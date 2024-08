10 najlepszych alternatyw i konkurentów Productboard w 2024 r. (Bezpłatne i płatne)

Jako menedżer produktu, twoje życie obraca się wokół generowania spostrzeżeń, definiowania celów biznesowych i tworzenia produktów, które mają znaczenie dla twoich klientów. Narzędzia do zarządzania produktami ułatwiają życie, gdy nieustannie żonglujesz zadaniami. 🤹

Jednym z takich narzędzi jest Productboard, który został zaprojektowany, aby pomóc zespołom produktowym zbierać opinie klientów i tworzyć mapy drogowe dla wielu produktów w jednej przestrzeni.

Użytkownicy lubią funkcje śledzenia postępów w Productboard, możliwości gromadzenia informacji i widoki map drogowych. Menedżerowie produktów mogą jednak potrzebować więcej integracji w swoich zespołach oprogramowanie do zarządzania projektami . W rzeczywistości menedżerowie produktu muszą nadać priorytet funkcjom, które oferują lepszą elastyczność, głębszy wgląd i szersze wsparcie w zarządzaniu.

To właśnie w tym miejscu znajduje się lista najlepszych Alternatywa dla Productboard s jest dostępna.

Tutaj udostępniamy niektóre z naszych ulubionych alternatyw dla Productboard, zarówno płatne, jak i darmowe, z listą funkcji, zalet i wad, cenami i ocenami.

Nadszedł czas, aby podnieść poziom swojej gry PM. 🙌

Czego należy szukać w alternatywach Productboard?

Nie wszystkie narzędzia do zarządzania produktami są sobie równe. W zależności od konkretnych potrzeb związanych z produktem, możesz preferować pewne funkcje zamiast innych. 🛠️

Oto kilka rzeczy, których należy szukać w alternatywach Productboard:

Śledzenie i analiza użytkowników : Aby tworzyć świetne produkty, musisz zrozumieć, w jaki sposób Twoi klienci się z nimi angażują

: Aby tworzyć świetne produkty, musisz zrozumieć, w jaki sposób Twoi klienci się z nimi angażują Mapowanie drogi : Stwórz mapę produktu od pomysłu do premiery dzięki narzędziom do zarządzania produktem, które wspierają wizualną, interaktywną strategię produktu

: Stwórz mapę produktu od pomysłu do premiery dzięki narzędziom do zarządzania produktem, które wspierają wizualną, interaktywną strategię produktu Ankiety niestandardowe : Wsparcie zarządzania opiniami za pomocą narzędzia, które oferuje niestandardowe formularze, aby pomóc zamknąć pętlę opinii klientów

: Wsparcie zarządzania opiniami za pomocą narzędzia, które oferuje niestandardowe formularze, aby pomóc zamknąć pętlę opinii klientów Współpraca w zespole : Od wiadomości zespołowych w aplikacji po współpracę w czasie rzeczywistym - poszukaj narzędzia do zarządzania produktem, które pomoże Ci współpracować

: Od wiadomości zespołowych w aplikacji po współpracę w czasie rzeczywistym - poszukaj narzędzia do zarządzania produktem, które pomoże Ci współpracować Wsparcie prezentacji : Udostępnianie swoich spostrzeżeń i nowych pomysłów za pomocą narzędzia oferującego funkcje prezentacji

: Udostępnianie swoich spostrzeżeń i nowych pomysłów za pomocą narzędzia oferującego funkcje prezentacji Funkcje zarządzania projektami : Usprawnienie cyklu pracy izarządzanie zadaniami dzięki aplikacji narzędzie do zarządzania projektami które pozwala kontrolować projekt w jednej przestrzeni

: Usprawnienie cyklu pracy izarządzanie zadaniami dzięki aplikacji narzędzie do zarządzania projektami które pozwala kontrolować projekt w jednej przestrzeni Mapy cieplne i schematy blokowe : Najlepszym sposobem na uzyskanie wglądu w swoich klientów jest sprawdzenie, w jaki sposób faktycznie wchodzą w interakcję z Twoimi produktami, korzystając z kluczowych funkcji, takich jak mapy cieplne i nagrania

