypróbuj Szablon zarządzania projektami ClickUp do ustalanie priorytetów zadań i celów i monitorować postępy za pomocą automatyzacji bez użycia kodu. Lub użyj Panel zarządzania projektami ClickUp do śledzenia sukcesów za pomocą wykresów, grafów i innych elementów wizualnych. 🌞

Najlepsze funkcje ClickUp

Darmowy pakiet do zarządzania projektami w chmurze

Wiele widoków projektów i intuicyjne pulpity nawigacyjne (z widżetami)

Udostępnianie i uprawnienia oparte na hierarchii

Szablony zwinnego zarządzania projektami dla wielu przypadków użycia dla zespołów programistycznych i deweloperskich

Wbudowane narzędzia do śledzenia czasu i współpracy

Scentralizowanyedycja dokumentów i zarządzanie

Niezawodnypraktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności* Doskonałe samouczki i obsługa klienta

Wsparcie AI dla zadań administracyjnych i pisania

Funkcje zarządzania zasobami do wizualizacji i dostosowywania obciążeń

Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI dostępne tylko w płatnych planach

Szeroki zakres funkcji zarządzania projektami może przytłoczyć nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. ProjectLibre

Via: ProjectLibre Główną zaletą ProjectLibre jest jego kompatybilność z plikami Microsoft Projects, co czyni go doskonałą alternatywą open-source dla tej platformy.

ProjectLibre obsługuje różne procesy tworzenia i zarządzania plany projektów . Skorzystaj z Work Breakdown Structure (WBS), aby podzielić obciążenie pracą na łatwe do zarządzania zadania, lub zastosuj Resource Breakdown Structure (RBS) do mikrozarządzania komponentami zasobów.

Użyj diagramów sieciowych, aby ustalić zależności między zadaniami i zapobiec wąskim gardłom z dużym wyprzedzeniem. Weź pod uwagę składniki kosztów i terminy, wizualizując swoje projekty jako Wykresy Gantta i obserwowanie ich stanu za pomocą Earned Value Costing.

ProjectLibre obsługuje ponad 30 języków, w tym arabski, hindi, francuski i niemiecki, dzięki czemu jest odpowiedni dla zespołów globalnych. 🌍

Najlepsze cechy ProjectLibre

Doskonała alternatywa dla Microsoft Projects do sprawnego zarządzania zasobami

Obsługuje WBS i RBS

Umożliwia tworzenie diagramów sieciowych

Działa na urządzeniach z systemem Windows, Linux lub Mac

Ograniczenia ProjectLibre

Sporadyczne awarie narzędzia do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Ceny ProjectLibre

Darmowy

Oceny i recenzje ProjectLibre

G2 : 4.2/5 (30+ recenzji)

: 4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (40+ recenzji)

3. ZenTao

Via: ZenTao ZenTao jest open-source'owym narzędziem do zarządzania projektami opartym na Scrum zwinny framework często używany w rozwoju oprogramowania . Obejmuje podział projektów na sprinty z celami określonymi w czasie. ⏲️

Platforma jest dostępna na licencjach ZPL i AGPL, a jej Community Edition nie ma żadnych ograniczeń komercyjnych. Korzystaj z niej dla swojego zespołu, nie martwiąc się o licencje lub konsekwencje prawne.

Tworzenie projektów w ZenTao jest bardzo proste - wystarczy kliknąć przycisk Project, wprowadzić niezbędne informacje i nacisnąć przycisk Save. Możesz dostosować swój budżet projektu i terminy oraz pozostaw dodatkowe informacje dla członków zespołu.

Platforma posiada sekcję Doc do przechowywania dokumentów związanych z projektem. W zakładce Statystyki można pobrać raporty dotyczące wydajności projektu i wskazać obszary wymagające poprawy.

ZenTao umożliwia administratorom dostosowanie uprawnień i określenie poziomu dostępu innych członków zespołu.