: Najlepszym sposobem na uzyskanie wglądu w swoich klientów jest sprawdzenie, w jaki sposób faktycznie wchodzą w interakcję z Twoimi produktami, korzystając z kluczowych funkcji, takich jak mapy cieplne i nagrania Integracje: Menedżerowie produktu żonglują różnymi narzędziami do zrobienia swojej pracy. Upewnij się, że wybrana alternatywa Productboard integruje się z najważniejszym oprogramowaniem do zarządzania produktem

10 najlepszych alternatyw Productboard do wykorzystania w 2024 roku

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania produktami wymaga czasu i energii. Wiemy, że prawdopodobnie brakuje Ci jednego i drugiego.

Dlatego zrobiliśmy to za ciebie. Oto 10 najlepszych alternatyw Productboard (zarówno darmowych, jak i płatnych!), które mogą usprawnić proces, oszczędzając czas, energię, a nawet pieniądze. 💰

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Tak, umieściliśmy ClickUp na szczycie listy, ale nie bez powodu. (ClickUp to kompleksowa platforma, która oferuje niemal nieskończoną liczbę funkcji, integracji i niestandardowych rozwiązań, dzięki czemu Teams mogą mieć oko na każdy krok w projekcie procesu rozwoju produktu . Rzeczywiście, Funkcje produktu ClickUp umożliwiają tworzenie map wizji, śledzenie problemów i zarządzanie sprintami w jednym miejscu.

Aby rozpocząć, zbierz wszystkich na tej samej stronie, używając Dokument podsumowujący produkt ClickUp . Wstępnie zbudowany dokument ClickUp umożliwia łączenie z projektami, tworzenie listy specyfikacji funkcji i wyjaśnianie kwestii projektowych. Użyj go do opracowania planu wydania dla teamów produktowych i stwórz ramy dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek. ✨

Dzięki szablonowi Product Brief Document od ClickUp, Twój zespół ma zakończony, wypełniony po brzegi konspekt, aby wesprzeć powodzenie wprowadzenia produktu na rynek - pozostając dosłownie na tej samej stronie

Twórz udostępniane mapy drogowe produktu w ClickUp, aby każdy w zespole widział rolę, jaką odgrywa i ogólną wizję. Wizualizuj cykle pracy i maksymalizuj wydajność dzięki wielu widokom tablicy, w tym Tablice Kanban w ClickUp . Błyskawicznie dodawaj automatyzację zadań, aby podzielić rozwój produktu dla różnych członków zespołu i działów.

Stwórz idealny Zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami za pomocą widoku Tablicy w ClickUp

Możesz również ułatwić rozwój produktu dzięki ClickUp AI . Użyj go do napisania dokumentu wymagań produktu (PRD), zaprojektowania testów użytkownika lub stworzenia ogólnego planu testów.

ClickUp najlepsze funkcje:

35+ aplikacji ClickUp pozwala na niestandardowe zarządzanie zadaniami, w tym przypisywaniepunktów sprintu i śledzenie niestandardowych pól danych

Ponad 1000+szablony do zarządzania produktamiw tymszablony planów projektówułatwiają tworzenie historii Agile, śledzenie żądań funkcji i tworzenie tablic projektowych

ponad 50 akcji, wyzwalaczy i automatyzacji sprawia, że niestandardowe ustawienia są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

ponad 1000 integracji, w tym HubSpot, Slack i Salesforce

Limity ClickUp:

Krzywa uczenia się może być bardziej stroma po prostu dlatego, że dostępnych jest tak wiele niestandardowych ustawień

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że liczba powiadomień może być przytłaczająca, ale można je spersonalizować w ustawieniach konta

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Prodpad

przez Prodpad Prodpad eliminuje zgadywanie podczas tworzenia produktów, dostarczając opinie użytkowników i pomagając w planowaniu strategii. Użyj go, aby uchwycić kluczowe pomysły od rzeczywistych klientów i stworzyć harmonogram projektu z wbudowanymi mapami drogowymi.