Najlepsze cechy ZenTao

Oparte na Scrum

Podwójna licencja - ZPL i AGPL

Łatwe tworzenie projektów dla kierowników projektów i liderów zespołów

Sekcja dokumentów przechowuje informacje związane z projektem

Ograniczenia ZenTao

Interfejs pulpitów projektowych nie jest przyjazny dla początkujących

Przydałaby się bardziej szczegółowa dokumentacja

Ceny ZenTao (wersja open source)

Community Edition: Darmowa

Oceny i recenzje ZenTao

G2 : 4.3/5 (8+ recenzji)

: 4.3/5 (8+ recenzji) Capterra: 4/5 (poniżej 5 recenzji)

4. OpenProject

Via: OpenProject Jako platforma open-source, OpenProject obsługuje zarówno metodologie zwinne i kaskadowe . Oferuje imponujący zestaw narzędzi do tworzenia i zarządzania projektami.

Zobacz szerszy obraz dzięki oprogramowanie do zarządzania zadaniami do tworzenia list projektów i ustawiania opcji hierarchii. Chociaż może to być bardziej podstawowe narzędzie do śledzenia zadań, kierownicy projektów mogą stworzyć przegląd obciążenia pracą dla alokacji zasobów i ustalić jasną strukturę, wybierając projekty nadrzędne i podrzędne.

OpenProject oferuje pulpit nawigacyjny z konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają postępy i stan projektu, umożliwiając jak najszybsze wykrycie i usunięcie nieprawidłowości. 🏃

Użycie Wykresy Gantta i kalendarze do wizualizacji projektów i śledzenia kamieni milowych i terminów. Inne opcje, które mogą Cię zainteresować, obejmują OpenProject API (do tworzenia niestandardowych integracji), śledzenie czasu, raportowanie kosztów oraz konfigurowalne role i uprawnienia.

Najlepsze funkcje OpenProject

Obsługuje metodologie zwinne i kaskadowe

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny

Oszczędzające czas szablony PM

Opcje wizualizacji projektów

Ograniczenia OpenProject

Ograniczone wsparcie dla alokacji zasobów

Konfiguracja niektórych integracji może być trudna

Ceny OpenProject

Społeczność : Darmowy

: Darmowy Basic : $7.25/miesiąc na użytkownika

: $7.25/miesiąc na użytkownika Professional : $13.50/miesiąc na użytkownika

: $13.50/miesiąc na użytkownika Premium: $19.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje OpenProject

G2 : 3.7/5 (20+ recenzji)

: 3.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ recenzji)

5. ERPNext

Via: ERPNext ERPNext jest platformą open-source dla planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Może obsługiwać księgowość finansową, zarządzanie zamówieniami, HR, CRM i listę płac.

Chociaż głównym celem platformy jest ERP, oferuje ona cenne narzędzia do zarządzania projektami. Otrzymujesz wszechstronny obszar roboczy do nadzorowania projektów i przełączania widoków w celu śledzenia statusu.

ERPNext pozwala dzielić projekty na zadania, przypisywać je do konkretnych członków zespołu, ustalać priorytety i śledzić kamienie milowe, aby mieć pewność, że zawsze jesteś na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Twoim zespole. Zadania są automatycznie dodawane do list rzeczy do zrobienia członków zespołu odpowiedzialnych za dostawę. ✔️

Używaj Wzmianek i wbudowanego czatu w czasie rzeczywistym, aby komunikować się ze współpracownikami, przeprowadzać burze mózgów i współpracować nad wspólnymi zadaniami.

Przesyłaj dokumenty związane z projektem w File Manager, synchronizuj swoje konta e-mail, śledź czas, wystawiaj rachunki klientom i korzystaj z dostosowań, aby uzyskać maksymalną funkcjonalność.

ERPNext najlepsze cechy

Koncentruje się na ERP

Wszechstronny obszar roboczy z wieloma widokami do tworzenia planów projektów

Wzmianki i czat w czasie rzeczywistym

Menedżer plików dla dokumentów

Ograniczenia ERPNext

Konfiguracja dostosowań po aktualizacjach może nie być łatwa

Ograniczona liczba gotowych narzędzi komplikuje konfigurację

Ceny ERPNext

Bezpłatnie

ERPNext oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (40+ recenzji)

: 4.2/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

6. Tuleap

Via: Tuleap W poszukiwaniu wysokiej jakości oprogramowania open-source Alternatywa dla Jira ? Tuleap może być fajnym zamiennikiem dla zespołów programistycznych! 👑

Podobnie jak Jira, Tuleap obsługuje Scrum, Kanban i hybrydowe podejścia do PM. To oparte na przeglądarce internetowej rozwiązanie idzie o krok dalej, oferując narzędzia do tworzenia oprogramowania, testowania i zarządzania dokumentami w celu łatwiejszego monitorowania sprintów, śledzenia terminów i obsługi projektów.

Jeśli chodzi o monitorowanie sprintów, Tuleap oferuje wykresy burnup i burndown do śledzenia postępów, identyfikowania problemów i dostosowywania planów do terminowej dostawy. Jego konfigurowalne pulpity nawigacyjne zapewniają pożądaną wizualizację z informacjami o stanie projektów w czasie rzeczywistym.

Tuleap posiada natywną integrację z Git, systemem kontroli wersji umożliwiającym śledzenie kodów źródłowych. Platforma ta jest licencjonowana na licencji GNU GPL i nie ma ograniczeń dotyczących liczby użytkowników, projektów ani czasu.

Narzędzie do zarządzania projektami można zainstalować na serwerach CentOs i Redhat.

Najlepsze cechy Tuleap

Obsługuje różne podejścia do zarządzania projektami i kamieniami milowymi

Łatwe monitorowanie sprintów

Intuicyjne pulpity nawigacyjne

Natywna integracja Git dla zespołów programistycznych

Ograniczenia Tuleap

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla początkujących użytkowników

Niektóre funkcje nie są intuicyjne, co może utrudniać konfigurację

Ceny Tuleap

Community Edition : Darmowa

: Darmowa Expert : €23/miesiąc na użytkownika

: €23/miesiąc na użytkownika Zarządzany: €33/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tuleap

G2 : 4.5/5 (30+ opinii)

: 4.5/5 (30+ opinii) Capterra: 4/5 (10+ recenzji)

7. Restyaboard

Via: Restyaboard Uwielbiasz tablice Kanban w Trello? Restyaboard może być idealnym rozwiązaniem open-source Alternatywa dla Trello !

Dzięki tej platformie możesz dzielić złożone projekty na zadania, dodawać zadania i monitorować postępy za pomocą atrakcyjnych wizualnie i konfigurowalnych tablic. Ustawiaj niestandardowe statusy i twórz listy rzeczy do zrobienia, które obsługują wiele projektów lub procesów.

Dzięki wielu układom możesz obserwować swoje projekty pod każdym "kątem", identyfikować mocne i słabe punkty oraz znajdować rozwiązania w celu ich ukończenia i dostarczenia.

Dzięki wbudowanemu narzędziu do czatowania i opcji zostawiania komentarzy, Restyaboard promuje współpracę w szybkich metodologiach projektowych. Masz pełną kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do czego dzięki niestandardowym uprawnieniom użytkownika.

Najlepsze cechy Restyaboard

Atrakcyjne wizualnie tablice do zarządzania zadaniami projektowymi

Śledzenie czasu i kamieni milowych

Wbudowany czat

Wiele układów widoku

Ograniczenia Restyaboard

Ograniczone narzędzia do planowania i monitorowania KPI

Brak znanych integracji

Ceny Restyaboard

Skontaktuj się z dostawcą w sprawie cen

Oceny i recenzje Restyaboard

Brak dostępnych recenzji

8. Taskcafe

Via: Taskcafé Taskcafe jest narzędziem PM o otwartym kodzie źródłowym obracającym się wokół Tablice Kanban . Ma prosty interfejs, który pozwala utworzyć tablicę dla każdego projektu i sortować zadania według ich statusu, wersji oprogramowania lub innego wybranego kryterium.

Dla każdego zadania można ustawić terminy, etykiety i listy kontrolne, zapewniając wszystkim członkom zespołu przejrzysty dostęp do informacji. Listy można oznaczać kolorami w celu lepszej wizualizacji i łatwiejszej nawigacji.

Taskcafe oferuje Widok moich zadań - scentralizowaną przestrzeń do podsumowywania wyników. Członkowie zespołu mogą dodawać komentarze do każdego zadania. Jest to doskonały sposób na rozwiązywanie drobnych problemów lub niejasności na bieżąco i usprawnienie rozproszonych przepływów pracy.