Narzędzia opinii klientów są szczególnie przydatne do planowania, nad którymi produktami chcesz pracować w pierwszej kolejności. Prodpad oferuje Narzędzia AI które zbierają informacje zwrotne i oferują ogólne spostrzeżenia. Wykorzystaj te informacje do segmentacji klientów i skupienia się na produktach, które spełniają ich konkretne potrzeby.

Najlepsze funkcje Prodpad:

Funkcje odkrywania pomysłów ułatwiają sprawdzenie, które funkcje są pożądane przez użytkownikówustalać priorytety projektów które mają największe znaczenie

Integracja z narzędziami takimi jak Jira, Microsoft i GitHub pozwala włączyć Prodpad do istniejących cykli pracy, aby nie zakłócać procesu zespołu

Funkcje cyklu pracy Product Backlog pozwalają podzielić pomysły i zidentyfikować najbardziej pożądane funkcje do wyczyszczeniazaległości produktowe Limity Prodpad:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że mapy drogowe mogą być mylące w przypadku długich lub bardziej złożonych podróży produktu

Zarchiwizowane pomysły nie mają załączonej historii, więc będziesz musiał śledzić rozumowanie osobno

Ceny Prodpad:

Roadmaps : Wersja próbna Free

: Wersja próbna Free Roadmaps Essentials : 30 USD/redaktor/miesiąc

: 30 USD/redaktor/miesiąc Roadmaps Zaawansowane: 55 USD/redaktor/miesiąc

Oceny i recenzje Prodpad:

G2 : 4.3/5 (80+ recenzji)

: 4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (10+ reviews)

3. Airfocus

przez Airfocus Airfocus pomaga zrozumieć potrzeby użytkowników, planować realizację projektu i dopasować Teams. Ta strategiczna platforma zarządzania produktem pozwala zarządzać rozwojem produktu od odkrycia i ustalenia priorytetów po strategię. Zbudowana jako modułowa platforma, ma być centralnym hubem dla całej pracy nad produktem. 💪

Uzyskaj wgląd w doświadczenia użytkowników i zbieraj informacje zwrotne na temat produktu, aby upewnić się, że rozwiązujesz właściwe problemy. Zaangażuj rzeczywistych użytkowników, budując markowy portal, w którym możesz udostępniać pomysły swoim klientom.

Skorzystaj z narzędzia mapy drogowej, aby wyznaczyć jasny kierunek i poinformować Teams, czego mogą się spodziewać na każdym kroku. Burza mózgów pomysłów, ogłaszanie wprowadzenie produktu i świętować zwycięstwa w jednej przestrzeni.

Najlepsze funkcje Airfocus:

Aplikacje natywne Airfocus pozwalają zbudować modułowe podejście do rozwoju produktu, co oznacza, że można wykorzystać narzędzie do zaspokojenia konkretnych potrzeb

Niestandardowe widoki ułatwiają wizualizację danych za pomocą wykresów Gantta,Tablic Kanbani tabel

Oprogramowanie do map drogowych zapewnia widoczność planu zespołu i można je dostosować do szerokiego zakresu przypadków użycia

Limity Airfocus:

Użytkownicy stwierdzili, że integracja z Jira nie zawsze była niezawodna

Plany cenowe są oparte na użytkownikach, więc staje się to kosztowne, jeśli pracujesz z wieloma członkami zespołu

Cennik Airfocus:

Zaawansowany : $69/redaktor/miesiąc

: $69/redaktor/miesiąc Pro : Niestandardowy roczny cennik

: Niestandardowy roczny cennik Enterprise: Niestandardowy roczny cennik

Oceny i recenzje Airfocus:

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

4. UserVoice

przez UserVoice UserVoice to system zarządzania produktem, który pomaga tworzyć strategie rozwoju produktu. Tablica opinii użytkowników ułatwia sprawdzenie, co klienci mówią o Twoich produktach - i jakich funkcji oczekują najbardziej.