Najlepsze cechy Taskcafe

Zarządzanie projektami poprzez tablice Kanban

Scentralizowany układ zadań

Współpraca poprzez komentarze

Lekki interfejs

Ograniczenia Taskcafe

Wciąż w fazie rozwoju, więc niektóre funkcje mogą nie działać w pełni

Konfiguracja platformy może być trudna

Cennik Taskcafe

Darmowy

Oceny i recenzje Taskcafe

Brak dostępnych recenzji

9. Taiga

Via: Tajga Taiga jest narzędziem PM o otwartym kodzie źródłowym oferującym nienaganne wsparcie dla międzyfunkcyjnych zespołów zwinnych . Ta lokalna platforma oferuje niestandardową instalację, jest łatwa do aktualizacji i pozwala wybrać, czy i w jakim stopniu wniesiesz wkład w społeczność. Mówimy tu o pełnej swobodzie i kontroli! 🥰

Jako rozwiązanie PM, Taiga służy pomocą na każdym kroku, od planowania projektów po generowanie raportów. Pozwala definiować, ustalać priorytety i zmieniać priorytety rezultatów, planować zaległości, sprinty i epopeje oraz płynnie przełączać się między Kanban i Scrum.

Pulpit nawigacyjny wydajności zespołu platformy pozwala śledzić, kto co robi. Dostępna jest również opcja Wiki, której można używać do tworzenia i przechowywania dokumentów i procedur związanych z projektem w celu ułatwienia współpracy.

Należy pamiętać, że samodzielnie zarządzana platforma Taiga wymaga systemu Linux i Docker.

Najlepsze cechy Taiga

Łatwa obsługa zespołów wielofunkcyjnych

Dostosowana instalacja zapewniająca pełną kontrolę

Najwyższa wydajność i funkcje raportowania

Opcja Wiki dla dokumentów związanych z projektem

Ograniczenia Taiga

Sporadyczne problemy z szybkością

Interfejs może wydawać się zagracony

Ceny Taiga

Samozarządzanie : Darmowy

: Darmowy Automatyczny hosting : od 10 USD

: od 10 USD Zarządzany dla Ciebie: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Taiga

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (80+ recenzji)

10. WeKan

Via: WeKan WeKan to kolejne narzędzie, które wykorzystuje moc Kanban do zapewnienia właściwego planowanie projektu organizacja, śledzenie i ukończenie projektu.

WeKan umożliwia tworzenie tablic dla każdego projektu. Dodawaj karty reprezentujące zadania do aktywnych tablic i organizuj je jako listy w oparciu o określone kryteria, z których najczęstszym jest status: _To Do, Doing i _Done.

WeKan zawiera kilka dzwonków i gwizdków, które sprawiają, że jest to znacznie więcej niż gigantyczna tablica z karteczkami samoprzylepnymi. 📓

Możesz na przykład zaznaczać określone karty i otrzymywać powiadomienia o zmianach, co przydaje się, gdy prowadzisz wiele projektów z setkami zadań. Używaj skrótów klawiaturowych, aby zaoszczędzić czas, załączaj pliki i stosuj filtrowanie, aby zmaksymalizować wydajność.

Jeśli przechodzisz na WeKan z Trello można zaimportować wszystkie dane projektu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Platforma umożliwia również konfigurację kontroli dostępu i określenie, którzy członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych i edytować tablice.

Najlepsze cechy WeKan

Zarządzanie projektami w oparciu o Kanban

Integracja z Trello dla płynnego transferu

Konfigurowalna kontrola dostępu

Umożliwia śledzenie specyficzne dla karty

Ograniczenia WeKan

Ograniczone opcje dostosowywania

Brak szczegółowej dokumentacji dotyczącej konfiguracji platformy

Ceny WeKan

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje WeKan

G2: 4.2/5 (10+ opinii)

Narzędzia do zarządzania projektami open source: Które wybrać?

Zakup wysokiej jakości narzędzia do zarządzania projektami to zawsze dobra decyzja, niezależnie od tego, czy prowadzisz przedsiębiorstwo, małą firmę czy startup. Opcje open source oferują przystępną cenę, przejrzystość i skalowalność, ale zawsze można wybrać produkty własnościowe o podobnym profilu funkcji.

ClickUp, na przykład, jest świetną opcją pod względem możliwości dostosowywania, zarządzania zadaniami i projektami, integracji, szablonów i współpracy. Niezrównana obsługa klienta, samouczki i bezpieczeństwo sprawiają, że jest to najlepszy wybór narzędziem, które trzeba wypróbować dla małych i dużych zespołów!