Narzędzie wykorzystuje podejście oparte na danych dla interesariuszy, aby zidentyfikować najlepsze sposoby zaspokojenia potrzeb klientów. Od tworzenia historii użytkownika po obserwowanie, jak poruszają się po Twoich produktach, uzyskasz wgląd w lepszą obsługę swoich klientów. 🤩

Najlepsze funkcje UserVoice:

Formularze i narzędzia do zbierania opinii są zaprojektowane tak, aby wspierać relacje, sprawiać, że niestandardowi klienci czują się wysłuchani i budować lepszy branding

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia korzystanie z niego bez konieczności poświęcania godzin na opanowanie stromej krzywej uczenia się

Integracje obejmują Jira, Slack, Azure DevOps i Zendesk

Limity UserVoice:

Użytkownikom podobają się istniejące integracje, ale chcieliby mieć więcej wspieranych platform

Brak obsługi klienta przez e-mail lub online, co oznacza, że uzyskanie pomocy w przypadku błędów może być trudne

Ceny UserVoice:

Essentials : $699/miesiąc

: $699/miesiąc Pro : $899/miesiąc

: $899/miesiąc Premium : $1,349/miesiąc

: $1,349/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UserVoice:

G2 : 4.5/5 (200+ opinii)

: 4.5/5 (200+ opinii) Capterra: 4.2/5 (60+ recenzji)

5. Convas

przez Convas Convas to narzędzie do zbierania opinii klientów, które ułatwia opracowywanie produktów, których ludzie naprawdę chcą. Użyj strony opinii, aby zebrać opinie od członków swojego zespołu i niestandardowych klientów. Dodaj funkcję głosowania, aby umożliwić użytkownikom głosowanie w górę lub w dół różnych funkcji.

Korzystanie z opinii klientów, stworzyć mapę drogową dla cyklu życia produktu . Wyczyszczone pokaż interesariuszom, co jest w trakcie postępu, co jest zrobione i co będzie następne. Korzystaj z automatycznych powiadomień, aby informować użytkowników o wydaniu nowego produktu, którym mogą być zainteresowani.

Najlepsze funkcje Convas:

Strona opinii jest zakończona i w pełni konfigurowalna. Używaj komentarzy, aby bezpośrednio angażować użytkowników, twórz wiele tablic dla różnych typów opinii i dodawaj etykiety, aby zwiększyć organizację

Dodaj widżet opinii klientów do stron docelowych, aby uzyskać wgląd bez opuszczania witryny przez użytkowników

Ogłoszenia o aktualizacjach produktów sprawiają, że ogłaszanie nowych funkcji i premier produktów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

Limity Convas:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że aplikacja zawierała błędy, co prowadziło do spowolnienia procesu rozwoju produktu

Jeśli masz więcej niż 100 użytkowników, których chcesz śledzić, musisz zapłacić za plan na poziomie biznesowym

Ceny Convas:

Free : $0/miesiąc z maksymalnie 25 śledzonymi użytkownikami

: $0/miesiąc z maksymalnie 25 śledzonymi użytkownikami Growth : $15/miesiąc z maksymalnie 100 śledzonymi użytkownikami

: $15/miesiąc z maksymalnie 100 śledzonymi użytkownikami Business : $150/miesiąc z nieograniczoną liczbą śledzonych użytkowników

: $150/miesiąc z nieograniczoną liczbą śledzonych użytkowników Prywatny: 99 USD/miesiąc za prywatną funkcję opinii

Convas oceny i recenzje:

G2 : 4.0/5 (1+ reviews)

: 4.0/5 (1+ reviews) Capterra: N/A

6. Pendo

przez Pendo Pendo zostało zaprojektowane, aby usprawnić obsługę produktów cyfrowych. To narzędzie typu "wszystko w jednym" działa w obszarze marketingu, IT, produktu i niestandardowe powodzenie klienta działy.

Niskokodowe rozwiązania ułatwiają każdemu członkowi zespołu korzystanie z Pendo w celu zbierania informacji o klientach i opracowywania lepszych produktów. Dane retroaktywne w połączeniu z jakościowymi opiniami dają ci zakończony przegląd tego, jak niestandardowi klienci korzystają z twoich produktów i co o nich sądzą.

Najlepsze funkcje Pendo:

Wprowadzanie pomysłów na produkty i udostępnianie ich bezpośrednio klientom w celu uzyskania opinii przed rozpoczęciem opracowywania funkcji i nowych aplikacji

Wgląd w portfolio SaaS umożliwia przeprowadzenie audytu istniejących narzędzi i cykli pracy w celu usprawnienia cyfrowego obszaru roboczego

Funkcje AI zapewniają dogłębne spostrzeżenia i analizy, których członkowie zespołu mogą nie zauważyć samodzielnie

Limity Pendo:

Ceny mogą stanowić wyzwanie dla startupów, które mają ograniczone budżety

Niektóre niestandardowe raporty nie są dostępne w aplikacji, co oznacza, że musisz przejść do pulpitu, aby uzyskać dostęp do głębszych spostrzeżeń

Ceny Pendo:

Free : Free dla maksymalnie 500 aktywnych użytkowników miesięcznie

: Free dla maksymalnie 500 aktywnych użytkowników miesięcznie Starter : $7,000 rocznie z maksymalnie 10,000 aktywnych użytkowników miesięcznie

: $7,000 rocznie z maksymalnie 10,000 aktywnych użytkowników miesięcznie Wzrost : Kontakt w sprawie niestandardowej wyceny

: Kontakt w sprawie niestandardowej wyceny Portfolios: Kontakt w sprawie niestandardowej wyceny

Pendo oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (1,200+ recenzji)

: 4.4/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

7. ProductPlan

przez ProductPlan ProductPlan jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do oceny potencjalnych produktów, tworzenia strategii produktowej i budowania oś czasu projektu w jednej przestrzeni.

Korzystaj z niestandardowych widoków i filtrów, aby spersonalizować narzędzie dla swojego Businessu. Twórz elastyczne układy, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć proces rozwoju produktu i cele końcowe. 🏆

Mapy drogowe portfolio umożliwiają tworzenie szerokiego widoku wszystkich projektów w przygotowaniu. Płynnie śledź postępy w różnych produktach i funkcjach, niezależnie od tego, czy są one w fazie burzy mózgów, testów z użytkownikami, czy ostatecznej dostawy.

Najlepsze funkcje ProductPlan:

Zgodność z SOC 2 Type II oznacza, że to narzędzie jest idealne dla wszystkich organizacji, w tym Enterprise, które potrzebują dodatkowego bezpieczeństwa

Import, synchronizacja i połączenie z dziesiątkami narzędzi, w tym z ulubionymi narzędziami, takimi jak Jira, GitHub i Zapier

Dziesiątki szablonów map drogowych ułatwiają tworzenie wizualnych układów strategii produktu

Limity ProductPlan:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że współpraca w zespole może być myląca

Nie ma trybu offline, więc musisz być połączony, aby cokolwiek zrobić

Ceny ProductPlan:

Podstawowy : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Professional : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

ProductPlan oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

8. Roadmunk

przez Roadmunk Roadmunk to mapa drogowa dla teamów produktowych. Skorzystaj z platformy, aby stworzyć wizualną mapę drogową do udostępniania interesariuszom w celu uzyskania poparcia dla następnego produktu. Zbieraj opinie klientów i ustalaj priorytety funkcji, które chcesz zbudować w następnej kolejności.

Najlepsze funkcje Roadmunk:

35+ szablonów map drogowych pozwala nazaoszczędzić czas i wysiłku podczas planowania podróży produktu

API Roadmunk umożliwia tworzenie niestandardowych integracji w celu płynnego korzystania z ulubionych narzędzi

Skrzynka odbiorcza opinii tworzy użyteczną przestrzeń do śledzenia opinii klientów

Limity Roadmunk:

Niektórzy użytkownicy chcą bardziej niestandardowych pól opisu, aby uwzględnić więcej danych

Konieczność dodawania dat do każdego kroku na mapie drogowej, co może być zbyt szczegółowe dla organizacji o mniej rygorystycznej osi czasu

Ceny Roadmunk:

Starter : 19 USD/miesiąc za jedną mapę drogową

: 19 USD/miesiąc za jedną mapę drogową Business : $49/redaktor/miesiąc

: $49/redaktor/miesiąc Professional : $99/redaktor/miesiąc

: $99/redaktor/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Roadmunk oceny i recenzje:

G2 : 4.0/5 (80+ reviews)

: 4.0/5 (80+ reviews) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

9. Rapidr

przez Rapidr Rapidr pomaga rejestrować pomysły na produkty, zbierać opinie klientów i angażować użytkowników w całym procesie tworzenia. Korzystaj z publicznych i prywatnych tablic opinii, aby uzyskać prawdziwy wgląd w istniejące produkty i funkcje, których szukają użytkownicy. Zidentyfikuj najlepsze produkty do opracowania i stwórz mapy drogowe, aby śledzić proces.

Najlepsze funkcje Rapidr:

7 istniejących integracji i 5 kolejnych w przygotowaniu sprawiają, że jest łatwy w użyciunarzędzia programistyczne z Rapidr

Śledzenie żądań funkcji pozwala śledzić, jakich typów produktów oczekują użytkownicy

Wbudowane śledzenie błędów pozwala użytkownikom oznaczać problemy w produkcie, którymi może zająć się Twój zespół

Limity Rapidr:

Wizualizacja danych jest podstawowa i nie ma żadnych wykresów Gantta ani bardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia map drogowych

Interfejs jest łatwy w użyciu, ale niektórzy użytkownicy życzyliby sobie większej funkcjonalności

Ceny Rapidr:

Startup : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Business : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Rapidr oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (2+ recenzji)

: 4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

10. Craft.io

przez Craft.io Użyj Craft.io do zbierania opinii użytkowników i podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących produktu. Korzystając z przyjemnego wizualnie interfejsu, łatwo jest tworzyć mapy drogowe i osie czasu strategii, aby dostosować zespół. Ustal priorytety funkcji, dostosuj je do obciążenia i usprawnij realizację - wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Craft.io:

Automatyzacja umożliwia natychmiastowe przydzielanie zadań członkom zespołu i integrację z innymi narzędziami programistycznymi, takimi jak Jira

Zarządzanie portfolio produktów za pomocą pól dla zaległości, celów, zależności i inicjatyw

Limity Craft.io:

Niektórzy użytkownicy napotkali błędy, które przypisywały zadania niewłaściwym członkom zespołu

Mapa drogowa produktu nie jest tak intuicyjna, jak w przypadku niektórych konkurencyjnych narzędzi

Ceny Craft.io:

Starter : $19/redaktor/miesiąc

: $19/redaktor/miesiąc Pro : $79/redaktor/miesiąc

: $79/redaktor/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Craft.io:

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

Twórz lepsze produkty wydajniej dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, średniej wielkości firmę czy przedsiębiorstwo, budowanie lepszych produktów to tylko kilka kliknięć. Dzięki tym alternatywom Productboard znajdziesz nowe sposoby generowania spostrzeżeń klientów, ustalania priorytetów funkcji i usprawniania realizacji produktów.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp ułatwia zarządzanie wszystkim w jednej przestrzeni. Dodatkowo, setki integracji płynnie współpracują z oprogramowaniem narzędziami do tworzenia produktów potrzebne do niestandardowej obsługi klientów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij uzyskiwać bardziej dogłębne informacje o klientach, aby tworzyć produkty, które pokochają na długie lata. A co najlepsze, ClickUp jest Free Forever!